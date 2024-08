10 fantastische strategieën voor tijdmanagement

"Hoe is het zo snel zo laat geworden?"

De beroemde uitspraak van Dr. Seuss was toen al duidelijk en lijkt dat nu nog meer te zijn.

Sociale media willen jouw mening.

Er staat weer een artikel om de hoek op het internet.

Elke buzz en ding van je telefoon eist je aandacht op .

Al snel zijn je twee kantooruren ononderbroken werk geslonken tot 2 minuten.

"Niet weer," zeg je tegen jezelf. Maar het is weer gebeurd. Alle wegen leiden naar uitstel en afleiding.

**Is er nog hoop voor ons?

Er zijn periodes in mijn leven geweest waarin de tijd voorbij vloog omdat ik zo gefocust of bezig was met iets groots, productiviteit . Andere dagen zijn me volledig ontgaan.

Timemanagement is onze tijd verstandig gebruiken om de taken en activiteiten af te maken die we Nog te doen hebben.

En tijd gaat vooruit, wat we er ook mee doen. Het is aan ons om er productiever mee om te gaan.

bekijk onze blogs over tijdmanagementtechnieken _en tips voor tijdsbeheer .

**Wat zijn de essentiële timemanagementstrategieën die we kunnen implementeren om onze tijd terug te winnen?

1. Stel dagelijks doelen

Als je niet weet wat je vandaag gaat doen, hoe kun je jezelf dan boos maken als je je tijd niet goed beheert? Een deel van het probleem zijn verkeerde verwachtingen. Als je geen doelen voor jezelf hebt ingesteld of zelfs maar een lijst met taken, word dan niet boos op jezelf als je "niets" hebt gedaan

Als je dat vage idee hebt van wat er bereikt moet worden versus het controleren en maken van een lijst met taken, dan is dat alleen maar een zwart gat van improductiviteit en slechte prestaties tijdmanagement .

Bij ClickUp lijsten we onze doelen en Taken waar we elke dag aan werken als onderdeel van een dagelijkse stand-up. We maken ook een lijst van waar we de dag ervoor aan gewerkt hebben. Ze komen niet elke keer perfect overeen (en eerlijk gezegd doen we uiteindelijk meer dan we dachten).

2. Doe de belangrijkste taken eerst

Eén manier om controle over je tijd te krijgen is om te proberen de meest uitdagende Taken eerst te doen. Anderen stellen voor om "de kikker op te eten", dat is eerst doen wat je niet wilt doen. Ik zie daar de waarde van in, maar als je eerst werkt aan het belangrijkste, ben je vanaf dat moment vrij.

Om eerlijk te zijn stuiter ik heen en weer tussen het eten van de kikker en het eerst het belangrijkste doen. Het hangt af van het schema en hoe mijn dag eruit ziet, maar het is een goede waarde om in gedachten te houden.

3. Bijhouden hoe lang je erover doet om een Taak af te maken

Goed timemanagement is weten hoe lang een bepaalde Taak duurt. Om uw tijd te maximaliseren, moet u afleidingen limieten terwijl je ook in de gaten houdt hoe lang je erover doet om iets te doen. Hoe doe je dit in balans?

Twee strategieën om dit te bereiken:

Pomodoro : Vernoemd naar een timer voor tomaten, werk je in kleinere stukken van 25 minuten, neem je een korte pauze en doe je daarna nog een stuk van 25 minuten. Na een paar van die stukjes neem je een langere pauze. Met behulp van de Pomodoro techniek is een geweldige manier om gefocust te blijven. Tijdsregistratie : Als je de Pomodoro techniek gebruikt, kun je ook tijd loggen om aan te tonen hoe lang een bepaalde Taak duurt. De volgende keer dat je een soortgelijke taak moet doen, heb je een beter idee van hoe lang het gaat duren.

Bekijk deze_ tijd log sjablonen !

4. Plan tijd in je dag voor je taken, niet alleen voor vergaderingen

Je dag kan vollopen met vergaderingen, vooral als je bedrijf niet zo productief en efficiënt is als het zou kunnen zijn. Vergaderingen zijn gemakkelijk om "ja" tegen te zeggen. Wat moeilijker is, is je werk afstemmen op die vergaderingen. Misschien moet je tijd blokken en ja, af en toe zelfs een paar vergaderingen afslaan.

De ClickUp-tijdweergave is hier geweldig voor, omdat u uw taken tot op het uur nauwkeurig kunt plannen en ze niet per se hoeven te verschijnen in uw kalender .

5. Geef prioriteiten aan uw werk en aan uw Nog te doen lijst

Wanneer je een takenlijst maakt of controleert wat je nog moet doen in je projectmanagementsysteem, is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Dit betekent niet alleen dat je moet definiëren wat het belangrijkst is om eerst te doen, maar ook dat je de rest van je taken prioriteren .

Er is een heel systeem voor het bepalen van hoe je je werk prioriteert maar de sleutel is om na te denken over wat belangrijk is versus wat dringend is. Dat is niet altijd hetzelfde. Dat onderscheid maken zal je veel tijd besparen.

6. Nog te doen op het beste moment

Ik denk dat dit punt vaak over het hoofd wordt gezien. We hebben allemaal een ander dagritme. Sommigen van ons zijn ochtendmensen, anderen zijn nachtbrakers en middagen zijn slecht voor iedereen (j/k). Hier zijn wat tips om je te helpen het te doen: Houd je aan een schema

Als je je ritme kent, dan plan je je moeilijkste werk voor je piekmomenten. Dit kan het moment zijn om de kikker op te eten.

7. Diep werk, geen half werk. Diep werk is tijd opzij zetten in je agenda voor gericht werk. Deze tijd is niet noodzakelijk voor je meest dringende werk, maar voor

strategische planning .

Voorbeelden kunnen zijn het ontwikkelen van een nieuw bedrijf abonnement of marketingplanning of het abonnement voor het komende kwartaal voor je belangrijkste functies.

Productiviteitsonderzoeker James Clear noemt al het werk dat gepaard gaat met tekstberichten, het checken van e-mail en sociale media "half werk" . Het elimineren van half werk uit je routine helpt je om tijd besparen op de lange termijn omdat je gefocust bent op de Taken die je Nog te doen hebt.

8. Organiseer uw werkruimte zodat u hebt wat u nodig hebt

Een georganiseerd bureau en werkruimte plaatst de hulpmiddelen die je nodig hebt binnen handbereik. Zoeken naar extra benodigdheden, zoeken naar een USB-stick of zoeken naar plakbriefjes zijn afleidingen die je focus onderbreken.

Daarnaast is het organiseren van je digitale werkruimte ook belangrijk. Functionele functies gebruiken tijdmanagementtools is een geweldige tijdmanagementtechniek, omdat je herinneringen en notificaties kunt automatiseren en je taken kunt prioriteren.

9. Beoordeel uw prestaties ten opzichte van deze doelen

Het is het einde van de dag en hoe heb je het gedaan met je tijd? Als je een lijst met taken hebt gemaakt, je op je taken hebt geconcentreerd en tijdsregistratie hebt gebruikt, zou je moeten weten hoe goed je je tijd hebt beheerd.

En raad eens? Het is niet erg als je niet alles perfect hebt gedaan. Je zult betere gewoonten ontwikkelen na verloop van tijd om efficiënter te leren werken.

10. Bouw een geweldig team

Collega's kunnen een zegen en een vloek zijn.

Als je in een team zit dat je verantwoordelijk houdt en wil dat je geweldig werk doet, dan stijg je naar dat niveau.

Goede collega's kunnen je naar een hoger niveau tillen en dit kan je tijdmanagementstrategieën ook verbeteren.

Conclusie Effectief tijdmanagement strategieën gebeuren niet toevallig.

Er is werk en toewijding voor nodig. Het is echt een vaardigheid.

Tijdbeheerstrategieën zijn als een boom. Ze beginnen met een zaadje, schieten wortel en groeien uit tot een volledige gewoonte en levensstijl.

Dat is waar je naar streeft. Met dat in gedachten kun je je productiviteit verbeteren en meer met je tijd doen dan je in het verleden hebt gedaan.

Als je deze gewoonten eenmaal hebt ingesteld, zul je betere doelen voor de lange termijn stellen. De tijd die je aan deze gewoonten besteedt, loont.

Je weet beter wat je kunt bereiken en raakt niet gefrustreerd door onrealistische doelen. Time management strategieën optimaliseren niet alleen je tijd voor vandaag, maar ook je tijd voor de toekomst.