Slimmere HR-oplossingen: 10 Beste Deel Alternatieven van 2024

Wereldwijd talent aanwerven is voor Business een ingewikkeld doolhof. U moet jongleren met verschillende arbeidswetten in verschillende landen, de belastingwetgeving op verschillende inkomensniveaus naleven en ervoor zorgen dat werknemers in hun lokale valuta worden betaald. Het is een wervelwind van bewegende delen die om aandacht vragen. 🌪️

Dat is waar Deel in stapt als een wereldwijde Employer of Record (EOR), die bedrijven helpt bij het vereenvoudigen van hun internationale team installaties. Deel heeft echter ook nadelen, zoals vertragingen in de salarisadministratie en fouten in het systeem, waardoor gebruikers op zoek gaan naar alternatieven.

In dit artikel verkennen we de 10 beste Deel alternatieven, met aandacht voor hun beste functies, limieten en kosten om je te helpen de ideale vervanger te vinden. Laten we beginnen! 🔨

Wat is Deel?

Deel biedt bedrijven tools voor het aannemen en betalen van werknemers van over de hele wereld. Het helpt bedrijven externe werknemers beheren , aannemers en freelancers, vooral als ze worden ingehuurd vanuit landen waar ze niet legaal aanwezig zijn. 👩‍⚖️

via Deel Als een Employer of Record (EOR), Deel zorgt voor een soepele onboarding en helpt goede relaties te onderhouden tussen werkgevers en werknemers. Je kunt met gemak in meer dan 150 landen aanwerven.

Deel zorgt voor wereldwijde compliance, salarisadministratie en HR-taken, zodat jij je kunt richten op het uitbreiden van je bedrijf. Bovendien is alles toegankelijk via een gebruiksvriendelijk dashboard.

Voor bedrijven, onafhankelijke aannemers of werknemers, Deel helpt met:

Het volgen van de internationale wetgeving voor het inhuren van personeel, inclusief belastingformulieren en gelokaliseerde contracten

Het beheren van betalingsschema's en urenregistratie

Afhandelen van verschillende betalingsmethoden in meer dan 100 valuta's

Zorgen dat werknemers apparatuur krijgen die aan de regels voldoet

Automatisch facturen aanmaken

Geld overmaken via lokale bankoverschrijvingen, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise, enz.

Wat moet je zoeken in Deel Alternatieven?

Als je op zoek bent naar een platform zoals Deel of als je overweegt over te stappen van je huidige platform naar een alternatief voor Deel, dan is Deel een goed alternatief HR-software dit zijn de sleutel factoren om in gedachten te houden:

Gebruikersinterface: Kies voor een platform met een eenvoudig, gebruiksvriendelijk ontwerp. Het moet uw werknemers in staat stellen het efficiënt te gebruiken,hun productiviteit verhogen *Functies en functies: Zoek een alternatief dat aansluit bijde behoeften van uw organisatiezoals salarisverwerking,contractbeheeradministratieve Taken en immigratiediensten

Kies voor een platform met een eenvoudig, gebruiksvriendelijk ontwerp. Het moet uw werknemers in staat stellen het efficiënt te gebruiken,hun productiviteit verhogen *Functies en functies: Zoek een alternatief dat aansluit bijde behoeften van uw organisatiezoals salarisverwerking,contractbeheeradministratieve Taken en immigratiediensten Klantondersteuning: Responsieve klantenservice is cruciaal, vooral voor een EOR- of contractormanagementplatform. Het ondersteuningsteam moet proactief zijn en problemen in alle HR-functies snel kunnen oplossen

Responsieve klantenservice is cruciaal, vooral voor een EOR- of contractormanagementplatform. Het ondersteuningsteam moet proactief zijn en problemen in alle HR-functies snel kunnen oplossen Kosten en prijzen: Zorg ervoor dat de kosten binnen je budget passen. Het loont om de betalingsstructuur te begrijpen - de meeste platforms werken op basis van een abonnement, met prijzen die variëren van $29 tot meer dan $500

Zorg ervoor dat de kosten binnen je budget passen. Het loont om de betalingsstructuur te begrijpen - de meeste platforms werken op basis van een abonnement, met prijzen die variëren van $29 tot meer dan $500 Schaalbaarheid en wereldwijd bereik: Overweeg of de schaalbaarheid van het platform past bij uw groeiplannen. Als u streeft naar wereldwijde uitbreiding, zorg er dan voor dat het alternatief geschikt is voor activiteiten in meerdere landen en verschillende valuta en talen ondersteunt

De 10 beste Deel alternatieven om wereldwijd HR te stroomlijnen

Vind je de interface van Deel ingewikkeld of is de prijs niet in overeenstemming met je budget? We hebben de beste Deel alternatieven voor je op een rijtje gezet, die niet alleen vergelijkbare functies bieden, maar ook unieke voordelen bieden.

Klaar om te ontdekken? Laten we eens kijken naar hun sterke punten, zwakke punten en prijsdetails! 🧐

1. Op afstand

Via: Remote Remote is een rekruteringsplatform dat internationale rekrutering, contractbeheer en loonadministratie stroomlijnt. Het is ideaal voor middelgrote en grote ondernemingen omgaan met werknemers op afstand over de hele wereld. 🌎

Wat is de instelling van Remote? Wel, het multi-country payroll system evenaart de mogelijkheden van Deel, maar met een groter bereik, met een dekking van ongeveer 180 landen!

Het platform onderscheidt zich nog meer door consultaties aan te bieden met hun interne HR- en juridische experts - een game-changer voor bedrijven die begeleiding nodig hebben bij het navigeren door de complexiteit van werken op afstand in verschillende landen.

Een ander hoogtepunt is het aannemersabonnement van Remote, dat beschikbaar is in meer dan 150 landen. Het stroomlijnt onboarding, vereenvoudigt betalingsgoedkeuringen en handelt terugkerende facturen af, waardoor er minder terugkerende taken zijn. Bovendien genereert het systeem gelokaliseerde contracten, die juridisch zijn doorgelicht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de lokale belasting- en arbeidswetgeving, wat de nalevingslast voor bedrijven verlicht.

Remote beste functies

Loonlijstbeheer

Land-specifieke voordelen

Wereldwijde naleving

Aangepaste rapportages voor werknemers

IP-bescherming op afstand

Externe limieten

Urenregistratie kan gebruikersvriendelijker

De vaste deadline voor het betalen van facturen kan voor sommige gebruikers te kort zijn

Prijzen op afstand

HRIS: Gratis

Gratis Contractorbeheer: $29/maand per contractor

$29/maand per contractor Recordwerkgever: vanaf $599/maand

vanaf $599/maand Globale loonlijst: $50/maand per werknemer

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Remote beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

2. Blue Marble salarisadministratie

Via: Blue Marble Loonlijst Blue Marble Payroll is een global payroll solution die actief is in meer dan 145 landen en een bereik heeft van diensten, waaronder boekhouding, HR, belastingen en financiën. 💰

WebGlobe, het cloud-based platform, geeft bedrijven controle over hun internationale salarisadministratie. Het biedt realtime toegang tot salarisgegevens over de hele wereld, maandelijkse rapportages op maat en tools om naleving van de lokale belasting- en arbeidswetgeving te garanderen. De software minimaliseert het risico op boetes of sancties door ervoor te zorgen dat de salarisadministratie wordt nageleefd met behulp van speciale middelen en geavanceerde technologie.

Blue Marble biedt geconsolideerde rapportage van loonkosten in verschillende landen. Krijg toegang tot een netwerk van betrouwbare consultants die je helpen met Taken zoals de registratie van bedrijven en het werven van talent, werknemersprestaties en wereldwijde HRIS-processen (Human Resources Information System).

Blue Marble Payroll beste functies

Gegarandeerde wereldwijde payroll compliance

Diensten voor kasbeheer en valutaomwisseling

Samenvoeging van wereldwijde payroll rapportage

Kalender voor multinationale payroll

Cloud-gebaseerd platform

Blue Marble Payroll limieten

Navigatie tussen buitenlandse payrolls is niet helemaal gestroomlijnd

Installatie kan langer duren voor sommige landen

Blue Marble Payroll prijzen

Beschikbaar bij contact

Blue Marble Payroll beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

3. Kabbelend

Via: Kabbelend Rippling is een alles-in-één platform dat HR, IT en financiën omvat, met wereldwijde payroll- en aanwervingsservices in meerdere landen. Het blinkt uit in het afhandelen van compliance, belastingen en contracten voor zijn clients. 📝

Rippling beheert de salarisadministratie in iets meer dan 50 landen (vergeleken met de meer dan 100 landen van Deel), maar het voordeel ligt in de administratie van secundaire arbeidsvoorwaarden. Het blinkt uit in het centraliseren van alle secundaire arbeidsvoorwaarden-ziektekostenverzekering, 401(k) abonnementen en meer- binnen één systeem.

Gebruikers hebben toegang tot meer dan 4.000 abonnementen van topaanbieders, waardoor ze gemakkelijk kunnen vergelijken, offertes aanvragen en zich inschrijven. Voor extra begeleiding kunnen gebruikers hun voorkeursmakelaar integreren.

Rippling beste functies

Geautomatiseerde, op rollen gebaseerde en flexibele toestemmingen

Uitgebalanceerde EOR-services

Verwijzingen bijhouden

Medewerker onkosten

Inventariscontrole

Rimpelende limieten

De zoekfunctie van de software is niet zo geavanceerd

Klantenservice kan verbetering gebruiken in tegenstelling tot andere Deel alternatieven in deze lijst

Rippling prijzen

Beschikbaar na contact

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.000+ beoordelingen)

4. BambooHR

Via: BambooHR BambooHR vereenvoudigt al je HR Taken in één gebruiksvriendelijk platform. Het omvat salarisadministratie, tijdmanagement voordelen, aanwervingsprocessen, inwerken, prestatiebeoordelingen en rapportage.

Moet je toptalent vinden, aannemen en soepel inwerken? BambooHR helpt je met een robuust sollicitant bijhouden-systeem en proactieve onboarding tools. Dit zorgt voor een opmerkelijke ervaring voor kandidaten en een betere start voor nieuwe werknemers.

Als uitgebreide tool voor gegevensbeheer biedt BambooHR directe rapportage, geautomatiseerde workflows en gedetailleerde analyses. Het is de bron bij uitstek om informatie efficiënt te beheren en zaken in beweging te houden.

BambooHR voorziet je ook van tools om feedback te verzamelen de tevredenheid van werknemers te vergroten en professionele groei bevorderen binnen je team. 🌱

BambooHR beste functies

Rapportage van gegevens over de hele levenscyclus van de werknemer

Eenvoudige onboarding voor personeelsbeheer

125+ integraties zoals Slack en Checkr

Applicant bijhouden voor eenvoudiger HR-beheer

Mobiele app

beperkingen van BambooHR

Aankondigingen zouden meer aanpassingsopties kunnen gebruiken

Sommige gebruikers vinden de mobiele app moeilijk te navigeren

Prijzen van BambooHR

Beschikbaar op aanvraag

Beoordelingen en recensies over BambooHR

G2: 4.5/5 (1500+ beoordelingen)

4.5/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2500+ beoordelingen)

5. Gusto

Via: Gusto Hoewel Gusto niet functioneert als een EOR zoals Deel, onderscheidt het zich als een zeer geprezen en gebruiksvriendelijke HR-software. Gebruik het om alle aspecten van je team af te handelen - aanwerving, betalingen en beheer - in één platform. Het beschikt over verschillende geautomatiseerde tools die de salarisadministratie stroomlijnen, waardoor organisaties uiteindelijk tijd, moeite en potentiële risico's besparen. ⚠️

Gusto synchroniseert en berekent naadloos de werkuren, PTO en vakantiedagen van je team, rechtstreeks in je salarisadministratie. Bovendien helpt het bij het naleven van de regels door waarschuwingen te geven en verschillende softwareoplossingen te integreren.

Naast de salarisadministratie biedt de software HR-functies die geschikt zijn voor bedrijven van elke grootte. Dit zijn onder andere ingebouwde tijdsregistratie, voordelenadministratie en talent- en prestatiebeheer. Het heeft ook extra voordelen zoals het identificeren van verborgen belastingkredieten om bedrijven een financieel voordeel te geven.

Gusto beste functies

Zelfbedieningsopties voor werknemers

Waarschuwingssysteem voor naleving

Ziektekostenverzekering beheren

Tijdsregistratie voor interne of externe teams

Salarisprocessen, rapporten over verlofuren en nalevingsbeheer genereren voor parttime of fulltime werknemers

Loonbelasting en boekhoudsoftware voor financieel beheer

Gusto limieten

Sommige gebruikers ondervinden problemen bij het inloggen op de app

Het invoeren van historische loonprocessen en informatie kan lastig zijn

Prijzen van Gusto

Eenvoudig: $40/maand plus $6/maand per gebruiker

$40/maand plus $6/maand per gebruiker Plus: $80/maand plus $12/maand per gebruiker

$80/maand plus $12/maand per gebruiker Premium: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

4.5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

6. Workday Human Capital Management

Via: Workday Beheer van menselijk kapitaal Workday Human Capital Management (HCM) automatiseert compensatie, salarisadministratie, planning, tijdsregistratie en voordelen en verzamelt intelligente vaardigheidsgegevens. De software integreert de Workday Skills Cloud en maakt gebruik van machine learning om talent op één lijn te brengen met geschikte kansen. Dit stelt organisaties in staat om de flexibiliteit van hun personeelsbestand op grotere schaal te bevorderen. 🏇

De software draait niet alleen om het beheren van gegevens, maar ook om het creëren van tevreden werknemers. Het vergemakkelijkt het luisteren naar feedback van werknemers en het creëren van ervaringen die bij hen aanslaan. Uitgebreide analyses binnen het platform benadrukken inzichten uit uitgebreide datasets en presenteren trends en de krachten erachter.

De tools voor vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn flexibel, zodat u abonnementen kunt opstellen voor verschillende soorten werknemers.

Workday HCM beste functies

Gestroomlijnde automatiseringen

Strategisch personeelsabonnement voor interne en externe teams

Salarisverwerking

Trendanalyse

Workday HCM limieten

Rapportages zouden baat hebben bij aangepaste opties voor de HR management functies

Het laden van grote datasets kan even duren in vergelijking met andere Deel alternatieven

Workday HCM prijzen

Beschikbaar na contact

Workday HCM beoordelingen en reviews

G2: 4/5 (1.000+ beoordelingen)

4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

7. Wijs

Via: Verstandig Wise, voorheen bekend als TransferWise, is een online platform ontworpen voor het beheren van geld over de grens. Het fungeert als een account waarnaar je internationaal geld kunt sturen en betalingen in verschillende valuta kunt ontvangen. 💲

Wanneer u geld naar het buitenland overmaakt, start u de transactie door uw lokale valuta op de lokale account van Wise te storten. Vervolgens stuurt de overeenkomstige Wise account in het land van de ontvanger het geld in hun lokale valuta.

Het platform biedt verschillende zakelijke accountopties voor eenmanszaken, kleine tot middelgrote bedrijven en ondernemingen. Bovendien integreren de zakelijke accounts van Wise naadloos met de online boekhoudsoftware Xero voor wie administratieve Taken wil stroomlijnen.

Wise beste functies

Oplossing gericht op salarisadministratie

Ondersteunt tal van valuta's

Eenvoudige internationale overboekingen

Geen verborgen kosten

Snel geld overmaken

verstandige limieten ####

De interface kan moeilijk te navigeren zijn

Geld wordt niet altijd op tijd overgemaakt

Wise prijzen

**Gratis

Wise beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (60+ beoordelingen)

4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

8. Alomtegenwoordig

Via: Alomtegenwoordig Het digitale platform van Omnipresent stroomlijnt compliance, salarisadministratie en verplichte voordelen voor teams op afstand in meer dan 160 landen! 🌐

Het platform vereenvoudigt het aannemen van werknemers op afstand over de hele wereld en biedt hen toegang tot lokale voordelen zoals gezondheidszorg en sociale premies terwijl ze werken binnen een wereldwijd team. De diensten omvatten het onboarden en offboarden van nieuwe werknemers, HR-ondersteuning en salarisbeheer voor teams wereldwijd.

De kern van hun aanbod is het OmniPlatform, een HR-oplossing die is ontworpen voor het onboarden en beheren van internationaal talent. Het is een wereldwijd software voor personeelsbeheer die de nodige informatie verzamelt, cruciale documenten opslaat, uitgaven goedkeurt en verlofuren beheert.

Omnipresent beste functies

HR ondersteunen

Naleving van regelgeving

Salarisadministratie

Eenvoudige onboarding en offboarding

Wereldwijde wervingsnavigator

Omnipresent limieten

Geen optie voor weergave van geplande betalingen (zoals bonussen) buiten het standaard salaris

Communicatie kan trager zijn in sommige landen

Omnipresent prijzen

Premium: Vanaf 499 dollar per maand per werknemer

Vanaf 499 dollar per maand per werknemer Schaal: Vanaf $ 399/maand per medewerker

Vanaf $ 399/maand per medewerker Oplossing op maat: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Omnipresent beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

4.6/5 (150+ beoordelingen) Trustpilot: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

9. Justworks

Via: Justworks Justworks verlicht de werklast voor managers en het HR team. Het platform biedt payroll services en automatisering functies, waaronder personeelsbeloningen, salarissen, verlof en aanverwante aspecten. Justworks zorgt voor snelle en nauwkeurige betalingen voor alle soorten medewerkers, inclusief fulltime, parttime, clients, leveranciers en leveranciers. 🚚

U kunt een personeelsbeleid opstellen dat in lijn is met de voorschriften en nalevingsnormen van uw bedrijf voor verlof, vrije tijd, vakanties en feestdagen. Bovendien krijgen uw werknemers persoonlijke dashboards waar ze hun profiel en prestatiecijfers kunnen bekijken, en ook hun betalingsgegevens kunnen weergeven, verlof kunnen aanvragen en zich kunnen inschrijven voor bedrijfsprogramma's.

Justworks beste functies

Snel inwerken

Automatiseringen

Dashboards voor elke medewerker

Naadloze rapportage

HR-ondersteuning

Justworks limieten

De functie voor specifieke rapportage voor salarisadministratie kan wat verfijning gebruiken

Meer integraties en partners toevoegen zou nuttig zijn

Justworks prijzen

Basis: $59/maand per werknemer

$59/maand per werknemer Plus: $99/maand per medewerker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Justworks beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

10. Wereldwijd papaya

Via: Papaja Wereldwijd Papaya Global biedt uitgebreide analysetools, die bedrijven datagestuurde inzichten verschaffen voor geïnformeerde besluitvorming in salaris- en HR-activiteiten.

Het platform integreert AI-gestuurde automatiseringstools om precisie te garanderen en risico's te verminderen bij payroll- en compliance-procedures. Met één gebruiksvriendelijke oplossing kunnen organisaties naadloos salaristaken uitvoeren, betalingen verwerken, rapportages genereren en onboarding- en aanwervingsprocedures overzien. 💼

Papaya Global legt de nadruk op nalevingsservices die zijn afgestemd op het land van elke werknemer. Het wereldwijd gestationeerde team van experts biedt realtime begeleiding en juridische bijstand.

Papaya Global beste functies

Waarschuwingen voor naleving

Aanpasbare toestemmingen voor gebruikers, workflows en goedkeuringsketens

Geautomatiseerde betalingen in lokale valuta

Faciliteert belastingbetalingen door derden

Ondersteunt salarisadministratie in meer dan 160 landen

Wereldwijde limieten voor Papaya

Navigatie en optimalisatie van de website kan beter

De facturatiedocumentatie kan gedetailleerder

Papaya Global prijzen

Full-Service Payroll: begint bij $12/maand per werknemer

begint bij $12/maand per werknemer Payroll Platform Licentie: Begint bij $3/maand per werknemer

Begint bij $3/maand per werknemer Data and Insights Platform Licentie: Begint bij $150/maand per locatie

Begint bij $150/maand per locatie Betalingen-als-een-service: Begint bij $3/maand per werknemer

Begint bij $3/maand per werknemer Werkgever van record: Begint bij $650/maand per werknemer

Begint bij $650/maand per werknemer Contractantenbeheer: Begint bij $2/maand per werknemer

Begint bij $2/maand per werknemer Wereldwijde expertisediensten: Begint bij $190/maand per werknemer

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Papaya Global beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

Hoewel Deel en zijn alternatieven meestal helpen met de salarisadministratie voor meerdere landen en compliance, ondersteunen ze mogelijk niet alle HR-functies.

U hebt projectmanagementplatforms zoals ClickUp nodig voor end-to-end ondersteuning op gebieden zoals HR resource planning, documentbeheer, onboarding van werknemers en het bijhouden van prestaties. Laten we eens kijken hoe dit platform uw HR-activiteiten stroomlijnt om het werk gemakkelijker te maken! ✌

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Stroomlijn moeiteloos uw HR KPI's en operaties met ClickUp HR Teams een revolutie in de manier waarop u omgaat met aanwerving, inwerken en de groei van werknemers stimuleren. Duik in een naadloze ervaring terwijl u de prestaties en betrokkenheid van werknemers bijhoudt en verbetert via gepersonaliseerde en aanpasbare weergaven. 📖

Pas uw weergaven aan met Aangepaste velden hiermee kunt u gegevens en documenten van werknemers bijhouden. Maak werkstromen met aangepaste statussen om een duidelijk overzicht te krijgen van elke fase - aanwerving, onboarding en ontwikkeling. Zorg voor een gestructureerde opeenvolging van alle fasen door instellingen voor de afhankelijkheid van taken.

Gebruik taak Automatiseringen om handmatig werk te verminderen en tijd te besparen met vooraf ontworpen sjablonen om HR-processen te stroomlijnen, zoals inwerken van werknemers en talentontwikkeling .

Verbeter de nauwkeurigheid en stroomlijn uw betalingsprocessen met de ClickUp sjabloon voor loonrapportage . Deze tool vereenvoudigt het verzamelen en opslaan van cruciale werknemersgegevens zoals hun naam, ID nummer, rol, contactgegevens, PTO kredieten en fiscale inhoudingen. ✅

Maak gebruik van de ClickUp Payroll Report Template om moeiteloos loonstaten met een hogere nauwkeurigheid te maken

Pas dit aan gratis HR sjabloon af te stemmen op de door u gewenste loonperiode - wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of jaarlijks. Gebruik de ingebouwde functie voor tijdsregistratie om de duur van taken tijdens werktijd vast te leggen. Deze gegevens worden naadloos geïntegreerd in uw salarisadministratie, waardoor het betalingsproces sneller verloopt.

Voor een gecentraliseerde opslagplaats voor salarisgegevens maakt u gebruik van de ClickUp Overzichtsrapportage loonlijst sjabloon . Met dit sjabloon kunt u eenvoudig de betalingen van het afgelopen jaar bijhouden, beschikbare kredieten voor PTO controleren en opmerkingen toevoegen voor specifieke situaties of eerdere betalingsproblemen. 💸

Gebruik de ClickUp Payroll Summary Report Template om alle salarisinformatie van werknemers te documenteren in een gecentraliseerde hub

Met ClickUp kunt u ook interviews, vergaderingen en één-op-één gesprekken plannen via een flexibele agenda die is gesynchroniseerd met Google, Outlook en Zoom. Bovendien kunt u communicatie verbeteren tussen leiderschap, management en teams met behulp van opmerkingen over taken, vermeldingen en de Weergave chatten .

ClickUp beste functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Vind uw ideale alternatief voor Deel en versterk HR Teams met ClickUp

Het lijkt misschien moeilijk om Deel te evenaren, maar onze lijst met top 10 Deel alternatieven kan deze Taak aan. Nadat je je voorkeursoptie hebt bepaald, waarom niet clickUp een kans geven ? Als een alles-in-één oplossing stroomlijnt het HR-activiteiten en taakbeheer en maakt het aannemen, inwerken en binden van werknemers eenvoudiger dan ooit! 💖