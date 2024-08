10 Dall-E alternatieven om AI-afbeeldingen te maken

AI heeft het aanmaken van content veranderd. En dan hebben we het niet alleen over schrijven.

De hedendaagse tools voor kunstmatige intelligentie kunnen alles doen, van het schrijven van blogberichten tot het genereren van verbluffende kunstwerken in verschillende stijlen. 🎨

Of je nu van kunst houdt als hobby of het gebruikt in je werk, je bent waarschijnlijk bekend met AI kunst generatoren . Een van de populairste tools is Dall-E, een maker van tekst-naar-kunst afbeeldingen van OpenAI, hetzelfde bedrijf achter ChatGPT.

Hoewel het een trendy tool is, is Dall-E niet de enige kunstgenerator in dit blok. Als je op zoek bent naar tools voor machine learning en natuurlijke taalverwerking om kunst te maken, dan is deze lijst iets voor jou.

Hier vertellen we je wat meer over Dall-E en waar je op moet letten bij het evalueren van andere AI-kunstgeneratoren. Daarna delen we 10 van de beste Dall-E alternatieven en andere AI-tools voor het aanmaken van artistieke content.

Wat is Dall-E?

Dall-E is een AI-kunstgenerator die geschreven aanwijzingen aanneemt en een afbeelding maakt op basis van die tekst. Het is in 2021 uitgebracht door OpenAI en gebruikt ChatGPT3-technologie om afbeeldingen te maken op basis van trefwoorden.

De naam Dall-E combineert verwijzingen naar de beroemde schilder Salvador Dali en Disney's beroemde robot Wall-E. Het is bedoeld om de verbinding tussen technologie en nieuwe kunst geïnspireerd door beroemd talent voor te stellen. 🤖

Dall-E is een neuraal netwerk dat natuurlijke taalverwerking (NLP) en grote taalmodellen (LLM's) gebruikt. Het verwijst naar 12 miljard parameters bij het analyseren van prompts en het ontwikkelen van beelden.

Dall-E 2 is de nieuwste versie van het AI gereedschap . Het creëert meer hoogwaardige en fotorealistische afbeeldingen in vergelijking met het product dat oorspronkelijk werd uitgebracht. Het gebruikt twee verschillende modellen om afbeeldingen te maken en nauwkeurigere afbeeldingen op basis van tekst.

Wat moet je zoeken in Dall-E Alternatieven?

Dall-E is misschien een van de bekendste AI-afbeeldingengeneratoren, maar het is niet de enige optie. Er zijn veel andere sterke AI afbeeldingsgeneratie tools die misschien beter passen bij jouw behoeften.

Hier lees je wat je moet zoeken in je volgende AI-tool:

Gebruikersvriendelijke interface : Kies een tool die makkelijk te gebruiken is, of je nu een expert bent of een beginner die AI afbeeldingen maakt

: Kies een tool die makkelijk te gebruiken is, of je nu een expert bent of een beginner die AI afbeeldingen maakt Bewerkingsmogelijkheden : Hoewel de tool een geweldige afbeelding kan maken, is het nog beter als er bewerkingsfuncties zijn om aanpassingen te maken en het ontwerp te verbeteren

: Hoewel de tool een geweldige afbeelding kan maken, is het nog beter als er bewerkingsfuncties zijn om aanpassingen te maken en het ontwerp te verbeteren Aanpasbare aanwijzingen : Als u tekst-naar-beeld-aanwijzingen maakt, zoek dan naar opties waarmee u parameters kunt toevoegen om precies te krijgen wat u wilt

: Als u tekst-naar-beeld-aanwijzingen maakt, zoek dan naar opties waarmee u parameters kunt toevoegen om precies te krijgen wat u wilt Snel afbeeldingen genereren : Je hebt geen tijd om de hele dag te zitten terwijl een tool een afbeelding maakt. Ga op zoek naar een tool dat op basis van uw tekst binnen enkele seconden een afbeelding maakt, niet binnen enkele minuten

: Je hebt geen tijd om de hele dag te zitten terwijl een tool een afbeelding maakt. Ga op zoek naar een tool dat op basis van uw tekst binnen enkele seconden een afbeelding maakt, niet binnen enkele minuten Gebruiksrechten : Als je van plan bent om deze afbeeldingen voor commerciële doeleinden te gebruiken, controleer dan de beeldrechten om juridische problemen te voorkomen

: Als je van plan bent om deze afbeeldingen voor commerciële doeleinden te gebruiken, controleer dan de beeldrechten om juridische problemen te voorkomen Verschillende kunststijlen: Zoek naar tekst-naar-beeld generators die aanpassingen voor thema's en verschillende kunststijlen bieden om realistische afbeeldingen te maken

De 10 beste Dall-E alternatieven om te gebruiken in 2024

Op zoek naar de beste AI afbeeldingsgeneratoren? Deze 10 alternatieven voor Dall-E zijn een fantastische manier om afbeeldingen en digitale kunst van hoge kwaliteit te maken. Of je nu ontwerpen nodig hebt om te delen op sociale mediaposts, infographics voor blogs of foto's in portretstijl, er is een hulpmiddel dat aan je doelen voldoet. ✨

1. Midjourney

via Fotor Fotor is een AI-afbeeldingsgenerator en editor, ontworpen om foto's in een handomdraai op te schonen en te verbeteren. Gebruik de functie om tekst naar afbeeldingen te genereren om een nieuw ontwerp te maken of upload een bestaande afbeelding om deze direct te verbeteren. Gebruik de ingebouwde gereedschappen om de achtergrond te veranderen, objecten te verwijderen of filters toe te voegen. 👀

Fotor beste functies

Filters en effecten maken het gemakkelijk om afbeeldingen te maken met bepaalde stijlen zoals vintage snaps of anime vibes

Gebruik de lettertypegenerator om tekst toe te voegen die bij de styling van je afbeelding past

Met tientallen sjablonen kun je collages maken, foto's kleuren en stijlvolle ontwerpen maken om te delen op verschillende platforms

Gebruik snelkoppelingen om een foto te verbeteren of de achtergrond met één klik te verwijderen

Fotor beperkingen

Sommige gebruikers merkten op dat functies zoals bewerkingsgeschiedenis en lagen ontbreken

De gebruikersinterface is niet erg intuïtief en kan buggy zijn met trage laadtijden

Fotor prijzen

Basic : Free

: Free Pro : $8,99/maand

: $8,99/maand Pro+: $19,99/maand

Fotor beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (200+ beoordelingen)

: 4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

3. Artguru AI

via Artguru Artguru gebruikt tekstinvoer en creëert afbeeldingen in enkele seconden. Upload een foto en kies een stijl zoals punk of klassieke kunst om een gestileerde afbeelding te genereren. Op zoek naar inspiratie? Blader door de catalogus met afbeeldingen door op de secties "Verkennen" of "Trending" te klikken.

Artguru beste functies

De AI Avatar en Portret Generator neemt een selfie en genereert realistische afbeeldingen op basis van verschillende stijlfilters

Word lid van de Discord gemeenschap om te chatten met andere makers, kunst te bespreken en inspiratie op te doen

Met de Background Remover kun je in een paar seconden een bestaande foto opwaarderen zonder dat het veel moeite kost

Gebruik de fotoverbeteraar om belichting, kleur en stijl direct aan te passen voor snelle verbeteringen

Artguru limieten

Er is geen offline versie van Artguru dus je moet verbinding hebben om het te kunnen gebruiken

Je hebt niet zoveel controle over fijne details als Nog te doen met echte fotografie

Artguru prijzen

Mini : $1,99/week

: $1,99/week Pro: $3,99/week

Artguru beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Vereenvoudigd

via starryai Deze tool neemt tekstuele beschrijvingen en gebruikt deep learning-modellen en algoritmen om prachtige kunstwerken te maken. Maak dagelijks gratis tot vijf afbeeldingen en geniet van het volledige eigendom van de creaties. Pas stijlen en beeldverhoudingen aan voor gebruik op verschillende platforms.

starryai beste functies

Met meer dan 1000 stijlen kun je meesterwerken maken, of je nu van anime, realistische afbeeldingen of iets anders houdt

Gebruik Bulk Create om met één klik meerdere afbeeldingen in vergelijkbare stijlen te genereren

Gebruik de mobiele app op iOS of Android om onderweg creaties aan te maken

Geniet van volledige eigendomsrechten om te delen zoals jij dat wilt

starryai limieten

Er zijn veel mogelijkheden voor aanpassingen bij het vragen, maar niet veel bewerkings functies

Kredieten limieten het aantal afbeeldingen dat je per dag kunt maken

starryai prijzen

Gratis: Geen kosten, maar er is een limiet van vijf afbeeldingen per dag

starryai beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Hotpot.ai

via Synthesia Synthesia verschilt van de meeste tools op deze lijst omdat het tekst in video's omzet, niet alleen afbeeldingen. Met AI-stemmen in meer dan 120 talen is het eenvoudig om je publiek te bereiken, waar ze ook zijn. De gebruiksvriendelijke bewerkingstools vereisen geen ervaring of vaardigheden, dus zelfs leden van een instapteam kunnen aan de slag om wijzigingen aan te brengen. 🤩

Synthesia beste functies

Kies uit meer dan 140 avatars om je merk of stem te vertegenwoordigen in de video's

De tool vervangt saaie presentaties en tekst voor een boeiendere en informatievere aanpak

Maak een script, pas de video aan, werk samen in realtime en download alles in één ruimte

Met een eenvoudige slide-deck editor hoef je geen professional te zijn om de tool te gebruiken

Synthesia limieten

Sommige abonnementen limieten het aantal video's dat je mag maken

Sommige gebruikers vonden het kwaliteitsniveau minder dan professioneel, waardoor het alleen in bepaalde situaties bruikbaar is

Synthesia prijzen

Persoonlijk : $30/maand

: $30/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (900+ beoordelingen)

: 4.8/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

8. Gencraft

via Gencraft Neem een paar woorden en zet ze om in afbeeldingen en video's met Gencraft. Genereer nieuwe ideeën door een paar trefwoorden toe te voegen en kijk wat de beeldgenerator tot leven brengt. Creëer samenhangende merkbeelden door de tool te vragen je merkstem en styling in het beeldmateriaal te verwerken.

Gencraft beste functies

Met stijlen als streetwear, kosmisch en luxe kun je beelden genereren met de vibe die je wilt

Het duurt 30 seconden of minder om afbeeldingen te maken

Als je niet zeker weet wat je wilt maken, typ dan een paar trefwoorden in en de tool geeft je ideeën

Gencraft limieten

Niet-betalende abonnees kunnen de afbeeldingen niet gebruiken voor commerciële doeleinden

Afbeeldingen worden slechts 30 dagen opgeslagen voor gebruikers van gratis accounts

Gencraft prijzen

Starter : $3.99/week

: $3.99/week Pro: $9.99/week

Gencraft beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Visme

via VismeVisme is een AI-tool voor het aanmaken van content die alles genereert, van presentaties en grafieken tot afbeeldingen. Gebruik het om snel merkafbeeldingen te maken, zoals afbeeldingen en video's voor sociale media. Gebruik het als een AI-marketingtool om afbeeldingen toe te voegen aan marketingpresentaties of interne documenten voor het team. 🙌

Visme beste functies

De afbeeldingenbibliotheek bevat miljoenen unieke afbeeldingen en foto's

Zoeken op use case om de afbeeldingenbibliotheek aan te passen aan uw behoeften

In realtime samenwerken met je designteam om feedback te krijgen en ideeën voor nieuwe afbeeldingen te genereren

De tool biedt ook een ingebouwde kalender voor content en interactieve ontwerpen

Visme limieten

Gebruikers vonden fouten in lay-outs moeilijk te herstellen

De leercurve is steil, inclusief het leren navigeren door de interface

Visme prijzen

Basis : Free

: Free Starter : $29/maand

: $29/maand Pro : $59/maand

: $59/maand Voor Teams: aangepaste prijzen

Visme beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

10. DeepAI

via DeepAI DeepAI biedt een reeks hulpmiddelen om afbeeldingen te maken en uw creativiteit te stimuleren, of u nu een productmanager kunstenaar of marketingprofessional. Verken de bibliotheek met AI-afbeeldingen voor inspiratie of upload je eigen ontwerp en maak bewerkingen met de AI-functies.

DeepAI beste functies

Maak snel een afbeelding door een tekst in te voeren, een stijl te kiezen en op de knop genereren te drukken

Gebruik de image editor om snel een foto te bewerken

Gebruik de functies superresolutie en stabiele diffusie voor aangepaste afbeeldingen

Zoek in de community naar inspiratie en ontwerpen van andere gebruikers

DeepAI beperkingen

Sommige gebruikers vonden dat het gereedschap vaak wazige afbeeldingen genereerde

Het kan buggy en traag zijn

DeepAI prijzen

Betaal als je gaat: Koop kredieten van $5 tot $1.000

Koop kredieten van $5 tot $1.000 Word DeepAI Pro: $4.99/maand met krediet limieten

DeepAI beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Hoewel deze Dall-E alternatieven het makkelijk maken om afbeeldingen te genereren, zijn uitgebreide tools voor projectmanagement zoals ClickUp bieden een reeks functies voor ClickUp AI om het hele ontwerpproces te verbeteren . Van het maken van AI-gegenereerde bijschriften voor afbeeldingen tot het automatisch toewijzen van Taken aan het design team, het is een alles-in-één tool. 💪

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer te verbeteren

Gebruik ClickUp om uw Taakbeheer te stroomlijnen, sneller content te schrijven en uw productiviteit te verhogen dankzij integraties, allemaal met ClickUp AI. ClickUp AI bevat honderden functies voor talloze toepassingen. Maak alles, van verkoopteksten en marketinge-mails tot posts op sociale media en productbeschrijvingen, in de helft van de tijd. ⏲️

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

Naast het aanmaken van content kunt u automatisch taken toewijzen en schema's instellen om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project. Werk in realtime samen met brainstormtools zoals Whiteboard weergaven en meer.

ClickUp beste functies

Stimuleer creativiteit door prompts te gebruiken om ideeën voor verbetering te genererenUX-ontwerpcampagnes te brainstormen of gebeurtenissen te plannen

Taken, opmerkingen en threads binnen enkele seconden samenvatten om sleutelbegrippen te genereren

Ontworpen voor business teams,real-time samenwerking maakt het ontwerpproces creatiever en effectiever

Verschillende weergaven laten u uw ontwerpproces visualiseren op de manier die voor u het meest logisch is

Ontwerp, volg testen en beoordeel de voortgang van al uw ontwerpcampagnes in één ruimte

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is momenteel alleen beschikbaar op de webapplicatie, maar de mobiele uitrol is onderweg

Er is een leercurve omdat er zoveel functies zijn

ClickUp prijzen:

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.745+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3.795+ beoordelingen)

AI inzetten om uw processen te verbeteren

Met deze Dall-E alternatieven is het gemakkelijker dan ooit om afbeeldingen uit tekst te genereren. Bespaar tijd en vergroot je creativiteit door een van deze tools te gebruiken voor branding, outreach en marketing.

En als je een tool nodig hebt die nog uitgebreider is, dan is ClickUp de beste. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin AI te gebruiken om al uw processen te stroomlijnen en voel u als een kunstenaar aan het werk. 🙌