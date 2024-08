15 Ideeën voor het organiseren van je bureau om je productiviteit te verhogen

Voor veel mensen die thuis of op kantoor werken, is het altijd moeilijk geweest om hun bureau te organiseren.

Toen ik bijvoorbeeld journalist was, stapelde ik oude kranten, afgedrukte pagina's en lay-outs op mijn grote bureau en op een vergadertafel.

Mijn favoriete methode was om al het papier, brochures en oude aantekeningen op te stapelen in een archiefkast naast mijn bureau en er dan lang niet naar om te kijken.

veel geluk met het vinden van mijn lijst met taken of het vinden van een dossier op een bepaald moment

Hier is het goede nieuws: er is een betere manier om je bureau georganiseerd te houden (15 om precies te zijn)!

Dit zijn onze 15 tips en trucs om je bureau overzichtelijk te houden en alles in een oogwenk terug te vinden.

Laten we beginnen.

15 bureau organisatie ideeën en tips

1. Houd de ruimte op het bureau open

Houd de ruimte direct naast je computer vrij van rommel. Zo kunt u papieren of documenten meteen bekijken zonder dat u bureau- of kantoorruimte hoeft vrij te maken.

En bewaar dingen hier niet te lang.

Bekijk ze, bewerk ze, keur ze goed en verplaats ze.

Een soort Kanban-werkstroom!

Dit is nog een gebied waar organisatie apps en software voor projectmanagement zijn geweldige hulpmiddelen. In veel tools zoals ClickUp kun je documenten direct bekijken en bijvoegen, uw digitale ruimte georganiseerd houden ook.

Rente om een Kanban-stijl werkstroom uit te proberen? Kijk dan eens bij ClickUp's eenvoudige sjabloon voor Kanban-borden !

Breng al uw taken, deadlines en projectgegevens op één plaats met de Simple Gantt Chart Template van ClickUp-taak

2. Houd uw desktop computer bij de hand

Als u uw desktop of laptop voor u houdt, kunt u zich beter concentreren.

Het moet echter ook comfortabel zijn, dus zorg ervoor dat het beeldscherm zo staat dat je er met rechte rug naar toe kunt zitten. Geef jezelf voldoende ruimte, ongeveer 1,5 voet voor je.

en hoe zit het met computersnoeren?

Houd die achter je bureau en probeer computer kabelbinders om die snoeren en opladers op afstand te houden.

Als je wilt, kun je ook een bureaublad organizer ophangen.

3. Leg de dingen die je het meest gebruikt in de buurt van je dominante hand

Door uw meest gebruikte items in de buurt te houden, kunt u onnodige bewegingen voorkomen die tot ongemak of vermoeidheid kunnen leiden. Instance, herhaaldelijk reiken naar een item aan de andere kant van het bureau kan na verloop van tijd schouder- en nekpijn veroorzaken, wat leidt tot verminderde productiviteit en ongemak.

Snelle tip: Gebruik je ruimte aan de muur. Als u niet veel opslagruimte hebt in uw kantoorruimte of een klein bureau, kan een zwevende plank de oplossing zijn. Als je echter geen gratis ruimte aan de muur hebt, koop dan een stapelbaar bureauvak.

4. Bewaar alleen wat je nodig hebt op je bureau

Alleen wat je nodig hebt op je bureau zetten is een uitstekende manier om georganiseerd en productief te blijven. Een rommelige werkruimte kan afleiden en het moeilijk maken om je op je taak te concentreren. Door alleen essentiële items binnen handbereik te houden, creëer je een schonere, meer gestroomlijnde werkruimte waardoor je je beter kunt concentreren.

5. Kleur je bestanden in

Ja, bewaar de dringende en essentiële dingen.

Maar je kunt een extra stap nemen en ze in verschillende secties scheiden met gekleurde dossierhouders, ordners of sorteerders. 📂

Laten we zeggen:

Rood is voor marketing

Groen is voor verkoop

Blauw is voor creatief/ontwerp

Geel is voor rapportage, enzovoort.

Zo herken je snel een kleur als je een bepaald item nodig hebt.

Pas ditzelfde niveau van kleurcoördinatie toe op uw virtuele kantoor met ClickUp! Probeer het volgende ClickUp's sjabloon voor de prioriteitenmatrix om uw taken te organiseren met verschillende kleuren en prioriteiten.

Gebruik deze ClickUp-matrix met prioriteiten om kritieke taken te identificeren op basis van urgentie, impact en belang

6. Groepeer vergelijkbare items

Tenzij je een kunstenaar bent die acrylverf, kwasten en een heleboel andere benodigdheden gebruikt, passen al je kantoorbenodigdheden waarschijnlijk in één lade.

Bewaar één la voor multifunctionele kantoorbenodigdheden.

En het is niet erg als je schaar daarin ligt, samen met je plakbriefjes , punaises en favoriete Washi tape.

Nu kun je je andere lades gebruiken voor andere dingen, zoals die draden die je nooit bent vergeten weg te gooien of misschien zelfs een speciale lade voor junkfood. 😉

In ClickUp kunt u ook groeperen in uw virtuele kantoor!

Gebruik onze Georganiseerde hiërarchie van projecten om gerelateerde Taken te groeperen en dingen te plaatsen waar ze thuishoren.

bonus: software voor ruimte-indeling !

7. Weg met de plakbriefjes

Ben jij de persoon die zijn hele monitor volplakt met plakbriefjes _en dan alles "belangrijk" noemt?

Wat betreft ideeën voor kantoororganisatie is dat waarschijnlijk niet de beste weg.

Niet alleen kan een van die aantekeningen eraf vallen en in de prullenbak belanden, maar zoveel aantekeningen op je monitor vastmaken ziet er smakeloos en rommelig uit.

Je kunt beter notificaties krijgen in je projectmanagement of productiviteitsplatform waar ze veilig weg zijn van de gevaren van het kantoorvacuüm.

Bewaar die aantekeningen alleen voor de meest dringende Taken of dat laatste gekke idee dat je tijdens de lunch niet wilt vergeten.

Onthoud dat plakbriefjes alleen voor dringende herinneringen zijn. Ze zijn niet een nog te doen lijst .

Wil je meer weten kantoororganisatie opties? Bekijk de 30 beste hulpmiddelen om u onmiddellijk te helpen .

8. Limiet persoonlijke items

Het beperken van persoonlijke items zoals foto's en prullaria op je bureau kan enorm helpen om georganiseerd en productief te blijven. Hoewel het verleidelijk kan zijn om je werkruimte te versieren met persoonlijke items, kan een overdaad aan rommel snel afleiden en de functie van je bureau verminderen.

9. Beheer uw notificaties Overbelasting van notificaties bestaat echt. Hoewel het misschien alleen digitaal gebeurt, kan het nog steeds je mentaliteit achter je bureau beïnvloeden.

Als je je mobiele telefoon weglegt in een lade of in een telefoonhouder, ben je minder afgeleid.

Je kunt ook kiezen voor tools zoals ClickUp waarmee je uw notificaties kunt aanpassen !

Met de slimme notificaties kunt u beslissen welke acties notificaties triggeren. Of het nu gaat om een nieuwe opmerking, een aangemaakte taak of een statuswijziging, ClickUp kan notificaties sturen voor wat u maar wilt.

10. Bewaar alleen relevante en dringende documenten op uw bureau

Weet je nog hoe ik dit artikel begon over al dat papier?

Hoeveel daarvan was nodig?

Hoeveel daarvan was extreem dringend?

Niet alles, dat is zeker.

Zodra ik een document had bekeken, had ik het moeten weggooien of opbergen om het langer te bewaren.

Droom je van een papierloos_ kantoor ? Bekijk deze eens 11 tips om het werkelijkheid te maken .

11. Gebruik je boeken of neem ze mee naar huis

Op een plek waar ik werkte, hadden we een boekenclub waar de leden van het team elke maand een ander boek lazen en die dan deelden.

We wisselden ook vaak boeken uit en ik nam er zelfs een paar mee van thuis.

In theorie was dit geweldig, totdat ik ze hoog op een plank begon te stapelen. 📚

Ik gebruikte ze maar af en toe als naslagwerk en niet vaak genoeg om ze bij me te houden.

Als je geen afstand wilt doen van je boeken, koop dan een boekenplank of een rek voor ze in plaats van ze over je bureau te verspreiden.

Ben je creatief? Probeer doe-het-zelf boekensteunen om de boeken te houden waar ze horen.

12. Opruimen voordat u gaat

Een goede gewoonte is om je werkruimte op te ruimen voordat je gaat.

Probeer elke dag op te ruimen, zodat je de volgende dag een frisse start hebt. En ruim elke week of maand je hele werkruimte of kantoor aan huis op.

Wat uw virtuele bureauruimte in ClickUp betreft, kunt u net zo productief zijn! Zorg ervoor dat u uw notificaties in uw ClickUp opruimt Inbox voordat u zich afmeldt.

Zo maak je elke dag een nieuwe start!

13. Maak een schema om opnieuw te evalueren Tijd plannen in uw dag om die betekenisloze aantekeningen te noteren en opnieuw na te denken over hoe u uw systeem eigenlijk gebruikt.

A Terugkerende taak om je hieraan te herinneren is hier perfect voor!

Je kunt ook ClickUp's sjabloon voor roosters om uw gebeurtenissen te plannen en alles bij te houden.

Plan uw wekelijkse taken op een ClickUp kalender

14. Verplaats rommel naar een georganiseerde kast

Een rommelige werkruimte kan leiden tot afleiding, stress en verminderde productiviteit. Door overbodige items van uw bureau naar een kast of opslagruimte te verplaatsen, creëert u een schonere, meer gefocuste werkruimte die u kan helpen bij uw Taak te blijven en meer te doen.

Misschien merk je dat je je minder overweldigd voelt door rommel als je gewoon een aparte ruimte hebt om items op te bergen, waardoor je je rustiger en gecontroleerder voelt in je werkomgeving.

15. Elektrische draden verbergen

Het verbergen van elektrische bedrading is een handige strategie om georganiseerd te blijven aan uw bureau en uw productiviteit te verhogen. Blootliggende snoeren en draden kunnen een visueel rommelige werkruimte creëren, wat kan leiden tot afleiding en een ongeorganiseerd gevoel.

Bovendien kunnen snoeren die in de knoop zitten en blootliggen een veiligheidsrisico vormen, omdat de kans groter is dat je erover struikelt of in de knoop raakt.

Bekijk hoe bureauorganisatie je productiviteit kan maximaliseren

Je kunt deze organisatorische ideeën gebruiken om gefocust en productief te blijven en een rommelig bureau en een rommelig hoofd te voorkomen.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat de organisatie van je bureau invloed heeft op je vermogen om bij te dragen aan je werk. Je werkomgeving heeft een domino-effect op je projecten, taken en de samenwerking binnen je team.

En als je geen rommel meer hebt, kun je gratis creëren.

Het helpt je om afleidingen weg te stoppen en een geweldige schrijfomgeving te creëren, aan het volgende grote idee te werken of iets nieuws op te bouwen.

Je bureau opruimen kan het beste zijn wat je ooit hebt gedaan. Of je nu studeert of werkt, gebruik deze tips om je bureau op te ruimen

Dus als je op een dag je verveelt op je werk zorg ervoor dat je je bureau opruimt!