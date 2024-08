10 SMART doelen voor studenten (tips en voorbeelden voor het stellen van doelen)

College is een spannende tijd en een geweldige kans, en er zijn veel aspecten van het studentenleven om naar uit te kijken! Van buitenschoolse activiteiten, sociale evenementen en de campuscultuur tot stages, vrijwilligerswerk en onderzoeksprojecten - de wereld ligt voor je open. šŸ˜ŒšŸ‘Œ

Maar al die dingen kunnen ook een beetje overweldigend worden: je lesrooster, academische doelen, het campusleven en natuurlijk je toekomstige carriĆØre om over na te denken. Daarom is het belangrijk om doelen te stellen - niet zomaar doelen, maar SMART doelen .

Studies hebben aangetoond dat veel studenten er niet in slagen hun doelen te bereiken door een gebrek aan planning . Laat dat jou niet overkomen. Begin je doelen SMART te plannen.

In dit artikel geven we je een spoedcursus SMART-doelstellingen en hoe je ze kunt gebruiken om het meeste uit je universitaire opleiding te halen, je voor te bereiden op je afstudeerdag en je voor te bereiden op je droombaan!

Wat zijn SMART doelen voor studenten?

Het is duidelijk waarom we doelen stellen: om ons naar het gewenste resultaat te leiden.

Het is echter niet altijd duidelijk hoe we moeten beginnen of hoe we er moeten komen.

Dit is waar SMART doelen_ om de hoek komen kijken.

Met behulp van de SMART-doel kader geeft je college doelen een tijdlijn en specifieke doelen om je te helpen een realistisch game plan en een routekaart naar succes . Het is ook effectief omdat het je dwingt meetbare doelen te stellen om je te helpen je vooruitgang bij te houden.

Dus waar staat het acroniem SMART voor? Alsjeblieft:

Specifiek

Maak er een gewoonte van om specifieke doelen voor je studie te stellen en noteer wat je precies wilt bereiken, wie er verantwoordelijk voor is, welke actiepunten er nodig zijn, enz. Hoe gedetailleerder je bent met je doel, hoe makkelijker je eraan kunt werken.

Meetbaar

Stel kwantificeerbare doelen om je te helpen je voortgang bij te houden en je een idee te geven van wat je moet aanpassen in je strategie of tempo om je op weg te helpen je doel te bereiken.

Achievable

Begrijp waar je op dit moment staat met betrekking tot je algemene doel en stel een doel op dat haalbaar is maar toch een uitdaging vormt, want zonder een goede uitdaging is er geen groei.

Relevant

Stel academische doelen die relevant zijn voor je carriĆØre of opleiding en zorg ervoor dat je doel verband houdt met je overkoepelende doelen. Op deze manier zal elke stap die je neemt je naar je doel leiden en je helpen vooruitgang te boeken in de juiste richting.

Tijdgebonden

Elk doel moet een deadline hebben. Het toewijzen van een einddatum voor elk doel kan een gevoel van urgentie creƫren en je helpen effectief prioriteiten stellen .

Het is nooit te vroeg of te laat om de SMART-methode voor het stellen van doelen te gebruiken. Begin er nu mee om je doelen op te splitsen in beheersbare stappen en bereik ze met minder stress.

Waarom is het stellen van doelen voor studenten belangrijk?

Als student jongleer je waarschijnlijk met verschillende onderdelen van je leven tegelijkertijd. Alles van toelatingseisen tot papers schrijven en je voorbereiden op de arbeidsmarkt - het is zeker een hoop om te regelen.

Dit is precies waarom je doelen voor je studie moet stellen. En leren hoe je ze kunt bereiken is nog belangrijker.

Het stellen van universitaire doelen is een effectieve manier om een overkoepelende visie te creƫren en specifieke actieplannen om het allemaal waar te maken.

Daarnaast helpen je doelen je om gefocust te blijven op wat je wilt en wat belangrijk is, zodat je je niet toewijdt aan andere dingen die jou en je doelen niet dienen.

Dus om je te helpen op de juiste voet te beginnen, kun je een projectmanagementtool gebruiken met een functie voor het stellen en bijhouden van doelen om je schoolwerk, projecten en meer te beheren en je doelen bij te houden - alles op Ć©Ć©n plek.

Blijf op schema om je doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole

Dus of je nu een middelbare scholier bent die probeert naar de universiteit te gaan, een huidige universiteitsstudent die op zoek is naar een effectieve manier om je doelen te beheren of een afgestudeerde student die werkt aan je afstudeerproject, gebruik deze tips en voorbeelden om je te helpen je eigen SMART doelen te maken!

Hoe uw academische doelen bereiken (tips en voorbeelden)

1. Gebruik een app voor het stellen van doelen en sjablonen om je SMART doelen bij te houden

Het is tijd om te bekijken hoe je SMART doelen eruit moeten zien.

Laten we zeggen dat je professor je een academisch werkstuk van 12 pagina's heeft toegewezen over een bepaald onderwerp met meerdere secties die je moet behandelen, en het moet aan het einde van het tweede schoolsemester klaar zijn, wat voor de meeste hogescholen meestal 15 weken is.

En omdat het veel tijd en moeite kost om een goed geschreven verslag te schrijven, moet je het opdelen in kleinere stukjes zodat je je kunt concentreren op Ć©Ć©n onderdeel per keer (en je je niet overweldigd voelt en... aan het uitstellen bent). šŸ‘€

SMART doel voorbeeld

Hier is een voorbeeld van een effectief SMART doel om je doel te bereiken, namelijk een goed onderzocht werkstuk schrijven en het op tijd af hebben:

Ik zal een onderdeel elke week gedurende 12 weken voltooien, en dan week 13 en 14 wijden aan het redigeren mijn paper om mijn paper tegen week 15 (of datum invullen) af te ronden.

Pro tip

Nu je een SMART game plan hebt, heb je ook een voortgangscontrolesysteem nodig.

Om je daarbij te helpen, ClickUp biedt een gratis SMART Doelen Sjabloon aan om u te helpen een georganiseerde lijst van uw wekelijkse doelen te maken, belangrijke details aan elke taak toe te voegen, zoals vervaldatums, en meer.

Gebruik de sjabloon SMART-doelen van ClickUp om ze te organiseren in een beheersbaar systeem dat uw dagelijkse benadering van doelen stellen en doelen behalen ondersteunt

En omdat ClickUp volledig aanpasbaar is, kunt u het platform configureren om aan uw behoeften te voldoen en uw unieke doelen te ondersteunen.

Maak uw eigen Aangepaste status om elke fase een eigen naam te geven en het gemakkelijker te maken om je voortgang bij te houden, kun je het volgende toevoegen Aangepaste velden om je weergave te personaliseren en nog veel meer. Deze sjabloon downloaden

2. Maak een georganiseerd lesrooster en kom naar de les

Het beheren van zowel je persoonlijke als je schoolrooster kan voor de meeste studenten aan de universiteit aanvoelen als een beproeving op zich. Je moet allemaal tegelijk opdagen, je werk doen en aan alle eisen van het leven voldoen. Dit kan leiden tot een burn-out als je geen georganiseerd plan en schema hebt!

Houd je agenda in de gaten en baan je een weg door school door een maandschema te maken met alle taken, projecten, collegesessies en wat er nog meer op je bordje ligt voor die maand.

SMART doel voorbeeld

Iedere 4e week van de maand maak ik een maandkalender met een overzicht van mijn lessen, deadlines en belangrijke activiteiten voor de komende maand.

Pro tip

Gebruik deze gratis Maandelijks schema sjabloon door ClickUp om u te helpen een georganiseerde maandelijkse planning te maken en komende lessen of belangrijke activiteiten te voorzien om te voorkomen dat u ze per ongeluk vergeet of onvoorbereid naar de les komt voor een pop quiz. šŸ‘€

Deze ClickUp maandplanningsjabloon is uitgerust met weergaven en aangepaste velden om u te helpen uw planning voor de maand bij te houden Deze sjabloon downloaden

3. Maak niet zomaar aantekeningen - maak effectieve aantekeningen in de klas

Het is altijd een goed idee om aantekeningen te maken tijdens colleges, vooral als je iets nieuws of ingewikkelds leert. Studenten moeten leren hoe ze functionele en georganiseerde aantekeningen kunnen maken om hun leerproces te verbeteren en informatie te behouden.

Schrijf sleutelwoorden, ideeĆ«n en nieuwe termen op tijdens colleges. En let op wanneer je professor iets langzaam en duidelijk zegt - hij of zij probeert aan te geven dat het belangrijk is. šŸ˜‰ > Noteer de belangrijkste woorden, ideeĆ«n en nieuwe termen tijdens de colleges Wat betreft het vasthouden van de informatie, vergeet niet dat frequentie een verschil maakt. Je moet notities minstens 5-7 keer doornemen om een hoger geheugen te krijgen.

Mary Beth McCabe, DBA, hoogleraar marketing, Universiteit van Point Loma Nazarene

SMART doel voorbeeld

Ik zal aantekeningen maken in elke les en deze aan het eind van elke schooldag doornemen om me te helpen de informatie te behouden.

Pro tip

Verbeter je vaardigheden in het maken van aantekeningen door effectieve strategieƫn te leren die het beste werken bij jouw leerstijl en door gebruik te maken van apps voor het maken van notities .

Noteer snel aantekeningen op een kladblok of gebruik de ClickUp Documenten functie om gedetailleerde en mooi geschetste notities te maken. Deze functies zijn geweldig voor het maken van notities vanwege de rijke opmaakfuncties, waarmee u lettertypen kunt wijzigen, kleurrijke banners kunt toevoegen om belangrijke notities te markeren, geneste pagina's kunt toevoegen om uw notities georganiseerd te houden en nog veel meer.

Je kunt ook de gratis Ultieme gids voor het gebruik van ClickUp Docs om u een stap-voor-stap handleiding te geven over het gebruik van de stylingopties om goed georganiseerde en opgemaakte notities te maken.

De mogelijkheden van documenten begrijpen is eenvoudiger dan ooit met deze stap-voor-stap gids

Het beste van alles is dat ClickUp beschikbaar is op de mobiele app - neem uw notities overal mee naartoe en noteer nieuwe notities direct op uw smartphone of apparaat. (Laat je professoren weten dat je aantekeningen maakt-niet met je telefoon speelt in de klas. šŸ˜‰) Deze sjabloon downloaden

4. Reserveer elke dag tijd om te studeren

Als student heb je het waarschijnlijk altijd druk met het combineren van schoolwerk en het leven buiten school. Dit maakt een moment om te leren hoe je je timemanagement kunt verbeteren vaardigheden - een belangrijke zachte vaardigheid die je in je leven onder de knie moet krijgen!

Bonus: Levensplanning sjablonen

De SMART-manier om je academische doelen te stellen en te bereiken

College is een spannende reis vol eindeloze mogelijkheden.

En om je te helpen het meeste uit je onderwijservaring te halen, moet je beginnen met het stellen van academische doelen op de SMART-manier. Je hoeft niet te wachten tot het nieuwe jaar om nieuwe doelen te stellen, je kunt ze op elk moment stellen!

SMART doelen stellen en een intuĆÆtieve hulpmiddel om doelen te volgen zoals ClickUp kan u helpen uw school-, carriĆØre- en persoonlijke doelen op te splitsen in kleinere en haalbare stappen, zodat u zich op Ć©Ć©n ding tegelijk kunt concentreren terwijl u aan het grotere geheel werkt.

Je kunt ook gebruikmaken van gratis hulpmiddelen zoals de sjablonen voor het stellen van doelen om je te helpen je academische doelen sneller te bereiken en een meer productieve student algemeen.

Dus vergeet niet om het dag per dag te doen, geniet van de rit en koester elk moment. Maak plezier, raak betrokken, netwerk, blijf georganiseerd en haal het meeste uit je studieloopbaan!

