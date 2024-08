10 beste AI-tools voor presentaties in 2024

Presentaties zijn een krachtige manier om informatie te delen, maar het opbouwen van een diadeck is vaak tijdrovend.

Kunstmatige intelligentie (AI) zorgt voor een revolutie in de manier waarop mensen professionele en boeiende presentaties samenstellen, zodat je in een paar seconden gepolijste presentaties kunt maken. Met AI kun je afscheid nemen van het moeizaam verplaatsen van elementen op een dia en hallo zeggen tegen het terugkrijgen van tijd in je agenda om te werken aan de dingen die het belangrijkst zijn.





waar je op moet letten en enkele van de beste AI-presentatietools die beschikbaar zijn in 2024.

Verschillende software en platforms maken gebruik van AI om gebruikers te helpen bij het maken, verbeteren en afleveren van visueel aantrekkelijke slides. Deze tools kunnen helpen bij alle aspecten van het presentatieproces, van de eerste creatie tot het vergroten van de betrokkenheid.

Afhankelijk van de specifieke AI-presentatietool kan deze je helpen met taken als:

Verbluffende presentaties ontwerpen: AI kan de regels voor goed ontwerp begrijpen en volgen, waardoor het professioneel ogende diadecks kan maken die visueel aantrekkelijk zijn en relevant voor je inhoud

Inhoud creëren: Vertel de AI waar u over wilt schrijven, en het genereert inhoud voor elke dia en maakt zelfs uw toespraaknotities

Vertel de hier waar u over wilt schrijven, en het genereert inhoud voor elke dia en maakt zelfs uw toespraaknotities Bouw visuals voor data: Geef het platform je data, en het kan eenvoudig te lezen visualisaties van je informatie maken, klaar om toe te voegen aan je slide deck

AI-presentatiemakers helpen je sneller boeiende inhoud te produceren en effectiever contact te maken met je publiek. Maar omdat er tegenwoordig zoveel AI-presentatiemakers beschikbaar zijn, zul je met een paar opties willen werken om te bepalen welke het beste bij jouw workflow en stijl past.

Als je op zoek bent naar een AI-presentatiemaker, wil je iets vinden dat intuïtief aanvoelt en een gebruiksvriendelijke interface heeft. Je wilt niet urenlang leren hoe je een nieuw stuk software moet gebruiken en je zou geen uitgebreide technische kennis nodig moeten hebben om deze tools aan het werk te zetten.

Je moet er ook voor zorgen dat de AI-tool die je kiest goed integreert met de rest van je technische stapel. Je hebt niets aan een prachtige presentatie als die niet werkt met de software van je voorkeur, zoals Google Slides of Microsoft PowerPoint.

Je moet ook op zoek gaan naar AI-tools die de functionaliteit bieden die je nodig hebt. Misschien ben je bijvoorbeeld dol op het ontwerpen van dia's, maar ben je niet zo goed in het schrijven van aansprekende teksten. Zoek in dat geval naar tools die zich richten op het genereren van inhoud met interactieve elementen, zodat je je ontwerpvaardigheden kunt gebruiken.

Of misschien wil je een AI-presentatiegenerator die alles doet, van het ontwerpen van afbeeldingen tot het schrijven van teksten. Dit zijn vaak betaalde tools, maar je kunt gratis proefversies gebruiken om te bepalen wat de beste opties zijn voor het maken van presentaties.

10 beste AI presentatiehulpmiddelen 2024

1. Mooi.ai





Simplified's AI Presentation Maker belooft je te helpen om moeiteloos on-brand presentaties te maken. Het platform verwerkt afbeeldingen en contentcreatie voor elk onderwerp en je kunt de resultaten aanpassen aan je behoeften. Het enige wat je hoeft te doen is de AI vertellen welk onderwerp je wilt presenteren en het genereert de presentatie in een paar seconden.

Vereenvoudigde beste functies

Een reeks vooraf ontworpen sjablonen en een uitgebreide visuele bibliotheek, zelfs voor gebruikers van het gratis plan

Integratie met al je favoriete platforms, waaronder Google Drive en Shopify

Eenvoudig in realtime samenwerken aan presentaties

Vereenvoudigde beperkingen

De software kan snel duur worden, vooral in vergelijking met vergelijkbare diensten. Het kan te duur zijn voor kleine organisaties

Vereenvoudigde prijzen

Design Gratis: $0 voor één plaats

Design Pro: $6/maand voor één seat

Design Business: $10/maand voor vijf seats

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1800+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

3. Glijbaan





Designs.ai biedt een volledig pakket AI-gestuurde creatiehulpmiddelen. Het platform biedt AI-hulp bij het schrijven, een logomaker, een maker van videopresentaties en AI-voiceovers met natuurlijke geluiden.

Mensen die hulp zoeken bij het ontwerpen van presentaties kunnen hun hart ophalen bij de Designmaker van het platform, die binnen enkele seconden visuele content voor je creëert. Kies uit een uitgebreide bibliotheek met presentatiesjablonen, geef het platform je inhoud en laat het de rest voor je doen.

Designs.ai beste eigenschappen

De enorme bibliotheek met sjablonen en ontwerpelementen stelt je in staat om je AI-presentaties aan te passen aan je behoeften

Met de functie met één klik het formaat wijzigen kun je je presentatie optimaliseren voor Instagram, mobiele apparaten, projectieschermen en andere apparaten

Dankzij de intuïtieve ontwerpeditor hoef je geen meester te zijn in grafisch ontwerp om een prachtig deck te maken

Ontwerpen.ai beperkingen

Bestanden exporteren kan traag en omslachtig zijn

Designs.ai prijzen

Basis: $19/maand

Enterprise: Bel voor een offerte op maat

Designs.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (6+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

5. Standplaats





Pitch helpt je om strakke presentaties te maken in enkele seconden. Kies je sjabloon en voeg je inhoud toe; al snel heb je een prachtig deck klaar om te delen. Met het platform kun je een link delen, je presentatie live presenteren of zelfs insluiten op het web zodat je kijkers er altijd naar toe kunt leiden. Het heeft robuuste integratiemogelijkheden, die verbinding maken met tech-stack favorieten zoals Slack, Vimeo en YouTube.

Pitch beste functies

Geweldige integratiemogelijkheden maken het gemakkelijk om inhoud aan je deck toe te voegen en met anderen te delen

Analytics helpen je bijhouden wat werkt in je deck en wat je moet aanpassen

Geweldige presentatietools maken het eenvoudig om je deck te delen, op te nemen en te presenteren

Pitch beperkingen

Hoewel de door AI gegenereerde dia's esthetisch mooi zijn, kunnen de functies voor het bewerken van dia's onhandig zijn

Prijzen Pitch

Starter: $0, voor altijd gratis

Pro: $8 per lid per maand

Onderneming: Neem contact op voor een offerte op maat

Pitch beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

6. Presentaties.ai





Presentations.ai is bedoeld om je te helpen de tijd die je nodig hebt om presentaties te maken te verkorten en tegelijkertijd de algehele kwaliteit van je presentatieontwerp te verbeteren. Het platform maakt gebruik van AI-technologie om het maken van presentaties moeiteloos te laten verlopen en biedt vele gepersonaliseerde ontwerpopties. Vervolgens kun je je presentaties delen, volgen en analyseren om te zien hoe ze presteren bij je publiek.

Presentations.ai beste eigenschappen

Creëer presentaties in een paar seconden vanaf een enkele prompt

Krijg het perfecte eindresultaat met verschillende presentatietools en aanpassingsopties

Geweldige brandingopties zodat je een consistente, gepolijste look hebt voor alles wat je maakt

Presentations.ai beperkingen

Het platform richt zich vooral op pitchdecks en marketingpresentaties, dus de sjablonen kunnen frustrerend zijn voor gebruikers die educatieve of informatieve presentaties willen maken. Sommige sjablonen en dia's bevinden zich achter een betaalmuur, waardoor de opties voor gratis gebruikers beperkt zijn

Prijzen van Presentations.ai

Starter: $0 (bètaprijzen)

Pro: $396 (bètaprijzen)

Onderneming: Neem contact op voor een offerte op maat

Presentations.ai beoordelingen en recensies

Niet beschikbaar

7. Gamma

Via Gamma Gamma gebruikt natuurlijke taalverwerking om gebruikers te helpen dynamische decks te maken. Begin met het schrijven van je inhoud en gebruik dan de ingebouwde AI-chatbot om het uiterlijk van je deck te veranderen. Als je tevreden bent met je deck, ga je naar de presentatiemodus en toon je je werk in een live presentatie of verstuur je het als een webpagina die gebruikers zelfstandig kunnen bekijken. Het is een flexibel, gebruiksvriendelijk platform dat je helpt om je publiek aan je te binden.

Gamma beste eigenschappen

Verander het uiterlijk van je slideshows op elk moment met behulp van de AI-ondersteunde presentatietool

Voeg GIF's, grafieken, video's en zelfs websites toe om presentaties tot leven te brengen

Ontvang onmiddellijk feedback op je presentaties van kijkers met snelle reacties

Gamma-beperkingen

Sjablonen bieden een aanzienlijke mogelijkheid om kleuren aan te passen, maar er is weinig variatie in lay-out en ontwerp

Gamma prijzen

Starter: Gratis

Pro: Binnenkort beschikbaar

Beautiful.ai beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (6+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (1+ beoordelingen)

8. Kroma.ai





Kroma.ai helpt je prachtige decks te maken, of je ze nu presenteert aan potentiële investeerders of je ideeën en gegevens moet delen.

Kies je sjabloon, kies je kleuren en voeg je logo toe. Gebruik vervolgens de kant-en-klaar door experts gegenereerde inhoud om je presentatie naar een hoger niveau te tillen, zodat deze overtuigender en boeiender wordt met de hulp van marktleiders.

Kroma.ai beste eigenschappen

Kies content van experts uit de branche om je professionele presentatie een boost te geven

Laat je cijfers opvallen met robuuste tools voor datavisualisatie

Maak verbluffende presentaties met deskundig ontworpen sjablonen die ervoor zorgen dat je het juiste formaat voor de taak hebt

Kroma.ai beperkingen

Sommige delen van de gebruikersinterface zijn niet erg intuïtief

Sommige gebruikers geven misschien niets om de door experts geschreven inhoud, wat een van de grote verkoopargumenten van het platform is

Kroma.ai prijzen

Verkenner: Gratis

Premium: $49,99 per gebruiker per maand

Enterprise: $1.699 per jaar

Kroma.ai beoordelingen en recensies

Niet beschikbaar

9. Tome





Tome wil je go-to AI-presentatietool zijn. Vertel het platform wat je wilt doen met een eenvoudige prompt en het genereert afbeeldingen, tekst en dia's om je te helpen je doel te bereiken.

Je kunt elk aspect van het ontwerp aanpassen en de AI-tool vragen om de toon of de inhoud te veranderen een nieuwe AI-afbeelding te genereren in een andere stijl. Het is ook geweldig om saaie documenten om te zetten in dynamische presentaties.

Tome beste eigenschappen

Het helpt je bij het vinden en citeren van referenties die je beweringen ondersteunen

Eenvoudige taalvertalingen zorgen ervoor dat je presentaties over de hele wereld kunt delen

Uitstekende aanpasbare sjablonen waarmee je pitchdecks, marketingpresentaties en educatieve presentaties kunt maken

Tome beperkingen

Sommige gebruikers ondervinden problemen met het platform, maar dit kan komen doordat de tool nog in ontwikkeling is

Prijzen van Tome

Voor altijd gratis

Pro: $8 per persoon per maand

Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Tome beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

10. DeckRobot





DeckRobot is een handige plug-in die je concepten in enkele seconden omzet in gepolijste presentatiedecks. Het zorgt er zelfs voor dat je uiteindelijke ontwerp voldoet aan de richtlijnen voor huisstijl, zodat je een consistente huisstijl behoudt bij alles wat je maakt. Het is een geweldige manier om de handmatige ontwerptijd te verminderen en al je gegevens blijven veilig op je servers.

DeckRobot beste functies

Plug-in voor PowerPoint-presentaties maakt van het eerste ontwerp van je presentatie een gepolijst einddeck

Je gegevens blijven veilig omdat alle informatie op je server blijft staan

Met één klik kun je een nieuw ontwerp maken met vooraf ingestelde huisstijl

DeckRobot beperkingen

Deze plug-in is voor PowerPoint, dus als je een ander platform gebruikt, moet je kiezen voor een andere AI-oplossing

DeckRobot prijzen

Bel voor aangepaste prijzen

DeckRobot beoordelingen en recensies

Niet beschikbaar

Andere AI-gereedschappen voor het maken van dia's

Ben je op zoek naar meer hulpmiddelen om de kracht van AI te benutten? Zo ja, ontdek dan de baanbrekende kracht van ClickUp Brain.



ClickUp Brain integreert naadloos met de rest van het projectbeheerplatform. Dat betekent dat u de AI kunt gebruiken met uw



om uw contentcreatie naar een hoger niveau te tillen.

De AI-technologie van ClickUp verbetert uw geschreven tekst met grammatica- en spellingscontroles plus aangepaste suggesties op maat van uw rol en schrijfstijl. Gebruik de AI-schrijver voor werk niet alleen om de toon, taal of het publiek voor uw inhoud te veranderen, maar ook om in slechts een paar klikken nieuwe, puntgave kopij te produceren. De AI-schrijver kan je ook helpen om je tekst boeiender te maken of complexe concepten te vereenvoudigen.

ClickUp's AI



kunt e-mails maken, blogberichten opstellen en lange documenten samenvatten in een paar klikken. Genereren



en recapituleren van



om u te verlossen van vervelende administratieve taken. Er zijn aanwijzingen voor elke afdeling, zodat iedereen in je bedrijf slimmer kan werken.

Als je hulp nodig hebt bij het maken van een uitstekende presentatie, gebruik dan de



als startpunt. U kunt de geïntegreerde AI-tools gebruiken om uw inhoud te maken en vervolgens met de rest van uw team samenwerken om het uiteindelijke deck te polijsten met de innovatieve samenwerkingstools. Met de robuuste integratieopties van ClickUp kunt u gemakkelijk inhoud in uw presentatie opnemen en deze delen met belanghebbenden wanneer deze klaar is.

