Beste HRMS-software voor uw bedrijf: 10 schaalbare oplossingen besproken

Een bedrijf zonder een sterke personeelsafdeling is als een sportteam zonder coach. Je hebt een groep getalenteerde spelers tot je beschikking, maar je kunt ze niet als een team laten spelen. Er is niemand om een gevecht uit de weg te ruimen als het gebeurt, of het team te motiveren om hun hart op het veld achter te laten. 🏆

Het moderne HR draait echter niet alleen om het verbeteren van de werknemerservaring. Met de toenemende complexiteit van werk op afstand en hybride werk, moet een gemiddelde HR-manager veel meer energie steken in het afhandelen van beheerderstaken, het lanceren van trainingsinitiatieven en het versterken van relaties tussen afdelingen.

Gelukkig heb je alleen een robuuste Human Resource Management Systems of HRMS-software nodig om je A-team samen te stellen en de administratieve processen op rolletjes te laten lopen! In deze gids ontdekken we een aantal van de meest capabele platforms voor medewerkers te beheren en HR-teams op elke schaal ondersteunen!

Wat is HRMS Software?

HRMS software is een platform dat HR functies ondersteunt gedurende de hele levenscyclus van een werknemer. Het heeft invloed op alles wat er gebeurt vanaf het moment dat iemand uw personeelsadvertentie ziet tot het moment dat een van beide partijen het Het ligt niet aan u, het ligt aan mij gesprek voert. ❤️‍🩹

Een rijke HR-platform vertrouwt op workforce data en proces automatisering om talloze voordelen te bieden voor de belangrijkste HR functies, met name:

Moeiteloze werving, onboarding en offboarding van werknemers

Snellere besluitvorming dankzij verbeterde zichtbaarheid van processen

Optimalegebruik van middelen en planning

Hogere medewerkerstevredenheid, wat leidt tot een lager personeelsverloop

Verbeterde mobiliteit van talent en het opbouwen van vaardigheden

Soepel salarisbeheer

Hoewel de functies variëren van software tot software, zijn geavanceerde HRMS-producten meestal alles-in-één oplossingen.

Wat moet u zoeken in een HRMS softwaretool?

Het doorzoeken van HRMS tools kan ontmoedigend zijn vanwege het grote aantal beschikbare platforms. Om uw onderzoek te versnellen en een onderscheid te maken tussen toeters en bellen en functies die echt het verschil maken, kunt u zich richten op het volgende:

Taken bij het in- en uitstappen: Zoek naar HR-managementsoftware waarmee je onboardingprocessen kunt structureren om nieuwe werknemers sneller in te werken, en naar documentatie om te helpen bij de overgang naar een nieuwe baan Salarisadministratie: Van bulk salarisverwerking tot geautomatiseerde aanpassingen, het gekozen HR-platform moet functies hebben die het boekhoudkundige werk tot een minimum beperken Gecentraliseerde hub voor resources: Een solide HRMS-platform moet het mogelijk maken om documentatie over belangrijke SOP's, inwerkprocessen, kennis over Taken en leermiddelen te stroomlijnen HR doelen instellen en bijhouden: Zoek een platform dat u helpt de efficiëntie van uw HR-inspanningen te kwantificeren door u duidelijke doelen te laten stellen ensleutel prestatie-indicatoren (KPI's)5. Dagelijks personeelsbeheer: Ploegendienstplanning, urenregistratie, sjablonen voor vergaderingen en in- en uitklokopties zijn slechts enkele van de vele functies die u kunt gebruiken om efficiënt te werkenuw personeel te beheren 🧑‍💼

10 Beste HRMS Software Oplossingen voor Human Resources Teams

Elke organisatie heeft unieke HR-werkstromen - je moet uitzoeken of een bepaalde HRMS-softwaretool geschikt is voor jouw team. Daarom hebben we 10 verschillende opties uitgekozen om je te helpen een oplossing op maat te vinden. 🎯

Organiseer en stroomlijn uw HR-processen op ClickUp en laat uw team floreren

ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement met een goed ontwikkelde HR-suite . Of u nu uw wervingspijplijn wilt aanscherpen, de dagelijkse personeelsbeheer of manieren te bedenken om uw team betrokken te houden, kan ClickUp het proces moeiteloos laten verlopen en het handmatige werk tot een minimum beperken! 💗

Met ClickUp Documenten krijgt u een gecentraliseerde resource hub om alle soorten HR-documentatie te maken en op te slaan, zoals regels voor onboarding, personeelshandleidingen en intern beleid. Gebruik ClickUp AI om lange content samen te vatten of de grammatica en toon van werknemersgerichte documenten te verbeteren.

Als u een steuntje in de rug nodig hebt bij het definiëren van uw HR-processen, biedt ClickUp een rijke bibliotheek van gratis HR sjablonen die ervoor zorgt dat je het niet helemaal opnieuw hoeft te doen. Voorbeeld SOP-sjabloon (Standard Operating Procedure) voor HR hiermee kunt u alle interne en personeelsdocumenten en HR-processen op één plaats bijhouden, controleren en auditen!

En we zijn er nog niet: ClickUp heeft een heleboel functies om werknemersbetrokkenheid en controleactiviteiten te ondersteunen. Vermeldingen gebruiken om shoutouts te geven aan je beste performers en ClickUp formulieren voor het uitvoeren van personeelsenquêtes of feedback vragen over interne processen.

Verken 100+ Automatiseringen binnen het platform of stel je eigen automatiseringen samen. HR Teams zullen blij zijn met de hoeveelheid tijd die ze besparen door repetitieve wervingstaken op de automatische piloot uit te voeren!

ClickUp beste functies

Gecentraliseerde hub voor het opslaan van HR-documentatie en prestatiebeheertaken

15+ weergaven om HR-werkstromen te visualiseren

Ingebouwde sjablonen voor alledaagse HR-processen-loonlijstbeheer,1:1 vergaderingen,prestatiebeoordelingenenz.

Geavanceerde functies om HR-processen te automatiseren

Aanpasbare doelen, mijlpalen en werknemersscorekaarten voor talentbeheer

Weergave kalender voor het afhandelen van werknemersschema's, vrije dagen en vergaderingen

ClickUp Dashboards met native tijdsregistratie en timesheets

Real-time discussies via deWeergave ClickUp chatten* Meer dan 1.000 integraties met andere software

Sterke veiligheid om gevoelige werknemersgegevens te beschermen

ClickUp limieten

Beginners kunnen te maken krijgen met een aanzienlijke leercurve, maar de Help Documenten van ClickUp maken het proces soepeler

Beperkte functies op de mobiele versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 uit 9.000+ beoordelingen

: 4.7/5 uit 9.000+ beoordelingen Capterra: 4.7/5 uit 3.800+ beoordelingen

2. Monday

Via: Monday Monday is een veelzijdige app waarmee je verschillende workflows kunt structureren en beheren, waaronder processen van personeelsmanagementsystemen. Het biedt verschillende functies om je talentpijplijn te ondersteunen en het welzijn van werknemers te bevorderen.

Circuleer Monday's robuuste formulieren binnen je team om interne verzoeken, feedback en andere suggesties te verzamelen. Het beheer van prestatiebeoordelingen is een fluitje van een cent dankzij uitgebreide bijhoudsystemen.

Bezorgd over burn-out van werknemers? Gebruik gegevensgestuurde inzichten en grafieken om het welzijn van werknemers te verbeteren en bijscholingsmogelijkheden te identificeren.

Het platform biedt ook verschillende handige sjablonen voor werknemersbetrokkenheid bijhouden van vakantiedagen en andere HR Taken. Verbind Monday met apps die deel uitmaken van je huidige werkstroom, zoals Slack, Slack Teams en Google Workspace. 🧩

Monday beste functies

Tabellen,Kanban-bordenen andere weergaveopties

Dashboards voor talentacquisitie en werving

Code gratisautomatisering van werkstromen* Diverse integraties en add-ons van derden

Monday limieten

De interface moet intuïtiever

Klantenservice kan beter

Monday prijzen

Individueel : Free

: Free Basis : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Pro : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Monday beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 uit meer dan 8.600 beoordelingen

: 4.7/5 uit meer dan 8.600 beoordelingen Capterra: 4.6/5 van 4.300+ beoordelingen

3. Salie

Via: Salie Sage biedt een reeks apps voor verschillende zakelijke functies, waaronder een speciale Sage HR-software. De primaire functie is opgesplitst in zes modules:

Core HR en verlofbeheer Prestaties Ploegendienstplanning Urenregistratie Uitgaven Rekrutering

Kies een van deze modules of allemaal, afhankelijk van uw behoeften, hoewel de eerste vrijwel onvermijdelijk is. 😏

Met cruciale functies voor personeelsbeheer, zoals gedeelde kalenders, werknemersdatabases en geavanceerde rapportage, biedt Sage een veelzijdige HR-oplossing. Je zult echter merken dat er een belangrijke HR functie ontbreekt in de modules: Payroll. Dit komt omdat het wordt aangeboden als een aparte oplossing, dus Sage is misschien niet het meest voltooide of kosteneffectieve HR-platform.

Sage beste functies

Inzicht in prestaties van medewerkers

Vooraf gedefinieerde sjablonen voor diensten

Goedkeuring van verlofaanvragen met één klik

Geautomatiseerde urenstaten

Gecentraliseerde personeelsdossiers

beperkingen ####

Geen functies voor salarisadministratie in de app

Af en toe problemen met uploaden en exporteren van gegevens

Sage prijzen

Hoofd HR en verlofbeheer : $5,50/maand per werknemer

: $5,50/maand per werknemer Prestaties : $3/maand per werknemer

: $3/maand per werknemer Ploegendienstplanning : $3/maand per werknemer

: $3/maand per werknemer Urenregistratie : $3/maand per werknemer

: $3/maand per werknemer Uitgaven : $1,50/maand per werknemer

: $1,50/maand per werknemer Werving: $200/maand

*De uiteindelijke prijs hangt af van de moduleset die u kiest

Sage beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 van 60+ beoordelingen

: 4.3/5 van 60+ beoordelingen Capterra: 4.5/5 uit 330+ beoordelingen

4. Paycor

Via: Paycor Paycor is een geavanceerd HCM (Human Capital Management)-platform dat zich voornamelijk richt op HR en salarisadministratie, hoewel het nog een paar extra trucjes achter de hand heeft. 🃏

Het platform biedt uitgebreide functies voor personeelswerving, zoals AI-gestuurd zoeken naar talent en geavanceerde wervingsanalyses. U krijgt ook toegang tot een rijk onboarding platform om uw nieuwe medewerkers naadloos in te passen .

Paycor wordt geleverd met een uitgebreid plannings- en aanwezigheidsplatform dat het personeelsbeheer eenvoudiger en foutlozer maakt. Je hebt een duidelijk overzicht van de verdeling van arbeid, vrije tijd, gewerkte uren en andere relevante gegevens.

Je krijgt ook een kant-en-klaar sjabloon om snel te plannen en wijzigingen in realtime aan je team door te geven.

Paycor beste functies

Mobiel-vriendelijke onboarding software

Geavanceerde rapportage over tijd en aanwezigheid

Real-time loonberekeningen

Ondersteuntsuccessieplanning Paycor beperkingen

Geen transparantie in prijzen

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met de betrouwbaarheid van het product

Paycor prijzen

Neem contact op voor prijzen

Paycor beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 van 650+ beoordelingen

: 4.0/5 van 650+ beoordelingen Capterra: 4.3/5 van de 2600+ beoordelingen

5. ADP Workforce Nu

Via: ADP ADP Workforce Now is een geavanceerd platform dat voornamelijk gericht is op ondernemingen. Het zit boordevol geavanceerde technologieën die bijna elk aspect van HR-beheer stroomlijnen, terwijl het een relatief gebruiksvriendelijke interface biedt.

Enkele van de beste functies van de app draaien om de ervaring van werknemers. Je kunt enquêtes lanceren op basis van sjablonen die gebaseerd zijn op onderzoek en uitgebreide analyses op vraagniveau genereren. Er is ook een optie om vertrouwelijke feedback-lussen die werknemers kunnen aanmoedigen om openhartiger te zijn dankzij de anonimiteit. 🥸

Het tijdregistratie- en aanwezigheidsbeheer van het platform integreert met de salarissoftware, waardoor er minder handmatig werk nodig is en er minder fouten worden gemaakt. Bovendien krijg je een dashboard met realtime aanwezigheidsinzichten, zodat je snel en op basis van gegevens beslissingen kunt nemen.

ADP Workforce Now beste functies

Focus op werknemerservaring

200+ vooraf gedefinieerde HR-rapporten

Slimme matching van kandidaten voor werving

Robuust aanwezigheidsbeheer

Geautomatiseerde belastingberekeningen voor verschillende rechtsgebieden

ADP Workforce Now limieten

Veel functies zijn niet bijzonder intuïtief in vergelijking met andere systemen voor personeelsbeheer

Beperkte klantenservice

ADP Workforce Now prijzen

Select, Plus en Premium abonnementen: Neem contact op voor prijzen

ADP Workforce Now beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 van 3.330+ beoordelingen

: 4.1/5 van 3.330+ beoordelingen Capterra: 4.4/5 van 6.350+ beoordelingen

6. BambooHR

Via: BambooHR BambooHR is een alles-in-één HRMS-oplossing die beschikbaar is in meer dan 120 landen, dus het kan een geweldig platform zijn voor wereldwijde teams. 🌏

De app biedt een robuust dashboard voor gegevensbeheer met 45+ ingebouwde rapporten die het bijhouden van gegevens en het visualiseren van personeelsgegevens vanuit verschillende perspectieven vergemakkelijken!

Met het zeer flexibele beoordelingsplatform van BambooHR kun je prestatie-evaluaties stroomlijnen en instellen en doelen van werknemers bijhouden waar zowel het HR team als de werknemers toegang toe hebben voor extra transparantie.

Een andere opvallende functie is werknemer offboarding, die wonderen doet voor het verzachten van de klap van het laten gaan van een werknemer. Gebruik het om een boeiend exitgesprek samen te stellen dat de kans vergroot dat je werknemer te goeder trouw vertrekt.

BambooHR beste functies

Uitgebreidsysteem voor het bijhouden van sollicitanten* Geavanceerde vooraf opgestelde en aangepaste rapportages

Beheer werknemerstevredenheid via eNPS-employee Net Promoter Score-onderzoeken

Checklists en tijdlijnen voor onboarding

beperkingen van BambooHR ####

De add-on voor salarisadministratie is alleen beschikbaar voor Amerikaanse bedrijven

Geen bulkuploads voor documenten

BambooHR prijzen

Essentials en Advantage: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies over BambooHR

G2 : 4.5/5 uit 1.630+ beoordelingen

: 4.5/5 uit 1.630+ beoordelingen Capterra: 4.6/5 van 2.630+ beoordelingen

7. UKG Pro

Via: UKG Pro De Pro in de naam van dit platform is er niet voor niets, want het is nog een high-end oplossing. UKG Pro is uitgerust met talrijke opvallende functies, zoals:

People Assist: Een self-servicekennisbank voor werknemers om antwoorden te vinden op veelvoorkomende HR-vragen

Een self-servicekennisbank voor werknemers om antwoorden te vinden op veelvoorkomende HR-vragen Smart Dashboard: Een uniforme hub voor kritieke HR-informatie, aanpasbaar aan de rollen van gebruikers

Een uniforme hub voor kritieke HR-informatie, aanpasbaar aan de rollen van gebruikers **Een uitgebreide database met alle relevante informatie over werknemers: persoonlijke gegevens, gekozen arbeidsvoorwaarden, arbeidsgegevens, arbeidsverleden, enz.

Er is ook een platformonafhankelijke documentmanager voor het opslaan en bekijken van bedrijfs- en werknemersdocumenten, allemaal toegankelijk vanaf elk apparaat. Het hele platform is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, zodat je niet achter je bureau hoeft te zitten om belangrijk werk te doen. 📱

UKG Pro beste functies

Aanpasbaar Smart Dashboard

Gedetailleerde analyses voor frontline managers

Gestroomlijnde workflows voor naleving

Ingebouwde communicatietools

Geoptimaliseerde documentmanager

UKG Pro limieten

Onboarding en ondersteuning kunnen worden verbeterd

Interface kan verwarrend zijn

UKG Pro prijzen

Alle prijsinformatie beschikbaar op aanvraag

UKG Pro beoordelingen en reviews

G2 : 4.2/5 van 1450+ beoordelingen

: 4.2/5 van 1450+ beoordelingen Capterra: 4.3/5 van 520+ beoordelingen

8. Rippling

Via: Kabbelend Rippling is een zeer aanpasbare app voor personeelsbeheer en biedt een verzameling apps die zijn opgesplitst in drie categorieën:

HR Cloud IT cloud Finance Cloud

Zodra je het verplichte Rippling Unity platform hebt gekocht, kun je kiezen uit talloze apps binnen elke categorie. De HR Cloud wordt geleverd met vrijwel elke app die je team nodig heeft, met name:

Globale salarisadministratie met Rippling's 100% nauwkeurigheidsgarantie

met Rippling's 100% nauwkeurigheidsgarantie All-in-one benefits manager* waarmee je duizenden abonnementen kunt vergelijken

Aangepast LMS-Leerbeheersysteem-vooropleiding van werknemers 📚

Je kunt Rippling Unity verbinden met verschillende apps van derden om een gestroomlijnde werkstroom te creëren.

Rippling beste functies

HR-suite op drie niveaus

No-code automatisering van de werkstroom

Gecentraliseerde rapportage

Toestemmingsbeheer voor verschillende gegevenstypen

Taken toewijzen en beheren

Rippling limieten

De interface kan soms buggy zijn

Moeilijke 401k implementatie

Rippling prijzen

Start bij $8/maand per gebruiker-prijzen zijn afhankelijk van de gekozen apps-details beschikbaar op aanvraag

Rippling beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 uit meer dan 2.150 beoordelingen

: 4.8/5 uit meer dan 2.150 beoordelingen Capterra: 4.9/5 van 2.960+ beoordelingen

9. Zenefits

Via: Zenefits Zenefits richt zich op eenvoud waarvan zowel je HR team als je werknemers kunnen genieten. Het platform biedt bijvoorbeeld geautomatiseerde onboarding die achtergrondcontroles, aanbiedingsbrieven, self-onboarding en andere handige functies op één plek omvat.

De ingebouwde planningstool is al even naadloos: het wordt geleverd met automatische loonlijstsynchronisatie, realtime monitoring en handige check-in/check-out-systemen voor je teams. 🕔

Zenefits ondersteunt verschillende integraties. Naast populaire platforms zoals Google Werkruimte en Slack, kun je het integreren met 401k providers om het beheer van uitkeringen gemakkelijker te maken.

Voor een volledig overzicht van belangrijke inzichten in het personeelsbestand kunt u de functie Visual Analytics gebruiken om belangrijke trends in werknemers te identificeren zonder met een heleboel datasets te hoeven jongleren.

Zenefits beste functies

Ingebouwde kalender voor naleving en bescherming tegen fouten

Configureerbare voorspellende analyses

Aangepaste salaris benchmark rapportages

Kan worden geïntegreerd met 401k providers

Zenefits limieten

Gebruikers hebben talrijke bugs gerapporteerd

Geen integratiemogelijkheden voor pensioen

Zenefits prijzen

Essentials : $8/maand per werknemer

: $8/maand per werknemer Groei : $16/maand per werknemer

: $16/maand per werknemer Zen: $27/maand per werknemer

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zenefits beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 van 450+ beoordelingen

: 4.0/5 van 450+ beoordelingen Capterra: 4.2/5 van 800+ beoordelingen

10. Workday

Via: Werkdag Workday maakt gebruik van AI-modellen om een gevarieerd pakket apps te creëren, waaronder Workday HCM-een innovatieve oplossing gericht op het creëren van gepersonaliseerde werknemerservaringen. 🧑‍💼

Met behulp van machine learning kan Workday HCM voor elke werknemer aangepaste Taken, leermogelijkheden en andere inspanningen voorstellen om te helpen hun productiviteit te verbeteren . Het biedt ook diepgaande profielen van medewerkers om je team beter te begrijpen.

Gebruik de collaborative compensation analysis tools van Workday om salarissen te optimaliseren en verleidelijke beloningsprogramma's te creëren. Je kunt flexibele compensatiestructuren ontwikkelen om de tevredenheid van je werknemers te maximaliseren.

Het platform vereenvoudigt de zoektocht naar talent door middel van AI-powered skills assessment en opportunity matching. Of je nu iemand intern bevordert of nieuw talent aan je team wilt toevoegen, het kan het besluitvormingsproces aanzienlijk versnellen.

Workday beste functies

Agile compensatiebeheer

AI-gestuurde beoordeling van vaardigheden

Verbeterd prestatiebeheer

Wereldwijde compliance ondersteunen

Workday beperkingen

Het huidige interfaceontwerp kan de toegankelijkheid beïnvloeden

Niet bijzonder kosteneffectief

Workday prijzen

Neem contact op voor prijzen

Workday beoordelingen en reviews

G2 : 4.0/5 van 1.280+ beoordelingen

: 4.0/5 van 1.280+ beoordelingen Capterra: 4.5/5 van de 1.280+ beoordelingen

Pas uw HRMS werkstromen aan met ClickUp!

In de meeste gevallen is er geen kolossaal kader nodig om werknemers te helpen zich te ontwikkelen of HR-processen te stroomlijnen. In feite is het hele punt van het gebruik van HRMS software om meer te doen met minder werk en gedoe. Als u op zoek bent naar een eenvoudige manier om uw HR functies te systematiseren, dan is ClickUp de juiste keuze. Van veel sjablonen tot moeiteloze real-time samenwerking biedt het alles wat je nodig hebt om je mensen tevreden te houden. Om te zien hoe het platform in actie werkt, een gratis ClickUp account aanmaken ! 🥳