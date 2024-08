Hoe Start-Stop-Continue-oefeningen gebruiken om processen te verbeteren

Als meerdere mensen één probleem benaderen, krijg je oplossingen die werken.

Bedenk in een drukke organisatie die met veel problemen te maken heeft hoe krachtig het zou zijn als iedereen zou samenwerken om oplossingen te vinden.

Van de vele benaderingen is er één die goed werkt: de Start-Stop-Continue-oefening. Waarom is dit belangrijk?

Nou, er zijn drie redenen - je moet beginnen met het toepassen van innovatieve benaderingen, stoppen met het verspillen van middelen aan inefficiënte processen en doorgaan met succesvolle praktijken om je organisatiedoelstellingen te bereiken.

Of je nu worstelt met planning, innovatie, operationele efficiëntie, betrokkenheid van medewerkers of crisisrespons, het antwoord ligt in het brainstormen en beantwoorden van deze drie vragen.

Lijkt makkelijk genoeg? Nou, het is iets meer dan dat, en we gaan in op de details van de betekenis, elementen, voordelen en de juiste manieren om het Start-Stop-Continue raamwerk te implementeren.

Wat is het Start-Stop-Continue-raamwerk?

Het Start-Stop-Continue (SSC) raamwerk is een eenvoudig maar effectief hulpmiddel dat wordt gebruikt op verschillende gebieden, zoals het bedrijfsleven, persoonlijke ontwikkeling, projectmanagement en teambuildingoefeningen. Het is ontworpen om individuen of teams te helpen nadenken over hun acties, gedragingen, processen of strategieën door ze te categoriseren in drie hoofdgebieden: dingen om mee te beginnen, dingen om mee te stoppen en dingen om mee door te gaan.

Feedback verzamelen is niet alleen een formaliteit, het is een manier om je werknemers te laten zien dat je hun meningen en ideeën waardeert. Maar de beste resultaten krijg je als je er een groepsinspanning van maakt. Dat is waar het Start-Stop-Continue-raamwerk helpt. Het brengt je team samen waar iedereen zijn inbreng geeft om drie aspecten aan te pakken:

**Identificeer de activiteiten die perfect aansluiten bij uw doelstellingen. Dit vormt de basis voor proactieve initiatieven die bijdragen aan het algehele succes Next, what needs to stop? Zet activiteiten die geen waarde meer hebben op pauze. Deze strategische beslissing maakt ruimte vrij voor activiteiten die er echt toe doen Tot slot, wat moet je voortzetten? Identificeer die acties die zelfs de meest uitdagende taken stilletjes overwinnen. Het gaat om het herkennen en versterken van wat al werkt

Creëer een bloeiend en gelukkiger personeelsbestand met deze drie. Het is een gedeelde taal, waardoor leiders en teamleden prestaties gemakkelijk kunnen ontleden en verbeteren.

Elementen van de Start-Stop-Continue Retrospective-sjabloon

Nu we u hebben verteld waarom u moet starten, stoppen en doorgaan, laten we deze elementen eenvoudiger maken:

START

Begin met het identificeren van nieuwe initiatieven, praktijken of processen die u moet introduceren om de productiviteit te verhogen of nieuwe uitdagingen aan te pakken. Dit omvat zowel technische als gedragsaspecten.

Het delegeren van werk zou bijvoorbeeld beter kunnen in uw organisatie. Er is veel verwarring en deadlines worden vaak gemist. Dat is het signaal om

projectmanagementsoftware voor betere communicatie

en het bijhouden van taken. Stel dat meerdere teamleden aan verschillende aspecten van het project werken.

Clickup Taken

helpen u om een gecentraliseerde projectruimte te creëren waar u elke taak duidelijk definieert, toewijst aan verantwoordelijke leden en een deadline geeft. Deze aanpak is vooral handig bij het beheren van belangrijkere projecten zoals een bedrijfsevenement, waar delegeren cruciaal is.

Efficiëntie op zijn best met ClickUp Tasks - bekijk je taken zoals jij dat wilt en verplaats ze om ze te organiseren

Overweeg het volgende voorbeeld, waarbij u taken toewijst aan relevante leden en kwesties categoriseert op basis van hun status: kwesties die momenteel worden beoordeeld, kwesties die in behandeling zijn en taken die zijn voltooid en klaar zijn om live te gaan.

Wat het gedrag betreft, begin regelmatig met teambuildingoefeningen die helpen bij het organiseren van een samenwerkend personeelsbestand met een verhoogd moreel.

STOP

Elimineer vervolgens activiteiten of processen die als ineffectief, overbodig of belemmerend worden beschouwd. Hierdoor kunnen teams zich ontdoen van elementen die hen mogelijk tegenhouden.

Je hele team volgt bijvoorbeeld een tijdrovend handmatig proces voor het genereren van rapporten. Hier moet je helemaal mee stoppen en overschakelen op een geautomatiseerd systeem. Maar niet alleen het genereren van rapporten vereist automatisering.

Het stroomlijnen van elke routinetaak in je bedrijf die veel uren in beslag neemt, is cruciaal. Het handmatig aanpassen van projectstatussen, het toewijzen van taken of het toepassen van tags wordt bijvoorbeeld omslachtig, vooral als je te maken hebt met een groot team.

ClickUp Automatisering

helpt je deze taken te automatiseren en naadloos te integreren met essentiële tools zoals Dropbox en Slack. Je hoeft alleen maar de acties/taken te selecteren die je wilt automatiseren.

Met ClickUp Automations kunt u terugkerende taken automatiseren zodat u ze niet constant hoeft bij te houden

Om ervoor te zorgen dat uw handmatige werklast minimaal wordt, hebben we 100+ automatiseringen om u te helpen. We durven te wedden dat je nooit meer uren zou verspillen aan routinetaken!

CONTINUE

In deze stap van het Start-Stop-Continue-raamwerk erken en versterk je succesvolle en effectieve praktijken om het proces gemakkelijker te maken. Het gaat om het ondersteunen van activiteiten die positief bijdragen aan de doelen en resultaten van uw organisatie.

Een specifiek communicatiekanaal heeft bijvoorbeeld aanzienlijk bijgedragen aan het op de hoogte houden van iedereen binnen het team. Het biedt real-time inzicht in projecten en houdt iedereen op de hoogte. Zelfs de nieuwkomers vinden het ongelooflijk makkelijk te gebruiken.

Je kunt taakstatussen bijwerken, belangrijke bestanden delen en gedetailleerd commentaar geven. Zo is iedereen op de hoogte van de huidige status van taken, mijlpalen en wegversperringen.

Je moet het blijven gebruiken omdat het zoveel transparantie en samenwerking biedt. Evenzo, als specifieke

procesmanagementmethoden

consistent resultaten hebben opgeleverd, kunt u deze toepassen in toekomstige projecten.

Voordelen van het gebruik van Start-Stop-Continue Retrospectives

Door regelmatig Start-Stop-Continue evaluaties uit te voeren, blijft je team wendbaar en reageert het op veranderende omstandigheden

projectvereisten

en veranderingen in de industrie.

Consistentie is hier de sleutel, wat leidt tot de volgende voordelen:

Voordeel #1: Win bruikbare feed

Wat is er beter dan droge, saaie en overbodige feedback?

Activeerbare feedback die kernprocessen verbetert.

Laten we eens kijken naar een scenario waarin uw bedrijf worstelt met een groot verloop van nieuwe medewerkers. Wie kunt u in zo'n situatie beter raadplegen dan de medewerkers die ervoor gekozen hebben om te blijven?

Stel dat zij voorstellen om de inwerkhandleiding te verbeteren met een videoserie. Of ze raden aan om opgenomen sessies te vervangen door mentorschapsprogramma's en de juiste instelling te kiezen voor de juiste training

communicatiedoelen

.

Je implementeert deze veranderingen en merkt dat het gemakkelijker is dan ooit om medewerkers te betrekken bij de bedrijfscultuur. En als het verzamelen van feedback vaak een gedoe voor u is, overweeg dan het gebruik van een

feedbacksjabloon

zoals hieronder getoond.

Gebruik de bordweergave in de

feedbackformulier

sjabloon om items te organiseren en eenvoudig kaarten te verplaatsen tussen beoordelingsfasen

Beoordeel je huidige inwerkproces en geef suggesties voor verbetering met deze sjabloon. Dit maakt het gemakkelijker om de feedback intact te houden en voor andere doeleinden te gebruiken.

Zodra je feedback hebt verzameld en opgeslagen, doe dan dingen die je helpen om je doelen te bereiken, ontsla gedrag en acties die niet helpen en blijf dingen doen die je dichter bij je doelen brengen.

Op die manier bereik je onmiddellijke doelstellingen en cultiveer je een mentaliteit waarbij teams hun aanpak consequent verfijnen.

Voordeel #2: Identificeer en werk aan verbeterpunten

Regelmatige Start-Stop-Continue evaluaties voorzien je team van een scherpe lens om specifieke verbeterpunten binnen je processen te identificeren.

Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarin uw team sterk afhankelijk is van communicatie via e-mail. Vanuit het perspectief van leiderschap zou je dit kunnen zien als een efficiënte manier om informatie te verspreiden.

Tijdens een Start-Stop-Continue beoordeling kan een teamlid echter zijn bezorgdheid uiten over de vertragingen en mogelijke misverstanden die worden veroorzaakt door het gebruik van e-mails, vooral voor dringende zaken. Dit is hoe een teamlid deze leemte zou kunnen signaleren met behulp van het Start-Stop-Continue-raamwerk:

Start met het gebruik van een samenwerkingsplatform dat regelmatige updates biedt

Feedback: "Ik heb gemerkt dat belangrijke updates en dringende berichten vaak verstopt raken in e-mail threads. Het gebruik van een samenwerkingsplatform zoals ClickUp, Slack of Microsoft Teams zou effectiever zijn. Deze tools bieden een realtime feed waar dringende berichten niet worden gemist en het team op de hoogte blijft zonder dat het door talloze e-mails hoeft te bladeren."

Stop met het gebruik van e-mails voor dringende communicatiebehoeften

Feedback: "E-mails zijn niet het beste medium voor dringende zaken. Belangrijke berichten kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien of verloren gaan in een overvolle inbox. We moeten overwegen om te stoppen met het gebruik van e-mails voor dringende communicatie en het team aanmoedigen om instant messaging te gebruiken op het samenwerkingsplatform voor tijdgevoelige zaken."

Doorgaan met regelmatige teamvergaderingen voor meer duidelijkheid over projecten

Feedback: "Ik waardeer onze regelmatige teamvergaderingen; ze bieden ruimte voor projectbesprekingen en duidelijkheid. Laten we hiermee doorgaan, want het zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit. We kunnen deze vergaderingen echter ook gebruiken om problemen aan te pakken die het gevolg zijn van communicatie via e-mail en om manieren te onderzoeken om de overgang naar een samenwerkingsplatform soepeler te laten verlopen."

Dat is slechts één voorbeeld van hoe het Start-Stop-Continue raamwerk helpt

de workflow te optimaliseren

. Pak met dit kader verouderde of onderbenutte technologieën, hiaten in de klantenservice, strategieën voor productontwikkeling, enz. aan.

Motiveer teams en individuen om werkstromen te verbeteren

Het Start-Stop-Continue-model moedigt teams aan om nieuwe praktijken of gedragingen te identificeren die de werkstromen verbeteren. Of het nu gaat om het invoeren van nieuwe tools, het implementeren van innovatieve technieken of het introduceren van

efficiënte processen

deze aanpak motiveert je team om betere manieren te vinden om taken uit te voeren.

Een

Mindmap

vanaf nul in de modus Blank en knooppunten omzetten in taken in ClickUp

Laten we een ander scenario bekijken om dit beter te begrijpen:

Een marketingteam wordt voortdurend geconfronteerd met uitdagingen bij het halen van projectdeadlines en merkt een afname in de effectiviteit van hun social media-campagnes.

Met behulp van een Start-Stop-Continue-proces kunt u:

Een socialemediatool gebruiken om de planning en uitvoering te verbeteren

Erkennen dat het besteden van buitensporig veel tijd aan handmatige gegevensanalyse hun efficiëntie belemmert en deze praktijk stopzetten

Kiezen voor een geautomatiseerde analysetool om tijd te besparen en zich te richten op meer strategische besluitvorming

Erkennen het succes van hun wekelijkse brainstormsessies en beloven deze gezamenlijke aanpak voort te zetten

Als gevolg van deze aanpassingen voelen teamleden zich gemotiveerd om aan de slag te gaan. De nieuwe tool voor het plannen van sociale media die ze besluiten te gaan gebruiken, verlicht hun werkdruk en sluit aan bij de best practices in de sector.

Hoe implementeert u een Start-Stop-Continue-raamwerk?

Om ervoor te zorgen dat uw team de vruchten plukt van de bovengenoemde start-stop-doorgaan-oefeningen, volgt hier een eenvoudig proces voor het implementeren van het Start-Stop-Continue-raamwerk.

Stap 1: Begin met het stellen van duidelijke doelen

Bij het implementeren van het Start-Stop-Continue-model hebt u een duidelijke richting nodig voor het identificeren van nieuwe praktijken, benchmarks voor het evalueren van bestaande praktijken die u moet stopzetten en een basis voor het versterken van succesvolle praktijken.

Dat is waar het stellen van specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen helpt.

In plaats van een breed doel zoals omzet verhogen, richt je je op een bepaald product of dienst. Duik vervolgens in het kwantificeren van deze doelstellingen voor een nauwkeurige evaluatie. Betrek tijdens dit proces alle belangrijke belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers en marketingteams.

Zo zou een goed gedefinieerde doelstelling er bijvoorbeeld uit kunnen zien:

identificeer acties die moeten worden gestart, gestopt of voortgezet in onze digitale marketingstrategie om tegen het einde van dit kwartaal een omzetstijging van 25% te realiseren voor Product X._

Stel specifieke teamdoelen om je teams te helpen voortdurend beter te worden in het bereiken ervan. En als doelen volgen iets is waar je team vaak moeite mee heeft, dan is de Clickup Doelen functie helpt.

Gebruik kwantificeerbare mijlpalen in ClickUp Goals om de voortgang te volgen met verschillende doelen, waaronder cijfers, financiën, binaire uitkomsten en taakgerichte doelstellingen voor teams

Zodra u gebieden hebt geïdentificeerd die voor verbetering vatbaar zijn (Start), acties die moeten worden gestaakt (Stop) en praktijken die moeten worden voortgezet (Doorgaan), kunt u met ClickUp Goals deze inzichten vertalen naar specifieke teamdoelen.

Bijvoorbeeld, als 'communicatiekanalen verbeteren' is geïdentificeerd als een startinitiatief, stel dan een doel in ClickUp in om de effectiviteit van de teamcommunicatie te verbeteren.

U kunt ook meerdere doelen visualiseren en volgen in één dashboard. Houd al uw cruciale doelstellingen in de gaten met meetbare doelen en geautomatiseerde voortgangscontrole.

Stap 2: Een Start-Stop-Continue-sjabloon kiezen

Nu je specifieke doelen hebt gesteld, is het tijd om de feedback van je team helder te verzamelen.

Hoewel u kunt goochelen met Excel-sheets en Word-documenten, stellen we voor om enkele van de volgende sjablonen te verkennen

beste Start-Stop-Continue-sjablonen te verkennen

om taken te categoriseren, analyseren en toewijzen. En laten we de visuele weergave niet vergeten die het gemakkelijker maakt om feedback te geven en elk gebied te begrijpen.

De Start-Stop-Continue grafiek helpt teams om hun werk dienovereenkomstig te prioriteren

Maar het belangrijkste is het kiezen van de juiste Start-Stop-Continue-sjabloon, met de nadruk op het volgende:

Duidelijke weergave met behulp van rijen, categorieën en elementen zoals plakbriefjes

Een beginnersvriendelijk ontwerp om ervoor te zorgen dat uw team zich gemakkelijk aanpast aan het feedbackmodel

Aanpasbaarheid aan verschillende bedrijfsscenario's, van het elimineren van knelpunten tot het verbeteren van de communicatie en het inwerken van nieuwe medewerkers

Intuïtief ontwerp dat het maken van actieplannen en het toewijzen van taken vergemakkelijkt

Mogelijkheid om verzamelde gegevens om te zetten in waardevolle hulpmiddelen, zoals how-to gidsen

Hoewel je veel opties kunt vinden die aan een van beide gebieden voldoen, Clickup's Start-Stop-Continue-sjabloon dekt alles wat hierboven is vermeld en meer!

Met slechts één blik op het hele bord krijgt u inzicht in wat nuttig is en wat niet. Deze sjabloon gaat verder dan de basis en biedt een uitgebreid overzicht van de kernactiviteiten van je team aan de hand van waardevolle gegevens.

Laten we een scenario nemen waarbij u van plan bent om uw contentcreatie en marketingstrategie te verbeteren. Identificeer en vermeld met behulp van de sjabloon het volgende:

Start met het onderzoeken van het maken van videocontent: Als reactie op de groeiende trend van videoconsumptie, begin met het implementeren van videocontent in je strategie. Deze suggestie leidt ertoe dat iemand denkt aan een actiegerichte filmrol of een idee voor korte videocontent. Voor je het weet, heb je veel plakbriefjes met creatieve ideeën

Als reactie op de groeiende trend van videoconsumptie, begin met het implementeren van videocontent in je strategie. Deze suggestie leidt ertoe dat iemand denkt aan een actiegerichte filmrol of een idee voor korte videocontent. Voor je het weet, heb je veel plakbriefjes met creatieve ideeën Stop met het gebruik van een specifiek trefwoord : Als je merkt dat een bepaald trefwoord niet langer aanslaat bij je doelgroep of niet goed presteert in de zoekmachineresultaten, is het misschien tijd om te stoppen met het benadrukken ervan. Tegelijkertijd zullen sommige andere zinnen of trefwoorden die geen aandacht trekken naar voren komen. Als je er een teamoefening van maakt, krijg je al deze resultaten sneller.

: Als je merkt dat een bepaald trefwoord niet langer aanslaat bij je doelgroep of niet goed presteert in de zoekmachineresultaten, is het misschien tijd om te stoppen met het benadrukken ervan. Tegelijkertijd zullen sommige andere zinnen of trefwoorden die geen aandacht trekken naar voren komen. Als je er een teamoefening van maakt, krijg je al deze resultaten sneller. Blijf aantrekkelijke blog posts gebruiken: Als je team consistent bloginhoud heeft geproduceerd die positieve feedback krijgt, is het essentieel om deze succesvolle strategie voort te zetten. Om hierop voort te bouwen, kunnen je teamleden ook onderwerpen aandragen die een consistent engagement genereren. Zo weet je wat er nog meer geproduceerd en gepost moet worden

Zoals we hierboven zien, zorgt de sjabloon er niet alleen voor dat de ideeën naar buiten komen; het geeft je team ook de ruimte om na te denken en voort te bouwen op andermans ideeën.

Stap 3: Een brainstormsessie houden om de sjabloon in te vullen

De Start-Stop-Continue-sjabloon is meer dan alleen een enquête om feedback te verzamelen. Het gaat erom input te verzamelen uit collectieve discussie en de prestaties van uw team te verbeteren

Dat is waar het houden van een brainstormsessie waar verschillende teams hun standpunt naar voren brengen om tot een gemeenschappelijke conclusie te komen, helpt.

Sommige ervaren medewerkers zijn bijvoorbeeld tevreden met de bestaande tools, of het nu gaat om

projectbeheer

gegevensanalyse of andere taken. Andere teamleden, vooral de nieuwkomers, kunnen echter moeite hebben om deze tools effectief te begrijpen.

Wat als deze problemen niet direct onder uw aandacht worden gebracht? In plaats van dat medewerkers stilletjes de organisatie verlaten, is het essentieel om hen aan te moedigen hun gedachten te uiten. Door feedback te verzamelen, kunt u betere alternatieven onderzoeken of trainingen implementeren om uw taken te vereenvoudigen.

Hoewel vergaderruimtes en Google Meets geschikt zijn voor het verzamelen van feedback, is het hebben van een tool die visueel communiceert, coördineert en je virtuele en interne teams met elkaar verbindt cruciaal, vooral wanneer het scenario van werken op afstand blijft groeien.

ClickUp Whiteboard

biedt een perfect canvas voor vloeiende real-time

projectsamenwerking

en discussies over ideeën.

Stel dat je team werkt aan het ontwerp van een nieuwe marketingcampagne. Gebruik deze ruimte om ideeën te verzamelen en je campagnestrategie te visualiseren. Je zult het geweldig vinden hoe verschillende teamleden concepten kunnen schetsen, sticky notes met hun gedachten kunnen toevoegen en samen op elkaars ideeën kunnen voortbouwen.

Teken verbindingen tussen om het even welke vorm of media op uw Whiteboard om uw stroomdiagram in ClickUp te construeren

Dus als uw beste marketingexperts zich aan de andere kant van de wereld bevinden, hoeft u zich geen zorgen te maken. Verzamel en implementeer snel uw beste ideeën met de juiste tools.

Stap 4: Actieplan na feedbackanalyse

Nu u de belangrijkste punten hebt, is het tijd om een praktisch actieplan op te stellen

actieplan

om deze feedback aan te pakken. Om dit effectief te doen, moeten we de kritieke punten uit de brainstormsessie - uitdagingen, kansen of trends - duidelijk definiëren.

Hier zijn enkele voorbeelden om dit beter te begrijpen:

Start

Feedback: Uw teamleden willen regelmatig brainstormsessies organiseren om de samenwerking te verbeteren.

Actieplan: Plan wekelijkse brainstormbijeenkomsten om het delen van ideeën en samenwerking aan te moedigen. Om ervoor te zorgen dat je team zijn beste ideeën naar buiten brengt, heb je een tool waarmee ze effectief kunnen brainstormen van waar ze maar willen. ClickUp Whiteboard is een ruimte die uitnodigt tot creativiteit. Met plakbriefjes en connectors zorgt u ervoor dat elk idee de ruimte en aandacht krijgt die het nodig heeft. Wanneer de ideeën op de juiste manier worden gepresenteerd, worden ze uitgevoerd zoals het hoort.

ClickUp's virtuele Whiteboard zet brainstormende ideeën om in uitvoerbare plannen en bevordert naadloze samenwerking voor uw teams

En laten we eerlijk zijn: het is een leuke manier om ideeën te bespreken in vergelijking met de routinematige Google Meet-sessies die uw team halfslachtig bijwoont. (Spoiler alert: de camera staat uit, en hun gedachten ook)

Stop

Feedback: Een bepaalde

communicatiemiddel

veroorzaakt verwarring en belemmert de samenwerking.

Actieplan: Stop het gebruik van de huidige communicatietool. Ga op zoek naar een platform dat je helpt om transparant te communiceren. Tag individuen of teams om er zeker van te zijn dat je de juiste aanwijzingen geeft met functies zoals @mention.

Delegeer taken en werk samen in realtime met de dynamische chatfuncties van ClickUp

Hoewel chatboxdiscussies ongelooflijk zijn, hebt u een visuele weergave van uw werk nodig om ervoor te zorgen dat uw team doorgaat.

ClickUp Dashboards

geeft een volledig overzicht van alles wat er op uw werkplek gebeurt.

De aanpasbare kaarten helpen u ook om het soort informatie te verstrekken dat u nodig hebt. Als de voortgang goed wordt bijgehouden, raad eens wat er volgt - samenwerking.

Navigeer eenvoudig door uw projecten met behulp van ClickUp's aanpasbare Dashboards - krijg realtime inzichten en volg uw voortgang

Voordat u echter overstapt op een andere tool, moet u als bedrijfsleider een proefperiode implementeren en feedback van uw team verzamelen.

Doorgaan

Feedback: Teamleden waarderen de wekelijkse voortgangsupdates die momenteel worden gegeven.

Actieplan: Handhaaf de praktijk van wekelijkse voortgangsupdates. Overweeg het format te verbeteren op basis van specifieke suggesties om de updates informatiever en boeiender te maken.

Gebruik een

sjabloon voor wekelijkse rapporten

waarbij de taak, de afdeling en het soort taak worden gemarkeerd. Onthoud dat het altijd gemakkelijker is om te analyseren met visuals voor onze ogen. Dus hier is er een die helpt:

Organiseer, prioriteer en communiceer uw wekelijkse taken met ClickUp's uitgebreide Weekrapport Sjabloon

Met dat in gedachten ziet je plan voor de korte, middellange en lange termijn er als volgt uit:

Onmiddellijke acties: Begin met het plannen van wekelijkse brainstormsessies en communiceer de verandering in communicatiemiddelen

Begin met het plannen van wekelijkse brainstormsessies en communiceer de verandering in communicatiemiddelen Acties op middellange termijn : Na een maand feedback verzamelen over het nieuwe communicatiemiddel en waar nodig aanpassingen doen. Verbeteringen aanbrengen in het formaat van voortgangsupdates

: Na een maand feedback verzamelen over het nieuwe communicatiemiddel en waar nodig aanpassingen doen. Verbeteringen aanbrengen in het formaat van voortgangsupdates Acties op lange termijn: Monitor de impact van de veranderingen tijdens het volgende kwartaal, vraag feedback en pas de strategieën dienovereenkomstig aan

Zorg ervoor dat u voortdurend de voortgang controleert terwijl u verder gaat met uw actieplannen. Maar alleen monitoren is niet genoeg. A

sjabloon om lering uit te trekken

zal je helpen om de successen en mislukkingen van je project op elk punt te documenteren en te analyseren.

Verbeter toekomstige projecten met onze Project Management Lessons Learned Template voor het eenvoudig organiseren van inzichten om resultaten te verbeteren

Start-stop-voortzetten oefeningen met ClickUp

Eén ding is duidelijk uit de bovenstaande discussie: er komt veel kijken bij het uitvoeren van Start-Stop-Continue-oefeningen.

U moet:

doelen stellen, ideeën brainstormen met je team, het sjabloon Start-Stop-Continue invullen, actieplannen maken en de voortgang bijhouden

Is één sjabloon genoeg om deze oefeningen succesvol uit te voeren? Misschien wel. Maar uw werk zal vloeien als nooit tevoren als u een alles-in-één oplossing zoals ClickUp implementeert die u helpt met het stellen van doelen, brainstormen, voortgang bijhouden en niet te vergeten onze handige Start-Stop-Continue-sjabloon.

ClickUp Goals helpt u om duidelijke doelen te stellen voor uw Start-Stop-Continue-oefeningen. Zo zorgt u ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft het doel en de gewenste resultaten van de beoordeling Dan komt het ClickUp Whiteboard voor creatieve projectbrainstorming Om u te helpen alles netjes samen te vatten, hebben we onze Start-Stop-Continue-sjabloon om de details tijdens de oefening in te vullen Gebruik Whiteboards tijdens de Start-Stop-Continue-oefening om ideeën, feedback en actieplannen visueel te presenteren En aan het einde kunt u uw prestaties bijhouden - allemaal binnen ClickUp

Als u geïntrigeerd bent en meer wilt weten over hoe ClickUp u helpt uw processen te stroomlijnen, neem dan vandaag nog contact op met ons team!

