De top 10 PLM-softwaretools voor Product Lifecycle Management in 2024

Elk product begint met een idee, doorloopt iteratieve cycli van ontwerp, ontwikkeling, feedback en updates en wordt uiteindelijk vervangen door iets beters.

Productmanagers en softwareontwikkelaars kennen dit als de productlevenscyclus.✨

Nu producten steeds complexer en ingewikkelder worden, nemen de gegevens en documentatie die ze genereren evenredig toe. Product lifecycle management (PLM)-software is een oplossing die een product van de wieg tot het graf beheert en tegelijkertijd sleutelinformatie en kritieke inzichten in real-time presenteert (en bewaart).

In dit artikel verkennen we 10 van de beste PLM-softwareoplossingen PLM-software oplossingen voor jouw team.

Wat is PLM-software?

PLM of Product software voor levenscyclusbeheer zijn cloudgebaseerde tools die helpen om productontwikkeling teams documenteren en beheren de informatie van een softwareproduct in elke fase van de ontwikkeling.

PLM-software beheert de documentatie- en ontwikkelingsprocessen van de levenscyclus van een product, zodat ontwerpers, technici, niet-technische medewerkers en andere belangrijke belanghebbenden op dezelfde pagina blijven.

Met een PLM-systeem productteams kunnen een gestandaardiseerde werkstroom creëren en de samenwerking verbeteren door het consolideren en beheren van gegevens die cruciaal zijn voor de levenscyclus van het product. 💻

Met de juiste PLM-software kunnen productteams veilig asynchroon samenwerken, wat vooral nuttig is voor teams in verschillende geografische gebieden. Bovendien zijn gegevensbeheer en traceerbaarheidsmogelijkheden kunnen productteams de kosten op de lange termijn verlagen en producten van hoge kwaliteit leveren.

PLM's leggen ontwerpgegevens, wijzigingslogboeken, documenten, samenwerkingsrecords en informatie over kwaliteitsborging vast, zodat productteams workflows kunnen stroomlijnen, fouten tot een minimum kunnen beperken en efficiënt kunnen samenwerken.

Als je software gaat bouwen, moet je al in een vroeg stadium van je abonnement PLM-software aanschaffen. Dit helpt uw team om risico's te beperken, de voortgang in de SDLC vast te leggen en waar nodig wijzigingen aan te brengen.

Wat moet je zoeken in PLM-software?

Er zijn veel PLM-tools beschikbaar voor verschillende prijzen, dus hoe kies je de beste?

Voordat je er een kiest, moet je rekening houden met je huidige behoeften en die in de toekomst. Probeer een flexibele oplossing te krijgen die de tools heeft om aan de specifieke behoeften van je team te voldoen

Hier zijn een paar dingen waar je op moet letten bij het kiezen van software voor het beheer van de levenscyclus van een product:

Integratieopties: Kiezen voor een alles-in-één platform dat integreert met prototyping- en CAD-tools integreert is beter voor het maximaliseren van uw werkstroom voor productontwikkeling . Integratie met marketingsoftware, ERP en tools voor projectmanagement zijn ook geweldige functies

Kiezen voor een alles-in-één platform dat integreert met prototyping- en CAD-tools integreert is beter voor het maximaliseren van uw werkstroom voor productontwikkeling . Integratie met marketingsoftware, ERP en tools voor projectmanagement zijn ook geweldige functies Samenwerkingsmogelijkheden: De PLM-software moet verschillende teams helpen om samen te werken en actuele informatie weer te geven. Zoek dus naar functies zoals realtime bewerking, commentaar en het toewijzen van Taken

De PLM-software moet verschillende teams helpen om samen te werken en actuele informatie weer te geven. Zoek dus naar functies zoals realtime bewerking, commentaar en het toewijzen van Taken Gebruikersvriendelijke interface: Het PLM wordt door uw hele team gebruiktteam voor productontwikkeling en andere belanghebbenden. Zorg er dus voor dat de interface intuïtief en gebruiksvriendelijk is

Het PLM wordt door uw hele team gebruiktteam voor productontwikkeling en andere belanghebbenden. Zorg er dus voor dat de interface intuïtief en gebruiksvriendelijk is Flexibel maar schaalbaar : De software moet geschikt zijn voor de veranderende behoeften van je product portfolio. Met functies zoals aangepaste functies, integraties en automatisering kom je een heel eind

: De software moet geschikt zijn voor de veranderende behoeften van je product portfolio. Met functies zoals aangepaste functies, integraties en automatisering kom je een heel eind Stevige mogelijkheden voor gegevensbeheer : Dit is fundamenteel voor een PLM-tool. De software die je kiest moet een gecentraliseerde opslagplaats hebben voor alle productgerelateerde informatie. Daarnaast moet het versiebeheer, bijhouden van revisies, buglogs, enz. bieden.

: Dit is fundamenteel voor een PLM-tool. De software die je kiest moet een gecentraliseerde opslagplaats hebben voor alle productgerelateerde informatie. Daarnaast moet het versiebeheer, bijhouden van revisies, buglogs, enz. bieden. Geautomatiseerde workflows en notificaties: Zoek naar automatisering functies die terugkerende taken en workflows stroomlijnen, teams op de hoogte houden en zorgen voor snelle besluitvorming.

Zoek naar automatisering functies die terugkerende taken en workflows stroomlijnen, teams op de hoogte houden en zorgen voor snelle besluitvorming. Analyse en rapportage: Met de analyse- en rapportagefuncties binnen het PLM kunt u de voortgang beoordelen, knelpunten verwijderen en gegevensgestuurde beslissingen nemen

Met de analyse- en rapportagefuncties binnen het PLM kunt u de voortgang beoordelen, knelpunten verwijderen en gegevensgestuurde beslissingen nemen Updates en ondersteuning: U zult het gekozen PLM waarschijnlijk gebruiken zolang uw product bestaat. Regelmatige software-updates en een snel ondersteuningsteam moeten dus op je verlanglijstje staan

De 10 beste PLM-software voor gebruik in 2024

Je hoeft geen honderden PLM-tools te doorlopen om er een te vinden die het beste voor je werkt. Kies er een uit de 10 die we op een lijst hebben gezet. 😃

1. ClickUp

uw PLM-workflows instellen op het ClickUp platform_

ClickUp rust productteams uit met krachtige tools voor productbeheer. Hiermee kun je productroadmaps maken, workflows automatiseren, in realtime samenwerken met externe teams, feedback geven en updates ontvangen via geautomatiseerde notificaties. Je kunt ook updates delen met de leiding en release aantekeningen publiceren.

Daarnaast kun je de voortgang van je werk bijhouden met ClickUp-taak bouwprocesdocumentatie met ClickUp Documenten en deel ze met meerdere gebruikers, en beheer uw hele productlevenscyclus efficiënt.

Bovendien kunt u met uw team brainstormen over productideeën met behulp van Whiteboards in ClickUp teams doelen opstellen en bijhouden met ClickUp Doelen en analyseer al uw gegevens met ClickUp's interactieve dashboards .

In plaats van te jongleren met een ziljoen apps, kunt u beschikken over één platform dat een groot deel van uw taken in de cyclus van de productlevenscyclus voor zijn rekening kan nemen. 🕺

Productroadmaps in ClickUp verbeteren teamwork

U kunt ClickUp ook aanpassen aan uw behoeften op het gebied van productbeheer met ClickApps waarmee u uiteindelijk uw kPI's voor productbeheer.

ClickUp beste functies

Bespaar tijd door gebruik te maken vanClickUp's gratis sjablonen voor productbeheer voor het ontwikkelen van product roadmaps

Werk in realtime samen met collega's met behulp van Docs, Whiteboards en andere krachtige tools voor projectmanagement

Stel eengestandaardiseerd proces voor het uitvoeren van Sprints voor productontwikkeling en testen

Blijf bovenop de deliverables metherinneringen en aanpasbarenotificatie instellingen

Krijg sneller meer Klaar met geavanceerde genAI-gestuurde tools zoalsClickUp AI ClickUp limieten

Enkele gebruikers hebben gezegd dat ClickUp een steile leercurve heeft

Nieuwe gebruikers kunnen problemen ondervinden bij het navigeren door de gebruikersinterface

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Business: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp klantenbeoordeling en -evaluatie

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

2. Arena PLM & QMS

via Arena Arena is een PLM-tool in de cloud die nuttig is voor verschillende functies, bijvoorbeeld productontwikkeling, controle van productrecords, kwaliteitsbeheer, training en naleving van regelgeving.

Arena brengt productinformatie, mensen en processen samen in één cloud-native platform en versnelt zo de productontwikkeling.

Arena's beste functies

Beveilig uw gegevens met een cloud-gebaseerde, eenvoudig te implementeren PLM-software

Bescherm uw resources en IP's met rolgebaseerde toegang

Bespaar op tijd met lagere totale eigendomskosten

beperkingen van de Arena ####

Gebruikers hebben gerapporteerd dat ze problemen ondervinden bij het navigeren en wijzigen van projecten

Sommige klanten vinden de ondersteuning onvoldoende

Arena prijzen

Contact voor prijzen

Arena beoordelingen en recensies van klanten

G2: 4.2/5 (300+ beoordelingen)

4.2/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

3. Propel

via Propel Propel biedt een cloud-based business PLM, QMS (Quality Management System), PIM (Product Information Management) en leveranciersbeheersysteem op één platform.

Propel verbindt productteams met hun business development of commerciële tegenhangers in wereldwijde organisaties.

Met deze gezamenlijke aanpak helpen alle relevante teams het product vorm te geven en zo een uitstekende ervaring voor klanten te creëren.

Propel beste functies

Eenvoudige samenwerking met BOM-beheer (Bill of Materials), leveranciersbeheer en real-time analyses

Microsoft- en CAD-software integreren voor een efficiënt beheersysteem

Propel limiet

De meeste tools vereisen intensieve training

Moeilijk te configureren in het begin

Prijzen van Propel

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Propel klanten

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Odoo

via Odoo Odoo is een open-source ERP-tool (Enterprise Resource Planning) met verschillende mogelijkheden software voor bedrijfsbeheer oplossingen.

Odoo PLM helpt je bij het systematisch testen en itereren van het product gedurende de hele levenscyclus.

Het houdt wijzigingen bij op verschillende niveaus van productontwikkeling met gecentraliseerde real-time documentbesprekingen. Dit vermindert het waarschijnlijke effect van deze wijzigingen op het productieproces of de BOM van het product.

Een andere interessante functie zijn engineering change orders, die fungeren als een centrale informatiebron voor iedereen die met het product te maken heeft.

Odoo beste functies

Elke afdeling op hetzelfde document afstemmen en wijzigingen in meerdere versies efficiënt bijhouden

Fouten in de lopende productie voorkomen met engineering change orders (ECO's)

Odoo limiet

Sommige gebruikers vinden de installatie van Odoo een beetje ingewikkeld

Odoo heeft een steile leercurve

Odoo prijzen

Free Forever

Standaard abonnement: $9.14 per maand per gebruiker

$9.14 per maand per gebruiker Aangepast abonnement: $13.71 per maand per gebruiker

Odoo klantbeoordelingen & beoordelingen

G2: 4.1/5 (200+ beoordelingen)

4.1/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (780+ beoordelingen)

5. Siemens Teamcenter

via Siemens Teamcenter Siemens Teamcenter PLM-software in de cloud biedt een veilig platform om een product te abonneren, te ontwikkelen en te leveren.

Teamleden over de hele wereld kunnen deel uitmaken van het hele proces van productontwerp, -ontwikkeling en -productie en de levenscyclus van het product bijhouden via de gebruikersinterface

Dit robuuste PLM-systeem wordt geleverd met een aantal uitstekende functies, zoals digitale tweelingen, die de functionaliteit en het ontwerp van uw product aanzienlijk kunnen verbeteren als ze op de juiste manier worden gebruikt.

Siemens Teamcenter Beste Functies

Gebruik digital twins voor verbinding en optimalisatie van ontwerp- en visualisatieprocessen voor snelle probleemoplossingen

Ontwerpdocumentatie uitvoeren met CAD-integratie

Siemens Teamcenter limieten

Updates zijn vaak duur

Sommige gebruikers hebben problemen met de bruikbaarheid gerapporteerd

Siemens Teamcenter Prijzen

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen van Siemens klanten

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

6. Jira uitlijnen

via Jira uitlijnen Jira is een flexibel en krachtig software voor projectmanagement waarmee u problemen bij productontwikkeling kunt visualiseren, beheren en proactief kunt aanpakken.

Het heeft verschillende functies om te helpen bij het plannen, het bijhouden van productdetails en het beheren van productefficiëntie.

Omdat effectieve communicatie cruciaal is voor succesvolle productlanceringen, zorgt Jira ervoor dat alle communicatiekanalen correct worden ingesteld.

De beste functies van Jira

Integreer een groot aantal handige apps van derden via Jira

Snel een project starten ofprojectontwikkeling proces met kant-en-klare sjablonen

Voer zowel Scrum- als Kanban-methodologieën gelijktijdig uit gedurende uw productlevenscyclus

Jira beperkingen

Jira's uitgebreide functies en aanpassingen kunnen een uitdaging zijn om in te stellen

Omdat het speciaal is gebouwd voor teams die software ontwikkelen, is het misschien niet zo effectief voor andere bedrijfstakken

Jira Prijzen

Gratis

Standaard: $8,15/gebruiker per maand

$8,15/gebruiker per maand Premium: $16/gebruiker per maand

$16/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira klantbeoordelingen & beoordelingen

G2: 4.3/5(5.600+ beoordelingen)

4.3/5(5.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

7. Productbord

via ProductBoard Productboard is een software voor productbeheer die uw organisatie helpt bekwame producten af te leveren door een betere samenwerking te bevorderen en blokkades op te lossen.

Feedback van klanten is geïntegreerd in Productboard, zodat u samen met uw klanten producten kunt ontwikkelen. Op deze manier ontwikkelt u samen innovatieve producten die aansluiten bij uw visie en die van uw klanten.

Productboard helpt je productteam om in te spelen op de behoeften van de klant. U kunt deze software ook gebruiken om functieontwikkelingsworkflows te verbeteren en te prioriteren.

Productboard's beste functie

Krijg toegang tot feedback van klanten en creëer producten die voldoen aan de behoeften van gebruikers

Prioriteit geven aan functies op basis van hun urgentie met behulp van een intuïtief dashboard

Productboard's limiet

Heeft geen mobiele app voor bèta gebruikers en eindgebruikers

Moeilijk te integreren met andere systemen

Productboard's prijzen

Essentials: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Pro: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Productboard's beoordelingen & reviews van klanten

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

8. OpenBOM

via OpenBOM OpenBOM is een collaboratief SaaS-platform dat fabrikanten en hun supply chain-netwerken met elkaar verbindt en productgegevens beheert.

OpenBOM biedt u een flexibele en schaalbare manier om productgegevens te organiseren. Gebruik het om CAD, onderdelen, documenten, stuklijsten, leveranciers, voorraden en aankopen te beheren.

Open BOM's beste functies

Ontwerpen bijwerken vanuit elk CAD-systeem

Gratis te gebruiken voor niet-commerciële, persoonlijke projecten

OpenBOM limieten

Gebruikers hebben vaak geklaagd over vertragingen

Aangezien het een cloud-gebaseerde SaaS-oplossing is, is het niet offline beschikbaar

Prijzen van OpenBOM

Gratis abonnement

Teams: $78/gebruiker per maand

$78/gebruiker per maand Bedrijf: $108/gebruiker per maand

$108/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

OpenBOM's beoordelingen & reviews van klanten

G2: 4.3/5 (450+ beoordelingen)

4.3/5 (450+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Aras Innovator

via Aras Aras Innovator is webgebaseerde software voor het beheer van productontwikkelingsprocessen, productieprocessen op meerdere locaties en activiteiten in de toeleveringsketen.

Het biedt verschillende engineeringoplossingen zoals PLM, PDM, BOM, configuratiebeheer, wijzigingsbeheer, AVL/AML, enz.

Aras heeft ook tools voor wijzigingsbeheer om klanten op de hoogte te stellen van aanpassingen, wat zorgt voor consistentie tijdens de hele levenscyclus van het product.

Organisaties kunnen de openlijk gedistribueerde oplossing gratis downloaden, aanpassen en gebruiken.

Aras beste functies

Eenvoudig materiaallijsten op meerdere niveaus maken met Aras Innovator

Integreer bestaande ALM-omgevingen met eenvoudige stappen

Aras limieten

Gebruikers vinden de labels en termen verwarrend

De aanpassingsprocedure is nog niet gestroomlijnd

Aras prijzen

Neem contact op voor prijzen

Aras beoordelingen & reviews van klanten

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. SAP PLM

via SAP SAP PLM Software kan een uitstekende metgezel zijn voor een risicobestendig en duurzaam proces voor het beheer van de levenscyclus van een product.

Vanaf de brainstormfase tot aan de productlancering biedt de SAP PLM-oplossing een platform om bedrijfsprocessen en feedback van klanten te analyseren, ideeën te evalueren en vervolgens samen het product te ontwikkelen en de service te leveren.

SAP PLM ondersteunt alle productgerelateerde systemen en processen, van het begin van de levenscyclus met productideeën tot productie en service.

De beste functies van SAP PLM

Integreer andere SAP producten om een complete stapel productontwikkelingsproducten te bouwen

Evalueer de projectkosten met de ingebouwde kostenraming vóór implementatie

SAP PLM limieten

Kan complex blijken voor kleine teams die projecten ontwikkelen

Vereist vaak een SAP-expert om het volledige potentieel te benutten

Kreeg een relatief lage beoordeling op populaire beoordelingsplatforms

SAP PLM-prijzen

Neem contact op voor prijzen

SAP PLM beoordelingen & reviews van klanten

G2: 3.7/5 (60+ beoordelingen)

3.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Het beste PLM voor uw productlevenscyclus kiezen

PLM-tools zijn er niet alleen voor het vastleggen van productgerelateerde gegevens en het verkrijgen van inzichten. Op elk moment in de levenscyclus van een product kunnen er problemen opduiken en u moet uzelf wapenen met de juiste tools om problemen op te lossen.

De PLM-oplossing die u kiest, kan uw productontwikkelingsproces maken of breken.

De top 10 PLM-platforms kunnen u helpen bij het bouwen en op de markt brengen van producten van hogere kwaliteit en ondersteunen u tijdens de levenscyclus van een product, van het eerste idee tot de productlancering.

Of u nu één of meerdere producten bouwt, in de productie-industrie of in andere bedrijfstakken, de selectie van de juiste PLM-software voor uw specifieke behoeften en behoeften is belangrijk toekomstige groei is cruciaal. Het kan de basis vormen voor uw digitale transformatie en uw productlevenscyclus zo efficiënt mogelijk maken.

ClickUp is zo'n PLM-tool die het beste van twee werelden biedt: een efficiënte PLM-stack en een platform dat nauwe samenwerking, verbeterde communicatie en efficiënt projectmanagement ondersteunt. Geef ClickUp eens proberen vandaag!