Harvest vs Toggl: 2024 Vergelijking (functies, prijzen)

Het is een Harvest vs Toggl vergelijking om de beste tijdsregistratie tool te vinden! ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ ...โฐ

Beide tools hebben vergelijkbare functies voor tijdsregistratie zoals urenregistraties rapportages en schattingen.

Ze werden ook rond dezelfde tijd gelanceerd en hebben hun eigen reeks trouwe gebruikers.

Dat is zware concurrentie. ๐Ÿ’ช

Goed voor hen.

Maar voor jou?

Dit betekent verwarring en veel onderzoek.

Maak je geen zorgen. Wij hebben het voor je geregeld.

In dit artikel geven we je een gedetailleerd overzicht van Harvest vs Toggl vergelijking over hun sleutel functies en prijsdetails. We suggereren ook een krachtig alternatief dat u vandaag kunt gebruiken.

We nemen eerst de belangrijkste functies van Harvest en Toggl met je door om uit te leggen wat elke tool biedt. Voel je gratis tot door te gaan naar de vergelijking .

Wat is Harvest?

Ga niet af op de naam. Harvest heeft niets te doen met landbouw. ๐Ÿ˜› Harvest is een app voor tijdsregistratie waarmee je je werktijd en oogsttijdgerelateerde gegevens over taken, projecten en teams kunt bijhouden. De app ondersteunt ook functies zoals urenregistratie en facturatie.

Laten we eens kijken naar een aantal van De sleutel functies van Harvest :

1. Flexibele urenregistratie

Idealiter zou je willen dat je team hun timers start, aan het werk gaat en de timers stopt als ze klaar zijn.

Maar wat als ze vergeten hun timers te starten?

Dat zou averechts werken op het hele idee om software voor tijdsregistratie te gebruiken en je zou sleutelgegevens over tijd kwijtraken.

Gelukkig kun je met Harvest je urenbriefje in รฉรฉn keer invullen aan het einde van je werkdag.

Bovendien heeft je team toegang tot hun timers op hun telefoons, desktops en browsers. Op deze manier is de kans klein dat ze vergeten hun werk te timen.

2. Visuele projectrapportages

Tijdgerelateerde gegevens kunnen je helpen je werk te stroomlijnen, je middelen te beheren en de productiviteit van je team te verhogen.

Maar verspreide, ongeorganiseerde gegevens kunnen je alleen maar een kloppende hoofdpijn bezorgen. ๐Ÿค•

Met Harvest kun je de urenregistraties van je team omzetten in visuele grafieken. Harvest ondersteunt ook live visuele grafieken om je te helpen je aan je teambudgetten en interne kosten te houden.

3. Aangepaste integratie met API

Als je je favoriete apps wilt integreren met software voor tijdsregistratie, dan heeft Harvest de juiste oplossing.

Je kunt ervoor kiezen om je app te integreren met alleen een Harvest timer knop of de volledige Harvest timer widget.

Maar dat is nog niet alles.

Met de API van Harvest kun je ook aangepaste integraties maken die verder gaan dan tijdsregistratie. Je kunt een app met een invoer, rapportage, factuur, enz. integreren in elke app met de API.

We hebben gekeken naar de krachtige functies van Harvet. Laten we eens kijken wat Toggl te bieden heeft.

Wat is Toggl?

Toggl Track is de tweede kanshebber in onze strijd om de beste tool voor tijdsregistratie. ๐Ÿ’ช

Toggl Track helpt je te meten hoeveel tijd je aan Taken hebt besteed en geeft inzicht in de samenwerking binnen teams.

Aantekening: Toggl biedt naast Toggl Track nog twee andere producten, waaronder Toggl Plan (voor projectmanagement) en Toggl Hire (voor werving en selectie). We beperken ons in dit artikel tot Toggl Track.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies van Toggl Track:

1. Teams en projecten dashboards

Als je de leiding hebt over een project of een team leidt, ben je zeer vertrouwd met taken zoals het voorspellen van tijdlijnen, budgettering, enz.

We zijn het er allemaal over eens dat deze taken veel tijd kosten.

Maak je geen zorgen.

Toggl Track kan je hierbij helpen. ๐Ÿ˜Ž

Met behulp van Toggl's project en team dashboards kun je eenvoudig visuele gegevens bekijken. Met deze functie kunt u problemen in uw projecten opsporen en uw team onderweg controleren.

2. Ingebouwde Promodoro Timer

Als u het internet hebt afgestruind op zoek naar een tijdmanagementsysteem bent u waarschijnlijk de Pomodoro techniek . Deze methode verdeelt je werktijd in sprints van 25 minuten.

Of je deze techniek nu al gebruikt of ermee wilt experimenteren, met Toggl zit je goed.

Toggl heeft een ingebouwde Pomodoro timer in de extensie voor browsers en in de desktop-app.

De Pomodoro functie is echter niet beschikbaar op de mobiele app van Toggl.

Ja, dat is jammer. ๐Ÿ˜

3. Factureerbare tarieven

Met Toggl kun je factureerbare tarieven toewijzen per werkruimte, teamlid, project of projectlid.

Met een functie als het toekennen van factureerbare tarieven kun je eenvoudig klanten factureren en zelfs freelancers betalen die een uurcontract met je hebben!

Weet je niet zeker of Toggl de juiste tool **_voor jou is?

Laat de krachtmeting beginnen!

Harvest vs Toggl: een gedetailleerde vergelijking

Nu we de sleutel functies van zowel Harvest als Toggl hebben doorgenomen, zul je je realiseren dat ze veel overeenkomsten hebben zoals tijdsregistratie en het leveren van visuele tijdsrapportages.

Nu vraag je je waarschijnlijk af: _Is dit niet bedoeld als een strijd tussen de besten?

Maak je geen zorgen. Je zult snel een winnaar hebben. ๐Ÿฅ‡

Laten we eens kijken hoe Harvest en Toggl van elkaar verschillen.

1. Tijdsregistratie

Aangezien zowel Harvest als Toggl tools voor tijdsregistratie zijn, is het niet meer dan eerlijk dat we hier beginnen.

A. Harvest

Met Harvest kun je:

De timer gebruiken om werkuren bij te houden

Al je werkuren handmatig invoeren in een Urenregistratie

Je urengegevens voor de hele week in bulk invoeren

Als je vergeetachtig bent, kan deze functie een redder in nood zijn.

Maar stel je voor hoeveel handwerk je zou moeten doen om een urenstaat in te vullen na een lange werkdag. ๐Ÿ˜Ÿ

B. Toggl

Het grootste verschil tussen Toggl en Harvest zijn de mogelijkheden van Toggl om tijdsregistratie bij te houden. Toggl loopt voor op Harvest vanwege de functie voor tijdsregistratie. Met Toggl kun je de tijd handmatig en automatisch bijhouden.

Zo werkt de automatische tijdsregistratie van Toggl:

Elke keer dat je een bepaalde software opent of bepaalde sleutelwoorden typt, trigger je de automatische timer. U kunt deze triggers aanpassen op basis van de software die u gebruikt.

Scorebord: Harvest: 0, Toggl: 1 ๐Ÿ‘€

2. Rapportage

Nuttige rapporten maken van de tijdsgegevens die je verzamelt is de voor de hand liggende volgende stap na tijdsregistratie.

Zowel Harvest als Toggl hebben functies voor rapportage, maar laten we eens kijken hoe ze verschillen.

A. Harvest

Harvest maakt automatisch een breed bereik aan visuele rapporten voor je projecten en teams.

Met deze rapportages kun je:

De voortgang van je project bijhouden

De capaciteit van het werk van je team bijhouden

Dieper graven in de werkpatronen van een lid van het team

U kunt deze rapportages exporteren als Excel-, CSV- of PDF-bestanden.

Klinkt interessant? Laten we eens kijken wat Toggl voor ons in petto heeft.

B. Toggl

Toggl geeft je een samenvatting, een gedetailleerd rapport en een wekelijks rapport. Je kunt het detailniveau selecteren dat je wilt zien en eenvoudige CSV- of PDF-rapporten maken.

Deze rapportagefuncties zijn misschien beperkt, maar Toggl heeft extra functies zoals tijdcontroles, tijdafronding en rapporten opslaan.

Maar ze zijn niet allemaal geweldig in Toggl wonderland. Deze coole functies zijn alleen beschikbaar in het betaalde abonnement van Toggl, waarvan je al snel zult merken dat ze niet erg voordelig zijn.

Harvest krijgt hier brownie points!

Scorebord: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Platform compatibiliteit

Voordat je een tijdsregistratie app kiest, wil je eerst weten op welke platforms ze beschikbaar zijn.

A. Harvest

Met een mobiele app en een webapp kun je met Harvest je tijd onderweg bijhouden.

Je kunt de Harvest app installeren voor Mac, Windows, iPhone en Android apparaten. Harvest heeft echter geen app voor het Linux besturingssysteem.

Aangezien Linux een van de meest ondersteunde besturingssystemen is, kan dit problemen opleveren.

Maar wacht even. Het wordt nog erger. Harvest heeft ook geen app voor iPad!

iPad gebruikers na in het stof te zijn achtergelaten:

B. Toggl

Toggl biedt apps voor Windows, Mac en Linux besturingssystemen. Het heeft ook een app voor zowel Android- als iOS-apparaten.

Aangezien Toggl een allrounder is op het gebied van platformcompatibiliteit, neemt het hier de leiding.

Scorebord: Harvest: 1, Toggl: 2 ๐Ÿ‘€

4. Tijdsinschattingen

Naast het verhogen van de productiviteit, geven je tijdsregistratiegegevens inzicht dat helpt bij het projecteren van tijdlijnen.

Deze tijdsinschattingen helpen je team het tempo van hun werk te bepalen. Ze kunnen uw clients ook een idee geven over hoe en wanneer u een project zult uitvoeren.

A. Harvest

Harvest ondersteunt zowel tijdsinschattingen als kostenramingen. Je kunt deze voor elk project maken met hun gratis abonnement.

Met Harvest kun je ook bestanden toevoegen aan een schatting voordat je deze naar een client stuurt.

B. Toggl

Met Toggl kun je tijdsinschattingen voorspellen en waarschuwingen instellen, maar je moet betalen om het te gebruiken.

Dat klopt. Zelfs een eenvoudige functie als tijdsinschatting is niet inbegrepen in het gratis abonnement van Toggl.

Scorebord: Harvest: 2, Toggl: 2 ๐Ÿ‘€

Het lijkt erop dat het een nagelbijtende finale wordt. ๐Ÿ˜ฐ

5. Prijzen

Laten we eerlijk zijn. De prijs van een product kan de deal maken of breken.

Laten we eens kijken welke van de twee kanshebbers de prijzenslag wint.

A. Harvest

Harvest heeft twee prijsopties:

Gratis abonnement Eรฉn zetel Twee projecten

Pro Plan ($12/gebruiker per maand) Onbeperkte zetels Onbeperkt aantal projecten



In het gratis abonnement kun je Harvest maar voor twee projecten gebruiken. De betaalde versie biedt onbeperkte projecten, maar kost maar liefst $12 per gebruiker!

B. Toggl

Toggl heeft drie prijsopties:

Gratis abonnement: Tot vijf gebruikers Detectie inactieve tijd, Pomodoro timer en meer

Startersplan ($10/ gebruiker per maand) Alle functies van het gratis abonnement Factureerbare tarieven, tijdsafronding, tijdsinschattingen en meer

Premium Plan ($20/gebruiker per maand) Alle functies van het startabonnement Herinneringen voor tijdsregistratie, geplande rapportages, dashboards voor projecten en meer



Het gratis abonnement van Toggl heeft beperkte functies en de betaalde abonnementen zijn op zijn zachtst gezegd duur.

Benieuwd waar het scorebord nu staat? ๐Ÿค”

Helaas gelijkspel.

Laten we een stapje terug doen en de twee tools voor tijdsregistratie nog een laatste keer vergelijken.

Harvest en Toggl hebben vergelijkbare functies, maar Harvest heeft beperkte native integraties en is niet compatibel met alle platforms.

Toggl, aan de andere kant, geeft je geen diepgaand team of project rapportages . En de meeste nuttige functies, zoals tijdsinschattingen en afronden, zijn niet beschikbaar in het gratis abonnement.

Tot slot, als het op prijzen aankomt, zijn beide tools gewoon onredelijk. Hoewel beide tools een gratis abonnement hebben met een limiet aan gebruiksmogelijkheden, zijn hun betaalde abonnementen duur.

Geen paniek! We hebben een oplossing voor je verwarring tussen Toggl en Harvest.

Wat is de beste tool voor tijdsregistratie?

Het antwoord is eenvoudig. Het is ClickUp !

ClickUp is een van de hoogst beoordeelde tools voor productiviteit en projectmanagement gebruikt door productieve teams in kleine en grote bedrijven.

Je vraagt je af hoe een software voor projectmanagement kan tijdregistratieprogramma's met hun eigen spel verslaan?

ClickUp is niet zomaar een tool voor projectmanagement. Het heeft betere tijdmanagement functies en is betaalbaarder dan zowel Harvest als Toggl.

Hier zijn enkele van de functies voor tijdsregistratie:

1. Houd de tijdsregistratie overal bij met Native tijdsregistratie ClickUp draait helemaal om moeiteloze tijdsregistratie onderweg.

Met ClickUp's Native Time Tracking app kunt u uw werktijd registreren vanaf uw desktop, mobiel of web-app met behulp van de gratis extensie voor Chrome.

U kunt ook afscheid nemen van vertragingen en problemen met synchroniseren. ๐Ÿ‘‹

ClickUp's Global timer is er om u te helpen!

Met de Global timer kunt u de tijd starten en stoppen vanaf elk apparaat en zelfs tussen Taken heen en weer springen.

De snelkoppeling Global Timer van ClickUp gebruiken om de tijd bij te houden voor een Taak uit uw Lijst

2. Voeg sleutel details toe aan uw invoer van tijd

Vergeet willekeurige invoer die nergens op slaat.

De extra functies voor teambeheer van ClickUp kunnen uw ureninvoer en rapportage krachtiger maken.

Dit is hoe:

Notities: voeg aantekeningen toe aan elke invoer voor duidelijkere werklogs

voeg aantekeningen toe aan elke invoer voor duidelijkere werklogs Labels: voeg labels toe aan invoer van uren in uw hele teamWerkruimte om het filteren van gelijksoortige bijgehouden tijd te verbeteren

voeg labels toe aan invoer van uren in uw hele teamWerkruimte om het filteren van gelijksoortige bijgehouden tijd te verbeteren Factureerbaar: markeer tijd als factureerbare uren om tijd bij te houden voor facturatie en interne rapportage

Krijg een gedetailleerd overzicht van de bijgehouden tijd van uw team en voeg aantekeningen toe in de Time Sheets van ClickUp

3. Krijg een overzicht van je team met Dashboards Dashboards in ClickUp zijn onder andere

verschillende widgets die je een diepgaand team- of projectrapport kunnen geven.

Met de Widgets voor tijdsregistratie kunt u:

Zie de totale tijd bijgehouden door elk team lid

Tijd invoeren filteren en groeperen op verschillende eigenschappen

Cumulatieve tijdsregistratielogboeken voor elk teamlid weergeven om te weten hoeveel tijd ze aan verschillende Taken besteden

De handmatig en automatisch bijgehouden tijd weergeven

De gegevens exporteren voor nog meer informatie

Klik op de naam van een lid van het team om een invoer uit te vouwen voor een gedetailleerdere tijdsindeling in ClickUp's Time Sheets

Dit zijn solide functies waarmee elke andere app voor tijdsregistratie zijn geld kan verdienen.

Maar ClickUp's geweldigheid eindigt hier niet! ๐Ÿ˜Ž

ClickUp is veel meer dan alleen een oplossing voor tijdsregistratie

Hier is een lijst met nog meer nuttige ClickUp functies voor projectmanagement die u niet wilt missen:

Tijdsinschattingen: verkrijg inzicht in de tijdsregistratie van uw teamleden en vergelijk deze met de tijdsinschatting

[ Tijdregistraties aanpassen:](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview)uw[Google](https://clickup.com/integrations/google-calendar-task-sync),[Outlook](https://clickup.com/integrations/outlook), of Apple kalenders automatisch met geplande Taken in ClickUp

Tijdregistraties aanpassen:](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview)uw[Google](https://clickup.com/integrations/google-calendar-task-sync),[Outlook](https://clickup.com/integrations/outlook), of Apple kalenders automatisch met geplande Taken in ClickUp Subtaken : maak een taak met subtaken om projecten op te splitsen in kleinere items

Checklists : maak eenvoudige checklists die Klaar of Niet te doen zijn. U kunt deze items in ClickUp toewijzen aaneen of meer toegewezen personen* Aangepaste statussen: voeg verschillende fasen toe aan uw Taak om te weten waar iedereen aan werkt

maak eenvoudige checklists die Klaar of Niet te doen zijn. U kunt deze items in ClickUp toewijzen aaneen of meer toegewezen personen* Aangepaste statussen: voeg verschillende fasen toe aan uw Taak om te weten waar iedereen aan werkt Doelen: verdeel uw project Taak in duidelijke Doelen en Targets om je te helpen prestaties bij te houden en de voortgang van je project te behouden

Weergaven: beheer uw werk zoals u dat wilt met meerdere weergaven, waaronderWeergave gantt grafiek,Lijstweergave, en meer

Automatiseringen: automatiseer uw routinetaken omtijd te besparen en moeite te besparen. Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften

De winnaar van de Beste Tijdregistratie Showdown is ClickUp!

Het lijdt geen twijfel dat Harvest en Toggl goede tools voor tijdsregistratie zijn.

Maar beide hebben belangrijke limieten en dat is niet het soort concurrentie dat we willen.

Weinig integraties en beperkte platformcompatibiliteit zijn geen dingen waar je mee te maken zou moeten hebben. Zeker niet als er een flinke prijs aan hangt. ๐Ÿ’ฐ

ClickUp, aan de andere kant, maakt deze nadelen niet alleen goed, maar heeft ook meer functies dan deze twee tools samen!

Het biedt tijdmanagement, projectmanagement grafieken, dashboards en alle andere belangrijke functies in รฉรฉn enkel platform.

De laatste kers op de taart is dat Free Forever-abonnement van ClickUp is rijk aan functies, naast het ondersteunen van onbeperkte Taken en onbeperkte gebruikers! Ontvang ClickUp vandaag nog gratis om de winnaar van de tijdsregistratie battle royale van vandaag te ervaren! ๐Ÿ‘‘