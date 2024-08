10 Microsoft Access Alternatieven en Concurrenten 2024

Microsoft Access (ook wel MS Access genoemd) is een krachtig databasesysteem dat allerlei soorten gegevens vastlegt, beheert en opslaat. Het kan tonnen informatie analyseren en rapporten maken, dus het is geen verrassing dat het een populair onderdeel is van de Microsoft Office-suite.

Maar geen enkel databaseprogramma is perfect. Je zult er geen vinden die aan alle eisen voldoet voor elke persoon en elk bedrijf. Als de Microsoft Access database niets voor jou is, zijn er genoeg alternatieven.

Deze gids geeft een overzicht van de 10 beste Microsoft Access alternatieven en concurrenten voor 2024. Het is tijd om het juiste databasebeheersysteem voor jou en je team te ontdekken. 🏆

Wat moet je zoeken in Microsoft Access alternatieven?

Om de beste Microsoft Access-alternatieven te vinden, moet je rekening houden met je behoeften, de functies evalueren en de voor- en nadelen van betere opties voor relationele databasebeheersystemen tegen elkaar afwegen.

Bij het kiezen van de top 10 alternatieven voor Microsoft Access hebben we hiernaar gekeken:

Gebruiksgemak : Uw teamleden verdienen een databasetoepassing die low-code, intuïtief en gebruiksvriendelijk is

Uw teamleden verdienen een databasetoepassing die low-code, intuïtief en gebruiksvriendelijk is Betaalbaar: We hebben opgenomengratis databasesoftware opties opgenomen, dus er is iets voor elk budget

We hebben opgenomengratis databasesoftware opties opgenomen, dus er is iets voor elk budget Cross-platform : Compatibiliteit met besturingssystemen laat iedereen samenwerken aan uw databaseoplossing, of ze nu iOS, Android, Windows, MacOS, Linux of een webbrowser gebruiken

Compatibiliteit met besturingssystemen laat iedereen samenwerken aan uw databaseoplossing, of ze nu iOS, Android, Windows, MacOS, Linux of een webbrowser gebruiken Integraties: De tools van vandaag moeten integreren met de andere software en apps die u gebruikt om uw leven gemakkelijker te maken 🛠️

De tools van vandaag moeten integreren met de andere software en apps die u gebruikt om uw leven gemakkelijker te maken Functionaliteit: Uw software voor gegevensbeheer moet functies en mogelijkheden bieden zoalsworkflow automatiseringslepen en neerzetten,spreadsheetsjablonenentools voor gegevensvisualisatie zodat je het meeste waar voor je geld krijgt (of een gratis alternatief)

Maak aanpasbare spreadsheets om uw gegevens bij te houden en te organiseren met ClickUp Tabelweergave

ClickUp is een cloudgebaseerde tool en een uitstekend alternatief voor MS Access. Zoals de meeste concurrenten van Microsoft Access blinkt ClickUp uit in het bijhouden en organiseren van informatie. Het is een no-code oplossing met een intuïtieve gebruikersinterface, en het kan functioneren als een desktop-, mobiele of webapplicatie voor gegevensinvoer met toegang voor meerdere gebruikers. ClickUp Tabelweergave is de go-to voor dit soort werk: het maakt bliksemsnelle spreadsheets en beschikt over krachtige visuele databasecreatie. Gebruik het om budgetten, voorraden, klantinformatie en meer te beheren voor grote en kleine bedrijven.

Je vindt handige budget- en inventarissjablonen (samen met vele andere) die gegevens en bronnenbeheer eenvoudiger. Plus, ClickUp's AI-ondersteunde projectdocumentatie kunt aantekeningen maken, samenvattingen schrijven en belangrijke informatie van uw vergaderingen bijhouden, zodat u dat niet hoeft te doen. 😎

Met ClickUp kunt u ook Excel- en CSV-gegevens importeren en exporteren en teamleden realtime updates geven.

ClickUp beste functies:

Integratie met 1000+ andere tools, waaronder Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome en Google Assistant

No-code relationele databases met gestandaardiseerde labels en categorieën weergegeven in georganiseerde tabellen zonder kennis van codering of scripts voor eenvoudig databasebeheer met toegang voor meerdere gebruikers en samenwerkingsfuncties voormultifunctionele teams* Responsieve, intuïtieve tabellen maken het eenvoudig om taken te beheren en gegevens in bulk te bewerken

Met ClickUp API kunt u aangepaste integraties bouwen met databasebeheersystemen zoals MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker en meer

Het gratis Forever-plan is beschikbaar voor alle gebruikers en bevat de meeste functies die u nodig hebt voor gegevensinvoer

ClickUp beperkingen:

Heeft geen SQL om te communiceren met andere database-engines zonder aangepaste integraties

Sommige gebruikers melden een leercurve (opgelost met tutorials)

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited: $7/maand per gebruiker per jaar betaald

$7/maand per gebruiker per jaar betaald Zakelijk: $12/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

$12/maand per jaarlijks betaalde gebruiker Zakelijk Plus: $19/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

$19/maand per jaarlijks betaalde gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. MongoDB

via MongoDB MongoDB is een open-source databaseplatform voor algemeen gebruik dat ontwikkelaars helpt de kracht van software en gegevens te benutten. Het biedt het beste van traditionele databases in combinatie met de schaal, prestaties en flexibiliteit die moderne apps vereisen.

MongoDB slaat op in een JSON-indeling, maakt verbinding met JDBC-stuurprogramma's en werkt met populaire codetalen, waaronder Java, Python, C#, Ruby en meer. 👾

MongoDB beste functies:

Beschikbaar als downloadbare software of als online database

Nuttig voor zowel frontend- als backendontwikkeling

MongoDB beperkingen:

Gratis optie bevat slechts 512 MB opslag in vergelijking met andere MS Access alternatieven

Ondersteunt geen geavanceerde analyses en joins zoals SQL databases

Sommige gebruikers melden problemen bij de installatie met de functies voor gegevensinvoer

MongoDB prijzen:

Serverless: $0.10+/miljoen gelezen gegevens

$0.10+/miljoen gelezen gegevens Dedicated: $57+/maand

$57+/maand Gedeelde cluster: $0+/maand

MongoDB beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

3. DBeaver

via DBeaver DBeaver is een veelzijdig hulpprogramma dat is ontworpen om met alle gegevensbronnen te werken. Het beschikt over een gratis versie met basisfunctionaliteit om uitgebreid gegevensbeheer toegankelijker te maken. Met de betaalde versie kunt u alle cloud-, SQL- en NoSQL-gegevensbronnen verkennen, verwerken en beheren.

Met meer dan 100 krachtige functies maakt DBeaver het werk efficiënter en kan het zich aanpassen aan de behoeften van zowel technische als niet-technische gebruikers. Het bevat ook een taakbeheerder om het dagelijkse werk te automatiseren zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke dingen.

DBeaver beste functies:

Eenvoudige gebruikersinterface biedt een hoog prestatieniveau en een uitgezoomde blik op vaak opgevraagde databases

Gratis en betaalde gebruikers hebben toegang tot CloudBeaver, een webgebaseerd, cloud-ready databasebeheersysteem

DBeaver Portable is een relationeel databasemanagementsysteem dat u onderweg kunt meenemen via mobiele apparaten

DBeaver Community is een gratis universeel databaseprogramma met basisondersteuning voor relationele databases zoals MySQL, SQL Server, PostgreSQL en Teradata

DBeaver beperkingen:

De gratis versie (DBeaver Community) heeft geen toegang tot verschillende functies die wel beschikbaar zijn in de DBeaver Pro-versies (bv. toegang tot Oracle)

Reviews melden enkele problemen met frequente updates en langzame queries voor grotere datasets in vergelijking met andere MS Access-alternatieven

Prijzen van DBeaver:

DBeaver Gemeenschap: Gratis

Gratis Individuele onderneming: $25/maand

$25/maand Team: $1.600+/jaar

DBeaver beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4. OpenOffice Basis

via OpenOffice Basis OpenOffice Base is een gratis Microsoft Access-alternatief dat je kunt downloaden voor zoveel teamleden als je wilt. Het kan zonder beperkingen voor elk doel worden gebruikt en functioneert als een volledig uitgerust desktop databasebeheersysteem.

OpenOffice Base is ook ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gebruikers, variërend van individuen die persoonlijke verzamelingen bijhouden tot grote bedrijven. Het biedt native ondersteuning voor multi-user database-engines zoals MySQL, PostgreSQL en Adabas D.

De beste functies van OpenOffice Base:

Installatie en ondersteuning beschikbaar voor on-premise en SaaS-gebruikers

Gebruikersinterfaces werken op alle desktopbesturingssystemen, inclusief Microsoft Windows, Apple MacOS en Linux

Herstel verloren gegevens en maak zorgeloze back-ups om uw bestanden veilig te houden

Laatste versie van OpenOffice Base is altijd gratis software zonder facturen, maandelijkse kosten of software-audits

Gratis alternatief voor MS Access

Beperkingen van OpenOffice Base:

Sommige reviews melden een leercurve bij het overstappen van Microsoft Access

Verouderde afbeeldingen kunnen niet op tegen de huidige concurrenten van Microsoft Access

Prijzen voor OpenOffice Base:

Gratis

OpenOffice Base beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

4.1/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

5. Luchttafel

via Airtable Airtable creëert apps, maakt unieke workflows mogelijk en maakt het teams gemakkelijk om gegevens te delen. Het stelt teams in staat om hun gegevens te modelleren, relaties tussen datasets te definiëren en aangepaste weergaven op maat van hun projecten te maken.

Teams kunnen ook airtable gebruiken om hun software mee te laten evolueren met veranderende doelen of markten en de gegevenstransparantie voor medewerkers, belanghebbenden en managers te vergroten. Er is een gratis versie die je kunt proberen voordat je geld steekt in een betaald plan. 🤸

De beste functies van Airtable:

Bouw workflows en moderniseer uw bedrijf met het low-code applicatieontwikkelingsplatform

Gebruik no-code functies voor niet-technische professionals om workflows te optimaliseren met behulp van relationele databases

Gebruik native AI-componenten en dynamische AI-functionaliteit om werk sneller gedaan te krijgen

Organiseer en deel bedrijfskritische informatie met behulp van relationele databases die in real-time synchroniseren met andere systemen

Airtable-beperkingen:

Sommige reviews vermelden tijdrovende problemen bij het importeren van projecten

Sommige gebruikers noemen een gebrek aan ontwerp- en aanpassingsmogelijkheden

Airtable prijzen:

Gratis

Plus: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Pro: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

4.6/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

6. TeamDesk

via TeamDesk TeamDesk is een low-code cloudgebaseerde tool voor het maken van databases waarmee gebruikers aangepaste databases kunnen bouwen om aan specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen. Gebruikers krijgen onbeperkte gegevensopslag, records en ondersteuning zonder extra kosten, wat perfect is voor het schalen van kleine bedrijven.

Met TeamDesk kunt u uw gegevens aanpassen en uw applicaties naar behoefte wijzigen. Probeer het uit met behulp van de gratis proefversie voordat u een abonnement afsluit.

TeamDesk beste functies:

Maak aangepaste databases zonder technische kennis met behulp van het no-code platform

Pas de databasetools die u gebruikt aan aan de processen waarop uw bedrijf vertrouwt

Pas de gebruiksvriendelijke interface aan de behoeften van uw team aan

Bouw krachtige relationele databases om te voldoen aan de behoeften van bedrijven van elke grootte

TeamDesk beperkingen:

Sommige reviews melden problemen met vertragingen in vraag/antwoord functies

Gebruikers melden een steile leercurve ondanks het ontbreken van coderingstalen

TeamDesk prijzen:

Starter: $49/maand

$49/maand Team: $99/maand

$99/maand Onderneming: $249/maand

TeamDesk beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (40+ beoordelingen)

7. SingleStore

via SingleStore SingleStore is een real-time gedistribueerde SQL-database die is ontworpen voor snelheid en schaalbaarheid. Het combineert transactionele en analytische werklasten om onnodige verplaatsing van gegevens te elimineren en veeleisende werklasten te ondersteunen.

SingleStore draait op de Big 3 Clouds en is gebouwd voor technisch onderlegde ontwikkelaars en architecten. Gebruik de gratis proefversie om te zien wat je ervan vindt voordat je geld uitgeeft aan de diensten.

SingleStore beste eigenschappen:

Optimaliseer uw database naartijd besparen met queryprestaties met lage latentie

Gebruik een gedistribueerde cloud-native data-infrastructuur om de moderne apps van uw bedrijf van energie te voorzien

Schaal uw data-architectuur en overwin knelpunten met een modern databaseontwerp

Consolideer uw gegevens in één database om wildgroei te voorkomen, kosten te verlagen en complexiteit te minimaliseren

SingleStore beperkingen:

Sommige reviews melden problemen met het streamen van analyses op datasets met grote volumes en API-reacties van minder dan een seconde

Gebrek aan incrementele back-ups heeft problemen veroorzaakt voor sommige gebruikers

SingleStore prijzen:

Standaard: $0,80+/uur

$0,80+/uur Premium: $1,60+/uur

$1,60+/uur Dedicated: Neem contact op voor prijzen

SingleStore beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

8. Google vellen

via Google vellenGoogle Sheets is een onderdeel van Google Workspace voor het maken van online spreadsheets. Het maakt real-time samenwerking vanaf elk apparaat, perfect voor grote teams of teams op afstand.

Het is ontworpen voor bedrijven van elke grootte en heeft functies zoals ingebouwde sjablonen, voorwaardelijke opmaak en draaitabellen om databasebeheer beter beheersbaar te maken. Gebruik de persoonlijke versie om het eerst gratis uit te proberen.

Google Sheets beste functies:

Overal en vanaf elk apparaat samenwerken aan gegevens met teams van elke grootte

Versnel uw workflows met Smart Fill-functies en formulevoorstellen om fouten te verminderen en sneller inzichten te krijgen

Google Sheets naadloos verbinden met andere Google-apps voor integratie en betere samenwerking

Microsoft Excel-sheets uploaden naar Google Sheets om databases te bewerken en aan te passen op een webgebaseerd samenwerkingsplatform

Google Sheets-beperkingen:

Reviews vermelden problemen met een gebrek aan specifieke klantenondersteuning en trage responstijden

Gebruikers melden problemen met het downloaden van documenten als Excel-bestanden

Google Sheets prijzen:

Personal: Gratis

Gratis Basis: $6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Zakelijk Standaard: Jaarlijks betaald $12/maand per gebruiker

Jaarlijks betaald $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: Jaarlijks betaald $25/maand per gebruiker

Jaarlijks betaald $25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Sheets beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (12.000+ beoordelingen)

9. Axisbase

via Axisbase Axisbase is een gratis databasetool en -server die alle informatie kan bijhouden die uw bedrijf nodig heeft. Het is vergelijkbaar met andere databasetools zoals Filemaker en Microsoft Access en databaseservers zoals Microsoft SQL Server.

Axisbase is gratis voor alle gebruikers en heeft geen betaalde plannen. Bovendien is het een downloadbaar platform en is het niet afhankelijk van browsergebaseerde functionaliteit. 💎

Axisbase beste functies:

Geniet van de eenvoudige gebruikersinterface, die is ontworpen om gemakkelijk te leren en te gebruiken

Bouw dingen zoals menu's, criteria en drill-down rapporten zonder technische kennis van codering

Leer de kneepjes van het vak met gratis tutorials ontworpen om de leercurve te verminderen

Bespaar tijd door indexen, primaire sleutels, compressie, nulwaarden en andere complexe databaseconcepten te vermijden

Axisbase beperkingen:

Sommige reviews melden dat de UI er een beetje gedateerd uitziet en zou kunnen profiteren van een update

Niet schaalbaar naar server farms en daarom niet ideaal voor bedrijven die meer dan één server verwachten

Axisbase prijzen:

Gratis

Axisbase beoordelingen en recensies:

G2: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

3.9/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

10. SQLite

via SQLite SQLite is een gratis softwarebibliotheek en SQL-database-engine. Het is ontworpen om op zichzelf staand, serverloos en transactioneel te zijn, waardoor er geen configuratie nodig is. Het dient ook als een bestandsformaat voor applicaties en biedt meerdere tabellen, triggers, indices en views in een enkel schijfbestand.

Deze embedded SQL database engine werkt als een C-taal bibliotheek en werkt op bijna elk apparaat. Het biedt cross-platform stabiliteit en serverloze functionaliteit die ideaal is voor veel bedrijven.

SQLite beste eigenschappen:

Databases vrij kopiëren tussen 32-bits en 64-bits systemen

Eenvoudig kleine relationele databases verpakken naast applicaties op alle apparaten

Aan de slag zonder configuratie, installatie en beheer om uw bedrijf tijd en geld te besparen

Kies uit meerdere niveaus van SQLite Pro ondersteuning wanneer uw team hulp en onderhoud nodig heeft

SQLite beperkingen:

Reviews melden dat het niet ideaal is voor grootschalige toepassingen vanwege een gebrek aan netwerktoegang

Staat werken op afstand niet toe en is niet geschikt voor veel wereldwijde teams

SQLite prijzen:

Gratis

SQLite beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Blijf voor in het spel met Microsoft Access-alternatieven

Je vindt wat je nodig hebt tussen deze 10 Microsoft Access alternatieven, of je nu een beginner bent met nul technische kennis of leiding geeft aan een doorgewinterd team van technisch onderlegde professionals. Vind een optie die voor jou werkt, upgrade je workflow en til je database-game naar nieuwe hoogten! 🎢

Klaar om uw opties te testen? Begin met de beste keuze en probeer ClickUp gratis .