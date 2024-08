10 beste Workday-alternatieven voor HR-teams in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Het managen van personeelszaken voor een bedrijf houdt meestal in dat je moet jongleren met meerdere Taken, van het aannemen en inwerken van nieuwe werknemers tot het toezicht houden op secundaire arbeidsvoorwaarden en ervoor zorgen dat deze worden nageleefd.

Het handmatig uitvoeren van deze taken, vooral voor een groot personeelsbestand, kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Gelukkig zijn er HR-softwareplatforms zoals Workday om te helpen.

Deze softwareplatforms helpen HR-functies te stroomlijnen, taken te automatiseren en bieden waardevolle inzichten in de bedrijfsvoering. Ze optimaliseren ook het personeelsbeheer terwijl de betrokkenheid wordt vergroot, de productiviteit wordt verhoogd, de kosten worden verlaagd en de besluitvorming wordt verbeterd.

Hoewel Workday zijn deel van trouwe gebruikers heeft, kan het slechts voor sommigen werken.

In dit artikel bekijken we de 10 beste alternatieven voor Workday en onderzoeken we hun sleutels functies, prijzen en beoordelingen.

Wat moet je zoeken in Workday Alternatieven?

Er zijn verschillende sleutel factoren waar je rekening mee moet houden bij de selectie van een HR software platform dat voor jou werkt. Hier zijn er een paar:

Gebruiksvriendelijke interface: Kies een oplossing die intuïtief is en een gebruiksvriendelijke interface heeft

Kies een oplossing die intuïtief is en een gebruiksvriendelijke interface heeft Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de software met uw bedrijf kan meegroeien als u uw personeelsbestand en activiteiten uitbreidt

Zorg ervoor dat de software met uw bedrijf kan meegroeien als u uw personeelsbestand en activiteiten uitbreidt Integratiemogelijkheden: Zoek naar een tool die naadloos integreert met andere bedrijfstools en -systemen, zoals uw salarisadministratie en salarisadministratieboekhoudsoftware. Dit zorgt voor een soepele werkstroom

Zoek naar een tool die naadloos integreert met andere bedrijfstools en -systemen, zoals uw salarisadministratie en salarisadministratieboekhoudsoftware. Dit zorgt voor een soepele werkstroom Toegankelijkheid via de cloud: Kies een cloudservice voor eenvoudigere updates, betere veiligheid en om werk op afstand te ondersteunen

Kies een cloudservice voor eenvoudigere updates, betere veiligheid en om werk op afstand te ondersteunen Analytics en rapportagetools : Krijg toegang tot waardevolle inzichten in HR met geavanceerde rapportagehulpmiddelen die geïnformeerde, strategische beslissingen stimuleren

rapportagetools : Krijg toegang tot waardevolle inzichten in HR met geavanceerde rapportagehulpmiddelen die geïnformeerde, strategische beslissingen stimuleren Kosteneffectiviteit: Zorg ervoor dat de gekozen oplossing binnen uw budget past en tegelijkertijd de functies biedt die u nodig hebt

Zorg ervoor dat de gekozen oplossing binnen uw budget past en tegelijkertijd de functies biedt die u nodig hebt Klantenservice en updates: Bestudeer beoordelingen van klanten uit het verleden, getuigenissen en de algemene staat van dienst van de tool voordat u zich aanmeldt

Bestudeer beoordelingen van klanten uit het verleden, getuigenissen en de algemene staat van dienst van de tool voordat u zich aanmeldt Conformiteit en veiligheid: Kies een tool die volledig voldoet aan de relevante regelgeving en industriestandaarden

10 beste Workday alternatieven & concurrenten om te gebruiken in 2024

Nu we weten waar we op moeten letten, gaan we verder met de 10 beste Workday alternatieven in 2024.

1. Gusto

via Gusto Gusto onderscheidt zich als een uitgebreid cloudgebaseerd HR-platform voor bedrijven van elke grootte. Het handelt essentiële taken af zoals salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, projectmanagement hR-administratie en compliance efficiënt en effectief.

Met functies zoals onboarding van werknemers, aanwezigheidsbeheer, tijdsregistratie en mobiele toegankelijkheid, genieten gebruikers van Gusto's naadloze en intuïtieve gebruikerservaring.

Gusto beste functies

Beheer salarisadministratie naadloos en verminder handmatige werklast

Houd toezicht op werknemersvoordelen, zoals ziektekostenverzekering en pensioen abonnementen

Creëer een soepel onboarding proces voor nieuwe werknemers

Taken vereenvoudigen zoals aanwezigheid controleren, projecturen bijhouden of overuren beheren

Ervoor zorgen dat de HR-praktijken voldoen aan de industrienormen en overheidsvoorschriften

Gusto limieten

Hoge implementatiekosten en licentiekosten voor kleinere bedrijven

Heeft geen functie voor gratis proefversie

Gusto prijzen

Eenvoudig: $40 per maand

$40 per maand Plus: $80 per maand

$80 per maand Premium: Aangepaste prijzen

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 sterren (1700+ beoordelingen)

4.5/5 sterren (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 sterren (3800+ beoordelingen)

2. Paylocity

via Paylocity Paylocity is een populaire HR- en salarisadministratieoplossing die verschillende aspecten van personeelsbeheer voor bedrijven vereenvoudigt en tegelijkertijd de nadruk legt op de werknemerservaring.

Deze oplossing zorgt voor salarisverwerking, HR-administratie, benefits management, tijdsregistratie en het plannen van Taken. Paylocity positioneert zichzelf als een alles-in-één oplossing voor HR Teams.

Paylocity beste functies

Automatiseer het salarisproces en vereenvoudig de uitbetaling van werknemerslonen

Krijg hulp bij HR-taken en sjablonen voor het inwerken van werknemers* Vereenvoudig de administratie van personeelsbeloningen zoals ziektekostenverzekering en pensioen abonnementen

Werkuren van werknemers nauwkeurig bijhouden

Paylocity limieten

Geen vaste prijsstructuur

Sommige gebruikers ondersteunen de klantenservice onvoldoende

Paylocity prijzen

Aangepaste prijzen

Paylocity beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 sterren (2300+ beoordelingen)

4.4/5 sterren (2300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 sterren (800+ beoordelingen)

3. Onpay

via Onpay OnPay is een gebruiksvriendelijke, cloud-gebaseerde payroll software op maat gemaakt voor de behoeften van kleine en middelgrote bedrijven. Onpay biedt zijn gebruikers gestroomlijnde oplossingen voor salarisverwerking en naleving van de belastingwetgeving.

Met een intuïtieve interface vereenvoudigt OnPay verschillende loontaken, waaronder het automatiseren van berekeningen, het genereren van loonstrookjes en het faciliteren van nauwkeurige belastingaangiften om naleving van de regelgeving te garanderen.

Onpay beste functies

Biedt een budgetvriendelijke oplossing

Biedt uitzonderlijke klantenservice

Onpay limieten

Nieuwe medewerkers toevoegen kan lastig zijn

Functionaliteit voor tijdsregistratie ontbreekt

Onpay prijzen

Eenvoudige prijs: Maandelijkse prijs van $40 plus $6 per werknemer per maand

Onpay beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 sterren (270+ beoordelingen)

4.8/5 sterren (270+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 sterren (430+ beoordelingen)

4. UKG PRO

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-93.png

/%img/

via UKG PRO UKG, of Ultimate Kronos Group, biedt een uitgebreide Human Capital Management (HCM) suite die bekend staat als UKG Pro, ontworpen voor ondernemingen.

Deze cloud-gebaseerde oplossing beheert personeelsgegevens, handelt payrolltaken af, optimaliseert de planning en bevordert deskundig en efficiënt talentbeheer.

UKG Pro stelt mensen centraal en verbetert de organisatiecultuur door het volgende te bieden AI-gestuurd aanbevelingen om zinvol werk te creëren.

UKG PRO's beste functies

AI gebruiken om aanbevelingen en verbeterde ervaringen te bieden

Gebruik HR sjablonen voor salarisadministratie, talentmanagement en personeelsbeheer

Ervaar een intuïtief en gebruiksvriendelijk platform

UKG PRO limieten

Een nieuwe functie toevoegen kan omslachtig zijn

Zoeken naar de juiste velden in rapportages is voor sommige gebruikers een uitdaging

UKG PRO prijzen

Aangepaste prijzen

UKG beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 sterren (1450+ beoordelingen)

4.2/5 sterren (1450+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 sterren (570+ beoordelingen)

5. BambooHR

via BambooHR BambooHR belooft een naadloze oplossing waarmee je de behoeften van je personeelsbestand kunt beheren, van indienstneming tot pensionering.

Het platform omvat HR-gegevens en rapportage, aanwerving, het bijhouden en inwerken van sollicitanten, salarisadministratie, tijdsregistratie, voordelenadministratie en werknemerservaring en prestatiebeheer.

BambooHR beste functies

Beheer salarisadministratie naadloos binnen hetzelfde platform

Geniet van schaalbaarheid omdat de tool kan worden aangepast aan de behoeften van bedrijven van elke grootte

Profiteer van AI voor human resources functie

beperkingen van BambooHR

Beperkte dekking voor internationaal opererende bedrijven

Kleinere bedrijven vinden de implementatiekosten mogelijk hoog

De functies voor salarisadministratie zijn basaal

prijzen van #### BambooHR

Cloud: $99 voor 12 werknemers

$99 voor 12 werknemers Extra werknemer: $8,25 per werknemer voor meer dan 12 werknemers

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 sterren (1700+ beoordelingen)

4,5/5 sterren (1700+ beoordelingen) Capterra: 4,6/5 sterren (2600+ beoordelingen)

6. Zoho Mensen

via Zoho Mensen Zoho People positioneert zichzelf als een cloud-gebaseerde HR-software ontworpen om te voldoen aan de veranderende behoeften van moderne werkplekken.

Het platform biedt een bereik aan functies voor de HR-afdeling om werknemers te koesteren en het personeelsbeheer te verbeteren. Het dekt ook de kernfuncties van HR met een efficiënte personeelsdatabase, slimme HR doelen en inzichtelijke analyses.

Zoho People beste functies

Flexibiliteit en toegankelijkheid via cloud-gebaseerde software

Optimaliseer tijdsregistratie en aanwezigheidsregistratie om de productiviteit van werknemers te verbeteren

Ervaar verschillende werknemersvriendelijke functies en een intuïtieve interface

Zoho People beperkingen

Trage klantenservice

Aanpassingsopties voelen overweldigend en uitgebreid aan

Zoho People prijzen

Standaard: $15

$15 Professioneel: $39

$39 Premium: $79

$79 Elite: $239

Zoho People beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 sterren (300+ beoordelingen)

4.4/5 sterren (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 sterren (240+ beoordelingen)

7. Kabbelend

via Kabbelend Rippling is een voltooide HR-oplossing en tool voor personeelsbeheer, ontworpen om verschillende aspecten van HR en personeelsbeheer te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Met zijn geïntegreerde platform biedt Rippling oplossingen voor het in dienst nemen van werknemers, salarisadministratie, voordelenadministratie, tijdsregistratie en IT-beheer, allemaal binnen één enkele interface.

Rippling beste functies

Automatiseer salarisprocessen om nauwkeurigheid en naleving te garanderen

Gebruik functies voor tijdsregistratie om werkuren, aanwezigheid en overuren van werknemers te controleren

Beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden stroomlijnen met tools voor selectie, inschrijving en bijhouden van abonnementen

Rimpelende limieten

Gebruikers vinden Rippling misschien te duur

Tijdrovende installaties met uitgebreide takenlijsten en Taken

Rippling prijzen

Prijzen: $8 per maand per gebruiker

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 sterren (2100+ beoordelingen)

4.8/5 sterren (2100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 sterren (3000+ beoordelingen)

8. Justworks

via JustWorks Justworks richt zich op het bieden van een naadloze ervaring en combineert een modern, eenvoudig platform met 24/7 menselijke ondersteuning.

Het platform biedt verschillende mogelijkheden, waaronder salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, HR-tools en ondersteuning bij naleving, allemaal ondersteund door deskundige hulp van echte mensen.

Justworks beste functies

Eenvoudig navigeren dankzij een gebruiksvriendelijke interface

Belastingaangifte, werkloosheidsverzekering, werknemerscompensatie en alle Affordable Care Act (ACA)-aangiften beheren

Het inwerkproces vereenvoudigen

Werkuren van werknemers nauwkeurig bijhouden

Geniet 24 uur per dag van menselijke klantenservice

Justworks beperkingen

De kosten per medewerker per maand zijn relatief hoog in vergelijking met andere vergelijkbare platforms

De tijdsregistratie functie is alleen beschikbaar als betaalde add-on

Justworks prijzen

Basis: $59/maand per medewerker ($49/maand vanaf 50e medewerker)

$59/maand per medewerker ($49/maand vanaf 50e medewerker) Plus: $99/maand per medewerker ($89/maand vanaf 50e medewerker)

Justworks beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 sterren (430+ beoordelingen)

4.6/5 sterren (430+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 sterren (700+ beoordelingen)

9. QuickBooks salarisadministratie

via QuickBooks Met een gebruiksvriendelijke interface en verschillende geavanceerde functies vereenvoudigt QuickBooks Payroll het beheer van HR-taken, zodat bedrijven zich kunnen concentreren op groei.

Het platform ondersteunt niet alleen HR, maar biedt ook voordelen op het gebied van gezondheidszorg, werknemerscompensatie en abonnementen via partnerschappen met betrouwbare providers.

De beste functies van QuickBooks Payroll

Vereenvoudig financieel beheer met een intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface

Gebruik geavanceerde boekhoudprogramma's zoals facturering, onkosten en accountbeheer sollicitanten bijhoudenen financiële rapportage

Cloud-gebaseerde toegankelijkheid mogelijk maken

QuickBooks Payroll beperkingen

Beperkte integratie met derden

Sommige belangrijke functies zijn alleen beschikbaar voor top-abonnees

Prijzen QuickBooks Payroll

Payroll Core + Simple Start: $37,50 voor 3 maanden

$37,50 voor 3 maanden Payroll Core + Essentials: $ 52,50 voor 3 maanden

$ 52,50 voor 3 maanden Premium + Plus: $85 voor 3 maanden

QuickBooks Payroll beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 sterren (60+ beoordelingen)

3.8/5 sterren (60+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 sterren (840+ beoordelingen)

10. Paycor

via Paycor Paycor is een toonaangevende provider van HCM-oplossingen en biedt zijn gebruikers een volledig softwarepakket dat is ontworpen om het personeelsbeheer te stroomlijnen en te optimaliseren. Payroll management en compensation management zijn opvallende functies, samen met employee self-service opties.

Met meer dan 30 jaar ervaring in de HCM-sector helpt Paycor bij het automatiseren van routinetaken, het beperken van compliance risico's en het verhogen van de efficiëntie in HR, payroll, talentacquisitie, talentmanagement, workforce management en benefits administration.

Paycor beste functies

Alle personeelsgegevens op één plaats weergeven zonder van platform te hoeven veranderen

Genereer analyses voor inzichten op ondernemingsniveau

Geniet van onbeperkte payroll runs

Profiteer van een aangepaste functie voor rapportage

Altijd en overal toegankelijk met de mobiele app van Paycor

Paycor beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de klantenservice niet snel genoeg reageert

Mist bepaalde geavanceerde functies en functionaliteiten

Paycor prijzen

Basis: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Essentieel: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Core: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Voltooid: Aangepaste prijzen

Paycor beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 sterren (690+ beoordelingen)

4.0/5 sterren (690+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 sterren (2700+ beoordelingen)

Andere HR-software

Tot zover onze opsomming van de tien beste Workday alternatieven. Als je op zoek bent naar manieren om je mensen en personeelsgerelateerde processen beter te beheren, is het van cruciaal belang om meer te weten te komen over platforms die, hoewel ze niet exclusief voor HR zijn ontworpen, je inspanningen op het gebied van human capital management aanzienlijk zullen verbeteren.

ClickUp is een goed voorbeeld. Het biedt projectmanagement en AI-functies die verschillende HR-processen stroomlijnen en de groei van uw bedrijf versnellen.

ClickUp

Populair bekend om zijn uitgebreide suite van mogelijkheden voor projectmanagement komt ClickUp naar voren als een krachtige bondgenoot voor HR-managers met zijn prestatiebeheermogelijkheden.

Stel de rapporten in die u nodig hebt, allemaal op één plaats, op ClickUp

ClickUp's uitgebreide lijst met functies en aanpasbare functionaliteiten maken het waardevol voor HR-professionals die op zoek zijn naar efficiëntie, samenwerking en automatisering van de werkstroom.

Rekrutering en onboarding stroomlijnen

Een van de opvallendste functies van ClickUp is een taakbeheer systeem dat naadloos aansluit op het wervingsproces. HR Teams kunnen taken aanmaken voor elke fase van de werving, van het toewijzen van verantwoordelijkheden en het instellen van deadlines tot het bijhouden van de voortgang.

Aanpasbare velden stellen recruiters in staat vitale kandidaatinformatie toe te voegen, zodat iedereen in één oogopslag een uitgebreid overzicht heeft.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /%img/

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp ClickUp Taken zijn ook geweldig voor het maken van intuïtieve, gebruikersvriendelijke checklists bij het inwerken van nieuwe werknemers. HR-managers kunnen deze taken toewijzen aan relevante teamleden en de status van de voltooiing controleren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-92.png

/$$$img/

Bouw een basis voor een succesvolle werkplek met behulp van ClickUp Werknemershandboeken, Beleid & Procedures

En er is meer. Managers in alle functies kunnen de productiviteit op de werkplek optimaliseren met ClickUp.

De rapportagemogelijkheden van het platform bieden inzichtelijke analyses van het voltooien van taken. Managers kunnen deze analyses gebruiken om de prestaties van werknemers te beoordelen, verbeterpunten te identificeren en een productieve, doelgerichte werkomgeving te creëren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Employee-Workload-Template-by-ClickUp.png Visualiseer hoeveel werk is toegewezen aan individuele bijdragers en aan elk van uw teams met de werklastweergave in ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216058901&_gl=1\*8o1eu9\*\_gcl\_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp beste functies

Taken aanmaken voor elke fase van het wervings- en inwerkproces, verantwoordelijkheden toewijzen, deadlines stellen en voortgang bijhouden

Naadloze communicatie vergemakkelijken via een commentaarsysteem en mogelijkheden om documenten te delen

Meetbare doelstellingen instellen, voortgang bijhouden en prestatiebeoordelingen uitvoeren met ClickUp Goals

Financiën beheren viaClickUp financiën* Geef prioriteit aan veiligheid van gegevens en zorg voor robuuste toegangscontroles om gevoelige persoonlijke gegevens te beschermen

ClickUp beperkingen

De sjablonen van ClickUp zijn meestal meer projectgericht

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per werknemer

$7/maand per werknemer Business: $12/maand per werknemer

$12/maand per werknemer Enterprise: Verbinding maken met de verkoopteam voor een aangepast abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

Klaar om human resource management te transformeren?

De betrokkenheid van werknemers is een sleutel prioriteit voor elk bedrijf. En dat hangt voor een groot deel af van de HR-dienstverlening en hoe deze het beheer van werknemerservaringen aanstuurt. Een ander sleutelaspect is compliance management. HR-managementsoftware brengt al deze aspecten samen.

Bovendien hebt u gecentraliseerde software nodig om efficiëntie in te voeren, samenwerking te stimuleren en prestaties te verbeteren . Aanmelden voor een gratis proefversie clickUp vandaag nog uit en ervaar de kracht van aanpasbare werkstromen, naadloze communicatie en automatisering om het personeelsbeheer in uw organisatie te verbeteren.