10 Beste Camtasia Alternatieven voor schermopname in 2024

Als je aan schermopname en het aanmaken van video's doet, ken je waarschijnlijk Camtasia. Met deze software van TechSmith kun je eenvoudig video tutorials maken met je webcam of ze opnemen vanaf je desktop scherm.

Maar zoals het gezegde luidt: variatie baart kunst. Misschien is het tijd voor een andere optie. Omdat er zoveel goede alternatieven voor Camtasia zijn, hebben we de lijst teruggebracht tot het neusje van de zalm. 🏆

Deze gids functie van de 10 beste Camtasia alternatieven met opties voor een verscheidenheid van bedrijven en budgetten.

Wat moet je zoeken in een Camtasia-alternatief?

Als je op zoek gaat naar de beste alternatieven voor Camtasia, concentreer je dan op de functies die je het meest nodig hebt, bijvoorbeeld eenvoudige functies voor video bewerking en deelopties.

Hier zijn enkele van de belangrijkste elementen waar je naar moet zoeken in Camtasia alternatieven:

Video bewerkingstools: Je schermopnamesoftware moet basis bewerkingsmogelijkheden hebben. Dit omvat het toevoegen en aanpassen van audio, het invoegen van bijschriften en titels, het maken van overlays en het trimmen, splitsen, samenvoegen en het maken van overgangen tussen videoclips

Je schermopnamesoftware moet basis bewerkingsmogelijkheden hebben. Dit omvat het toevoegen en aanpassen van audio, het invoegen van bijschriften en titels, het maken van overlays en het trimmen, splitsen, samenvoegen en het maken van overgangen tussen videoclips Gebruiksvriendelijke interface: Veel functies gaan verloren als de gebruikersinterface niet gemakkelijk te begrijpen is. Geef de voorkeur aan beginnersvriendelijke tools voor gebruiksgemak

Veel functies gaan verloren als de gebruikersinterface niet gemakkelijk te begrijpen is. Geef de voorkeur aan beginnersvriendelijke tools voor gebruiksgemak Budgetvriendelijk: Of u nu het budget hebt voor een betaalde versie of een gratis Camtasia-alternatief nodig hebt, zoek iets dat past bij uw uitgavenlimieten

Of u nu het budget hebt voor een betaalde versie of een gratis Camtasia-alternatief nodig hebt, zoek iets dat past bij uw uitgavenlimieten Ondersteunt meerdere formaten: Je hebt misschien niet iets nodig dat elk bestandsformaat ondersteunt, maar je wilt wel iets dat met de meest gangbare formaten kan werken

Natuurlijk zijn er nog andere functies voor bewerking en opname die je zou kunnen overwegen. Het gaat er echt om wat je nodig hebt en wat het beste werkt in jouw specifieke situatie.

De 10 beste Camtasia alternatieven om te gebruiken in 2024

Het beste Camtasia alternatief hangt af van wie het gebruikt en waarom. Of je nu werkt met een cross-functioneel team of wil je gewoon gratis alternatieven voor Camtasia voor je persoonlijke projecten, wij hebben het voor je. 🌈 🌻

Deel schermopnamen om uw boodschap nauwkeurig over te brengen zonder dat u een e-mailketen of een persoonlijke vergadering nodig hebt

In tegenstelling tot speciale schermopnamesoftware - denk aan CamStudio, Snagit of Bandicam - heeft ClickUp extra projectopvolging en teambeheer tools om uw business te ondersteunen. En ze zijn bijna allemaal beschikbaar op het Free Forever-abonnement van ClickUp.

Moet u bijvoorbeeld een communicatieplan maken bij uw video's? ClickUp heeft sjablonen voor communicatieplannen om u te helpen tijd besparen . ✅

ClickUp beste functies:

ClickUp heeft integratie met meer dan 1000 tools, waaronder Zoom, Google Documenten, Google Scholar, Google Drive, Google Werkruimte, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub en Asana

Schermrecorder werkt op elk apparaat en besturingssysteem,inclusief MacOSandroid, Windows, Linux, iOS en web browsers

De gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk met functies voor slepen en neerzetten, gratis demo's, GIF's, realtime communicatie, presets, sjablonen en meer

Ondersteunt meerdere formaten video en heeft functies voor opslagruimte in de cloud om ruimte te besparen op je apparaten

Gratis versie beschikbaar voor iedereen met veel hoogwaardige tools waar je nooit voor hoeft te betalen 🙂

ClickUp limieten:

Sommige gebruikers ervaren een leercurve (opgelost met gratis tutorials)

Het is geen speciale schermopnamesoftware, dus je gebruikt misschien niet alle beschikbare functies

ClickUp prijzen:

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald Business: $12/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

$12/maand per jaarlijks betaalde gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. TinyTake

via TinyTake TinyTake is ontworpen voor Windows- en Mac-gebruikers als een hulpmiddel voor het opnemen, vastleggen en bewerking van schermen voor particulieren en bedrijven. Maak schermafbeeldingen en video's van je scherm, voeg commentaar toe en deel ze met iedereen.

Het is een uitstekende optie voor iedereen die video's maakt voor onderwijs, klantenservice of documentatie. Net als Ezvid en andere gratis software voor bewerking van video's zijn er veel gratis tutorials om je te helpen bij het leren. 🌻

TinyTake beste functies:

Met YouTube-integratie kun je video's, zelfs die met aantekeningen, rechtstreeks uploaden naar je kanaal

Werkt met Google Drive en andere opties voor cloud opslagruimte om ruimte te besparen op je apparaten

De eenvoudige gebruikersinterface is interactief en beginnersvriendelijk, zodat je meteen kunt beginnen met het opnemen van video's en de editor voor video's kunt gebruiken

Functies maken het gemakkelijk om te schakelen tussen een web- en schermopname en webcamopname, zodat je video's op jouw manier kunt maken

TinyTake limieten:

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de limiet van 5 minuten voor het opnemen van de gratis versie, die alleen is ontworpen voor persoonlijk gebruik

Mist de mogelijkheid om video's automatisch te uploaden naar veel populaire hostingsites en sociale mediaplatforms

Camtasia alternatief ondersteunt slechts twee video formats

TinyTake prijzen:

Basic: Free

Free Standaard: $29,95/jaar per gebruiker

$29,95/jaar per gebruiker Plus : $59,95/jaar per gebruiker

$59,95/jaar per gebruiker Jumbo: $99,95/jaar per gebruiker

TinyTake beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5+ beoordelingen)

3. Loom

via Loom Dashboard

Loom is een videocommunicatieplatform ontworpen voor asynchrone teams die een efficiënte manier van interactie nodig hebben. Het is gemakkelijk om video's op te nemen en te delen om je werk vooruit te helpen, of je nu op kantoor bent of op het vliegveld.

Het is een populair alternatief voor Camtasia vanwege de gebruiksvriendelijke interface en live-streaming functie. 🙌

Heb je Loom al uitgesloten? Bekijk onze lijst met Loom alternatieven om een beter passende oplossing voor uw werkstroom te vinden.

Loom beste functies:

Integratie met meerdere tools, waaronder Salesforce, Jira, Slack en Zoom

Ondersteunt meerdere formaten video voor Linux-, Mac- en Windows-gebruikers

Eenvoudig sneltoetsensysteem maakt het gemakkelijk om meteen aan de slag te gaan

Met de functies kunt u uw computerscherm, browser en webcamfeed binnen enkele seconden opnemen of delen

Loom limieten:

Sommige gebruikers melden dat Loom vastloopt tijdens video-opnamen

Reviews vermelden problemen met navigeren door de gebruikersinterface

Geen "voor altijd" gratis versie

prijzen van #### Loom:

Starter: Gratis proefversie

Gratis proefversie Business: $12.50/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$12.50/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Loom beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4. Wondershare DemoCreator

via Wondershare DemoCreator Wondershare DemoCreator is schermopnamesoftware ontworpen voor het opnemen van bijna alles op uw scherm. Van PowerPoint-presentaties tot zelfstudies, deze tool kan u helpen uw videopresentatie te perfectioneren met zijn geavanceerde functies voor bewerking.

U kunt DemoCreator uitbreiden met een bereik van andere Wondershare producten om oplossingen te vinden voor uw hele bedrijf. Alles is cross-platform compatibel met Windows PC, Mac, Android en iOS.

Wondershare DemoCreator beste functies:

Functies voor integratie met tools zoals Jira, Asana, Slack en Trello

Meerdere functies voor bewerking, waaronder compatibiliteit met groen scherm, eenvoudige annotatie en aangepaste cursoreffecten

Ondersteunt meerdere bestandsformaten, zodat je met een gerust hart content kunt maken die je hele team kan gebruiken

Andere brand tools zoals Wondershare Filmora en Wondershare QuizCreator breiden de functie uit met trainingstools, quizzen en mindmaps

Ondersteunt meerdere bestandsformaten

Wondershare DemoCreator beperkingen:

Gebruikers rapporteren hogere prijzen buiten de VS.

Sommige beoordelingen vermelden problemen met het wijzigen van standaard instellingen met de functies voor video bewerking

Wondershare DemoCreator prijzen:

Particulier: $69,99/jaar per gebruiker, jaarlijks betaald

$69,99/jaar per gebruiker, jaarlijks betaald Team en Business: $155,88/jaar per gebruiker, jaarlijks betaald

$155,88/jaar per gebruiker, jaarlijks betaald Onderwijs : $29.99/maand per gebruiker

Wondershare DemoCreator beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (4+ beoordelingen)

4.7/5 (4+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (3+ beoordelingen)

5. ActivePresenter

via ActivePresenter ActivePresenter is een schermopname-, video editor- en e-learningtool voor het maken van video's, interactieve trainingspresentaties en documentatie. Deze oplossing voor schermopname biedt een reeks hulpmiddelen voor het aanmaken van video's, waardoor het een uitstekend Camtasia-alternatief is.

Met het platform kun je content verdelen over alle apparaten, zodat je teamleden of studenten er toegang toe hebben, ongeacht hun OS. Bovendien kunnen teamleden overal en altijd gebruik maken van geavanceerde functies voor bewerking van video's, voice-overs en content.🤩

ActivePresenter beste functies:

Door integratie met populaire e-learning tools zoals PowerPoint en Saola Animate kunnen docenten hun werkstroom stroomlijnen

Met thema's en sjablonen kun je eenvoudig nieuwe projecten maken

Ondersteunt meerdere bestandstypen en besturingssystemen

Demo's, tutorials en een gebruikersvriendelijke interface maken het gemakkelijker om leercurves te overwinnen

ActivePresenter limieten:

Sommige gebruikers rapporteren het verlies van opnames door crashes en bugs

Sommige reviews vermelden problemen met de bewerking van langere video's, wat resulteert in bevriezen en crashes

Geen echte gratis versie voor de schermrecorder

ActivePresenter prijzen:

Standaard: $199 eenmalige betaling per licentie

$199 eenmalige betaling per licentie Pro: $ 399 eenmalige betaling per licentie

ActivePresenter beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

6. ScreenPal

via ScreenPal ScreenPal, voorheen Screencast-O-Matic, is een hulpmiddel voor het aanmaken van video's en samenwerking voor schermopname, bewerking en hosting. Het heeft meerdere gebruiksvriendelijke functies, waaronder een extensie voor videoberichten voor browsers in Chrome. 🛠️

Je hebt toegang tot handige functies zoals videoquizzen, storyboards en scripts om het makkelijker te maken om dingen Klaar te krijgen. Je teamleden kunnen het overal ter wereld gebruiken op desktop- en mobiele apparaten met de meeste besturingssystemen.

Screencast-O-Matic beste functies:

Integratie met populaire tools, waaronder Zoom, Slack, Canvas, Gmail en Jira

Betaalbare prijzen voor bijna elk budget voor particulieren en kleine bedrijven

De functies reiken van drag-and-drop functionaliteit voor beginners tot end-to-end opnamefuncties voor ontwikkelaars

Dit Camtasia-alternatief heeft een ingebouwde stockbibliotheek waarmee je je video's in enkele minuten kunt verbeteren

Screencast-O-Matic limieten:

Sommige gebruikers rapporteren een behoefte aan extra ingebouwde functies voor bewerking

Geen gratis versie en veel functies zijn gereserveerd voor het duurste abonnement

Prijzen van Screencast-O-Matic:

Solo Deluxe: $3/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$3/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Solo Premier: $6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Solo Max: $10/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

$10/maand per jaarlijks betaalde gebruiker Team Business: $8/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

Screencast-O-Matic beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

7. Movavi

via Movavi Movavi is een suite voor bewerking van video met krachtige functies zoals bestandsconversie, schermopname en screencasting. De Movavi suite omvat Movavi Screen Recorder, Video Editor en Video Converter, die beschikbaar zijn in verschillende bundeltypes.

De Screen Recorder is een solide Camtasia alternatief in combinatie met andere Movavi software. Hiermee kunt u elke schermactiviteit vastleggen op video van hoge kwaliteit. Bovendien is het allemaal eenvoudig ontworpen, zodat u en uw team het zonder veel training kunnen gebruiken.

Movavi beste functies:

Genereert video's van hoge kwaliteit op meerdere besturingssystemen

Ondersteunt meerdere bestandstypes

AI-gestuurde ruisonderdrukking en achtergrondvervanging

Met de basisfuncties voor bewerking kunt u vrije vormen en figuren rechtstreeks op opgenomen video's tekenen

Movavi limieten:

Sommige gebruikers rapporteren lagging en crashen tijdens het opnemen van video

Movavi integreert niet met andere populaire tools en apps voor productiviteit en bewerking van video

Geen echte gratis versie

Movavi prijzen:

Schermrecorder : $42,95/jaar per gebruiker

$42,95/jaar per gebruiker Schermrecorder Video Editor : $134,90/jaar per gebruiker

Video Editor : $134,90/jaar per gebruiker Video Suite: $152,85/jaar per gebruiker

Movavi beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

8. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec is een gratis schermrecorder zonder watermerk of limiet. Dit gratis Camtasia-alternatief is ontworpen om tijd te besparen met snellere communicatie, eenvoudige schermafbeeldingen en directe privé videoberichten. 📤

Functies zoals schermopnamen met één klik, schermafbeeldingen met aantekeningen en direct delen verminderen onderbrekingen op de werkplek. Het is ook reclamevrij zonder spam bij het aanmelden.

ScreenRec beste functies:

Integraties met Google Drive, Dropbox en YouTube maken het gemakkelijk om video's op te slaan en te delen in enkele seconden

Functies waarmee u commentaar kunt toevoegen en de belangrijkste delen van uw schermafbeeldingen met één klik kunt markeren

Met analytics kun je zien wie je video's heeft bekeken, hoe lang ze hebben gekeken en wanneer ze hebben gekeken

Deel of publiceer privé of openbaar, tag je bestanden en voeg ze toe aan collecties om ze georganiseerd te houden

Ondersteunt Windows, Mac en Linux

ScreenRec limieten:

Sommige gebruikers rapporteren een behoefte aan extra annotatiegereedschappen en meer geavanceerde functies

Recensies vermelden beperkte functies voor bewerking van audio en video

Prijzen van ScreenRec:

Gratis downloaden

ScreenRec beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

9. Wistia

via Wistia Wistia Video Recording, voorheen bekend als Soapbox, is een scherm- en webcamrecorder waarmee u snel gepolijste video's kunt maken. Het is ontworpen voor teams en videomarketeers en heeft verschillende functies waar mensen dol op zijn, zoals insluiten, delen en analyseren.

Als een voltooid videomarketingplatform kan Wistia je team helpen bij het maken en hosten van video's en de impact van elke video meten. Je hebt ook toegang tot marketingtools om bedrijfsgroei te stimuleren met video.

Wistia beste functies:

Integratie met meer dan 30 tools, waaronder Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube en Zoom

Scherm- en webcamrecorders kunnen productdemo's, tutorials en andere informatieve video's maken

Browser-gebaseerde functie zonder downloaden

Systemen met één klik om thumbnails te maken, video's te bewerken, logo's toe te voegen en de perfecte kleuren voor de videospeler te kiezen

Wistia limieten:

Sommige gebruikers rapporteren verwarring onder de leden van het team over de installatie van SEO en de organisatie van video's

Veel van de integraties zijn alleen beschikbaar met de hoogste prijsklasse in vergelijking met andere Camtasia alternatieve opties in deze lijst

Wistia prijzen:

Plus : $24/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$24/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Pro: $99/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$99/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Advanced: $399/maand per gebruiker per jaar betaald

$399/maand per gebruiker per jaar betaald Premium: Neem contact op voor prijzen

Wistia beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

10. OBS Studio

via OBS Studio Deze gratis, open-source software voor video-opname en livestreaming is ontworpen met videomakers in gedachten. Het heeft functies voor video, audio en beeld om je te helpen content van professionele kwaliteit te maken zonder dat het veel van je budget vergt. 💸

Hoewel het minder functies bevat dan veel andere Camtasia-alternatieven, kun je met OBS Studio sneltoetsen maken voor acties zoals het dempen van audiobronnen en het wisselen van scherm. Teams kunnen ook ruisonderdrukking gebruiken om achtergrondgeluiden te filteren.

OBS Studio beste functies:

Integraties met platforms zoals YouTube, Facebook en Twitch

Compatibel met Windows, Mac, Linux en meerdere bestandstypen

Functies voor livestreaming waarmee u audio- en video-content van hoge kwaliteit kunt uitzenden

Sommige functies zijn beginnersvriendelijk, terwijl andere bedoeld zijn voor ervaren video-pro's met scripts

OBS Studio limieten:

Sommige gebruikers rapporteren bevriezen of crashen bij het onverwacht stoppen en herstarten van een livestream

Reviews vermelden een leercurve om vertrouwd te raken met het programma en de functies

OBS Studio prijzen:

Gratis

OBS Studio beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

Klaar, instellen, opnemen met Camtasia Alternatieven!

Je hoeft je niet te schikken als je zoveel spannende en betaalbare Camtasia alternatieven hebt. Het is tijd om de juiste software te vinden om een frisse draai aan je video's te geven. 🍋☀️

Maar als je echt eindeloze mogelijkheden wilt, wordt het niet beter dan ClickUp. Of je nu een beginner of een pro bent, ClickUp kan je helpen je creativiteit de vrije loop te laten. Aanmelden voor ClickUp zonder een cent uit te geven als u kiest voor het Free Forever-abonnement!