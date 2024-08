Top 13 Software Engineering Trends om in de gaten te houden in 2024

Verwacht wordt dat de inkomsten uit software in 2024 het niveau van vóór de pandemie zullen overtreffen en zullen uitkomen op bijna 700 miljard dollar . Het aantal softwareontwikkelaars wereldwijd zal ook groeien tot 28,7 miljoen dollar tegen het einde van het jaar.

Dit is niet verwonderlijk, aangezien software het fundament is van alle technologische vooruitgang die ons digitale leven vandaag de dag aandrijft.

Nu de budgetten overal krimpen en de verwachtingen van klanten torenhoog zijn, staan bedrijven bovendien onder druk om hun doelen efficiënter te bereiken.

Deze blogpost gaat over de belangrijkste software engineering trends in 2024. Maar laten we beginnen met een overzicht van waar de industrie vandaag staat.

De huidige staat van de software-ontwikkelingsindustrie

De technologiesector werd in 2023 gedomineerd door een paar prominente trends in de software-industrie die enorme verschuivingen in deze ruimte benadrukten.

Zo deed generatieve AI zijn intrede in de mainstream en brachten cyberaanvallen wereldwijd cyberbeveiliging en gegevensbescherming onder de aandacht. Ook de blockchainindustrie onderging gedenkwaardige veranderingen en SaaS-bedrijven bleven maar groeien.

Ondanks de economische neergang hebben veel bedrijven wereldwijd het belang van digitale transformatie erkend en hun software- en technologiebudgetten aanzienlijk verhoogd.

Er worden geavanceerde softwareoplossingen gezocht en gecreëerd en deze trend zal zich in 2024 alleen maar verder ontwikkelen.

De wereld van software-engineering ondergaat ook een transformatie met de toepassing van generatieve AI codeeroplossingen een nadruk op gebruikersgerichte ontwikkeling en de groei van low-code/no-code platforms. Agile principes zijn vandaag de dag relevanter dan ooit.

Tegenwoordig gebruiken we AI-tools en no-code-platforms in de hele ontwikkelingspijplijn, van het genereren van code en het oplossen van bugs tot het implementeren van software.

13 Software-engineeringtrends van 2024

Dit is onze kijk op de toptrends in software die dit jaar vorm zullen geven aan hoe we technologie ontwikkelen, implementeren en ermee omgaan.

1. Zorgen over veiligheid nemen toe bij softwareontwikkeling

Softwareontwikkeling is geëvolueerd om prioriteit te geven aan flexibiliteit, snelheid en het inspelen op de behoeften van de klant door van traditionele, starre cycli over te stappen op agile methodologieën.

Bovendien transformeert de integratie van AI in het ontwikkelingsproces de manier waarop ontwikkelaars applicaties coderen, testen en implementeren. Machine Learning (ML) algoritmen automatiseren routinetaken, verbeteren de kwaliteit van code en voorspellen potentiële problemen.

Cyberbedreigingen nemen toe naarmate software een integraal onderdeel wordt van de dagelijkse activiteiten in verschillende sectoren. Dat maakt veiligheid tot een niet-onderhandelbare investering in deze context, aangezien softwaresystemen moeten worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang en gegevensdiefstal.

Er is onderzoek dat deze bewering ondersteunt. Bijna 4.200 cyberaanvallen zijn gerapporteerd elke dag sinds de COVID-19 pandemie. Volgens Verizon waren 24% van alle inbreuken in 2023 ransomware-aanvallen, die uitvoerbare Windows-bestanden of dynamisch gekoppelde bibliotheken in software aantasten. Een ander cyberbeveiligingsonderzoek stelt dat 48% van de bedrijven rapporteert een toename in cyberaanvallen van jaar tot jaar.

Cyberverzekeringen hebben de afgelopen jaren hun waarde bewezen bij het reageren op het voortdurend veranderende bedreigingslandschap, met de premies in de VS zijn gestegen met 50% in 2023. Deze markt zal naar verwachting groeien van $10,3 miljard in 2023 naar $17,6 miljard in 2028 .

Om in aanmerking te komen voor een cyberverzekering of om gunstigere premies te krijgen, moeten bedrijven aantonen dat ze zich houden aan de beste cyberbeveiligingspraktijken in de sector.

Dit omvat veilige codeerpraktijken, regelmatige veiligheidsaudits, encryptie en het volgen van standaarden zoals ISO 27001 of het NIST framework.

De toename van cybercriminaliteit heeft ook geleid tot een strategische verschuiving naar het consolideren van softwaretools. Bedrijven geven nu de voorkeur aan minder, veiligere tools om hun activiteiten te beheren om de aanvalsmogelijkheden van meerdere oplossingen te beperken.

Alles-in-één platforms, zoals oplossingen als ClickUp bieden geïntegreerde functies die activiteiten stroomlijnen en de veiligheid verbeteren door de complexiteit en kwetsbaarheid van het jongleren met meerdere systemen te minimaliseren.

2. Kunstmatige intelligentie (AI) transformeert softwareontwikkeling

AI is geen modewoord meer; het is nu een integraal onderdeel van ons leven, vooral in moderne softwareontwikkeling. AI-technologie heeft nieuwe prestatie- en bedrijfsefficiëntienormen gedefinieerd in verschillende sectoren, van geautomatiseerde codebeoordelingen tot voorspellende algoritmen.

Voorbeeld:

In farmaceutisch onderzoek versnelt AI het ontdekkingsproces van medicijnen door de effectiviteit van verbindingen te voorspellen, wat leidt tot snellere cycli voor ontwikkeling

AI voorspelt de voorraadniveaus die nodig zijn voor de vergadering van de productie, optimaliseert de voorraad en vermindert verspilling

Op het gebied van onderwijs kan AI de beoordeling van specifieke opdrachten automatiseren, zodat docenten zich kunnen richten op het lesgeven

Generatieve AI, een groeiende markt

Een van de opmerkelijkste doorbraken van eind 2022 was generatieve AI in de vorm van ChatGPT, dat ons kennis liet maken met AI-gestuurde generatie van afbeeldingen, tekst en code. Het gebruik van generatieve AI zal een van de belangrijkste trends op het gebied van software engineering blijven naarmate ChatGPT en andere platforms in de toekomst geavanceerdere versies lanceren.

Meer bedrijven implementeren AI

Wist u dat AI-patenten met 34% zijn toegenomen per jaar sinds 2000? Dit suggereert dat industrieën over de hele linie, naast onderzoeks- en analyse-instellingen, zullen aI zullen toepassen in hun bedrijfsstructuren over de hele wereld op de een of andere manier.

Daarnaast groeit de interesse in ethische AI om ervoor te zorgen dat AI-systemen zich ethisch gedragen in de digitale wereld.

AI-gestuurd projectmanagement neemt centrale fase in

Software voor projectmanagement stroomlijnt werkstromen, verbetert de besluitvorming en optimaliseert projectresultaten. ClickUp's projectmanagement oplossing voor software teams vereenvoudigt de ontwikkelingslevenscyclus met een alles-in-één werkplatform. Het brengt cross-functioneel teamwerk, tools en kennis samen op één plek en zorgt voor real-time bijhouden van de voortgang en beheer van de Sprint backlog.

Organiseer complexe engineering projecten met ClickUp

Bovendien kunt u de ontwikkeling en documentatie van apps versnellen met ClickUp Brain's AI-tools om productideeën, stappenplannen en Taken voor het team te genereren binnen het platform. Het kan ook geautomatiseerde updates en stand-ups maken, gesprekken transcriberen, lange documenten over vereisten samenvatten en nog veel meer!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Docs-List-View-example-of-Product-Requirements-1400x944.png ClickUp Docs Lijstweergave voorbeeld van productvereisten /%img/

Met behulp van ClickUp Docs kunt u uw productvereisten weergeven met behulp van een geïntegreerde lijstweergave

Naarmate het aantal AI-gebruiksgevallen toeneemt en de druk om gelijke tred te houden met de vraag naar AI-gebaseerde diensten en tools toeneemt, zal een van de groeiende trends op het gebied van software-engineering zijn dat bedrijven zich richten op no-code projectmanagement en AI-ontwikkeling hulpmiddelen voor minstens 30% van automatiseringsinitiatieven tegen het einde van 2024.

3. Serverless computing en microservices versterken de dominantie van cloud computing

Cloud computing verwijst naar IT-resources die op aanvraag via het internet worden geleverd.

Gebruikers kunnen naar behoefte gebruikmaken van een gedeelde pool van opslagruimte, servers, databases, analyses, enz. zonder de onderliggende infrastructuur zelf te hoeven beheren.

Een van de belangrijkste trends op het gebied van software-engineering van de afgelopen jaren is de exponentiële toename van cloudgebruik, met Amazon Web Services als koploper. Met een marktaandeel van 32% biedt krachtige computerdiensten die schaalbaar, flexibel en betaalbaar zijn voor de publieke sector, het MKB, start-ups en ondernemingen.

De impact van cloud computing op softwareontwikkeling is immens

Cloud technologieën hebben bedrijven van alle grootte geholpen om te experimenteren, te draaien en te schalen op manieren die voorheen alleen mogelijk waren voor grote ondernemingen met enorme budgetten.

De voordelen van cloud computing zijn onder andere de volgende:

Dankzij cloud computing zijn de kosten voor netwerkapparatuur, fysieke servers en opslagruimte komen te vervallen. Met een pay-as-you-go-model betaalt u alleen voor wat u gebruikt.

De flexibiliteit van cloud resources betekent ook dat je kunt experimenteren met verschillende configuraties, architecturale stijlen en technologieën (AI en ML) zonder het risico van verspilde investeringen.

Je kunt je applicaties snel omhoog of omlaag schalen op basis van de vraag zonder te investeren in fysieke hardware. Deze elasticiteit helpt om efficiënt om te gaan met wisselende werklasten.

De groei van cloud computing is een van de belangrijkste trends op het gebied van software engineering dit jaar; de wereldwijde markt voor cloud computing zal groter zijn dan $1.266,4 miljard tegen 2028. Voortbouwend op het potentieel van AI zal de afhankelijkheid van cloud computing in 2024 verder toenemen met een groot aantal cruciale ontwikkelingen:

drie ontwikkelingen waar je naar uit moet kijken:_

a. Serverless computing

Serverless computing biedt backend-diensten op basis van gebruik, waardoor ontwikkelaars niet langer servers en andere infrastructuur hoeven te beheren.

Het is handig om kosteneffectieve, flexibele, cloud-native applicaties schaalbaar te bouwen en in te zetten. Alle toonaangevende platforms voor clouddiensten - Google, Microsoft Azure en IBM - bieden tegenwoordig serverloze platforms. Een van de stijgende trends in software engineering in de komende jaren zal de verspreiding van serverless computing zijn.

Echter, naarmate serverless computing zich uitbreidt, worden ook de Instances van veiligheid groter. De IT-industrie is daarom begonnen met het gebruik van de nieuwste technologieën en onafhankelijke diensten voor het testen van kwetsbaarheden.

Geavanceerde tools zoals PureSec, Aqua en Snyk worden mainstream om kwetsbaarheden en inbreuken in serverloze apps te voorkomen.

b. Microservices

Microservices-architectuur is een fundamenteel concept in cloud computing. Het benadrukt de ontwikkeling van toepassingen als een verzameling kleine, autonome services, die elk hun eigen proces draaien en communiceren met lichtgewicht mechanismen, vaak een HTTP resource API.

Dit ontwerpprincipe sluit perfect aan bij de eisen die cloudomgevingen stellen aan schaalbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Microservices-Cloud-Architecture.png Microservices cloudarchitectuur /%img/

Microservices cloudarchitectuur: Een groeiende trend in software engineering via nuniper.net_ Ze maken gebruik van de mogelijkheden van de cloud om systeemcomponenten dynamisch te verdelen over verschillende servers en regio's, waardoor de veerkracht, fouttolerantie en wereldwijde beschikbaarheid van het systeem worden verbeterd.

Deze architectuurstijl vergemakkelijkt snelle, incrementele ontwikkeling en implementatie en stelt bedrijven in staat te kiezen voor het pay-as-you-go-model van de cloud, waardoor de operationele kosten worden geoptimaliseerd en resources efficiënt worden beheerd.

c. Hybride en multi-cloud evolutie

De tijd van one-size-fits-all cloudoplossingen ligt ver achter ons. Business kunnen nu de optimale cloudresources selecteren voor specifieke werklasten, redundantie verminderen, veerkracht vergroten en vendor lock-in beperken, dankzij de groeiende trends op het gebied van software engineering in hybride en multi-cloudomgevingen.

Terwijl een hybride cloudmodel een mix van privé en publieke cloudservices omvat, omvat een multi-cloudmodel twee of meer publieke cloudservices. Ze stellen bedrijven in staat om hun IT-infrastructuur aan te passen aan hun huidige behoeften en doelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Multi-cloud-Strategy.png Multi-cloudstrategie /%img/

hybride en multi-cloud omgevingen _via XorlogicaOnderzoek toont aan dat in 2024 de interoperabiliteit en portabiliteit van hybride en multi-clouds 45% zal bereiken, waardoor de kosteneffectiviteit verbetert, de risico's afnemen en de flexibiliteit met 75% toeneemt.

4. De opkomst van low-code en no-code platforms democratiseert het aanmaken van software

De overgang van traditionele watervalmodellen naar de iteratieve agile softwareontwikkelingsmethodologie was een paradigmaverschuiving in de industrie. Het proces kan echter nog steeds te kampen hebben met tegenslagen en vertragingen door problemen zoals een tekort aan opgeleide ontwikkelaars.

Om dit gat te dichten en softwareontwikkeling flexibeler, flexibeler en toekomstbestendiger te maken, hebben we innovaties en nieuwe trends op het gebied van software engineering zien ontstaan.

We hebben het over low-code en no-code platforms-verschillende hulpmiddelen voor softwareontwikkeling ontworpen om het aanmaken van toepassingen te vereenvoudigen.

Low-code platformen, een van de meest opwindende trends in software engineering, vereisen minimale code om innovatieve softwaretoepassingen te bouwen. Ze maken het mogelijk om grafische gebruikersinterfaces en configuraties te gebruiken in plaats van traditionele computerprogrammering met de hand.

Niet-technische gebruikers kunnen nu apps bouwen met behulp van low-code ontwikkeling zonder code te schrijven, met behulp van drag-and-drop componenten en modelgedreven logica via een visuele interface. In 2024 zullen de gecombineerde voordelen van low-code en no-code platforms de softwareontwikkeling verder revolutioneren:

Door de behoefte aan gespecialiseerde codeervaardigheden te minimaliseren, kunt u besparen op de kosten die gepaard gaan met het inhuren van ervaren ontwikkelaars

Bedrijven kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen in de markt of interne eisen door apps snel bij te werken of nieuwe apps te maken om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften

Deze platforms hebben ingebouwde functies voor compliance en veiligheid, die ervoor zorgen dat apps voldoen aan industriële normen en voorschriften

Dankzij de onderliggende cloud-infrastructuur en modulaire ontwerpprincipes kan software die met deze technologieën is gebouwd gemakkelijk worden geschaald om tegemoet te komen aan groeiende gebruikersbestanden

Integratie van mogelijkheden voor robotische procesautomatisering (RPA) binnen low-code en no-code platforms

RPA automatiseert repetitieve en alledaagse taken en deze markt zal naar verwachting groeien naar $30,85 miljard tegen 2030 en groeit van 2024 tot 2030 met een CAGR van 38,2%.

De integratie van RPA in low-code/no-code platforms kan een snelle en conforme digitalisering in snel evoluerende industrieën vergemakkelijken.

5. DevSecOps integreert veiligheid in de levenscyclus van ontwikkeling als nieuwe norm

DevSecOps, kort voor development, security en operations, is een benadering van cultuur, automatisering en platformontwerp die veiligheid integreert in elke fase van de levenscyclus van softwareontwikkeling.

In 2024 moet u prioriteit geven aan DevSecOps vanwege de toenemende complexiteit en geavanceerdheid van cyberbedreigingen.

Traditionele DevOps-processen zijn grotendeels gebaseerd op de agile filosofie, waarbij de nadruk ligt op voortdurende integratie en implementatie voor een betere beveiliging samenwerking tussen teams .

Samen werken aan ideeën voor vergaderingen op locatie door het maken van ClickUp Documenten met realtime bewerking

De testfase aan het einde van de cyclus van softwareontwikkeling omvatte echter niet altijd de noodzakelijke veiligheidspraktijken, waardoor het eindproduct werd blootgesteld aan datalekken, problemen met toestemming, onveilige plugins en andere ernstige kwetsbaarheden.

DevSecOps vermindert dit probleem en stelt je in staat om problemen met de veiligheid in de code in realtime op te lossen. Het resultaat is standaard een veilig product en volledige traceerbaarheid over hoe het is gebouwd.

Bovendien kunnen DevSecOps Teams, met de komst van generatieve AI, het toenemende aantal implementaties van cloud-native apps gemakkelijk bijhouden, waardoor digitale activa in een steeds meer verbonden wereld worden beschermd.

6. Progressive Web Apps (PWA's) en microservices revolutioneren de schaalbaarheid van het web

PWA's, geïntroduceerd in 2015, zijn vandaag de dag nog steeds belangrijk en herdefiniëren de standaarden voor de ontwikkeling en implementatie van webapplicaties.

PWA's, die bedoeld zijn om te werken op elk platform dat een browser gebruikt die voldoet aan de standaarden, zijn applicatiesoftware die via het web wordt geleverd en gebouwd is met HTML, CSS en JavaScript. Zie ze als een kruising tussen websites en platform-specifieke apps.

PWA's bieden gebruikers een app-achtige ervaring met functies zoals offline beschikbaarheid, push notificaties en toegang tot apparaathardware. Ze kunnen ook native functies integreren, zoals betaalmethoden, camera's en biometrie.

PWA's vinden een branchespecifiek doel

In de loop der jaren zijn PWA's de keuze bij uitstek geworden voor headless front-end ontwikkeling van eCommerce en toepassingen voor ondernemingen.

Deze trend wordt voornamelijk gedreven door de flexibiliteit en gebruikerservaring van deze apps, waardoor ze een aantrekkelijke optie zijn voor bedrijven die hun online aanwezigheid willen verbeteren. Ze helpen bedrijven de serverbelasting en ontwikkelingskosten te verlagen, terwijl gebruikers ze prettig vinden omdat ze lichter zijn dan native apps, met een betere UX.

Aan de andere kant biedt de gedecentraliseerde en fraudebestendige aard van blockchaintechnologie een robuuste laag veiligheid voor PWA's, die intelligente contracten en onveranderlijke records mogelijk maakt en identiteitsverificatie beveiligt.

Er wordt ook verwacht dat naarmate blockchaintechnologieën gebruikersgerichter worden, PWA's hun evolutie kunnen versnellen.

Microservices in PWA-ontwikkeling winnen aan momentum

Nu de software-industrie evolueert naar meer modulaire, service-georiënteerde architecturen, moeten PWA-ontwikkelaars de microservices-aanpak toepassen om de apps te bouwen, te implementeren en te testen, waarbij ze rechtstreeks profiteren van de elasticiteit en het gedistribueerde karakter van de cloud.

Omdat elke service in de applicatie onafhankelijk wordt behandeld, is het toevoegen van nieuwe updates of functies aan de PWA eenvoudiger. Wijzigingen aan een microservice hebben geen directe gevolgen voor andere, waardoor snel kan worden voldaan aan de veranderende behoeften van de moderne gebruiker.

7. Internet of Things (IoT) en edge computing samenvoegen om slim wonen opnieuw te definiëren

IoT verwijst naar het netwerk van fysieke objecten of 'dingen' met sensoren, software en andere opkomende technologieën die verbinding maken en gegevens uitwisselen met andere apparaten en systemen via het internet.

Het afgelopen decennium heeft het IoT zich ontwikkeld van louter academische discussies tot praktische toepassingen in verschillende sectoren, van gezondheidszorg en landbouw tot productie en onderwijs. Volgens Mordor Intelligence zal de waarde van de markt voor IoT-technologie stijgen tot 1,39 biljoen dollar tegen 2026.

Slimme technologie voor thuisgebruik

In 2024 zal IoT-automatisering van woningen woningen ultraslim, efficiënter en beter afgestemd op de behoeften van de bewoners maken.

Tegen het einde van dit jaar zullen er meer dan 207 miljard apparaten verbonden zijn wereldwijd, en een groot deel daarvan zullen huishoudelijke apparaten zijn.

hier zijn enkele redenen waarom software-ingenieurs aantekening zouden moeten nemen van IoT-ontwikkeling:_

a. Duurzaam IoT gaat circulair

Er is een groeiende vraag naar milieuvriendelijke en energie-efficiënte oplossingen binnen de automatisering van woningen. U kunt IoT-apparaten bouwen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, waardoor nieuwe markten en klantenbestanden kunnen ontstaan.

b. Edge computing gaat vooruit

Edge computing technologieën verwerken en analyseren IoT gegevens op de locatie waar ze verzameld worden in plaats van de gegevens voor verwerking naar de cloud te sturen. Dit minimaliseert vertragingen en verbetert het reactievermogen.

Naarmate het aantal IoT-apparaten in startpagina's toeneemt, zal de behoefte aan realtime verwerking en lagere latentie steeds groter worden.

U moet overwegen om edge computing op te nemen in de IoT-architectuur, met name voor apps die onmiddellijke feedback vereisen, zoals noodmeldingen of veiligheidssystemen.

c. Focus op veiligheid en privacy neemt toe

Nu automatisering van woningen steeds vaker voorkomt, moet u prioriteit geven aan het implementeren van robuuste veiligheidsmaatregelen, waaronder end-to-end encryptie en regelmatige software-updates, om gebruikers te beschermen tegen cyberbedreigingen. Zorg ervoor dat IoT-apparaten voldoen aan de privacywetgeving, zoals GDPR in Europa.

8. Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) verleggen de grenzen van gebruikerservaring

Terwijl AR de echte wereld bedekt met digitale content om een nieuwe perceptie van de werkelijkheid te creëren, creëert VR een volledig meeslepende virtuele omgeving die de echte wereld vervangt.

De groeiende populariteit van beide technologieën vereist nieuwe vaardigheden op het gebied van softwareontwikkeling om diep meeslepende ervaringen te creëren door middel van geavanceerde graphics en haptische feedbackmogelijkheden.

AR/VR verbetert samenwerking in productlevenscyclusbeheer

De primaire doelen van digitale productie zijn duidelijk: het verbeteren van de kwaliteit, het optimaliseren van de operabiliteit en het minimaliseren van levertijden. In 2024 zullen AR/VR-technologieën de spil vormen om deze doelstellingen te bereiken.

Een voorbeeld: AR kan assemblagelijnmedewerkers helpen door digitale werkinstructies op fysieke componenten te leggen. Hierdoor kunnen ze mogelijke aanpassingen en verbeteringen visualiseren, waardoor ze sneller beslissingen kunnen nemen.

VR stelt geografisch verspreide teams in staat om te lopen, te praten en te werken in een gedeelde virtuele ruimte, waardoor onmiddellijke real-time feedback wordt bevorderd. Dit concept wordt immersie genoemd, het gevoel fysiek aanwezig te zijn in een niet-fysieke wereld.

AR/VR-technologieën worden in verschillende sectoren gebruikt

Hoewel AR/VR-technologieën niet zonder uitdagingen zijn, zoals de kosten van hardware en de noodzaak van brede toepassing, zijn de potentiële voordelen ervan in verschillende sectoren onmiskenbaar. Instance:

Chirurgen gebruiken AR voor realtime gegevensvisualisatie tijdens procedures, waarbij cruciale informatie zoals CT-scans rechtstreeks op het lichaam van de patiënt worden gelegd, wat de precisie en resultaten verbetert. Met VR-simulaties kunnen medische studenten en professionals complexe chirurgische procedures oefenen in een risicovrije omgeving.

In het onderwijs kan VR studenten meenemen naar historische locaties, complexe wetenschappelijke fenomenen simuleren en praktijkervaring bieden met virtuele laboratoria, waardoor leren dynamischer en toegankelijker wordt.

VR-games bieden een volledig meeslepende ervaring, waarbij spelers direct in een spelomgeving worden geplaatst. AR-games daarentegen voegen digitale elementen samen met de echte wereld, zoals te zien is in populaire games die buurtwandelingen veranderen in interactieve avonturen.

In het toerisme stelt VR mensen in staat om afgelegen locaties virtueel te bezoeken vanuit hun eigen huis, door 360-graden rondleidingen te bieden langs bezienswaardigheden, musea en natuurwonderen. AR apps verbeteren fysieke reizen door real-time informatie overlays en vertalingen te bieden op slimme apparaten, wat de reiservaring verrijkt.

9. 5G-technologie versnelt het tempo van software-innovatie

5G is de vijfde generatie mobiele netwerken. Het is ontworpen om bijna alles met elkaar te verbinden, van apparaten en machines tot alledaagse objecten. Met de opkomst van 5G-netwerken in 2024 zullen we een veel sneller internet hebben met een veel betrouwbaardere beschikbaarheid en lage latentie.

Dit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van software, met name voor het maken van veel complexere toepassingen met veel meer functies dan alles wat we tot nu toe hebben gezien.

Impact van 5G op IoT-ontwikkeling

met 5G kunnen meer apparaten tegelijkertijd verbinding maken en in real-time communiceren, waardoor het mogelijk wordt complexe IoT-toepassingen te implementeren op gebieden als slimme steden, industriële automatisering en bewaking van de gezondheidszorg.

Bovendien kan de technologie veel verbindingen per vierkante kilometer ondersteunen en zorgt het voor een vermenigvuldiging van IoT-apparaten.

Het gezicht van edge computing veranderen

De lage latentie van 5G maakt het ook ideaal voor edge computing apps. Doordat gegevens dichter bij de databron worden verwerkt dan op een gecentraliseerde hub, kunnen gegevens in realtime worden geanalyseerd, waardoor veel snellere beslissingen kunnen worden genomen met grotere hoeveelheden gegevens.

5G-technologie verhoogt de technische bekwaamheid van IoT-systemen en verrijkt het ecosysteem door de nadruk te leggen op de gebruikerservaring.

10. De impact van blockchain reikt veel verder dan alleen cryptocurrency

Blockchaintechnologie is een gedecentraliseerd, gedistribueerd grootboek dat gegevens wereldwijd opslaat op duizenden servers en een netwerk van gebruikers in staat stelt om gegevens in realtime te controleren en bij te werken.

De technologie maakt het moeilijk voor een enkele gebruiker om de controle over het netwerk over te nemen. Blockchain verbetert het vertrouwen van de gebruiker en verlaagt de totale operationele kosten.

De meeste ophef rond deze technologie is gericht op cryptocurrency. Blockchain heeft echter ook een positieve invloed op softwareontwikkeling. In een onderzoeksartikel van Deloitte staat dat blockchain in de top vijf van strategische prioriteiten staat voor 55% van de organisaties.

Daar is een goede reden voor.

Blockchain-georiënteerde software (BOS) systemen zijn robuust en veilig. De gegevens in deze systemen worden gedupliceerd en opgeslagen in duizenden computersystemen, wat de veiligheid van de gegevens ten goede komt. Er is ook een registratie van transacties en openbare sleutel cryptografie die nog een extra veiligheidslaag toevoegt aan de gegevens.

Wordt steeds meer geaccepteerd in verschillende sectoren

In 2024 blijft blockchain de transparantie van de toeleveringsketen bevorderen door een onveranderlijke registratie van transacties te bieden. Hiermee kan de productie, verzending en ontvangst van producten in een toeleveringsketen worden bijgehouden, waardoor risico's worden verminderd en de algehele operationele efficiëntie wordt verbeterd.

Blockchain beschermt en beveiligt gegevens uit de gezondheidszorg en genomica, waardoor ziekten en uitbraken beter kunnen worden bijgehouden. De technologie biedt ook een veilige en onvervalsbare manier om digitale identiteiten te beheren. Het is nuttig in scenario's die identiteitsverificatie vereisen, zoals e-overheidsdiensten.

Daarnaast maakt blockchain realtime financiële transacties mogelijk en versnelt het betalingsprocessen in verschillende sectoren.

11. Nieuwe talen ontpoppen zich als pioniers van de programmeertaal van de toekomst

Hoewel ontwikkelaars niet gestopt zijn met het leren van universele programmeertalen zoals Java, C, Ruby en Dart, zijn er dit jaar enkele nieuwe talen bijgekomen. Swift, Rust en Go zijn de nieuwkomers in de leven van een softwareontwikkelaar . Ze worden ondersteund en ontwikkeld door techgiganten Apple, Mozilla en Google.

Applicaties die gebouwd zijn met deze talen zijn toegankelijker om te implementeren en te onderhouden, leveren snelle prestaties en zorgen voor cross-device optimalisatie. Ze staan ook bekend als eenvoudiger om te leren en onder de knie te krijgen.

TypeScript schittert

Er is echter nog een programmeertaal, TypeScript, die de aandacht van ontwikkelaars trekt.

Typescript, een Javascript-variant met extra syntaxis, stelt je in staat om statische typing toe te passen, geavanceerde interfaces te gebruiken en te profiteren van toolingopties zoals type-checking en auto-completion, waardoor TypeScript ideaal is voor backend webontwikkeling.

Een andere reden om mee te gaan op de TypeScript-golf is de verbetering van de kwaliteit van code. Dankzij de statische functie voor typecontrole kunt u fouten in een vroeg stadium opsporen, waardoor de code beter leesbaar en onderhoudbaar wordt. Deze programmeertaal is daarom een perfecte keuze voor grootschalige projecten met veel code.

Python blijft domineren

Python blijft een populaire programmeertaal in 2024, geliefd om zijn eenvoud, veelzijdigheid en sterke ondersteuning van bibliotheken. Een Stack Overflow-enquête identificeerde het als de meest gewenste taal voor ontwikkelaars om te leren. Python wordt veel gebruikt in AI, gegevensanalyse en wetenschappelijk computergebruik.

Het uitgebreide bereik van de bibliotheek, die gemakkelijk in code kan worden geïntegreerd, biedt uitgebreide mogelijkheden voor de ontwikkeling van web- en desktop-apps.

Het strategische belang van Python in moderne softwareontwikkeling kan niet worden onderschat. Het blijft meer flexibele, veerkrachtige en gebruikersgerichte digitale oplossingen mogelijk maken.

12. Outsourcing wordt een strategische hefboom voor softwareontwikkelaars

Er wordt voorspeld dat veel Enterprise softwarebedrijven de inkomsten stijgen met een run rate van $10 miljard in 2024.

Sinds de jaren 90 is outsourcing een populaire strategie in de software-industrie. Wereldwijd schakelen bedrijven deskundige derden in uit landen als India en de Filippijnen om specifieke aspecten van het softwareontwikkelingsproces af te handelen.

Het is een uitstekende manier om verbinding te maken met wereldwijd talent en het is kosteneffectiever dan het inhuren van interne ontwikkelaars.

Outsourcing geeft bedrijven ook de flexibiliteit om intern aan meer 'core' projecten te werken en sneller op te schalen bij onverwachte veranderingen in vraag en aanbod. Het wordt beschouwd als een duurzame en pragmatische optie, zelfs in 2024.

Het Indiase Tata Consultancy Services (TCS) is zo'n bedrijf dat wereldwijd naam heeft gemaakt door vooral opdrachten uit te besteden.

Het bedrijf huurt mensen in met diepgaande domeinkennis in technologie en business consulting. Het werkt via een wereldwijd leveringsmodel dat clients 24 uur per dag service biedt, zoals end-to-end softwareontwikkeling en productportfoliomanagement.

TCS heeft strategische partnerschappen met toonaangevende cloudserviceproviders zoals AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan cloudmigratie en -beheer.

13. De nadruk op UI/UX-ontwerp verheft software-ervaringen

Gebruikersinterface (UI) verwijst naar het grafische oppervlak van de applicatie waarmee gebruikers interageren, zoals de knoppen waarop ze klikken, de tekst, de layout van het scherm en de manier waarop overgangen of downloads plaatsvinden.

Gebruikerservaring (UX) is een bredere term die het hele spectrum van interacties van gebruikers met een bedrijf en zijn producten omvat.

Goede UI/UX creëert een solide eerste indruk voor de klant en een interactieve ervaring. Het heeft een directe invloed op conversiepercentages en de waarschijnlijkheid dat de klant het product/de app vaak gebruikt.

Door vooraf te investeren in UI/UX kunt u bovendien een product met meer impact creëren en beschikt u over de processen en best practices om later verdere wijzigingen te integreren.

de belangrijkste UI/UX-ontwerptrends voor 2024 zijn als volgt

a. Micro-interacties

Nu aandacht voor details van het grootste belang wordt om producten te onderscheiden in een overvolle markt, bieden micro-interacties een manier om de bruikbaarheid subtiel te verbeteren. Balken van voortgang, feestelijke gifs, hotspots, mouseover-effecten, enz. kunnen allemaal de gebruikerservaring verbeteren en de betrokkenheid vergroten.

Het verkennen van nieuwe en innovatieve manieren om deze in digitale interfaces te verwerken is essentieel om alledaagse interacties intuïtiever en aangenamer te maken.

groeiende trends op het gebied van software-engineering omvatten tegenwoordig het gebruik van micro-interacties _via UX Ontwerpinstituut

b. Spraakinterface voor gebruikers (VUI)

VUI of spraakherkenning is de technologie die populaire spraakgestuurde assistenten zoals Amazon's Alexa en Apple's Siri aanstuurt. Verwacht wordt dat VUI's aanzienlijk zullen groeien, dankzij verbeteringen in Natural Language Processing (NLP) en AI.

Naarmate deze technologieën geavanceerder worden, kunnen VUI's nog nauwkeuriger en contextbewuster reageren, waardoor ze betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker worden.

c. 3D-ontwerp en minimalisme

Naarmate de hardwaremogelijkheden verbeteren, worden complexere visuele effecten mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. 3D-elementen komen dus steeds vaker voor in de interfaces van web- en mobiele apps, waarbij een minimalistische esthetiek wordt nagestreefd die voorrang geeft aan functie.

De toekomst van software engineering is spannend

Moderne technologie is een onstuitbare kracht. De prominente trends op het gebied van software engineering die we hebben vermeld, zijn slechts enkele van de vele belangrijke trends, die allemaal op verschillende manieren op elkaar inwerken en elkaar kruisen om innovatie, efficiëntie en uitmuntendheid te stimuleren.

Als softwareontwikkelaar ben je vandaag de dag goed op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van software-engineering, zodat je de disruptie in de sector snel kunt omarmen. Blijf nieuwe tools en technologieën uitproberen en blijf je kennis en vaardigheden verbeteren.

We raden ook aan om innovatieve software voor projectmanagement zoals ClickUp, waardoor u tijd en moeite bespaart. Bovendien, ClickUp Brain's AI-hulpmiddelen kunnen uw dagelijks werk tot een fluitje van een cent maken.

Automatiseer het schrijven van documentatie met ClickUp AI, bewaak de voortgang via grafieken en Sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

Met de juiste tool kunt u ervoor zorgen dat al uw taken en documentatie op één plek blijven, waarbij de toegang van gebruikers en rollen nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Dit vermindert niet alleen context wisselen maar vermindert ook het risico op gegevensinbreuk of zoekraken en zorgt voor een veilige en collaboratieve werkruimte voor u en uw team Gratis aanmelden voor ClickUp om uw softwareontwikkelingsprocessen vandaag nog te stroomlijnen.

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de opkomende trends op het gebied van softwareontwikkeling?

De nieuwste trends op het gebied van softwareontwikkeling zijn AI, AR/VR-technologieën, cloud computing, low-code/no-code automatisering, Blockchain, IoT, DevSecOps en 5G.

2. Wat is de trending technologie in software?

Een van de technologische trends in software engineering die eruit springt, op basis van het traject tot 2024 Q1, is Artificial Intelligence (AI), met name generatieve AI. Gen-AI zal dit jaar ook een revolutie teweegbrengen in verschillende sectoren door zeer gepersonaliseerde content aan te maken, de ontwerp- en ontwikkelingsprocessen van apps te automatiseren en creativiteit en innovatie te bevorderen.

3. Wat is de trend in softwareontwikkeling in 2025?

De belangrijkste trend op het gebied van softwareontwikkeling is cloud en edge computing 860 miljard dollar in 2025 . Bovendien kan cloud-technologie gemakkelijk worden geïntegreerd met andere technologieën zoals AI en ML, waardoor het veelzijdig en vitaal is.