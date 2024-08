10 beste product-geleide groei softwaretools (PLG) in 2024

Elk bedrijf maakt zich zorgen over de kosten voor klantenwerving (CAC) - de kosten om een klant te werven. Het zijn vaak gemengde kosten die je verkoop- en marketingpersoneel, advertentie-uitgaven, enz. omvatten.

Dienovereenkomstig geeft elk bedrijf om CAC Payback, de tijd die het kost om je CAC terug te verdienen van je klanten in de vorm van inkomsten.

In een traditionele go-to-market (GTM) strategie vertrouwen bedrijven sterk op uitgaande marketing- en verkoopinspanningen. Dit betekent een hoge CAC, gevoed door personeelskosten plus het budget om reclamecampagnes te voeren om deze strategie te ondersteunen.

Toen kwam er een efficiënter model: de Inbound Marketing strategie, verdedigd door bedrijven zoals Hubspot. Waar de investering ging naar het creëren van een merk en thought leadership door middel van content, en klanten je organisch vonden via zoekmachines. Hierdoor daalden de CAC-kosten.

De volgende fase van deze evolutie is Productgestuurde Groei, waarbij je product centraal staat als groeistrategie, CAC en terugverdientijd worden verlaagd en schaalbaarheid en winstgevendheid worden gestimuleerd.

Wat is productgestuurde groei?

Product-geleide groei (PLG) is een bedrijfsstrategie waarbij je product de primaire motor is voor klantenwerving, -behoud en -uitbreiding. Het richt zich op het creëren van een aantrekkelijke gebruikerservaring die klanten in staat stelt je product met minimale wrijving te ontdekken, te gebruiken en er waarde uit te halen.

Een PLG-strategie houdt in dat je je product inzet om gebruikers aan te trekken, te binden en te behouden. In plaats van alleen te vertrouwen op traditionele verkoop- en marketinginspanningen, legt PLG de nadruk op de inherente waarde van je product, met als doel groei te stimuleren door gebruikerstevredenheid.

Wat is Product-Led Growth Software?

Product-geleide groeisoftware helpt u bij het implementeren van een product-geleide groeistrategie, waarbij de nadruk ligt op gebruikersgerichte functies, analyses en AI-automatisering om groei te stimuleren in de hele levenscyclus van de klant: werving, geld verdienen, retentie, uitbreiding en belangenbehartiging.

Het doel is om gebruikers om te zetten in betalende abonnees of kopers, met het product als primaire doel motor van groei en inkomsten.

Productgerichte groeitools helpen je:

Gebruikers aha-momenten en zakelijke waarde te bieden

Het beste gebruik van uw product te laten zien

Waardevolle gegevens over productgebruik verzamelen,

Feedback van klanten te verzamelen,

Gebruikersgedrag begrijpen,

De gebruikerservaring verbeteren en

Uw retentiepercentage verhogen

Wat is het verschil tussen PLG-groei en verkoopgeleide groei? Wat is beter?

Productgeleide en verkoopgeleide groei zijn zeer verschillende benaderingen om bedrijfsgroei te bereiken. Hier is een overzicht van hoe ze verschillen:

PLG wordt vaak beschouwd als schaalbaarder en kosteneffectiever als het product eenmaal aanslaat, omdat het minder afhankelijk is van intensieve verkoopinspanningen.

De meeste succesvolle bedrijven gebruiken een hybride aanpak, waarbij ze zich aanvankelijk richten op een PLG-model. Als het product eenmaal aanslaat, stappen ze over op een verkoopondersteund model om aan de behoeften van schaalvergroting en uitbreiding te voldoen.

Wat moet je zoeken in een Product Led Growth Software Tool?

Het kiezen van de beste product-geleide groeitool (PLG) vereist een doordachte aanpak. Hier volgt een korte handleiding:

Gebruiksvriendelijke interface: Zoek naar een tool met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. Je wilt iets dat je team gemakkelijk kan gebruiken zonder uitgebreide training

Integratiemogelijkheden: Controleer of de PLG-tool naadloos integreert met uw bestaande softwarestack, vooral met tools zoals CRM, productanalyse en communicatieplatforms

Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de software schaalbaar is en een groter gebruik aankan naarmate uw gebruikersbestand uitbreidt

Analyse en rapportage: De tool moet bruikbare inzichten bieden in het gedrag en de betrokkenheid van gebruikers

Veiligheid en compliance:Zorg ervoor dat de productgestuurde groeitool voldoet aan de beveiligingsstandaarden in de sector

1. ClickUp

Ontdek ClickUp om uw productbeheer te beheren met de kracht van AI, 15+ weergaven en taakautomatiseringen ClickUp biedt een alles-in-één oplossing voor productbeheer met veelzijdige functies voor de hele productontwikkelingscyclus, van idee tot uitvoering en bewaking.

De tool geeft prioriteit aan een gebruikersgerichte ervaring met toegankelijke, aantrekkelijke software en diverse ClickUp sjablonen om uw productreis .

ClickUp kan worden aangepast aan verschillende projectteams. Laten we eens kijken naar enkele belangrijke functies van ClickUp:

ClickUp beste functies

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is ClickUp Automatisering : Stroomlijn workflows en verminder repetitieve taken. Bespaar kostbare tijd en verhoog de klantervaring door handmatig werk te minimaliseren

via Verfijner Refiner is software voor klantenfeedback en enquêtes waarmee u aanpasbare enquêtes kunt uitvoeren, gebruikersfeedback kunt genereren, marktonderzoek kunt uitvoeren en al uw onderzoeksgegevens kunt centraliseren.

Deze product-geleide groei (PLG) tool is ontworpen voor web- en mobiele productbedrijven en werkt het best voor datagedreven SaaS-bedrijven. Krijg betere inzichten in klanttevredenheid en -behoeften en verbeter gebruikersbehoud door passende productverbeteringen.

Refiner beste eigenschappen

Enquête widgets: Gebruik Refiner's kant-en-klare enquête sjablonen of bouw een volledig aanpasbare enquête. Maak micro-enquêtes met de 12 vraagtypes, waaronder NPS, CSAT, CTA's en meer, om gebruikersfeedback te verzamelen

Gebruik Refiner's kant-en-klare enquête sjablonen of bouw een volledig aanpasbare enquête. Maak micro-enquêtes met de 12 vraagtypes, waaronder NPS, CSAT, CTA's en meer, om gebruikersfeedback te verzamelen Gebruikerssegmentatie: Segmenteer uw klantenbestand om specifieke groepen te benaderen voor enquêtes, zodat u feedback kunt verzamelen van gewenste doelgroepen in plaats van een algemene groep

Segmenteer uw klantenbestand om specifieke groepen te benaderen voor enquêtes, zodat u feedback kunt verzamelen van gewenste doelgroepen in plaats van een algemene groep Integratie: Integreer met derden projectbeheertools zoals Segment, Google Sheets, Make, Zapier en andere om uitgebreide kennis en klantenfeedback te krijgen

beperkingen van Refiner

Refiner biedt geen ondersteuning voor het opnemen van audio, video of afbeeldingen in de enquêtevragenlijst

Refiner prijzen

Proefversie: Gratis

Gratis Essentials: $79/maand jaarlijks gefactureerd (ideaal voor startende bedrijven)

$79/maand jaarlijks gefactureerd (ideaal voor startende bedrijven) Groei: $199/maand jaarlijks gefactureerd (ideaal voor bedrijven die gepersonaliseerde enquêtes nodig hebben)

$199/maand jaarlijks gefactureerd (ideaal voor bedrijven die gepersonaliseerde enquêtes nodig hebben) Enterprise: Aangepaste prijzen

Refiner beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Productbord

via Productbord Productboard is productmanagementsoftware die is ontworpen om productteams, verkoopteams en anderen in een bedrijf te helpen bij het verzamelen, prioriteren en beheren van productideeën.

Het biedt een platform voor productmanagers en uw teams om het juiste product te leveren dat het beste aansluit bij de behoeften van uw gebruikers.

Productboard beste functies:

Continu klantinzichten: Krijg AI-gegenereerde samenvattingen samengesteld uit verschillende bronnen, waardoor uw inzicht in de behoeften van de klant wordt verbeterd. Personaliseer inzichtsborden om cruciale feedback van klanten te benadrukken, zodat uw marketing-/verkoopteam zich kan richten op het creëren van productgestuurde groeistrategieën en het verhogen van de klanttevredenheid

Krijg AI-gegenereerde samenvattingen samengesteld uit verschillende bronnen, waardoor uw inzicht in de behoeften van de klant wordt verbeterd. Personaliseer inzichtsborden om cruciale feedback van klanten te benadrukken, zodat uw marketing-/verkoopteam zich kan richten op het creëren van productgestuurde groeistrategieën en het verhogen van de klanttevredenheid Dynamische stappenplannen: Blijf op de hoogte tijdens het hele traject van productontwikkeling door de voortgang te volgen. Integreer de workflow door verbonden en synchroon te blijven met uw verkoop- en marketingteams

Blijf op de hoogte tijdens het hele traject van productontwikkeling door de voortgang te volgen. Integreer de workflow door verbonden en synchroon te blijven met uw verkoop- en marketingteams Prioritering: Segmenteer en prioriteer projectideeën en feedback van klanten om bedrijfsmiddelen te richten op het ontwikkelen van een product dat echt nodig is in de markt

Productboard beperkingen

Productbord prijzen zijn aan de hoge kant

Beperkte integratielijst

Productboard prijzen

Proefversie: Gratis

Gratis Essentials: $20 per maker/maand jaarlijks gefactureerd (geschikt voor individuen)

$20 per maker/maand jaarlijks gefactureerd (geschikt voor individuen) Pro: $80 per maker/maand jaarlijks gefactureerd (geschikt voor kleine teams)

$80 per maker/maand jaarlijks gefactureerd (geschikt voor kleine teams) Enterprise: Aangepaste prijzen (geschikt voor organisaties)

Productboard beoordeling en reviews

G2: 4.3/5 (230+ beoordelingen)

4.3/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

4. Mixpanel

via Mixpanel Mixpanel biedt analytische oplossingen voor productgestuurde bedrijven, voornamelijk gericht op het volgen en analyseren van gebruikersinteractie en betrokkenheid bij web- en mobiele apps.

Met Mixpanel kunt u gebruikersgedrag en pijnpunten begrijpen, uw product optimaliseren voor gebruikersgerichte groei en afstemmen op een productgerichte strategie.

Mixpanel beste eigenschappen

Flowrapporten: Analyseer uw gebruikersreis en identificeer waar ze zijn afgehaakt. Optimaliseer belangrijke processen en productontwikkelingscycli, zodat u uw productiviteit kunt verhogenklantenbinding *Cohortanalyse: Segmenteer uw gebruikers en maak user cohorts, groepeer klanten op basis van gebruikersgedrag en -patronen. Richt u op specifieke gebruikerscohorten en push gepersonaliseerde duwtjes en meldingen

Mixpanel beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen de gebruikersinterface overweldigend en niet intuïtief vinden

De klantenondersteuning is traag en onder het gemiddelde

Mixpanel prijzen

Starter: Gratis (inclusief 20 gebeurtenissen/maand)

Gratis (inclusief 20 gebeurtenissen/maand) Groei: $20/maand (inclusief onbeperkt opgeslagen rapporten)

$20/maand (inclusief onbeperkt opgeslagen rapporten) Enterprise: $833/maand (inclusief alle geavanceerde functies)

Mixpanel beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1080+ beoordelingen)

4.6/5 (1080+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (125+ beoordelingen)

5. Kameleon

via Kameleon Chameleon is software voor digitale adoptie (DAP), ontworpen voor SaaS-bedrijven.

Of je nu een productmanager bent of deel uitmaakt van een productontwikkelingsteam, deze software verbetert de gebruikersadoptie en betrokkenheid binnen je softwareproducten door gepersonaliseerde en zeer aanpasbare gebruikerservaringen te creëren.

Kameleon beste eigenschappen

Producttours: Help klanten uw product beter te begrijpen door stapsgewijze producttours en walkthroughs te maken. Deel interactieve productdemo's die gebruikers naar belangrijke functies en nieuwe releases leiden

Help klanten uw product beter te begrijpen door stapsgewijze producttours en walkthroughs te maken. Deel interactieve productdemo's die gebruikers naar belangrijke functies en nieuwe releases leiden Continue klantfeedbacklus: Verzamel klantfeedback direct vanuit uw product/software met behulp van microenquêtes en enquêtes met meerdere knoppen, waarmee u tot 3x respons krijgt

Verzamel klantfeedback direct vanuit uw product/software met behulp van microenquêtes en enquêtes met meerdere knoppen, waarmee u tot 3x respons krijgt Launchers: Creëer nuttige links, paden naar productfuncties en inwerkchecklists voor uw klanten met aanpasbare in-app widgets

Kameleon beperking

Er zijn kleine bugs in de nieuwe UI die het navigeren tijdrovend kunnen maken

Prijzen Kameleon

Helpbar: Gratis (CMD+K zoeken beschikbaar)

Gratis (CMD+K zoeken beschikbaar) Startup: $279/maand (ideaal voor het bouwen van aangepaste ervaring)

$279/maand (ideaal voor het bouwen van aangepaste ervaring) Groei: $1250/maand (ideaal voor schaalvergroting)

$1250/maand (ideaal voor schaalvergroting) Enterprise: Aangepaste prijzen (ideaal voor het beheren van meerdere producten)

Kameleon beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Tableau

via Tableau Tableau is een uitgebreid visueel analyseplatform met AI-mogelijkheden waarmee u gegevens over productgebruik kunt verkennen, geïnformeerde beslissingen kunt nemen en taken op schaal kunt stroomlijnen.

In de cloud, op locatie of geïntegreerd met Salesforce CRM, Tableau biedt een diepgaand analyseplatform met AI/ML-mogelijkheden, governance en samenwerking.

Tableau beste functies

VizQL (Visual Query Language): Zet gebruikersacties om in query's, waardoor gegevens eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd en geanalyseerd

Zet gebruikersacties om in query's, waardoor gegevens eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd en geanalyseerd Mobiele versie: Gebruik de mobiele app om dashboards en lay-outs te maken zonder afbreuk te doen aan de functies en weergave

Tableau beperkingen

Je hebt kennis van SQL nodig om complexe datasets te maken van meerdere gegevensbronnen

Prijzen van Tableau

Tableau Viewer: $15/gebruiker/maand

$15/gebruiker/maand Tableau Explorer: $42/gebruiker/maand

$42/gebruiker/maand Tableau Creator: $70/gebruiker/maand

Tableau beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1950+ beoordelingen)

4.4/5 (1950+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2150+ beoordelingen)

7. Gebruikerspilot

via Gebruikerspilot Userpilot helpt uw product groeien door de activering van gebruikers, de conversie van proefversies en uitbreidingsinkomsten te verbeteren via in-app ervaringen.

Optimaliseer de onboarding van gebruikers voor een hogere conversie van trial naar betaald, verbeter de betrokkenheid van gebruikers voor een betere retentie en ontdek uitbreidingsmogelijkheden met in-app onderzoeken met Userpilot.

Userpilot beste functies

Feature adoptie: Leid gebruikers naar belangrijke functies en updates met in-app berichten, walkthroughs en tooltips, het verhogen van functie en product adoptie cruciaal voor product-geleide groei

Leid gebruikers naar belangrijke functies en updates met in-app berichten, walkthroughs en tooltips, het verhogen van functie en product adoptie cruciaal voor product-geleide groei Dynamische gebruikersinterface (UI): Creëer interactieve en meervoudige UI-patronen door te kiezen uit verschillende opties zoals modals, schuifbalken, tooltips, checklists en meer

Userpilot beperkingen

De prijs is hoog in vergelijking met anderen op de lijst

Gebruikers melden trage prestaties bij het uitvoeren van meerdere acties

Userpilot prijzen

Starters: $249/maand (jaarlijks gefactureerd)

$249/maand (jaarlijks gefactureerd) Groei: $499/maand (jaarlijks gefactureerd)

$499/maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Userpilot beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (220+ beoordelingen)

4.6/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (55+ beoordelingen)

8. GrafiekMogul

via ChartMogul ChartMogul is een platform voor abonnementsanalyse en omzetverantwoording dat is ontworpen voor SaaS-bedrijven (Software as a Service) en andere abonnementsmodellen.

Het helpt je bij het analyseren van je abonnementscijfers zoals maandelijks terugkerende inkomsten (MRR), jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR) en gemiddelde inkomsten per gebruiker (ARPU), zodat je datagestuurde beslissingen kunt nemen.

ChartMogul beste eigenschappen

Integratie: Verbind eenvoudig verschillende factureringsapps en betalingsgateways, waardoor er minder gegevens handmatig hoeven te worden ingevoerd

Verbind eenvoudig verschillende factureringsapps en betalingsgateways, waardoor er minder gegevens handmatig hoeven te worden ingevoerd Currency conversie: Het ondersteunt 169 valuta's en converteert automatisch vreemde valuta naar uw primaire valuta

ChartMogul beperkingen

Beperkte klantenondersteuning

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

ChartMogul prijzen

Lancering: Gratis (voor minder dan $10K in MRR)

Gratis (voor minder dan $10K in MRR) Schaal: $100/maand (voor meer dan $10K in MRR)

$100/maand (voor meer dan $10K in MRR) Oplage: Prijzen op maat (voor grote bedrijven)

ChartMogul beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (98 beoordelingen)

4.6/5 (98 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (42 beoordelingen)

9. Segment

via Segment Segment is een Customer Data Platform (CDP) dat diepgaande klantgegevens levert en bedrijven helpt feedback van klanten te verzamelen en productgegevens op te schonen en te organiseren.

Het enterprise karakter van de software garandeert een hoog niveau van gegevensintegriteit en -kwaliteit. Dit geeft je het vertrouwen om intelligente, op automatisering gebaseerde triggers en campagnes voor je klanten te lanceren.

Segment beste eigenschappen

Klantensegment: Creëer en beheer klantensegmenten op basis van gebruikersgedrag, kenmerken en gebruikersgedrag, zodat u gerichte marketingstrategieën kunt creëren

Creëer en beheer klantensegmenten op basis van gebruikersgedrag, kenmerken en gebruikersgedrag, zodat u gerichte marketingstrategieën kunt creëren Publieksbetrokkenheid: Biedt een compleet beeld van uw realtime publiek en verhoogt de betrokkenheid van gebruikers door 450+ marketingtools te activeren

Biedt een compleet beeld van uw realtime publiek en verhoogt de betrokkenheid van gebruikers door 450+ marketingtools te activeren Efficiëntie in engineering:Verzamel analytische gegevens op elk platform met behulp van één API en stroomlijn ontwikkeling door integraties te bouwen met slechts 10 regels JavaScript

Segmentbeperkingen

Het delen van financiële gegevens met een platform van derden kan leiden tot zorgen over beveiliging en privacy

Segmentprijzen

Gratis: $0/maand (inclusief 1000 bezoekers/maand)

$0/maand (inclusief 1000 bezoekers/maand) Team: $120/maand (inclusief 10.000 bezoekers/maand)

$120/maand (inclusief 10.000 bezoekers/maand) Zakelijke prijzen: Prijzen op maat

Segmentbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (510+ beoordelingen)

4.6/5 (510+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

10. Baremetrics

via Baremetica Baremetrics is software die analyses en inzichten biedt over abonnementen.

Als je productgestuurde bedrijf werkt op abonnementsmodellen, dan helpt Baremetrics je bij het volgen en begrijpen van klantgedrag en krijg je meer inzicht in inkomsten.

Baremetrics beste eigenschappen

Inzicht in annuleringen: Krijg gedetailleerde informatie over het klanttraject en annuleringen van klanten met redenen om de hiaten in uw product te identificeren en deze te verbeteren

Krijg gedetailleerde informatie over het klanttraject en annuleringen van klanten met redenen om de hiaten in uw product te identificeren en deze te verbeteren Forecasting: Voorspel toekomstige inkomsten uit uw product op basis van abonnementen, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen en uw productadoptie kunt verbeteren

Baremetrics beperkingen

Het is alleen geschikt voor bedrijven met een abonnement

Baremetrics prijzen

Recover: $58/maand (ROI-garantie)

$58/maand (ROI-garantie) Metrics: $108/maand (Zakelijke inzichten)

$108/maand (Zakelijke inzichten) Annuleringsinzichten: $108/maand

Baremetrics beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Kies de beste productgestuurde groeitool voor uw team

De veelzijdigheid van PLG stelt uw bedrijf in staat om aan te sluiten bij de verwachtingen van gebruikers voor onmiddellijke waarde, schaalbaarheid en kosteneffectiviteit. Het helpt uw product de centrale kracht achter duurzame groei te worden.

Met de juiste product-geleide groeisoftware creëer je een groeimotor waarin de gebruiker centraal staat en die zorgt voor een community en voorspraak onder klanten en voor aanhoudend succes op de markt.

Of je nu kiest voor een aantal van deze product-geleide groeitools of voor de alles-in-een ClickUp toepassing investeer in PLG om uw klanten blij en plakkerig te maken!