10 Beste Dubsado Alternatieven en Concurrenten in 2024

Elke projectmanager of administratief medewerker kent het wegzakkende gevoel van deadlines die dichterbij komen, taken die zich vermenigvuldigen en het sluipende gevoel dat je de controle verliest over het verloop van het project. Het is net een hachelijk dominospel: één misstap kan een cascade van vertraagde Taken, overwerkte leden van het team en ontevreden clients veroorzaken.

Dit is waar Dubsado schittert.

De bedrijfsvoering het Dubsado platform is het tegengif voor je projectmanagement problemen en fungeert als een centrale hub die je taken, projecten en team synchroon houdt. Met Dubsado beheer je niet alleen projecten - je bouwt efficiënte workflows op, onderhoudt relaties met klanten en automatiseert administratieve taken.

Het ontmoedigende dominospel verandert in een goed geoliede machine, die al je Taken en projecten op één lijn houdt en vooruit helpt. Hoewel Dubsado een krachtige tool is, is het niet altijd de perfecte oplossing voor elk team of bedrijf.

Verschillende werkstromen hebben unieke vereisten en wat voor de ene organisatie vlekkeloos werkt, kan voor een andere organisatie onhandig zijn of niet werken. Om je te helpen de tool te vinden die het beste bij je past, hebben we een lijst met de top 10 samengesteld Dubsado alternatieven om te overwegen in 2024.

Wat moet je zoeken in Dubsado alternatieven?

Bij het zoeken naar Dubsado-alternatieven moet je ervoor zorgen dat het nieuwe platform vergelijkbare functies biedt en extra voordelen biedt die aansluiten bij jouw unieke bedrijfsbehoeften. Hier zijn alle functies en sleutels waar je naar moet zoeken:

Robuust Projectmanagement: De tool moet uitgebreide functies voor projectmanagement bieden waarmee je taken kunt aanmaken, deadlines kunt instellen, de voortgang kunt bijhouden en activiteiten kunt prioriteren om ervoor te zorgen dat het project op tijd wordt voltooid

De tool moet uitgebreide functies voor projectmanagement bieden waarmee je taken kunt aanmaken, deadlines kunt instellen, de voortgang kunt bijhouden en activiteiten kunt prioriteren om ervoor te zorgen dat het project op tijd wordt voltooid Mogelijkheden voor clientbeheer : Een Dubsado alternatief moet uitblinken in het bijhouden van contactgegevens van clients en gespreksgeschiedenis om klantspecifieke taken en projecten bij te houden

Een Dubsado alternatief moet uitblinken in het bijhouden van contactgegevens van clients en gespreksgeschiedenis om klantspecifieke taken en projecten bij te houden Workflow automatisering: Zoek naar een customer relationship management (CRM) platform waarmee u repetitieve Taken kunt automatiseren binnen uwCRM-workflow. Dit kunnen automatische Taaktaken zijn, e-mail antwoorden of follow-ups, zodat u tijd vrijmaakt om u op belangrijkere taken te concentreren

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Aanpassen: Een goede business management tool moet flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan de workflows van uw team

Een goede business management tool moet flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan de workflows van uw team Bereikbaarheid: Dit betekent niet dat je altijd voor de goedkoopste optie moet gaan, maar houd wel rekening met de balans tussen de prijs en de functies die het biedt

Dit betekent niet dat je altijd voor de goedkoopste optie moet gaan, maar houd wel rekening met de balans tussen de prijs en de functies die het biedt Gebruiksgemak: Het maakt niet uit hoeveel functies eenproductiviteitstool moeilijk te gebruiken is, kan het de productiviteit eerder belemmeren dan bevorderen

Het maakt niet uit hoeveel functies eenproductiviteitstool moeilijk te gebruiken is, kan het de productiviteit eerder belemmeren dan bevorderen Integratiemogelijkheden: De mogelijkheid om te integreren met andere tools die u al gebruikt binnen uwprojectmanagement structuur (zoals e-mail clients, apps voor kalenders of oplossingen voor bestandsopslag) kan de productiviteit van uw team aanzienlijk verbeteren

De mogelijkheid om te integreren met andere tools die u al gebruikt binnen uwprojectmanagement structuur (zoals e-mail clients, apps voor kalenders of oplossingen voor bestandsopslag) kan de productiviteit van uw team aanzienlijk verbeteren Kwaliteit van klantenservice: Snelle en effectieve klantenservice kan een groot verschil maken, vooral tijdens de eerste overgangsperiode of wanneer u tegen problemen aanloopt

Onthoud dat elk team anders is, dus wat voor het ene team het beste werkt, werkt voor het andere misschien niet zo goed. Het gaat erom de juiste balans te vinden die past bij de behoeften en werkstijl van je team.

De 10 beste Dubsado alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier zijn onze keuzes voor de beste Dubsado alternatieven voor je volgende business management of CRM platform.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een veelzijdige project- en taakbeheer platform ontworpen voor teams van elke grootte. Als een krachtig Dubsado alternatief staat het bekend om zijn rijke en zeer aanpasbare functieset. ClickUp gaat verder dan eenvoudig projectmanagement taken bijhouden en samenwerking in teams . Het biedt unieke functies die zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen en werkstromen te stroomlijnen met behoud van een gebruikersvriendelijke interface.

Het platform is gestructureerd rond een hiërarchie van Ruimtes, Lijsten, Mappen en Taken, wat een hoge mate van organisatie biedt. Met deze blokken kun je een aanpasbare werkstroom creëren die past bij de unieke behoeften van je team.

ClickUp beste functies

Aangepaste weergaven: ClickUp biedt verschillende manieren om uw taken te bekijken, zoals lijsten, borden en kalenders. Deze kunnen worden aangepast op basis van individuele of teamvoorkeuren, wat zorgt voor een geoptimaliseerde werkstroom

ClickUp biedt verschillende manieren om uw taken te bekijken, zoals lijsten, borden en kalenders. Deze kunnen worden aangepast op basis van individuele of teamvoorkeuren, wat zorgt voor een geoptimaliseerde werkstroom Sjablonen : Staar nooit meer naar een lege pagina met de opeengestapelde bibliotheek met sjablonen van ClickUp om u te helpen bijhouden wat er op uw computer gebeurtklanttrajectcommissies bij te houden, feedback te verzamelen of een lijst met productprijzen te maken

Staar nooit meer naar een lege pagina met de opeengestapelde bibliotheek met sjablonen van ClickUp om u te helpen bijhouden wat er op uw computer gebeurtklanttrajectcommissies bij te houden, feedback te verzamelen of een lijst met productprijzen te maken Afhankelijkheid van taken: Met deze functie kun je logische reeksen van taken maken, die laten zien welke taken Voltooid moeten zijn voordat andere kunnen beginnen. Dit is essentieel voor het beheren van complexe projecten met meerdere stappen, striktebronbeperkingenen veel belanghebbenden

Met deze functie kun je logische reeksen van taken maken, die laten zien welke taken Voltooid moeten zijn voordat andere kunnen beginnen. Dit is essentieel voor het beheren van complexe projecten met meerdere stappen, striktebronbeperkingenen veel belanghebbenden Tijdregistratie: ClickUp bevat een ingebouwde tijdsregistratie functie waarmee u de tijd die u aan taken besteedt kunt registreren, zodat u kunt stoppen met het samenstellen van oplossingen zoalstijd berekenen in Excel achter u laten. Dit is niet alleen nuttig voor productiviteitsanalyse, maar ook van onschatbare waarde voor Teams die hun clients per uur factureren

Registreer de tijd terwijl u bezig bent of voer deze handmatig in met tijdsregistratie in ClickUp

ClickUp limieten

Ondanks de flexibiliteit kan de interface van ClickUp overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers door de overvloed aan functies en aanpassingsmogelijkheden

Sommige gebruikers hebben af en toe langzame laadtijden gerapporteerd, vooral bij grote projecten of gegevenssets

ClickUp prijzen

Free Forever: Dit niveau biedt beperkte functies, maar is een goed startpunt voor kleine teams of individuen

Dit niveau biedt beperkte functies, maar is een goed startpunt voor kleine teams of individuen Unlimited: Dit niveau kost $5/maand per gebruiker en verwijdert de beperkingen van het Free Forever-abonnement en voegt geavanceerde functies toe zoals onbeperkte opslagruimte en integraties

Dit niveau kost $5/maand per gebruiker en verwijdert de beperkingen van het Free Forever-abonnement en voegt geavanceerde functies toe zoals onbeperkte opslagruimte en integraties Business: Voor $9/maand per gebruiker biedt dit niveau nog geavanceerdere mogelijkheden, waaronder tweefactorauthenticatie (2FA) en SSO van Google, waardoor het geschikt is voor grotere bedrijven met complexere behoeften

Voor $9/maand per gebruiker biedt dit niveau nog geavanceerdere mogelijkheden, waaronder tweefactorauthenticatie (2FA) en SSO van Google, waardoor het geschikt is voor grotere bedrijven met complexere behoeften Enterprise: Dit niveau biedt aangepaste oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van grote bedrijven of organisaties. Neem contact op met ClickUp voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

4.7/5 (6.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Verkoper

via Verkoopplaat Salesmate is een uitgebreid CRM-platform (Customer Relationship Management) en een sterk alternatief voor Dubsado. Het is ontworpen om het verkoopproces te vereenvoudigen en relaties met klanten te verbeteren. Gericht op verkooppijplijn, leadbeheer en praktische communicatietools, richt het zich op bedrijven die hun verkoopprestaties en klantenbetrokkenheid willen verbeteren.

De structuur van het platform is ontworpen rond pijplijnen, deals, contacten en activiteiten, wat georganiseerde verkoopprocessen bevordert.

Salesmate beste functies

Sales Pipeline Management: Hiermee kunt u de fasen van uw verkoopproces en de deals in elke fase visualiseren, knelpunten identificeren en verkoopactiviteiten stroomlijnen

Hiermee kunt u de fasen van uw verkoopproces en de deals in elke fase visualiseren, knelpunten identificeren en verkoopactiviteiten stroomlijnen Contactbeheer: Zorgt ervoor dat alle klantgegevens en communicatiegeschiedenis goed georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk zijn

Zorgt ervoor dat alle klantgegevens en communicatiegeschiedenis goed georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk zijn Slimme wachtrijen: Vergemakkelijkt het prioriteren van bellende taken, waardoor de productiviteit en responstijden van verkoopagenten worden verbeterd

Salesmate limieten

Hoewel het verschillende integraties biedt, dekt het mogelijk slechts enkele tools die bedrijven gebruiken

De mobiele app is weliswaar functioneel, maar mist een aantal functies die beschikbaar zijn op de desktop-app

Prijzen Salesmate

Starter: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Groei: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Boost: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Salesmate voor prijzen

Salesmate beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

3. Odoo

Via Odoo Odoo is een uitgebreide suite van zakelijke toepassingen, waaronder CRM e-commerce, facturering, boekhouding, productie, magazijn, middelenbeheer en software voor projectmanagement. Als Dubsado alternatief biedt het een brede array aan functies om verschillende aspecten van een bedrijf te beheren. De structuur van Odoo is modulair, wat betekent dat bedrijven kunnen beginnen met een paar toepassingen en meer kunnen toevoegen als ze groeien.

Odoo beste functies

Modulariteit: Dankzij de uitgebreide array aan modules kunnen bedrijven het systeem aanpassen aan hun behoeften

Dankzij de uitgebreide array aan modules kunnen bedrijven het systeem aanpassen aan hun behoeften Business Applications: Biedt applicaties voor de meeste zakelijke behoeften, van eenCRM-marketingplatform tot e-commerce en accounting

Biedt applicaties voor de meeste zakelijke behoeften, van eenCRM-marketingplatform tot e-commerce en accounting Integratie: De verschillende businessapplicaties integreren naadloos met elkaar

Odoo beperkingen

Odoo aanpassen kan complex zijn en vereist technische kennis

Sommige gebruikers hebben verduidelijking nodig over het prijsmodel omdat elke app en extra gebruiker de kosten verhoogt

Odoo prijzen

Free: Alleen voor één app

Alleen voor één app Standaard: $24.90/maand per gebruiker

$24.90/maand per gebruiker Aangepast: $37.40/maand per gebruiker

Odoo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

4. Creatio

via Creatio Als uniform platform voor verkoop, marketing en service biedt Creatio uitgebreide CRM-mogelijkheden en procesbeheer tools. Het onderscheidende kenmerk is de mogelijkheid om automatisering en volledige bedrijfsprocessen te automatiseren en te stroomlijnen waardoor het een waardevol $$$a alternatief is.

Creatio is gestructureerd rond leads, opportunities, bestellingen en facturen voor een voltooide verkoopcyclus en projectmanagement oplossing.

Creatio beste functies

Business Process Management: Vergemakkelijkt het ontwerpen, uitvoeren en optimaliseren van bedrijfsprocessen

Vergemakkelijkt het ontwerpen, uitvoeren en optimaliseren van bedrijfsprocessen Lage code mogelijkheden: Maakt het mogelijk om het platform eenvoudig aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften

Maakt het mogelijk om het platform eenvoudig aan te passen aan specifieke zakelijke behoeften Uniforme database:Zorgt voor naadloze toegang tot klantgegevens voor verschillende afdelingen

Creatio limieten

Het kan een steile leercurve vereisen voor niet-technische gebruikers

Het aanpassen van rapportages kan voor sommige gebruikers een uitdaging zijn

Prijzen van Creatio

Gebruik Creatio's rekenmachine om uw kosten te schatten

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

5. Veelaanvragen

via ManyRequests ManyRequests biedt een eenvoudige maar effectieve manier om verzoeken te beheren en is een goed alternatief voor Dubsado. Deze tool is ontworpen voor bedrijven die een groot aantal serviceverzoeken of werkorders verwerken.

De kern van ManyRequests is het verzoekbeheersysteem, dat het organiseren en bijhouden van serviceverzoeken eenvoudig en efficiënt maakt.

ManyRequests beste functies

Request Management: Faciliteert het beheren en bijhouden van alle service requests

Faciliteert het beheren en bijhouden van alle service requests White label mogelijkheden : Biedt bedrijven de mogelijkheid om de interface aan te passen met hun eigen branding

Biedt bedrijven de mogelijkheid om de interface aan te passen met hun eigen branding Client Portal:Geeft clients een speciale ruimte om aanvragen te plaatsen en te controleren

VeelVerzoeken limieten

Uitgebreidere integratiemogelijkheden met derden zou nuttig zijn

De mobiele ervaring is niet zo robuust als de desktop versie

ManyRequests prijzen

Basis: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Pro: $249/maand per gebruiker

$249/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met ManyRequests voor prijzen

ManyRequests beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

6. Freshbooks

Via Freshbooks Freshbooks is een cloud-gebaseerde boekhoudoplossing die zijn plaats heeft verdiend als een Dubsado alternatief. Het is voornamelijk gebouwd voor kleine bedrijven en freelancers die een eenvoudige, intuïtieve manier nodig hebben om facturen en uitgaven te beheren.

Een van de belangrijkste elementen van Freshbooks is de structuur voor financieel beheer, waaronder facturering, online bijhouden van onkosten en tijdsregistratie.

Freshbooks beste functies

Facturatie: Vereenvoudigt het maken van professioneel ogende facturen en automatiseert taken zoals terugkerende facturen en betalingsherinneringen

Vereenvoudigt het maken van professioneel ogende facturen en automatiseert taken zoals terugkerende facturen en betalingsherinneringen Uitgaven bijhouden: Helpt bij het bijhouden van zakelijke uitgaven

Helpt bij het bijhouden van zakelijke uitgaven Tijdregistratie: Hiermee kunt u eenvoudig factureerbare uren bijhouden en direct op facturen vermelden

Freshbooks limieten

Geavanceerde functies voor boekhouding kunnen beperkt zijn

Het ontbreken van functies voor voorraadbeheer kan een probleem zijn voor productgebaseerde bedrijven

Freshbooks prijzen

Lite: $8,50/maand per gebruiker

$8,50/maand per gebruiker Plus: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Premium: $27,50/maand per gebruiker

$27,50/maand per gebruiker Selecteer: Neem contact op met FreshBooks voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Freshbooks

G2: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

7. Honeybook

via Honingboek Honeybook is ontworpen voor freelancers en kleine bedrijven en is een platform voor clientbeheer dat tools biedt voor facturering, contracten en planning. Het is een krachtig alternatief voor Dubsado, vooral voor servicegerichte bedrijven die hun clientprocessen willen stroomlijnen en tijd willen besparen.

De belangrijkste functie van Honeybook is de structuur voor projectmanagement, waarin elementen van financiën, marketingautomatisering en communicatie zijn geïntegreerd om bedrijven te helpen hun taken op het gebied van projectmanagement efficiënt uit te voeren.

Honeybook beste functies

Clientbeheer: Centraliseert alle client communicatie en documenten, waardoor het makkelijker wordt om alles georganiseerd te houden

en documenten, waardoor het makkelijker wordt om alles georganiseerd te houden Automatisering: Maakt automatisering van administratieve Taken mogelijk, zoals het versturen van facturen of het plannen van e-mails

Maakt automatisering van administratieve Taken mogelijk, zoals het versturen van facturen of het plannen van e-mails Online contracten en facturen: Vereenvoudigt het verzenden van contracten en facturen naar clients

Honeybook limieten

Het kan beperkend zijn voor gebruikers die meer geavanceerde tools voor projectmanagement nodig hebben

De aanpassingsmogelijkheden zijn minder uitgebreid dan sommige gebruikers zouden willen

Honeybook prijzen

Starter: $12,80/maand per gebruiker

$12,80/maand per gebruiker Essentials: $25,60/maand per gebruiker

$25,60/maand per gebruiker Premium: $52,80/maand per gebruiker

Honeybook beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

8. Plutio

via Plutio Plutio is een bedrijfsbeheerplatform dat een reeks tools biedt, waaronder projectmanagement, tijdsregistratie en facturering. Als alternatief voor Dubsado is Plutio vooral veelzijdig, waardoor het geschikt is voor freelancers, andere eigenaren van kleine bedrijven, bedrijven en bureaus.

Een van de unieke functies van Plutio is de aanpasbare werkruimte, waardoor bedrijven het platform kunnen vormen naar hun behoeften.

Plutio beste functies

Werkruimte aanpassen: Stelt bedrijven in staat om het platform aan te passen aan hun activiteiten

Stelt bedrijven in staat om het platform aan te passen aan hun activiteiten Projectmanagement: Biedt een uitgebreide set tools voor het beheren van projecten, taken en deadlines

Biedt een uitgebreide set tools voor het beheren van projecten, taken en deadlines Client Portal: Biedt eenspeciale ruimte voor clients om de voortgang van projecten bij te houden, facturen weer te geven en meer

Plutio limieten

Uitgebreidere integratiemogelijkheden met tools van derden zou nuttig zijn

De mobiele app ervaring zou verbeterd kunnen worden

Plutio prijzen

Solo: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Studio: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Agentschap: $99/maand per gebruiker

Plutio beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

9. Ninja

via Studio Ninja Studio Ninja is software voor clientbeheer, speciaal ontworpen voor fotografen. Het platform verwerkt boekingen, contracten, planningen en betalingen. Het is een nichealternatief voor Dubsado en is ideaal voor fotografen die op zoek zijn naar een tool op maat van hun behoeften.

De kern van Studio Ninja is een structuur die is opgebouwd rond de behoeften van fotografen, met een focus op boekingsbeheer.

Studio Ninja beste functies

Fotografie Business Management: Op maat gemaakte tools voor het beheren van alle aspecten van een fotografiebedrijf

Op maat gemaakte tools voor het beheren van alle aspecten van een fotografiebedrijf Geautomatiseerde werkstromen: Fotografen kunnen hun trajecten naar de client automatiseren, tijd besparen en gemiste Taken voorkomen

Fotografen kunnen hun trajecten naar de client automatiseren, tijd besparen en gemiste Taken voorkomen Online boekingen en betalingen: Hiermee kunt u eenvoudig online shoots inplannen en betalingen ontvangen

Studio Ninja limieten

Omdat het een niche-tool is, is het misschien niet geschikt voor bedrijven buiten de fotografie

Sommige gebruikers vinden het minder uitgebreid dan meer algemene business management platforms

Studio Ninja prijzen

Jaarabonnement: $22,08/maand per gebruiker

$22,08/maand per gebruiker Tweejarenabonnement: $16,58/maand per gebruiker

Studio Ninja beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

10. Bloeien

via Bloom Bloom is een CRM-platform voor creatieve professionals dat zich richt op boekingsbeheer, ondertekening van contracten en factuurbetalingen. De nichefocus en het pakket aan functies maken het een aantrekkelijk Dubsado alternatief voor creatieven.

Het platform is gebouwd met creatieve project workflows in het achterhoofd en richt zich op de projectmanagement taken waar creatieven vaak mee te maken krijgen.

Bloom beste functies

CRM voor creatieven: Biedt op maat gemaakte tools voor creatieven om hun clients en boekingen te beheren

Biedt op maat gemaakte tools voor creatieven om hun clients en boekingen te beheren Online boeken: Biedt clients de mogelijkheid om sessies direct online te boeken

Biedt clients de mogelijkheid om sessies direct online te boeken Facturatie en ondertekening van contracten: Stroomlijnt de financiële en contractuele elementen van boekingen

Bloom limieten

Omdat het een gespecialiseerde tool is, zijn de functies alleen geschikt voor bedrijven in de creatieve industrie

Geavanceerde functies voor projectmanagement maken geen deel uit van het kernaanbod

Bloom prijzen

Starter: Free

Free Standaard: $29/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Bloom

G2: 3.3/5 (2 beoordelingen)

3.3/5 (2 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

De volgende stap zetten: Stroomlijn uw business managementproces met ClickUp

Op zoek gaan naar een nieuwe oplossing of platform voor business management kan overweldigend aanvoelen, maar zie het als een kans. Het is een kans om uw werkstromen te verfijnen, relaties met clients te verbeteren en uw team te versterken met een tool die echt aan uw behoeften voldoet.

We moedigen u aan om de mogelijkheden van ClickUp's samenwerkings- en CRM-platform verder te verkennen. ClickUp biedt een unieke mix van functies voor project- en projectmanagement die kunnen worden aangepast aan uw workflow. Het is ontworpen om een naadloze ervaring te bieden voor teams van elke grootte, om u te helpen taken bij te houden, uw clients te beheren en uw processen te automatiseren.

Of u nu een administratief medewerker bent die op zoek is naar meer gestroomlijnd projectmanagement of een projectmanager die meer zichtbaarheid wil in projecten, Kijk dan eens naar ClickUp gratis om te zien of het het juiste hulpmiddel kan zijn om je doelen te bereiken.