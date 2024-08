10 beste AI-tools voor human resources in 2024

Volgens een studie uit 2021 over de toepassing van AI in HR de voordelen van AI-tools beperken zich niet tot het besparen van tijd en kosten. Ze spelen ook een belangrijke rol bij het elimineren van menselijke fouten en vooroordelen, wat de betrokkenheid en productiviteit op de werkplek kan bevorderen.

Met de juiste AI-tools kunnen HR Teams dagelijkse Taken vergemakkelijken, zoals het optimaliseren van werving en selectie, het inwerken van nieuwe werknemers en het versterken van de betrokkenheid van werknemers. Hierdoor blijft er meer tijd over om te focussen op waardevolle, strategische taken.

In dit artikel bespreken we de 10 beste AI-tools voor HR die beschikbaar zijn in 2024 en gaan we in detail in op hun mogelijkheden en voordelen. Bekijk onze mini-overzichten en ontdek de ideale software om je HR-afdeling te versterken!

AI tools voor HR helpen teams Kunstmatige intelligentie te gebruiken om verschillende mensgerelateerde taken te ondersteunen. Kunstmatige intelligentie werd in eerste instantie ontwikkeld voor het versnellen van beheerderstaken die veel tijd in beslag nemen, zoals het bijhouden van personeelsgegevens. In de afgelopen jaren zijn AI-tools verbeterd om een array aan taken op zich te nemen en complexe perspectieven te ontwikkelen.

Deze tools maken gebruik van conceptuele kaders, zoals gedragsstudies en taalreacties, om cognitieve HR-processen, zoals het schrijven van functiebeschrijvingen of het samenvatten van functioneringsgesprekken, opnieuw vorm te geven.

Hoe HR-afdelingen AI-oplossingen gebruiken

Dit zijn de zes top use cases van verschillende AI-systemen voor HR Teams :

Systeem voor het bijhouden van sollicitanten: De technologie kan helpen bij het aantrekken van het juiste talent door verschillende fasen van de cyclus voor het aannemen van personeel te ondersteunen. Mogelijke implementaties zijn het schrijven van aantrekkelijke vacatures en het intelligent sorteren van cv's Onboarding en offboarding van werknemers: Zorg voor een positieve ervaring voor werknemers tijdens de overgang van mensen in en uit de organisatie met hulpmiddelen zoals automatisch gegenereerde checklists Biasreductie: Helpt bij het verwijderen van vooroordelen zoals leeftijd, geslacht, ras en religie uit de manier waarop u communiceert met kandidaten en werknemers, waardoor uw merk aantrekkelijker wordt Prestaties en betrokkenheid van werknemers: Integreer voorspellende analysetools in uw inspanningen voor prestaties en betrokkenheid om het personeelsverloop te verminderen Automatisering van taken: Automatiseert taken zoals het scannen van cv's,AUTOMATISERING schrijven van interne e-mailsen het samenvoegen van gegevens om de werklast van de beheerder te verminderen Gezamenlijk beheer van planningen : Helpt ideale vergaderingen vast te leggen door intelligente verwerking van individuele planningen

Bekijk onze lijst met de beste AIHR-tools op de markt. Van het automatiseren van alledaagse Taken tot het uitdiepen van inzichten, ze beloven een bereik aan mogelijkheden om het personeelsbeheer te verbeteren in de hele organisatie! 🌐

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een platform voor productiviteit en oplossing voor HR-professionals die vervelende Taken willen automatiseren, medewerkers willen betrekken en structuur willen brengen in hun veelvoud aan werkstromen. 🛠️

Gebruik ClickUp AI , een ingebouwde AI-assistent die deel uitmaakt van het platform, om uw communicatie-inspanningen te vereenvoudigen. De AI-tool helpt u ingebouwde rolspecifieke prompts te gebruiken om gegevens te analyseren, rapporten te genereren en mogelijke oplossingen aan te bevelen.

HR-managers vinden het geweldig hoe ClickUp AI automatisch de toon van berichten en briefings kan veranderen, afhankelijk van met wie ze communiceren!

Gebruik ClickUp AI Tools om kant-en-klare rolspecifieke prompts te vinden

Gebruik de AI-assistent in elke fase van uw HR-werkstroom. Het kan u bijvoorbeeld helpen bij het genereren:

Functiebeschrijvingen

Inwerkmateriaal en training content

Handboeken voor werknemers

Gidsen voor functioneringsgesprekken

Taak samenvattingen

Met ClickUp Documenten kunt u al uw HR-kennis op één plaats opslaan en toegangscontroles beheren. Verbind documenten met werkstromen, visualiseer Taken van teams, plan interne gebeurtenissen en krijg bruikbare inzichten voor prestatiebeheer op het platform intuïtief dashboard .

Vergeet niet om ClickUp's vooraf gebouwde automatiseringen om repetitieve HR Taken te stroomlijnen zoals het sturen van notificaties over het accepteren van vacatures naar aanname managers of enquêtes over de betrokkenheid van werknemers naar teamgenoten.

ClickUp beste functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. JuiceBox

Via: JuiceBox JuiceBox is een software voor bedrijfsinformatie die AI gebruikt om een op gegevens gebaseerd besluitvormingsproces op te zetten. De makers van het platform willen datavisualisatie mogelijk maken voor gebruikers die niet al te technisch onderlegd zijn.

Met JuiceBox kan je HR team het verzamelen van gegevens uit meerdere spreadsheets automatiseren, zoals personeelsdossiers, prestatiebeoordelingen en onderzoeksresultaten. De eigen AI van het platform transformeert complexe datasets in contextuele verhalen en rapportages.

Deze inzichten, aangedreven door natuurlijke taalverwerking, kunnen trends en patronen onthullen in de prestaties, betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers, die op hun beurt uw HR-praktijken beïnvloeden.

Op basis van het pakket dat voor u is ontworpen, kan JuiceBox worden geleverd met verschillende ingebouwde functies voor KPI-monitoring scorekaarten voor medewerkers, benchmarking en het importeren en exporteren van gegevens.

JuiceBox beste functies

Samenhangende gegevensverhalen voor ongeorganiseerde informatie

Voorspellende inzichten om het talentmanagementproces te sturen

Automatisering van routinetaken om repetitieve taken te elimineren

AI-gebaseerde tools voor het genereren van rapporten

JuiceBox limieten

Het vinden van relevante statistieken voor een situatie kan verwarrend zijn

Beperkte integraties en geavanceerde functies

JuiceBox prijzen

Beschikbaar na contact met het sales team

JuiceBox beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

4.5/5 (Minder dan 5 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

3. Werkbaar

Via: Werkbaar Workable biedt een uitgebreid pakket tools om recruiters te ondersteunen. Met zijn intuïtieve interface en AI-functies kunt u uw wervingspijplijn optimaliseren voor het vinden van kandidaten.

Het platform beschikt over een volledige technologiestack voor automatisering van werving en selectie. Plaats uw vacatures op 200+ vacaturesites, vind kandidaatprofielen die aan uw beschrijving voldoen en werf aan zonder vooroordelen. Voeg automatisering toe aan elke fase van het wervingsproces, inclusief:

Sollicitatiegesprekken regelen

Tests toewijzen

E-mails met afwijzingen versturen

Telefoongesprekken plannen

Een van Workable's meest opvallende AI functies is de geautomatiseerde screening van kandidaten. AI kan de prestaties van kandidaten voorspellen door cv's en kwalificaties te analyseren, waardoor het evaluatieproces aanzienlijk wordt versneld. Probeer de slimme planningsfunctie om de beschikbaarheid van kandidaten en interviewers op elkaar af te stemmen. 🧑‍💼

Workable beste functies

Geautomatiseerde screening van kandidaten

Vind de best passende passieve kandidaten met AI

Diversiteit en inclusie optimalisaties

Real-time analyse

Ondersteunt voorspellende aanwervingsmodellen

Werkbare limieten

Het platform kan soms traag en buggy zijn

De zoek- en filtermogelijkheden voor kandidaten kunnen beter

Werkbare prijzen

Starter: $149/maand voor maximaal 50 werknemers

$149/maand voor maximaal 50 werknemers Standaard: begint bij $ 299/maand

begint bij $ 299/maand Premier: begint bij $599/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Workable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (430+ beoordelingen)

4. Toptal

Via: Toptal Toptal is een uitstekend rekruterings- en freelancingplatform op onze lijst. De tool is ideaal voor talentscouts die op zoek zijn naar freelancers van over de hele wereld, voornamelijk in de volgende velden:

Softwareontwikkeling Financiën Ontwerp en UI Productbeheer Projectmanagement

Het biedt ook functies voor het in kaart brengen van vaardigheden en prestatiebenchmarks die meer inzicht geven in huidige teams en organisaties helpen bij het nemen van verstandige personeelsbeslissingen.

De meeste Toptal freelancers leveren hun diensten op afstand, maar je kunt on-site beschikbaarheid aanvragen voor een bepaalde periode.

Toptal beste functies

Automatische matching van vacatures

Voorspellende analyse om lacunes in vaardigheden te identificeren

Prestaties en betrokkenheid bijhouden

Proefversie van twee weken voor elke opdracht

Toptal limieten

UI kan worden verbeterd

Sommige gebruikers zijn ontevreden over de op commissie gebaseerde prijzen

Toptal prijzen

Neem contact op met het verkoopteam

Toptal beoordelingen en reviews

G2: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

4.7/5 (250+ beoordelingen) Trustpilot: 4.8/5 (1.600+ beoordelingen)

5. Zoho Werven

Via: Zoho Werven Zoho Recruit is een innovatieve en schaalbare AI-wervingstool met zowel ATS- als CRM-functies (candidate relationship management) voor je HR-team of uitzendbureau. Net als veel andere platforms op onze lijst maakt deze tool gebruik van voorspellende analyse om je wervingsproces nauwkeurig af te stemmen. 🤸

Het platform biedt optimalisatie van vacatureteksten en automatische cv-screening om het handmatige werk tijdens het aanwervingsproces te verminderen. Het kan automatisch cv's analyseren en er sleutelinformatie uithalen zoals vaardigheden, ervaring en opleiding. Gebruik de functie Radius zoeken om kandidaten te vinden binnen een bepaald geografisch gebied of postcode.

De AI-assistent en chatbot van het platform, Zia, fungeert als een matchmaker tussen u en uw gewenste kandidaten, waardoor de algehele wervingservaring wordt verbeterd. De geavanceerde algoritmen voor machinaal leren identificeren verborgen patronen in verzamelde gegevens om nauwkeurig en in realtime de beste matches met kandidaten te voorspellen.

Zoho Recruit beste functies

Geautomatiseerde vacatures op meer dan 100 vacaturebanken

Kortere time-to-hire

Chatbot Zia houdt kandidaten op de hoogte

Ingebouwde automatiseringstools voor herinneringen, vergaderingen, enz.

Configureerbare Talentanalyse biedt real-time informatie over wervingspatronen

biedt real-time informatie over wervingspatronen Machine learning-tools voor voorspellingen

Zoho Recruit beperkingen

Beperkte technische ondersteuning

Gebruikerservaring is voor verbetering vatbaar

Zoho Recruit prijzen

Forever Free

Standaard: $25/maand

$25/maand Professioneel: $50/maand

$50/maand Enterprise: $75/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho Recruit beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

4.4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (850+ beoordelingen)

6. Fetcher

Via: Fetcher Fetcher is een alles-in-één talent sourcing tool waarvan de schaalbare AI-gebaseerde zoekopdracht het proces van sourcing en outreach automatiseert. Bij elke run krijg je verschillende gegevenssets te zien, wat je helpt om een gevarieerde talentenpool aan te boren.

Je hebt toegang tot de geverifieerde e-mailadressen van potentiële kandidaten. Meet hun respons met statistieken zoals Geopend, Beantwoord en Geïnteresseerd percentage.

De geautomatiseerde prestatiecheck-ins van Fetcher bevrijden HR-managers van tijdrovende handmatige controles en het plannen van Taken. Deze check-ins zijn met name ideaal om feedback te geven aan werknemers en hen te helpen hun prestatiestrategieën te verfijnen.

Fetcher beste functies

Geautomatiseerde sourcing van talent

AI-gebaseerde talentoptimalisatie om werknemersprofielen te vergelijken met die van collega's

Geautomatiseerde prestatiebeoordelingen op aanpasbare intervallen

Gecentraliseerd bijhouden van KPI's, doelstellingen en meer

Collaboratieve feedbacklussen voor teams

Fetcher limieten

Hoogwaardige zoekpools voor kandidaten vereisen doorgaans intensieve gegevensinvoer

Software en integraties kunnen soms haperen

Fetcher prijzen

Neem contact op met het sales team

Fetcher beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

7. TribalBase

Via: TribalBase Teams die Slack gebruiken voor communicatie weten hoe rommelig het kan worden met meerdere gedeelde kanalen, threads, DM's en botberichten die een normale werkdag overspoelen. De situatie kan bijna angstaanjagend zijn voor HR-managers die worstelen om de metaforische stream-of-consciousness van Slack bij te houden. 💫

Dat is waar TribalBase uitkomst kan bieden. De AI-ondersteunde Slack assistent verzamelt de gesprekken van je team en zet ze om in een opslagplaats van kennis. De database is geïndexeerd en doorzoekbaar - kortom, het is Google voor Slack!

Voorbeeld: je herinnert je misschien vaag Dina van personeelswerving, die het had over het sturen van onboarding gidsen naar nieuwe werknemers. Vraag het gewoon aan de TribalBase bot: Hebben we onboarding gidsen naar nieuwe medewerkers gestuurd? Je krijgt meteen een antwoord!

De tool draait helemaal om privacy. Je selecteert welke gesprekken je wilt indexeren en DM's en privékanalen worden standaard uitgesloten.

TribalBase beste functies

Maakt van Slack-berichten een informatiebron

Geïndexeerde en doorzoekbare gegevens voor het stroomlijnen van processen

Ondersteunt geschiedenis graven door middel van vragen

Vat gesprekken samen

TribalBase beperkingen

Ondersteunt voorlopig alleen Slack

Heeft een limiet voor gebruikers

TribalBase prijzen

Gratis proefversie

Startup: $29/maand

$29/maand Enterprise: $299/maand

TribalBase beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

8. Effy

Via: Effy De hele dag uitgebreide functioneringsgesprekken of 360 graden feedback formulieren schrijven voor werknemers vergt veel van je mentale uithoudingsvermogen. Met Effy AI kun je elk beoordelingswerk in enkele minuten afhandelen! ⏱️

Het platform biedt analyses op basis van AI om waardevolle inzichten en prestatiebeoordelingen te genereren. Effy stelt 20 wetenschappelijk opgestelde vragenlijsten op voor vier soorten evaluaties:

Managerbeoordeling Collegiale beoordeling Zelfevaluatie Evaluatie naar boven

Het platform integreert met Slack en MS Teams zodat werknemers gemakkelijk toegang hebben tot de feedback. Effy helpt ook met taken op het gebied van werknemersbetrokkenheid, zoals het instellen van één-op-één vergaderingen met de optie om automatisch uitnodigingen te sturen naar nieuwe leden van het team.

Effy beste functies

Ondersteunende tools voor functioneringsgesprekken

AI-gegenereerde beoordelingssamenvatting op basis van reacties

Meerdere evaluatievragenlijsten

Aangepaste navigatiemenustructuur op basis van rol

Coole memoji-stickers en dieravatars

Effy beperkingen

Beperkte ingebouwde analytics

Geen integratie met Google Agenda

Effy prijzen

Free voor maximaal vijf beoordelingen

voor maximaal vijf beoordelingen Pro: $540/jaar voor maximaal 30 beoordelingen

$540/jaar voor maximaal 30 beoordelingen Enterprise: Neem contact op met ondersteuning

Effy beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (20+ beoordelingen)

9. Recrooit

Via: Recrooit Recrooit is een AI HR-tool die teams helpt om allerlei wrijvingen uit wervingsprocessen te verwijderen. Met het platform kun je je eigen vacaturebank maken zonder kennis van codering.

Gebruik Recrooit's functiebeschrijving AI generator om perfecte beschrijvingen te maken met de juiste functietitel, informatie over het bedrijf en trefwoorden. Het enige wat je hoeft te doen is het meegeleverde sjabloon in te vullen met cruciale gegevens en de AI tovert in een mum van tijd een professioneel ogende, duidelijke en uitgebreide vacature-advertentie tevoorschijn!

Plaats vacatures met een paar klikken op je dashboard. Je kunt het ID van de vacature delen op je social media accounts om talent uit je netwerk aan te trekken.

Je kunt ook een freelance recruiter zijn met Recrooit. Verwijs vrienden en collega's naar jobs en ontvang je zogenaamde "bounty" via PayPal of Directe Overschrijving!

Recrooit beste functies

AI-gebaseerde vacature generator

Maakt delen van vacatures via sociale media mogelijk

Ondersteunt freelance recruiters

Recrooit limieten

Reactievermogen op telefoons en tablets kan beter

Beperkte uitbetalingsmethoden

Recrooit prijzen

Basis: $99/maand

$99/maand Plus: $249/maand

$249/maand Business: $589/maand

Recrooit beoordelingen en reviews

G2: 5/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

10. Tekst

Via: Tekst Textio is een verbeterd schrijfplatform dat HR-professionals helpt vacatures te optimaliseren en verbeteren. De geavanceerde analysetechnologie biedt realtime feedback door hiaten in de toon van uw vacaturetekst te identificeren en genderneutrale taal voor te stellen om uw doelgroep uit te breiden.

Textio draait helemaal om het vergemakkelijken van een inclusieve aanwervingstrechter. Recruiters houden graag Textio Score in de gaten om erachter te komen hoe divers hun pijplijn is. De ingebouwde Bias Interruption tool detecteert of je vacature onaantrekkelijk is voor een specifieke groep, zoals werkzoekenden boven de 40 of sollicitanten met een handicap.

Textio's zorgvuldige AI-beveiliging kan je helpen om te voorkomen dat je onbewust trigger-woorden gebruikt door ze oranje te markeren. 🟠

Bijvoorbeeld, als je in je vacature het woord "stam" gebruikt, kan de tool je erop wijzen dat het vernederend kan zijn voor inheemse gemeenschappen en je voorstellen om een contextueel veelzijdig alternatief te kiezen.

Textio beste functies

Verbeterde ondersteuning bij het schrijven van vacatures

Onthult bevooroordeelde of ongepaste woorden

AI-analyse om inclusiviteit bij aanwerving te controleren

Groot menu extensies en integraties

Textio beperkingen

Beperkte klantenservice

Relatief duur voor de functies vergeleken met andere AI-tools

Textio prijzen

Beschikbaar wanneer u een demo aanvraagt

Textio beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (15+ beoordelingen)

4.2/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

Getuige de grote HR en AI handdruk

Zoals we hebben gezien, drukt AI een onuitwisbare stempel op verschillende HR-processen. En HR AI-tools ondersteunen alledaagse taken die onze tijd en mentale energie afleiden van het werk dat de naald beweegt.

Probeer dus een of meer van onze lijsten met AI-gebaseerde oplossingen en verlicht de werklast van uw HR-managers! En als u een holistisch platform nodig hebt dat de kracht van AI integreert in een spectrum van HR-taken, start dan vandaag nog een gratis ClickUp-werkruimte in ClickUp!