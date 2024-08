50 Productieve dingen om te doen als je je verveelt op het werk

Zelfs op de meest overvolle dagen heb je wel eens een paar rare pauzes. Of je nu te vroeg bent voor een vergadering, net een vreselijke taak achter de rug hebt of probeert rustig aan de dag te beginnen, er zijn altijd minutenlange onderbrekingen om je verveling om te zetten in productieve momenten.

Hoogproductieve mensen krijgen zoveel gedaan omdat ze zich bewust inspannen om elke dag de kleine dingen te doen die leiden tot vooruitgang.

Zie deze lijst als een bron van ideeën om hetzelfde te doen! Maar met je eigen persoonlijke draai. 🤗

Werk bestaat voornamelijk online voor zowel teams in persoon als teams op afstand. En hoewel je niet helemaal aan beeldschermtijd kunt ontsnappen, hebben we deze 50 manieren om verveling om te zetten in productiviteit gekozen omdat ze ofwel vereisen dat je afstand neemt van je beeldscherm, ofwel stress en angst op de een of andere manier verminderen, of beide.

Op dit moment lees je deze post misschien wel terwijl je achterloopt op je werk, wat geweldig is! Lees verder voor meer manieren om deze extra minuten van je dag om te zetten in iets waar je trots op kunt zijn.

50 Productieve dingen om te doen als je je verveelt

disclaimer: wat je niet in deze lijst zult vinden is een suggestie om Netflix of Hulu op te starten of door sociale media te scrollen - die opties zullen op de lange termijn niet veel voor je doen. Wat we hopen dat deze post je oplevert is het idee dat _kleine keuzes in onze dag het verschil maken!

Wees je bewust van hoe je je extra minuten besteedt, want dat is waar werkelijke groei plaatsvindt.

En om het nog praktischer te maken, we hebben elk item opgedeeld in categorieën zodat je gemakkelijk door deze lijst kunt navigeren. Veel plezier!

1. Organiseer je met een productiviteitsapp zoals ClickUp!

Als je jezelf nog niet organiseert met een online platform, is het tijd om te beginnen. Deze apps kunnen je helpen om gewoontes te creëren en aan te houden die je kilometers zullen helpen op persoonlijk en professioneel vlak.

Als je je dagelijkse planner om hem niet mee te hoeven slepen naar koffietentjes, boodschappen en vergaderingen, zul je genieten van het gemak om diezelfde informatie beschikbaar te hebben via je telefoon of laptop. 🙌🏼

Instellen SMART doelen maak SWOT-matrices, maak checklists, plan uw week en maak strategieën met een enkele tool die is gebouwd om dat allemaal en nog veel meer te doen, ClickUp!

download de ClickUp Chrome-extensie om verder te gaan waar u gebleven was met elke gedachte op uw kladblok_

En er is nog zoveel meer dat ClickUp voor u kan doen, en gratis! Kom meer te weten over het platform, hoe het zich verhoudt tot andere alternatieven en een heleboel extra gratis bronnen op de ClickUp Blog .

2. Zorg voor uw e-mail inbox!

Het is bijna eng hoe makkelijk het is om je e-mail inbox uit de hand te laten lopen. Maar net als de meedogenloze kracht van moeder natuur kan je inbox, als je hem niet dagelijks onderhoudt, snel uit de hand lopen.

Simpel gezegd: begin met het opruimen van uw inbox waar je maar kunt.

Archiveer de berichten die al zijn geopend en behandeld, zet de berichten die kunnen wachten op een andere dag op snooze en gooi alles weg dat alleen maar ruimte inneemt.

Als je je echt wilt verdiepen, maak dan mappen aan om je e-mails te ordenen op basis van de categorie van hun inhoud. Ben je er nog niet klaar voor om die coupon van 25% korting van je favoriete winkel weg te gooien? Berg hem op. Aarzel je om de bevestigingsmail voor de Suns-wedstrijd van volgende week te verwijderen? Berg die ook op.

Elk bericht heeft een plaats en je zult je al een stuk lichter voelen als je weet waar je het kunt vinden.

3. Ruim je fysieke werkruimte op

Het verminderen van fysieke rommel heeft hetzelfde effect op je mentale helderheid.

Sorteer en berg de notities en documenten op die over je bureau verspreid liggen, gooi de plakbriefjes weg die niet langer relevant zijn en veeg je oppervlakken schoon. Sta jezelf toe om met een schone lei te beginnen tot en met uw schermen en toetsenbord.

En als je inspiratie nodig hebt over hoe dit er in het echt uitziet, hebben we ons ClickUp team gevraagd om ons hun eigen opgeruimde bureaus te laten zien:

via Juan Cardenas

via Neil Amaral

via Nick Potok

Het is niet zo dat we schoonheidsfreaks zijn, we zijn gewoon geobsedeerd door organisatie. 💜

Daarom konden we er niet één kiezen om te delen!

...BTW, als je op mij lijkt en je snacks meestal aan je bureau eet, wil je misschien ook je muis afvegen. 👀🖱

4. Organiseer je computer en bureaublad

Een aangepaste bureaubladafbeelding kan wat broodnodige vrolijkheid aan je dag toevoegen, maar zorg ervoor dat je bureaubladscherm schoon is van verdwaalde bestanden en downloads zodat je het kunt zien!

Als je bureaublad op dit moment heter is dan de huizenmarkt in de VS, probeer dan individuele bestanden te ordenen in relevante mappen per categorie of afdeling en gooi weg wat er niet thuishoort.

Pro tip: denk er ook aan om de prullenbak van je computer te legen! 🚮

5. Werk uw computer bij

Controleer of er updates zijn om alles snel te laten werken!

Als je 20 minuten downtime hebt, controleer dan het tabblad Over deze Mac in de vervolgkeuzelijst met het Apple-pictogram in de linkerbovenhoek van je scherm. Chrome, Evernote, Grammarly en andere plug-ins worden ook voortdurend bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze optimaal presteren! Ben je toe aan een app-update?

6. Maak een levensmap

Dit klinkt misschien niet spannend, maar je zult zo blij zijn dat je het gedaan hebt!

Maak een ordner of map met belangrijke documenten, nummers, wachtwoorden en contacten die je altijd lijkt te vergeten of kwijt te raken. Houd alles bij elkaar om te voorkomen dat je de volgende keer je bureaulades moet doorzoeken om die wifi-pincode die je vijf jaar geleden hebt ingesteld opnieuw in te voeren.

7. Elimineer afleiding

Hoe kun je niet alleen je fysieke werkruimte opruimen, maar ook je leefruimte? Als je vanuit huis werkt je werkt misschien op dezelfde plek waar je slaapt, luncht, leest en je maaltijden bereidt.

Het verbeteren van de algehele functionaliteit van een ruimte wordt nog belangrijker als je je vierkante meters verkleint, maar kleine veranderingen om je belangrijkste leefruimtes te organiseren of beter te laten aanvoelen, kunnen een positief effect hebben op hoe je je voelt tijdens je privé- en werktijd.

En het hoeft niet lang te duren!

Begin met de afwas of veeg snel je oppervlakken schoon. Daarna kun je kritischer gaan nadenken over welke grotere functionele veranderingen je wilt doorvoeren. Raadpleeg de principes van feng shui om ervoor te zorgen dat je veranderingen opzettelijk zijn en bewezen hebben je te helpen de productiviteit van werken op afstand te verhogen .

8. Pak je kast aan

Dit krijgt een eigen vermelding omdat het een enorme taak is. Behalve ordenen (op kleur, mouwlengte, seizoen of alle drie), wat kun je kleiner maken?

Het creëren van extra ruimte kan je herinneren aan kleding die je vroeger leuk vond, maar die je vergeten bent of kan je laten zien welke kledingstukken je garderobe nog steeds nodig heeft.

Dit is ook een goed moment om een paar go-to outfits uit te zoeken om de dagelijkse beslismoeheid en de stress van het aankleden 's ochtends weg te nemen - vooral als je achterloopt!

Maar nog belangrijker is uw ongewenste stukken te doneren of breng ze naar een consignatiewinkel om ze een nieuw leven te geven!

9. Overwin de kleine taken die je al dagen, weken of maanden uitstelt

Uw auto opruimen, uw registratie bijwerken, uw make-upborstels wassen of uw gietijzer opnieuw ontsmetten - we hebben allemaal dat "ding" waarvan we weten dat het maar een paar minuten duurt, maar we kunnen het niet opbrengen om het te doen.

10. Herzie uw budget, investeringen en spaargeld

En als u geen persoonlijk budget nu al, maak er een!

Al is het maar een lijst met de belangrijkste maandelijkse uitgaven of abonnementen, dit kan je helpen om elk verrassingselement uit je financiën te halen. Het kan eng zijn om elke dag je bankieren-app te openen, maar het zal je helpen om slimmere uitgavenbeslissingen te nemen en je gemoedsrust te vergroten.

De vrije momenten in je dag kun je ook gebruiken om financiële opties te bekijken en te beheren zoals je 401K, of eventuele bijpassende mogelijkheden waar je bedrijf aan deelneemt! Met een klein beetje kun je een heel eind komen. 💜

🛀🏼 Alles en iedereen ✨zelfzorg✨

Gezonde gewoonten leiden tot een gezondere levensstijl (van binnen en van buiten). Begin hier voor tips en trucs om je mentale en fysieke gezondheid te verbeteren tijdens de extra minuten van je dag.

11. Drink wat water

Serieus, hoeveel water heb je vandaag gedronken?

Nickelodeon via GIPHY

12. Verzorg je planten

Het voelt goed om voor iets te zorgen en als je geen huisdier hebt, is een plant een goed uitgangspunt.

Neem een pauze in je dag om de bladeren schoon te maken, geef ze een spuitje en zet ze een paar minuten in de zon. Bovendien zuiveren planten de lucht door middel van fotosynthese en verbeteren ze het stressniveau.

Maar als je wel een huisdier hebt, zorg er dan voor dat de plant niet giftig is voor dieren of buiten hun bereik staat. 🐶

13. Omarm je vrije tijd en maak er 'me-time' van

Dit kan van alles zijn waardoor je je gewoon goed voelt. Je "ik-tijd" is kostbaar! Gebruik het verstandig. Denk aan "zelfzorg", maar dan zonder grote regels of oordelen die je tegenhouden.

Of je nu thuis werkt of op locatie, het is echt waardevol om je goed te voelen over jezelf en hoe die positieve gevoelens zich vertalen in je werkethiek.

Lak je nagels, maak een frisdrankje open op het terras, doe een hydraterend gezichtsmasker op, of laat jezelf gewoon even vervelen. Het leven kan behoorlijk snel gaan, gun jezelf de ruimte om te pauzeren en niets te doen, want verveling leidt tot creativiteit! Keer na deze pauze verfrist en verjongd terug naar je taken.

14. Verbeter je ochtendroutine

Gezonde gewoonten zorgen voor een gezonde levensstijl en gezondheid is rijkdom! Wees trots op die kleine rituelen die je helpen je dag op de best mogelijke manier te beginnen en geef prioriteit aan zelfs de kleinste dagelijkse handelingen die je in een goed humeur brengen.

Een productieve dag begint met een goede nachtrust en een groot glas water. Kun je, voordat je naar je werk vertrekt of achter je bureau gaat zitten, een gemakkelijke wandeling of een voedzame maaltijd inlassen als aanvulling op je ochtendkoffie? Bonuspunten als je je routine kunt volbrengen zonder op je telefoon te kijken. 🧖🏼‍♀️

15. Beweeg je lichaam

Stretch, doe aan yoga of doe aan lichaamsbeweging, zelfs achter je bureau!

Stoelyoga bestaat, dus het excuus dat je je beperkt voelt in je kantoorhokje telt hier niet. Er zijn genoeg YouTube- en fitnessblogs die gratis hulpmiddelen bieden die je vanaf vrijwel elke plek kunt bekijken en volgen.

Zitten in een bureaustoel, lopen op schoenen met hoge hakken en urenlang werken achter een toetsenbord kunnen je heupen, schouders, nek en rug flink belasten - maar je zult nooit spijt krijgen van de paar minuten per dag die je besteedt aan het corrigeren van deze gewoonten. Hoe groot of klein de bewegingen op dat moment ook aanvoelen, het werkt!

16. Mediteer of bid

Meditatie is fantastisch en de voordelen zijn eindeloos! Slechts 10 minuten dagelijks mediteren kan je helpen stress te beheersen, zelfbewustzijn te vergroten, je te concentreren op het heden, negatieve emoties te verminderen en een nieuw perspectief te krijgen.

Wat ze je echter niet vertellen, is dat meditatie eigenlijk best een uitdaging is!

Streamingplatforms zoals YouTube, Spotify en wellness-apps zoals Headspace zijn geweldige plekken om te beginnen als meditatie nieuw voor je is. Probeer geleide meditatie en kijk welke je leuk vindt! Er zijn ook heel veel soorten meditatie, dus er is er zeker een die bij je past.

17. Ga wandelen

Je hond zal deze geweldig vinden.

Het klinkt bijna te gemakkelijk, maar elke dag minstens 30 minuten wandelen heeft een heleboel krachtige mentale en fysieke gezondheidsvoordelen. Net als de beroemde boswandelingen van Robert Frost kan een dagelijkse wandeling je geest helder maken, je humeur een boost geven, de kwaliteit van je slaap verbeteren, stress verminderen en je algehele zelfbeeld verbeteren. Serieus, wat heb je te verliezen?

Wandelen is ook een geweldige manier om los te komen uit je dagelijkse bubbel. Verken een nieuw gebied in je buurt of stad, en daag jezelf uit door je AirPods thuis te laten of een nieuwe productiviteitspodcast of luisterboek.

Check in met je huidige en toekomstige zelf

Begin met vragen:

Hoe voel ik me?

Hoe zou ik mezelf omschrijven?

Wat zijn mijn doelen?

Bedenk nu hoe je deze vragen volgende week, over een maand of zelfs enkele jaren zou willen beantwoorden.

18. Maaltijden plannen

Vergeet je altijd dat ene ding dat je echt nodig hebt in de winkel?

Maak van tevoren een lijstje zodat je niet meer hoeft te gissen naar wat je gaat kopen, wat je ermee gaat doen en hoeveel je per week gaat eten! Schrijf een paar uitgebalanceerde recepten op voor elke dagelijkse maaltijd en een snack die je zeker lekker zult vinden. Stel vervolgens je boodschappenlijstje samen rond deze hoofdingrediënten.

Vooral als je iemand bent die tijdens je lunchpauze veel tijd doorbrengt met alleen maar in je koelkast staren, geef je toekomstige zelf dan een gezond duwtje in de rug door je kant-en-klare maaltijden de voor de hand liggende keuze te maken.

19. Herzie je voornemens voor het nieuwe jaar

Hoe ver ben je met je langetermijn- of kwartaaldoelen ?

Dit is een geweldige gelegenheid om na te denken en jezelf een schouderklopje te geven voor de groei waar je hard voor hebt gewerkt. En als je nog niet zo ver bent als je had gehoopt te zijn, is er geen beter moment dan het heden om de balans op te maken en jezelf een schouderklopje te geven nieuwe strategische keuzes te maken .

Bekijk deze_ niewjaarsresolutiesjablonen !

20. Maak uw dagelijkse takenlijst

Schrijf alles op wat je vandaag te doen hebt en vermeld niet alleen je werkgerelateerde taken. Moet u de vuilnis buiten zetten? De afwas doen? Je gezicht wassen? Zet het op je takenlijst.

Soms is het moeilijkste deel van de dag gewoon om te beginnen, maar als je jezelf toestaat om zelfs het kleinste dingetje van je lijst af te strepen, kan dat je productiviteit op alle juiste plekken een boost geven.

En je hoeft het niet alleen te doen! Laat een takenlijst app doet het zware werk voor je met genoeg flexibiliteit om je drukke dag bij te houden. Van dagelijkse taken tot boodschappenlijstjes, eenvoudige herinneringen en meer, je kunt leunen op productiviteitsplatforms zoals ClickUp voor elk item in uw agenda.

En niet te vergeten, u hoeft nooit meer bang te zijn dat u uw lijst thuis laat! U kunt uw lijsten openen vanaf uw bureaublad, mobiele telefoon of browsertabblad.

21. Schrijf in een dagboek

Onze CEO, Zeb Evans zweert hierbij.

Denk na over je dag, je laatste prestaties, gedachten, gevoelens en dingen waar je dankbaar voor bent. Het schrijven van een dagboek is ook de perfecte plek om te beginnen met het manifesteren van je toekomstige zelf!

Een verse, lege pagina kan intimiderend aanvoelen, maar het goede nieuws is dat er geen verkeerde manier is om te dagboeken. Schrijf citaten of mantra's op die belangrijk voor je zijn, stel een brief aan jezelf op, maak een lijst van je doelen en begin met het boetseren van de persoon die je wilt worden.

Hier zijn enkele van onze_ favoriete citaten over teamwork om je te helpen geïnspireerd te raken!

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Kleine productieve dingen die een groot verschil maken thuis, op het werk en in je relaties.

22. Doe een persoonlijkheids- of communicatiestijlquiz

Dit kan je niet alleen iets nieuws over jezelf leren, maar het helpt je ook om je collega's beter te begrijpen. Als je weet hoe mensen graag worden aangesproken en hoe je met hen kunt samenwerken, kom je een heel eind in elk aspect van je leven. Hier zijn er een paar om je op weg te helpen:

Plus, het is interessant! Andere campagnevoerders die er zijn? 🙋🏼‍♀️

23. Neem initiatief op het werk

Als je de bandbreedte hebt, is dit het perfecte moment om een handje te helpen en een extra verantwoordelijkheid op je te nemen, vooral als de rest van je team het druk heeft. Of als je vol ideeën zit en niet zeker weet wat je ermee moet doen, breng ze dan samen in een voorstel of presentatie en "wow" je baas met je proactiviteit en oog voor detail!

24. Werk uw cv of LinkedIn-profiel bij

Wanneer hebt u uw cv voor het laatst bekeken?

Het is gemakkelijker om uw cv bij te werken of cv bij te werken terwijl je werkverantwoordelijkheden nog vers in je geheugen liggen. Het is ook een beetje een ego-booster om te denken aan alle manieren waarop je waarde toevoegt aan je team. Wees niet bang om op te scheppen over je professionele prestaties, want geloof me, iedereen doet het ook. 😎

25. Begin een blog

Deel je expertise en begin een blog, je hebt niets te verliezen en alles te geven! Tegenwoordig zijn er een heleboel AI schrijftools om je te helpen om writer's block te overwinnen.

Bonus: Bekijk deze AI Schrijftools !

26. Je geheugen verbeteren

Oefen je hersenen met sudoku's, kruiswoordraadsels, trivia en geheugenspelletjes! Het is net een trivia-avond, alleen dan zonder de buffalo wings. 🙂

27. Blijf op de hoogte van het nieuws uit je branche of de wereld

Op de hoogte blijven van wat er gaande is in de wereld of de laatste nieuwe manier waarop jouw branche innoveert is een geweldige manier om je geaard te voelen op je werk en klaar te zijn voor de dag - het kan ook helpen om je waterkoelerpraat aan te vullen! Sterker nog, het hoeft niet langer dan 10 minuten per dag te duren om op de hoogte te blijven.

Zoek een dagelijkse e-mailnieuwsbrief die je echt leuk vindt om te lezen zoals Morning Brew of Axios om de tijd te elimineren die je anders zou besteden aan het zelf bij elkaar zoeken van de informatie!

28. Oefen uw huidige vaardigheden

Er is altijd ruimte om de vaardigheden die je al hebt te verbeteren, en oefenen is een geweldige manier om scherp te blijven met je technische vaardigheden. Probeer een paar oefenproblemen of zoekopdrachten om van je extra vrije tijd nog een kans te maken om je voorsprong te behouden.

Vooral als je momenteel het record hebt voor de meeste opeenvolgende cornhole tosses op kantoor, zorg er dan voor dat die titel nog steeds van jou is.

29. Leer een nieuwe vaardigheid

In dezelfde lijn, wat zijn de vaardigheden die je altijd al hebt willen leren maar nooit hebt gedaan? Volg een online cursus, bekijk een tutorial of start een nieuwe certificering - je hoeft niet naar een nieuwe graad toe te werken om een waardevol hulpmiddel te krijgen. Het aanleren van een nieuwe vaardigheid kan slechts een uur duren of misschien een paar snelle minuten per dag, maar je zult het nooit weten totdat je er gewoon mee begint!

30. Gemotiveerd raken

Bekijk een motiverende video, luister naar een productiviteitspodcast of pak een boek over persoonlijke ontwikkeling om je te helpen alles in een hogere versnelling te zetten.

Gelukkig voor jou hebben wij een lijst gemaakt van onze favoriete productiviteitspodcasts om je een voorsprong te geven in je zoektocht.

31. Lees

Er wordt gezegd dat je je dag begint met 15 minuten lezen kan je helpen je meer gefocust te voelen. Zoek iets verrijkends! Kies titels met inhoudelijke tips die je vooruit helpen op een bepaald gebied in je leven.

P.S. luisterboeken tellen wel. 😉

32. Bekijk een TED Talk

Dit klinkt misschien als de verantwoordelijke manier van uitstelgedrag, maar TED Talks zijn absoluut voedzamer voor je hersenen dan wat er op dit moment op Netflix is, dus we geven dit groen licht. 🚦

Bovendien zijn er heel veel TED video's. Serieus, heel veel. Serieus, heel veel. Zoek naar de minicolleges die betrekking hebben op je interesses, passie, werk of relaties. Als je tijd begint te investeren in het verbeteren van delen van jezelf, voelt iedereen om je heen dat ook! En dat is iets heel moois. De eerste stappen zetten onder begeleiding van enkele van de beste docenten die TED te bieden heeft, is een no-brainer plek om te beginnen.

Aan de andere kant hoeft je keuze ook niet zo diep te gaan! Vergeet wat je bezighoudt door een van de vele TED-optredens van Neil deGrasse Tyson te bekijken. 🚀

Serotonine boosters (AKA ouderwets plezier)

Dit is mijn favoriete sectie. 💃🏼

33. Maak een afspeellijst voor productiviteit

Voelt totale stilte ook wel eens een beetje te stil? 🧐

Er zijn talloze afspeellijsten, zenders en artiesten die perfect zijn om je concentratie een boost te geven. Of je nu een volger bent van lofi of graag luistert naar de score van de Harry Potter-film, neem dan een paar vrije minuten om je favoriete focusmuziek samen te stellen om te voorkomen dat tijd te verspillen nummers overslaan of afgeleid raken.

34. Jam mee met je favoriete nummer

Ik raad alles aan op deze afspeellijst door onze eigen DJ Rod en Joey Cox!

35. Verwen jezelf!

Op koffie! Voor de lunch Een snack

36. Plan uw volgende vakantie, verblijf of weekendje weg

Neem een productiviteitsplanning dag! Gebruik dit als een kans om een toerist te zijn in je eigen stad! Je hoeft je spaargeld niet aan te spreken voor een beetje plezier. Ga een beetje dagdromen en geef jezelf iets spannends om naar uit te kijken aan het einde van de week.

37. Zoek een nieuwe plek om te werken of studeren

Dit is een geweldige manier om de dag op te schudden en je omgeving te veranderen. De dagen kunnen gemakkelijk in elkaar overlopen als je dag in dag uit van je bed naar je kantoor thuis en de bank reist, maar een nieuwe lokale plek bekijken kan je helpen om een frisse kijk op je taken te krijgen.

En als je op mij lijkt, geeft het je ook een reden om je haar te borstelen. 💇🏼‍♀️

Ideeën om jezelf te uiten op manieren waar je misschien nog niet eerder aan hebt gedacht.

Er zijn oneindig veel manieren om overdag creatief bezig te zijn, maar luister goed: begin met een kleurboek. Doe het gewoon.

39. Begin een doe-het-zelf project

Je huis is jouw oase! Zelfs als je een huurder bent, zijn er tal van snelle en eenvoudige doe-het-zelfprojecten waarmee je je ruimte kunt opknappen voor weinig of geen geld.

Deze projecten zijn ook een geweldige manier om je zelfvertrouwen een boost te geven en je eraan te herinneren dat je tot alles in staat bent wat je maar wilt. Maak er een gewoonte van om proactief te zijn en de verandering te creëren die je om je heen wilt zien door van je huis het huis van je dromen te maken.

40. Begin een nieuwe hobby

Een van mijn favoriete citaten van dit moment is "je hoeft niet goed te zijn in je hobby's" De onrealistische verwachting dat je goed moet zijn in alles wat je doet, kan je afhouden van veel dingen die je misschien wel leuk vindt, maar die je nog nooit hebt geprobeerd.

Experimenteer met het maken van je eigen cocktails om de werkdag af te ronden, leer haken, probeer een nieuw recept uit of begin met ukelele spelen. Iets doen omdat het je gelukkig maakt, is de enige reden om het te blijven doen.

41. Een bijbaantje nemen

...Maar als je goed bent in een bepaalde hobby, kun je er dan een passieproject van maken?

42. Verzamel en bewaar je favoriete herinneringen

persoonlijk deel: Ik ben onlangs door mijn camerarol gegaan en heb ongeveer 100 van mijn favoriete foto's geselecteerd om af te drukken, zonder de intentie om ze in te lijsten. Die stapel 4×6 foto's ligt nu op mijn bureau en ik pak hem bijna elke dag.

De meeste zijn van vrienden, plaatsen, huisdieren, familie of gewoon goede herinneringen die me doen glimlachen. 🥲

Je kunt hetzelfde gevoel gebruiken en het je eigen maken door middel van een enkele ingelijste foto op je bureau, een fotomuur of zelfs een album als een gemakkelijke herinnering aan de kleine dingen die al je harde werk de moeite waard maken!

43. Maak een visie- of inspiratiebord

Dit is een veelgebruikte knutsel om rond de jaarwisseling te maken, maar het is nooit te laat om te beginnen! Vooral omdat vision boards meestal je inspiratie weergeven voor de huidige versie van jezelf of ideeën voor de nabije toekomst.

Kijk op Pinterest, in je favoriete tijdschriften en op blogs naar beelden, woorden en rolmodellen die de waarden uitdragen die je dagelijks in gedachten wilt houden.

Ook leuk om je werkplek mee te versieren!

☎️Phone een vriend (of collega, of familielid)

Serieus, heb je vandaag al met een ander mens gesproken? Pak de telefoon of loop even door je kantoor om die snelle maar belangrijke connecties te maken gedurende je dag.

44. Praat bij met een familielid of oude vriend(in)

Als u niet meteen kunt praten, spreek dan een ander moment af dat u beiden schikt! Plannen kan lastig zijn, maar er is altijd tijd om weer contact te maken met iemand van wie je houdt.

45. Plan koffie met een collega of vriend

Breek de werkdag en druk op "refresh" op je hersenen met een gesprek dat niet te maken heeft met je werktaken. Dit geldt ook voor Zoom! Als je team op afstand werkt, zet dan 15 minuten in de agenda van je collega als leuke verrassing. ☕️

46. Online netwerken

Kijk op een paar van je favoriete platforms voor komende seminars of schrijf je in voor een netwerkevenement om andere collega's in je branche te ontmoeten. Er zijn ook tal van forums, pagina's en online groepen om u te helpen in contact te komen met nieuwe mensen in uw professionele gemeenschap op de manier waar u zich het prettigst bij voelt!

47. Schrijf een e-mail naar een collega

Is er iemand in uw bedrijf die u bewondert maar nog nooit hebt ontmoet? Of misschien iemand van een andere afdeling met een baan waar je meer over wilt weten - stuur hem of haar een berichtje! Je weet het pas als je het vraagt.

48. Bereik potentiële klanten

Peil hun interesse, stuur een introductie of schrijf bedankmails naar potentiële klanten of partners. Maak vervolgens sjablonen van deze e-mails om in de toekomst nog meer tijd op dit gebied te besparen!

🫶🏼 Iets goeds doen

Het is nooit een slecht moment om een handje te helpen.💜🦄

49. Klein winkelen

Bedenk hoe je lokale bedrijven kunt steunen. Het voelt misschien makkelijker om uit gewoonte naar de populairste retailers te gaan, maar er zijn heel veel geweldige kleine bedrijven te vinden op sites als Etsy, of zelfs bij jou in de buurt.

Denk aan cadeaus, dagelijkse producten, lokaal verbouwd voedsel en schoonmaakmiddelen. Er zijn altijd meer opties dan de voor de hand liggende keuzes!

50. Willekeurige daden van vriendelijkheid Willekeurige daden van vriendelijkheid vinden wij heel belangrijk. 🎗

Er gebeurt zoveel in de wereld en het lijkt alsof het nieuws nooit ophoudt. Het kan soms moeilijk zijn om op te staan en naar het werk te gaan alsof alles in orde is, zelfs als we dat niet echt denken.

Als je tijdens je werkdag wat vrije tijd hebt, besteed die dan verstandig door op zoek te gaan naar doelen en mensen die je kunt helpen. Doneer aan een goed doel, doe vrijwilligerswerk of richt je tot je bedrijf! Veel bedrijven hebben budgetten opzij gezet of donatiematching aanbieden voor dit scenario.

Teruggeven is altijd een goed idee. 🤝

Kijk voor meer productiviteitsideeën op onze_ gids over productiviteit hacks !

Pluk de dag met ClickUp!

TL;DR: het draait allemaal om bewust leven!

Wees aanwezig, doelgericht en nadenkend over hoe u uw tijd gebruikt - allemaal! Uw energie en moeite zijn kostbaar en eerlijk gezegd is het leven te kort om het te verspillen terwijl u op sociale media scrollt.

Laat de dingen die je doet terwijl je je verveelt een weerspiegeling zijn van wie je bent en wie je wilt zijn! Je zult merken dat dit niet alleen je niveau van dagelijkse stress verlaagt maar helpt je ook om over het algemeen een gelukkiger en gezonder leven te leiden. En wie zou dat niet willen?

Als je je een beetje overweldigd voelt door alle ideeën op deze lijst, kun je het beste bovenaan beginnen!

Organiseer je persoonlijke en professionele behoeften in een volledig aanpasbaar en gebruiksvriendelijk productiviteitsplatform dat is ontworpen om je te helpen slagen. 💜

Gebruik je volgende vrije minuut om te downloaden ClickUp en begin met het optimaliseren van je to-do's, gratis en voor altijd. 🚀