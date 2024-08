Oogsttijdregistratiegids (functies, voordelen, beperkingen)

staat de timer aan? Of heb je hem op pauze gezet voordat je koffie ging zetten?

Als deze vragen je bekend in de oren klinken, heb je waarschijnlijk wel eens een software voor tijdregistratie zoals Harvest. Met Harvest time tracking kun je inzicht krijgen in hoe je team zijn werktijd besteedt en facturen genereren op basis van de uren die ze hebben gewerkt.

Er zijn tegenwoordig echter duizenden apps voor tijdregistratie beschikbaar.

is Harvest **_echt de beste die er is?

In dit artikel bespreken we wat Harvest is, de belangrijkste functies, waar het goed in is en enkele beperkingen. We stellen ook een topalternatief voor dat alle problemen oplost

Nadelen van oogsten

.

Laten we alle gegevens verzamelen die je hierover nodig hebt

tijdregistratie

gereedschap.

Wat is oogsten?

Harvest is een cloudgebaseerde tijdregistratie-app die niets te maken heeft met gewassen

In plaats daarvan kun je hiermee de werkuren van werknemers bijhouden om te zien waar er tijd verloren gaat.

De app verzamelt gegevens over tijd met betrekking tot taken, projecten en mensen, zodat je je kunt richten op de groei van je bedrijf in plaats van op het tellen van minuten.

Met Harvest kun je tijd bijhouden op verschillende apparaten, zoals een desktopwidget, mobiel apparaat (iOS en Android), pc (Windows en macOS), enz.

Maar waarom gebruiken mensen Harvest time tracking?

4 belangrijke functies van Harvest

Onze Harvest review richt zich op een aantal van de belangrijkste functies van Harvest.

Hier bekijken we ze kort:

1. Rapportage

De rapportagefunctie maakt Harvest time tracking projectmanagement eenvoudig en inzichtelijk.

Tijdrapporten zijn onderverdeeld in vier afzonderlijke tabbladen voor een betere organisatie:

Klanten : toont tijdgegevens voor alle projecten van een specifieke klant

: toont tijdgegevens voor alle projecten van een specifieke klant Taken : geeft de tijd per taak weer in kleurgecodeerde staafdiagrammen

: geeft de tijd per taak weer in kleurgecodeerde staafdiagrammen Teams : laat rapporten zien over individuele mensen in uw team

: laat rapporten zien over individuele mensen in uw team Projecten: hiermee kunt u de tijden van verschillende projecten vergelijken

En elk van deze categorieën bevat gegevens die laten zien:

Uren bijgehouden door uw bedrijf

Factureerbare uren

Factureerbaar bedrag

Niet gefactureerd bedrag

Je hoeft nog maar één ding te doen:

Gebruik de rapporten om

prestaties te verbeteren

en winstgevendheid.

Zo kunt u genieten van een projectreis die net zo soepel verloopt als perfect bereid ijs. 🍨

2. Timesheet

Je teamleden kunnen inloggen op Harvest timesheets en hun tijd registreren terwijl ze werken. Dit kan via hun telefoon, desktop, browser of ze kunnen zelfs handmatig timesheets invoeren.

En je hoeft niet te stressen als je vergeten bent de Harvest timer te starten voordat je begon te werken. Maak gewoon een handmatige invoer in de urenstaat.

Zolang je..

Harvest heeft ook een Google Agenda-integratie die je kunt gebruiken om te verwijzen naar kalendergebeurtenissen 📅 terwijl je het timesheet invult.

Om automatisch tijd aan je urenbriefje toe te voegen, moet je de tijd bijhouden met de Harvest widget. Dus jij moet de controle hebben over je agenda; niet andere mensen.

Pro Tip: Plan tijd om te werken en

blokkeer uw agenda

.

3. Facturering

Met de Harvest software kun je ook facturen genereren vanuit je urenbriefjes en onkostentrackingrapporten.

Je kunt een factuur genereren of een terugkerende factuur instellen.

De terugkerende factuur wordt automatisch verzonden of opgeslagen als concept in je Harvest account.

Bovendien is het e-mailen van facturen heel eenvoudig.

Met een paar klikken kun je zelfs zien wanneer je klanten ze bekijken. transparantie 101!_ 😎

Tot slot kun je het facturatieproces naar een nieuw niveau tillen.

Voeg een vleugje klasse toe aan je professionele facturen door bedankbriefjes en herinneringen in te stellen om de communicatie te stroomlijnen.

4. Integraties

Werken met je favoriete tools is eenvoudig op Harvest.

De software ondersteunt verschillende integraties met apps voor:

Projectbeheer

CRM en communicatie

Bijhouden van problemen

Financiën en betalingen

Contracten en voorstellen

En voor het geval je de app die je wilt niet vindt, zoals Facebook Lead Ads,

Google-formulieren

enz. is er altijd Zapier om op terug te vallen.

3 grote voordelen van tijdregistratie via oogst

Hier zijn drie belangrijke voordelen van het gebruik van Harvest voor het bijhouden van je werkuren.

1. Gestructureerde gegevensverzameling

Als je van netjes gestapelde en gemakkelijk te lezen gegevens gaat 'yay!', dan zal dit een traktatie voor je zijn.

Met Harvest kun je de manier waarop gegevens en projecten worden gestructureerd aanpassen aan de projectkostenramingen en de rapportagevereisten van het operationele team.

Je kunt budgetten instellen op projectniveau of op taak- of persoonsniveau.

Om dingen verder te organiseren, kun je projecten categoriseren als:

Time and materials : projecten die per uur gefactureerd worden tegen een uurtarief

: projecten die per uur gefactureerd worden tegen een uurtarief Fixed fee : projecten met een vaste prijs

: projecten met een vaste prijs Non-billable: projecten die niet gefactureerd worden

Harvest kan ook gemakkelijk gegevens verzamelen via zijn integratie met

tools voor projectbeheer

. Al die gegevens worden vervolgens netjes georganiseerd in de Harvest app.

2. Eenvoudige en handige urenregistratie

Met Harvest wordt tijdregistratie eenvoudig voor iedereen in uw bedrijf.

Wilt u nog meer gemak? Maak dan kennis met de gebruiksvriendelijke mobiele apps van Harvest.

Er is een mobiele app voor zowel Android- als iOS-gebruikers.

Dus als je een telefoon en een goede internetverbinding hebt..

3. Toestemming controle

met Teampermissies in de Harvest app kun je bepalen wat verschillende teamleden kunnen doen in je account.

Je hebt drie verschillende machtigingsniveaus:

Gewone gebruiker

Projectbeheerder

Beheerder

Maar is Harvest time tracking echt wat je nodig hebt? Laten we het uitzoeken!

5 beperkingen van Harvest (met oplossingen)

Hier zijn enkele redenen waarom je geen genoegen moet nemen met Harvest projectmanagement:

1. Gewoon een tijdregistratietool

Harvest is een geweldig hulpmiddel om tijd bij te houden, tijdrapporten te genereren, klanten te factureren, enz.

maar wat kan Harvest nog meer?

We zeggen dit omdat er veel meer bij werkbeheer komt kijken dan alleen het bijhouden van tijd.

Je moet taken toewijzen, workflows creëren, omgaan met klanten en klantprojecten, enz.

Je hebt een tool nodig die de tijd kan bijhouden en je hele project kan beheren, in tegenstelling tot Harvest project time tracking.

En het beste voorbeeld van een tool die dit allemaal kan is

ClickUp

!

ClickUp oplossing: Compleet projectbeheer

ClickUp is een van 's werelds

met de hoogste waardering

projectbeheertool, geliefd door

zeer productieve teams in kleine en grote organisaties

.

Met ClickUp kunt u

taken

met

deeltaken

voor meerdere projecten om ze op te splitsen in kleinere actiepunten.

_Wil je het verder opsplitsen?

Probeer onze

geneste subtaken

om nog meer details toe te voegen. Je kunt ook

checklists

om eenvoudige taken te maken die gedaan of niet gedaan worden.

Wijs deze taken in ClickUp toe aan

een of meer geadresseerden

. Zelfs naar een

Team

als je wilt!

Oké, dus je hebt taken aangemaakt en toegewezen.

Wat heeft een project nog meer nodig?

A

werkstroom

.

Dus maak het!

Met ClickUp kunt u workflows maken met behulp van

Aangepaste statussen

.

Pas ze aan volgens uw branche of organisatie, zoals 'open', 'gesloten', 'wacht op goedkeuring', enz.

En tot slot kun je je werk beheren zoals jij dat wilt met een van de meerdere

weergaven

die we te bieden hebben.

Enkele daarvan zijn:

Gantt-diagramweergave : taken plannen en beheren afhankelijkheden op Gantt-diagram

Lijstweergave : zie uw taken in een lijstformaat

Taakoverzicht : werk beheren in de kanban stijl

Kalenderweergave : taken bekijken en plannen op een kalender

2. Synchronisatieproblemen

Verschillende gebruikersreviews melden dat de synchronisatie tussen de Harvest desktop app en het website platform vaak traag verloopt.

Dit kan resulteren in misleidende gegevens, wat leidt tot slechte besluitvorming.

Er is maar één manier om een impasse met slechte gegevens te vermijden.

ClickUp oplossing:

Globale timer

Met ClickUp is het bye-bye vertraging, hallo globale timer.

Met deze native tijdregistrator kunt u eenvoudig verplaatsen tussen apparaten en dezelfde taken blijven volgen vanaf het punt waar u ze achterliet.

En het enige waar u voor hoeft te zorgen is dat u bent aangemeld op dat apparaat.

Native tijdregistratie betekent ook dat u geen extra integraties nodig hebt. Alles wat u nodig hebt, vindt u hier in ClickUp.

Maar voor het geval u een apart tijdregistratiesysteem nodig hebt om de duur van ClickUp-taken bij te houden, maken we dat ook mogelijk.

Eenvoudig integreren met software zoals

Everhour

,

Toggl

,

Klokweergave

,

Tijd dokter

enz.

We bieden ook een

Oogst

integratie (die je hopelijk niet nodig hebt)!

3. Kan geen dashboard voor tijdregistratie maken

Oogst

tijdsbeheer

en rapportage hadden een betere hit kunnen zijn als ze een belangrijke functie niet hadden gemist: een dashboard voor tijdregistratie.

Een dashboard zou je een overzicht op hoog niveau hebben gegeven van alle tijdgerelateerde rapporten op één plaats.

ClickUp oplossing:

Widgets voor tijdregistratie

ClickUp is het ultieme Harvest-alternatief omdat u tijd kunt bijhouden en zelfs uw eigen tijdregistratie kunt bouwen

Dashboard

widgets gebruiken.

De beschikbare widgetopties zijn onder andere:

Tijd bijgehouden: bekijk de bijgehouden tijd voor een willekeurig tijdsbereik

bekijk de bijgehouden tijd voor een willekeurig tijdsbereik Tijdrapportage: bekijk alle ingevoerde tijd

bekijk alle ingevoerde tijd Factureerbare rapportage: bekijk alleen factureerbare uren

bekijk alleen factureerbare uren Tijd geschat: bekijk de tijd als een team resource voor effectieve planning

bekijk de tijd als een team resource voor effectieve planning Tijdregistratie:totaal van uren bijgehouden door mensen in uw organisatie Werkruimte

Maar dat is niet alles. U kunt allerlei soorten Dashboards maken.

Het kan voor je hele project zijn,

Sprints

,

cessionarissen

enz. Kies gewoon de widgets die je wilt en maak in een paar minuten een Dashboard.

4. Geen iPad-app

Harvest zei ja tegen alles behalve iPads. Er is geen app voor.

Mensen die hun werk op iPads doen, zullen moeten vertrouwen op de browser-app.

Maar die is alleen handig op een computer.

ClickUp oplossing:

Apps voor alle platforms

ClickUp draait daarentegen om inclusiviteit.

We kunnen u van dienst zijn ongeacht het platform of apparaat dat u gebruikt.

Of het nu gaat om iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home..

De lijst is vrij lang; je hebt een adempauze nodig voordat je hem afmaakt. 😎

5. Dure prijsplannen

Harvest is vrij duur in vergelijking met zijn alternatieven.

Het Pro plan kost $10,80/gebruiker per maand.

Stel je nu voor dat je met een groot team werkt.

Dat is bye-bye voor veel zuurverdiend geld!

Om zo'n enorme uitgave te besparen, kun je hun gratis plan proberen.

Maar raad eens? Het staat alleen één gebruiker en twee projecten toe.

Geen timer en geen pinguïn standbeeld. 🐧

ClickUp oplossing: Gratis eeuwig plan

Met ClickUp krijgt u een gratis plan met veel mogelijkheden. Geniet van onbeperkte gebruikers en projecten zonder een cent uit te geven. 🎉

En wat de betaalde plannen betreft, heb je twee opties:

Onbeperkt ($5/gebruiker per maand): Onbeperkte integraties Onbeperkte dashboards Onbeperkte opslag En meer

Zakelijk ($9/gebruiker per maand): Factureerbare tijd tracking Exporteren op maat Tijd in status En meer



Het is duidelijk dat zelfs ons Business Plan goedkoper is dan het Pro-plan van Harvest.

En Harvest is gewoon tijdregistratiesoftware, geen volwaardige projectbeheertool.

Zie je het verschil? 🤷

Maar we zijn nog niet klaar met alle geweldige dingen die ClickUp kan doen.

Hier is een korte blik op enkele van onze andere

functies

:

Houd de tijd bij, maak schermafbeeldingen, voeg notities toe, enz. met de Chrome-extensie

Verstuur en ontvang e-mails zonder het platform te verlaten met E-mail ClickApp

Taken maken en herinneringen wanneer de wifi niet werkt met Offline modus

Voorspel taakduur en stel verwachtingen in met Tijd schatten

Creëer kennisbanken, contracten, projecthandvesten enz. met Documenten

Project instellen Doelen en Mijlpalen

Automatiseren routinewerk met behulp van acties en triggers

Integreer met je favoriete apps zoals Jira , Trello , Asana enz.

Bekijk deze_ Oogst alternatieven !

Tijdregistratie vs. Tool voor projectbeheer

Harvest is een geweldig hulpmiddel voor tijdregistratie en facturering.

En een van de grote voordelen is dat het perfect integreert met zo veel

projectmanagement-apps

.

Maar heb je de integratie _ echt nodig?

Omdat project en

tools voor taakbeheer

zoals ClickUp hebben dezelfde tijdregistratiefuncties als Harvest ingebouwd.

lijkt onnodig om twee aparte tools te hebben, toch?

ClickUp kan

tijd bijhouden

en ook

taken beheren

,

bronnen

en

documenten

op hetzelfde moment!

Ontvang ClickUp vandaag nog gratis

of probeer andere Alternatieven voor oogsten op de markt en laat elke minuut tellen.

Zelfs als je koffiepauze hebt! ☕

