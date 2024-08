Hoe projectmanagement en AI in de toekomst zullen samenwerken

Ogi Djuraskovic is de oprichter van FirstSiteGuide.com . op zijn website probeert hij mensen te helpen een succesvolle online business op te bouwen met de juiste mix van vaardigheden. Naast zijn online bijlessen, geniet hij echt van offline activiteiten, zoals mountainbiken en wandelen met zijn Fransoos, Jumbo._

De vinger aan de pols houden van de industrie of niche die je interesseert is heel belangrijk, maar wat doe je als je op een dag wakker wordt en ziet dat Gartner voorspelt dat Artificial Intelligence (AI) je zal overnemen? 80% van de projectmanagement Taken zal overnemen in 2030 ? Beschouwt u dit als goed of alarmerend nieuws?

Op het moment dat de eerste software voor projectmanagement suite werd gelanceerd, begon de hele niche richting automatisering, AI en ML-implementatie te koppen.

En nee, je moet dit niet zien als alarmerend nieuws, want AI gaat projectmanagers niet vervangen. Het zal saaie, repetitieve taken overnemen en gegevens gebruiken om waardevolle inzichten in realtime te bieden.

Laten we eens kijken hoe AI en projectmanagement zullen in de toekomst samenwerken.

Waar komt AI momenteel voor in projectmanagement?

In essentie is projectmanagement een categorie die processen omvat die van vitaal belang zijn voor het succes van elk project. Deze processen omvatten elk aspect van het project abonnement:

Taken schetsen en definiëren

Budgetplanning

Identificeren van risico's en bedenken van eenrisicobeheerstrategie* Communicatiekanalen en een communicatie abonnement opstellen

Projectplanning maken

De toewijzing van middelen aan Taken

AI heeft zijn weg gevonden naar projectmanagement en helpt bij verschillende dingen. De meest voorkomende toepassing is automatisering van werkstromen . AI kan echter ook helpen om andere delen van het werk te stroomlijnen, zoals:

Voorspellen van opleverdata van projecten

Kostenramingen voor projecten uitvoeren

Behoefte aan capaciteit voorspellen

Automatisch plannen

Optimalisatie van middelen

Risicobewaking in real-time

Identificatie van knelpunten

AI-marketingtools

Of u nu al een bedrijf runt of van plan bent om een online bedrijf te beginnen aI kan je helpen om je projecten op de automatische piloot te stroomlijnen.

Het vermogen van AI om complexe projecten te begrijpen

Het is gemakkelijk om een eenvoudig project te begrijpen. Er is niet meer dan één persoon nodig om het te doen als er een paar taken zijn, een handvol mensen en eenvoudige middelen. Het probleem begint wanneer de schaal toeneemt. Projecten begrijpen en op tijd beslissingen nemen voordat het project ontspoort, wordt bijna onmogelijk met honderden taken, afhankelijkheid van taken, mensen en middelen.

Het plannen van deze projecten is al moeilijk, laat staan het managen ervan. Het is gewoon te veel informatie voor een mens om te verwerken. Dit is precies waar AI kan helpen. Waarom? Omdat het AI niet uitmaakt hoeveel informatie het moet verwerken. Sterker nog, hoe meer gegevens je het geeft, hoe nauwkeuriger de beslissingen .

The Hangover via GIPHY Er is nog iets dat AI beter maakt als het gaat om het begrijpen van projecten. Je kunt al je projectgegevens uit het verleden naar een AI sturen. Het zal door elke dataset gaan, patronen ontdekken en vooral ervan leren. Dankzij die gegevens kan AI nauwkeurige voorspellingen doen voor je komende projecten.

Het kan deze kennis ook overdragen om je te helpen met je huidige projecten. Het kan je helpen om fouten en knelpunten in een vroeg stadium op te sporen.

Een beter begrip van gegevens

Het vermogen van AI om projecten beter te begrijpen is gebaseerd op het vermogen om gegevens te begrijpen. AI is niet alleen in staat om patronen te identificeren en te leren van de gegevens die je het geeft. Het kan ook de correlatie tussen twee variabelen in de dataset identificeren waarvan niemand anders het bestaan zou hebben vermoed.

AI kan de historische gegevens gebruiken om perfect geoptimaliseerde werkstromen te creëren, uitgebalanceerde werk- en verlofschema's op te stellen en de werklast voor elke fase van het project in te schatten. Het kan zelfs beoordelen of het huidige personeelsbestand voldoende kennis en vaardigheden heeft om het project te voltooien. En als dat niet het geval is, kan het de leden van het team aanwijzen die zich via training moeten verbeteren.

Hoe kan AI gegevens beter begrijpen? Dit zijn de belangrijkste AI-subdomeinen die het mogelijk maken:

Machine Learning- dit is misschien wel het belangrijkste AI-subdomein voor het begrijpen van gegevens. Het helpt machines te leren van eerdere ervaringen en weloverwogen conclusies te trekken

Diep leren - als een ML-subdomein breidt diep leren het vermogen van machines uit om zelfstandig intelligente beslissingen te nemen

Neurale netwerken - staat voor een aantal algoritmen die zijn ontwikkeld om gegevens te helpen begrijpen en verbindingen tussen variabelen te ontdekken

Natural Language Processing - helpt machines taal te begrijpen

Cognitive Computing-het helpt machines om onze denkprocessen na te bootsen

De Piraten van de Caraïben via GIPHY

Verbeterd risicobeheer

Hoewel elk project uniek is, hebben ze allemaal een ding gemeen: hoe goed ze ook worden ingepland, er zullen altijd risico's zijn die een bedreiging vormen voor de kwaliteit en de concurrentie van een project. Strategieën voor risicobeheer zijn net zo oud als projectmanagement. AI is er echter om het naar een geheel nieuw niveau te brengen.

AI kan het op twee manieren beheren: leren van projectgegevens uit het verleden en projectsimulatie. AI kan alle risicofactoren bepalen die hebben bijgedragen aan projectvertragingen en -mislukkingen in het verleden en beslissen of ze al dan niet aanwezig zijn in het huidige project.

De tweede heeft betrekking op AI die een simulatie van een project uitvoert. Het kan risico's en kansen in duizenden verschillende scenario's simuleren om de beste te kiezen strategie voor projectmanagement voor een bepaald project.

Toepasselijk advies en inzichten

Projectmanagers hebben niet de luxe om tientallen voltooide projecten door te nemen op zoek naar factoren die hebben bijgedragen aan vertragingen in projecten. Het is moeilijk om inzichten te krijgen uit stapels rapportages, honderden tabellen en prestatiebeoordelingen. Het is ook tijdrovend om handmatig aangepaste werkstromen te creëren voor elk project.

AI kan dit volledig automatiseren. Het heeft de mogelijkheden om te leren van projectgegevens uit het verleden, ontelbare projectuitvoering simulaties, werkstromen optimaliseren en projecten bewaken in realtime. AI kan op verzoek bruikbaar advies en inzichten leveren. Of u nu in realtime inzicht wilt hebben of advies wilt inwinnen voor toekomstige projecten, AI kan het leveren en u helpen taak automatisering risicovrij stroomlijnen .

Waar staan we nu?

Er zijn tegenwoordig veel raakvlakken tussen AI en projectmanagement.

Gezien de huidige situatie is het veilig om aan te nemen dat AI zal blijven doordringen in de niche van projectmanagement software en nieuwe nuttige functies en mogelijkheden zal introduceren.

De geavanceerde automatisering projectmanagement hulpmiddelen zoals ClickUp bieden al vele voordelen, van een multifunctioneel dashboard tot volledige automatisering van taken.

Als je geïnteresseerd bent in meer software-gerelateerde gidsen, voel je dan vrij om bezoek FirstSiteGuide.