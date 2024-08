10 Beste werknemersmonitoringsoftware voor Mac in 2024

Werkplekbeheer draait om het omgaan met de meest waardevolle bronnen van een bedrijf - de werknemers. Maar nu remote en hybride teams het nieuwe normaal worden, kunt u niet langer vertrouwen op handmatig opgestelde rondzendbrieven en nooit aflatende urenstaten om uw medewerkers betrokken en productief te houden . ⌛

Hoogwaardige software voor het monitoren van werknemers helpt u om problemen met teambeheer op te lossen en zonder veel moeite gemotiveerde werknemers te creëren. Het goede nieuws is dat deze oplossingen beschikbaar zijn voor verschillende platforms.

Zelfs als Mac gebruiker vind je verschillende kwaliteitstools om inzicht te krijgen in de activiteiten van je team, individuele productiviteitscijfers, geschatte tijdlijnen voor voltooiing en alles daar tussenin. 🧑‍💼

In dit artikel bespreken we 10 software voor het monitoren van werknemers op Mac-apparaten waarmee je het beste uit je werknemers kunt halen en de prestaties van de organisatie kunt verbeteren.

Wat moet je zoeken in software voor werknemersmonitoring voor Mac?

Houd de volgende kwaliteiten in gedachten bij het kiezen van een betrouwbaar platform voor tools voor werknemersmonitoring:

Monitoring mogelijkheden: Met de software voor werknemersmonitoring moeten activiteiten, tijdsregistraties, bezochte websites en toepassingen en muis- en toetsenbordgebruik kunnen worden bijgehouden. Het monitoringproces moet moeiteloos verlopen voor teams op locatie, op afstand en klantgerichte teams Privacy en veiligheid: Volgens eenrapportage van TheOneSpywordt 49% van de voormalige werknemers malafide en gebruiken ze hun Windows en Mac accounts om voorkennis te verkopen aan concurrenten. De ideale software moet functies bieden zoals toegangscontrole voor gebruikers en gegevensversleuteling om inbreuken te voorkomen 🔐 Aanpassingen: De monitoringsoftware moet u in staat stellen uw parameters aan te passen op basis van uw werkcultuur, een specifieke afdeling of zelfs werknemers op afstand Integraties: Een goede tool voor werknemersmonitoring integreert met andere tools in het HR-ecosysteem en stroomlijnt de communicatie, de samenwerking en het gebruik van de softwareteambeheer5. Naleving: Het zal een zegen zijn voor uw juridische team als uw software voor personeelsmonitoring ook kan bijhouden of uw bedrijf de toepasselijke arbeidswetten naleeft Analyseopties: De monitoringsoftware moet functies voor rapportage hebben om factoren zoals betrokkenheid van werknemers, geloofwaardigheid en productiviteitspatronen te analyseren 🧑‍🤝‍🧑

De 10 beste software voor werknemersmonitoring voor Mac om te gebruiken in 2024

Op basis van de bovenstaande criteria hebben we een lijst samengesteld met leidende software voor werknemersmonitoring voor Mac. Lees verder om veelzijdige producten te ontdekken die geschikt zijn voor elk team. 😍

Begrijp in één oogopslag wie in je team onder- of overwerkt is, zodat je je bronnen gemakkelijk kunt toewijzen

ClickUp is een all-in-one workforce en projectmanagement platform perfect voor teams van elke grootte. De intuïtieve Oplossingen voor HR-ondersteuning helpen u om werknemers in alle fasen te volgen over functieoverschrijdende teams .

Het platform is een centrale hub van informatie over uw medewerkers en projecten, met meer dan 15 weergaven om alles bij te houden. Gebruik bijvoorbeeld het Werklastweergave om de werklast voor verschillende leden van het team te bekijken, te verdelen en aan te passen. Ga voor de Activiteitsweergave als je het volgende wilt doen processen wilt overzien en filter ze op medewerker, team, afdeling of type. 🤝

Met ClickUp krijgt u uitstekende functies voor tijdregistratie, urenregistratie en rapportage om inzicht te krijgen in de voortgang van uw team, instellingen voor voltooiing op te stellen en productiviteitsblokkades te identificeren.

Bekijk en volg eenvoudig tijdsinschattingen in ClickUp-taak voor beter middelenbeheer

Maakt u zich zorgen over de dalende prestaties van een teamlid? ClickUp helpt u problemen met productiviteit aan te pakken zonder het moreel van uw personeel te schaden. Maak gebruik van de tools voor het bijhouden van prestaties en planningsbeheer om uw werknemers door moeilijke periodes te loodsen.

U kunt ook spelen met 100+ geavanceerde automatisering van werkstromen opties om repetitieve Taken te elimineren en het risico op een burn-out te verminderen. 🪫

Maak gebruik van ClickUp's HR-vriendelijke sjablonen om processen in kaart brengen gemakkelijker, vooral wanneer het inwerken van nieuwe werknemers . Opties zoals Werknemershandboek , Capaciteitsplanning en Stroomdiagram sjablonen overbruggen de communicatiekloof tussen planning en operationele teams altijd!

ClickUp beste functies

Functies voor het monitoren van werknemers, verdeling van werklast en samenwerking

15+ weergaven om activiteiten, taken en verantwoordelijkheden van medewerkers te bekijken

Functies voor rapportage en live tijdsregistratie

Intuïtieve Mac-vriendelijke interface met drag-and-drop functie

Kant-en-klare sjablonen om abonnementen en monitoring te ondersteunen

Real-time samenwerking via documenten,Whiteboardschatten enDoelen Beste industriemaatregelen voor veiligheid en compliance van clients Ook toegankelijk op iOS- en Android-apparaten

1.000+ nuttige integraties

ClickUp limieten

Het kost tijd om alle functies te verkennen om de functionaliteit te maximaliseren

Af en toe bugs bij het beheren van meerdere projecten in één werkruimte

ClickUp prijzen

Free Forever : $0

: $0 Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Hubstaff

Via: Hubstaff Wilt u de werkuren van uw team van A tot Z micromanagen? Hubstaff kan jouw go-to oplossing zijn voor het monitoren van werknemers! ⏲️

In de kern is Hubstaff een tijdregistratie tool voor het monitoren van de productiviteit van externe en verdeelde teams . Stel uren en limieten voor het werk in en volg de voortgang van je projecten in verschillende tijdzones. Bekijk de gegenereerde urenstaten, voeg context toe aan de rapportages en pas uw processen aan voor betere productiviteit, winstgevendheid of werktevredenheid - alles binnen handbereik! ☝️

De Mac app van Hubstaff bevat een volwaardige productiviteitstracker die de toetsaanslagen en muisactiviteiten van werknemers gebruikt om de voortgang te volgen. Bewijs het werk met behulp van aanpasbare schermafbeeldingen, monitor het gebruik van sociale media en stel prestatiebadges in om je teamleden te motiveren de dag zonder omwegen door te komen. 🛣️

Hubstaff is echter meer dan alleen tijdsregistratie en aanwezigheid bijhouden. Zijn geautomatiseerde salarisadministratie, online facturatie en budget functies maken het een veelzijdige tool voor het optimaliseren van alledaagse activiteiten . Uw werknemers kunnen dagelijkse statusupdates publiceren, wat super handig kan zijn voor asynchrone Scrum teams .

Hubstaff beste functies

Hoogwaardige functies voor het bijhouden van tijd en productiviteit

Geeft prioriteit aan veiligheid en privacy van clients

Activiteitenbadges voor efficiëntie

Geautomatiseerde rapportage en tools voor kostenbeheer

Medewerkers productiviteit en status updates

Hubstaff beperkingen

De monitoring tools voor Mac kunnen soms crashen

Sommige gebruikers rapporteerden dat de urenstaten foutgevoelig waren

Hubstaff prijzen

Hubstaff Tijd Gratis tijd : $0

: $0 Tijd Starter : $5,83/maand per gebruiker

: $5,83/maand per gebruiker Time Pro : $8,33/maand per gebruiker

: $8,33/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen Hubstaff Desk Desk Gratis : $0

: $0 Desk Starter : $5,83/maand per gebruiker

: $5,83/maand per gebruiker Desk Pro : $8,33/maand per gebruiker

: $8,33/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen Hubstaff Veld Veld Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Desk Veld: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

3. Klokify

Via: Klokkijken Clockify is een van de meest betaalbare oplossingen voor tijdsregistratie op onze lijst als je een groot team wilt beheren te midden van budgetbeperkingen. Met de monitoringtools kunnen betaalde gebruikers onbeperkt leden toevoegen, waardoor het uitstekend geschikt is voor groeiende startups. 💵

Clockify biedt timesheets om wekelijkse werklasten van teams te sorteren en beheren, maar gegevens ouder dan zeven dagen worden automatisch verwijderd. Gebruik een stopwatch, houd de tijd bij, voer uren in en bewerk ze, en markeer factureerbare uren om het salarisbeheer naadloos te laten verlopen.

De monitoringsoftware heeft een Kalender functie, die u helpt uw dagelijkse verantwoordelijkheden te organiseren en specifieke tijdsblokken visueel te blokkeren. De Kiosk optie zorgt ervoor dat uw werknemers niet voor elkaar kunnen inklokken dankzij persoonlijke PIN-gebaseerde logins.

Wat rapportage betreft, kun je met Clockify gesorteerde tijdsinschattingen maken op project, factureerbare status, team of datum, grafieken maken, het verschil controleren tussen geschatte en bijgehouden tijd voor een project en zien hoeveel omzet een project heeft gegenereerd.

Clockify beste functies

Uitgebreid dashboard

Onbeperkt aantal gebruikers op betaalde niveaus

Aanpasbare tijdsregistratie tools

Intuïtieve functies voor rapportage

Integreert met 80+ web apps

Clockify beperkingen

Beperkte projectmanagement functies

Mac gebruikers hebben nog geen Idle Detection en Autotracker functies

Clockify prijzen

Gratis : $0

: $0 Basic : $3.99/maand per gebruiker

: $3.99/maand per gebruiker Standaard : $5,49/maand per gebruiker

: $5,49/maand per gebruiker Pro : $7,99/maand per gebruiker

: $7,99/maand per gebruiker Enterprise: $11,99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Klokify beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (150 beoordelingen)

: 4.5/5 (150 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.500+ beoordelingen)

4. Toggl bijhouden

Tijdsregistratie in Toggl Is uw team aan het verslappen of heeft het moeite om de werklast bij te houden? Met Toggl Track komt u in een oogwenk tot de kern van elk probleem met de productiviteit en efficiëntie van uw werknemers. 🫠

Toggl Track is een van de beste opties voor software voor het monitoren van werknemers en heeft een intuïtieve, gemakkelijk te gebruiken interface en een eenvoudig installatieproces. Vergeet de vervelende taak van het handmatig invullen van urenstaten - een paar klikken en u kunt de werkstroom van uw team bijhouden als een pro. 🥸

Toggl Track is in hoge mate aanpasbaar en kan je helpen bij het beheren van grote teams, projecten met meerdere afdelingen en zelfs freelancers! Het heeft uitstekende filter- en sorteermogelijkheden om je in een oogwenk de gewenste informatie te geven.

Het is het vermelden waard dat het platform anti-surveillance principes voor tijdsregistratie heeft, zodat het nooit de fundamentele privacyrechten van een werknemer schendt.

Toggl Track kan ook een waardevolle salarisassistent zijn. Het houdt factureerbare en niet-factureerbare uren bij voor elk project, elke project en elke client, en factureert nauwkeurig in een paar klikken zonder rommelige spreadsheets! 💸

Toggl Track beste functies

Eenvoudig in te stellen en te gebruiken monitoringsoftware

Uitstekende filter- en exportopties

Betrouwbare klantenservice

Factureerbare en niet-factureerbare uren bijhouden

Toggl Track limieten

Af en toe problemen met synchroniseren tussen software voor personeelsmonitoring

Mist functies voor projectmanagement

Toggl Track prijzen

Gratis : $0

: $0 Starter : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Premium : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

G2 : 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

5. ActivTrak

Via: ActivTrak ActivTrak is een cloud-gebaseerd platform voor het bijhouden van de productiviteit en betrokkenheid van werknemers, zodat je het op elk Mac-apparaat kunt gebruiken.

Gebruik de werknemersmonitoringsoftware om te evalueren hoe uw werknemers hun werkuren besteden - u hebt dashboards met productiviteitsgegevens rapportage tools, locatie inzichten en andere monitoring functies om disengagement en burnout ruim van tevoren op te sporen! 🏃

En nee, er wordt hier niet gespioneerd. 🕵️

Als onderdeel van de privacy-respecterende cultuur, geeft ActivTrak geen toegang tot gevoelige gebieden zoals toetsenbordaanslagen, e-mails of camera's. In plaats daarvan maakt ActivTrak gebruik van data-analyse om meetbare inzichten te verzamelen in de volgende aspecten. In plaats daarvan gebruikt ActivTrak data-analyse om meetbare inzichten te verzamelen in de volgende aspecten:

Burn-out trends Wegversperringen in mensen, processen en technologie Afleidingen en onderbrekingen Reacties op aangepaste werkschema's Invloed van strategiewijzigingen op productiviteit en prestaties Betrokkenheid bevorderende factoren

ActivTrak helpt u om compliance parameters aan te passen op basis van het beleid van uw bedrijf. De veiligheidsfuncties omvatten notificaties voor potentiële overtredingen, zoals pogingen om toegang te krijgen tot geblokkeerde websites, ongeautoriseerde USB-activiteit of delen van bestanden, en het verwijderen van gebruikers.

ActivTrak beste functies

Software voor het monitoren van werknemers met respect voor privacy

Uitgebreide rapportage tools

Geautomatiseerde tijdsregistratie

Aanpasbare instellingen voor naleving

Notificaties voor mogelijke compliance-overtredingen

ActivTrak limieten

Geschiedenis van werknemersactiviteiten weergeven kan ingewikkeld zijn

Beperkte aanpassingen voor tijdsregistratie in bewakingssoftware

ActivTrak prijzen

Gratis : $0

: $0 Essentials : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Professioneel : $17/maand per gebruiker

: $17/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ActivTrak beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

6. Teramind

Via: Teramind Hoewel teams op afstand u helpen besparen op kantoorbenodigdheden en kosten voor onroerend goed, geven ze aanleiding tot een nogal dure dreiging- bedreigingen van binnenuit . Gelukkig helpen tools zoals Teramind u verdachte activiteiten van werknemers op te sporen als een doorgewinterde onderzoeker. 🧐

Dit robuuste platform biedt veelzijdige oplossingen voor cyberbeveiliging en werknemersmonitoring met behulp van gedragsgegevensanalyse. Identificeer knelpunten in de werkstroom, analyseer gewoonten van werknemers, detecteer symptomen van bedreigingen van binnenuit en beheer de naleving van regelgeving, allemaal vanuit één platform.

Teramind biedt screen captures van de acties van een medewerker live of nadat ze hebben plaatsgevonden, zodat u de juiste persoon zonder enige twijfel ter verantwoording kunt roepen.

Een andere waardevolle functie is slimme regels en waarschuwingen, waarmee u het bedrijfsbeleid kunt aanpassen en op de hoogte kunt worden gebracht van mogelijke overtredingen. Op basis van de verzamelde gegevens kan het platform u helpen toekomstige bedreigingen te voorspellen en het lekken van gegevens door insiders te voorkomen.

Als productiviteitssoftware zal Teramind u niet teleurstellen. Gebruik het intuïtieve dashboard om overzicht te krijgen van werkpatronen, werklast, activiteit en beschikbaarheid van medewerkers.

Teramind beste functies

Minder risico op bedreigingen van binnenuit

Real-time en vooraf opgenomen schermafbeeldingen

Slimme regels en waarschuwingen

Voorspellende rapportages

Productiviteitsverhogende functies

Teramind beperkingen

Instellen van productiviteit triggers kan verwarrend zijn

Sommige gebruikers vinden de software te duur

Prijzen van Teramind

Starter : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker UAM : $21/maand per gebruiker

: $21/maand per gebruiker DLP : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Teramind beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (90+ beoordelingen)

: 4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

7. DeskTime

Via: DeskTime Heb je een alziend oog nodig dat weet wie wat wanneer doet? 👀

Met DeskTime kun je zien welke apps, websites en programma's je werknemers gebruiken tijdens het werk en hoeveel tijd ze eraan besteden. De proces is geautomatiseerd -het platform registreert wanneer werknemers beginnen en stoppen met werken. De informatie wordt gebruikt om gemiddelde productiviteitspercentages te berekenen, die je helpen bij het bepalen van factureerbare uren en offertes voor uitbesteed werk.

Deze oplossing voor het monitoren van werknemers kan zelfs de titels bijhouden van documenten en bestanden waar je werknemers aan werken. Plan automatische schermafbeeldingen op specifieke intervallen om updates te krijgen over de status van WIP's.

DeskTime biedt een vrij genuanceerde privacy optie voor werknemers. Wanneer gebruikers tijdens kantooruren aan iets buiten het werk werken, kunnen ze de optie privétijd inschakelen om te vermijden dat ze tijdelijk worden bijgehouden.

DeskTime beste functies

Ingewikkelde tools voor monitoring en rapportage

Geautomatiseerde tijdsregistratie

Optie voor privétijd voor werknemers

Documenten bijhouden met aanpasbare schermafbeeldingen

Acht integraties beschikbaar, waaronderTrello enJira DeskTime limieten

Detectie van inactieve tijd is niet altijd accuraat

Geen functies voor het toewijzen van taken in de hele oplossing voor het monitoren van werknemers

DeskTime prijzen

Pro : $6.42/maand per gebruiker

: $6.42/maand per gebruiker Premium : $9.17/maand per gebruiker

: $9.17/maand per gebruiker Enterprise: $18,33/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

DeskTime beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

8. WorkScape

Via: Panogard Of het nu gaat om een team op afstand of op kantoor, er is geen ontkomen aan werk wanneer WorkScape de wacht houdt. 💂

De oplossing voor het monitoren van werknemers schrikt er niet voor terug om zorgen over productiviteit aan de kaak te stellen. Van het bijhouden van de meest en minst actieve werknemers tot het bekijken hoeveel tijd uw werknemers gebruiken om te rusten, WorkScape houdt de rekeningen nauwgezet bij. 📝

Configureer werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde websites en applicaties, en het platform geeft u een no-nonsense overzicht van wat elke werknemer online doet.

Met het platform kun je ook schermafbeeldingen maken van de monitors van werknemers. De afbeeldingen hebben onscherpe delen om de privacy van de gebruiker te beschermen. WorkScape biedt ook toetsaanslagenmonitoring, maar deze optie is niet beschikbaar op Mac-apparaten.

Een opvallende functie van het platform is de optie voor stille installatie op kantoorapparaten-uw werknemers zullen niet weten dat ze in de gaten worden gehouden. Het klinkt stiekem, maar als je personeel aan de gevoelige kant is, is de functie een redder in nood. 🤫

WorkScape beste functies

Diep aangepaste monitoring

Software voor werknemersmonitoring sorteert werknemers op productiviteit

Ondersteunt bewaking schermafbeeldingen

Bewaakt actieve tijd en activiteit van gebruiker

Stille installaties beschikbaar

WorkScape beperkingen

Software voor toetsaanslagenmonitoring niet beschikbaar voor Mac

Sommige gebruikers ervaren prestatievertragingen

WorkScape prijzen

Vanaf $1 per apparaat per maand

WorkScape beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (20 beoordelingen)

4/5 (20 beoordelingen) Capterra: 2/5 (1 beoordeling)

9. StaffCop

Via: StaffCop Zet StaffCop in en zorg ervoor dat uw werknemers altijd hun beste werk afleveren! 👮

Dit robuuste platform verdeelt zijn functies voor het monitoren van werknemers in zes categorieën:

Controle van gebruikersactiviteiten Analyse van gebruikersgedrag Bewaking van werknemers Preventie van gegevensverlies Naleving en audit Preventie van bedreigingen van binnenuit

Deze functies werken samen om u het ultieme gevoel van controle over de productiviteit en veiligheid van uw werkruimte te geven. Volg activiteiten, identificeer normaal gedrag en detecteer anomalieën, neem video trails op en onthul potentiële bedreigingen van binnenuit terwijl u ervoor zorgt dat u voldoet aan de nieuwste compliance- en auditnormen.

Met StaffCop kun je desktopactiviteiten monitoren, waaronder internetgebruik, verstuurde e-mails, geprinte documenten, toetsaanslagen, app-gebruik en meer. Toch respecteert het platform de basis privacy, waardoor bazen niet kunnen rondneuzen bij werknemers op vrije dagen.

StaffCop beste functies

Activiteitsmonitoring en optimalisatie van productiviteit

Detectie van bedreigingen van binnenuit

Uitzonderlijke analyse van gebruikersgedrag

Live streaming van gebruikersactiviteiten

StaffCop limieten

Heeft geen cloud-gebaseerde interface voor beheerders

Geen lijst met integraties

StaffCop prijzen

Permanente licentie : Begint bij $69/maand per gebruiker

: Begint bij $69/maand per gebruiker Licentie voor 12 maanden : Begint bij $49/maand per gebruiker

: Begint bij $49/maand per gebruiker Licentie voor drie maanden: Begint bij $25/maand per gebruiker

StaffCop beoordelingen en recensies

SourceForge: 5/5 (2 beoordelingen)

10. RescueTime

Via: RescueTime RescueTime doet precies wat de naam aangeeft: het bespaart je tijd, zodat er geen ruimte overblijft om te verslappen of middelen te verspillen aan irrelevante Taken.

De tool is helemaal gericht op het creëren van een positieve werkcultuur. Naast het aanbieden van functies voor tijdsregistratie is het ook een motiverende tool.

Yup! RescueTime analyseert zorgvuldig de roosters en activiteiten van werknemers en gebruikt de gegevens om je team in de juiste richting te sturen en zelfs te motiveren om door te gaan. 🥕

RescueTime graaft verder in de hoofdoorzaak van slechte productiviteit en helpt u tijdrovende activiteiten te elimineren. De functie Focussessie blokeert afleidende websites en als u Klaar bent met werken, krijgt u informatie over uw algehele productiviteit met en zonder de functie ingeschakeld. Het verschil is vaak schokkend! 😅

RescueTime beste functies

Motiverende tools voor meer productiviteit

Herinneringen

Blokkeert afleidende websites

Aanpasbare instelling van doelen

Herkalibreert de focus van je werknemers

RescueTime beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface verouderd

Zou meer layout opties kunnen gebruiken

RescueTime prijzen

Neem contact op voor prijzen

RescueTime beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (50+ beoordelingen)

: 4.1/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

Observeren, Beoordelen, Opnieuw bekijken, Herhalen

Werkplekmonitoring is geen strak schip leiden met een zweep, het is een continu proces van werkruimteontwikkeling. ⤴️

Of je nu Windows of Mac gebruikt, wees bereid om je team wat ruimte te geven als je procesinefficiënties en motivatiekillers opmerkt.

Vertrouw op onze lijst met producten om je te helpen bij het identificeren van wegversperringen voor productiviteit en het bevorderen van een evenwichtige werkomgeving, dag in dag uit! 🌼