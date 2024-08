10 Beste Zenefits Alternatieven voor HR Teams in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Business kan niet draaien zonder een competente personeelsafdeling (HR). HR-managers weten dat maar al te goed! Van naleving van de wet tot secundaire arbeidsvoorwaarden en het beheer van een salarissysteem, je zwemt in een oceaan van to-dos. 🌊

Gelukkig maakt software zoals Zenefits het veel gemakkelijker om bovenop HR-gerelateerde taken te blijven zitten, zoals de dekking van ziektekostenverzekeringen en de administratie van secundaire arbeidsvoorwaarden. Zenefits is een populaire optie, maar zeker niet de enige in de stad. In deze gids splitsen we uit welke functies je nodig hebt in een concurrent van Zenefits en geven we een lijst van de 10 beste alternatieven voor Zenefits om je secundaire arbeidsvoorwaarden beter te beheren.

Wat moet je zoeken in een Zenefits Alternatief?

Bij het vinden van een Zenefits-alternatief komt het niet alleen aan op een bodemprijs. Zoek naar een softwareoplossing die je leven makkelijker maakt in de vorm van waardevolle functies zoals:

Uitgebreide HR-tools: Een goed Zenefits-alternatief moet worden geleverd met een breed bereik aan functies voor salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere zakenpersoneelsbeheer. Bonuspunten voor tools voor het inwerken van werknemers, tijdsregistratie en prestatiebeheer

Gebruikersvriendelijke interface: Hoe gemakkelijker het is om uwHR-softwarehoe sneller u waarde zult zien. Een gebruiksvriendelijk HR-platform verkleint de leercurve en verhoogt de productiviteit

Aanpasbare werkstromen : Elk bedrijf heeft unieke HR-processen. Zoek HR-software met workflows en modules die de functie kunnen aanpassen aan de manier waarop je team het liefst werkt

Integraties : U hebt geen tijd om te switchen tussen verschillende platforms of rapportages. Zoek een alternatief voor Zenefits dat integreert met uw Learning Management System (LMS), selfserviceportalen voor werknemers of toepassingen van derden zoals Slack om een naadloze werkstroom van informatie in uw bedrijf te garanderen

Schaalbaarheid: Na verloop van tijd zul je waarschijnlijk nieuwe mensen aannemen of werknemers verliezen. Je HR-software moet kunnen meegroeien met de groei en veranderingen van je bedrijf. Zoek naar cloud-gebaseerde oplossingen die zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe aanwervingen, offboarding ondersteunen en het toevoegen van functies vereenvoudigen

**Veiligheid en compliance zijn altijd een must-have, maar ze zijn ononderhandelbaar voor HR. Zorg ervoor dat je een gerenommeerd Zenefits-alternatief kiest dat gevoelige personeelsgegevens beschermt

10 beste alternatieven voor Zenefits voor gebruik in 2024

Natuurlijk, Zenefits is prima, maar andere HR-platforms zullen je ook over de eindstreep helpen. Bekijk deze 10 beste alternatieven voor Zenefits voor HR-professionals in 2024.

1. ClickUp Beste voor het beheren van HR Taken

ClickUp's 15+ weergaven bieden HR teams een muur-tot-muur oplossing voor elke dagelijkse Taak

ClickUp is misschien wel 's werelds favoriet app voor projectmanagement maar we zijn ook een waardevol hulpmiddel voor HR-professionals. HR Teams vertrouwen op ClickUp om aanwerving, onboarding en training te vereenvoudigen in een echte alles-in-één HR-oplossing. 🤝

Bouw aangepaste dashboards voor elk team, bewaak de prestaties en betrokkenheid van werknemers en bouw een centrale hub voor alle werknemersinformatie en personeelsbeheer. ClickUp brengt een krachtige database zonder code binnen handbereik voor het stroomlijnen van het wervingsproces. U kunt zelfs een aangepaste inwerkervaring binnen ClickUp bouwen, voltooid met traceerbare Taken, Documenten en opmerkingen.

U bent vrij om te bouwen wat u maar wilt in ClickUp, maar onze sjablonen zullen uw werkdag aanzienlijk versnellen. Voorbeeld ClickUp HR SOP sjabloon is perfect om processen aan te maken. Zodra u deze processen hebt gecreëerd en gedeeld, sluit u alles aan op ClickUp voor onmiddellijke implementatie en verantwoording.

ClickUp's HR SOP Template is ontworpen om u te helpen HR processen en procedures te creëren, beheren en bijhouden.

Als je ooit hulp nodig hebt bij het schrijven van HR-beleid, bewerking van kopij of het samenvatten van vergaderingen, clickUp AI proberen . Deze handige AI-schrijfassistent vindt de woorden voor u zodat u zich weer kunt bezighouden met wat het belangrijkst is: het reilen en zeilen binnen uw organisatie.

De beste functies van ClickUp

Aangepaste dashboards instellen voor elk team, werknemer, afdeling of organisatie

Brainstorm met uw groep over nieuwe HR-processen of beleidsregels op eenClickUp Whiteboard* Geen tijd om te schrijven? Versnel alles met ClickUp AI

Werk samen, deel en organiseer content eenvoudig metClickUp Documenten Beperkingen van ClickUp

ClickUp AI is alleen beschikbaar op gratis abonnementen, hoewel we een gratis proefversie van ClickUp AI aanbieden

ClickUp heeft veel functies, dus het kan even duren om vertrouwd te raken met de gebruikersinterface

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Gusto

Beste voor cloudgebaseerd salarisbeheer

via Gusto Gusto verkoopt zichzelf als een alles-in-één HR automatisering platform . Gusto is ontworpen voor kleine bedrijven en ondersteunt niet alleen het aanwervingsproces en de salarisadministratie, maar ook de registratie van staatsbelastingen in alle 50 Amerikaanse staten. Gusto werkt ook modulair, dus je betaalt alleen voor de functies die je nodig hebt.

Gusto beste functies

Gusto automatiseert salarisadministratie met opties voor directe storting en belastingaangifte

Beheer ziektekostenverzekering, pensioen accounts en andere employee benefits

Werf, onboard, beheer werknemers, en beheer de volledige levenscyclus van werknemers in Gusto

Tijd- en PTO-verzoeken bijhouden

Gusto limieten

Verschillende gebruikers zeggen dat de klantenservice van Gusto niet de beste is

Anderen zeggen dat ze meer aangepaste toestemmingen en notificaties willen

Gusto prijzig

Simple: $40/maand, plus $6/maand per persoon

$40/maand, plus $6/maand per persoon Plus: $80/maand, plus $12/maand per persoon

$80/maand, plus $12/maand per persoon Premium: Neem contact op voor prijzen

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.700+ beoordelingen)

4.5/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

3. UKG

Beste voor personeelsbeheer

via UKG UKG is een Zenefits-alternatief voor HR, salarisadministratie en personeelsbeheer . Het platform beheert aanvragers aanwerving, personeelsbehoud, aanwezigheid en meer. De functie voor het leveren van HR-services is vrij uniek, en geeft je de optie om altijd HR-advies aan je team te geven via het UKG-webportaal of de mobiele app.

UKG beste functies

Ondersteun datagestuurde personeelsgroei met UKG rapportage en analyses

Bouw verplichte wettelijke normen in uw geautomatiseerde UKG workflows in

UKG biedt de laatste wijzigingen in de arbeidswetgeving in uw regio, evenals best practices voor DEI&B

Beheer personeelsplanning

UKG limieten

Verschillende gebruikers vermelden UKG's gebrek aan aanpassingen

Anderen zeggen dat de klantenservice werk nodig heeft

UKG prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

UKG beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.400+ beoordelingen)

4.2/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

4. BambooHR

Beste voor bijhouden en inwerken van sollicitanten

via BambooHR BambooHR integreert HR, salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden in hetzelfde platform. Het omvat de typische HR-gegevens, personeelsbeheer, werving en selectie, inwerken bambooHR heeft functies voor personeelsbeheer en salarisadministratie, maar richt zich vooral op de ervaring en prestaties van werknemers. Als je problemen hebt op het gebied van betrokkenheid of prestaties, kan dit een goed hulpmiddel zijn om dingen te veranderen. 👔

BambooHR beste functies

Bekijk alle personeelsgegevens in vogelvlucht

Registreer en automatiseer het hele wervings- en inwerkproces in BambooHR

BambooHR heeft een grote integratiemarkt voor tools als Slack, Litmos en Kudos

Alle uren, aanwezigheid en salarisvoordelen van werknemers bijhouden met de vele tools voor compensatiebeheer van BambooHR

BambooHR limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de rapportages van BambooHR niet zo gedetailleerd zijn als ze zouden willen

Anderen zeggen dat het platform vaak bugs en vertragingen vertoont

BambooHR prijzen

Neem contact op voor prijzen

BambooHR beoordelingen

G2: 4,5/5 (1.600+ beoordelingen)

4,5/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.600+ beoordelingen)

5. Connecteam

Beste voor "deskless teams"

via Connecteam Connecteam is een Zenefits-alternatief dat zich richt op "bureauloze" teams, zoals veldwerkers. Als je op zoek bent naar een tool voor zelfbediening voor werknemers, dan is Connectteam een geweldige optie. Weergave van in- en uitkloktijden, probleemloze salarisadministratie en het beheer van Taken op hetzelfde platform. Connecteam wordt zelfs geleverd met HR sjablonen en voorwaardelijke formulieren om realtime rapportages uit het veld te verzamelen.

Connecteam beste functies

Planning vereenvoudigen met terugkerende diensten en duplicatie

Taken en aantekeningen aan elke medewerker toewijzen

Connecteam geeft inconsistentiewaarschuwingen als de timesheets van uw team niet aan de regels voldoen

Laat werknemers eenvoudig in- en uitklokken via de gebruiksvriendelijke mobiele app

Connecteam limieten

Connecteam vereist dat je salaris verwerkt via Gusto, QuickBooks of andere salarissoftware

Het heeft niet veel reviews

Connecteam prijsstelling

Het Kleine Business Plan: Gratis

Gratis Basis: $29/maand voor de eerste 30 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$29/maand voor de eerste 30 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Geavanceerd: $49/maand voor de eerste 30 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$49/maand voor de eerste 30 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Operations Expert: $99/maand voor de eerste 30 gebruikers, jaarlijkse factuur

Beoordelingen en beoordelingen van Connecteam

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (320+ beoordelingen)

6. ADP Workforce Now

Beste voor salarisverwerking

via ADP ADP is een van de meest herkenbare alternatieven voor Zenefits. Hoewel het bedrijf het meest bekend staat om de salarisverwerking, is de Workforce Now-tool van ADP een alles-in-één platform voor talentmanagement, arbeidsvoorwaarden en, natuurlijk, salarisadministratie.

ADP De beste functies van Workforce Now

Krijg inzicht in de ervaringen van werknemers via regelmatige enquêtes

Een selfserviceportaal instellen voor werknemers om veelvoorkomende HR-problemen op te lossen

Met ADP kunt u werknemers de keuze geven om hun eigen secundaire arbeidsvoorwaarden in te stellen

Zorg voor gelijkheid door de salarissen van uw teams te vergelijken met de branchenormen

ADP Workforce Now limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de site traag is en snel uitvalt

Anderen zeggen dat het platform een beperkte functie heeft in vergelijking met andere Zenefits alternatieven

ADP Workforce Now prijzen

Neem contact op voor prijzen

ADP Workforce Now beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3500+ beoordelingen)

4.1/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6.300+ beoordelingen)

7. Netwerken

Beste voor 24/7 HR ondersteuning

via Justworks Hebt u HR-software met 24/7 ondersteuning nodig? Kijk dan niet verder dan Justworks. Dit platform geeft je een directe verbinding met de klantenservice en HR-professionals via e-mail, chatten of Slack. Het biedt ook automatisering van de salarisadministratie tools voor aanwerving en onboarding en abonnementen op ziektekostenverzekeringen voor grote groepen.

Justworks beste functies

Geef je leiding aan een internationaal team? Justworks ondersteunt de wereldwijde werving van talent

Justworks integreert arbeidswetgeving in haar platform en werkstromen

Neem gegevensgestuurde beslissingen met Justworks People Analytics

De geautomatiseerde salarisadministratie van Justworks houdt de uren van medewerkers bij en synchroniseert deze met hun salarisstroken

Justworks limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de internationale salarisoplossing nog werk nodig heeft

Anderen wensen dat Justworks functies voor werknemersbetrokkenheid of sociale functies integreert

Justworks prijzen

Basis: $59/maand per werknemer voor maximaal 49 werknemers

$59/maand per werknemer voor maximaal 49 werknemers Plus: $99/maand per medewerker voor maximaal 49 medewerkers

Justworks beoordelingen

G2: 4.6/5 (430+ beoordelingen)

4.6/5 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

8. Kabbelend

Beste voor employee benefits management

via Kabbelend Rippling is een populair platform voor personeelsbeheer dat niet alleen functies bevat voor het uitvoeren van salarisadministratie en het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook onkosten- en apparaatbeheer ondersteunt. Bovendien wordt het geleverd met een IT Cloud en Finance Cloud, zodat u Rippling over meerdere afdelingen kunt mobiliseren. 🌻

Rippling beste functies

Voer de Amerikaanse of wereldwijde salarisadministratie uit

Werf toptalent met het systeem voor het bijhouden van sollicitaties en beheer hun prestaties met beoordelingen op basis van gegevens

Rippling stroomlijnt de opleiding van werknemers met een geïntegreerd LMS

Tools voor het verzamelen van feedback van werknemers en het uitvoeren van welzijnsenquêtes voor werknemers

Rippling limieten

Sommige gebruikers zouden willen dat Rippling een planningstool had

Anderen wensen aangepaste rapportages

Rippling prijzen

Neem contact op voor prijzen

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.100+ beoordelingen)

4.8/5 (2.100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.900+ beoordelingen)

9. Paychex

Beste voor kleine bedrijven

via Paychex Paychex biedt aanpasbare bundels, zodat je alleen betaalt voor de HR-functies die je nodig hebt. Of je nu zelfstandig ondernemer bent of een klein bedrijf hebt, dit Zenefits-alternatief geeft je ook toegang tot consultants om je salarisadministratie en bedrijfsbelastingen te optimaliseren.

Paychex beste functies

Verzekeringen nodig? Paychex verbindt u met polissen voor parapludekking, algemene aansprakelijkheid, werknemerscompensatie en meer

Paychex helpt u bij de overstap van een ander payrollbedrijf

Beheer ziektekostenverzekeringen inclusief FSA en HSA

Paychex houdt de aanwezigheid van werknemers bij en levert prikklokken

Paychex limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de prikklokken haperen

Anderen zeggen dat het ingewikkeld is om salarisprocessen uit te voeren voor werknemers in loondienst

Paychex prijzen

Essentials: $39/maand plus $5 per werknemer

$39/maand plus $5 per werknemer Select: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pro: Neem contact op voor prijzen

Paychex beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.400+ beoordelingen)

4.2/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.400+ beoordelingen)

10. Zoho People

Beste CRM-oplossing voor werknemers

via Zoho Mensen Zoho is een alles-in-één business suite die oplossingen biedt voor relatiebeheer (CRM), Taakbeheer en meer. Zoho People handelt HR-taken af zoals salarisadministratie en tijdsregistratie, maar ook het betrekken van werknemers, training en het bijhouden van aanwezigheid.

Zoho People beste functies

Zoho is een groot software ecosysteem, dus dit is een goede optie als je al Zoho producten gebruikt

Maak een HR-chatbot om snel antwoord te geven op eenvoudige vragen van je team

Moet je je uitgaven in toom houden? Probeer Zoho's functie voor onkostenbeheer om grip te krijgen op je uitgaven

Bouw je eigen on-demand LMS

Zoho People limieten

Je hebt een aparte oplossing nodig voor Taakbeheer

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om Zoho People te gebruiken als je meerdere organisaties beheert

Zoho People prijsstelling

Essential HR: $1.25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$1.25/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $2/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$2/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium: $3/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$3/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $4,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd People Plus: $9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Zoho People beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (240+ beoordelingen)

Vereenvoudig HR-management met Zenefits Alternatieven

Er zijn zoveel alternatieven voor Zenefits. Uiteindelijk hangt de beste optie voor jouw organisatie af van de functies, processen en prijzen die je nodig hebt om je business te regelen.

Hoewel alle tools op deze lijst HR-functies ondersteunen, is niets zo veelzijdig en aanpasbaar als ClickUp. Bouw je eigen database, stroomlijn documentbeheer of maak gebruik van een AI-tool in een van onze vele sjablonen - de mogelijkheden zijn eindeloos. 🤩

Ervaar zelf de magie van ClickUp: Maak nu gratis uw HR Werkruimte aan.