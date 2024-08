10 beste Gusto-alternatieven die u moet controleren voor uw salarisadministratie in 2024

De salarisadministratie is een noodzakelijke Taak voor elke Business. Als werknemers en aannemers niet worden betaald, komt het bedrijf letterlijk tot stilstand. 🙅

Hoewel je de loonlijst niet kunt vermijden, kun je wel voorkomen dat deze je werkweek overspoelt. Je hebt de juiste tools nodig om je HR-team te verlossen van de ontelbare uren die ze kwijt zijn aan het berekenen van betalingen, het inwerken van nieuwe werknemers of het opzetten van een secundaire arbeidsvoorwaardenadministratie.

Als je overweegt om af te stappen van Gusto, lees dan verder. Hieronder bespreken we de beste alternatieven voor Gusto om het personeelsbeheer te vereenvoudigen. 👊

Wat is Gusto? Hoe werkt het? Gusto is een loonlijst- en human resources platform dat gebouwd is voor kleine bedrijven en starters. Met Gusto kunnen contractanten of voltijdse werknemers hun eigen profiel instellen, het inwerkproces doorlopen, hun tijd bijhouden, een ziekteverzekering of andere voordelenpakketten selecteren en betaald worden. Bedrijven kunnen Gusto gebruiken om hun federale en staatsbelastingen te betalen, directe stortingen te doen voor werknemers of talloze uren besparen op werving via het talent management portal. ⏰

Gebruik ClickUp's sjabloon voor salarisadministratieprojecten om een gestandaardiseerd proces te creëren voor grote betalingssystemen

Om te beginnen met het gebruik van Gusto, ondernemen bedrijven de volgende acties:

Voer alle bedrijfsgegevens in, zoals belastinginformatie, onboarding documenten, employee benefits, of bank account gegevens

Vul een Gusto vragenlijst in om te ontdekken welk abonnement het beste bij uw bedrijf past

Voer alle werknemersgegevens in, zoals informatie over sociale veiligheid, salarisgegevens en belastinginhoudingen

Werkstroom automatiseringen instellen om elke week talloze uren te besparen op personeelszaken

Hoe kiest u de beste Gusto alternatieven?

Op zoek naar een personeels- en salarisadministratiedienst om Gusto te vervangen en uw zakelijke doelen ? Als u verschillende alternatieven voor Gusto evalueert, zorg er dan voor dat uw potentiële oplossing over de volgende functies beschikt:

Software-integraties : De beste payroll software werkt niet in een silo. In plaats daarvan moet het integreren met andere HR-toepassingen om u elke week tijd te besparen

De beste payroll software werkt niet in een silo. In plaats daarvan moet het integreren met andere HR-toepassingen om u elke week tijd te besparen Meer dan salarisadministratie: De juiste Gusto-oplossing moet verder gaan dan basis salarisadministratie. In plaats daarvan moet het werknemers helpen bij het indienen van onkostendeclaraties, het selecteren van hun voordeelpakket en het beheren van inhoudingen

De juiste Gusto-oplossing moet verder gaan dan basis salarisadministratie. In plaats daarvan moet het werknemers helpen bij het indienen van onkostendeclaraties, het selecteren van hun voordeelpakket en het beheren van inhoudingen **Veel Gusto concurrenten helpen HR-professionals elke week talloze uren te besparen door het stroomlijnen van werving, indienstneming, het bijhouden van sollicitanten en inwerkprocedures

Geautomatiseerde werkstromen : HR-software kan ontelbare uren in beslag nemen voor de eerste installatie. De juiste oplossing betaalt zich later echter terug in de vorm van geautomatiseerde workflows die tijd besparen op repetitieve Taken

HR-software kan ontelbare uren in beslag nemen voor de eerste installatie. De juiste oplossing betaalt zich later echter terug in de vorm van geautomatiseerde workflows die tijd besparen op repetitieve Taken Geschikt voor alle apparaten: De beste salarisverwerkingsplatforms worden Voltooid met een mobiele app, zodat werknemers onkosten kunnen indienen of onderweg betaald kunnen worden

10 Beste Gusto Alternatieven in 2024

Op zoek naar een salarisverwerkingsplatform ter vervanging van Gusto? Hieronder delen we de beste alternatieven voor Gusto, inclusief hun topfuncties, beperkingen, prijzen en beoordelingen van bestaande klanten. 🤩

1. Rippling

via Kabbelend Rippling is een personeels-, financieel en IT-platform voor het beheer van personeelsbeloningen, betalingen en uitgaven.

Via de Finance Cloud kunnen bedrijven kredietkaarten beheren, rekeningen betalen en onkostendeclaraties van werknemers bekijken. Via de HR Cloud kunnen HR-professionals tijd besparen op goedkeuring van PTO-aanvragen werving, tijdsregistratie van werknemers en het beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden. Tot slot kan de oplossing worden aangepast aan uw unieke bedrijf door middel van automatisering van de werkstroom, toestemming en analyse.

Rippling beste functies

Neem nieuwe werknemers aan in slechts 90 seconden

Betaal werknemers en aannemers in enkele minuten met een oplossing die 100% nauwkeurigheid garandeert

Financiële rapporten plannen en delen tussen afdelingen

Terugkerende taken automatiseren, zoals e-mails bij het inwerken en goedkeuringsprocessen, zonder ook maar één regel code te hoeven schrijven

Rippling beperkingen

De prijsstijgingen zijn afhankelijk van hoeveel apps je gebruikt

Verschillende functies zijn niet beschikbaar op de mobiele app

Rippling prijzen

Begint bij $8/maand per gebruiker

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.000+ beoordelingen)

2. QuickBooks salarisadministratie

via QuickBooks salarisadministratie QuickBooks Payroll is een Gusto-alternatief waarmee eigenaren van kleine bedrijven hun werknemers kunnen betalen en staats- en federale belastingen kunnen indienen. Met QuickBooks Online kunnen eigenaars van bedrijven Urenregistraties goedkeuren, de loonlijst automatisch uitvoeren en op dezelfde dag directe stortingen doen.

Bovendien biedt QuickBooks 24/7 klantenservice en tot $25.000 aan boetebescherming als je een boete krijgt van de IRS.

QuickBooks Payroll beste functies

Automatische belastingaangifte, -berekeningen en -betaling namens jou

Urenstaten overal bijhouden, indienen en goedkeuren vanuit de QuickBooks Workforce app

Automatisch salaris laten storten op dezelfde dag dat je de salarisadministratie uitvoert

Beheer werknemerscompensatie, 401(k) abonnementen, ziektekostenverzekering en andere voordelen allemaal op één plek

QuickBooks Payroll limieten

Sommige gebruikers vinden het platform moeilijk te navigeren

Je moet een QuickBooks boekhoudabonnement hebben om een salarisadministratie abonnement te kunnen toevoegen

Prijzen QuickBooks Payroll

Payroll Core: $45/maand plus $6/maand per werknemer

$45/maand plus $6/maand per werknemer Premium: $80/maand plus $8/maand per werknemer

$80/maand plus $8/maand per werknemer Elite Payroll: $125/maand plus $10/maand per werknemer

QuickBooks Payroll beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (60+ beoordelingen)

3.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

3. Paychex

via Square salarisadministratie Square Payroll is een cloud-gebaseerde oplossing waarmee HR-professionals de salarisadministratie kunnen beheren, de loonbelasting kunnen betalen en problemen met de naleving van de regels kunnen afhandelen, allemaal op één plek. Square Payroll maakt het eenvoudig om werknemers in loondienst en op uurbasis te betalen, inclusief het afhandelen van verlofaanvragen, PTO en ziekteverlof.

Bovendien kunnen HR-professionals op afstand met de Square Team App hun team overal beheren.

Square Payroll beste functies

Betaal fulltime werknemers en contractanten rechtstreeks vanuit het Square Dashboard

Betaal werknemers via directe storting, handmatige cheques of Cash App

Krijg geautomatiseerde W-2 en 1099-NEC filings aan het einde van het jaar

Meerdere loontarieven, commissies, bonussen, fooien en andere betaalmethoden verwerken

Square Payroll limieten

Er zijn beperkte aanpassingen beschikbaar voor werknemersaftrek

Sommige functies die beschikbaar zijn op de desktop-app zijn niet beschikbaar op de mobiele app

Square Payroll prijzen

Contractor-only payroll: $6/maand per werknemer

$6/maand per werknemer Full-service loonlijst: $35/maand plus $6 per werknemer

Square Payroll beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (25+ beoordelingen)

4.2/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

5. ADP

via ADP ADP is een uitgebreid salarisadministratie- en oplossing voor personeelsbeheer gebouwd voor bedrijven van elke grootte. Met dit Gusto-alternatief kun je tijdsregistratie en aanwezigheid beheren, secundaire arbeidsvoorwaarden en verzekeringspakketten instellen en tijd besparen bij werving en indienstneming. Bovendien integreert ADP met je favoriete applicaties en biedt het zijn eigen add-on marktplaats voor aangepaste rapportage over nieuwe aanwervingen.

ADP beste functies

Toegang tot een selfserviceportaal voor werknemers via de mobiele app

Integreer je salarisadministratie naadloos met je favoriete bedrijfssoftware, boekhoudsoftware, HR-systemen en ERP's

Beheer personeelsbeloningen zoals 401(k)s, IRA's, collectieve ziektekostenverzekeringen en bedrijfsverzekeringen allemaal op één plek

Met ADP TotalSource krijgt u toegang tot een professionele werkgeversorganisatie (PEO) voor HR-ondersteuning

beperkingen van ADP

Sommige rapportages missen aangepaste functies

Nieuwe gebruikers kunnen overweldigd raken door het enorme aantal HR-tools in de software

ADP prijzen

De prijs varieert afhankelijk van uw zakelijke behoeften

ADP beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (200+ beoordelingen)

3.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.000+ beoordelingen)

6. Patriot

via Patriot Patriot is een online boekhoud- en salarisadministratieplatform dat bekend staat om zijn gebruiksgemak. Via het werknemersportaal hebben teamleden toegang tot hun loonstrookjes, loongeschiedenis, W-2's en verlofaanvragen. Het platform regelt automatisch de belastingaangifte, betaalt contractors en professionals in loondienst, beheert loonwijzigingen en integreert met Patriot HR voor toegang tot nog meer tools.

Patriot beste functies

Alle loonfrequenties beheren, inclusief tweewekelijkse, halfmaandelijkse of maandelijkse betalingen

Uurtarieven van werknemers direct wijzigen, zonder dat u de pagina hoeft te verlaten of een nieuwe salarisadministratie hoeft uit te voeren

Salarisbudgetten instellen voor verschillende afdelingen

Onbeperkt gebruikers met verschillende toestemmingen toevoegen aan uw platform

Patriot beperkingen

Kan salarisschalen niet on the fly wijzigen

De eerste installatie vergt veel tijd

Patriot prijzen

Basis: $17/maand plus $4 per medewerker

$17/maand plus $4 per medewerker Volledige service : $37/maand plus $4 per werknemer

Patriot beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (3.000+ beoordelingen)

7. SurePayroll

via SurePayroll SurePayroll is een alles-in-één platform dat werkt om het loonbeheer te vereenvoudigen. Met dit Gusto-alternatief kunt u de salarisadministratie automatiseren, rapportages uitvoeren en belastingen indienen. Bovendien kunt u de secundaire arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers beheren, waaronder werknemerscompensatie, 401(k) abonnementen en plannen voor gezondheidszorg.

SurePayroll beste functies

Pre-employment screening uitvoeren voor achtergrond- en drugscontroles

401(k) inhoudingen, FSA en HSA fondsen en andere voordelen op één plek beheren

Salarisadministratie onderweg verwerken met de mobiele app

Gebruik de functie "instellen en vergeten" om automatisch de salarisadministratie voor werknemers uit te voeren

SurePayroll limieten

De eerste installatie kan verwarrend zijn als u nog nooit met een salarisadministratieplatform hebt gewerkt

Het kan moeilijk zijn om de salarisadministratie in te stellen voor werknemers die in verschillende staten wonen

Prijzen SurePayroll

Neem contact op voor een aangepaste offerte

SurePayroll beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (200+ beoordelingen)

8. OnPay

via OnPay OnPay vereenvoudigt salarisadministratie en personeelsbeheer voor non-profitorganisaties, starters en middelgrote bedrijven. Dit Gusto-alternatief koppelt je met een expert om de eerste installatie te stroomlijnen en regelt alle lokale, provinciale en federale belastingen namens jou. Bovendien integreert OnPay met QuickBooks, Xero en populaire tijdregistratiesoftware.

OnPay beste functies

Maak gebruik van de Report Designers om aangepaste salarisrapportages te maken

W-2 en 1099 werknemers betalen via directe storting, bankpas of cheque

Aanvragen, goedkeuren en notificaties ontvangen voor verlofaanvragen

Maak een visuele grafiek voor uw bedrijf, georganiseerd op locatie van de werknemer, afdeling of team

OnPay limieten

Sommige automatisering tools zijn niet zo duidelijk als andere payroll providers

Het platform heeft niet zoveel integraties als andere payroll software oplossingen

OnPay prijzen

$40/maand plus $6 per werknemer

OnPay beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

9. Homebase

via Homebase Homebase is een loonlijst en onboarding platform voor werknemers gebouwd voor teams die per uur werken. Met dit Gusto-alternatief kunnen managers HR-processen stroomlijnen door urenstaten om te zetten in loonlijsten, belastingberekeningen te automatiseren en rapportage over nieuwe aanwervingen uit te voeren. Bovendien stelt Homebase pauzes in, berekent overuren, slaat tijdkaarten op en automatiseert payroll services voor meerdere locaties.

Homebase beste services

Automatisch uren, pauzes, overuren en PTO berekenen met de ingebouwde prikklok van Homebase

Stroomlijn het inwerkproces door nieuwe medewerkers formulieren voor salarisadministratie en inwerkperiode te laten ondertekenen

Gebruik de app om roosters te maken, openstaande diensten te plaatsen en black-out data in te stellen

Start met een bibliotheek van vooraf geschreven sjablonen voor functiebeschrijvingen om het aannameproces te versnellen

Homebase beperkingen

De payroll- en HR-oplossingen zijn niet gemaakt voor werknemers in loondienst

Het kan moeilijk zijn om handmatige HR functies uit te voeren (bijv. het herstellen van een fout bij het in- of uitklokken)

Homebase prijzen

Basis: $0

$0 Essentials: $20/maand per locatie

$20/maand per locatie Plus: $48/maand per locatie

$48/maand per locatie Alles-in-één: $80/maand per locatie

Homebase beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

10. Zenefits

via Zenefits Zenefits is een intuïtief platform dat bedrijven helpt om het inwerken van werknemers, secundaire arbeidsvoorwaarden en salarisadministratie efficiënter te laten verlopen. De gebruiksvriendelijke oplossing wordt voltooid met onbeperkte loonruns, meerdere schema's en loontarieven, ondersteuning voor derdenbeslag en zelfs rapportage van fooien.

Bovendien vereenvoudigt Zenefits het personeelsbeheer door beloningspakketten samen te stellen, het inwerkproces te stroomlijnen en een organigram voor je bedrijf op te stellen.

Zenefits beste functies

PTO-beleid maken en verlofaanvragen automatisch beheren

Nieuwe werknemers meteen synchroniseren met de salarisadministratie, zodat ze op de eerste dag meteen aan de slag kunnen

Gebruik Zenefits tijd- en planningshulpmiddelen om pauzes, vrije tijd en uren automatisch te synchroniseren met de salarisadministratie

Voer automatisch de juiste inhoudingen uit zodra werknemers hun voordeelpakket selecteren

Zenefits limieten

Het platform biedt niet zoveel geautomatiseerde workflows als andere tools voor salarisbeheer

Het dashboard kan moeilijk aan te passen zijn

Zenefits prijzen

Essentials: $8/maand per werknemer

$8/maand per werknemer Groei: $16/maand per werknemer

$16/maand per werknemer Zen: $27/maand per werknemer

Zenefits beoordelingen en reviews

G2: 4/5 (400+ beoordelingen)

4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (800+ beoordelingen)

bekijk deze_ *uitkeringsalternatieven* _!**_

Platformen zoals Gusto en zijn concurrenten kunnen helpen bij het stroomlijnen van de salarisadministratie. Er zijn echter nog veel meer tools die je HR team helpen tijd te besparen gedurende de werkdag, te beginnen met ClickUp.

Maak eenvoudig databases en visualiseer uw HR-gegevens met de tabelweergave van ClickUp ClickUp voor human resources biedt een alles-in-één platform om HR-afdelingen te helpen bij het werven, inwerken van nieuwe teamleden en werknemers te volgen . Bovendien wordt ClickUp Voltooid geleverd met een uitgebreide bibliotheek met HR-sjablonen zoals de Sjabloon voor loonrapportage om je team efficiënter te laten werken.

Met ClickUp AI kunnen HR-professionals automatisch samenvattingen schrijven, hun werk kopiëren of subtaken maken voor grote projecten. Met ClickUp Documenten kan de hele HR-afdeling tegelijk aan één document werken.

Gebruik ClickUp Tabel weergave kunt u nieuw talent in de pijplijn of prestatiebeoordelingen van werknemers bijhouden. Pluspunten, ClickUp Automatiseringen stelt HR-professionals in staat toegewezen personen te verplaatsen, goedkeuringsprocessen te stroomlijnen en statussen automatisch bij te werken. ✨

ClickUp beste functies

Verspil minder uren aan salariscontrole door werknemersgegevens te verzamelen viasjablonen voor salarisrapporten* Stroomlijn de opleiding van werknemers met taken en subtaken, documenten en opmerkingen

Verzamel gegevens van kandidaten in uw talentpijplijn via aangepaste velden

Versterk de bedrijfscommunicatie via opmerkingen bij taken, tags en vertrouwelijke chatkanalen

ClickUp beperkingen

ClickUp doet geen salarisadministratie, maar biedt wel sjablonen voor de salarisadministratie

Het enorme aantal functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar via een gratis proefversie en in alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Stroomlijn uw personeelsafdeling met ClickUp

Met de juiste salarissoftware in vergelijking met Gusto bespaart u uren aan salarisadministratie, het inwerken van werknemers en zelfs talentmanagement.

Om uw HR-team beter uit te rusten dan alleen de salarisadministratie, kiest u voor ClickUp. ClickUp is het alles-in-één AI-platform voltooid met een bibliotheek van sjablonen, duizenden integraties, aanpasbare weergaven en aangepaste velden om uw HR-afdeling soepeler te laten werken. Om elke week talloze uren te besparen, clickUp vandaag uitproberen . 🙌