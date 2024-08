Clockify vs. Toggl: wat is de betere applicatie voor tijdregistratie?

Wil je een eng verhaal horen? In het verleden hebben organisaties tijd bijgehouden handmatig. 👻

Ze gebruikten pen en papier om urenstaten op te schrijven en taken en projecten bij te houden. Over rommelig, inconsistent en vervelend gesproken!

Gelukkig is dat verleden tijd. Tijden zijn veranderd met nieuwe technologie en trends, waaronder het gebruik van tijdmanagementsoftware om de tijd die je aan taken besteedt bij te houden en je productiviteit te bepalen. ⏱

Als u op zoek bent naar de perfecte tijdregistratie app zoek je een tool van hoge kwaliteit met zeer functionele functies.

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van Clockify en Toggl - ze lijken op elkaar, maar welke is beter voor jouw bedrijf?

Deze gids geeft je de diepgaande vergelijking tussen Clockify vs. Toggl waar je naar op zoek was. Plus hun voordelen, verschillen in functionaliteit, beperkingen en een sterk alternatief dat je misschien niet had zien aankomen. 🤩

Wat is Toggl Track?

Facturering en facturering in Toggl Track Toggl is een populair digitaal tijdregistratietool voor kleine en grote teams. Het maakt tijdregistratie eenvoudig op meerdere apparaten en geeft managers een overzicht van de productiviteit en winstgevendheid.

Teams krijgen een duidelijke uitsplitsing van hoeveel tijd ze besteden aan elke taak, wat leden kan helpen bij het identificeren van zwakke punten en het maken van productieve veranderingen in hun werkgewoonten. Het is eenvoudig te gebruiken, vereist geen uitgebreide training en laat managers meerdere timers voor verschillende taken tegelijk instellen.

Toggl heeft veel handige functies voor kleine teams, maar freelancers kunnen er ook van profiteren profiteren als een gratis tijdregistratietool. Toggl heeft een duidelijke gebruikersinterface met een gebruiksvriendelijk portaal.

Deze software werkt op Windows, Mac, Linux en desktop, en integreert met meerdere projectbeheertools. Toggl biedt een gratis pakket met een onbeperkt aantal projecten, klanten en tags, exporteerbare rapporten, Pomodoro-timer, CVS-import, detectie van inactieve tijd en het bijhouden van persoonlijke bureaubladactiviteiten.

Belangrijkste Toggl-functies

Tijdregistratie * Webontwikkeling: Filter door Zapier, AzureDevOps, GitHub * Productiviteit: Todoist, Timeular, Zapier Chrome-extensie

Het integreert ook met HR, boekhouding, kalenders, e-mailapps, taakbeheer en webontwikkeling.

6. Platform compatibiliteit

Toggl en Clockify zijn beide compatibel met webbrowsers en besturingssystemen.

Clockify

Clockify is beschikbaar via desktop apps, browserextensies en webapplicaties. Je hebt er toegang toe op Windows, Mac, Linux, Android en iOS.

Clockify heeft ook een browserextensie voor de browsers Chrome en Firefox.

Toggl

Toggl is compatibel met je bestaande IT-infrastructuur en kan kostbare aanpassingen vereisen. Je kunt Toggl gebruiken op de belangrijkste mobiele platforms en besturingssystemen en integreren met meer dan 100 tools.

7. Prijzen

Laten we eerlijk zijn: uiteindelijk gaat het altijd om de prijs. Hoeveel gaan deze tools je echt kosten?

Clockify

Clockify biedt een gratis plan met onbeperkte projecten, tijdregistratie en rapportage. Het is geschikt voor teams van alle groottes. Hier zijn de plannen voor meer geavanceerde functies:

Basic plan ($3.99 per gebruiker): Administratieve functies

Administratieve functies Standaardplan ($5,49 per gebruiker): Inclusief functies voor urenregistratie en facturering

Inclusief functies voor urenregistratie en facturering Pro-plan ($7,99 per gebruiker): Bevat productiviteitsfuncties

Bevat productiviteitsfuncties Ondernemingsplan ($11,99 per gebruiker): Voor geavanceerde beveiligingsfuncties

Toggl

Toggl biedt een gratis proefversie en meerdere betaalde plannen op basis van de behoeften van je team:

Gratis plan: Bevat basisfuncties, ondersteunt maximaal 5 gebruikers, tijdregistratie,Pomodoro-timer, inactieve detentie en CSV-import.

Bevat basisfuncties, ondersteunt maximaal 5 gebruikers, tijdregistratie,Pomodoro-timer, inactieve detentie en CSV-import. Starterplan ($10 per gebruiker, per maand): Voor kleine teams, projecttijdschattingen en waarschuwingen, projectsjablonen en factureerbare tarieven.

Voor kleine teams, projecttijdschattingen en waarschuwingen, projectsjablonen en factureerbare tarieven. Premium ($20 per gebruiker, per maand): Bevat alles in het startersplan plus projecten met een vaste vergoeding, goedkeuringen van timesheets, herinneringen voor tijdregistratie, e-mails met planningsrapporten en teamwerkkosten. Premium-plan ($20 per gebruiker, per maand): Voor meerdere teams, starterfuncties, tijdregistratiecontroles, geplande rapporten, projectdashboard tijdregistraties vergrendelen en gecentraliseerde controle van arbeidskosten.

Bevat alles in het startersplan plus projecten met een vaste vergoeding, goedkeuringen van timesheets, herinneringen voor tijdregistratie, e-mails met planningsrapporten en teamwerkkosten. Premium-plan ($20 per gebruiker, per maand): Voor meerdere teams, starterfuncties, tijdregistratiecontroles, geplande rapporten, projectdashboard tijdregistraties vergrendelen en gecentraliseerde controle van arbeidskosten. Ondernemingsplan: Voor grote en complexe projecten en omvat premium functies, ondersteuning met prioriteit, training door experts en onbeperkte gebruikers.

Toggl vs. Clockify op Reddit

We hebben op Reddit gekeken waar mensen staan in het debat over Toggl vs. Clockify. Clockify debat. Wanneer je zoekt op Toggl vs Clockify op Reddit, veel Redditors zijn het erover eens dat Toggl gemakkelijk te gebruiken en budgetvriendelijk is:

"Toggl track is gratis en beschikbaar in alle platforms. Het is uiterst eenvoudig te gebruiken en geeft volledige rapporten."

Anderen merken op dat ze na het gebruik van elke tool tevreden zijn over beide:

"Ik had niet het gevoel dat ik iets verloor door over te stappen op Clockify en ben er sindsdien erg blij mee."

Wat is ClickUp?

Organiseer en voeg notities toe om een taak te starten met ClickUp Project Time Tracking

Beste scenario? Vind een tijdregistratietool die alle belangrijke functies voor tijdbeheer biedt, de juiste prijs heeft en geen functionele compromissen vereist.

Dat klinkt misschien een beetje te mooi om waar te zijn, maar eigenlijk is dat gewoon ClickUp. 🙂

ClickUp is meer dan uw gemiddelde software voor tijdregistratie . Het is een alles-in-één productiviteitsplatform dat boordevol zit met een groeiende lijst aanpasbare functies om al hun werk op één plek samen te brengen.

ClickUp is ontworpen voor teams van elke grootte en elke branche en maakt tijdregistratie eenvoudig, zodat u zich kunt concentreren op uw werk en uw doelen kunt bereiken. Volg de tijd, tijdschattingen instellen notities toevoegen en factureerbare tijd markeren vanaf vrijwel elke locatie. Bekijk zelfs rapporten of voer tijd met terugwerkende kracht in als je het vergeten bent! ⏰

Belangrijkste tijdmanagementfuncties in ClickUp

Automatische en handmatige tijdregistratie : Neem tijd op vanaf elk apparaat en koppel de tijd terug naar elke ClickUp taak

: Neem tijd op vanaf elk apparaat en koppel de tijd terug naar elke ClickUp taak [ Chrome Uitbreiding](https://clickup.com/chrome-extension) bekijken, bijhouden en controleren bijgehouden tijd taken overal in uw werkruimte te bekijken

Maak timesheets om bijgehouden tijd over taken en locaties te verzamelen en te bekijken voor snel inzicht in uw voortgang

En dat zijn nog maar de tijdgerelateerde functies! ClickUp is sterk genoeg om alles aan te kunnen, van eenvoudige to-dos tot complexe projecten, en bespaart u ondertussen tijd.

ClickUp Voordelen

De grootste troef om voor ClickUp te kiezen is dat het u echt vanuit elk oogpunt dekt. Tijdregistratie in ClickUp krijgt een nieuwe betekenis wanneer het op hetzelfde platform bestaat als de rest van uw taken en werk wordt productiever als elke functie samenwerkt in hetzelfde venster.

Neem uw tijdmanagement een stap verder met de werklastweergave van ClickUp en zie hoe uw geschatte tijd per taak zich verhoudt tot de totale tijd in uw week.

Hier zijn een paar van onze andere favoriete ClickUp kwaliteiten:

Meer dan 1.000 integraties met uw meest gebruikte werkinstrumenten

Taak- en workflowautomatisering om onnodig werk te vermijden

Meer dan 15 unieke manieren om uw werk te visualiseren

ClickUp Documenten , Whiteboards en diagramfuncties om uw werk tot leven te brengen

Aanpasbare taken , subtaken en geneste controlelijsten voor actie-items van elke grootte

Geregen commentaar die in seconden kunnen worden bewerkt en toegewezen

ClickUp Prijzen

Gratis voor altijd: Veel krachtige functies voor tijdregistratie, onbeperkte taken en leden, 100 MB opslag en meer

Veel krachtige functies voor tijdregistratie, onbeperkte taken en leden, 100 MB opslag en meer Onbeperkt ($7 per lid, per maand): Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en meer

Onbeperkte opslag, onbeperkte integraties, onbeperkte dashboards, Agile-rapportage en meer Zakelijk ($12 per lid, per maand): Google SSO, onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd publiek delen, geavanceerde automatiseringen en meer

Google SSO, onbeperkte teams, aangepaste export, geavanceerd publiek delen, geavanceerde automatiseringen en meer Onderneming ( neem contact op met verkoop voor prijzen ): White labeling, enterprise API, begeleide onboarding, speciale succesmanager

Wat gebruikers denken over het beheren van tijd en projecten met ClickUp

twee positieve citaten van geverifieerde ClickUp gebruikers over hun ervaring met de software | Een manier om uw leven te organiseren | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ClickUp is de meest uitgebreide productiviteitstool die ik ooit ben tegengekomen. Letterlijk alles wat je ooit zou willen hebben van een P-tool - borden, lijsten, kalenders, inschattingsfuncties, tijdregistratie - het heeft het allemaal. Het heeft ook cross-platform ondersteuning met geweldige iOS en Android apps. De ondersteuning voor integratie is ook compleet - je kunt taken importeren uit andere tools zoals Asana, Todoist of Jira en ClickUp koppelen aan Gmail, agenda, om er maar een paar te noemen. Het wordt ook voortdurend verbeterd." - Dushyant P., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6769805G2 Review/%href/ | "_Het beste aan ClickUp is de veelzijdigheid. Ik kan mijn werk, mijn bijbaantjes en mijn privéleven organiseren. CU kan elk doel dat ik heb laten werken. De kalenderintegraties zijn fenomenaal, dus alles is gesynchroniseerd. En ik vind het geweldig dat ik voor het grootste deel geen andere applicatie hoef te gebruiken. CU kan het allemaal." - Kevin T., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6732712G2 Review/%href/ |

Waarom kiezen voor ClickUp boven Clockify en Toggl?

ClickUp is de ideale Klokweergave en Toggl alternatief voor zijn krachtige, ingebouwde tools die elk type werk centraliseren. Teams komen samen om taken, documenten, doelen, ideeën en meer te beheren zonder ooit van tabblad te hoeven wisselen.

Met ClickUp kunt u taken organiseren en effectief uitvoeren, wat leidt tot een hogere productiviteit en bedrijfsgroei op de lange termijn.

Pluspunten, het doet dit allemaal gratis . 💸

Als u op zoek bent naar uw volgende tijdregistratietool die het team samenbrengt, u efficiënter maakt en uw dagelijkse werk leuker maakt, probeer dan eens ClickUp . ⏲