10 Beste 360 Feedback software voor werknemersfeedback

360 feedback software speelt een cruciale rol in het bevorderen van een positieve werkcultuur. 🏅

Deze feedbackstrategie richt zich op de ontwikkeling van werknemers door middel van voortdurende constructieve input van collega's en supervisors, wat uiteindelijk leidt tot meer betrokken, productievere en succesvolle werknemers.

Met gebruiksvriendelijke interfaces, dynamische functies en geavanceerde analyses zijn 360 feedbacktools ontworpen om de kosten voor het personeel te verlagen wrijving in handmatige 360 feedbackoefeningen te verminderen . Het juiste product helpt je om een eerlijke en transparante communicatieomgeving te creëren. 🧑‍🤝‍🧑

Weet u niet welke tool u moet kiezen? Wij hebben al het werk gedaan om u de 10 meest capabele 360 feedback software oplossingen te bieden die momenteel beschikbaar zijn. Gebruik ze om uw organisatie te voorzien van bruikbare inzichten, naadloze prestatie-evaluaties van medewerkers en een beter begrip van het potentieel van uw team.

Wat moet u zoeken in 360 Feedback software?

Maak SMART-doelstellingen in ClickUp met meerdere manieren om uw voortgang bij te houden en uw doelen te bereiken

Voordat u investeert in een feedbackplatform, moet u op zoek gaan naar software die deze belangrijke kwaliteiten ondersteunt:

Gebruiksgemak : De software moet een intuïtieve gebruikersinterface hebben waarmee u de software kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van uw organisatie

: De software moet een intuïtieve gebruikersinterface hebben waarmee u de software kunt aanpassen aan de specifieke behoeften van uw organisatie Duidelijke en bruikbare rapportagemogelijkheden : Managers en medewerkers moeten het feedbackperspectief kunnen begrijpen en zonder haperingen door de rapportagefuncties kunnen navigeren

: Managers en medewerkers moeten het feedbackperspectief kunnen begrijpen en zonder haperingen door de rapportagefuncties kunnen navigeren Integratiemogelijkheden : Naadloze integratie met bestaande HR-systemen is essentieel voor het onderhouden van een soepele feedbackworkflow die in harmonie is met uw gevestigde processen

Sterke veiligheidsmaatregelen : De software moet prioriteit geven aan beveiliging met gegevensversleuteling en rolgebaseerde toegang. Het moet gevoelige werknemersinformatie beschermen en de vertrouwelijkheid bewaren in het geval van een anonieme en constructieve feedbackcyclus

: De software moet prioriteit geven aan beveiliging met gegevensversleuteling en rolgebaseerde toegang. Het moet gevoelige werknemersinformatie beschermen en de vertrouwelijkheid bewaren in het geval van een anonieme en constructieve feedbackcyclus Diepgaande analysetools: De tool moet zinvolle datavisualisatie en analyses bieden om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen voor teamontwikkeling en -behoud

De 10 beste 360 Feedback software voor gebruik in 2024

Deze 10 geavanceerde 360 feedback platforms bieden praktische functies voor naadloze prestatie-evaluatie en hebben elk iets unieks te bieden. Neem een kijkje en vind uw favoriet!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een ongelooflijk veelzijdige productiviteitstool, ontworpen om uw werk in verschillende apps te centraliseren en verschillende workflows te stroomlijnen HR-teamprocessen -zoals functioneringsgesprekken en beoordelingen. Dit krachtige platform zit vol met honderden dynamische functies voor het optimaliseren van uw interne feedbackcyclus en het verbeteren van de teambetrokkenheid. Stel zelfs meetbare prestatienormen en tijdlijnen in voor elke medewerker met behulp van ClickUp Doelen en volgen hun vooruitgang via wekelijkse scorekaarten en andere statistieken. 📈

Met ClickUp's Vormweergave u kunt afscheid nemen van onhandige systemen voor het vastleggen van beoordelingen. Maak uitgebreide enquêtes om input vast te leggen van alle teamleden die betrokken zijn bij het 360 feedback proces. Zelfs nieuwe gebruikers kunnen eenvoudig aanpasbare formulieren maken op het platform in een kwestie van klikken. Voeg aangepaste velden toe om uw antwoorden te structureren en te organiseren, en gebruik vervolgens Automatiseringen in ClickUp om de formulieren in een mum van tijd automatisch naar de juiste teamgenoten te verspreiden.

Hulp nodig om te beginnen? Gebruik de ClickUp Prestatiebeoordeling of Sjabloon feedbackformulier om een enquête te ontwerpen die werkt voor uw team. De formuliersjabloon is vooraf geladen met veelzijdige aangepaste velden voor het type dienst en het verbeterbereik zodat het past bij elk feedbackproces, intern of extern.

ClickUp beste eigenschappen

Formulierweergave dient als ingebouwde formulierbouwer voor feedback en enquêtes

15+ weergavetypen om uw werk vanuit elke hoek te beheren

Medewerker monitoring en betrokkenheidstools

HR-vriendelijke sjablonen om tijd te besparen (zoals deStart-Stop-Continue-sjabloon)

Gedetailleerde productiviteits- en prestatierapporten

Integraties met meer dan 1.000 andere werktools

ClickUp Docs om gedetailleerdewerknemershandboeken* De gratis versie van ClickUp presteert beter dan de betaalde versies van andere vergelijkbare software

ClickUp beperkingen

Het kan even duren om alle functies van ClickUp te leren kennen

Nog niet alle weergaven worden ondersteund op de mobiele app van ClickUp

ClickUp prijzen

Gratis versie

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Rooster

Via: Rooster Lattice is de ultieme prestatie beheersysteem ontworpen om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van werknemersmonitoring, betrokkenheid, succes en ontwikkeling. Het combineert continu prestatiebeheer, enquêtes, compensatie en loopbaanontwikkeling ontwikkelingstools in één verbonden oplossing.

Als uitgebreid people management platform brengt het krachtige analyses samen om een winnende cultuur te cultiveren met betrokken en goed presterende werknemers. Met zijn schaalbare rapportagemogelijkheden werkt het perfect voor uitdijende bedrijven en HR-teams.

Gebruik de tool om toppresteerders te identificeren, werknemersinput bij te houden en iedereen toe te rusten voor succes. Van 360-graden tot projectgebaseerde beoordelingen: stel moeiteloos feedbackcycli op en beheer deze waar zowel werknemers als managers van houden. 😊

Lattice beste eigenschappen

Automatische regels, inline notities en tags

Kant-en-klare sjablonen

Integratie met meer dan 20 HR- en productiviteitsapps

Optie om werknemers te belonen met publieke shoutouts

Ondersteunt actiegerichte, doelgerichte planning

Tijd bijhouden

Beperkingen van Lattice

Sommige gebruikers vinden de software verwarrend en soms moeilijk te navigeren

De klantenondersteuning zou beter kunnen

Lattice prijzen

Prestatiebeheer & OKR's & Doelen : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Engagement : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Groei : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Vergoeding: $6/maand per gebruiker

Lattice beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

3. 360 Ontwikkelen

Via: 360 Ontwikkelen 360 Develop is een tool voor het verfijnen van de 360 feedback structuur! De sterk aangepaste oplossing heeft ontwerp-, leverings- en rapportagefuncties die gericht zijn op het opzetten van een robuust peer review proces.

Deze krachtige tool tilt uw interne evaluatie naar een hoger niveau door voordelen te bieden ten opzichte van traditionele communicatie uit één bron. U kunt accurate en tijdige input verwachten van verschillende bronnen, waaronder managers, klanten en collega's, zonder iemands dagelijkse taken te verstoren.

Wat de rapportage betreft, geeft 360 Develop samenvattingsscores voor uw werknemers, waarbij hoog- en laaggewaardeerd gedrag en competenties naar voren komen. De beoordelaar kan ook kwalitatieve feedback toevoegen om de medewerker op de lange termijn te helpen groeien.💡

de beste functies van #### Develop

Speciale 360 feedback tool

Maakt het mogelijk om onderscheidende vragenlijsten, beoordelingsschalen en open vragen te maken

Combineert kwantitatieve en kwalitatieve feedback

Biedt veelzijdige rapportageopties

Ontwikkelt beperkingen van 360

Ondersteunt geen veelzijdige feedbackmodellen

Beperkte prijstransparantie

360 Develop prijzen

360 Direct : $380/jaar per gebruiker (vanaf prijs)

: $380/jaar per gebruiker (vanaf prijs) 360 Create: $500/jaar per gebruiker (vanaf prijs)

360 Develop beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

4. Trakstar

Via: Trakstar Door het naadloos integreren van vier best-in-class producten in één krachtige oplossing, stelt Trakstar HR-teams in staat om het hele traject van werknemers af te leggen.

Trakstar Hire stroomlijnt wervingsprocedures, terwijl Trakstar Learn professionele groei en ontwikkeling stimuleert.

Trakstar Perform is een uitgebreide hulpmiddel voor prestatiebeheer dat onbeperkte online beoordelingen, geautomatiseerde workflow en inzichtelijke rapporten biedt. Het kan uw werknemers de kans geven om bestaande vaardigheden bij te schaven en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Motiveer en betrek ze indien nodig met realtime of 360 feedback. 🤝

Gebruik de kracht van gegevensgestuurde beslissingen met Trakstar Insights, het analyseren van werknemersgegevens om uw personeelsstrategie te optimaliseren.

Trakstar beste functies

SMART-doelstellingsfunctie voor het stellen van doelen, het bijhouden van uw voortgang en het evalueren van hoe goed uw werknemers het doen

Persoonlijke doelen bijhouden, prestatiebeoordelingen, eindeloze beoordelingscycli en voortdurende feedback

360 feedback stimuleert werknemersbetrokkenheid, verantwoording en ontwikkeling door middel van een real-time feedbacklus

Automatische e-mailherinneringen

Trakstar beperkingen

Geen voortgangstracker voor doelen

Moeilijk om te weten of een medewerker zijn beoordeling heeft bevestigd

Trakstar prijzen

Op aanvraag

Trakstar beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (640+ beoordelingen)

: 4.4/5 (640+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

5. Qualtrics Werknemerservaring

Via: Qualtrics WerknemerXM Qualtrics EmployeeXM (EX) biedt een uitgebreid overzicht van de gehele levenscyclus van werknemers, met een focus op het prioriteren van belangrijke factoren van werknemersbetrokkenheid en -ervaring. Het stelt u in staat om samenhangende teams op te bouwen, de productiviteit te verhogen en het verloop effectief te verminderen.

Met Qualtrics kunt u betrokkenheidsprogramma's op maat maken voor uw specifieke behoeften, variërend van regelmatige feedbackenquêtes voor werknemers tot ad-hocpulsenquêtes. 📊

Qualtrics 360 Development werkt voor zowel individuele managers als werknemers op alle niveaus en geeft hen de tools, beoordelingen en rapporten die ze nodig hebben om hun carrière vooruit te helpen. Deze 360 graden feedback software helpt directieleden hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en hun bijdrage aan het bedrijf te maximaliseren door gepersonaliseerde, datagestuurde en bruikbare inzichten te verzamelen.

Qualtrics Employee Experience beste eigenschappen

Uitstekend voor marketing- en personeelsmanagers

Ondersteunt managementontwikkeling

Goede klantenservice

De presets zien er goed uit, met geavanceerde aanpassingsopties

Qualtrics Employee Experience beperkingen

Het exporteren van gegevens kan een uitdaging zijn

De gebruikersinterface kan onhandig lijken, vooral tijdens het bouwen van formulieren

Qualtrics Employee Experience prijzen

Vraag een offerte aan bij Qualtrics Employee Experience

Qualtrics Employee Experience beoordelingen en recensies:

G2 : 4.4/5 (440+ beoordelingen)

: 4.4/5 (440+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

6. 15Vijf

Via: 15Vijf 15Five is een full-service prestatiebeheersoftware die HR-teams een uitgebreid platform biedt om de effectiviteit van managers te verbeteren, hoge prestaties en betrokkenheid te stimuleren en retentie te bevorderen.

Deze gebruiksvriendelijke software voor het trainen van managers helpt HR-leiders voortdurend de betrokkenheid en prestaties te meten, zodat leiders positieve veranderingen kunnen stimuleren. 💼

15Five is eenvoudig op te zetten en te beheren. Het biedt vier unieke producten:

Engage: Bevat betrokkenheidsenquêtes om feedback te verzamelen Perform: Helpt bij het beoordelen van prestaties in de context van rol, afdeling en demografische gegevens Transform: Biedt functies om werkgevers te helpen bij het maken van een ontwikkelingsprogramma voor werknemers Outcomes Dashboard: Helpt bij het bijhouden van teamprestatiecijfers

15Vijf beste functies

Mogelijkheid om aangepaste velden, objecten, regels en weergaven te maken

Toegang tot specifieke gegevens, functies of objecten

Opties voor persoonlijke doelbeoordelingen en realtime feedback

Ontwikkeling volgen in real-time

15Five beperkingen

Er is geen statistische functie voor het bijhouden van doelen

Niet geschikt voor persoonlijke vaardigheidsontwikkeling

15Five prijzen

Engage: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Perform: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Totaal platform: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Transform: $99/maand per gebruiker

15Five beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (1.750+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.750+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (880+ beoordelingen)

7. Cultuur

Via: Cultuur Met dit intuïtieve platform kunt u impactvolle programma's implementeren voor betrokkenheid van werknemers prestatiebeheer en vaardigheidsontwikkeling, allemaal op één plek. Geef managers, individuen en teams actiegerichte 360 feedback om ze te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Culture Amp vereenvoudigt het proces van het bouwen van een zelfverzekerde, datagestuurde mensenstrategie die werknemers ten goede komt en zakelijk succes garandeert. 📈

De interface is gebruikersvriendelijk en je kunt op elk moment feedback krijgen en je doelen vergelijken met die van je afdeling en het hele bedrijf. Met het skills lab kun je verschillende cursussen volgen die vijf minuten per dag duren, waardoor het ongelooflijk handig is om ze in een drukke week in te passen.

Culture Amp beste eigenschappen

Kan worden aangepast aan specifieke eisen

Laat werknemers of managersfeedback vragen van collega's

Biedt analytische tools die cruciale bedrijfsgegevens tonen en ontwikkeling bijhouden

Cultuur Amp beperkingen

De initiële setup kan een uitdaging zijn

Vaste leergrootte per dag is niet optimaal voor sommige gebruikers

Prijzen van Cultuur Amp

Ontwikkelen : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Engage : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Perform : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Platform Werknemerservaring: $16/maand per persoon

Cultuur Amp beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (650+ beoordelingen)

: 4.6/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

8. Spidergap 360 Terugkoppeling

Via: Spidergap De functies en prijzen van Spidergap voldoen aan uw behoeften, of u nu een 360 feedback tool die gebruiksklaar is of geeft u de voorkeur aan een volledig gepersonaliseerde procedure. Spidergap biedt flexibiliteit en maatwerk voor organisaties die eigentijdse, eenvoudig te beoordelen en bruikbare 360 feedback rapporten willen voor hun leiders. 💻

Voor bedrijven die zinvolle feedback willen verzamelen en geaggregeerde individuele rapporten willen maken voor professionele groei, is Spidergap een uitstekende optie. Het platform biedt een end-to-end checklist om ervoor te zorgen dat uw 360 feedback proces in lijn is met de best practices in de sector.

Bovendien krijg je Feedback Experts om je te begeleiden met op maat gemaakte oplossingen voor jouw bedrijf.

Spidergap 360 Feedback beste functies

Eenvoudige navigatie van het feedbackproces op elke schaal

Aantrekkelijke interface, met uitstekende rapportage- en aanpassingsopties

Nuttig voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en korte- en langetermijndoelen

Helpt bij het meten van het rendement van de feedbackcyclus voor uw team

Spidergap 360 Feedback beperkingen

360 rapporten en feedback zijn nog in de bètafase

Spidergap 360 Feedback prijzen

Gratis versie

Vanaf: $99/per jaar

Spidergap 360 Feedback beoordelingen en recensies:

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

9. PerformYard

Via: PerformYard PerformYard is een uitgebreide toolkit voor het verbeteren van de prestaties van werknemers. Goal management, prestatiebeoordelingen, check-ins, continue feedback en betrokkenheidsenquêtes zijn handig beschikbaar op één locatie, zodat u een high-performance cultuur kunt creëren.

Of u nu een bestaand 360-beoordelingsproces moet stroomlijnen of een nieuw proces moet ontwikkelen, PerformYard is flexibel genoeg om aan uw behoeften te voldoen. Beheer continue feedback, het stellen van doelen, jaarlijkse beoordelingen, projectmatige beoordelingen, erkenning en feedback van klanten op één platform! 🎯

PerformYard beste functies

Onbeperkte gratis ondersteuning

Talrijke functies die u helpen eenfeedback over prestaties lus

Meldingen en prestatiegegevens voor gedetailleerde rapportage

PerformYard beperkingen

Stuurt geen herinneringen naar werknemers

PerformYard prijzen

Betrokkenheid: $1-$3/maand per gebruiker

$1-$3/maand per gebruiker Professioneel: $5-$10/maand per gebruiker

$5-$10/maand per gebruiker Onderneming: Vraag een offerte aan bij PerformYard

PerformYard beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (690+ beoordelingen)

: 4.7/5 (690+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (90+ beoordelingen)

10. Wekelijks10

Via: Wekelijks10 De Weekly10 check-in biedt de perfecte ruimte om na te denken over de voortgang, feedback te krijgen en doelen af te stemmen, en dat alles in slechts 10 minuten. Managers hebben de tools om onmiddellijke ondersteuning te bieden en werknemers kunnen hun prestaties afzetten tegen de verwachtingen.

Geïntegreerd met Microsoft Teams en Outlook zorgt Weekly10 ervoor dat je team een ononderbroken workflow behoudt, met eenvoudige toegang tot check-ins, 1-op-1's en doelen.

Deze software is eenvoudig te gebruiken en te begrijpen. Medewerkers vullen moeiteloos hun vergaderagenda's door te putten uit hun check-in reflecties en feedback te ontvangen. Het ingenieuze proces vermindert 90% van de tijd die besteed wordt aan het voorbereiden van vergaderingen. 🌞

Weekly10 toont uw dynamische agenda direct in uw Microsoft Teams-vergadering, met de nadruk op resultaten en uitvoerbare stappen voor managers en medewerkers.

En hier is een extra pluspunt: de AI-gebaseerde analyses van de check-ins zorgen voor een diepgaand begrip van de gevoelens van uw mensen en de mate van betrokkenheid van uw medewerkers. Dit wordt mogelijk gemaakt door real-time dashboards, die waardevolle inzichten bieden.

Wekelijks10 beste functies

Feedback, ontwikkeling en moreel op één plek bijhouden

Duidelijke en redelijke doelen stellen

OKR's maken voor specifieke teamleden

Wekelijkse10 beperkingen

Uitzoeken welke vragen je moet stellen kan moeilijk zijn

Sommige gebruikers melden dat de probleemoplossing ondermaats is

Prijzen voor Weekly10

Connect2 : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Momentum: $12,5/maand per gebruiker

Wekelijks10 beoordelingen en recensies:

G2 : 4.5/5 (120 beoordelingen)

: 4.5/5 (120 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (15 beoordelingen)

Waarom zou u 360 Feedback software voor werknemersfeedback moeten gebruiken?

Met minder vooroordelen en meer objectiviteit zorgt 360 feedback voor een eerlijke evaluatie van mensen die nauw samenwerken met specifieke werknemers. Door open communicatie aan te moedigen en samenwerking, het cultiveert een cultuur van voortdurende verbetering binnen het team. 🤝

Slimmere formulieren maken in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is

Managers kunnen essentiële sterke en zwakke punten identificeren, terwijl datagestuurde inzichten strategische beslissingen op het gebied van talentmanagement ondersteunen. Betrokken werknemers voelen zich gewaardeerd door regelmatige en eerlijke feedback, wat de werktevredenheid en het behoud van personeel ten goede komt. Omdat werken op afstand steeds meer voorkomt, maakt 360 feedback software het mogelijk om naadloos feedback te verzamelen van verspreide teams.

Als je verschillende feedbackmodellen wilt uitproberen, begin dan bovenaan onze lijst en meld u aan voor ClickUp om uw feedbackpraktijken naar nieuwe hoogten te brengen! ⭐️