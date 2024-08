10 Gratis werkomvangsjablonen in Word & ClickUp Docs

Geef een duim en ze nemen een mijl. Meestal verwijst dit gezegde naar mensen, maar het beschrijft ook de meeste projecten op het werk.

Taken hebben de vervelende gewoonte om uit te lopen en uit te groeien tot monsterlijke proporties. Daarom is het zo belangrijk dat Teams precies aangeven wat een project moet zijn voordat het groen licht krijgt.

Een manier om je projecten in goede banen te leiden is het gebruik van sjablonen voor de reikwijdte van het werk. Met deze sjablonen kunnen projectmanagers of eigenaren van bedrijven eenvoudig gedetailleerde documenten maken waarin alle aspecten van een project worden beschreven, van doelen en middelen tot juridische aspecten eisen en mijlpalen .

Of u nu een website ontwerpt of een project voorstellen aan het hoger management, helpt een sjabloon voor de reikwijdte van het werk je om je idee uit te leggen en om iedereen op dezelfde pagina te krijgen over je toekomstige project.

Dat deze documenten belangrijk zijn, betekent echter niet dat je wilt dat ze meer tijd in beslag nemen dan nodig is. Gelukkig zijn er online veel gratis sjablonen beschikbaar om je te helpen snel en gemakkelijk effectieve werkomschrijvingen te maken.

In dit artikel bekijken we 10 gratis sjablonen voor werkomvang van Microsoft en ClickUp - perfect voor iedereen die zijn projecten direct en efficiënt wil houden.

Wat is een sjabloon voor werkomvang?

Een sjabloon voor werkomvang is een hulpmiddel waarmee je de details van een aankomend project kunt plannen. Het helpt je belangrijke factoren te schetsen, zoals wettelijke vereisten, toegewezen middelen en projectresultaten .

Het doel van een scope of work document is om één plek te creëren waar teams georganiseerd en bijgehouden kunnen worden tijdens een project. Daarom moeten teams van het maken van een scope of work document een eerste stap maken in al hun abonnementen om tijdverspilling, miscommunicatie en taken buiten het project om te voorkomen reikwijdte van het project .

Door de tijd te nemen om een document met de scope van het werk te maken, zorg je er ook voor dat je niet verstrikt raakt in scope creep . Scope creep is wanneer de scope van een project langzaam groeit en groeit en groeit totdat het veel groter wordt dan iemand ooit van plan was.

Door specifiek op te schrijven wat je project is (en niet is), verklein je de kans dat het een eigen leven gaat leiden.

Wat maakt een goed sjabloon voor werkomvang?

Een goed sjabloon voor werkomvang moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Zo kunnen teamleden en belanghebbenden het document gemakkelijk lezen en weten ze wat het project inhoudt, hoe lang het gaat duren en wat er van hen wordt verlangd.

In het ideale geval bevatten sjablonen voor werkomvang ook best practices en advies over het invullen van elke sectie. Hoewel oude rotten in het schrijven van scopes of work dit advies niet nodig zullen hebben, kan het mensen die nieuw zijn in dit soort werk helpen om voor het eerst een effectief scope of work-document te maken.

Het bespaart iedereen ook tijd en mentale bandbreedte bij het uitzoeken wat in elke sectie moet worden opgenomen.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Tot slot moet elke sjabloon die u gebruikt veelzijdig zijn. Iedereen heeft andere behoeften en u wilt een sjabloon dat gemakkelijk aan uw situatie kan worden aangepast. Dit betekent dat u secties algemeen genoeg moet maken zodat iedereen ze kan gebruiken en dat u een platform moet gebruiken dat eenvoudige wijzigingen toelaat, zodat de schrijver ze naar behoefte kan aanpassen.

Gelukkig zijn er online veel gratis sjablonen beschikbaar die aan deze criteria voldoen! Laten we eens kijken naar 10 van de beste.

10 gratis sjablonen voor werkomvang in Word & ClickUp Docs

Als er iets is waar het internet geen tekort aan heeft, dan is het wel content. Kijk online en je vindt verschillende sjablonen voor werkomvang die je gratis kunt gebruiken.

Om je de tijd te besparen om zelf een goed sjabloon te vinden, hebben we deze 10 sjablonen verzameld, zodat je meteen aan de slag kunt.

1. ClickUp sjabloon voor omvang van werk

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/baf31c30-1000.png ClickUp werkomvang sjabloon https://clickup.com/templates/scope-of-work-kkmvq-3306144 Dit sjabloon downloaden /cta/

Als u op zoek bent naar een algemeen sjabloon voor werkomvang dat voor allerlei projecten kan worden gebruikt- ClickUp's standaard sjabloon voor werkomvang is het.

Dit sjabloon is een geweldig hulpmiddel voor bedrijven die hun projectplanningsproces sneller en gemakkelijker willen maken, ongeacht het soort werk dat ze doen.

Dit sjabloon bevat verschillende vooraf ingevulde secties die de meeste projecten zullen willen opnemen in hun project scope of work. Deze secties omvatten doelen van het project, middelen, wettelijke vereisten, mijlpalen en meer.

Het feit dat deze secties zijn ingevuld, betekent echter niet dat u geen wijzigingen kunt aanbrengen als dat nodig is. Met ClickUp kunt u eenvoudig secties toevoegen of verwijderen op basis van uw behoeften. Bovendien kunt u uw wijzigingen opslaan, waardoor het geen probleem is als u van plan bent om regelmatig dit soort scope of work-documenten uit te werken.

Bovendien is elke sectie vooraf gevuld met voorbeelden, zodat je een voorbeeld hebt om mee te werken bij de bewerking. Op deze manier wordt het personaliseren van je sjabloon voor werkomvang een sneller en eenvoudiger proces, zelfs voor mensen die nieuw zijn met dit soort documenten.

Dus als je op zoek bent naar een alles-in-één sjabloon om je team beter georganiseerd te houden, ga dan aan de slag via onderstaande link.

2. ClickUp Whiteboard sjabloon voor reikwijdte van werk

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/ClickUp-Project-Scope-Whiteboard-Template.png ClickUp Whiteboard Werkomvang sjabloon https://clickup.com/templates/project-scope-whiteboard-kkmvq-6322930 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een van de grootste valkuilen van werken op afstand is dat het moeilijker is om samen te werken als een team.

Waar je vroeger in een vergaderzaal kon zitten en werken aan de reikwijdte van je nieuwste project uitwerken moet je nu vertrouwen op heen-en-weer e-mails en Zoom gesprekken. ClickUp's Whiteboard sjabloon voor werkomvang is bedoeld om dat allemaal te veranderen.

Door te werken vanaf het whiteboard van ClickUp kunnen teams in realtime samenwerken om de reikwijdte van het project te definiëren en vervolgens opsplitsen in hanteerbare brokken die individuen kunnen leiden. Hierdoor kunnen meerdere mensen spontaan brainstormen en plannen, zodat projecten op tijd klaar zijn met de inbreng van leden uit je hele team.

Dit sjabloon voor whiteboards heeft verschillende secties, waaronder een plek om aannames en rechtvaardigingen te definiëren, projectdoelstellingen en te leveren prestaties.

Je hoeft niet vanaf nul te beginnen. De belangrijkste onderdelen zijn er al - jij en je team hoeven alleen maar je persoonlijke inzichten en geniale ingevingen te doen.

Het beste werk wordt gedaan als een heel team een bijdrage levert. Maak van je werk een echte teamprestatie door onze speciaal sjabloon voor whiteboards .

3. ClickUp Website Werkomvang sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Website-Scope-of-Work-Template.png ClickUp website omvang van het werk sjabloon https://clickup.com/templates/website-scope-of-work-kkmvq-5603587 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Webdesign en -ontwikkeling is tegenwoordig big business. Volgens een schatting was het bouwen van websites een 1,9 miljard dollar industrie in 2020 en er wordt alleen maar meer verwacht naarmate het decennium vordert.

Als je de opdracht hebt gekregen om een website te bouwen, heb je een document nodig over de reikwijdte van het werk om ervoor te zorgen dat jij en je client duidelijk zijn over de details van het project. ClickUp's sjabloon voor websiteomvang van werk maakt dat proces eenvoudiger.

Deze website projectmanagement sjabloon heeft plaatsen waar je prijzen, uitsluitingen, einddata en nog veel meer kunt definiëren. Het bevat ook tips voor het invullen van deze secties om indruk te maken op je toekomstige clients.

Als je bijvoorbeeld niet zeker weet hoe je een Doel en probleemstelling in dit sjabloon wordt uitgelegd hoe een dergelijke verklaring eruitziet en wat u erin moet opnemen om deze nuttig te maken voor uw client.

U kunt dit sjabloon ook eenvoudig aanpassen zodat u uw eigen sjabloon maakt en clients een uniek document bij de hand hebben wanneer ze het project afronden.

Bonus:_ Staatsverklaring werk sjablonen !

4. ClickUp App Werkomvang sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/app-scope-outline-template.png ClickUp App Omvang van het werk sjabloon https://clickup.com/templates/app-scope-outline-kkmvq-6232264 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Veel bedrijven gebruiken tegenwoordig een soort app om mobiel te communiceren met hun klanten. Het is echter niet omdat ze een app nodig hebben dat ze weten wat voor soort app ze willen.

Als je een app maakt voor een client, heb je het volgende nodig ClickUp's sjabloon voor app werkomvang om precies te schetsen wat u gaat maken, zodat niemand voor verrassingen komt te staan wanneer het wordt afgeleverd.

Dit sjabloon maakt het gemakkelijk om de verwachte functie van de app uit te leggen en uw clients een projectoverzicht te geven met tijdschema's en benodigde middelen. Het laatste wat je wilt is maanden bezig zijn met het ontwikkelen van één ding en er dan achter komen dat de client een compleet andere visie had voor het eindproduct.

Bovendien ben je als onafhankelijke ontwikkelaar van apps misschien niet zo bekend met het schrijven van dit soort documenten. Ons sjabloon maakt het schrijven zo pijnloos mogelijk door voorbeeldzinnen en tips te geven tijdens het aanmaken van het document.

Dus het maakt niet uit wie je bent, dit sjabloon zorgt ervoor dat er geen miscommunicatie is tussen jou en de client als het gaat om je werk.

5. ClickUp wijzigingsvoorstel sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/change-proposal.png ClickUp wijzigingsvoorstel sjabloon https://clickup.com/templates/change-proposal-kkmvq-6142604 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

We weten allemaal dat er niet zoiets bestaat als een perfect systeem - af en toe is er een verandering nodig. Als je wijzigingen voorstelt voor een lopend project of proces op het werk, gebruik dan ClickUp's sjabloon voor een wijzigingsvoorstel om ervoor te zorgen dat u uw punt duidelijk en snel overbrengt.

Om je te helpen dit te doen, heeft ons sjabloon een subpagina "Change Case" zodat je kunt schetsen waarom een verandering zo hard nodig is. Dit is de perfecte plaats om details toe te voegen die jouw weergave ondersteunen, inclusief de statistieken en gegevens die je ondersteunen.

Dit sjabloon heeft ook een plek waar je een tijdlijn toe te voegen en een lijst met middelen die nodig zijn om de verandering te voltooien. Door deze dingen toe te voegen, kunnen je managers de omvang van de voorgestelde veranderingen begrijpen.

Tot slot bevat ons sjabloon een pagina met handtekeningen waarop belanghebbenden het document moeten goedkeuren voordat ze iets implementeren. Dit lijkt misschien niet meteen cruciaal, maar het hebben van een dergelijk papieren spoor is altijd een goed idee als deze keuzes in de toekomst opnieuw worden bekeken.

6. ClickUp Project Voorstel Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dfd2c5f-1000.png ClickUp Project Voorstel Sjabloon https://clickup.com/templates/project-proposal-whiteboard-t-228210883 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een project groen licht geven kan hard werken zijn, maar u kunt het proces gemakkelijker maken met ClickUp's sjabloon voor projectvoorstellen van ClickUp. Dit sjabloon biedt u de ruimte om uw voorstel te abonneren op één interactief digitaal whiteboard.

Op dit bord kunt u informatie toevoegen zoals de doelen van het project, het budget, het tijdschema en de leden van het team. En omdat het een whiteboard format heeft, is het eenvoudig voor hele teams om samen te werken. Dat betekent dat er meer hoofden kunnen samenwerken om een voorstel te maken dat echt van invloed is op de business.

Als je tijd en moeite hebt gestoken in het samenstellen van het best mogelijke team, ben je het jezelf en hen verschuldigd om een ruimte te creëren waar ze kunnen doen waar ze het beste in zijn. Een interactief whiteboard is een leeg canvas waarop je team vrij kan denken om uit te blinken en te groeien.

Verbeter je projectvoorstellen met een van onze sjablonen voor projectvoorstellen .

7. ClickUp Business Voorstel Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Business-Proposal-Template-by-ClickUp.png ClickUp Business Voorstel Sjabloon https://clickup.com/templates/business-proposal-t-205497134 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een verkoop afsluiten is nooit gemakkelijk. Mensen zijn van nature terughoudend tegenover zakelijke voorstellen dus je moet ze alle reden geven om ja te zeggen.

Eén manier om een voorstel om te zetten in ROI voor je bedrijf is met een professionele ClickUp's sjabloon voor een zakelijk voorstel . Deze sjabloon helpt u nauwkeurig te definiëren welk werk moet worden Voltooid en hoeveel het zal kosten. Onze sjabloon bevat ook een stap-voor-stap handleiding die u vertelt wat u moet doen om het best mogelijke voorstel te maken.

Dit omvat vooraf gemaakte lijsten met taken die je aan je team kunt toewijzen, zodat het voorstel klaar is voor de aftrap vergadering client . Geef je voorstel tot slot de best mogelijke kans om gelezen te worden met ons kant-en-klare sjabloon voor e-mails. Het enige wat u hoeft te doen is details toevoegen over wie u bent en waarom ze uw bijgevoegde voorstel zouden moeten bekijken.

Klaar om professioneel ogende zakelijke voorstellen te maken met minder gedoe en minder hoofdpijn? Begin met het stroomlijnen van je voorstelproces met ons sjabloon voor zakelijke voorstellen.

8. ClickUp sjabloon voor dienstverleningsovereenkomst werkomvang

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/simple-services-agreement.png ClickUp Toepassingsgebied van diensten overeenkomst sjabloon https://clickup.com/templates/services-agreement-kkmvq-6098788 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor de dienstverleningsovereenkomst voor werkomvang is een geweldig hulpmiddel voor mensen die hun relatie met een client willen formaliseren.

Het sjabloon bevat secties over betalingsvoorwaarden, te leveren prestaties en, natuurlijk, de dienstenovereenkomst zelf. Vul elke sectie in en je hebt een rotsvaste zakelijke overeenkomst tussen jou en je partner.

Je hoeft niet zelf te schrijven - met het risico op fouten, typefouten of weglatingen die je later in de problemen kunnen brengen. En als je eenmaal met dit sjabloon hebt gewerkt, kun je het elke keer dat je het nodig hebt gemakkelijk opnieuw gebruiken een nieuwe client aan boord moet nemen .

Aangezien het een standaard algemene overeenkomst is, hoef je slechts minimale wijzigingen aan te brengen om het toepasbaar te maken op elke situatie. Verspil geen tijd aan het herschrijven van een standaard juridisch document. Gebruik in plaats daarvan dit sjabloon om je inspanningen te richten op waar ze het meest van belang zijn.

9. Microsoft Word sjabloon voor werkomvang

Via Microsoft

Microsoft Word is al tientallen jaren het programma bij uitstek voor het aanmaken van documenten. Het is dus geen verrassing dat ze hun eigen sjabloon voor werk hebben dat je gratis kunt gebruiken.

Hoewel dit Microsoft Word sjabloon voor werkomvang ziet er misschien wat gedateerd uit, maar het heeft nog steeds een plek voor alle belangrijke informatie die u in uw omvang van het werk document. Dit omvat secties zoals Reikwijdte, Projectresultaten en Betrokken partijen.

Een van de grootste voordelen van dit sjabloon is dat het super eenvoudig is. Als je al het volgende gebruikt Microsoft Office is het net als elk ander Word-document dat je maakt.

Dus als je gewoon een snelle en gemakkelijke oplossing wilt, kan dit Word sjabloon de juiste keuze zijn.

10. Google Spreadsheets Werkomvang sjabloon

Via Google Spreadsheets

Last but not least hebben we de Google Spreadsheets sjabloon voor reikwijdte van werk . Het grootste voordeel van dit sjabloon is dat het leeft in het ecosysteem van Google Werkruimte.

Als je bekend bent met hoe Sheets werkt en je dit sjabloon niet vaak nodig hebt, is dit misschien de beste keuze. Een ding om aan te stippen is dat dit sjabloon is geformatteerd als een voorbeeld van de omvang van het werk voor algemene aannemers of vakmensen.

Als je werkt aan een bouwproject hoeft u alleen nog maar uw specifieke wensen toe te voegen. Als dat niet het geval is, moet je echter bereid zijn om een behoorlijke hoeveelheid aanpassingen te doen om het aan te passen aan jouw doeleinden.

Begin uw projecten sterk

Aan welk project je ook werkt, een duidelijk document over de reikwijdte van je werk kan het verschil maken. Of je er nu een nodig hebt voor een app- of websiteontwikkelingsproject, een wijzigingsvoorstel of een dienstverleningsovereenkomst, er is zeker een sjabloon is dat aan uw behoeften voldoet .

Bovendien, als u ervoor kiest om een van onze ClickUp sjablonen te gebruiken, krijgt u het voordeel dat u kunt werken binnen de ClickUp platform . Dit betekent het slim aanmaken van taken, het delen van gegevens en toegang tot een hele reeks gratis sjablonen voor allerlei soorten zakelijke toepassingen.

Dus waar wacht je nog op? Begin nu met uw projecten met een gratis ClickUp account en het sjabloon voor werk dat het beste bij u past!