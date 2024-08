10 van de beste Buddyfilms en wat ze kunnen leren over teamwork

Je kent de formule. Twee mensen met totaal verschillende achtergronden komen in elkaars leven terecht. Met tegenzin krijgt het onwaarschijnlijke duo een band tijdens hun hilarische gezamenlijke escapade - meestal een missie met veel inzet en grote gevolgen.

Of het nu gaat om een ontvoering, een scheiding of misschien zelfs een moord per ongeluk, onze hoofdpersonen moeten het gewicht van de wereld dragen.

Onvermijdelijk ontstaat er een kloof.

En de nieuwe vrienden staan op gespannen voet met elkaar. Maar op grootse wijze laait hun vriendschap weer op en wordt het belang van hun missie opnieuw bevestigd. Te elfder ure, met de kaarten tegen zich gestapeld, slagen onze blunderende hoofdrolspelers erin de vijand te slim af te zijn en de dag te redden. ClickUp keek in de geschiedenis van buddyfilms en markeerde 10 met ten minste 10.000 stemmen op IMDb en ten minste een 7,0 beoordeling van IMDb gebruikers of een 70 Metascore . Ze staan in alfabetische bestelling. Films in dit genre doen een beroep op onze menselijke natuur: Ze zijn grappig, trekken aan onze harten en de beste stijgen naar de top - vaak dankzij de ongelooflijke chemie tussen de leden van de hoofdrolspelers die de onweerstaanbare kracht van vriendschap laten zien.

De buddyfilm is al sinds de jaren 30 een vaste waarde in Hollywood. In de jaren 1970 en 1980 werd het genre uitgebreid met het casten van biraciale duo's. In de jaren 1990 kwamen er steeds meer vrouwen in het spel. En in de jaren 90 verschenen er meer vrouwelijke buddyfilms op het witte doek. Toch hebben mannen van oudsher de rollen in dit genre gedomineerd en daarom zijn films met mannelijke hoofdrollen oververtegenwoordigd in deze lijst. Let op: spoilers op komst.

34 TEAMBUILDINGACTIVITEITEN VOOR JE TEAM IN 2023 Ongeacht de grootte van de groep of de mate waarin je elkaar kent, wij hebben de perfecte teambuilding activiteiten om jullie te helpen een band op te bouwen.

1. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

**Regisseur George Roy Hill

Beoordeling gebruiker : 8.0

: 8.0 Metascore : 66

: 66 Speelduur: 110 minuten

"Butch Cassidy and The Sundance Kid" heeft Paul Newman en Robert Redford in legendarische rollen als de leiders van een bankrovende criminele organisatie die constant in conflict is met de autoriteiten. Uiteindelijk overtuigen een liefdes rente en een toenemende aanwezigheid van de politie het duo om schoon schip te maken, en de twee drijven uit elkaar.

Uiteindelijk blijkt hun nieuwe manier van leven niet minder gewelddadig te zijn en keren de twee terug naar hun bandietenbestaan. De tekens van Newman en Redford, losjes gebaseerd op een waargebeurd grensverhaal, sterven in volle glorie aan elkaars zijde, waarbij ze de dood en vriendschap verkiezen boven gevangenschap of een huiselijk leven.

2. Léon: The Professional (1994)

via Gaumont

Regisseur : Luc Besson

: Luc Besson Beoordeling gebruiker : 8.5

: 8.5 Metascore : 64

: 64 Runtime: 110 minuten

In "Léon: The Professional" krijgt een jong meisje, geportretteerd door Natalie Portman, een ongewone relatie met een huurmoordenaar. De familie van het meisje, verstrikt in criminele activiteiten, wordt vermoord door een corrupte federale DEA-agent (Gary Oldman).

De R-rated film ademt geweld en heeft als functie een onconventionele, platonische liefde tussen de eigenzinnige huurmoordenaar en een brutaal jong meisje dat hem ervan overtuigd heeft haar te helpen wraak te nemen op de moordenaar van de familie.

3. Men in Black (1997)

via Columbia Pictures

**Regisseur Barry Sonnenfeld

Beoordeling gebruiker : 7.3

: 7.3 Metascore : 71

: 71 Runtime: 98 minuten

"Men In Black" zet de voorliefde van het buddyfilmgenre voor misdaadbestrijdende duo's voort, maar met een intergalactische twist. Tommy Lee Jones en Will Smith spelen mee in de rol van een vertrekkende veteraan van de geheimzinnige MiB-organisatie en een nieuweling.

De knorrige veteraan laat de verwaande en naïeve nieuweling zien hoe je aliens die vermomd tussen gewone mensen leven moet aanpakken.

Steeds in conflict met elkaar volgt het duo bekende buitenaardse wezens om hun rotzooi op te ruimen, waarbij ze onderweg het geheugen van mensen wissen met hun neutralisatoren. Het duo stuit op een nieuwe kakkerlakachtige alien die het universum dreigt te vernietigen.

De geharde agenten delen een teder moment wanneer Smiths teken het geheugen van Jones wist voordat hij met pensioen gaat, inclusief alle herinneringen aan zijn relatie met Smith.

4. Midnight Run (1988)

via Universal Pictures

**Regisseur Martin Brest

Beoordeling gebruiker : 7.5

: 7.5 Metascore : 78

: 78 Speelduur: 126 minuten

"Midnight Run" heeft Robert DeNiro in de hoofdrol als een premiejager die is ingehuurd om een accountant op te sporen die een misdaadbaron heeft opgelicht. De buddy-komedie is geschreven door Martin Brest, die in de jaren '80 de hit "Beverly Hills Cop" regisseerde "Midnight Run" heeft een soortgelijke mix van actie en spanning.

DeNiro's teken, Jack, is de sterke man die zijn kaarten dicht bij zijn borst houdt. Uiteindelijk onthult hij zijn geruite verleden aan zijn premie terwijl de twee hun weg door het land banen. Wanneer Jack erachter komt dat zijn werkgever hem heeft bedrogen, verandert zijn houding. Jacks relatie met de accountant (Charles Grodin) groeit uiteindelijk uit tot vriendschap en laat de kijker achter met een voorbeeld van hoe twee mensen die tegenover elkaar staan zich kunnen verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand.

DE ULTIEME GIDS VOOR SAMENWERKING VOOR TEAMS OP AFSTAND EN OP LOCATIE Samenwerking is de lijm die een team bij elkaar houdt. Of je team nu op locatie werkt of volledig op afstand, ClickUp heeft de ultieme gids voor samenwerking gemaakt gids voor teamsamenwerking .

5. The Nice Guys (2016)

via Warner Bros.

Regisseur : Shane Black

: Shane Black Beoordeling gebruiker : 7.3

: 7.3 Metascore : 70

: 70 Runtime: 116 minuten

"The Nice Guys" is een komedie die zich afspeelt in de late jaren 1970 en volgt twee privé-detectives (Russell Crowe en Ryan Gosling) die de zaak van een ontvoerd jong meisje proberen op te lossen. Crowe's teken belichaamt de stoere enforcer rol, terwijl Gosling de goofy young gun neerzet.

Het stuntelende duo raakt gefrustreerd door elkaars verschillende aanpak van het detectivewerk totdat de zaak ontploft in een veel grotere samenzwering waarbij de auto-industrie betrokken is. Uiteindelijk krijgen de rechercheurs de dader achter de balk, ontwikkelen ze respect voor elkaars verschillen en richten ze uiteindelijk hun eigen detectivebureau op.

De film ontving nominaties voor verschillende prijzen, waaronder twee Critics' Choice Awards. Het is een van de precies vijf films waar Robert Downey Jr. in de jaren 2010 in speelde en die geen Marvel-film was. De rol waarin hij een lijk uitbeeldt is niet geaccrediteerd.

6. The Odd Couple (1968)

via Paramount Pictures

**Regisseur Gene Saks

Beoordeling gebruiker : 7.6

: 7.6 Metascore : 86

: 86 Speelduur: 105 minuten

The Odd Couple" werd uitgebracht in 1968 en is een komedie over twee gescheiden mannen (Jack Lemmon en Walter Matthau) die elkaar gezelschap proberen te houden als kamergenoten nadat ze uit elkaar zijn gegaan met hun respectievelijke vrouwen.

De tekens van Lemmon en Matthau konden niet meer van elkaar verschillen. Felix, gespeeld door Lemmon, is een opgeruimde, obsessieve persoonlijkheid; Oscar, gespeeld door Matthau, is zijn zorgeloze en lusteloze tegenhanger. De twee drijven elkaar naar de rand en Felix vertrekt uiteindelijk, maar niet voordat de kijker ziet dat ze waardevolle lessen hebben geleerd van elkaars benadering van het leven.

7. Rain Man (1988)

via United Artists

**Regisseur Barry Levinson

Beoordeling gebruiker : 8.0

: 8.0 Metascore : 65

: 65 Speelduur: 133 minuten

Op het eerste gezicht is "Rain Man" een roadtrip-film die Raymond (Dustin Hoffman) volgt, een volwassen man met autisme, en zijn vervreemde biologische broer Charlie (Tom Cruise). Naarmate de film zich ontwikkelt, is het Cruise's uiteindelijke broederliefde met Hoffman's teken die de kijker zich herinnert.

Charlie is een autohandelaar die te horen krijgt dat zijn vader zijn fortuin heeft nagelaten aan Raymond, van wie Charlie zich niets herinnert. Tijdens hun reis door het hele land maakt Charlie's frustratie over Raymond plaats voor liefde en delen de twee tedere momenten, waaronder één waarin Cruise Hoffmans personage geduldig probeert te leren hoe hij met een vrouw moet dansen.

De film won in 1988 de Academy Awards en oogstte later kritiek voor Hoffmans onvolmaakte weergave van autisme en lof voor het ophemelen van de ervaringen van mensen die leven op het spectrum.

8. Rush Hour (1998)

via New Line Cinema

**Regisseur Brett Ratner

Beoordeling gebruiker : 7.0

: 7.0 Metascore : 60

: 60 Runtime: 98 minuten

In "Rush Hour" krijgt de slechtste detective van de Los Angeles Police Department (Chris Tucker) de opdracht van de FBI om een buitenlandse detective (Jackie Chan) in de gaten te houden, die de LAPD niet wil betrekken bij een geruchtmakende ontvoeringszaak.

Uiteindelijk overwinnen de tekens van Tucker en Chan de dingen die hen van elkaar scheiden - ras, nationaliteit en temperament - om het doel na te streven om de jonge dochter van een diplomaat te redden van een crimineel syndicaat.

De film is deel blijven uitmaken van de populaire cultuur door nostalgie naar de chemie tussen de twee op het scherm en door fandebatten over de vraag of de racistisch geladen grappen van de tekenaars onschuldige grapjes waren of gewoon racistisch.

9. Thelma en Louise (1991)

via Pathé Entertainment

Regisseur : Ridley Scott

: Ridley Scott Beoordeling gebruiker : 7.5

: 7.5 Metascore : 88

: 88 Runtime: 130 minuten

Een van de vroegste films van regisseur Ridley Scott is "Thelma and Louise", een roadtrip met veel sterren en een vrouwelijke leiding die een revolutie teweegbracht in het buddy-komediegenre.

In de film zijn Thelma (Geena Davis) en Louise (Susan Sarandon) vriendinnen in zeer verschillende tijdperken van hun leven die op de vlucht zijn voor de autoriteiten nadat ze een man hebben vermoord die een van hen probeerde te verkrachten.

De twee hebben heel verschillende ideeën over hoe ze verder moeten na het incident en trekken uiteindelijk kriskras door het land in een hilarische misdaadgolf.

In deze film zie je Brad Pitt in een van zijn eerste rollen, samen met Harvey Keitel. Sarandon en Davis werden beiden genomineerd voor beste actrice bij de Academy Awards van 1991.

WAT IS REAL-TIME SAMENWERKING EN WAAROM IS DAT BELANGRIJK?

In een wereld die steeds verder afgelegen, wereldwijd en asynchroon wordt, moet er plaats zijn voor real-time samenwerking. ClickUp heeft onderzocht wat real-time samenwerking is, waarom het belangrijk is en hoe je het in je team kunt bevorderen.

10. Withnail and I (1987)

via Cineplex Odeon Films

**Regisseur Bruce Robinson

Beoordeling gebruiker : 7.6

: 7.6 Metascore : 84

: 84 Runtime: 107 minuten

In "Withnail and I" zijn de vrienden een stel werkloze acteurs die regelmatig misbruik maken van verschillende middelen. De film volgt hen tijdens een vakantie die de relatie tussen de kamergenoten door de mangel haalt.

Het naamloze teken dat Paul McGann speelt, hoort dat hem een rol is aangeboden. Maar zijn succes wordt niet gedeeld door Withnail, vertolkt door Richard E. Grant, en de twee gaan ieder hun eigen weg.

Withnail and I", een donkere komedie en een cultklassieker, laat de kijker achter met een beeld van twee mannen met pech die er uiteindelijk achter komen dat ze elkaar voor lief hebben genomen. Het bronmateriaal van de film is een nog duisterder, ongepubliceerde roman die eindigt in zelfmoord en die de regisseur, Robinson, heeft bewerkt voor het witte doek.

Buddy Up and Accomplish More Together

Teamwerk is altijd een essentieel onderdeel van succes, ongeacht je doel of bedrijfstak.

Het mooie van teamwerk is dat het meerdere perspectieven biedt die innovatie kunnen vergemakkelijken en complexe problemen sneller kunnen oplossen. Een sterke teamsamenwerking moedigt ook open communicatie aan en bevordert het vertrouwen tussen de leden, waardoor na verloop van tijd sterke relaties kunnen worden opgebouwd.

En door gebruik te maken van elkaars sterke punten en middelen te bundelen om grootsheid te bereiken, kunnen teams samen verbazingwekkende prestaties leveren - prestaties die nooit mogelijk zouden zijn als elke persoon alleen zou werken!

Dus als je wilt dat je organisatie floreert, nu en in de toekomst, moet je de kracht van teamwerk omarmen. Eén manier om je dreamteam op succes voor te bereiden is het gebruik van een alles-in-één teamcoach tool voor projectmanagement en volledig aanpasbaar platform zoals ClickUp. Het is gebouwd voor teams van alle groottes in verschillende industrieën en biedt functies voor teamsamenwerking om uw brainstormsessies te verbeteren, de efficiëntie van teams te verbeteren, extern en hybride werk te ondersteunen en uw team gefocust te houden op hun doelen.

Met ClickUp heeft je team toegang tot honderden functies, waaronder een ingebouwde functie voor het versturen van berichten met de naam Weergave chatten digitaal ClickUp Whiteboards en ClickUp Documenten met samenwerkingsdetectie, meerdere toegewezen personen en nog veel meer. Gebruik deze functies om je team de middelen en het concurrentievoordeel te geven dat ze nodig hebben om samen te blijven winnen en bloeien, waar en wanneer ze ook werken. Probeer ClickUp vandaag nog gratis! Gastschrijver:_

dom DiFurio_