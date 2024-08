10 beste BI-software (Business Intelligence) in 2024

Data vormen een integraal onderdeel van elk bedrijf, helpen je te begrijpen wat er achter de schermen gebeurt en bieden inzicht in waardevolle statistieken. Maar het beheren van gegevens kan overweldigend zijn, vooral als je team niet beschikt over datagestuurde processen.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat 74% van de ondervraagde werknemers voelde zich ongelukkig bij het werken met gegevens. Dat is waar tools voor business intelligence om de hoek komen kijken.

Zij zijn het brein van de operatie. 🧠

Business intelligence (BI)-software neemt feiten en cijfers van bedrijven, duikt er diep in en maakt visuele gegevensrapporten die je kunt gebruiken om zakelijke beslissingen te nemen. Hetzelfde onderzoek hierboven rapporteerde dat bedrijven die BI-software gebruiken een vijfvoudige toename zien in de waarschijnlijkheid van snellere beslissingen.

Klaar om snellere, beter geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van relevante bedrijfsgegevens? Hier zijn de 10 beste business intelligence software om de klus te klaren.

Bovendien belichten we extra tools zoals de beste software voor projectmanagement en laten zien waar je op moet letten bij het selecteren van het juiste platform. 🤩

Wat is Business Intelligence-software?

Business intelligence software is een tool die bedrijfsgegevens verzamelt en analyseert en presenteert in overzichtelijke grafieken, rapporten en grafieken. Deze software maakt gebruik van datamining om informatie te verzamelen, maakt gebruik van data-analyse om details te beoordelen en produceert datavisualisaties om conclusies duidelijk te maken.

Met deze business intelligence tools kan iedereen informatie op basis van gegevens verzamelen, niet alleen hoogopgeleide analisten. Dit soort software verzamelt niet alleen gegevens, het bewaart al je gegevens op één handige locatie.

Dat betekent dat je alle inzichten die je nodig hebt op één plek hebt - zonder tussen producten te hoeven schakelen, waardoor gegevensvisualisatie en toegang tot meerdere databronnen veel eenvoudiger wordt.

Met de meeste BI-tools kunt u de databronnen aanpassen om bruikbare inzichten te creëren in gebieden die voor uw bedrijf het belangrijkst zijn. Maak aangepaste rapportages en duik dieper in de statistieken die het succes van uw bedrijf kunnen beïnvloeden met deze intelligente tools. 💪

Wat moet je zoeken in Business Intelligence-software?

Als het op tools voor business intelligence aankomt, zijn er talloze opties op de markt, maar ze zijn niet allemaal gelijk. 👀

Hier lees je waar je op moet letten bij BI-tools:

Intuïtieve en interactieve dashboards: Vereenvoudig complexe gegevens en maak het gemakkelijk om de steun van de belangrijkste belanghebbenden te krijgen met aanpasbare dashboards en visualisatie van gegevens

Vereenvoudig complexe gegevens en maak het gemakkelijk om de steun van de belangrijkste belanghebbenden te krijgen met aanpasbare dashboards en visualisatie van gegevens Ingebouwde AI: Kunstmatige intelligentietools bieden diepere inzichten en beoordelen gegevens vanuit verschillende invalshoeken, waardoor ze uitgebreider worden

Kunstmatige intelligentietools bieden diepere inzichten en beoordelen gegevens vanuit verschillende invalshoeken, waardoor ze uitgebreider worden Integraties: De beste tools voor Business Intelligence werken samen met andere dataplatforms en -toepassingen voorgeoptimaliseerde werkstromen *Tools voor datamining: Zoek naar software die een breed bereik aan datasets kan analyseren met behulp van diverse en geavanceerde analysetools

De beste tools voor Business Intelligence werken samen met andere dataplatforms en -toepassingen voorgeoptimaliseerde werkstromen *Tools voor datamining: Zoek naar software die een breed bereik aan datasets kan analyseren met behulp van diverse en geavanceerde analysetools Slimme gegevenswaarschuwingen: Trigger notificaties voor goede en slechte gegevenspunten zodat uw rapportages niet worden vertekend door onnauwkeurige statistieken

De 10 beste business intelligence software voor gebruik in 2024

Begin met het nemen van datagestuurde beslissingen met deze 10 beste business intelligence software opties. Van ETL-engines en datawarehouses tot tools voor datavisualisatie, ze bieden een groot aantal voordelen voor bedrijven die hun bedrijfsgegevens analyseren.

Voor elke software hebben we de belangrijkste functies, mogelijke nadelen, prijzen en beoordelingen uitgelicht, zodat je de software kunt kiezen die het beste bij je bedrijf past. ✨

1. SAP BusinessObjects Business Intelligence

via SAP Bedrijfsobjecten SAP BusinessObjects is een BI-suite die een schaalbaar platform en controle over gegevensinzichten biedt in één handige ruimte. Dankzij het flexibele ontwerp kunt u gegevens verzamelen, of u nu een klein bedrijf bent met een paar werknemers of een groot bedrijf met duizenden teamleden. 🙇‍♀️

De business intelligence-mogelijkheden worden vertrouwd door enkele van de grootste bedrijven en industrieën over de hele wereld, waardoor het een van de beste BI-tools voor zakelijke gebruikers van ondernemingen is.

SAP BusinessObjects Business Intelligence beste functies

Real-time gegevens geven tot op de minuut nauwkeurige inzichten en geavanceerde analyses in de statistieken die er voor uw bedrijf het meest toe doen

Rapportage gaat verder dan de functies voor nummers om de hoofdoorzaken te beoordelen en ad-hoc query's om snel de antwoorden te krijgen die u nodig hebt (zelfs voor meerdere databronnen)

Self-service business intelligence-mogelijkheden en tools voor gegevensvisualisatie geven u de macht over gegevens en de manier waarop u deze wilt zien

Met gedeelde toestemming kun je samenwerken met verschillende afdelingen of binnen je eigen team voor beterebesluitvormingsprocessen SAP BusinessObjects Business Intelligence limieten

De prijzen zijn aangepast, maar meestal aan de hoge kant

Sommige gebruikers wensten dat integraties soepeler en naadlozer verliepen

Prijzen SAP BusinessObjects Business Intelligence

Neem contact op voor aangepaste prijzen

SAP BusinessObjects Business Intelligence beoordelingen en reviews

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

2. Microsoft Power BI

via ZohoZoho is een betrouwbaar softwarebedrijf dat een softwarepakket aanbiedt dat een CRM bevat, tools voor procesautomatisering en IT-producten. Hun gegevenstool, bekend als Zoho Analytics, ontdekt verborgen inzichten uit verbonden gegevens.

Analyseer de resultaten en stel rapporten op dankzij aangepaste visualisatietools die gemakkelijk met het hele team kunnen worden gedeeld. 📈

Zoho Analytics beste functies

Verbind ruwe gegevens met behulp van een grote selectie integraties, zakelijke apps en verschillende bestanden en databronnen met zijn business intelligence tools

Gebruik de zelfbedieningshulpmiddelen voor datavoorbereiding om rapporten aan te passen, gegevens op te schonen en informatie te catalogiseren

Gegevens aanvullen met inzichten die worden aangestuurd door tools voor machinaal leren die toekomstige trends voorspellen en what-if data-analyses bieden

Analytics integreren zonder SQL-ondersteuning, dankzij no-code en low-code modellen

Zoho Analytics beperkingen

Sommige gebruikers vonden dat het enkele uren duurde voordat de gegevenssynchronisatie voltooid was

Niet alle rapportages bevatten activiteitenlogboeken, wat beperkt kan zijn voor controledoeleinden

Zoho Analytics prijzen

Basis: $24/maand, jaarlijks gefactureerd

$24/maand, jaarlijks gefactureerd Standaard: $48/maand, jaarlijks gefactureerd

$48/maand, jaarlijks gefactureerd Premium: $115/maand, jaarlijks gefactureerd

$115/maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $455/maand, jaarlijks gefactureerd

$455/maand, jaarlijks gefactureerd Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Zoho Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4. Tableau

via Oracle Dit business intelligence-platform biedt gecentraliseerd gegevensbeheer samen met een breed bereik aan BI-services, waaronder ad-hoc query's, dashboards en financiële rapportage. De suite van tools maakt het eenvoudig om gegevens te analyseren, te delen in rapporten en bruikbare inzichten en volgende stappen te triggeren voor snellere bedrijfsprocessen.

Oracle BI beste functies

Verbinding met webgebaseerde toepassingen zoals J2EE en .NET biedt rijke gegevensintegratie en toegang tot grote gegevenssets

Oracle BI Answers maken het gemakkelijk om grafieken, draaitabellen en dashboards te maken voor datamodellering en interactieve visuele analyse

BI Delivers is een speciale functie die onmiddellijk op gegevens gebaseerde notificaties en waarschuwingen verstuurt om de werkstroom te optimaliseren

Met de Publisher tool is het eenvoudig om bedrijfsgegevens te delen met belanghebbenden, investeerders, clients en het interne team

Oracle BI beperkingen

Systeemvereisten, inclusief geheugen en schijfruimte, kunnen limieten zijn

Beperkte dashboard aanpassingen vergeleken met andere business intelligence tools

Oracle BI prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Oracle BI beoordelingen en recensies

G2: 3.3/5 (10+ beoordelingen)

3.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (80+ beoordelingen)

6. Qlik Sense

via Qlik Sense Deze analysetool in de cloud is ontworpen voor zakelijke gebruikers van alle niveaus en biedt inzichten op basis van AI en genereert rapportages op basis van uw bedrijfsgegevens. Tools voor machine learning en kunstmatige intelligentie bieden data prep, interacties in natuurlijke taal en voorspellende analyses. ✅

Qlik Sense beste functies

Met verschillende SAP-connectors kunt u OLAP, BEx, ETL en query's integreren voor diepere data-analyse

Data Warehouse Automation schraapt continu business data, verfijnt modellen en bouwt een betrouwbare datacatalogus op

Met automatisering voor waarschuwingen en acties kunt u notificaties sturen en taken aanmaken op basis van inzichten in gegevens

Het enkele SaaS-platform biedt een hybride cloud-interface, met meer controle over veiligheid, delen en opslagruimte van gegevens

Qlik Sense limieten

Grote data-analyses en datasets kunnen de tool vertragen

Sommige add-on's en plugins kosten extra en de abonnementsprijzen zijn hoog, wat een uitdaging vormt voor kleinere budgetten

Qlik Sense prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Premium: $2.700/maand

$2.700/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Qlik Sense beoordelingen en reviews

G2: 4,5/5 (600+ beoordelingen)

4,5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

7. Geelvin BI

via Insightsoftware Dundas BI gaat verder dan visuele dashboards met integraties en datastructuurtools die een betere zichtbaarheid en verbeterde analysemogelijkheden bieden.

De eersteklas tool richt zich op gebruikerservaringen en zorgt ervoor dat inzichten in gegevens eenvoudig te delen zijn met teamleden en in de tool die u elke dag gebruikt.

Dundas BI beste functies

Verbindingen tussen gegevens en ondersteuning van integratie zorgen ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan het schakelen tussen tools, zodat u sneller inzicht krijgt in uw gegevens

Interactieve visualisatietools laten u bepalen hoe u gegevens ziet en erop reageert

De gebruikersvriendelijke interface biedt aanpassingen en self-service ondersteuning om door te dringen tot de gegevens die er het meest toe doen

Flexibele datawarehousing biedt meer controle over de opslagruimte, extractie en indexering van informatie

Dundas BI limieten

Sommige gebruikers willen meer filters voor gegevensanalyse bij het segmenteren

Grote gegevenssets kunnen dingen vertragen en glitches veroorzaken

Prijzen Dundas BI

Neem contact op voor prijzen

Dundas BI beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: N/A

9. Datapine

via Datapine Dit moderne business intelligence-platform biedt veiligheid van gegevens en maakt het tegelijkertijd eenvoudiger om rapporten, dashboards en inzichten te creëren op basis van bedrijfsgegevens. Het is ontworpen met een gebruiksvriendelijke interface en is dus gemakkelijk te gebruiken door het hele team. Dat betekent dat iedereen weet hoe je gegevens verzamelt, analyseert en rapporten produceert om de besluitvorming op alle niveaus van het bedrijf te informeren. 🛠️

Datapine beste functies

Kies uit dashboardsjablonen op basis van functie, branche en platform om meer targeted visuals te creëren

Eenvoudige dataconnectors maken het gemakkelijk om gegevens in één ruimte te verzamelen zonder heen en weer te hoeven schakelen tussen tools

Tools voor voorspellende analyses gebruiken gegevens en zetten deze om in levensechte scenario's zodat je vooruit kunt plannen

AI-gebaseerde gegevenswaarschuwingen houden je op de hoogte van veranderingen die van invloed kunnen zijn op je bedrijf

Datapine beperkingen

Het ontwerp van het mobiele dashboard is niet zo interactief als de desktop versie

Er is een leercurve om het volledige pakket functies te verkennen

Datapine prijzen

Gratis tri l : 14 dagen

l 14 dagen Neem contact op voor prijzen

Datapine beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

10. Sisense

via Sisense Sisense is een hulpmiddel voor gegevensanalyse dat is ontworpen voor ontwikkelaars om gegevens in producten in te bouwen met behulp van API's en SDK's. Ingebouwde tools voor kunstmatige intelligentie en machinaal leren dringen door in de statistieken om datagestuurde inzichten te bieden. Gebruik aangepaste dashboards en visualisaties om actie-items en sleutelacties te delen op basis van de harde cijfers.

Sisense beste functies

Visualiseer gegevens met interactieve grafieken die gekoppeld zijn aan KPI's en andere belangrijke statistieken voor gebruikers en clients

AI-gegenereerde inzichten benadrukken trends, identificeren probleemgebieden en benadrukken sleutel successen

Waarschuwingen en voorspellingen zorgen ervoor dat u mogelijke problemen voor blijft en klaar bent voor innovatie

Met dataconnectors bepaal je welke soorten databronnen worden gebruikt voor de rapportage

Sisense beperkingen

Sommige gebruikers ondervonden bugs bij het gebruik van widgets en connectors

Je kunt kiezen uit verschillende abonnementen, maar de prijs kan limiterend zijn voor kleine teams

Sisense prijzen

Neem contact op voor aangepaste oplossingen

Sisense beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (800+ beoordelingen)

4.3/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

Hoewel deze tools business intelligence ondersteunen, biedt software zoals ClickUp uitgebreidere functies om samenwerking te vereenvoudigen, workflows te stroomlijnen en meer controle te bieden over projectmanagement.

Tijdbereiken op inkomende verzoeken of tickets automatisch bijwerken en aanpassen met Rolling Time Period in ClickUp Dashboards

ClickUp is een visueel hulpmiddel voor projectmanagement waarmee u kunt bepalen hoe u gegevensinzichten deelt en workflows bouwt op basis van actie-items. Gebruik ClickUp Dashboards om grafieken en rapporten te maken die de gegevens van uw bedrijf weergeven. Met deze visuals kunt u realtime voortgang op doelen bijhouden, middelen beheren en tabellen analyseren voor datagestuurde besluitvorming. 👨🏽‍💻

Ga nog een stapje verder met ClickUp weergaven waarmee u verder kunt gaan dan gegevensanalyse. Automatiseer onmiddellijk taken op basis van gegevensinzichten en bouw intuïtieve workflows.

Gebruik de lijstweergave voor een overzicht van Taken en wie waar aan werkt. Ga naar de bordweergave voor een Kanban-visualisatie van taken of schakel over naar de kalenderweergave voor een tijdlijn van gegevensgebaseerd werk.

Verbind al je favoriete tools op één plaats met ClickUp integraties . Synchroniseer je favoriete tools voor gegevensanalyse om betere zakelijke beslissingen te nemen en koppel communicatie-apps om het team op de hoogte te houden van wijzigingen.

ClickUp beste functies

Een gebruiksvriendelijke interface maakt het eenvoudig om de kracht van organisatie te benutten

Real-time samenwerking laat je direct met het team werken wanneer je nieuwe gegevensinzichten hebt of grafieken en rapportages wilt doornemen

Meer dan 1.000 sjablonen, waarondersjablonen voor besluitvormingbesparen tijd en moeite bij het delen van gegevens

Dankzij integraties kunt u de tools die u elke dag gebruikt met elkaar verbinden voor een naadloze werkomgeving

ClickUp AI biedt suggesties en ideeën als het gaat om het implementeren van gegevens in werkstromen

ClickUp beperkingen

Door het grote aantal functies kost het wat tijd om de tool volledig te benutten

ClickUp AI is alleen beschikbaar met betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

Bouw datagestuurde beslissingen en werkstromen met ClickUp

Met deze business intelligence tools is het gemakkelijker dan ooit om datagestuurde beslissingen te nemen en waardevolle inzichten te genereren om uw bedrijf vooruit te helpen. Maar de meeste beperken zich tot inzichten, u hebt een andere tool nodig om taken in te plannen en workflows te bouwen om dingen Nog te doen.

Dat is waar tools voor projectmanagement zoals ClickUp helpen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om uw gegevensinzichten om te zetten in uitvoerbare Taken voor elk lid van uw team. Ingebouwde dashboards en visuele tools maken het eenvoudig om dieper in de analytics te duiken en een business-abonnement op te stellen. 🙌