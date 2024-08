10 Gratis Werkschema Sjablonen in Excel & ClickUp

Timing. Is. Alles. ⏰

Dat is waar als we uitleggen waarom onze laatste relatie niet werkte, en het is zeker waar als we proberen het juiste aantal teamleden in te plannen voor de nachtdienst.

Een goed getimed werkschema - of het nu een projectschema, een dagschema of een ploegendienstschema voor werknemers is - is als een goed getimed orkest. Het houdt alles in harmonie. 🎶

Als je werkschema niet synchroon loopt, kan dat leiden tot boze klanten, opgebrande medewerkers en gemiste deadlines. En dat is allemaal pijnlijker dan een viool die niet synchroon loopt. 🎻

Maar je kunt je kleine bedrijf laten draaien met een aanpasbare werkschema-sjabloon. Er zijn werkschema-sjablonen om je te helpen bij het plannen van alles, van werknemersverschuivingen tot projectdeadlines en je eigen dagelijkse workflow.

We delen onze tien favoriete sjablonen, zodat u de planning van uw werknemers in een mum van tijd onder de knie hebt.

Wat is een werkschema sjabloon?

Er zijn verschillende soorten werkschema sjablonen, maar ze helpen je allemaal om erachter te komen: hoeveel werk er is, wie het gaat doen en wanneer.

Misschien wel de meest herkenbare werkschema sjabloon is de wekelijkse werknemer schema. Maar zelfs als je een team hebt dat werkt volgens een traditioneel 9-5 schema, kun je een werkschema sjabloon gebruiken om taken en deadlines toe te wijzen. En freelancers en individuen kunnen een dagplanning gebruiken als onderdeel van hun persoonlijke planning

tijdmanagement

strategie.

Een werkschema sjabloon kan elke werkdag, week of maand organiseren voor elk aantal werknemers. Hier zijn de verschillende soorten werkschema sjablonen om je te helpen een beeld te krijgen. 📸

Sjabloon voor werknemers : Voor bedrijven met meerdere parttime werknemers of werktijden die verder gaan dan 9-5, dit type schema zal uw teamleden vertellen wanneer ze dienst hebben 🫡

Voor bedrijven met meerdere parttime werknemers of werktijden die verder gaan dan 9-5, dit type schema zal uw teamleden vertellen wanneer ze dienst hebben 🫡 Projectplanning: Een essentieel hulpmiddel voor projectbeheer, een projectplanning je doel op in afzonderlijke taken en deadlines. Het kan je ook helpen om projectmijlpalen en een vergaderritme voor belangrijke check-ins

Een essentieel hulpmiddel voor projectbeheer, een projectplanning je doel op in afzonderlijke taken en deadlines. Het kan je ook helpen om projectmijlpalen en een vergaderritme voor belangrijke check-ins Dagelijks werkschema: Voor freelancers en individuele medewerkers is een dagelijkse planner sjabloon om elke dag productiever te zijn

Bekijk deze_ werkrooster apps !

Wat maakt een goed werkschema sjabloon?

Wat we je nu gaan vertellen klinkt als een paradox (verpakt in een raadsel en omhuld met een raadsel), maar luister naar ons. 🙉

De beste sjablonen voor werkschema's moeten zowel plug-and-play als eenvoudig aan te passen zijn. En geloof ons: Sjablonen kunnen beide zijn. Sterker nog, goede sjablonen zijn dat altijd.

Vind de kosten van volledige campagnes, factureerbare uren en meer met geavanceerde formules in ClickUp aangepaste velden

U zou uw sjabloon moeten kunnen openen en direct beginnen met het invoeren van informatie, zoals uren, taken en namen van werknemers. Maar u moet uw sjabloon ook kunnen uitbreiden (of secties verwijderen) om de planning aan te passen aan de unieke behoeften van uw bedrijf.

Het moet eenvoudig zijn om meer werknemers, meer uren of meer niche-subtaken toe te voegen. Je moet deze velden ook kunnen vereenvoudigen als je een kleiner bedrijf hebt.

En tot slot moet elke sjabloon die je gebruikt gemakkelijk te dupliceren zijn. Onze dagelijkse en wekelijkse agenda's volgen vaak een gelijkaardig ritme. Dus als je je planningsjabloon kunt dupliceren nadat je het hebt aangepast, kun je je planningsproces in de toekomst stroomlijnen.

10 Werkschema sjablonen voor gebruik in 2024

Plug-and-play, aanpasbaar en gemakkelijk te dupliceren, deze sjablonen zijn op mysterieuze wijze goed in wat ze doen. 🕵️

En nog beter: Ze zijn gratis.

Bekijk deze tien gratis werkschema-sjablonen om oplossingen te vinden om de agenda's van je teamleden en jezelf te organiseren.

1. ClickUp Werknemer Werkschema Sjabloon

ClickUp Werknemers Rooster Sjabloon

Net als uw favoriete Broadway-acteur (we gaan ervan uit dat iedereen er een heeft), is deze gratis sjabloon voor werknemers een driedubbele bedreiging. 🎭

Je kunt het gebruiken om werknemersdiensten te plannen, taken toe te wijzen tijdens die diensten en je loonkosten te berekenen. ✅

De ClickUp Werknemers Rooster Sjabloon bevat cellen om de rollen en uurtarieven van werknemers toe te voegen. U kunt ook een shiftmanager toewijzen en de voortgang van de shift bijhouden terwijl uw teamleden hun takenlijstjes afvinken.

Je kunt ook de capaciteit van een werknemer voor de week toevoegen of op nul zetten als iemand vrij heeft. Op het gebied van sjablonen voor personeelsplanning gaat deze sjabloon verder dan een standaard weekschema, waardoor het echt een ster wordt. 🌟 Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Werkschema Sjabloon

ClickUp Werkschema Sjabloon

Als je denkt dat "eenvoud" het meest sexy woord aller tijden is, dan moet je je diensten plannen met de ClickUp Werkschema Sjabloon .

De gegevensvelden zijn teruggebracht tot de essentie. Je hoeft alleen maar de begin- en eindtijden van je diensten toe te voegen, de rollen die je nodig hebt voor elke dienst en wie die rollen gaat vervullen.

De wekelijkse werkschema sjabloon is kleurgecodeerd, zodat het gemakkelijk is om verschillende verschuivingen te zien, zoals je dagdienst en nachtdienst, in een oogopslag. De enige extra velden zijn om teamleden afwezig te markeren en een reden voor afroep toe te voegen.

Als Scandi-stijl interieurontwerp een sjabloon zou zijn, dan zou het deze sjabloon zijn. Dit is minimalisme voor de werkplek daarom is deze lay-out zo prettig om naar te kijken. 👀

Deze wekelijkse werkplanning-sjabloon zal uw team behoeden voor een overdaad aan informatie. En omdat ClickUp niet alleen een planningssoftware is, is het ook een app voor teamcommunicatie , een goal tracker, een project management app, een budget tracker, en nog veel meer - het is gemakkelijk om je dienstrooster met je team te delen wanneer het klaar is. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Maandelijks Werkschema Sjabloon

ClickUp maandelijks werkschema sjabloon

Dit sjabloon voor een maandelijkse kalender toont u de taken die elk van uw teamleden in een maand moeten voltooien. En je kunt de informatie bekijken als een kalender, tijdlijn of Gantt-diagram, zodat elk teamlid de dingen op zijn eigen manier kan zien. 🤩

Het is een geweldige keuze voor fulltime teams die geen diensten hoeven bij te houden, maar wel taken en projectdoelen. Taken zijn zelfs per team georganiseerd, zodat je in vogelvlucht kunt zien waar elke afdeling aan werkt. 🦅

Deze sjabloon voor werknemers helpt je om ervoor te zorgen dat al je teams werken aan hetzelfde bredere bedrijfsdoel en dat geen van je teams is doorgedraaid (en werkt aan doelen voor Q4 als je Q2 nog niet eens hebt afgerond).

De ClickUp Maandelijks Werkschema Sjabloon houdt uw team en uw projecten op schema zodat u allemaal samen de eindstreep kunt halen. 🏁 Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Werknemer Werklast Sjabloon

ClickUp Werknemer Werklast Sjabloon

Uw personeel is de belangrijkste hulpbron van uw bedrijf. En het bijhouden van de werklast van uw teamleden is essentieel om middelenbeheer .

ClickUp is de ideale software voor werknemerscontrole voor het werk. Met de ClickUp Werknemerswerklastsjabloon kunt u zien of de werkschema's van uw teamleden te licht, te vol of net goed zijn op een bepaalde dag van de week.

Dit kan u helpen betere beslissingen te nemen over aan wie u nieuwe taken moet toewijzen en u in staat stellen taken te herverdelen zodat niemands werk- of ploegenrooster te vol raakt. (Want, in tegenstelling tot een overvolle koffer, kunt u niet gewoon op een werkschema gaan zitten en op magische wijze meer dingen in uw dag proppen) 🧳

Je kunt ook de werkdruk van je team bekijken, waardoor je in de toekomst strategischere beslissingen kunt nemen bij het aannemen van personeel. Deze sjabloon voor werknemers zorgt ervoor dat iedereen in je bedrijf genoeg ademruimte in zijn werkschema heeft. 😮‍💨 Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp 24-uurs planning sjabloon

ClickUp 24-uurs planning sjabloon

Als je klaar bent om een superpresteerder te zijn, dan is de ClickUp 24-uur schema sjabloon kan u helpen het beste uit elke dag te halen. 💪

Gebruik deze sjabloon voor een dagelijkse werkplanning om alles wat je die dag wilt bereiken op te splitsen in eenvoudige taken met tijdblokken voor elke taak. Je kunt alles inplannen, van je projectbeoordeling tot je training na het werk.

Een dagelijks schema met tijdblokken kalender-app kan je helpen om meer van je doelen te bereiken binnen en buiten het werk. Vergeet alleen niet om acht uur vrij te maken voor een goede nachtrust. (Je moet goed uitgerust zijn als je het tegen de wereld opneemt) 😴 Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Maandelijks Teamrooster Sjabloon

ClickUp Maandelijks Team Schema Sjabloon

Als er een nieuw project binnenkomt, kun je je niet zomaar uit de slag trekken. Je hebt een aanvalsplan nodig. De ClickUp Team Schema Sjabloon is als een één-tweetje van een projectmanager. 🥊

Je kunt het gebruiken om je projectactiviteiten te schetsen en taken toe te wijzen aan teamleden, zodat iedereen in het project begrijpt wie verantwoordelijk is voor welke taken. Voeg vervolgens uren en deadlines toe aan elke taak en bekijk het als een wekelijkse planning, met al het werk dat je team deze week moet afmaken, of als een teamledenplanning, met het werk uitgesplitst per persoon.

Het heeft zelfs een ingebouwde werklastweergave, zodat je ervoor kunt zorgen dat niemand overbelast raakt. Met zoveel weergaven, kleurgecodeerd en georganiseerd in nette rijen en kolommen, is dit werkschema sjabloon een knock-out in meer dan een opzicht. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon

ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon

We zijn niet typisch degenen die overweldigd worden door emoties. We huilden niet eens bij de laatste Pixar-film die we zagen. Maar, de ClickUp Projectmanagement Schema Sjabloon is zo mooi dat we er allemaal tranen van in onze ogen krijgen. 🥹

Je stelt je projectwerk op met taken, begin- en einddata en verantwoordelijken, en deze sjabloon organiseert het in een statusbord, Gantt-diagram en tijdlijnweergave. U kunt uw project ook opdelen in fasen en risico's en problemen toevoegen.

Er zijn statussen voor uw voortgangspercentage en voor taken die zijn uitgesteld of in de wacht gezet, zodat u op de hoogte kunt blijven van uw werkschema en snel problemen kunt aanpakken die uw tijdlijn bedreigen. Met deze sjabloon voor werknemers worden die bedreigingen geneutraliseerd. 🦹 Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp werkschema blokkeren sjabloon

ClickUp Werkschema Blokkeer sjabloon

Tijd blokkeren is een van de beste manieren om je dag in te delen en productiever te zijn. Met deze techniek blokkeer je stukken tijd voor individuele activiteiten of voor soorten activiteiten (zoals een blok tijd toewijzen aan het werken aan een specifiek project, een ander blok aan e-mails en weer een ander blok aan vergaderingen).

Dit is een geweldige strategie voor freelancers en individuele medewerkers die meer overzicht willen hebben over hun werkschema's, maar het niet goed doen als ze elke minuut van elke dag plannen. Het indelen van je tijdsblokken is een flexibelere manier om je werkdag te plannen, dus deze techniek is als de yogi van het plannen.

En net als yoga kun je je er ook meer zen door voelen. 🧘

De ClickUp Werkschema Blokkeer Sjabloon zal u helpen om te beginnen met het blokkeren van uw dagen om uw werkschema en uw levensplanning te organiseren. Naast het blokkeren van uw dag kunt u ook uw beschikbaarheid instellen, zodat u geconcentreerd kunt blijven en met minder onderbrekingen kunt werken met behulp van dit sjabloon. Deze sjabloon downloaden

9. Maandelijks Excel Werkschema Sjabloon by Vertex42

via Vertex42 Voor teams die al diep in Microsoft Excel zijn geworteld, is dit Excel-kalender en sjabloon voor werknemers past binnen de processen die u al gebruikt. Het is eenvoudig te gebruiken met een rasterstructuur met de dagen van de week bovenaan en de tijd van de dag aan de zijkant.

Het enige wat je hoeft te doen is namen van werknemers invoegen om te laten zien wie er werkt en wanneer, zodat je een beter beeld hebt van deze wekelijkse werkplanning sjabloon.

Daarnaast is dit sjabloon het beste voor kleine bedrijven die vertrouwen op eenvoudige verschuiving werk met slechts een paar medewerkers werken op een moment. Het stelt u in staat om werknemers verschuivingen plannen twee weken per keer, dus het zal goed line-up met een tweewekelijkse payroll setup.

En als je eenmaal de informatie hebt ingevuld, kun je het afdrukken, zodat je het op de post kunt doen voor je teamleden. Je kunt het downloaden als een Excel-sjabloon of een Google Sheets-sjabloon. Deze sjabloon downloaden

10. Dagelijks Excel Werkschema Sjabloon

via Microsoft Deze gebruiksvriendelijke sjabloon helpt je bij het efficiënt organiseren en prioriteren van je taken. Of u nu jongleert met meerdere projecten of een team aanstuurt, deze sjabloon biedt een duidelijk overzicht van wat er elke dag moet gebeuren.

Met de aanpasbare functies kun je het aanpassen aan je specifieke behoeften, de voortgang bijhouden en ervoor zorgen dat er niets tussenkomt. Verander de manier waarop je werkt met onze Excel Dagelijkse Werkplanning Sjabloon. Deze sjabloon downloaden

Uw werklast beheren met werkschema sjablonen

Bij schema's draait het allemaal om efficiënt gebruik van je tijd, en een sjabloon voor werknemersschema's maakt de tijd die je besteedt aan planning efficiënter. Zorg dus voor een goede timing van de werkdagen van je team.

Kies je favoriete sjabloon voor werknemers of ploegendiensten van hierboven en download het gratis om te beginnen met het plannen van je werknemersschema's, projectschema's of dagschema's.

Met ClickUp kunt u kiezen uit duizenden gratis sjablonen die je zullen helpen om alles in je leven te plannen-van je werkdag tot je volgende vakantie. Al onze sjablonen zijn aanpasbaar, dus je kunt ze indelen zoals jij dat wilt. Jij bent de maestro - wij helpen je projecten te zingen. 🎼

Laat dus geen tijd meer aan je voorbij gaan. Begin gratis !