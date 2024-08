Beste 10 ServiceNow concurrenten & alternatieven voor Service Management in 2024

ServiceNow is al geruime tijd een belangrijke speler in de IT Service Management (ITSM) industrie. Het bedrijf heeft een welverdiende reputatie op het gebied van uitgebreide servicedeskoplossingen, automatisering van bedrijfsprocessen, IT-servicemanagement en digitale workflows. Niet alle bedrijven vinden echter dat het perfect past bij hun behoeften.

De redenen om op zoek te gaan naar service desk software alternatieven voor ServiceNow kunnen variëren: het kan te maken hebben met de prijs, de complexiteit van de software of de behoefte aan functies die ServiceNow niet biedt.

Wat je redenen ook zijn, je hebt geluk. We hebben een lijst samengesteld van top-notch ServiceNow concurrenten, elk met unieke sterke en zwakke punten als servicedesktool. We zullen ons verdiepen in hun belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van klanten van G2 en Capterra, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Klaar? Laten we erin duiken!

Wat moet je zoeken in een concurrent van ServiceNow?

Uw IT-team heeft vaak meerdere verantwoordelijkheden, van wijzigingsbeheer, bijhouden van bugs en software-updates tot technische ondersteuning voor klanten en teamleden. Hier zijn de functies die u moet zoeken in een ServiceNow-alternatief:

Uitgebreid projectmanagement: Het alternatief moet robuuste functies voor project- en activabeheer bieden, zoalstijdsregistratie,middelentoewijzingen Taakbeheer om een soepele ondersteuning van de servicedesk te garanderen.

Het alternatief moet robuuste functies voor project- en activabeheer bieden, zoalstijdsregistratie,middelentoewijzingen Taakbeheer om een soepele ondersteuning van de servicedesk te garanderen. Samenwerkingstools: Naadloze communicatie- en samenwerkingsfuncties zijn cruciaal voor IT-ondersteuningsteams voor netwerkbeheer. Zoek naar tools die functies bieden zoals gedeelde werkruimten, realtime chatten en delen van documenten.

Naadloze communicatie- en samenwerkingsfuncties zijn cruciaal voor IT-ondersteuningsteams voor netwerkbeheer. Zoek naar tools die functies bieden zoals gedeelde werkruimten, realtime chatten en delen van documenten. Integratiemogelijkheden: Je service desk alternatief moet naadloos integreren met andere tools die het team gebruikt, zoals kennismanagementplatforms, CRM's, marketing automatiseringen of communicatie apps.

Je service desk alternatief moet naadloos integreren met andere tools die het team gebruikt, zoals kennismanagementplatforms, CRM's, marketing automatiseringen of communicatie apps. Aanpasbaarheid en schaalbaarheid: De tool moet aanpasbaar zijn aan uw specifieke werkstromen en schaalbaar zijn om mee te groeien met uw behoeften als uw bedrijf groeit.

De tool moet aanpasbaar zijn aan uw specifieke werkstromen en schaalbaar zijn om mee te groeien met uw behoeften als uw bedrijf groeit. Rapportage en analyse: Uitgebreide rapportage en analyse functies zijn nodig voor het bijhouden van de voortgang vansupportticketshet identificeren van knelpunten en het maken van datagestuurde beslissingen over de kwaliteit van de service.

Uitgebreide rapportage en analyse functies zijn nodig voor het bijhouden van de voortgang vansupportticketshet identificeren van knelpunten en het maken van datagestuurde beslissingen over de kwaliteit van de service. Gebruiksvriendelijke interface: Een servicedesktool die gemakkelijk te navigeren en te gebruiken is, kan de acceptatiegraad binnen het team van de servicecatalogus verhogen en de productiviteit verbeteren.

Een servicedesktool die gemakkelijk te navigeren en te gebruiken is, kan de acceptatiegraad binnen het team van de servicecatalogus verhogen en de productiviteit verbeteren. Prijzen: Denk na over de prijsstructuur van de service desk tool. De tool moet waarde bieden voor zijn functies en binnen uw budget passen.

Denk na over de prijsstructuur van de service desk tool. De tool moet waarde bieden voor zijn functies en binnen uw budget passen. Ondersteuning van klanten: Een betrouwbaar klantenservice team kan van onschatbare waarde zijn bij problemen of wanneer u hulp nodig heeft met uw service desk tool.

De 10 beste ServiceNow concurrenten en alternatieven in 2024

Onthoud dat de ideale tool kan variëren afhankelijk van de grootte van je team, je branche en je specifieke behoeften. Je kunt dus het beste een paar opties uitproberen voordat je beslist. Overweeg daarom je opties met je asset en incident management oplossingen bekijk deze 10 beste ServiceNow alternatieven:

Werk samen aan ideeën en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

ClickUp staat bovenaan onze lijst en een paar andere zoals G2's beste software voor productiviteit en samenwerking en FastCompany's meest innovatieve bedrijven lijst. Met krachtige CRM mogelijkheden, functies voor activabeheer en echte kennisbanksoftware met ClickUp Documenten is het eenvoudig te zien waarom het een van de populairste ServiceNow-alternatieven is.

Bovendien biedt ClickUp complexe voorwaardelijke logica Formulieren om gesprekken met klanten en feedback te verzamelen . Deze flexibele, intuïtieve en aanpasbare oplossing is een geweldige optie voor kleine bedrijven of grote teams met aanzienlijke zakelijke behoeften om de betrokkenheid van klanten te verbeteren.

ClickUp beste functies

Aanpasbare dashboards maken het gemakkelijk om alles wat er met uw project gebeurt op één plek te zien

Native tijdsregistratiehoudt je team op Taak en Budget* Activabeheer met complexe functie Docs voor het organiseren van uw kennis hub

Werkstroom automatiseringen nemen de moeite weg van het toewijzen van taken, het bijwerken van teamgenoten over de voortgang en het omzetten van to-do lijsten in to-done lijsten

Een bijna onbeperkt aanbod vansjablonen voor IT teams helpt urisico's te verminderen,technische schuldvaststellencyberbeveiligingsraamwerkenen de retentie te versterken met wendbare klantenservice betekent dat u voor uw volgende project nooit helemaal opnieuw hoeft te beginnen

ClickUp beperkingen

ClickUp is het beste voor teams die veelzijdige, super aanpasbare tools nodig hebben om risico's te beoordelen tijdens de premortem, projecten halverwege de Sprint beheren en uw interne kennisbank in post-mortems. Als u alleen een basisticketing-systeem en eenvoudige metrische bijhouden nodig hebt, is ClickUp misschien te krachtig voor wat u probeert te doen.

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (6.770+ beoordelingen)

4,7/5 (6.770+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.660+ beoordelingen)

2. Zendesk

via Zendesk Zendesk is een platform voor klantenservice en klantenbetrokkenheid dat servicedesktools biedt voor klantinteractie, inclusief functies voor ticketing en kennisbanken. Het is een robuust ServiceNow-alternatief, vooral voor bedrijven die zich richten op klantenservice.

Zendesk beste functies

Omnichannel klantenservice enhelpdeskoplossing (e-mail, chatten, telefoon, sociale media)

AI-gestuurde automatisering voor betere communicatie met de klant

Selfservice-opties met een ingebouwde kennisbank

Uitgebreidintegratiemogelijkheden Zendesk beperkingen

Een korte gratis proefversie maakt het moeilijk om te testen voordat je volledig moet toewijzen

Het mist geavanceerde functies zoals Regex

Niet genoeg aanpassingen voor geavanceerde gebruikers

De prijs is hoger dan sommige andere concurrenten

Zendesk prijzen

Teams: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Groei: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Professioneel: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Enterprise: $150/maand per gebruiker

$150/maand per gebruiker Aangepaste Enterprise: $215/maand per gebruiker

Zendesk beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.590+ beoordelingen)

4.3/5 (5.590+ beoordelingen) Capterra: 4.4/ (3.640+ beoordelingen)

bonus:_ *software voor bedrijfsvoering* _!**_

3. SAP

Via SAP SAP is een multinationaal softwarebedrijf dat bekend staat om zijn eRP-software (Enterprise resource planning) . SAP Service Cloud, een onderdeel van de Customer Experience-suite, is een van de betere ServiceNow-alternatieven die zich richten op klantenservicebeheer en verkoop.

SAP beste functies

Ingebouwde functies voor compliance, veiligheid en incidentenbeheer die de wereldwijde standaarden vergadering en overtreffen

Een autorisatie matrix zorgt ervoor dat elke rol in uw team op het juiste moment de juiste toegang heeft tot bedrijfskritische informatie op de servicedesk

Incident monitoring zorgt ervoor dat geen enkel IT probleem aan uw aandacht ontsnapt

SAP limieten

Het biedt niet de 24/7 live ondersteuning die ServiceNow biedt

Het platform is alleen voor het web, dus het is niet geschikt voor IT-professionals die veel onderweg zijn

SAP prijzen

Neem contact op met SAP voor prijzen

SAP beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

4.2/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.840+ beoordelingen)

4. ProProfs Helpdesk

Via ProProfs Kennisbank

ProProfs Help Desk is een gebruiksvriendelijke klantenservicetool om ticketbeheer te stroomlijnen en teamsamenwerking te bevorderen. Het biedt een gedeelde inbox waarmee vragen van klanten efficiënt kunnen worden afgehandeld, zodat alles soepel verloopt.

Het geïntegreerde platform van ProProfs en de robuuste functies voor rapportage en analyse bieden waardevolle inzichten voor het verbeteren van de klantenservice. Met ProProfs Help Desk kunnen teams ook een uitgebreide kennisbank voor klanten creëren, waardoor hun werklast wordt verminderd en klanten zelfbedieningsportals krijgen. De eenvoud, efficiëntie en klantgerichte aanpak maken het een van de meest opmerkelijke ServiceNow alternatieven.

ProProfs Help Desk's beste functies

Inkomende oproepen bijhouden en automatisch routeren

Gedeelde inboxen gebruiken om de samenwerking te verbeteren

Agenten kunnen ingeblikte antwoorden gebruiken om responstijden te verbeteren

Verzamel feedback van klanten met NPS, CSAT en andere enquêtes

Opties voor incidentbeheer voor intern bijhouden

ProProfs Help Desk limieten

Geen integratie van sociale media

Zelfbedieningsportaal kan voor sommigen een uitdaging zijn

ProProfs Help Desk prijzen

Gratis

Betaald: $20/maand per gebruiker

ProProfs Help Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (15+ beoordelingen)

4.7/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

5. Jira

Jira heeft onlangs een nieuwe weergave voor het bijhouden van problemen uitgebracht

Jira Service Desk, ontwikkeld door Atlassian, is een veelgebruikte software voor taken en kennishubs die bekend staat om zijn flexibiliteit en krachtige functies.

Jira Service Management is oorspronkelijk ontworpen voor het bijhouden van bugs en problemen bij de ontwikkeling van software, maar heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan verschillende behoeften op het gebied van project- en projectmanagement. Jira service management biedt aanpasbare workflows, agile rapportage tools en geavanceerde functies voor het bijhouden van problemen. De integratiemogelijkheden met tal van andere tools, zoals Confluence en Bitbucket, maken van Jira service management een allesomvattende oplossing voor teams om goede software te abonneren, bij te houden en uit te brengen.

Hoewel de leercurve voor sommigen wat steil kan zijn, maken de robuuste functies van Jira het een uitstekende keuze voor teams die op zoek zijn naar een uitgebreide oplossing voor automatisering van werkstromen.

Jira beste functies

Aanvraagwachtrijen verzamelen serviceverzoeken van e-mail, chatbots, servicemedewerkers en meer

Incidenten automatisch triagen op basis van urgentie, service level agreements en beschikbare serviceprofessionals

De selfserviceportal helpt medewerkers de antwoorden te vinden die ze nodig hebben zonder hun probleem te escaleren

Jira limieten

Servicebeheer in Jira kan trage laadtijden hebben

Te complex voor alle gebruikers, behalve de meest technisch onderlegde

Jira Service Desk UI kan een uitdaging zijn om de functies te vinden die u nodig hebt wanneer u ze nodig hebt (bekijk dezeJira alternatieven) Jira prijzen

Gratis

Standaard: $7,75/maand per gebruiker

$7,75/maand per gebruiker Premium: $15,25/maand per gebruiker

$15,25/maand per gebruiker Enterprise: Bel Jira voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.270+ beoordelingen)

4.3/5 (5.270+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.200+ beoordelingen)

Leer meer over de_ beste marketingtools voor startups !

6. Help Scout

Via Help Scout Help Scout is een servicebeheerplatform dat is ontworpen om interacties met klanten een menselijk tintje te geven. De focus op eenvoud en personalisatie maakt het een geweldig ServiceNow-alternatief voor bedrijven die prioriteit geven aan relaties met klanten.

Help Scout beste functies

Ondersteun problemen snel met realtime chatten en realtime notificaties. Gebruik macro's en sjabloonantwoorden om direct met klanten te communiceren

Laat nooit meer de bal vallen met automatische routing en interactie bijhouden

Help Scout biedtwhite label servicebeheer met aanpasbare branding zodat uw ondersteunend servicemanagement er precies uitziet en aanvoelt zoals u dat wilt

Help Scout beperkingen

Geen sociale media-integraties maken het een uitdaging om klanten die Twitter gebruiken bij te houden en te beantwoorden met hun zorgen

Help Scout rapportages zijn niet ingesteld om je gemakkelijk gedetailleerde details te geven over bepaalde support tickets

Help Scout prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Plus: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Pro: $65/maand per gebruiker

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (380+ beoordelingen)

4.4/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (190+ beoordelingen)

7. Freshdesk

Via Freshdesk Freshdesk is een cloudgebaseerd platform voor klantenservice met robuuste functies voor ticketing, samenwerking, probleembeheer en automatisering. Het is een sterke concurrent van ServiceNow, vooral voor bedrijven die op zoek zijn naar een intuïtieve, functierijke tool voor klantenservice.

Freshdesk beste functies

Toegang op afstand stelt ondersteuningsteams in staat om in te springen en klanten ter plekke te helpen

Het ticketbeheersysteem wijst automatisch ondersteuningsverzoeken toe en geeft hieraan prioriteit

Met de samenwerkingstools van Freshdesk kunnen teamleden samen aan hetzelfde ticket werken om problemen op te lossen

Freshdesk limieten

De inbox mist een aantal functies zoals een zoekfunctie, het opslaan van concepten en de mogelijkheid om een bericht naar meerdere ontvangers te sturen

Er is niet veel ruimte voor aangepaste rapportages

De mobiele app is lang niet zo intuïtief als het desktop-platform

Freshdesk prijzen

Gratis

Groei: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $79/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies over Freshdesk

G2: 4.4/5 (2.750+ beoordelingen)

4.4/5 (2.750+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.030+ beoordelingen)

Bonus: 10 Beste Freshdesk Alternatieven en Concurrenten

8. Salesforce Service Cloud

Via Salesforce Service Cloud Salesforce Service Cloud is een servicebeheer- en ondersteuningsplatform van Salesforce. Het biedt uitgebreide tools voor klantenservice en activabeheer, waardoor het een concurrerend ServiceNow-alternatief is, vooral voor bedrijven die al Salesforce-producten gebruiken.

Salesforce Service Cloud's beste functies

Het SalesForce-systeem integreert elk aspect van servicebeheer en klantenservice in een uniforme agentervaring

Soepele gebruikerservaring op zowel desktop als mobiel

Maak velden, tabellen en voeg zelfs uw eigen code toe om de tool precies aan te passen zoals u dat wilt

Salesforce Service Cloud limieten

Geen WYSIWYG editor, waardoor formatteren lastig kan zijn

De hoge leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Salesforce Service Cloud

Starters: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Enterprise: $150/maand per gebruiker

$150/maand per gebruiker Unlimited: $300/maand per gebruiker

Salesforce Service Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (2.270+ beoordelingen)

4.2/5 (2.270+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk Zoho Desk is een webgebaseerde helpdeskoplossing die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het leveren van eersteklas servicebeheer. Als concurrent van ServiceNow biedt het een bereik aan functies voor ticketbeheer, automatisering en rapportage.

Zoho Desk's beste functies

Alle interacties met klanten bijhouden vanuit één weergave, ongeacht het kanaal dat ze hebben gebruikt om het gesprek aan te gaan

Pas de tool aan je behoeften aan, of je nu tabbladen moet hernoemen, afdelingen moet toevoegen of aangepaste e-mailsjablonen moet maken

Zoho Desk limieten

Eindgebruikers ontvangen geen waarschuwingen voor ticketrouting, waardoor het moeilijk is om cases bij te houden

Het sorteren van tickets per account is niet eenvoudig, dus het kan moeilijk zijn om een overzicht te houden van accounts die prioriteit hebben

Geen direct chatten met het ondersteuningsteam van Zoho

Zoho Desk prijzen

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4.640+ beoordelingen)

4.4/5 (4.640+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.030+ beoordelingen)

10. SupportBee

Via SupportBeeSupportBee is een ticketsysteem dat is ontworpen met eenvoud en klanttevredenheid in gedachten. Als alternatief voor ServiceNow biedt het een eenvoudige oplossing voor het beheren van e-mails voor klantenservice.

SupportBee beste functies

Inbox-stijl ticketing betekent dat teams niet hoeven in te loggen op een aparte app om ondersteuningsverzoeken toe te wijzen of te beantwoorden

Een uitgebreide externe kennisbank functie maakt het gemakkelijk voor klanten om hun antwoorden te vinden, wat het aantal verzoeken vermindert. Een aparte interne kennisbank helpt agenten de antwoorden te vinden die ze nodig hebben zonder tickets te hoeven escaleren

SupportBee beperkingen

Het verzamelt geen feedback van klanten over ondersteuning

Niet geoptimaliseerd voor Safari of Firefox

Beperkte aanpassingen beschikbaar

Geen auto-archief functie leidt soms tot een onoverzichtelijke inbox

Geen formulieren beschikbaar

SupportBee prijzen

Startup: $13/maand per gebruiker

$13/maand per gebruiker Enterprise: $17/maand per gebruiker

SupportBee beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5+ beoordelingen)

4.1/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (25+)

Zorg voor uw klanten-The ClickUp Way

Het kiezen van de juiste service management software is cruciaal voor het leveren van uitstekende klantervaringen. Elk ServiceNow-alternatief in de lijst hierboven biedt unieke functies, voor- en nadelen. Uw keuze hangt af van uw specifieke behoeften, budget en voorkeuren voor uw self-service portal en configuratiebeheeroplossingen.

Als u echter op zoek bent naar een allesomvattende oplossing die uitblinkt in klantenservice en robuuste mogelijkheden biedt voor projectmanagement, productmanagement en taakbeheer, overweeg dan ClickUp the perfecte Agile oplossing . Met zijn veelzijdige functies, gebruiksvriendelijke interface en concurrerende prijzen is ClickUp een topkeuze onder de concurrenten en alternatieven van ServiceNow.

Onthoud dat de beste software de software is die perfect past bij de behoeften van je team. Verken dus je opties, probeer degene die je aanspreken en neem een weloverwogen beslissing. Veel succes!