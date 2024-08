Calendly Review met prijzen en functies voor 2024

Modern online kalenders maken het gemakkelijker om beter georganiseerd te werken en je tijd proactief beheren. ⏰

Neem bijvoorbeeld Calendly. Alom bekend als een van de beste apps voor kalenders calendly automatiseert en beheert de planning voor je. Zoals de volgende Calendly review laat zien, biedt deze app veel handige functies om tijd en moeite te besparen voor de drukke professional of het drukke team.

Calendly is echter niet de enige planningssoftware. Er zijn enkele uitstekende alternatieven beschikbaar en één daarvan moet je zeker overwegen.

Laten we eens kijken wat Calendly is en welke functies het biedt. We bekijken het gratis Calendly abonnement en de betaalde versies en wat gebruikers erover te zeggen hebben. Daarna bekijken we een van de beste planningsalternatieven, zodat je alle informatie hebt die je nodig hebt om de juiste keuze te maken voor jouw bedrijf. 🤔

Wat Is Calendly?

Calendly is een app voor het maken van planningen die je agenda automatiseert en je verlost van die vervelende heen-en-weer e-mails. De flexibele functie laat je het aantal vergaderingen per dag kiezen en de soorten vergaderingen die je aanbiedt.

Bijvoorbeeld, misschien ben je een freelancer of eigenaar van een klein bedrijf die vergaderingen of consulten wil plannen. Of je bent een recruiter die sollicitatiegesprekken met kandidaten plant. Het is ook ideaal als je een teamleider bent die een gebeurtenis beheert waarbij meerdere leden van het team betrokken zijn en je een gedeelde kalender wilt zien. 👪

Het proces om afspraken te plannen is eenvoudig. De software helpt je bij het maken van een reserveringspagina en synchroniseert deze met je agenda, waarbij automatisch je tijdzone wordt gedetecteerd. Dan, om Calendly te gebruiken, voeg je gewoon je beschikbare tijdslots toe aan je kalender.

Je kunt je Calendly link delen via e-mail of tekst. Je kunt de Calendly planner ook op je website zetten. Hierdoor kunnen genodigden het tijdslot kiezen dat hen het beste uitkomt. Het systeem bevestigt dan de tijd van de vergadering met alle partijen en voegt het toe aan hun agenda. 🗓️

Sleutel Calendly functies

Calendly staat bekend als een van de beste platformen voor het plannen van vergaderingen. Laten we eens kijken naar de functies van Calendly om erachter te komen waarom.

1. Aanpasbare soorten gebeurtenissen

Automatisch herinneringen met tekst en follow-up e-mails verzenden met Calendly

Wanneer iemand een afspraak met je boekt, genereert Calendly een bevestigingspagina voor je genodigde en brengt je op de hoogte van de vergadering. Het stuurt jou en je genodigde ook geautomatiseerde herinneringen voor de vergadering, waardoor de kans op no-shows afneemt en iedereen voorbereid is. 🔔

Om uw impact te maximaliseren, kunt u de herinneringen per tekst of e-mail personaliseren en aangepaste follow-ups sturen na uw vergadering.

3. Tijdbesparende routing

Met de native Calendly-integratie van ClickUp kunt u aangepaste automatiseringen maken Calendly's integraties zijn divers en omvatten vele andere populaire tools, zoals:

Tools voor videovergaderingen, zoals Zoom, Microsoft Teams, Google Meet of GoTo Meeting

Verkoop-, marketing- en CRM-platforms, zoals Salesforce, HubSpot, Marketo of Active Campaign

Tools voor berichtenuitwisseling, zoals Gmail of Mailchimp 📫

Betaalgateways, zoals PayPal, Stripe of Stax Payments

Andere planningstools, zoals Google Agenda, Outlook en Office 365

Connectoren, zoals Zapier, Tray.io of de ingebouwde API van Calendly

Calendly ook integreert met ClickUp's platform voor projectmanagement. Wanneer iemand een vergadering met u plant in Calendly, wordt de gebeurtenisinformatie automatisch geïmporteerd in ClickUp. U kunt ook informatie uit Calendly omzetten in een traceerbare ClickUp-taak. Dit maakt het gemakkelijk om uw vergaderingen en werkstroom op één centrale plaats te beheren.

6. Uitgebreide functies voor veiligheid

Calendly biedt meerdere functies voor veiligheid, waaronder eenmalige aanmelding (single sign-on)

Afspraken maken is niet alleen makkelijk, het is ook veilig. Je Calendly gegevens worden beschermd door een veiligheidssysteem dat voldoet aan de normen van de onderneming. Om te beginnen wordt de infrastructuur gehost op een beveiligde server in de cloud, beschermt een firewall de applicatie en worden klantgegevens versleuteld in rust en tijdens het transport.

Compliance- en privacymaatregelen omvatten SOC 2 Type 2, SOC 3 en ISO/IEC 27001 rapportages. De richtlijnen van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) worden gevolgd. 🔐

Calendly prijzen

Gratis

Standaard: $10/maand per zetel

$10/maand per zetel Teams: $16/maand per zetel

$16/maand per zetel Enterprise: Neem contact op voor prijzen en demo

Voordelen van het gebruik van Calendly

Naast alle functies die we in deze Calendly review hebben vermeld, heeft de planningsapp nog een paar andere voordelen.

Gebruiksgemak

Calendly's gebruiksvriendelijke interface betekent dat je snel aan de slag kunt. Natuurlijk moet je misschien even kijken hoe je sommige van de meer geavanceerde functies gebruikt, maar over het algemeen is het vanaf het begin zeer intuïtief en biedt het je een geweldige gebruikerservaring. ✨

Uitgebreid klantondersteuning opties

Alle abonnementen zijn inclusief 24/7 ondersteuning via e-mail en live chatten, plus toegang tot het Resource Center. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en een bereik aan nuttige video tutorials, webinars, e-books en blogs.

Als u kiest voor het Enterprise-abonnement, krijgt u ook telefonische ondersteuning en een toegewijde accountpartner die u begeleidt bij de onboarding, implementatie en ingebruikname. 🎧

Branding aangepast

In het gratis abonnement is Calendly branding ingebouwd, maar met de betaalde opties kun je deze verwijderen en je eigen branding toevoegen aan je boekingspagina. Je kunt ook kleuren aanpassen en extra koppelingen en omleidingen toevoegen aan je bevestigingspagina om de betrokkenheid van je genodigden te maximaliseren. 🤝

Gemeenschappelijke pijnpunten Calendly Gebruikers worden geconfronteerd

Geen Calendly review zou voltooid zijn zonder vermelding van een aantal uitdagingen waar je tegenaan kunt lopen.

Gratis abonnement beperkingen

Het gratis abonnement biedt zeer beperkte functies. Je kunt maar één verbinding maken met je agenda en je kunt maar één soort gebeurtenis plannen. Je kunt geen terugkerende vergaderingen plannen of e-mails met herinneringen of follow-ups sturen.

Bovendien zijn de aanpassingsmogelijkheden beperkt tot het uploaden van je logo op je reserveringspagina en het kiezen van het einde van je URL.

Dit basisabonnement kan voldoen aan de planningsbehoeften van individuele freelancers of zeer kleine bedrijven, maar als de grootte van je bedrijf complexere software voor het plannen van afspraken vereist, heb je een betaald Calendly-account nodig. 💸

Af en toe problemen met de planning

Sommige gebruikers hebben problemen ondervonden zoals dubbele boekingen. Het kan vooral lastig worden als je meerdere kalenders gebruikt. Anderen rapporteren dat hun kalender niet wordt bijgewerkt om hun juiste beschikbaarheid te tonen nadat iemand heeft geannuleerd. Hoewel dit niet de norm is, wil je misschien af en toe je planning controleren.

Calendly Beoordelingen op Reddit

Om een beter beeld te krijgen van hoe verschillende gebruikers Calendly ervaren, hebben we een aantal Calendly reviews op Reddit bekeken.

Een van de Calendly abonnementen gratis beoordelingen door een professor vermeldt het beperkte bereik van functies, maar benadrukt dat het goed werkt voor kantooruren:

"Calendly is niet gemakkelijk te configureren en de gratis versie is erg limiet. Het integreert echter goed met Outlook. Ik gebruik het om kantooruren in te plannen en het maakt dat proces veel gemakkelijker voor zowel studenten als mijzelf."

Het is ook belangrijk hoe je het gebruikt, want een andere gebruiker zegt:

"Een koude e-mail met een Calendly koppeling is naar mijn mening geen best practice. Je hebt geen waarde of reden gegeven om een afspraak te maken. Er moet een gesprek plaatsvinden om te zien of een tijdsbesteding de moeite waard is. Als er eenmaal waarde is, zou ik de link sturen." Eén gebruiker aantekening dat sommige systemen het gebruik van Calendly niet toestaan:

"Ik heb maar een paar klanten gehad die terugkwamen, meestal omdat Calendly om de een of andere reden door hun VPN of firewall op kantoor wordt geblokkeerd. Voor die mensen doe ik gewoon het algemene "Dit is wat ik op dit moment heb: M... T... W... enz." en herinner hen eraan dat deze informatie op elk moment kan veranderen, dus reageer snel zodat we het heen en weer geloop kunnen limieten."

Alternatieve kalenderhulpmiddelen om te gebruiken in plaats van Calendly

Als je twijfels hebt na onze Calendly review, wees dan niet bang, er zijn andere planningssoftware opties.

Een van de beste Calendly alternatieven is ClickUp. ✨

Beheer en organiseer projecten en plan taken in de flexibele weergave Kalender om teams te synchroniseren ClickUp Kalender weergave maakt het gemakkelijk om projecten en vergaderingen te plannen en te beheren, tijdschema's uit te werken en de werklast van uw team te zien, allemaal op één plek. U kunt kiezen of u de taken ziet in de vorm van een kalender, een tijdlijn of een dagelijkse planner.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-1.jpeg ClickUp's kalender sjabloon /%img/

Neem controle over uw planning en bereik uw doelen met ClickUp's kalenderplanningssjabloon

ClickUp biedt ook een breed bereik van sjablonen voor dagplanners waardoor je nooit meer helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Er zijn ook veel andere sjablonen om je te helpen je planning beter te beheren. Voorbeeld:

DeSjabloon kalender houdt al uw vergaderingen en taken op één plaats

DeSjabloon voor kalender Nog te doen lijst geeft u een momentopname van uw taken en werkuren op wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse basis

DeSjabloon voor wekelijkse kalender helpt u bij het visualiseren en beheren van uw komende week om uw productiviteit te maximaliseren

DeSjabloon voor jaarkalender geeft u het grotere geheel, met een focus op de doelen die u nastreeft voor het jaar 🎯 ClickUp is echter veel meer dan een kalenderhulpmiddel. Het is een alles-in-één projectmanagement- en productiviteitsplatform dat de functies van een app voor dagelijkse abonnementen met de voordelen van een planningstool.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

Het is ontworpen voor alle soorten bedrijven, van freelancers en kleine bedrijven tot ondernemingen, en stroomlijnt workflows in elk aspect van uw bedrijf, van creatief brainstormen en het beheren van uw kalender tot het bijhouden van taken en projecten.

ClickUp biedt ook handige synchronisatie in twee richtingen met Outlook, Google Agenda en Apple Agenda. Bovendien integreert integreert met Calendly en andere tools zoals:

Blader door de beschikbare apps en integraties in ClickUp om nog werk te doen in één gecentraliseerd platform

En met Zapier kunt u integraties en automatiseringen maken tussen ClickUp en andere apps zonder dat u technische expertise op hoog niveau nodig hebt.

ClickUp prijzen

De prijsabonnementen van ClickUp omvatten een gratis versie die u gratis toegang geeft tot een groot bereik aan functies. Het is echter de moeite waard om aan te tonen dat u een Unlimited-, Business- of Enterprise-abonnement nodig hebt als u wilt profiteren van de nieuwste AI-functies.

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Tim uw vergaderingen perfect met Kalender apps

Online kalender apps maken het plannen van vergaderingen een fluitje van een cent, en Calendly is daar een goed voorbeeld van. Het biedt veel handige functies, zoals aanpasbare gebeurtenissen, notificaties, analyses en verschillende integraties. Uitgebreide veiligheidsmaatregelen houden het hele systeem veilig.

En, zoals deze Calendly review laat zien, is het gemakkelijk te gebruiken en biedt het goede ondersteuning, waardoor het een goede keuze is voor uw planningbehoeften. ✅

Het is echter niet de enige optie. Als je op zoek bent naar een veelzijdig platform om je kalender en taken te organiseren, kijk dan niet verder dan ClickUp.

ClickUp is een one-stop shop als het gaat om planning, het beheren van taken en projecten, en in het algemeen het stroomlijnen van elk aspect van uw werkstroom. Meerdere aanpasbare opties voor de weergave van uw kalender en takenlijst maken het gemakkelijk om bovenop uw werk en dat van uw team te blijven om ervoor te zorgen dat u uw zakelijke doelen haalt. Gratis aanmelden bij ClickUp. U kunt zich geen betere partner wensen voor het succes van uw business. 🥇