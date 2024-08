10 Beste software voor gegevensbeheer in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Efficiënt gegevensbeheer is van cruciaal belang om de integriteit en veiligheid van de gegevens van uw organisatie .

Traditionele benaderingen, zoals handmatig toezicht of ongelijksoortige systemen, leiden vaak tot fouten of vergissingen. Software voor gegevensbeheer brengt orde en betrouwbaarheid in uw gegevensuniversum. 🙌🏼

Het stroomlijnt de gegevensverwerking in uw organisatie, vereenvoudigt gegevenstoegang, zorgt voor naleving van regelgeving en ondersteunt het beheer van gegevenskwaliteit.

Kiezen tussen datagovernancetools kan lijken op navigeren door een complex doolhof. Daarom hebben we de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en gebruikersbeoordelingen van de 10 beste tools op een rijtje gezet, zodat u gemakkelijk een keuze kunt maken.

Wat moet je zoeken in Data Governance-software?

Uw software voor data governance moet intuïtief zijn, zodat technische en niet-technische gebruikers kunnen navigeren en beleidsregels voor data governance kunnen implementeren. Een eenvoudige interface verbetert de acceptatie door gebruikers en minimaliseert de leercurve.

Hier zijn de belangrijkste overwegingen om ervoor te zorgen dat u de meest geschikte oplossing kiest:

Alomvattend gegevensbeheer: Kies voor software die een allesomvattende aanpak van gegevensbeheer biedt. Het moet dataopslag vergemakkelijken en tools bieden voor dataclassificatie, metadatabeheer en datakwaliteitscontrole

Kies een tool voor data governance die meegroeit met uw databehoeften. De software moet overweg kunnen met toenemende datavolumes en veranderende governance-eisen naarmate uw organisatie uitbreidt

Kies een tool voor data governance die meegroeit met uw databehoeften. De software moet overweg kunnen met toenemende datavolumes en veranderende governance-eisen naarmate uw organisatie uitbreidt Integratiemogelijkheden: Beoordeel de compatibiliteit van de software met uw bestaande systemen en applicaties. Naadloze integratie met andere tools in uw technologiestackstroomlijnt processen voor gegevensbeheer *Audit en compliance monitoring: Zoek naar functies die grondige audit trails en compliance monitoring mogelijk maken. De software van uw tool voor gegevensgovernance moet wijzigingen in gegevens, gebruikersactiviteiten en naleving van het governancebeleid bijhouden

Beoordeel de compatibiliteit van de software met uw bestaande systemen en applicaties. Naadloze integratie met andere tools in uw technologiestackstroomlijnt processen voor gegevensbeheer *Audit en compliance monitoring: Zoek naar functies die grondige audit trails en compliance monitoring mogelijk maken. De software van uw tool voor gegevensgovernance moet wijzigingen in gegevens, gebruikersactiviteiten en naleving van het governancebeleid bijhouden

Kies software die de creatie, het gebruik, de archivering en de verwijdering van gegevens omvat. Een holistische aanpak zorgt ervoor dat gegevens worden beheerd vanaf het begin tot het moment dat ze buiten gebruik worden gesteld Functies voor samenwerking: Uw software moet naadloos teamoverschrijdende communicatie en samenwerking ondersteunen. Functies zoals data stewardship en collaboratieve workflows verbeteren het teamwerk bij het onderhouden van datakwaliteit en compliance

De 10 beste datagovernancesoftware voor gebruik in 2024

Ontdek deze populaire tools voor data governance om naadloze samenwerking mogelijk te maken tussen bedrijfsonderdelen en zorgen voor uitgebreide gegevensgovernance.

1. ClickUp

Stel de rapporten in die u nodig hebt, allemaal op één plek, op ClickUp

U kunt ClickUp gebruiken om projecten te beheren, effectief samen te werken en gegevens binnen uw bedrijf te organiseren. Het uitgebreide platform stelt u in staat om uw praktijken op het gebied van gegevensbeheer te controleren, te beoordelen en te verbeteren. Zo kunt u een robuust kader voor gegevensbeheer opzetten dat is afgestemd op uw behoeften.

Met de veelzijdige functies van ClickUp kunt u datagovernancepraktijken over projecten heen beheren. Definieer en verdeel rollen en verantwoordelijkheden onder belanghebbenden met zijn RACI-sjabloon (Responsible Accountable Consulted Informed) .

Zorg voor consistentie in gegevensbeheer tussen projecten met de RACI-matrixsjabloon van ClickUp

Stroomlijn de besluitvorming, zorg ervoor dat u verantwoordelijk bent voor uw datapraktijken en verbeter de samenwerking binnen het datamanagementteam met de gebruiksvriendelijke interface van ClickUp. Met het Enterprise-plan van ClickUp kunnen grote organisaties profiteren van geavanceerde mogelijkheden voor gegevensbeheer.

Pak complexe project- en datamanagementvereisten aan met functies zoals ClickUp rapportage , grondstoffenbeheer en prioriteitsondersteuning.

Handhaaf de integriteit van gegevens en de naleving van regelgeving met een uitgebreide toolkit die bestaat uit Aangepaste statussen , Aangepaste velden , Aangepaste schermen en Projectbeheer binnen ClickUp.

ClickUp prioriteert gegevens beveiliging de beveiliging van gegevens, gebruikersmachtigingen en beveiligde samenwerking vergemakkelijken effectief gegevensbeheer en governance. U kunt de vertrouwelijkheid van gegevens garanderen met de robuuste encryptieprotocollen van het platform die gevoelige informatie beschermen.

Toegangsniveaus beheren met gebruikersrechten binnen ClickUp en zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen kritieke gegevens kunnen bekijken of wijzigen. Deze fijnmazige controle over machtigingen helpt bij het afdwingen van beleidsregels voor gegevensbeheer en naleving van de regelgeving.

Monitor gebruikersinteracties en houd een controlespoor bij, zodat een transparant en controleerbaar gegevensbeheerproces ontstaat met toegangslogboeken en het bijhouden van activiteiten.

ClickUp beste eigenschappen

RACI-diagrammen maken en aanpassen binnen het platform. Eenvoudig verantwoordelijkheden vaststellen en bijhouden met ingebouwdefuncties voor taakbeheerinclusief het toewijzen van taken aan individuen of teams

Metriek voor gegevensbeheer nauwkeurig bijhouden metClickUp's visuele dashboards* Breng real-time wijzigingen aan om geïdentificeerde problemen of hiaten in de praktijk van data governance aan te pakken

Stroomlijn nieuwe praktijken voor data governance met vooraf gebouwdeaangepaste sjablonen voor data governance* Definieer de rollen en verantwoordelijkheden van de belangrijkste belanghebbenden op het gebied van datamanagement, waaronder datastewards, -eigenaren, -bewaarders en ander relevant personeel

Tools en platforms implementeren die naadloze informatiedeling en samenwerking mogelijk maken

Gegevensbeheerprocessen auditen en bewaken om ze af te stemmen op wettelijke vereisten, risico's te beperken en ervoor te zorgen dat u zich houdt aan wettelijke en industrienormen

ClickUp beperkingen

Sommige nieuwe gebruikers ervaren een steile leercurve

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar als addon voor alle betaalde plannen voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200 beoordelingen)

4.7/5 (9.200 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900 beoordelingen)

2. Informatica Axon

via Informatica Axon Informatica Axon maakt deel uit van de Informatica-suite en biedt een robuust platform voor data governance dat helpt bij datacatalogisering, datalineage en beleidsbeheer. U kunt het platform gebruiken voor naadloze samenwerking tussen belanghebbenden en om datatoegang te democratiseren, waardoor waarde wordt gecreëerd.

Informatica Axon beste eigenschappen

Vind, begrijp en krijg toegang tot de data die u nodig hebt met een gecureerde datamarktplaats

Een gemeenschappelijke enterprise data dictionary samenstellen voor een betrouwbare bron van zakelijke context in verschillende tools

Dataconnecties en -afhankelijkheden definiëren om hiaten te identificeren en te overbruggen

Controleer verdachte activiteiten op uw gegevens door bescherming te automatiseren

Voed enterprise data intelligence, analytics en AI-governance met een cloud-native service

Informatica Axon beperkingen

Uitgebreide back-endconfiguratie vereist

Informatie laden via spreadsheets is omslachtig en foutgevoelig

Informatica Axon prijzen

Aangepaste prijzen

Waarderingen en beoordelingen van Informatica Axon

Gartner Peer Insights: 3.9/5 (37 beoordelingen)

3.9/5 (37 beoordelingen) PeerSpot: 3.9/5 (22 beoordelingen)

3. Alteryx

via alteryx Alteryx biedt een gebruiksvriendelijke data intelligence suite als aanvulling op het analyseplatform. U kunt semigestructureerde en ongestructureerde gegevens organiseren met behulp van het uitgebreide ecosysteem voor gegevensbeheer.

U kunt deze tool voor gegevensbeheer gebruiken om gegevens uit PDF's en afbeeldingen te ontsluiten. Haal belangrijke inzichten uit lange documenten met tekstanalyse. Je kunt ook data opschonen, verkennen, verrijken, voorbereiden en bewerken met AI-gestuurde analyseautomatisering.

Alteryx beste functies

Verhoog de productiviteit met een end-to-end, uniform platform

Gemakkelijke toegang tot gegevens voor directe waarde, hogere operationele efficiëntie en lagere risico's

Voorspellende datamodellen bouwen zonder codering of complexe statistieken

Nauwkeurige besluitvorming op schaal mogelijk maken in een in hoge mate beheerde analysebeheeromgeving

Elke stap van het analyseproces automatiseren, inclusief data prep, blending, rapportage en data science

De time-to-value versnellen en de ROI op uw investeringen in technologie verbeteren door werknemers bij te scholen en op te leiden

Alteryx beperkingen

Gebrek aan functionaliteiten zoals Excel Pivot

Importeren van bestanden naar de Alteryx Analytics Cloud kan traag zijn

Niet compatibel met alle apparaten

Alteryx prijzen

Prijzen op maat

Alteryx beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500 beoordelingen)

4.6/5 (500 beoordelingen) Gartner Peer Insights: 4.4/5 (600 beoordelingen)

4. Precies Data360 Regeren

via Precies-Data360-Govern Data360 Govern maakt deel uit van de Data Integrity Suite van Precisely en is een uitgebreide oplossing voor enterprise datamanagement. U kunt de oplossing gebruiken voor naadloze data governance, catalogisering en metadatabeheer.

Met behulp van automatisering krijgt u antwoorden op de gegevensbron, het gebruik, de betekenis, het eigenaarschap en de kwaliteit. Het resultaat is meer vertrouwen in de datakwaliteit, -waarde en -betrouwbaarheid van uw organisatie.

Precies de beste functies

Vertaal zeer technische metadata naar zinvolle bedrijfsinformatie waar alle belanghebbenden baat bij hebben

Kritische data-elementen identificeren en beheren

Datamiddelen doorzoekbaar maken voor efficiënte informatieterugwinning en verbeterde besluitvorming

Gegevens opschonen en samenvoegen vanuit verschillende bronnen zoals cloud en on-premises om de samenwerking te verbeteren

Juiste beperkingen

Sommige delen van de UX zijn verwarrend voor gebruikers en zien er verouderd uit

Een begeleid proces kan helpen om data governance beter te begrijpen

Sommige nieuwe gebruikers merken een steile leercurve op

Juiste prijzen

Aangepaste prijzen

Juist beoordelingen en recensies

Gartner Peer Insights: 4.2/5 (35 beoordelingen)

4.2/5 (35 beoordelingen) Softwarebeoordelingen: 5.9/10 (11 beoordelingen)

5. OvalEdge

via OvalEdge Ervaar kosteneffectieve data governance, privacy compliance en snelle analyses met OvalEdge. Gegevenswetenschappers gebruiken OvalEdge om gegevensgovernancepraktijken efficiënt te beheren en tegelijkertijd privacynaleving te garanderen tegen een betaalbare prijs.

Met de oplossing kunt u op een slimme manier de gegevens van uw organisatie scannen databases bI-platforms (business intelligence), ETL-tools (extract, transform, load) of tools voor het verplaatsen en transformeren van gegevens, en grote opslagplaatsen voor het opslaan van uiteenlopende gegevens. Vervolgens kun je een gebruiksvriendelijke inventaris van je data-assets maken.

Analisten kunnen snel inzichten ontdekken en de toegang tot, kennis van en kwaliteit van gegevens verbeteren.

OvalEdge beste eigenschappen

Gegevens naadloos catalogiseren met automatische algoritmen

Analyseer gegevens en werk efficiënt samen met ingebouwde tools zoals Impact en Collaborative Analytics

Veilige, compliant, universele datatoegang bieden voor optimale datagovernance

Identificeer de bron en bestemming van elk data-element op attribuut- en systeemniveau.

Data lineage opbouwen door SQL's, ETL's, rapportagesystemen en een verscheidenheid aan codes te analyseren

Analyseer binnen enkele minuten de impact van elke upgrade of wijziging aan dataobjecten

Controleer de datakwaliteit proactief en beheer de volledige levenscyclus voor verbetering van de datakwaliteit

OvalEdge beperkingen

Sommige service-API's werken mogelijk niet zoals verwacht

Moeilijk om persoonlijk identificeerbare informatie (PII) te vinden in ongestructureerde data

Bugfixes nodig

OvalEdge prijzen

Essential: begint bij $15.600 per jaar

begint bij $15.600 per jaar Professioneel: Prijzen op maat

Prijzen op maat Enterprise: Prijzen op maat

OvalEdge beoordelingen en recensies

Capterra: 4.0/5 (1 beoordeling)

6. Collibra Data Intelligence Cloud

via Collibra Zorg voor datakwaliteit, compliance en samenwerking met de adaptieve software voor data governance van Collibra voor de gehele levenscyclus van data.

U kunt de data-assets van uw organisatie holistisch bekijken met de gecentraliseerde datacatalogus van het platform. Het maximaliseert de waarde die u eruit kunt halen.

Collibra beste eigenschappen

Reconcilieer gegevens tussen systemen voor nauwkeurige rapportage en analyse

Databeleid opstellen, herzien en bijwerken om compliance in uw bedrijf te handhaven

Interactie met gemeenschappelijke workflows enprocessen om een gezamenlijke aanpak te vergemakkelijken van beheer

Ontbrekende records en verbroken relaties identificeren wanneer je gegevens van het ene systeem naar het andere overzet

Uw metadata verrijken met details over de oorsprong, het formaat, het gebruik, de structuur en de relatie met andere gegevens

Problemen aankaarten en oplossen door contact te leggen met de juiste belanghebbenden om het vertrouwen in de gegevens te vergroten

Beperkingen van Collibra

Uitrol binnen uw organisatie kan een uitdaging zijn vanwege de hoge mate van aanpasbaarheid

Sommige nieuwe gebruikers merken een steile leercurve op

Bugfixes nodig

Prijzen van Collibra

Prijzen op maat

Collibra beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (75 beoordelingen)

4.2/5 (75 beoordelingen) Gartner Peer Insights: 4.2/5 (100 beoordelingen)

7. Integreer

via Integreer De data governance software van Integrate is een cruciaal onderdeel van het operationele ETL-platform van Integrate.io. Het maakt gebruik van gecentraliseerde controle en zichtbaarheid om je data governance team en de gebruikers van de business te versterken.

Implementeer toegangscontroles, versleuteling en nalevingscontroles om gevoelige informatie te beschermen en regelnaleving te garanderen met behulp van de software.

Integreren beste functies

Bereid uw gegevens voor en transformeer ze met een krachtige drag-and-drop interface

Bouw en beheer schone, veilige paden voor het verplaatsen en verwerken van gegevens om bedrijfsactiviteiten te automatiseren

Stimuleer betere besluitvorming met een holistische suite van ETL-tools en connectoren

Breng uw gegevens elke 60 seconden samen voor één enkele bron van de waarheid in rapportage

Uw dataproducten voeden met zelf gehoste REST API-codeautomatisering

Integreer beperkingen

Moeilijk om foutlogs te lezen en op te lossen

Niet compatibel met lokale bestanden zoals Microsoft Excel of CSV in uw systeem

Integraties kunnen een uitdaging zijn voor bedrijven zonder een toegewijd IT-team

Prijzen integreren

Starter: $15.000 per jaar

$15.000 per jaar Professioneel: $25.000 per jaar

$25.000 per jaar Enterprise: Prijzen op maat

Integreer beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200 beoordelingen)

4.3/5 (200 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (17 beoordelingen)

8. IBM Cloud Pak voor gegevens

via IBM IBM's Cloud Pak for Data is een uniform, modulair platform voor data- en metadatabeheer, het traceren van datalineage en het afdwingen van datagovernancebeleid binnen een organisatie.

U kunt gegevens verzamelen, organiseren en analyseren met de robuuste data fabric architectuur van het platform.

IBM Cloud Pak voor Data beste eigenschappen

Bouw een data fabric die silo data verbindt in een hybride cloud landschap

Beslissingen van data- en AI-apps aan consumenten leveren met behulp van zakelijke apps en analyses

Automatiseer integratie, het bijhouden van gegevens over uw data en AI-governance

Het gebruik van gegevens beveiligen met privacy- en gebruiksbeleid voor alle gegevens

Gebruikers van alle vaardigheidsniveaus toegang geven tot vertrouwde gegevens met interfaces op maat (code, canvas, geen code)

IBM Cloud Pak voor gegevensbeperkingen

Sommige nieuwe gebruikers merken een steile leercurve op

Ingewikkeld installatieproces

Verouderde UI

IBM Cloud Pak voor Dataprijzen

Aangepaste prijzen

IBM Cloud Pak voor Data beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (19 beoordelingen)

4.0/5 (19 beoordelingen) Gartner Peer Insights: 4.5/5 (200 beoordelingen)

9. Dataddo

via Dataddo Dataddo is een cloudgebaseerd gegevensintegratieplatform dat gespecialiseerd is in het verbinden van verschillende gegevensbronnen en -bestemmingen zonder dat codering nodig is.

Je kunt gegevensoverdracht tussen verschillende cloud-gebaseerde diensten, dashboarding apps, datawarehouses en data lakes schalen en automatiseren.

Je kunt gegevens ook naadloos visualiseren, centraliseren, distribueren en activeren. Dit maakt Dataddo een waardevolle tool voor data governance om je dataworkflows te stroomlijnen.

Dataddo beste functies

Bouw je dataproducten bovenop de uniforme Dataddo API

Integreer Dataddo met je bestaande architectuur en gebruik het met alle cloudgebaseerde tools die je in de toekomst zult gebruiken

Verkrijg onmiddellijke inzichten met geautomatiseerde data pipelines zonder de noodzaak van data warehousing

Test datamodellen voordat je ze op volle schaal inzet

Verzend gegevens veilig vanuit elke bedrijfsapplicatie naar elk Google Sheet of dashboard-app, zoals Tableau, Power BI en Google's Looker Studio

Gegevens overbrengen van een bedrijfsapplicatie, database of API naar een datawarehouse (ETL/ELT/datareplicatie), dashboarding-applicatie of bedrijfsapplicatie (omgekeerde ETL)

Dataddo beperkingen

Inconsistente synchronisatiefrequentie

Onintuïtieve navigatie

Uitdagingen bij het maken van een universele GUI voor verschillende verbindingen

Dataddo prijzen

Gratis

Data naar Dashboards: $99/maand

$99/maand Data Anywhere: $99/maand

$99/maand Headless Data Integratie: Aangepaste prijzen

Dataddo beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200 beoordelingen)

4.8/5 (200 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20 beoordelingen)

10. Talend

via Talend Talend biedt een reeks producten en platforms om je te helpen met verschillende aspecten van data-infrastructuur, waaronder data-integratie, datakwaliteit, masterdatamanagement of het systematisch organiseren van belangrijke gegevens, en meer.

Met de verschillende functies van het platform kun je beleidsregels voor data governance opstellen en afdwingen, metadata beheren, datakwaliteit garanderen en voldoen aan wettelijke vereisten.

Talend beste functies

Eenvoudig gegevens vinden en gebruiken met gezamenlijk beheer functies

Verbeter de betrouwbaarheid van gegevens met geautomatiseerde kwaliteitscontroles en browsergebaseerde, point-and-click tools voor het delen en vastleggen van legacy-kennis van zakelijke gebruikers

Verkort de tijd voor het bijhouden van wijzigingen met efficiënte oplossingen voor datacatalogi en datalineage

Beheer end-to-end data in uw hele organisatie met flexibele cloudinfrastructuur

Barrières tussen bedrijf en IT wegnemen met selfservicetoepassingen voor het classificeren en documenteren van data

Gebruikautomatisering om gegevenskwaliteit, rentmeesterschap, voorbereiding en catalogisering in te bedden in uw gegevenspijplijnen

Talend beperkingen

Sommige databronnen kunnen lastig te prioriteren zijn als nieuwe connecter

Broncontrole met Git en integratie met Git is een uitdaging

Talend prijzen

Stitch : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Gegevensbeheerplatform : Prijzen op maat

: Prijzen op maat Big Data-platform : Prijzen op maat

: Prijzen op maat Data Fabric: Prijzen op maat

Talend beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10 beoordelingen)

4.4/5 (10 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (23 beoordelingen)

Ontsluit het volledige potentieel van uw gegevens met de juiste software voor gegevensbeheer

Breng orde en duidelijkheid in het gegevensbeheer binnen uw organisatie met geavanceerde software die is afgestemd op uw unieke behoeften. ClickUp's combinatie van mogelijkheden voor taakbeheer, aanpasbare dashboards en klantgerichte functies maakt het een ideale softwareoplossing voor gegevensbeheer.

U beschikt over de nodige tools om een robuust kader voor gegevensgovernance op te zetten en te onderhouden dat voldoet aan de voorschriften, zodat gegevens effectief worden beheerd en de vastgestelde best practices worden gevolgd.

U kunt eenvoudig clickUp in uw workflow integreren . Het zorgt voor naleving, beperkt risico's en optimaliseert moeiteloos de gegevenskwaliteit.

U kunt de aanpasbare sjablonen die passen bij het specifieke beleid voor gegevensbeheer van uw organisatie. Zo gaat u nauwkeurig en zorgvuldig om met uw gegevens. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp .