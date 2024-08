10 beste AI-tools voor ontwikkelaars om efficiënter te coderen

Kunstmatige intelligentie is doorgedrongen in bijna elk aspect van de huidige maatschappij en economie. Toch zou je kunnen zeggen dat geen enkele sector de ontwrichtende impact, zowel positief als negatief, dieper heeft gevoeld dan softwareontwikkeling. 🤖

Tegenwoordig kunnen talloze AI-tools suggesties doen, automatisch aanvullen, debuggen of code verfijnen om de ontwikkeling van software te versnellen. Ze kunnen ook toepassingen testen om de functionaliteit te verbeteren en inzicht te geven in hun prestaties. Hoe spannend deze ontwikkelingen ook zijn, ze hebben ook de weg vrijgemaakt voor meer concurrentie op dit gebied, waardoor het moeilijker is om de juiste keuze te maken AI-coderingsassistent .

Om je te helpen bij je zoektocht, presenteren we de top 10 AI-tools voor ontwikkelaars, samen met hun beste functies en beperkingen. Laten we erin duiken en de AI-tool ontdekken die jouw spel op het gebied van softwareontwikkeling naar een hoger niveau tilt!

Hoe wordt AI gebruikt door ontwikkelaars?

Ontwikkelaars gebruiken steeds vaker AI-tools om workflows te stroomlijnen, waardevolle tijd terug te winnen en ontwikkelprocessen te versnellen. Enkele voordelen van het gebruik van AI-tools voor softwareontwikkeling zijn:

Verhoogde productiviteit:Ontwikkelaars gebruiken AI-tools om het coderen te versnellen door middel van geautomatiseerde code voltooiing. Dit minimaliseert menselijke fouten en maakt extra tijd vrij voor kennisintensiever werk Betere betrouwbaarheid van software: Deze tools kunnenbugs detecteren autonoom opsporen en suggesties doen om ze op te lossen, wat het testen vereenvoudigt Voorspellende analyses: AI-tools bieden waardevolle inzichten in potentiële prestatieproblemen binnen de applicatie, waardoor code kan worden geoptimaliseerd om de algehele functionaliteit te verbeteren Complexe systeemvereenvoudiging: Met behulp van natuurlijke taalverwerking (NLP) - het vermogen van AI om menselijke taal te begrijpen en te genereren - helpen deze tools ontwikkelaars bij het begrijpen van complexe code en documentatie, waardoor het maken van innovatieve software eenvoudiger wordt Proactief onderhoud: Ontwikkelaars gebruiken AI-tools om de stabiliteit en betrouwbaarheid van systemen te garanderen. Omdat AI uitblinkt in real-time systeembewaking en -analyse, kan het potentiële problemen signaleren voordat ze escaleren tot kritieke problemen

Wat te zoeken in een AI-tool voor ontwikkelaars

Om de juiste AI-ontwikkeltool te kiezen, moet je ervoor zorgen dat deze de meeste (zo niet alle) volgende functies en kenmerken heeft:

Code-aanvulling : Zoek naar tools die codesuggesties en autoaanvulling bieden om het ontwikkelproces te versnellen en fouten te verminderen

: Zoek naar tools die codesuggesties en autoaanvulling bieden om het ontwikkelproces te versnellen en fouten te verminderen Code review mogelijkheden : beoordeel of de tool functies biedt om code te reviewen en analyseren op kwaliteit, stijl en mogelijke problemen

: beoordeel of de tool functies biedt om code te reviewen en analyseren op kwaliteit, stijl en mogelijke problemen Privacy- en beveiligingsfuncties : zorg ervoor dat de tool robuuste beveiligingsmaatregelen heeft om uw gegevens en code te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang

: zorg ervoor dat de tool robuuste beveiligingsmaatregelen heeft om uw gegevens en code te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang Functie suggesties : Controleer of de tool functies, methoden of optimalisaties kan voorstellen om de kwaliteit en efficiëntie van de code te verbeteren

: Controleer of de tool functies, methoden of optimalisaties kan voorstellen om de kwaliteit en efficiëntie van de code te verbeteren Hulpprogramma's voor codetests en eenheidstests : Bepaal of de tool geautomatiseerde codetests en eenheidstests ondersteunt, wat cruciaal is voor de kwaliteitsborging van software

: Bepaal of de tool geautomatiseerde codetests en eenheidstests ondersteunt, wat cruciaal is voor de kwaliteitsborging van software Integratieopties : Zoek naar oplossingen die naadloos kunnen integreren met apps en programma's van derden die u regelmatig gebruikt in uw ontwikkelproces

: Zoek naar oplossingen die naadloos kunnen integreren met apps en programma's van derden die u regelmatig gebruikt in uw ontwikkelproces Taalondersteuning: bevestig dat de tool de programmeertalen waarmee u werkt ondersteunt en natuurlijke talen kan begrijpen voor betere communicatie

We hebben een lijst samengesteld van de 10 beste AI-tools voor ontwikkelaars op de markt. Ga met ons mee naar hun belangrijkste functies, wijs op eventuele nadelen en bekijk hun prijzen. Laten we meteen beginnen! 🪂

Automatiseer het schrijven van documentatie met AI, bewaak de voortgang via grafieken en sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

ClickUp is een game-changer voor softwareteams en biedt een reeks innovatieve tools om efficiënter te werken. ClickUp is meer dan de doorsnee projectmanagementsoftware en biedt voor elke ontwikkelaar wat wils, van functies voor taakautomatisering en sjablonen voor het bijhouden van bugs tot de handige AI-schrijfassistent. ⚒️

Als u zich houdt aan agile projectmanagement principes, profiteren van ClickUp Dashboards om volledig inzicht te krijgen in projecten en samen te werken met uw team met behulp van roadmaps, sprints en backlogs. ClickUp Sprints stelt u in staat om taken te automatiseren en te prioriteren, de sprintvoortgang te bewaken en een duidelijk beeld te krijgen van uw prestaties met Burndown- en Burnup-grafieken. Gebruik flexibele Gantt-diagrammen voor sprintorganisatie en het bijhouden van mijlpalen - pas je moeiteloos aan blokkades en verschuivende tijdlijnen aan door snel updates te maken.

En als het aankomt op het samenvatten van je wekelijkse sprintupdates-laat ClickUp Brein afhandelen. Deze schrijfassistent stopt daar niet - het kan de ontwikkeling van software stroomlijnen door:

Het automatiseren van kern documentatie taken en het direct creëren van tech spec docs

Het versnellen van code review en testen met het snel genereren van testcases

Taken van 30 minuten in enkele seconden af te ronden door updates, reacties op opmerkingen en samenvattingen van notities te genereren

Vat lange commentaren onmiddellijk samen met een klik op een knop met ClickUp Brain

Voor het eenvoudig beheren van bug- en probleemrapporten terugvallen op de ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon . Het wordt geleverd met drie vooraf ontworpen lijsten om uw workflow te optimaliseren:

Hoofdlijst defecten Gemelde bugs Beperkingen en oplossingen

Verbeter de efficiëntie en belangrijke taken prioriteren met ClickUp Automatiseringen . Kies uit 100+ automatiseringen om workflows te vereenvoudigen routinetaken af te handelen en projectovergangen te vergemakkelijken.

Gebruik tot slot ClickUp integraties om naadloos aan te sluiten op externe tools zoals GitHub, GitLab en BitBucket en softwareontwikkeling te centraliseren binnen één enkel platform.

ClickUp beste eigenschappen

AI-schrijfassistent voor het maken van essentiële projectdocumentatie

Geautomatiseerde taakopdrachten, commentaar en statusupdates

Agile sjablonen voor eenvoudig projectbeheer

Inzendingen van bugs eenvoudig omgezet in uitvoerbare taken via intake formulieren voor softwareteams * Burndown, Burnup en Gantt grafieken om de voortgang te volgen

Integreert met 1000+ tools

15+ClickUp weergaven voor naadloze projectorganisatie

ClickUp beperkingen

Af en toe langere laadtijd

Een overvloed aan functies kan een beetje overweldigend lijken voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

:4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Scribe

Via: Scribe Scribe is een schermopname- en documentatietool waarvan de AI-mogelijkheden ontwikkelaars helpen bij het creëren en beheren van procesdocumenten.

De AI-functie van Scribe ondersteunt het maken van gidsen, tutorials en SOP's. Het vertaalt uw workflows in visuele, gemakkelijk te volgen how-tos, waardoor de productiviteit over de hele linie wordt geoptimaliseerd.

Je kunt Scribe's AI-hulpmiddel voor het maken van inhoud om je documenten te structureren door titels, beschrijvingen, extra context en het redigeren van gevoelige informatie toe te voegen. Het kan ook gepersonaliseerde branding integreren, schermafbeeldingen bewerken en handige tips geven.

En de kers op de taart? Je kunt de zogenaamde Scribes eenvoudig vastleggen, bewerken en delen met je team en belanghebbenden, waardoor samenwerking eenvoudig en efficiënt wordt . 🍒

Scribe integreert met honderden populaire tools voor ontwikkelaars, van WordPress en Microsoft Teams tot Airtable en ClickUp, waardoor uw werk soepeler en handiger verloopt.

Scribe beste functies

Flexibiliteit om tekst, stappen en afbeeldingen aan te passen

AI-gestuurde stap-voor-stap gidsen met geannoteerde schermafbeeldingen

Gebruiksvriendelijkfeedbackhulpmiddelen* Robuuste beveiliging en controles op bedrijfsniveau

Toegankelijk via eenChrome-extensie en een desktopapplicatie

Scribe beperkingen

Geen AI-integraties

Af en toe rapportagefouten

Scribe prijzen

Basis :Gratis

:Gratis Pro (Teams) : $12/maand per seat (minimaal vijf seats)

: $12/maand per seat (minimaal vijf seats) Enterprise: Aangepaste prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Scribe beoordelingen en recensies

G2 :4.8/5 (60+ beoordelingen)

:4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra:4.9/5 (minder dan 10 beoordelingen)

aiXcoder

Via: aiXcoder Coderen is een fluitje van een cent met aiXcoder, een tool die naadloos natuurlijke taal vertaalt naar code op methode-niveau. Het biedt ook uitgebreide code-aanvulling voor hele regels of groepen regels, waardoor ongekende niveaus van codeerefficiëntie mogelijk worden.

aiXcoder bevat een door GitHub ondersteunde open-source codezoekfunctie die verbonden is met je geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). Het gebruik is heel eenvoudig: selecteer je code, klik met de rechtermuisknop en kies "gelijksoortige codes zoeken met aiXcoder" om direct gelijksoortige codefragmenten te vinden. Je kunt ook trefwoorden invoeren in het servicevenster om relevante API-gebruikscases te ontdekken en broncodelinks te bekijken voor eenvoudige verificatie en referentie.

Ondernemingen kunnen profiteren van de volgende gespecialiseerde functies:

Tailored Intelligence Engine: Train een speciale deep learning engine met eigen bedrijfscode Ondernemingscode zoeken: Maak een aangepaste code intelligentie zoekmachine voor bedrijven Developer Efficiency Stats: Verbeter coderingsefficiëntie en probleemidentificatie voor bedrijven door te focussen op initiële coderingsdetails

AiXcoder past zich niet alleen naadloos aan uw codeeromgeving aan en biedt inzichtelijke codesuggesties, maar geeft ook snel feedback. 💬

aiXcoder beste functies

Slim aanvullen van volledige en meerregelige code

Statistieken over codeerefficiëntie

Aanpassingen op bedrijfsniveau voor complexe uitdagingen

Ondersteunt meerdere IDE's zoals IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm en WebStorm

Meertalige ondersteuning met C, C++, C#, JavaScript, TypeScript, enz.

Naadloze IDE-integratie voor zoeken naar code

aiXcoder beperkingen

Geen beoordelingen beschikbaar

aiXcoder prijzen

Gratis

Andere prijsopties zijn beschikbaar na contact

aiXcoder beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

4. Cody door Sourcegraph

Via: Brongrafiek Sourcegraph is een productiviteitstool voor het doorzoeken van code, ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het debuggen, navigeren en automatiseren van code. De AI-chatbot Cody analyseert je codebase en geeft antwoorden op zoekopdrachten. Hij blinkt uit in het interpreteren van natuurlijke taalcommando's om nauwkeurig nieuwe code te genereren of de fijne kneepjes van de bestaande code te ontrafelen.

Deze AI-tool biedt een veelzijdige codebase-assistent die uitgebreide zoekopdrachten mogelijk maakt om codelocaties en hun bijdragers in repositories, branches en hostingplatforms te ontdekken. Met toegang tot Sourcegraph's codegrafiek en een groot taalmodel (LLM) levert Cody contextbewuste antwoorden om je te helpen bij het maken van stukjes code, het maken van nieuwe functies of het oplossen van bugs. 🐞

Cody beste eigenschappen

Ondersteunt programmeertalen zoals Python, Go, JavaScript en TypeScript

Vereenvoudigt ingewikkelde codestructuren

Detecteren en helpen bij het oplossen van bugs

Genereren van codefragmenten en functies op basis van uw opdrachten

Swift-code lokaliseren via functie, bestand of gewone Engelse beschrijving

Cody-beperkingen

UX kan verbeteringen gebruiken

Extra taalondersteuning zou nuttig zijn

Cody prijzen

Gratis voor altijd

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Cody beoordelingen en recensies

G2 :4.6/5 (minder dan 10 beoordelingen)

:4.6/5 (minder dan 10 beoordelingen) Sourceforge:4.5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

5. Mintlify

Via: Mintify Ben je het beu om coderingsgerelateerde processen alleen te documenteren? Laat het aan Mintlify over om deze last van je schouders te nemen! 🏋️

Deze documentatiesoftware scant code en genereert verklarende handleidingen en SOP's in enkele seconden. Daarom is het ideaal voor ontwikkelaars en ontwikkelteams die het schrijven van documentatie willen stroomlijnen en de code duidelijker willen maken.

Door gebruik te maken van natuurlijke taalverwerking en web scraping capaciteiten, creëert Mintlify niet alleen documentatie, maar evalueert het ook de leesbaarheid ervan. Het kan de context van je code begrijpen en geschikte beschrijvingen genereren, zelfs als je te maken hebt met "menselijk leesbare" methodenamen.

Plus, Mintlify automatiseert naadloos taakbeheer en ontwikkelingsworkflows door integratie met populaire platforms zoals GitHub, Slack en Dropbox.

Mintlify beste functies

Geautomatiseerd genereren van documentatie

Geavanceerd AI-begrip

Verbeterde duidelijkheid en leesbaarheid van code

Integratie met populaire tools

Installeerbaar op VS Code en IntelliJ

Mintlify beperkingen

Kan geen documentatie voor het hele bestand in één keer genereren

Het zou kunnen profiteren van het toevoegen van meer talen

Mintlify prijzen

Beschikbaar na contact

Mintlify beoordelingen en recensies

G2 :5/5 (minder dan vijf beoordelingen)

:5/5 (minder dan vijf beoordelingen) Capterra:5/5 (minder dan vijf beoordelingen)

6. Stappengrootte AI

Via: Stapgrootte AI Stepsize AI is een samenwerkingstool die is ontworpen om u te helpen op de hoogte te blijven van de activiteiten en prestaties van uw productontwikkelingsteam. Het dient als een projecthistoricus en taakbeheerder, naadloos te integreren met platforms zoals Slack, Jira en GitHub. Het primaire doel is om een einde te maken aan overvloed aan informatie en miscommunicatie, waardoor uiteindelijk de productiviteit toeneemt.

StepSize AI consolideert alle activiteiten, updates en beslissingen en identificeert en deelt wat echt belangrijk is door middel van overzichtelijke samenvattingen. Het bespaart ook tijd en vermindert de behoefte aan vergaderingen door u in staat te stellen vragen te stellen en snel antwoord te ontvangen.

Gebruik de tool om dagelijkse stand-up rapporten te maken, inclusief voortgangsupdates, uitdagingen, blokkades en verzoeken. Genereer automatisch rapporten voor elke agile sprint, zodat teams, managers en belanghebbenden op de hoogte blijven van de voortgang van de sprint.

Daarnaast helpt de tool bij het leveren van beknopte AI-gegenereerde samenvattingen verrijkt met inzichtelijke visuals en grafieken. 📊

Stepsize AI beste eigenschappen

Automatische, door AI gegenereerde rapportage

Automatische updates en inzichten

Bespaart tijd door vragen snel te beantwoorden

Advanced Encryption Standard garandeert de veiligheid van gegevens

Integreert met Jira, GitHub, Slack, Zoom, enz.

Stepsize AI beperkingen

Geen beoordelingen beschikbaar

Prijzen Stepsize AI

Gratis

Team : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Zakelijk : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Onderneming: Aangepaste prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Stepsize AI beoordelingen en recensies

ProductHunt:5/5 (10+ beoordelingen)

7. AlphaCode

Via: AlphaCode AlphaCode van DeepMind is een AI-systeem dat concurrerende computerprogramma's kan ontwikkelen. Het genereert code door probleembeschrijvingen in natuurlijke taal te begrijpen en te vertalen met behulp van taalmodellen gebaseerd op transformatorarchitectuur. 💻

De tool blinkt uit in het oplossen van ingewikkelde programmeeruitdagingen die kritisch denken, logica, algoritmische oplossingen, coderingsexpertise en begrip van natuurlijke taal vereisen. Het wordt uitgebreid getraind op grote taalmodellen (LLM's) en bevat op NLP gebaseerde verbeteringen om precieze code te verfijnen, proeflezen en uit te voeren volgens de eisen van de gebruiker.

AlphaCode heeft een reeks functies die het een uitzonderlijke AI-tool voor ontwikkelaars maken. De belangrijkste zijn:

Auto-aanvullen en suggesties : Het maakt gebruik van machine-learning algoritmen om code-aanvullingen aan te bieden op basis van contextuele aanwijzingen, waardoor het aantal handmatige typefouten vermindert

: Het maakt gebruik van machine-learning algoritmen om code-aanvullingen aan te bieden op basis van contextuele aanwijzingen, waardoor het aantal handmatige typefouten vermindert Foutdetectie en -correctie : Het voert realtime foutdetectie uit binnen uw code en stelt oplossingen voor

: Het voert realtime foutdetectie uit binnen uw code en stelt oplossingen voor Codeoptimalisatie: Het identificeert knelpunten door code te analyseren en stelt wijzigingen voor om de prestaties te optimaliseren

AlphaCode beste eigenschappen

Op transformer gebaseerde taalmodellen voor competitieve codegeneratie

Begrip van natuurlijke taal

Foutcorrectie

Code voltooiing

Getraind op een GitHub-dataset van concurrerende programmeertaken

Genereert code in talen als C++, Java, Python en Haskell

AlphaCode beperkingen

Geen beoordelingen beschikbaar

AlphaCode prijzen

Gratis

AlphaCode beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

8. GitHub piloot

Via: GitHub GitHub Copilot is een eersteklas AI-codeerassistent, ontworpen om ontwikkelaars te helpen code van hoge kwaliteit te maken met uitzonderlijke efficiëntie. Gebruikmakend van het OpenAI Codex taalmodel, biedt het real-time code en functie suggesties direct vanuit je editor.

Deze tool gaat verder dan het suggereren van codefragmenten en samenstelt volledige coderegels, voltooit functies, genereert commentaar en helpt zelfs bij het debuggen en identificeren van beveiligingsproblemen. 🛡️

GitHub Copilot verbetert de codeerervaring verder door meertalige codeerhulp en community-gedreven oplossingen aan te bieden. Het integreert naadloos met populaire code editors, ondersteunt samenwerking in realtime en elimineert repetitieve taken.

Bovendien stemt het aanbevelingen af op projectvereisten, biedt het een intuïtieve leeromgeving en maakt het voortgang bijhouden mogelijk om de coderingsefficiëntie en -productiviteit te verbeteren.

GitHub Copilot beste eigenschappen

Compatibel met populaire IDE's

Biedt uitbreidingen voor Visual Studio, Visual Studio Code, JetBrains en Neovim

Suggereert code en vult functies aan tijdens het coderen

Eenvoudig door meerdere auto-complete suggesties bladeren

Fouten identificeren en oplossingen voorstellen

Kwetsbaarheden in codebeveiliging opsporen

GitHub Copilot beperkingen

Code heeft soms menselijke correctie nodig na generatie door AI

Code suggesties kunnen verbetering gebruiken

GitHub Copilot prijzen

Gratis

Team : $3.67/maand per gebruiker

: $3.67/maand per gebruiker Enterprise: $19,25/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

GitHub Copilot beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (100+ beoordelingen)

:4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (100+ beoordelingen)

9. AskCodi

Via: AskCodi AskCodi, ontwikkeld door Assistiv.ai, is een AI-assistent met een dynamische set functies die is ontworpen om je codeerervaring te verbeteren.

Gebruik de ontwikkelaar-vriendelijke Translate app om natuurlijke taal te vertalen naar code in 30+ programmeertalen zoals C++, Java, Python, Ruby en PHP. U kunt ook moeiteloos schakelen tussen programmeertalen, waardoor meertalig coderen een fluitje van een cent wordt. 🌬️

Versnel uw codeerproces met codesuggesties en neem deel aan naadloze AI-gestuurde chat, waar programmeurs code-gerelateerde gesprekken voeren die de samenwerking stroomlijnen.

AskCodi integreert met populaire editors zoals Visual Studio Code, Sublime Text en Atom. Deze uitgebreide ondersteuning helpt je fouten te voorkomen, nieuwe vaardigheden te verwerven en uw productiviteit te verhogen tijdens het coderen.

AskCodi beste functies

Ondersteunt IDE-extensies zoals VS Code en PyCharm

Biedt code snippets in meerdere talen (Engels, Duits en Pools)

Eenvoudig delen van code snippets

Code analyse voor bugs, prestaties en veiligheid

AskCodi app voor frontend en backend ontwikkeling

AskCodi beperkingen

Online documentatie zou voor verbetering vatbaar zijn

Er is een leercurve

AskCodi prijzen

Gratis voor altijd

Premium : $9.99/maand per gebruiker

: $9.99/maand per gebruiker Ultimate: $29,99/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

AskCodi beoordelingen en recensies

G2 :4.8/5 (70+ beoordelingen)

:4.8/5 (70+ beoordelingen) ProductHunt:4.9/5 (10+ beoordelingen)

10. Tabnine

Via: Tabnine Tabnine, de AI-coderingsassistent, is een onmisbaar hulpmiddel voor het optimaliseren van de efficiëntie van ontwikkelaars, het verhogen van de kwaliteit van code en het verlagen van de kosten. 💵

De software biedt intelligente suggesties voor het aanvullen van code en detecteert potentiële fouten om het leven van ontwikkelaars te vereenvoudigen. Hiervoor maakt het gebruik van de kracht van neurale netwerken die zijn getraind op enorme open-source datasets van code.

De tool is compatibel met verschillende programmeertalen, waaronder Python, Java, JavaScript, PHP, Go en Rust.

Het kan lokaal worden aangepast voor je codebase en kennisbank zonder je code te onthullen. Het combineert ook universele kennis met jouw codeerstijl om maximale waarde te leveren aan je team.

Tabnine beste eigenschappen

Biedt volledige functiesuggesties

Biedt voltooiing met één toetsaanslag voor volledige coderegels

Werkt op laptops, desktops, servers en de cloud

Verbetert de kwaliteit en consistentie van code

Geeft prioriteit aan codebeveiliging en privacy

Ondersteunt talen als Python, TypeScript, Go en Rust

Integreert met tools als GitHub, GitLab en Bitbucket

Tabnine beperkingen

Het kan even duren voordat de suggesties zich aanpassen aan jouw codeerstijl

Het opzetten kan voor sommige gebruikers een uitdaging zijn

Tabnine prijzen

Starter :Gratis

:Gratis Pro :$12/maand per gebruiker

:$12/maand per gebruiker Enterprise:Beschikbaar na contact

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Tabnine beoordelingen en recensies

G2 :4.1/5 (30+ beoordelingen)

:4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra:4.3/5 (minder dan 10 beoordelingen)

Ontwikkel slimmer, niet moeilijker, met deze toptools voor AI tools voor softwareontwikkelaars . Laat de AI het zware werk voor je doen, voeg er een menselijk tintje aan toe en je bent klaar!

Als je op zoek bent naar een alles-in-één oplossing die AI-gestuurde softwareontwikkelingstools combineert met uitgebreide functies voor projectbeheer, clickUp eens proberen ! Maak gebruik van de handige sjablonen, automatiseringen, grafieken en krachtige integratiemogelijkheden om uw volgende softwareonderneming naar grootsheid te stuwen! 🏆