Asana vs. Maandag Vergelijking: Welke projectmanagementsoftware is beter? 2024

Asana vs. Monday - het is een vraag die we voortdurend horen. Maar welk platform gaat verder dan zijn concurrent?

Om te beginnen hebben alle succesvolle projecten, ongeacht de omvang en doelstelling, één ding gemeen: goed beheer en teamsamenwerking . Hoe kunnen veel organisaties die overstappen op een gedistribueerd personeelsbestand meerdere projecten beheren tegelijkertijd?

Er is heel wat tovenarij aan de gang, of waarschijnlijker dan niet vertrouwen organisaties meer op cloud-gebaseerde projectmanagementsoftware . Wizards zijn best cool, maar software voor projectbeheer is absoluut ideaal voor iedereen die projecten moet plannen, taken moet toewijzen en plannen, middelen moet toewijzen en deadlines moet bijhouden.

Het vergemakkelijkt de workflow van het team dat aan het project werkt en stelt projectmanagers in staat om al die projecten effectief af te handelen. En gelukkig voor bedrijven zijn er genoeg opties om projecten met hun team te beheren, bij te houden en te plannen.

Dus terug naar de hamvraag: wat is beter? Asana of Maandag?

Laten we ons verdiepen in elk platform, de voor- en nadelen bespreken en alle functies van de twee projectmanagementsoftwareopties bespreken in onze Asana vs. Monday showdown:

Wat is Asana? Asana is een software voor projectbeheer voor starters en kleine en middelgrote bedrijven. Het werd in 2008 opgericht door voormalige Facebook-managers om te helpen bij het bijhouden van werk door een one-stop oplossing te bieden voor het maken van projecten, het delegeren en beheren van taken, samenwerking, portfoliobeheer en workflowbeheer.

Het biedt een gecentraliseerd dashboard voor teamleden om te communiceren. Dit elimineert de heen-en-weer e-mailcommunicatie, verbetert de samenwerking tussen de leden en stelt je in staat om je team efficiënter te beheren, waardoor de productiviteit toeneemt.

Voorbeeld van een Kanban-bord in Asana

Wat is maandag?

Opgericht in 2012, Maandag software voor projectbeheer wordt veel gebruikt door organisaties van alle groottes, van starters tot gevestigde bedrijven. Verschillende teams in dezelfde organisatie kunnen het voor verschillende functies gebruiken om hun specifieke doelen te bereiken.

Het verkoopteam kan het bijvoorbeeld gebruiken om een CRM te bouwen om verkoopprocessen te optimaliseren, ontwikkelaars kunnen het gebruiken om bugs op te sporen en het marketingteam kan het gebruiken om campagnes te plannen en te optimaliseren. Het wordt geleverd met meer dan 200 workflowsjablonen om uit te kiezen, of elk team kan zijn eigen sjabloon maken.

De suite van functies stelt gebruikers in staat om elke projectmanagementstap in een enkele ruimte te integreren en transparantie mogelijk te maken door de samenwerking tussen teamleden te verbeteren om hun productiviteit te verhogen.

Gebruikers kunnen een takenlijst bekijken van alle projecten op Maandag

Asana Vs. Monday.com: De belangrijkste functies vergelijken

Hoewel de platforms vergelijkbaar zijn, heeft elke tool verschillen in functies en functionaliteit die beide hun projectmanagement voordelen . Uiteindelijk zijn de tools geschikt voor verschillende organisaties en behoeften, daarom is het belangrijk om de belangrijkste functies te kennen.

Daarom is het belangrijk om de belangrijkste functies te kennen. In dit gedeelte belichten we de functies van elke tool en splitsen we ze op om u te helpen bepalen welke de beste is voor uw specifieke behoeften. Laten we eens kijken wie er aan het langste eind trekt in deze Asana vs Monday krachtmeting:

betaald heeft de functie, maar is alleen beschikbaar onder betaalde plannen

Taakbeheer

Asana staat bekend om het sneller aanmaken van taken, omdat het niet zoveel details nodig heeft om een taak aan te maken als Monday. Maandag kan echter meer informatie in één oogopslag tonen. Met Monday kun je voor elke taak het team, de eigenaren, tijdlijnen, statusupdates (met kleurcodes) en de voortgang zien. Je kunt er ook voor kiezen om sommige kolommen met informatie te verwijderen als het overweldigend is.

Met Asana kunt u in een paar seconden taken aanmaken, hun doelen en deadlines instellen, afhankelijkheden creëren en ze toewijzen. U kunt ze bijhouden via lijsten, tijdlijnen of de bordweergave. Wanneer u zich aanmeldt bij Asana, worden taken die binnenkort klaar moeten zijn weergegeven in het startgedeelte.

Het is gemakkelijk om de volledige lijst te zien van alle taken die aan u zijn toegewezen door te navigeren naar Mijn Taken. Klik op een taak om alle details te bekijken en documenten bij te voegen voor samenwerking.

Monday biedt een vergelijkbare manier om taken te beheren, maar noemt ze "pulsen" Elke puls heeft zijn eigen activiteitenlogboek, FAQ-sectie, commentaarsectie en functionaliteit voor het bijvoegen van bestanden. Je kunt ze rangschikken in kolommen zodat gebruikers hun eigen takenstroom kunnen samenstellen.

Je kunt pulsen maken, toewijzen en de voortgang ervan volgen via het taakoverzicht van de task manager. Het maakt taakbeheer gemakkelijk omdat de actieborden een overzicht geven van de status van elke taak.

Asana heeft een ingebouwd systeem voor het beheer van taakafhankelijkheden. Hiermee kunt u taken aanwijzen die pas kunnen beginnen als andere zijn voltooid. Wanneer ze voltooid zijn, wordt het toegewezen teamlid automatisch op de hoogte gebracht.

Maandag heeft geen ingebouwd systeem voor het beheer van taakafhankelijkheden, maar het heeft een omweg. Je kunt een afhankelijkheidskolom toevoegen waarmee je verbanden kunt leggen tussen taken. Als je dat doet, kunnen de afhankelijke taken nooit eerder beginnen dan de taken waarvan ze afhankelijk zijn.

Asana Taak afhankelijkheden

Portfoliomanagement

Wanneer u meerdere projecten beheert, kan concentratie op één project leiden tot tunnelvisie, waardoor u essentiële details van andere projecten vergeet of over het hoofd ziet.

Portfoliomanagement is het beheer van alle projecten op één plaats om kortetermijnwinsten af te wegen tegen langetermijndoelen. Beide tools bieden portfoliomanagement, in tegenstelling tot de meeste andere projectmanagementtools.

De portfoliobeheerfunctie in Asana werkt zoals de standaard projectbeheertool, maar dan voor projecten in plaats van taken. Om het portfolio van lopende projecten te bekijken, zoomt u uit van de dagelijkse taken om de status van elk project te zien.

Met de portfoliofunctie kunt u al uw projecten categoriseren en ze bekijken op burn-upgrafiek, prioriteit of een ander aangepast veld dat u wilt aanmaken.

In plaats van de portfoliobeheerfunctie biedt Monday een functie genaamd Groepen. Hoewel ze niet zoveel inzicht of detail bieden, zoals de volledige voortgangsstatus als de portfolio functie in Asana, voorkomen ze nog steeds dat je projectdetails mist als je met meerdere projecten werkt.

Wanneer je een puls aanmaakt in Monday, kun je kiezen aan welke groep je deze wilt toevoegen.

Maandag.nl Portefeuillebeheer

Samenwerking

Het is duidelijk dat samenwerking van vitaal belang is voor het succes van projecten. Projectmanagementsoftware die niet over de nodige samenwerkingsfuncties beschikt, zal u verplichten om te vertrouwen op apps van derden, wat onhandig kan zijn en de productiviteit kan beïnvloeden.

Monday biedt meer samenwerkingsondersteuning dan Asana. Het biedt commentaar op taken, een kalender, een online whiteboard en samenwerking bij documenten. Het samenwerken aan documenten is een handige functie, omdat je hiermee openbare en privédocumenten kunt maken en delen met het team. Je kunt ook communiceren in het document door middel van chatten en opmerkingen.

Asana heeft geen documentensamenwerking of online whiteboard, dus je moet vertrouwen op apps van derden zoals Google Docs en deze dan aan Asana koppelen. De samenwerkingsfuncties omvatten een project message board dat een hub kan zijn voor projectgerelateerde discussies, een kalender en taakcommentaar.

Werkstroombeheer

Asana helpt u om alle belangrijke projectinformatie binnen handbereik te houden zodat u er gemakkelijk bij kunt. Met de kleurcoderingsfuncties kunt u alle projectdetails bijhouden, zoals wie eraan werkt, welke taken ze hebben voltooid en hun deadlines.

Je kunt je workflow beheren met verschillende manieren om het project te bekijken, waaronder lijsten, Gantt-grafieken, kalenders en Kanban-borden .

Monday blinkt echt uit op het gebied van weergaven. Het heeft verreweg de meeste manieren om je project te bekijken van alle projectmanagementsoftware. Je kunt alle weergaven in Asana gebruiken, plus tabellen, tijdlijnen, kaarten en verschillende andere. De standaardweergave is in de vorm van lijsten.

Maandag maakt het gemakkelijk om tussen pulsen te wisselen zonder gedoe.

Integraties

Om efficiënter en soepeler te werken, moet de projectmanagementsoftware die je kiest verschillende integraties hebben om naadloos samen te werken met andere software en toepassingen die je gebruikt. Bovendien zijn deze integraties van vitaal belang omdat ze compenseren wat elke software mist aan functies.

Beide tools bieden robuuste integraties met verschillende populaire applicaties, van videoconferenties en technische apps tot samenwerkingstools zoals Slack en Teams.

Asana heeft de meeste integraties (meer dan 150), waaronder Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack en vele andere populaire tools. Je kunt ook apps zoals Time Camp gebruiken om tijdregistratie in Asana te introduceren.

Monday biedt ook verschillende integraties, maar niet zoveel als Asana, dus het blijft een beetje achter . Het heeft ongeveer 50 integraties, waaronder integraties voor verkoop en e-commerce zoals Shopify en Salesforce. Interessant is dat het integreert met andere projectmanagementsoftware zoals Asana en Trello. De integraties van Monday zijn uniek aanpasbaar, waardoor ze zich onderscheiden van die van Asana. Hierdoor kunnen gebruikers precies die functionaliteit kiezen die ze nodig hebben.

Beide zijn beschikbaar voor mobiele teamleden met hun Android en iOS apps. Hoewel grotere computerschermen beter zijn voor het verwerken van alle details en hun complexiteit, is het handig om te weten dat je sommige delegaties of taken buiten kantoor kunt doen.

gerelateerd: Monday.com vs. Jira

Monday.com vs Asana Prijzen

Laten we reëel zijn. Als we Asana vs Monday gaan vergelijken, wil je natuurlijk weten hoeveel het je gaat kosten. De twee tools zijn iets duurder dan sommige van de beste alternatieven, maar ze liggen ook niet ver van elkaar.

Maandag prijsplannen

Het belangrijkste verschil tussen Monday en Asana is de prijs. Maandag is goedkoper dan Asana. Het bedrijf biedt vijf prijsniveaus. Elk niveau heeft zijn mogelijkheden en beperkingen. Het gratis basisplan biedt slechts twee gebruikers, beperkte integraties, 500 MB opslagruimte en minder dashboardweergaven.

Uitchecken Maandag.nl voor meer prijsinformatie.

Asana prijsplannen

Asana biedt een prijsplan met vier niveaus en de gratis versie is geschikt voor maximaal 15 gebruikers. Het heeft veel functies waarvoor je in andere projectbeheertools zou moeten betalen. Asana biedt bijvoorbeeld meer dan 100 integraties en je kunt samenwerken met maximaal 15 teamgenoten. De opslagruimte in het gratis plan is onbeperkt, tot 100 MB per bestand.

Bezoek Asana voor meer prijsinformatie.

Klantenreviews Asana Vs Maandag

Als een van de populairste projectbeheeropties die beschikbaar zijn, kan het een uitdaging zijn om te kiezen tussen Asana vs Monday. We vonden dat beide verschillende positieve beoordelingen hadden. Laten we beginnen met twee recente klantbeoordelingen van Asana die ons bevielen.

Asana klantbeoordelingen

"Toen we Asana voor het eerst begonnen te gebruiken, dacht ik oh zeker weer een product dat me zal 'helpen', maar WOW dit helpt me echt om bovenop mijn opdrachten te blijven voor onze 4 zusterbedrijven, promoties uit te voeren en te plannen, problemen en oplossingen te beheren en nog veel meer. Ik open mijn Asana-inbox (mijn favoriete functie) vaak eerder dan mijn e-mailinbox, omdat het me een beter idee geeft van wat er gaande is in het bedrijf." Caitlen C., Artwork Director, G2 Review

"Een mobiele app, desktop en online versie stellen me in staat om onderweg functioneel te zijn Ik gebruik graag de slack- en Gmail-extensies om mijn dag bij te houden. Ik heb gemerkt dat dit de beste tool voor mij is, alle kleuren en functionaliteiten stellen me in staat om dingen buiten mijn werkagenda te plannen terwijl ik op de hoogte blijf van alle dingen die op dit moment, deze dag, dit jaar belangrijk zijn." - Venissa N., Senior Salarisadministrateur, G2 Review

Beoordelingen van maandagklanten

Maar laat je nog niet overhalen door deze geweldige beoordelingen - Maandag heeft vergelijkbare beoordelingen en fantastische recensies over zijn platform. Hier zijn twee recente Monday klantbeoordelingen die opvielen op G2:

"Vóór Monday.com werden alle aanvragen per e-mail verstuurd, waardoor het moeilijk was om de werklast bij te houden. Met Monday kunnen alle teamleden zien wat er in het projectbestand zit en weten ze waar elke projectopdracht zich in het proces bevindt. Ik geniet echt van de aanpassingsmogelijkheden die Monday biedt; we hebben een aantal klanten die een op maat gemaakte ervaring willen om het zowel voor ons als voor hen eenvoudiger te maken. Monday heeft zoveel uitstekende functies, maar als ik er één zou moeten kiezen, zou het de organisatie zijn." - Keller C., Product Manager, G2 Review

"De flow en UI, de aanpasbaarheid, het gemak waarmee alles samenwerkt terwijl de afdelingen toch gescheiden blijven... maar wat ik het leukste vind aan Monday is de ondersteuning. Of het nu gaat om een bug, een suggestie of een gebruikersfout, ze zijn altijd snel, altijd goed geïnformeerd en altijd beleefd. Ze volgen ook altijd op. Dat is iets waar mijn bedrijf naar streeft, dus dat waardeer ik enorm bij anderen. Oh, en de labs op maandag! Geweldige add-ons om je ervaring nog verder aan te passen." - Amanda B., Oprichter, G2 Review

Maandag vs Asana op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te zien waar mensen zijn beland in het debat tussen Asana en Monday.com. Wanneer u zoekt op Maandag vs Asana op Reddit zijn veel gebruikers het erover eens dat Asana's uitgebreide integraties een enorm pluspunt zijn:

"Asana is goed, maar mist een deel van de logica als je grote en complexe projecten beheert. Aan de andere kant heeft het een interface met gewoon alles."

Anderen merken op dat Monday de taart wint op het gebied van prijs en UX:

"Voor mij neemt Monday.com de leiding in de prijs- en interfacevergelijking."

Alternatieven voor Asana en Monday voor de beste projectmanagementoplossing

Asana vs. Monday kan gevraagd blijven worden en dat is terecht. Beide tools behoren tot de meest gebruikte projectmanagementtools ter wereld. Maar voor het geval je ze nog niet hebt opgepikt, is er een andere die je moet proberen.

ClickUp is de ultieme alternatief voor Asana en maandag. ClickUp is ook een van de best beoordeelde projectmanagementtools op de markt. Serieus, onze klanten houden van ons als hun alles-in-één oplossing.

https://twitter.com/hellodavidryan/status/1534181907386474496?s=20&t=mJugUTnfMlayDFkWaFNOBw

Bovendien biedt ClickUp verschillende gratis functies waarvoor je anders zou betalen in andere vergelijkbare software. Of je nu de werklast beter wilt beheren, aangepaste weergaven wilt maken, gedetailleerde herinneringen wilt instellen, prioriteiten wilt toekennen of legitieme Mindmaps en Whiteboards, ClickUp is de beste oplossing voor projectmanagementsoftware.

ClickUp heeft verschillende weergaven beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen

Het kan door alle soorten bedrijven worden gebruikt. Van starters tot Fortune 500-bedrijven tot freelancers, ClickUp werkt gewoon. Het is ontworpen om de inefficiënties en frustraties die andere projectbeheertools veroorzaken weg te nemen en zo de productiviteit te verhogen.

Dat gezegd hebbende, als er ooit een perfect alternatief was voor Asana vs. Monday, dan zou het ClickUp zijn. Het heeft tientallen functies die de individuele en teamproductiviteit verhogen. Compare ClickUp Vs Asana !

ClickUp prijsplannen

We hebben de prijsverschillen tussen Asana vs Monday gedeeld, dus laten we eens kijken hoe ClickUp het doet in vergelijking. Om te beginnen zijn er vijf plannen waaruit u kunt kiezen om aan uw behoeften en budget te voldoen.

*KlikUp heeft een voordeliger Business Plan dan Asana, maar het topplan van Maandag (exclusief Enterprise) is lager

ClickUp klantbeoordelingen

Geloof ons niet op ons woord - klanten zijn dol op ClickUp. Hier zijn een paar recente ClickUp klantbeoordelingen van G2 waar we dol op zijn:

met ClickUp kan een hele organisatie binnen één applicatie werken. We gebruiken de whiteboardfunctie, taken, dashboards, documenten en nog veel meer. Concurrenten kunnen niet eens concurreren met ClickUp. Monday.com en JIRA hebben niet hetzelfde holistische idee als ClickUp, en ze zijn een zeer innovatief bedrijf."_ - Ashley P., directeur productontwikkeling, G2 Review

"Ik vind het heerlijk om alles gecentraliseerd te hebben, het maakt alles zo veel gemakkelijker. ClickUp met zijn vele opties voor visualisatie helpt me te voorkomen dat ik van de ene app naar de andere spring of dat ik op zoek moet naar duistere of dure plugins. De tools die ik het meest gebruik zijn de agenda, lijsten, documenten, tijdregistratie en doelen, en ze hebben allemaal functies die zelfs in speciale apps moeilijk te vinden zijn. Na tonnen productiviteitsapps geprobeerd te hebben, was dit verreweg de soepelste en meest positieve ervaring. En niet alleen de functies zijn belangrijk, maar ik hou ook van de manier waarop het bedrijf zijn waarden laat zien. Ook de marketingcampagnes zijn hilarisch, ik denk dat dit het enige bedrijf is dat ik volg op YT omdat hun advertenties me aan het lachen maken. =)" - Daniel S., Camera Operator, G2 Review

De vraag is niet Asana vs. Monday - het is Waarom niet ClickUp?

Deze review van Asana vs. Monday onthult één ding: geen van beide is perfect. Ze hebben allebei hun sterke en zwakke punten en het is aan u om te beslissen welke functie u het meest waardeert. Monday heeft een betere prijs waardoor het betaalbaar is, maar Asana heeft meer integraties en aanpassingen.

Monday is ook beter als je een specifiek sjabloon wilt voor een bepaalde zakelijke behoefte, maar Asana heeft een intuïtief platform dat het gemakkelijk maakt om je dashboards aan te passen.

Daarom hebben we meer alternatieven voor je op een rijtje gezet die je kunt overwegen als Asana en Monday niet aan je verwachtingen voldoen.

Uiteindelijk hangt de projectmanagementsoftware voor jou af van je unieke behoeften. Hopelijk helpt deze gids je om de juiste keuze te maken. Als je meer wilt weten over projectmanagementsoftware voordat je beslist, is hier een uitgebreide gids om je te helpen de perfecte projectmanagementoplossing voor jou en je team te vinden.