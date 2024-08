10 tijdverspillers op kantoor en wat je eraan kunt doen

Probeer je aan je presentatie te werken tussen je dagelijkse Zoom-gesprekken door?

Denk je dat je een gesprek met een client kunt aannemen terwijl je een achterstallig rapport nakijkt?

Denk nog maar eens na. Jongleren met meerdere taken klinkt misschien als een manier om tijd te besparen, maar het is meer dan waarschijnlijk dat je uitgeput raakt en dat je werkstroom en de kwaliteit van je werk vastlopen.

Onderzoek toont aan dat multitasken schadelijk kan zijn voor je mentale gezondheid en productiviteit. Een stap om je stressniveaus te verlagen en je productiviteit te verhogen, is te erkennen dat je tijd waardevol is en ervoor te zorgen dat je het verstandig gebruikt voor de dingen die er toe doen. Werk waarschuwingen, notificaties, e-mails en uitnodigingen voor vergaderingen lijkt misschien eindeloos, maar het is waardevol om te weten hoe technologie je dag kan opslokken en hoe je er beter mee om kunt gaan. ClickUp analyseerde studies en bronnen van de National Institutes of Health, Harvard Business Review en nieuwsrapporten om 10 van de meest voorkomende tijdverspillers op kantoor te bepalen en wat Nog te doen.

1. TV en Podcasts

Met toegang tot streamingdiensten met duizenden programma's en miljoenen podcasts om uit te kiezen, staat het buiten kijf hoe media onze vrije tijd kunnen opslokken. Misschien merk je dat je podcasts zich opstapelen en heb je het gevoel dat je er op de achtergrond naar luistert terwijl je de laatste hand legt aan een onderzoeksrapport.

Maar kun je echt je aandacht aan beide tegelijk besteden?

Veel mensen denken dat ze dat kunnen tussen taken kunnen schakelen zonder een slag te missen. In werkelijkheid worden volwassenen minder efficiënt en overwerken hun hersenen om het allemaal tegelijk te doen. Enkelvoudige taken kunnen tijd en stress besparen.

2. Vergaderingen

Heb je ooit aan je collega willen voorstellen dat de vergadering die ze hebben gehouden ook een e-mail had kunnen zijn? Je bent niet de enige - veel werknemers hebben het gevoel dat vergaderingen een enorme tijdverspilling kunnen zijn.

Uit een onderzoek uit 2019 van adviesbureau Korn Ferry blijkt dat 67% van de werknemers vindt dat te veel tijd in vergaderingen hen verhindert om hun werk effectief te doen.

Om je baas te helpen overtuigen om die wekelijkse vergaderingen te verminderen, maak je een beknopte agenda voor vergaderingen houd de tijd nauwlettend in de gaten en zorg ervoor dat er voor elke vergadering een doel is en wat de vergadering moet opleveren om het aantal check-ins te verminderen en de leden van het team bij de Taak te houden.

Het aanbieden van een audit van vergaderingen voor je baas kan helpen om tijdverspilling te verminderen en kan zelfs het bedrijf wat geld besparen .

3. Helikopter bazen

Een micromanager als baas te hebben kan een ellendige ervaring zijn en kan beschouwd worden als een vorm van pesten. Voortdurend gecontroleerd of ondervraagd worden geeft werknemers het gevoel dat ze machteloos zijn.

Helicopterbazen verlagen het moreel, wat leidt tot ontoereikende prestaties en tijdverspilling. Het instellen van een projectmanagement proces dat dezelfde verwachtingen schetst voor het hele team kan iedereen bijhouden en op de hoogte houden.

Micromanagers hebben niet altijd slechte bedoelingen; overweeg met hen samen te werken aan een project om vertrouwen op te bouwen.

4. Sociale media

Controleer de schermtijd van je sociale media op je telefoon - het zal je verbazen hoeveel tijd je verspilt aan het scrollen door je feeds. Iedereen houdt van een nieuwe trending dansuitdaging, maar overconsumptie kan je tijd aanzienlijk verknoeien productiviteit in de weg staan op het werk.

A 2020-studie ontdekte dat het gebruik van sociale media ook kan leiden tot depressie en angst. Overweeg om uw notificaties van sociale media uit te schakelen of een pauze in te lassen door een aantal apps van uw telefoon te verwijderen.

IT-problemen

Technische problemen kunnen veel tijdverspilling veroorzaken tijdens de werkdag. Heb je ooit midden in een belangrijke Taak gezeten toen de Wi-Fi uitviel? Terwijl de IT-afdeling eraan werkt blijf je duimen draaien.

Gemiddeld verliezen werknemers bijna twee weken per jaar aan het oplossen van technische problemen, volgens Robert Half Consulting . Met de opkomst van werk op afstand zijn deze problemen toegenomen en vertrouwen mensen op hun thuis-technologie zonder toegang tot een IT-consultant.

Het updaten van je software en het regelmatig opnieuw opstarten van je computer kan wonderen doen voor kleine technische problemen.

Overbelasting door beslissingen

Als je in een positie zit waarin je dagelijks meerdere beslissingen moet nemen, kan dat leiden tot overbelasting, wat een afname in productiviteit en een overeenkomstige toename van stressniveaus.

Analyseverlamming is een voorwaarde voor het uitstellen van de besluitvormingsproces en remt je vermogen om een Taak te voltooien. Een manier om de last te verminderen is om afleidingen te verwijderen, met collega's te overleggen als je twijfelt over de beste beslissing, of de keuze te delegeren aan een andere expert in je netwerk.

7. Gamen

Volwassenen in de VS spenderen bijna anderhalf uur per dag aan het spelen van mobiele games, volgens een onderzoek uit februari 2022 van Toekomstige publicatie . In mei 2020, 80% van de voltijdse werknemers gaf toe spelletjes te spelen op het werk, zelfs tijdens vergaderingen. 😮

Gamen op het werk kan een enorme tijdverspilling zijn. Beperk, net als bij sociale media, je gametijd door game-apps tijdens werktijd tijdelijk te verwijderen en een limiet in te stellen op hoeveel je op een bepaalde dag mag spelen.

Productiviteitstheater

Hoe vaak heb jij je baas moeten bewijzen dat je productief bent?

Van het updaten van je Slack status gedurende de dag tot het sturen van nutteloze berichten naar je baas om te laten zien dat je bezig bent, het kan zijn dat je een productiviteitstheater opvoert en dagelijks tot een uur verspilt aan het opvoeren van een show. In plaats van eindeloze aanwijzingen naar je baas te sturen dat je aan het werk bent, kun je overwegen om dagelijks je voortgang bij te werken via Slack voordat je uitklokt.

9. Overwerken

Creatief zijn is moeilijk als je overwerkt en opgebrand bent. Veel mensen wereldwijd ervaren een burn-out wat ons welzijn ernstig kan aantasten.

Overweeg om voor jezelf grenzen in te stellen op het werk. Als je op kantoor werkt maak er geen gewoonte van om je werkcomputer mee naar huis te nemen en notificaties van Slack na sluitingstijd uit te schakelen. Neem een pauze als je je gestrest voelt of een burn-out dreigt.

Veel bedrijven maken gebruik van wellness apps om medewerkers te helpen een burn-out en verminderde productiviteit te voorkomen.

Organisatieproblemen

Desorganisatie en productiviteit gaan zelden hand in hand. Je werkruimte netjes houden kan productiviteit verhogen en stress verminderen .

We brengen veel tijd door aan ons bureau, dus waarom er geen aangename omgeving van maken? Neem de tijd om te reorganiseren door een paar zwevende planken boven je bureau te installeren om visuele afleiding te verwijderen.

Overweeg om overbodige items weg te gooien. Je pas opgeruimde werkruimte kan je een frisse start van je dag geven.

Identificeer je tijdverspillers en begin vandaag met het creëren van betere werkgewoonten

Je hoeft niet in een staat van chaos te leven, constant achter te lopen op schema en je overweldigd te voelen.

Door je veelvoorkomende tijdverspillers op kantoor te identificeren, stappen te ondernemen om ze te verminderen en een abonnement te nemen, kun je je productiviteit verhogen en je leven weer in balans brengen.

En één manier om je te helpen betere werkgewoonten te creëren en jezelf op het juiste spoor te houden, is het gebruik van een alles-in-een tool voor projectmanagement zoals ClickUp . Het biedt functies voor tijdsregistratie het instellen en bijhouden van doelen en honderden andere aanpasbare functies, allemaal in één platform, om afleiding te elimineren, je productiviteit te verhogen en je te helpen geconcentreerd te blijven op je werk.

