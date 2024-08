10 Software voor Human Capital Management voor bedrijven in 2024

Personeelsbeheer is nooit eenvoudig. HR-managementprofessionals hebben vaak vele petten op. Ze moeten werknemers werven, aannemen, ontwikkelen, betalen, managen en behouden. En meestal werken ze met beperkte middelen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, biedt HCM- of Human Capital Management-software HR-professionals de juiste hulpmiddelen voor personeelsbeheer.

Met de explosieve groei van de markt blijft het aantal spelers in de markt voor HCM-oplossingen echter toenemen. De echte vraag is dan: welke oplossingen voor human capital management moet u overwegen?

Deze blog gaat in op wat u kunt verwachten van competente HCM-software en de top 10 HR-systemen om u te helpen met al uw behoeften op het gebied van human capital management.

Wat is software voor human capital management?

Human Capital Management (HCM)-software is een allesomvattende oplossing die bestaat uit een suite van HR-tools voor het beheer van uw personeelsbestand, HR-activiteiten, betalingen van werknemers en meer.

Met HCM-software kunt u de salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, werving en prestatiebeheer stroomlijnen en tegelijkertijd voldoen aan de voorschriften en industrienormen.

Wat moet u zoeken in software voor Human Capital Management?

Hier is een lijst met essentiële functies waar je op moet letten voordat je een HCM-systeem kiest:

Kernfuncties van HR: Ga op zoek naar een HCM-software die alle HR-functies gedurende de hele levenscyclus van een werknemer afhandelt, van het aanwervingsproces tot het beheer van personeelsgegevens, talentmanagement, werknemersbetrokkenheid, voordelenadministratie, personeelsplanning, salarisadministratie, onkostenbeheer, enz.

Ga op zoek naar een HCM-software die alle HR-functies gedurende de hele levenscyclus van een werknemer afhandelt, van het aanwervingsproces tot het beheer van personeelsgegevens, talentmanagement, werknemersbetrokkenheid, voordelenadministratie, personeelsplanning, salarisadministratie, onkostenbeheer, enz. Prestatiemanagement: Kies een HCM-software die helpt bij het stellen van doelen, het uitvoeren van personeelsbeoordelingen, opvolgingsplanning, positiemanagement en het volgen van loopbaanontwikkeling

Kies een HCM-software die helpt bij het stellen van doelen, het uitvoeren van personeelsbeoordelingen, opvolgingsplanning, positiemanagement en het volgen van loopbaanontwikkeling Rapportage en analyses: Zoek naar HCM-oplossingen die realtime gegevensanalyse bieden via intuïtieve dashboards, belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en rapportage. Veel tools voor personeelsbeheer bieden ook machine learning en voorspellende analyses met betrekking tot verloop en personeelsbehoud

Zoek naar HCM-oplossingen die realtime gegevensanalyse bieden via intuïtieve dashboards, belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en rapportage. Veel tools voor personeelsbeheer bieden ook machine learning en voorspellende analyses met betrekking tot verloop en personeelsbehoud Naleving en leren: Kies software die ervoor zorgt dat uw personeelsbestand wereldwijd wordt nageleefd, met ingebouwde tracering van naleving en op regio's gebaseerde instellingen, zodat u klaar bent voor audits

Kies software die ervoor zorgt dat uw personeelsbestand wereldwijd wordt nageleefd, met ingebouwde tracering van naleving en op regio's gebaseerde instellingen, zodat u klaar bent voor audits Integraties: Uw HCM-software moet naadloos integreren met andere tools die uw bedrijf gebruikt, zoals boekhoudplatforms, betalingsproviders of achtergrondcontrolediensten

Uw HCM-software moet naadloos integreren met andere tools die uw bedrijf gebruikt, zoals boekhoudplatforms, betalingsproviders of achtergrondcontrolediensten Veiligheid en ondersteuning: Zoek naar software die gegevensbeveiliging hoog in het vaandel heeft staan met functies zoals gegevensversleuteling en rolgebaseerde toegang. Denk ook aan uitgebreide technische ondersteuning, training, implementatie en regelmatige upgrades om een soepele werking te garanderen

De 10 beste software voor Human Capital Management die u kunt gebruiken

1. ClickUp

Werf en beheer uw ideale team met het HR-beheerplatform van ClickUp

ClickUp is een alles-in-één platform voor human capital management en rekruteringstool die uw HR-team helpt bij het beheren van werknemers, van werving en selectie tot onboarding, prestatiebeheer, talentbeheer en zelfs pensionering.

Met een groot aantal aanpasbare functies en meer dan 1000 integraties is ClickUp een hub voor het consolideren van werk op verschillende afdelingen en het creëren van een gezamenlijke werkruimte. Dit maakt het ideaal voor HR-teams die toezicht houden op personeelsgegevens, personeelsplanning, compensatiebeheer, werknemersbetrokkenheid en het bijhouden van doelen. ClickUp Doelen kan HR-teams en teammanagers helpen om op transparante wijze doelen te stellen en bij te houden voor de hele organisatie. Stel doelen in numerieke, monetaire, waar/onwaar of taakvorm; combineer doelen van meerdere teams tot doelen. Stel deadlines in, maak scorekaarten en deel doelen met iedereen in de organisatie met kijk- of bewerkingsrechten.

Bekijk uw volledige wervingspijplijn en HR-functies met ClickUp Views

Het visualiseren van taken en doelen wordt ook een fluitje van een cent met de verscheidenheid aan ClickUpweergaven beschikbaar. U kunt de meer dan 15 weergaven aanpassen met aangepaste velden en statussen om aan al uw eisen te voldoen. De Lijstweergave helpt bijvoorbeeld bij het bijhouden van taken op velden zoals vervaldatum, prioriteit, eigenaar, enz. De kalenderweergave helpt bij het bijhouden van activiteiten op datum en duur.

Met samenwerkende ClickUp Documenten hebt u één plaats om alle organisatorische beleidsregels, bronnen en kennisbanken te centraliseren. Bewerk en update ze waar nodig en deel ze met aangepast toegangsbeleid tussen teams. De Universeel zoeken functie zorgt ervoor dat geen enkel document of taak meer dan een klik of twee verwijderd is!

Volg de prestaties en werklast van werknemers met aanpasbare ClickUp Dashboards

Aanpasbare ClickUp Dashboards laten u realtime rapporten genereren over werknemersprestaties, betrokkenheid, voltooiingspercentages van prestatiebeoordelingen en al uw andere prioriteiten op het gebied van personeelsbeheer het hele jaar door. Deze visueel aantrekkelijke dashboards kunnen ook worden gebruikt voor presentaties van belanghebbenden en vergaderingen over bedrijfsstrategieën. Er zijn meer dan 50 widgetvariaties op maat van verschillende HR-scenario's, zoals ingevulde functies, aanstellingstijd en teamprestaties

En dat is nog niet alles. ClickUp Brein de handige AI-assistent in ClickUp kan u ook helpen om sneller door uw takenlijst heen te komen. Probeer het uit voor alles van het schrijven van een beloningsprogramma voor werknemers aankondiging om de notities van je volgende vergadering samen te vatten in actiepunten.

Honderden kant-en-klare sjablonen in ClickUp's sjabloonbibliotheek zorgt ervoor dat u geen tijd verliest met het opzetten. Deze zeer aanpasbare sjablonen dekken een verscheidenheid aan gebruikssituaties met betrekking tot werving, het opstellen van beleid, prestatiebeheer, het stellen van doelen en nog veel meer.

ClickUp's HR SOP Template is ontworpen om u te helpen HR-processen en -procedures te creëren, beheren en volgen.

Bijvoorbeeld de ClickUp HR SOP-sjabloon dient als een uitstekende bron om uw team vertrouwd te maken met de processen die ClickUp Whiteboards gebruiken. Deze sjabloon maakt gebruik van een levendige, goed gestructureerde en aanpasbare tabel binnen uw collaboratieve Whiteboard, en vergemakkelijkt HR-managers bij het trainen van het team, het opzetten van wervingstaken, het beheren van aanwervingen en inwerken van werknemers processen en meer

ClickUp beste eigenschappen

Meervoudige workflowweergaven: Geniet van ClickUp's diverse visualisatieopties voorHR doelenwaaronder tabel-, lijst-, formulier-, kalender- en werklastweergaven. Meerdere manieren hebben om naar workflows te kijken helpt inefficiënt beheer van werknemersdatabasessorteren, filteren en capaciteitsplanning

Geniet van ClickUp's diverse visualisatieopties voorHR doelenwaaronder tabel-, lijst-, formulier-, kalender- en werklastweergaven. Meerdere manieren hebben om naar workflows te kijken helpt inefficiënt beheer van werknemersdatabasessorteren, filteren en capaciteitsplanning HR-automatisering: Stroomlijn HR-processen met ClickUp's uitgebreide aanbod van meer dan 100 automatiseringsmogelijkheden. Gebruik het om het aanmaken en toewijzen van taken te automatiseren, commentaar te geven, statuswijzigingen door te voeren en nog veel meer

Stroomlijn HR-processen met ClickUp's uitgebreide aanbod van meer dan 100 automatiseringsmogelijkheden. Gebruik het om het aanmaken en toewijzen van taken te automatiseren, commentaar te geven, statuswijzigingen door te voeren en nog veel meer Uniform HR-dashboard: Bewaak projectmijlpalen, doelen en HR KPI's met aanpasbare en aantrekkelijke dashboards in ClickUp, die een uniform en toegankelijk overzicht bieden voor uw hele team

Bewaak projectmijlpalen, doelen en HR KPI's met aanpasbare en aantrekkelijke dashboards in ClickUp, die een uniform en toegankelijk overzicht bieden voor uw hele team Pre-built sjablonen: Creëer workflows en standaardiseer processen snel met honderden aanpasbare sjablonen

Creëer workflows en standaardiseer processen snel met honderden aanpasbare sjablonen Samenwerken aan documentatie:Maak en bewaar gemakkelijk doorzoekbare en deelbare documenten met betrekking tot alles van SOP's tot werving in ClickUp Docs

ClickUp beperkingen

De mobiele app heeft mogelijk niet alle functies van de desktopversie

Gebruikers kunnen moeite hebben om eraan te wennen vanwege de uitgebreide functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.400+ beoordelingen)

4.7/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Arcoro

Bron: Arcoro Arcoro biedt HR-oplossingen op maat voor de bouwsector, van aangepaste aanwerving tot compliance management. Met zijn bewezen expertise en uitgebreide modules overbrugt Arcoro communicatiekloven, zorgt het voor compliance en geeft het werknemers in de bouwsector meer mogelijkheden.

Met Arcoro kunt u het volgen van sollicitaties, onboarding, personeelsbeheer, afwezigheidsbeheer, voordelenbeheer, tijd en prestaties bijhouden.

Arcoro beste eigenschappen

Aanwerving, onboarding en andere taken voor personeelsbeheer automatiseren

Integreer met Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint en Foundation om HR-gegevens en communicatie tussen de buitendienst en het kantoor te beheren

Inzichten en geavanceerde analyses via het Applicant Tracking System van Arcoro

Zorg voor werknemers en verbeter de retentie met prestatie- en leermanagementsystemen

Gemakkelijk toegang tot ondersteuning via gebruiksvriendelijke handleidingen en on-demand trainingssessies

Arcoro beperkingen

Beperkt tot bouwgerelateerde bedrijven

Punten worden soms niet gesynchroniseerd. Sommige HR-professionals hebben gemeld dat ze gegevens handmatig moeten invoeren

Sommige gebruikers hebben gevraagd om PDF-formulieren toe te voegen

GPS voor het volgen van werknemers is voor verbetering vatbaar

Arcoro prijzen

Prijzen op maat

Arcoro beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (80+ beoordelingen)

3.9/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

3. Paychex Flex

Bron: Paychex Paychex Flex is een alles-in-één HCM, PEO, en HR-software die kleine en middelgrote bedrijven helpt bij het stroomlijnen van salarisadministratie, HR, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere gerelateerde taken.

Het vereenvoudigt de personeelsadministratie met een Professional Employer Organization (PEO)-systeem dat HR-taken stroomlijnt en geld en tijd bespaart.

Paychex Flex beste eigenschappen

Stroomlijn de salarisverwerking met geautomatiseerde berekeningen en belastingaangiften

Vereenvoudig het delen van gegevens en communicatie met gecentraliseerde online beheersystemen,

Proactieve monitoring van veranderingen in wereldwijde wet- en regelgeving voor werknemers om risico's te minimaliseren en naleving te automatiseren

Bespaar tijd en papierwerk met een speciale zelfbedieningsportal voor werknemers waarmee werknemers HR-taken zelfstandig kunnen afhandelen

Volg en registreer eenvoudig werknemersuren voor de salarisadministratie en andere HR-functies met Paychex Flex Time

Paychex Flex beperkingen

Verouderde UI

Gebruikers hebben gevraagd om meer functies voor zelfbeheer die niet direct afhankelijk zijn van Paychex Flex

Paychex Flex prijzen

Essentials: $39/maand + $5 per werknemer

$39/maand + $5 per werknemer Select: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pro: Aangepaste prijzen

Paychex Flex beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.400+ beoordelingen)

4.2/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

4. Ceridian Dayforce HCM

Bron: Dayforce Met meer dan 6 miljoen gebruikers wereldwijd is Dayforce gespecialiseerd in het vereenvoudigen van schaalbaarheid. Het is een holistische HCM-applicatie met één gegevensmodel, altijd calculerende functies en ingebouwde intelligentie.

Het heeft uitstekende personalisatiemogelijkheden met realtime analyses en visualisatie voor uw dagelijkse HR-behoeften.

Dayforce HCM beste functies

Stroomlijn salarisadministratie in meer dan 200 landen en gebieden

Gebruik AI om intelligente aanwervingsbeslissingen te nemen, het workflowbeheer te optimaliseren en talent te beheren en te behouden

Vermijd het gedoe van het handmatig bijwerken van rapporten; creëer dynamische HR-rapporten die in real-time worden bijgewerkt

Garandeer de veiligheid van de gegevens van uw medewerkers met ingebouwde privacycontroles en een ontwerp dat beveiliging vanaf de basis als prioriteit stelt

Dayforce HCM-beperkingen

Kan enorme, onleesbare rapporten maken

De selfservicefunctie voor werknemers is verouderd

Directe klantenondersteuning moet toegankelijk zijn zonder dat voor elk geval een login vereist is

Dayforce HCM prijzen

Prijzen op maat

Dayforce HCM beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (780+ beoordelingen)

4.2/5 (780+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (940+ beoordelingen)

5. Eddy

Bron: Eddy Eddy is trots op zijn eenvoud en gebruiksgemak. U kunt het geïntegreerde platform van Eddy gebruiken om werknemers aan te werven, in dienst te nemen, te beheren en te betalen. Het vermindert drastisch de tijd die nodig is om payrolls uit te voeren met de zeer veelzijdige Eddy Payroll.

Eddy slaat werknemersgegevens op in een beveiligde omgeving die u overal kunt raadplegen. U hebt ook toegang tot geautomatiseerde berichtenuitwisseling, aanpasbare pijplijnen en functies voor automatisch posten.

Eddy beste functies

Vereenvoudig salarisbeheer voor kleine bedrijven door krachtige automatisering

Zorg voor driemaandelijkse en jaarlijkse belastingaangiften, evenals het opstellen en indienen van W-2 en 1099-NEC aan het einde van het jaar

Uren van werknemers bijhouden en een nauwkeurig uurloon berekenen met behulp van Eddy's functie voor tijdregistratie en aanwezigheid

Bespaar tijd en voorkom onoplettendheid met automatische berichten, aanpasbare pijplijnen en automatische vacatureplaatsing op belangrijke vacaturesites

Medewerkers kunnen hun saldo's bekijken en verlof aanvragen via de mobiele app

Eddy beperkingen

Heeft meer regio-specifieke arbeidsrechtelijke updates nodig

Verschillende gebruikers ondervonden fouten bij het uploaden van documenten voor nieuwe werknemers

Een werknemer moet de uitnodiging accepteren om in het onboarding-tabblad te verschijnen

Eddy prijzen

Starter: $4/maand per persoon

$4/maand per persoon Groei: $8/maand per persoon

$8/maand per persoon Premium: Prijzen op maat

Prijzen op maat Aanvullingen: Loonlijst: $6/persoon Inhuur: $199/maand



Eddy beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

6. Trakstar

Bron: Trakstar Trakstar is een cloudgebaseerde software voor prestatiebeoordeling die vier complementaire producten combineert: prestatiebeheer, leerbeheer, het volgen van sollicitanten en personeelsanalyses, in één oplossing voor talentontwikkeling.

Trakstar biedt een 360° beoordelingsfunctie die uitgebreide feedback geeft en de groei van werknemers op meerdere gebieden bevordert. Het helpt u ook bij het werven van competent talent via de Candidate Sourcing-functie.

Trakstar beste eigenschappen

Creëer online cursussen en opleidingsmodules met het gebruiksvriendelijke platform voor het maken van eLearning-cursussen van Trakstar Learn voor hybride, externe en persoonlijke teams

Stroomlijn onboarding en kandidaatsourcing en deel vacatures naar topvacaturebanken met Trakstar Hire_Volg prestaties met _Trakstar Insights en bevorder gegevensgestuurde besluitvorming voor voortdurende verbetering

Automatiseer het importeren van kandidaatinformatie en de samenwerking met externe recruiters

Trakstar beperkingen

Verscheidene gebruikers hebben hun ongenoegen geuit over de rapportagemogelijkheden van het platform en beweren dat deze onvoldoende diepgang hebben en niet aan hun eisen voldoen

Niet geschikt voor verhalende beoordeling in plaats van beoordeling op basis van rating

Geen mogelijkheden voor het automatisch genereren van rapporten

Trakstar prijzen

Prijzen op maat

Trakstar beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (450+ beoordelingen)

4.2/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

7. Kabbelend

Bron: Kabbelen Rippling is een cloudgebaseerde HCM-software die de workflows van HR-, IT- en financiële afdelingen onder één dak stroomlijnt.

Hun HR-software is gebruiksvriendelijk, intuïtief en bevat veel functies, van salarisadministratie tot feedbackonderzoeken voor werknemers.

Rippling beste eigenschappen

Toegangaanpasbare HR-sjablonen ontworpen voor salarisadministratie en andere essentiële HR-taken

Behandel de complexiteit van het beheren van een wereldwijd personeelsbestand met gespecialiseerde functies voor gelokaliseerde loonlijst-, belasting- en nalevingsvereisten

Gebruik de Custom Workflow Builder om elk handmatig proces te automatiseren of gegevens in meerdere systemen tegelijk te synchroniseren - zonder code

Stel werknemers in staat om in en uit te klokken en werkgevers om pauzes in real-time te controleren en goed te keuren met slimme prikklokken

Rolgebaseerde machtigingen en beleidsregels implementeren die zijn afgestemd op de behoeften van uw organisatie, voor aangepaste toegang en goedkeuringen

Rimpelende beperkingen

Lange laadtijden bij overgangsstromen

De UI moet gebruiksvriendelijker

Integratie met IT-beheer nodig

Rippling prijzen

Aangepaste prijzen

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.270+ beoordelingen)

4.8/5 (2.270+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3.030+ beoordelingen)

8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Bron: Oracle HCM Het aanbod van Oracle Cloud HCM beslaat verschillende gebieden, van personeelszaken en taakbeheer tot personeelsbeheer, salarisadministratie en HCM-analyse.

Oracle zorgt voor naleving van wereldwijde wettelijke en bedrijfsnormen. Met veilige selfservice-opties kunnen werknemers persoonlijke gegevens, PTO en loonstrookjes op verzoek beheren.

Oracle Fusion Cloud HCM beste eigenschappen

Garandeer compliance met wereldwijde regelgeving en branchespecifieke behoeften

Bied werknemers veilige, mobiel reagerende selfserviceportals voor het beheren van persoonlijke gegevens en essentiële taken

Beheer branche-, vakbonds- en contractafspraken met regelgestuurde workflows

Maak gebruik van voorspellende analyses om toptalent te identificeren en te behouden door hun risico op vertrek in te schatten

AI-algoritmen gebruiken om anomalieën te detecteren, zoals spookwerknemers en ongeautoriseerde salariswijzigingen

beperkingen van Oracle Fusion Cloud HCM

Niet in staat om CV's of sollicitaties in bulk te downloaden

Een suboptimaal navigatiesysteem dat te veel kliks gebruikt

De prestaties van de software kunnen afnemen en traag worden wanneer deze door meerdere gebruikers tegelijk wordt gebruikt

De prijs kan duur zijn voor kleine bedrijven

Oracle Fusion Cloud HCM prijzen

Help Desk: $4 per werknemer per maand

$4 per werknemer per maand Talentmanagement: $10 per werknemer per maand

$10 per werknemer per maand Wereldwijde HR: $15 per werknemer per maand

Oracle Fusion Cloud HCM beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (520+ beoordelingen)

3.5/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (60+ beoordelingen)

9. Paycor HCM

Bron: Paycor Paycor HCM is een alles-in-één HR-, payroll-, talentacquisitie- en talentmanagementsysteem. De HCM-software kan gemakkelijk worden aangepast en geconfigureerd voor verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, productie, restaurants en professionele diensten.

Paycor biedt ook belasting- en nalevingsopties, foutopsporingssystemen en andere opvallende functies.

Paycor HCM beste functies

Geniet van unieke betalingsopties zoals On Demand Pay, Paycor Wallet en meer

Vereenvoudig salarisverwerking met de AutoRun-functie die betalingen op specifieke tijdstippen automatiseert

Automatiseer talent-sourcing, werving en onboarding

Ontvang real-time waarschuwingen over ontbrekende of ongeldige belasting ID's en adressen direct op uw dashboard

Talent efficiënt beheren met speciale systemen voor talentontwikkeling, loopbaanbeheer en compensatieplanning

Gemakkelijk toegang tot salaris- en secundaire arbeidsvoorwaarden, verlofaanvragen, updates van persoonlijke gegevens en meer via de Paycor mobiele app

Paycor HCM beperkingen

Slechte klantenservice

Bug fixes voor de release moeten beter

Rapportage voelt onintuïtief

Paycor HCM prijzen

Prijzen op maat

Paycor HCM waarderingen en reviews

G2: 4/5 (700+ beoordelingen)

4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.760+ beoordelingen)

10. Workday Human Capital Management

Bron: Werkdag Workday is een CRM-software op ondernemingsniveau die financiële processen integreert met HR, planning en analyses. Daarom biedt het een allesomvattende oplossing voor personeelsbeheer.

Met Workday AI als kern is het een intelligente, flexibele suite van HR-applicaties die beter samenwerken.

Workday HCM beste functies

Integreer native met Workday Skills Cloud, een AI-gedreven tool die leiders in staat stelt wendbare strategieën te creëren

Maak gebruik van uitgebreide analyses om diepgaande inzichten te krijgen in de prestaties van het personeelsbestand via eenvoudig te begrijpen dashboards

Gebruik concurrentiebenchmarking en selfservicerapportage om sneller kansen te identificeren

Integreer het snel met uw bestaande IT-ecosysteem via duizenden openbare API's en een marktplaats

Workday HCM beperkingen

De rapportagefunctionaliteit heeft een steile leercurve en kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Workday rollen moeten meer aanpasbaar zijn

De globale zoekoptie is niet de beste

Workday HCM prijzen

Prijzen op maat

Workday HCM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1.300+ beoordelingen)

4/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.330+ beoordelingen)

Kies de beste HCM-software voor uw bedrijf

Elke HCM-software op deze lijst biedt iets nieuws en unieks. Ze zijn allemaal gespecialiseerd in een bepaalde niche. Als je dus specifieke nichefunctionaliteit nodig hebt, kies dan de software die het beste bij je past.

Als je echter nog steeds twijfelt over welke software voor human capital management je moet kiezen, ga dan voor de software die het allemaal kan - ClickUp. ClickUp software voor human resources biedt u het beste van alle werelden. U krijgt een uitstekend HCM-platform dat uw HR-afdeling helpt efficiënte workflows op te zetten en te onderhouden voor alle personeelsbeheerprocessen gedurende de hele levenscyclus van de werknemer.

En een algemene resource- en projectmanagementsoftware met een gebruiksvriendelijke interface die elke bedrijfsbehoefte aankan.

Waar wacht u nog op? Probeer ClickUp gratis nu!