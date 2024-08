10 gebruiksvriendelijke trainingsvideosoftware voor opleiding, bijscholing en omscholing

Heb je je ooit afgevraagd waarom visueel leren de onbezongen held van het moderne onderwijs en bedrijfstrainingen is geworden? Nou, de gemiddelde persoon 95% van de content onthoudt als ze het bekijken in een video, vergeleken met slechts 10% als ze het lezen in tekst!

Het valt niet te ontkennen dat in een wereld waar de aandachtsspanne krimpt sneller dan je "brevity" kunt zeggen, video-gebaseerde training naar voren is gekomen als de geheime saus voor het veroveren van harten en geesten. Maar hier zit een addertje onder het gras: niet alle video training software tools zijn gelijk.

Met een overvloed aan video trainingssoftware opties op de markt, hoe kies je degene die aan je doel beantwoordt? We hebben je!

Als je klaar bent om traditioneel trainingsmateriaal om te zetten in boeiende video content, blijf dan bij ons terwijl we de tools verkennen die je abonnementen in visuele meesterwerken! 📹

Wat is trainingsvideosoftware?

Software voor trainingsvideo's is een gespecialiseerde tool om video's voor onderwijs- en trainingsdoeleinden te maken, bewerken en publiceren. Gebruik het om hoogwaardige video content te lanceren om leerlingen te instrueren, informeren en betrekken. 🧑‍🏫

Business learning and development (L&D) teams en trainers kunnen de tool gebruiken voor software-educatie, compliance training, het inwerken van werknemers en soortgelijke use cases. Op basis van de beschikbare functies kunt u efficiënt cursussen ontwikkelen en trainingsvideo's maken voor alle categorieën lerenden.

Met de meeste software voor trainingsvideo's kun je interactieve elementen toevoegen, zoals pop-up quizzen en directe feedback, om kijkers een meer boeiende leerervaring te bieden. Uiteindelijk worden ze aangemoedigd om concepten beter te begrijpen in plaats van alleen maar te observeren vanaf de zijlijn.

Andere voordelen van de software zijn

Optimaliseren van de tijd en middelen die worden gebruikt voor training

Het verbeteren van de upskilling- en reskillingpercentages binnen afdelingen

Eenkennisbank met video

Wat moet je zoeken in trainingsvideosoftware?

Of je nu een leraar, een bedrijfstrainer of een maker van educatieve content bent, je wilt misschien software kiezen die ondersteunt:

Eindeloze bewerkingsfuncties: Je kunt video's vanaf nul maken, live opnemen, screencasts vastleggen, bestaande content voor video en audio importeren of beginnen met sjablonen. Zoek naar bewerkingssoftware van hoge kwaliteit en functies om video's bij te snijden, te knippen, samen te voegen en te verbeteren Interactieve elementen: Opties om interactieve elementen toe te voegen zoals quizzen, enquêtes en klikbare koppelingen creëren boeiende leerervaringen Gebruikersanalyses: U moet analytics hebben om bij te houden hoe kijkers omgaan met uw trainingsvideo's, zodat u de effectiviteit van uw content kunt evalueren Schermopname: Schermopnamemogelijkheden opnemen om zelfstudies te maken die acties en werkstromen op het scherm laten zien in trainingsvideo's Publiceren op meerdere platforms: Neem uw trainingsvideo's op en exporteer ze in verschillende formaten om compatibiliteit met mobiele apparaten, Windows en andere media te garanderenMac-computersofLeerbeheersystemen (LMS) Aanpassingen: Hiermee kun je het uiterlijk van je trainingsvideo's aanpassen aan je merk of het specifieke trainingsthema in een editor voor video's Samenwerking in realtime: Functies zoals realtime bewerking en naadloos delen stellen medewerkers van verdeelde teams in staat omsamenwerken aan video projecten tegelijkertijd

10 multifunctionele trainingsvideosoftware voor inwerken

In het enorme landschap van trainingsvideosoftware hebben we de top 10 tools samengesteld om de e-learningreis van je team te ondersteunen. 🛫

Deel schermopnamen om uw boodschap nauwkeurig over te brengen zonder dat u een e-mailketen of een persoonlijke vergadering nodig hebt

ClickUp is een platform met de beste beoordeling voor productiviteit en werkbeheer met krachtige schermopnamemogelijkheden. Als het je doel is om snel effectieve content te creëren voor nieuwe werknemers of gebruikers, dan is dit de tool die je moet kiezen!

ClickUp biedt een gratis schermopnametool genaamd Clip zonder watermerken of tijdsbeperkingen - alleen de vrijheid om gepolijste, professionele opnames te maken! 🤩

Clip kan alles opnemen, van tutorials voor clients en walkthroughs voor medewerkers tot probleemrapportages voor IT. Het is super intuïtief - neem je hele scherm op, specifieke app vensters of browser tabs (in Chrome of Firefox). U kunt de opname meteen weergeven zonder dat u deze hoeft te downloaden! Bovendien kun je opnames moeiteloos naar je team of clients sturen met deelbare openbare of privé koppelingen, voor een veiligere samenwerking.

Met ClickUp kunt u uw stem toevoegen aan uw opnames, waardoor ze interactief en contextueel worden. Dit is een geweldige troef voor het efficiënt delen van instructies of aantekeningen van vergaderingen te maken .

Deel uw videoboodschap met een directe browser link die geen downloads vereist en direct kan worden weergegeven na de opname

ClickUp host een verscheidenheid aan sjablonen om uw werkstromen voor videoproducties te organiseren. Bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor videoproductie is uw go-to gids voor het plannen van pre- en post-productietaken, het regelen van middelen (zoals apparatuur) en het omgaan met personeelsvereisten.

Als u een kennisbasis voor training wilt creëren, gebruik dan ClickUp Documenten om al uw inwerkmateriaal, voice-over scripts, gidsen en handleidingen op één plaats te bewaren. U kunt:

Een speciaal project of map maken voor het opslaan van uw trainingsvideo's GebruikenAangepaste velden om metadata toe te voegen, zoals aanmaakdatums en titels, zodat u ze gemakkelijk kunt doorzoeken Koppel uwSOP-documenten aan relevante Taken om ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk toegang hebben

Met Taakbeheer van ClickUp functies kunt u de voortgang van de training bijhouden, deadlines instellen en leerverantwoordelijkheden toewijzen aan teamleden. Gebruik ClickUp Automatiseringen om instellingen te maken voor notificaties voor updates (zoals het voltooien van een cursus).

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Mobiele en tablet versies hebben nog niet alle functies

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met het bedrijf voor prijzen

: Neem contact op met het bedrijf voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Camtasia

Via: TechSmith Camtasia is een veelzijdige software voor videobewerking die de kracht van videobewerking, schermopname en interactieve elementen samenbrengt voor videoclips. Het biedt een uitgebreide toolkit voor bewerking, van green-screen bewerking tot geluid, muziek en animaties.

De kers op de taart? Je bent niet gebonden aan lage-resolutie content-Camtasia laat je video's importeren en exporteren in kristalheldere 4K-resolutie. 🎬 In tegenstelling tot sommige andere video editors bevat deze software voor videotraining avatars en interactieve scenario's, waardoor je naadloos tekstbestanden, MP3- en MP4-bestanden, foto's en deep focus frames kunt integreren via de intuïtieve drag-and-drop auteurstool.

Pas speciale video-effecten en filters toe of maak gebruik van Camtasia's pre-built sjablonen voor het vereenvoudigd aanmaken van video's, compositie en bewerking.

Camtasia beste functies

Slepen-en-neerzetten auteur in de video editor

Video's bewerken met green-screen effecten, geluidsverbetering en animaties

Ondersteuning voor 4K-resolutie voor heldere beelden

Video's verrijken met avatars, teksten en interactieve elementen

Quizzen of enquêtes invoegen bij het maken van trainingsvideo's

Camtasia beperkingen

Extra kosten voor het gebruik van de asset library

Geen maandelijks abonnement

Camtasia prijzen

Individueel abonnement : $195/jaar

: $195/jaar Perpetual Licentie: $325/eenmalige aankoop

Camtasia beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

3. iSpring Suite

Via: iSpring oplossingen Stel je voor dat je op een missie bent om trainingsvideo's te maken die boeien, onderwijzen en een blijvende impact hebben. Met iSpring Suite wordt deze missie een spannend avontuur!

De software voor bewerking van video's kan schermopnamen naadloos mengen met webcambeelden en audio. Dit betekent dat u de ster van uw trainingsvideo's kunt zijn, met een persoonlijk tintje dat de leerervaring verbetert.

iSpring is een van de beste trainingsvideosoftware omdat het een levensechte conversie van tekst naar spraak biedt. Als je weinig tijd of budget hebt, kun je met deze functie tekst omzetten in boeiende voice-overs. 🗣️

een punt benadrukken? Titels en bijschriften toevoegen.

Wil je het visueel verbluffend maken? Infographics en afbeeldingen invoegen.

_Zin om de sfeer erin te brengen? _Een vleugje muziek doet wonderen.

Nadat je kijkers de trainingsvideo hebben opgenomen, test je hun kennis met een vooraf gemaakte quiz die de sleutelbegrippen versterkt!

iSpring Suite beste functies

Creëer uitgebreide online cursussen en rollenspellen

Neem computerscherm op samen met webcambeelden en audio

Tekst omzetten in levensechte voice-overs voor trainingsvideo's

Bouw interactieve quizzen

iSpring Suite limieten

Software voor trainingsvideo's kan volgens sommige gebruikers traag laden

Zou meer kant-en-klare sjablonen kunnen gebruiken

iSpring Suite prijzen

Academisch : $ 470/jaar per gebruiker

: $ 470/jaar per gebruiker Freelancers : $490/jaar per gebruiker

: $490/jaar per gebruiker Business: $770/jaar per gebruiker

iSpring Suite beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4. Panopto

Via: Panopto Panopto is een opmerkelijke software voor videotraining die hR Teams versterkt om trainingsvideo's te maken, te delen en veilig op te slaan voor een beter begrip en kennisbehoud.

De functie Smart Chapters genereert een inhoudsopgave en een visuele index, zodat uw werknemers snel een overzicht van het onderwerp hebben.

U kunt uw video's eenvoudig bijsnijden, opsplitsen en opnieuw samenstellen en uw trainingsmateriaal opwaarderen door naadloos ondersteunend materiaal toe te voegen, zoals dia's, YouTube-video's en webpagina's. Integreer quizzen en polls rechtstreeks in je video's, allemaal zonder het gedoe van integraties van derden. 🌞

Met live training sessies kunt u duizenden werknemers tegelijkertijd bereiken, zodat uw personeel op de hoogte is en op de hoogte blijft.

Panopto beste functies

Genereert automatisch een inhoudsopgave en visuele index

Diepgaand inzicht in betrokkenheid, voltooiingspercentages en andere statistieken

Mogelijkheid om bewerkingen uit te voeren met behoud van de originele versie van de opname

Ondersteunt live trainingssessies voor zijn trainingsvideosoftware

Panopto limieten

De mobiele app crasht vaak

Geen transparante prijzen in vergelijking met andere trainingsvideosoftware

Panopto prijzen

Contact opnemen met het bedrijf

Panopto beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (90+ beoordelingen)

: 4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

5. ScreenPal

Via: ScreenPal Of je nu een doorgewinterde editor of een nieuweling bent, ScreenPal (voorheen Screencast-O-Matic) is een van de beste trainingsvideosoftware. Het is je vertrouwde metgezel om je ideeën om te zetten in boeiende media.

De videosoftware biedt je de flexibiliteit om schermcontent vast te leggen met of zonder webcam, terwijl je met de geïntegreerde functie voor het inspreken van tekst je stem kunt toevoegen aan de opnames, zodat ze echt van jou worden. 🎙️

Het brengt ook een aantal creatieve verhaalmogelijkheden aan de tabel: voeg overlays toe en verwerk video, tekst, vormen en afbeeldingen om je screencasts te verbeteren. Wilt u een stapje verder gaan? Verken animaties, green-screen effecten en automatisering van bijschriften om je content eruit te laten springen.

Gebruik voor instructievideo's pijlen en highlights om belangrijke details voor uw kijkers te benadrukken. ScreenPal biedt een voorraadbibliotheek met afbeeldingen, video's en muzieknummers, dus je kunt een behoorlijke collectie activa aanboren!

ScreenPal beste functies

Screen content vastleggen met of zonder webcam

Video, tekst, vormen en afbeeldingen toevoegen via de editor voor video's

Deelbare koppelingen voor eenvoudig delen van content

Uitgebreide bibliotheek met media-assets, perfect voor trainingsvideo's

Extensie voor videoberichten in Chrome

ScreenPal beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren storingen bij het maken van video's

Zou meer aanpassingsopties kunnen hebben in de editor voor video's

ScreenPal prijzen

Gratis versie : Gratis

: Gratis Deluxe : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Premium : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Max: $10/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ScreenPal beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (80+ beoordelingen)

: 4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

6. DemoCreator

Via: DemoCreator Stap in de wereld van video aanmaken met de kracht van AI binnen handbereik dankzij DemoCreator. Het is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, zodat zelfs mensen met beperkte ervaring met video bewerking er meteen mee aan de slag kunnen!

Met de functie voor bewerking van groene schermen kun je de achtergrond naadloos vervangen door een afbeelding of video, waardoor je content meer diepte en creativiteit krijgt. Verrijk instructievideo's met annotaties zoals bijschriften, overlays en pijlen, zodat het leren boeiender wordt.

De software voor bewerking van video ondersteunt meerdere formaten, biedt videostabilisatie voor vloeiend afspelen en bevat ruisonderdrukking voor kristalhelder geluid.

Met DemoCreator kun je een virtuele avatar instellen, die kan lipsynchroniseren en je vooraf opgenomen video kan nabootsen, waardoor je content een persoonlijk en interactief tintje krijgt. Met AI-gezichtsherkenning kunt u uw video's opwaarderen met maskers en andere creatieve effecten. 🥸

DemoCreator beste functies

AI virtuele avatars en gezichtsherkenning

Annotaties toevoegen zoals bijschriften, overlays en pijlen

Ondersteunt meerdere formaten video

Slimme annotaties

DemoCreator beperkingen

Je moet de volledige versie kopen om toegang te krijgen tot essentiële functies

Standaard instellingen zijn niet ideaal in vergelijking met andere video bewerkingssoftware

DemoCreator prijzen

Gratis versie : Gratis

: Gratis Standaard : $45/jaar

: $45/jaar Premium : $65/jaar

: $65/jaar Perpetual: $75/eenmalige aankoop

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

DemoCreator beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

: 4.7/5 (Minder dan 5 beoordelingen) Capterra: 5/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

7. LearnWorlds

Via: LearnWorlds LearnWorlds is een all-in-one LMS-platform dat is ontworpen om u te helpen moeiteloos interactieve online cursussen te maken, op de markt te brengen en te verkopen. 🖱️

Houd cursisten betrokken door video-interactie, aantekeningen, zelfbeoordeling en certificeringstools te gebruiken. Voeg vragen, titels, tips, overlappende afbeeldingen, koppelingen en meer toe!

Geavanceerde analyses helpen u de video-interactie te meten, zodat u uw content kunt bijstellen voor de beste resultaten. Bovendien biedt LearnWorlds een hub voor netwerken, waarmee cursisten gepersonaliseerde profielen krijgen om hun activiteiten, prestaties en ingeschreven cursussen bij te houden.

LearnWorlds is Compatibel met SCORM (Sharable Content Object Reference Model) waardoor compatibiliteit met andere e-learningsystemen verzekerd is.

LearnWorlds beste functies

Alles-in-één platform voor het maken, marketen en verkopen van online cursussen

Interactieve video-elementen zoals transcripties, bijschriften en vragen

Analytics om video-interactie te meten

Integreert met Vimeo en Wistia

Ondersteunt verschillende formats voor content, inclusief PDF's

LearnWorlds limieten

Kost tijd om te leren

Heeft meer integraties nodig

LearnWorlds prijzen

Starter : $24/maand

: $24/maand Pro Trainer : $79/maand

: $79/maand Leercentrum: $249/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

LearnWorlds beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

8. Animator

Via: Animaker Animaker is hier om je dromen over live-action video's waar te maken! Met zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kunt u tekenen rechtstreeks op het platform ontwerpen. Zeg vaarwel tegen post-productie zorgen, want Animaker biedt automatische lipsynchronisatie, naadloze integratie van audio en visuals.

De software voor geanimeerde trainingsvideo's speelt in op je creativiteit en biedt een schat aan sjablonen. Geanimeerde video's maken wordt een fluitje van een cent met Animaker's intuïtieve drag-and-drop interface. Bovendien biedt het verschillende animatiestijlen, waaronder infographics en 2.5D, handgemaakt en whiteboard animaties .

Verken een ingebouwde bibliotheek met tekens, grafieken, pictogrammen, geluidseffecten en visuele elementen, waardoor je eindeloze mogelijkheden hebt voor je video's. 🎨

Animaker beste functies

Teken ontwerpen binnen het platform

Automatische lipsynchronisatie met de editor voor video's

Visuele elementen slepen en neerzetten voor naadloze bewerking van video's

Ingebouwde bibliotheek met middelen om eenvoudig video's te maken

Eigen sjablonen voor trainingsvideo's

Animaker beperkingen

Geen functie om audio te knippen

Het gratis abonnement is te beperkt

Animaker prijzen

Gratis versie

versie Basis : $12,5/maand

: $12,5/maand Starter : $25/maand

: $25/maand Pro: $39/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Animaker beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

9. Nijlpaard Video

Via: Nijlpaard video Til uw verkoopvaardigheden naar een hoger niveau met Hippo Video. Deze veelzijdige tool stelt je in staat om je scherm vast te leggen, clips te bewerken, overgangen te verbeteren en je creaties te delen via e-mails, koppelingen of sociale media. Ga creatief aan de slag door tekst, afbeeldingen, GIF's en opnames met een microfoon over elkaar heen te leggen. 🎤

Hippo Video gaat verder dan video bewerking. Het stelt u in staat om een speciaal trainingsvideoportaal te creëren voor uw cursisten, waarbij al uw waardevolle bronnen op één toegankelijke plek worden samengebracht.

Wat het onderscheidt is de optie voor studenten om de software te gebruiken voor presentaties met medeleerlingen, waardoor een gemengde leeraanpak wordt gestimuleerd. Het biedt uitgebreide analyses, waardoor je inzicht krijgt in wie je trainingsvideo's bekijkt, wat ze delen en hun reacties.

Hippo Video beste functies

Een gecentraliseerd platform voor cursisten om toegang te krijgen tot trainingsbronnen

Geen watermerken bij het maken van trainingsvideo's

Ondersteunt microfoonopgenomen audio in haar video bewerkingstools

Video's delen via e-mails, koppelingen en social media platforms

Inzicht krijgen in betrokkenheid, delen en reacties van kijkers

Hippo Video limieten

De interface heeft verbetering nodig

Duurder vergeleken met concurrenten

Hippo Video prijzen

Gratis versie

Pro : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Teams : $60/maand per gebruiker

: $60/maand per gebruiker Enterprise: $80/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hippo Video beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (600+ beoordelingen)

: 4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

10. Snagit

Via: TechSmith Voor degenen die willen uitblinken, efficiënt willen werken en absoluut duidelijk willen communiceren, is Snagit de ultieme oplossing voor het onberispelijk vastleggen van schermen en naadloze opnamen. Het helpt bij het vastleggen van je scherm of webcam en maakt on-the-fly trainingsvideo's die het doel raken.🎯

Met de kant-en-klare sjablonen en de tool voor het converteren van afbeeldingen naar video is het aanmaken van video's een fluitje van een cent. Bovendien zorgt een ingebouwde bibliotheek met levenslange toegang ervoor dat je materiaal georganiseerd en toegankelijk blijft.

Maar het echte werk gebeurt wanneer je beelden vastlegt!

Snagit identificeert automatisch elementen in je schermafbeelding, waardoor je UI-componenten kunt herschikken of verwijderen. U kunt zelfs tekstuele tovenarij uitvoeren, bewerking van tekst binnen afbeeldingen, schermafbeeldingen of gescande documenten. Lettertype, grootte en kleur pas je moeiteloos aan!

Snagit beste functies

Afbeeldingen en schermafbeeldingen van je computerscherm vastleggen, inclusief scrollende gebieden

Video's aanmaken met kant-en-klare sjablonen

Levenslange toegang tot een bibliotheek voor het opslaan van activa

Tekst bewerken in afbeeldingen, schermafbeeldingen of gescande documenten

Snagit beperkingen

Je moet elk jaar updates kopen om de huidige versie te kunnen gebruiken

Video bewerkingen behoeven verbetering

Snagit prijzen

Plan: $68/eenmalige aankoop

Snagit beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

Laat de leerrevolutie beginnen met de beste software voor trainingsvideo's

Alle trainingsvideotools die we hebben besproken, bieden veel functies voor snel leren. Maar als je niet weet wat je moet kiezen, clickUp proberen !

Het biedt toegang tot een no-nonsense schermrecorder met functies voor teambreed taakbeheer, en het robuuste gratis abonnement zal u niet teleurstellen! 💞