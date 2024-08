De top 10 Otter AI-alternatieven voor het uitschrijven van notities in 2024

In de vergaderingen van vandaag valt er veel te absorberen: Pratende koppen, gedeelde schermen, het geroezemoes op de achtergrond... en het nauwgezet in acht nemen van aantekeningen van vergaderingen plotseling des te moeilijker. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Otter AI. 🤖

**Wat is Otter AI?

Otter AI transcribeert online vergaderingen in realtime en genereert nauwkeurige samenvattingen van vergaderingen, voltooid met sleutelpunten, schermafbeeldingen en opgenomen audio. De live spraak-naar-tekst transcriptie van Otter wordt aangestuurd door een krachtige AI-engine en herkent verschillende dialecten en accenten. 🙌

via Otter Met een transcriptietool voor vergaderingen zoals Otter kunt u zich gratis inleven in het gesprek. De tool neemt automatisch de stemmen van de sprekers op, transcribeert de vergadering in realtime, voegt gedeelde dia's toe aan de aantekeningen van de vergadering en nog veel meer.

Een beetje weggezonken tijdens de vergadering na een uitgebreide lunch? Je kunt altijd teruggaan en de discussie weer oprakelen voor de volgende vergadering. Samenwerking op afstand is de manier waarop we vandaag de dag werken en met tools voor videoconferenties verhoogt u uw productiviteit en werkt u samen aan meer kritieke Taken.

Als je transcriptiesoftware aan het evalueren bent, zijn er ook verschillende Otter AI alternatieven. Je moet alleen weten waar je op moet letten.

**Wat moet je zoeken in Otter AI alternatieven?

In het ideale geval wordt elke vergadering voorafgegaan door een gedetailleerd agenda van de vergadering en elke deelnemer moet zich daaraan houden. Geen lawaai, alleen business!

Maar dat gebeurt zelden.

Goede transcriptietools voor vergaderingen die op intelligente wijze elk stukje activiteit opnemen, helpen u om notulen van vergaderingen te maken met alleen de belangrijkste informatie. Tools zoals Otter AI helpen bij het nauwkeurig opnemen van de punten van verschillende sprekers in een helder, duidelijk format.

Met een live samenvatter en editor zorgen dergelijke tools ervoor dat je nooit een sleutelmoment mist. 📝

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Otter.ai, zorg er dan voor dat je deze factoren in overweging neemt:

Nauwkeurigheid: Als de tool spraak niet nauwkeurig kan omzetten in tekst, zal het van weinig nut blijken te zijn. Zorg ervoor dat de tool spraak kan herkennen en correct kan transcriberen

Als de tool spraak niet nauwkeurig kan omzetten in tekst, zal het van weinig nut blijken te zijn. Zorg ervoor dat de tool spraak kan herkennen en correct kan transcriberen Realtime transcriptie: De tool moet accuraat en in real-time transcriberen. Met de toegevoegde functie van een editor kun je de belangrijke punten bijhouden terwijl je bezig bent

De tool moet accuraat en in real-time transcriberen. Met de toegevoegde functie van een editor kun je de belangrijke punten bijhouden terwijl je bezig bent Schermopname: Schermopname is net zo belangrijk als spraaktranscriptie. Zorg ervoor dat de tool van uw keuze elk belangrijk scherm opneemt

Schermopname is net zo belangrijk als spraaktranscriptie. Zorg ervoor dat de tool van uw keuze elk belangrijk scherm opneemt AI-samenvatter: Stel je voor dat je een nauwkeurige samenvatting van de belangrijkste punten van de vergadering krijgt, direct na afloop. Verschillende AI hulpmiddelen voor vergaderingen doen precies dat. Dit is hoe de AI-samenvatter van ClickUp het doet

Vat lange threads met commentaar direct samen met één klik op de knop met behulp van ClickUp AI

Gebruiksgemak: Gemakkelijk in te stellen, gemakkelijk te gebruiken - de tool moet ook integreren met het platform van uw voorkeur voor vergaderingen

Gemakkelijk in te stellen, gemakkelijk te gebruiken - de tool moet ook integreren met het platform van uw voorkeur voor vergaderingen Veiligheid en privacy van gegevens: Uw gesprek mag de chatroom nooit verlaten, tenzij dat de bedoeling is. Let op hoogwaardige encryptie, gegevensbescherming en naleving van regelgeving, en toegangscontrole

Uw gesprek mag de chatroom nooit verlaten, tenzij dat de bedoeling is. Let op hoogwaardige encryptie, gegevensbescherming en naleving van regelgeving, en toegangscontrole Samenwerking: De tool moet ook de mogelijkheid hebben om samen aantekeningen te maken tussen deelnemers. U moet ook in staat zijn om de samenvatting te verzenden nadat u de aantekeningen van de vergadering hebt herzien

De tool moet ook de mogelijkheid hebben om samen aantekeningen te maken tussen deelnemers. U moet ook in staat zijn om de samenvatting te verzenden nadat u de aantekeningen van de vergadering hebt herzien Multi-language support: De tool moet meerdere talen en dialecten foutloos herkennen en interpreteren.

De 10 beste Otter AI alternatieven om te gebruiken in 2024

Otter is populair voor transcriptie en het maken van aantekeningen, vooral in Sales- en Productteams, maar verschillende vergelijkbare AI-ondersteunde vergadertools kunnen dit ook doen. Hier zijn de 10 beste alternatieven voor Otter AI en hoe ze scoren in vergelijking.

1. Avoma

Via Avoma Avoma is een van de beste Otter.ai alternatieven. Het integreert naadloos met de meeste kalenders, conferencing en dialer clients en genereert zeer nauwkeurige transcripties.

Wat opvalt is dat de transcripties worden opgeslagen in een database en dat deelnemers binnen enkele minuten een bepaald gespreksonderwerp kunnen zoeken en vinden.

Avoma is met name handig voor klantgerichte teams: met de interface kun je de details vastleggen van één-op-één vergaderingen of groepsgesprekken, vat de gesprekken samen en biedt vervolgens bruikbare inzichten die worden gesynchroniseerd met het CRM van uw organisatie.

De beste functies van Avoma

Biedt intelligente inzichten door direct te synchroniseren met het CRM van de organisatie

Slaat getranscribeerde gesprekken op, wat intelligente zoekfuncties mogelijk maakt

Neemt zowel audio als video op, samen met de transcriptie

Genereert automatisch een samenvatting van de vergadering, uitgesplitst naar spreker en onderwerp

Avoma limieten

De meeste functies zijn beperkt tot Engelstalige gebruikers

De beste functies zitten achter de betaalmuur

Avoma prijzen

Basis abonnement: Free

Free Starters : $19 per gebruiker/maand

: $19 per gebruiker/maand Plus: $49 per gebruiker/maand

$49 per gebruiker/maand Business: $79 per gebruiker/maand

$79 per gebruiker/maand Enterprise: $149 per gebruiker/maand

Avoma beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. Luchtgram

Via Airgram Airgram is een ander efficiënt hulpmiddel voor het opnemen en transcriberen van vergaderingen. Het werkt op de automatische piloot: opnemen, transcriberen, samenvatten en vervolgens de aantekeningen van de vergadering delen met alle deelnemers.

Naast de gebruikelijke functies voor het plannen, transcriberen, aantekeningen maken en samenwerken, belooft het extra voordeel van de GPT-4 aangedreven AI-samenvatter (momenteel in bèta) een handige assistent te zijn. ✍️

Airgram ondersteunt acht talen: Engels, Spaans, Duits, Frans, Portugees, Russisch, Japans en Mandarijn Chinees. Je kunt ook korte video's maken van delen van een vergadering om naar anderen te sturen.

De beste functies van Airgram

Maakt korte videofragmenten van belangrijke delen van de vergadering om te delen

Neemt vergaderingen op in hoge kwaliteit en slaat ze permanent op

Ondersteunt 8 belangrijke wereldtalen

Airgram limieten

Momenteel beperkt tot Google Meet, Zoom, Microsoft Teams en Webex

Gratis versie beschikbaar met beperkte mogelijkheden

Prijzen van Airgram

Basic: Free

Free Plus: $18 per gebruiker/maand

Airgram beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (80+ beoordelingen)

: 4.6/5 (80+ beoordelingen) Product Hunt : 4.2/5 (20+ beoordelingen)

: 4.2/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Colibri.ai

via Colibri.ai Colibri kan uw vergaderingen in realtime opnemen en transcriberen. Colibri's vergaderassistent begint met het opnemen en transcriberen van vergaderingen, vat de belangrijkste punten samen en e-mailt de samenvatting naar de deelnemers.

Het extra voordeel van realtime gesloten ondertiteling laat de spreker zijn eigen toespraak volgen, als het voor jou niet storend is.

Daarnaast integreert Colibri met de meeste grote videoconferentiesoftware en veelgebruikte ondernemingstools zoals Slack en Salesforce. Het genereert beknopte, bewerkbare en doorzoekbare samenvattingen van vergaderingen en biedt kant-en-klare sjablonen voor de agenda.

Met een geavanceerde AI-engine die de samenvatter voedt, ontvangt u intelligente analyses en inzichten van al uw vergaderingen.

De beste functies van Colibri.ai

Competente AI-engine die de transcriptie- en samenvattingssoftware aanstuurt

Kant-en-klare sjablonen voor vergaderingen om snel samen te werken

Eenvoudige integratie met Slack en Salesforce

Colibri.ai beperkingen

Biedt alleen AI-functies in het Pro abonnement

Colibri ondersteunt niet meerdere talen en dialecten

Prijzen voor Colibri.ai

Basis : Free

: Free Starters : $16 per gebruiker/maand

: $16 per gebruiker/maand Pro: $40 per gebruiker/maand

Colibri.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (5+ beoordelingen)

: 4.3/5 (5+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

4. Vuurvliegjes.ai

via Vuurvliegen.ai Fireflies AI is een bijzonder populaire dienst voor het opnemen en transcriberen van vergaderingen. Het neemt vergaderingen automatisch op en transcribeert ze via de meeste apps voor videoconferenties en dialers.

Net als Otter AI kunnen deelnemers samenwerken en bewerkingen uitvoeren terwijl de AI-samenvatter een zeer nauwkeurige samenvatting van de vergadering genereert.

Fireflies werkt goed met meer dan 40 talen en dialecten en laat je de spraakopname afspelen als je op het deel van het gesprek klikt. Het gratis abonnement biedt ongeveer 800 minuten opslagruimte, en de pro versie biedt tien keer meer.

De beste functies van Fireflies.ai

Nauwkeurige vertolking en transcriptie van 40+ talen en dialecten

Meer dan 800 minuten opslagruimte in het gratis abonnement

Eenvoudige integratie met meerdere conferentie-, samenwerkings- en CRM-platforms

Onbeperkte opslagruimte voor zakelijke en Enterprise-abonnementen

Verhoudingsgewijs goedkoop voor zakelijke gebruikers

Beperkingen van Fireflies.ai

Video opname is alleen beschikbaar in het pro abonnement

CRM- en samenwerkingsintegraties zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Fireflies.ai prijzen

Basis : Free

: Free Pro : $10 per gebruiker/maand

: $10 per gebruiker/maand Business- en Enterprise-abonnementen: $19 dollar en meer per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Fireflies.ai

G2 : 4.5/5 (85+ beoordelingen)

: 4.5/5 (85+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Vertaling: Krijn Peter Hesselink

via tl;dv tl;dv is een ander GPT-programma voor het opnemen en transcriberen van vergaderingen dat je kunt integreren met je software voor videoconferenties. De Chrome extensie en Zoom integratie onderscheiden zich van de andere Otter AI alternatieven die eerder zijn genoemd.

Je kunt bijvoorbeeld vergaderingen opnemen in hoge kwaliteit, clips van een vergadering delen en transcriberen in meer dan 30 talen.

Het gratis abonnement biedt verschillende functies die net zo nuttig zijn als de functies achter de paywall in andere tools voor vergaderingen. Geen wonder dat tl;dv al zo'n miljoen gebruikers heeft. Met het pro abonnement kun je je workflows van vergaderingen automatiseren met de vele integraties die worden aangeboden.

tl;dv beste functies

Onbeperkt opnemen en transcriberen met de gratis versie

Opname van hoge kwaliteit in combinatie met delen van clips uit een vergadering

Transcriptie in meer dan 30 talen

tl;dv limieten

Meeste integraties in de betaalde abonnementen

Beperkt tot Google Vergaderen en Zoom

tl;dv prijzen

Basis abonnement : Free

: Free Pro abonnement: $20 per gebruiker/maand

tl;dv beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Product Hunt: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

6. Tactiq

via Tactiq.io Tactiq, dat wordt geadverteerd als een "AI Meeting Kit", kan je helpen met het in realtime transcriberen van vergaderingen op verschillende conferentieplatforms in meer dan 15 talen. Tactiq biedt een beperkte functie voor video-opnamen, maar de tool kan vergaderingen opnemen en transcriberen met sprekeridentificatie en tijdstempels.

De tool vat vervolgens de vergadering samen en creëert action items voor de deelnemers en stelt de agenda voor de volgende vergadering vast.

Hoewel het niet zo veel functies heeft als de andere hier genoemde tools, is het nog steeds handig voor individuen en kleine teams. Je kunt de engagementanalyse van je vergadering bekijken - een functie die maar weinig tools voor vergaderingen bieden.

Tactiq beste functies

Gesloten bijschriften, tijdstempels en sprekeridentificatie in realtime getranscribeerde aantekeningen

Transcripties tijdens de vergadering geëxporteerd naar Google Documenten

Tactiq limieten

Geen opslagruimte voor audio-opnamen

Beperkte functie voor video-opnamen

Beperkte AI-mogelijkheden

Tactiq-prijzen

Basis : Free

: Free Pro: vanaf $8

Tactiq beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Product Hunt: 4.9/5 (60+ beoordelingen)

7. Rev

via Rev Rev is niet alleen een assistent voor vergaderingen: Rev biedt transcriptiediensten van audio naar tekst, zowel via deskundige transcribenten als API's die klaar zijn voor ondernemingen.

Hoewel Rev duur of onpraktisch kan zijn voor dagelijkse transcriptie van vergaderingen, is de dienst uitstekend voor verschillende industrieën en dialecten. Rev biedt echter geen real-time transcriptie of het gemak van samenvattingen en integraties van vergaderingen.

De beste functies van Rev

Levert zeer nauwkeurige uitvoer met geavanceerde spraakherkenning en transcriptie

Werkt op mobiele apparaten

Rev beperkingen

Biedt geen real-time transcriptie of samenvattingen van vergaderingen

Rekent per minuut, niet per gebruiker (moeilijk schaalbaar omdat de prijzen stijgen naarmate er meer vergaderingen zijn)

Heeft geen functies voor assistenten voor vergaderingen, zoals samenvattingen, agenda's of integratie

Prijzen herzien

Geautomatiseerde transcriptie: $0,25 per minuut

Rev beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (45+ beoordelingen)

8. Trint

via Trint Trint gebruikt kunstmatige intelligentie om spraak uit video- en audiobestanden te verwerken tot nauwkeurige transcripties van tekst. Met Trint kunt u tekst in meer dan 30 talen transcriberen en vervolgens samenwerken, bewerkingen uitvoeren en de getranscribeerde bestanden delen met andere gebruikers.

Hoewel Trint geen realtime functies voor het opnemen van vergaderingen of assistentie voor vergaderingen biedt, kan het competente AI-model tekst met een hoge mate van nauwkeurigheid vertalen. De dienst is ook beschikbaar als mobiele app.

Hoewel Trint geen alternatief is voor Otter.ai, kun je de software wel gebruiken om machine-getranscribeerde tekst uit verschillende video- en audiobestanden.

De beste functies van Trint

Webgebaseerde geautomatiseerde transcriptie in verschillende video en audio formats

Transcriptie en vertaling in meer dan 30 talen

De beperkingen vanTrint

Geen realtime opname- of transcriptiefunctie voor vergaderingen

Geen functies voor het identificeren of labelen van sprekers

Trint prijzen

Starter : $48 per gebruiker/maand

: $48 per gebruiker/maand Gevorderd: $60 per gebruiker/maand

Trint beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (60+ beoordelingen)

: 4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (17 beoordelingen)

9. Klinker

via Klinker Met Vowel, een tool voor videoconferenties met AI, kun je vergaderingen houden, het gesprek transcriberen en opnemen, en vervolgens de transcriptie omzetten in beknopte samenvattingen. Met Vowel kun je ook samen een agenda opstellen en aantekeningen van vergaderingen bewerken.

Omdat het een end-to-end video conferencing tool is (vergelijkbaar met Zoom), blinkt Vowel uit wanneer je een gezamenlijke werkruimte nodig hebt.

Geliefd bij product- en engineeringteams en startende bedrijven die op afstand werken, kan Vowel meerdere kleinere werkomgevingen vervangen samenwerkingstools en helpen uw werkstroom te stroomlijnen.

De beste functies van klinkers

Biedt planning, vergaderen, opnemen, aantekeningen maken en samenwerken - een complete oplossing voor vergaderingen

Bewaart en deelt AI-gegenereerde samenvattingen en actiepunten van vergaderingen

Vereist geen app - werkt perfect in de meeste browsers

Klinkerbeperkingen

De transcriptieservice heeft beperkte integraties en functies in het gratis abonnement

Minder functies en duurder dan concurrerende tools voor video-conferencing

Prijzen

Basis : Free

: Free Pro: $16,50 per host/maand

Verklaringen en beoordelingen

G2 : 4.6/5 (170+ beoordelingen)

: 4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Microsoft Teams

Chatten in Microsoft Teams

Microsoft Teams 📱is synoniem aan collaboratieve werkruimtes. Teams, dat Skype for Business vervangt, biedt een robuust platform voor vergaderingen, chatten en aantekeningen maken, en het is beschikbaar op verschillende apparaten als app (Microsoft, Android, iOS en daarbuiten).

Hoewel het geen alternatief is voor Otter AI, kan Teams je helpen om snel samen te werken en bronnen te delen binnen een veilige werkruimte. Je kunt ook audio en video opnemen, samenvattingen maken en agenda's opstellen tijdens vergaderingen. En ja, het biedt ook schermopname op Mac .

Pro-tip: Verbind Microsoft Teams met uw ClickUp AI-werkruimte ! U mist nooit een beat.

De beste functies van Microsoft Teams

Meerdere projectmanagement tools en integraties voor een gestroomlijnde workflow

Goedkoper dan de meeste platforms voor projectmanagement en samenwerking

De beperkingen van Microsoft Teams

Beperkte transcriptie- en vertaalmogelijkheden

Geen AI-gestuurde samenvatters of aantekeningenmakers

Prijzen voor Microsoft Teams

Basis : Free

: Free Geavanceerd: $4,80 per gebruiker/maand

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (14000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (14000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9000+ beoordelingen)

Hoewel Otter AI en zijn alternatieven geweldig zijn als hulpmiddelen voor het transcriberen en opnemen van vergaderingen, moeten deze aantekeningen worden opgesplitst in actiepunten en eigenaren en deadlines worden toegewezen om een productieve lus te voltooien. Dit is waar projectmanagement tools om de hoek komen kijken.

U hebt een platform zoals ClickUp nodig om de workflow van projecten in uw organisatie te stroomlijnen. En laten we eerlijk zijn, wie wil er nu niet dat AI vrijdag hun man is?

ClickUp biedt geen real-time transcriptie van vergaderingen, maar u kunt wel gebruik maken van ClickUp's Clip om uw aantekeningen op het scherm op te nemen en te delen.

ClickUp

Met AI in het hart van ClickUp's platform voor samenwerking en projectmanagement wordt elk deel van uw project gestroomlijnd. U kunt de werkstroom van uw project en de voortgang ervan in verschillende fasen bijhouden in één enkel dashboard.

En als je het volgende grote idee moet schrijven en delen, probeer dan Documenten en Borden , het duo superheld-tekst editor en whiteboard. Met chatten kunt u ervoor zorgen dat uw teamgenoten altijd op de hoogte zijn van uw ideeën. ClickUp is gemaakt voor u, uw team, en uw business.

ClickUp beste functies

Eenvoudig delen van screen captures en video van hoge kwaliteit

Probleemloos organiseren en delen van bestanden en bronnen via een gebruiksvriendelijke interface

Volledig aanpasbare en collaboratieve tracker voor project voortgang

Geavanceerde tekst editor en whiteboard apps

Krachtige AI-engine die je helpt hoogwaardige content met veel impact te creëren

Intelligente analyses en bruikbare inzichten in één dashboard

ClickUp beperkingen

(Nog!) geen gamification

Leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7 per gebruiker/maand

: $7 per gebruiker/maand Business : $12 per gebruiker/maand

: $12 per gebruiker/maand Enterprise: In contact komen met ons op voor een aangepast abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Is er een volledige oplossing?

Geen enkel hulpmiddel dat we kennen kan het allemaal doen. Transcripties, opnames en aantekeningen zorgen ervoor dat elk gesprek wordt vastgelegd en dat je alle informatie hebt die je nodig hebt. De sleutel ligt in hoe deze informatie door de verschillende tools en processen heen stroomt.

Daarom is het bouwen van een geïntegreerde ervaring cruciaal voor uw business. Anders creëert u alleen maar silo's en veel ruis versus inzicht.

Zou een geïntegreerd platform zoals ClickUp de voltooide oplossing voor collaboratieve werkruimten zijn waar iedereen naar op zoek is? Wij denken van wel! 🎉