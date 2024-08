Jak napisać uzasadnienie biznesowe: Formuła uzyskiwania zgody na projekt od interesariuszy

Czy czujesz, że znalazłeś rozwiązanie jednego z najbardziej palących problemów swojej firmy? Czy chcesz od razu udać się do swoich przełożonych i opowiedzieć im o swoim pomyśle, pławiąc się w chwale chwili eureki? 💡

Zanim to zrobisz, weź głęboki oddech i zastanów się, czy Twoje rozwiązanie wymaga znacznego commitu finansowego lub zmiany na krytyczne funkcje Business . Jeśli tak, powinieneś nauczyć się, jak napisać uzasadnienie biznesowe, aby właściwie przedstawić swój pomysł wyższym szczeblom.

Nigdy wcześniej tego nie zrobiłeś? Bez obaw. W tym artykule omówimy:

Pojęcie plikubusiness case* Różnica między uzasadnieniem biznesowym a planem biznesowym

Proces tworzenia przekonującego uzasadnienia biznesowego

Niektóreprzykłady z życia wzięte aby zrozumieć, w jaki sposób przypadki biznesowe pomagają uzyskać zgodę na projekt

Co to jest Business Case?

Uzasadnienie biznesowe wyjaśnia w jaki sposób korzyści płynące z inwestowania w pomysł lub inicjatywę biznesową przewyższają ryzyko i koszty.

Jest to jeden z wielu dokumentów związanych z zarządzaniem projektami (takich jak karta projektu lub plan projektu ), który może być konieczny do stworzenia podczas ubiegania się o zielone światło do kontynuowania projektu. Dobrze przygotowane uzasadnienie biznesowe może mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania zgody klienta, kierownictwa lub innych interesariuszy na wczesnych scenach projektu cyklu życia projektu . 🟢

Znaczenie uzasadnienia biznesowego w zarządzaniu projektami

Kluczową rolą uzasadnienia biznesowego jest uzasadnienie inwestycji. Odgrywa ono również inne ważne role, które sprawiają, że zarządzanie projektami bardziej efektywne . Niektóre z nich obejmują:

Zapewnienie jasności: Sporządzenie uzasadnienia biznesowego wymaga starannego planowania i badań, co przynosi jasność myśli i poprawia zrozumienie inicjatywy lub projektu, który zamierzasz zaproponować

Sporządzenie uzasadnienia biznesowego wymaga starannego planowania i badań, co przynosi jasność myśli i poprawia zrozumienie inicjatywy lub projektu, który zamierzasz zaproponować Optymalizacja zasobów: Uzasadnienie biznesowe pomaga zapewnić, że zasoby firmy są wykorzystywane z wydajnością i przyczyniają się do realizacji długoterminowych celów strategicznych

Uzasadnienie biznesowe pomaga zapewnić, że zasoby firmy są wykorzystywane z wydajnością i przyczyniają się do realizacji długoterminowych celów strategicznych Usunięcie wątpliwości: Porównując różne rozwiązania, dokument eliminuje wszelkie wątpliwości, że alternatywny sposób rozwiązania problemu biznesowego jest lepszy niż to, co proponujesz

Przygotowanie uzasadnienia biznesowego może zająć dużo czasu i wysiłku, więc ma sens tylko wtedy, gdy projekt lub inicjatywa wymaga znacznego zaangażowania finansowego. W przypadku wszystkich innych zatwierdzeń można użyć karty projektu. Niektóre scenariusze, w których uzasadnienie biznesowe może mieć sens obejmują:

Nowy projekt

Nowa linia produktów

Wprowadzenie nowego produktupersona niestandardowa dostrategia marketingowa* Poważne zmiany w łańcuchu dostaw, takie jak wprowadzenie nowych dostawców lub dystrybutorów

Jaka jest różnica między uzasadnieniem biznesowym a planem biznesowym?

Chociaż uzasadnienie biznesowe może wydawać się synonimem business plan , w oparciu o ich definicję, zawartość i nazwę, istnieją między nimi zasadnicze różnice. Najbardziej znaczące z nich to:

Przypadek użycia: Plan biznesowy jest tworzony dla całkowicie nowego biznesu, podczas gdy przypadek biznesowy jest tworzony, gdy prosi się o znaczne zobowiązanie finansowe w ramach istniejącego biznesu Cel: Plan biznesowy ma na celu przedstawienie zakończonej strategii biznesowej, podczas gdy uzasadnienie biznesowe stara się wyjaśnić zalety konkretnej inicjatywy Zawartość: Plan biznesowy zawiera informacje o:

A misji i wizji firmy Projekty finansowe

Analiza SWOT Analiza rynku

Strategia wejścia na rynek Profil Teams



Z drugiej strony, uzasadnienie biznesowe zawiera tylko prognozy finansowe, ryzyko i koszty projektu

Poziom szczegółowości: Biorąc pod uwagę zakres informacji, które muszą obejmować, plany biznesowe są zwykle znacznie bardziej szczegółowe niż uzasadnienia biznesowe

Kluczowe elementy uzasadnienia biznesowego

Chociaż dokładna struktura uzasadnienia biznesowego będzie się różnić w zależności od konkretnej sytuacji, oto niektóre z podstawowych elementów:

1. Streszczenie

Streszczenie stanowi szybki przegląd najważniejszych szczegółów zawartych w uzasadnieniu biznesowym.

Biorąc pod uwagę, że menedżerowie i kadra kierownicza są zwykle ograniczeni czasowo, streszczenie będzie często jedyną częścią dokumentu, którą faktycznie przeczytają. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze przygotować tę część dokumentu i pozostawić po sobie dobre pierwsze wrażenie.

2. Definicja projektu

Definicja projektu ustawia kontekst dla uzasadnienia biznesowego, wyjaśniając problem, który chcesz rozwiązać. Podkreśla niespełnione wymagania biznesowe, określa, dlaczego nie są one spełniane, a na koniec przedstawia rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie wspomnianych niedociągnięć.

3. Ocena finansowa

To jest sedno sprawy - część oceny finansowej określa zwrot z inwestycji, jaki proponowana inicjatywa lub projekt prawdopodobnie wygeneruje dla Business. Obejmuje ona również oczekiwany koszt realizacji projektu lub wdrożenie rozwiązania.

4. Cele projektu i kryteria powodzenia

Ta część uzasadnienia biznesowego definiuje wszystkie cele i kluczowe wyniki (OKR) które chcesz osiągnąć poprzez proponowany projekt lub rozwiązanie. Wyjaśnia również, w jaki sposób cele te są zgodne z krótko- i długoterminowymi celami firmy. Wreszcie, określa kryteria powodzenia projektu w formie KPI i kluczowych wskaźników .

5. Zakres i harmonogram projektu

Zakres projektu wyznacza limity i granice projektu poprzez przydzielenie zasobów i budżetu oraz opracowanie harmonogramu jego zakończenia.

6. Ryzyko i strategie jego ograniczania

Uzasadnienie biznesowe musi zawierać listę wszystkich ryzyk związanych z wdrożeniem proponowanego rozwiązania oraz strategie ich ograniczania. Uwzględnia również podejścia alternatywne i związane z nimi ryzyko, aby wyjaśnić, dlaczego dana inicjatywa powinna być preferowaną opcją.

Jak napisać uzasadnienie biznesowe w 8 krokach

Pisanie uzasadnienia biznesowego to zadanie wymagające rozszerzenia badań i licznych analiz, od analizy SWOT i analizy kosztów i korzyści po analizę interesariuszy. Nie jest to spacer po parku, ale staje się znacznie łatwiejszy dzięki wyjątkowemu platforma do zarządzania projektami jak ClickUp .

ClickUp wyposaża kierowników projektów i specjalistów biznesowych we wszystkie narzędzia potrzebne do stworzenia uzasadnienia biznesowego, które podbije serca i umysły ich przełożonych - od gotowych szablonów po funkcje zarządzania dokumentami oparte na AI. Dowiedzmy się, jak napisać uzasadnienie biznesowe w ośmiu krokach z pomocą ClickUp.

Krok 1: Identyfikacja problemu

Wiele przedsięwzięć biznesowych kończy się niepowodzeniem, ponieważ tworzą rozwiązania nieistniejących problemów. Aby zapobiec takiemu scenariuszowi, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Cele , które firma chce osiągnąć. Przykłady obejmują osiągnięciecel przychodów, spotkanie z niezaspokojoną potrzebą klienta lub osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

, które firma chce osiągnąć. Przykłady obejmują osiągnięciecel przychodów, spotkanie z niezaspokojoną potrzebą klienta lub osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Problem(y) uniemożliwiające firmie osiągnięcie pożądanych celów. Przykłady obejmują brakwydajność operacyjnaniewłaściwy cel niestandardowy iproblemy związane z łańcuchem dostaw *Rozwiązanie, które chcesz zaproponować, aby rozwiązać problem i zrealizować cele

uniemożliwiające firmie osiągnięcie pożądanych celów. Przykłady obejmują brakwydajność operacyjnaniewłaściwy cel niestandardowy iproblemy związane z łańcuchem dostaw *Rozwiązanie, które chcesz zaproponować, aby rozwiązać problem i zrealizować cele Dowody istudia przypadków aby udowodnić, że proponowane rozwiązanie rzeczywiście może rozwiązać problem

Ustrukturyzowanym sposobem na zidentyfikowanie problemów biznesowych jest użycie Szablon analizy przyczyn źródłowych ClickUp . Sklasyfikuj wszystko, co dzieje się nie tak w Twoim Businessie w wielu kolumnach "Dlaczego", a następnie dodaj przyczyny źródłowe w odpowiednich blokach oznaczonych kolorami. Po przeanalizowaniu przyczyn źródłowych można dostosować rozwiązanie do celu i je naprawić.

Skorzystaj z szablonu analizy przyczyn źródłowych ClickUp, aby zidentyfikować problemy biznesowe i ich przyczyny oraz opracować plany działań naprawczych

Krok 2: Identyfikacja interesariuszy

Po określeniu problemu, kolejnym krokiem jest identyfikacja interesariuszy, którym przedstawisz swoje uzasadnienie biznesowe. Interesariuszem jest każdy, kto ma wpływ na zatwierdzenie sprawy biznesowej. W zależności od zakresu i złożoności sprawy biznesowej, jeden lub wszyscy z poniższych interesariuszy mogą odgrywać rolę w jej zatwierdzeniu:

InteresariuszDyrektor generalny (CEO) spółki

Kierownik działu finansowego

Szef działu operacji biznesowych

Kierownik działu marketingu i sprzedaży

Przedstawiciel klienta

Omów swoją inicjatywę z zainteresowanymi stronami, aby sprawdzić, czy są nią odsetki. Może to również pomóc w zrozumieniu ich punktu widzenia na problem, który chcesz rozwiązać. W końcu nie chcesz wkładać wysiłku w pełne uzasadnienie biznesowe tylko po to, by interesariusze je odrzucili. 🙅‍♂️

Najłatwiejszym sposobem na zidentyfikowanie kluczowych interesariuszy jest skorzystanie z narzędzia Szablon analizy interesariuszy ClickUp . Ta struktura może pomóc w ocenie wpływu i poziomu wsparcia wszystkich interesariuszy, którzy będą odgrywać rolę w zatwierdzaniu uzasadnienia biznesowego. Informacje te mogą być również przydatne, gdy chcesz zebrać opinie od interesariuszy.

Zidentyfikuj kluczowych uczestników projektu i ich poziom wsparcia za pomocą szablonu ClickUp Stakeholder Analysis Template

Krok 3: Przygotowanie podstawowych informacji i definicji projektu

Po zidentyfikowaniu problemu i zaangażowanych interesariuszy, nadszedł czas, aby rozpocząć tworzenie uzasadnienia biznesowego.

Pierwszą częścią jest sekcja definicji projektu, która ustawia tło dla prezentacji sprawy przed interesariuszami. Obejmuje ona problem, który business case proposes i wyjaśnia, dlaczego rozwiązanie tego problemu jest ważne. Sekcja ta powinna obejmować następujące elementy:

Zidentyfikowany problem i jego wpływ na funkcje Business

Sposób, w jaki projekt lub rozwiązanie może go rozwiązać

Cele, które projekt lub inicjatywa chce osiągnąć

Jakcele projektu są zgodne z krótkoterminowymi celami firmy

Kryteria powodzenia projektu lub inicjatywy

W jaki sposób powodzenie projektu przyczyni się do osiągnięcia przez firmę długoterminowych celów strategicznych?

Najlepszym narzędziem do opracowania tej części dokumentu jest Dokumenty ClickUp -Wbudowany w ClickUp redaktor tekstów i platforma do zarządzania dokumentacją.

Dzięki możliwościom edycji opartej na współpracy w ClickUp Docs, Ty i Twoi interesariusze możecie pracować nad dokumentem Business Case w czasie rzeczywistym, zapewniając jego szybkie i dokładne zakończenie. Interesariusze mogą również komentować obszary wymagające poprawy . Wreszcie, możesz dodać obraz okładki, aby Twoje uzasadnienie biznesowe wyglądało bardziej atrakcyjnie lub użyć poleceń ukośnika, aby szybko dodać atrakcyjne bloki sformatowanego tekstu.

Użyj ClickUp Docs do bogatego formatowania i poleceń / slash, aby pracować wydajniej

Krok 4: Analiza kosztów i korzyści oraz ocena finansowa

Po ustawieniu tła, następnym krokiem jest część dotycząca oceny finansowej. Ta sekcja zostanie dokładnie przeanalizowana podczas prezentacji i służy do uchwycenia odsetków interesariuszy w uzasadnieniu biznesowym. Aby uzyskać maksymalną dokładność, skonsultuj się z kolegą z działu finansowego podczas opracowywania tej części dokumentu.

Niektóre z informacji, które warto tu zawrzeć, obejmują:

Projekty dotyczące zysków finansowych

Koszty, które zostaną poniesione przez projekt

Prognoza przepływów pieniężnych

Analiza kosztów i korzyści i zwrot z inwestycji (ROI)

Analiza wrażliwości w celu wyjaśnienia marginesu błędu w liczbach

Oprócz aspektów finansowych, ta sekcja dotyczy również analiza ryzyka . Informacje na temat wszystkich potencjalnych czynników ryzyka zidentyfikowanych za pomocą analizy SWOT, analizy Monte Carlo i innych metod strategie identyfikacji ryzyka są opisane wraz z ich odpowiednimi strategie łagodzące . Najlepiej będzie omówić ryzyko związane z projektem z interesariuszami zidentyfikowanymi w pierwszym kroku - często mogą oni udostępniać ukryte spostrzeżenia i perspektywy.

ClickUp dostarcza szereg narzędzi, które pomogą ci przeprowadzić każdą z tych analiz. Dla przykładu, możesz skorzystać z narzędzia Szablon analizy kosztów i korzyści ClickUp aby zakończyć analizę kosztów i korzyści.

Przeprowadź wizualną analizę kosztów i korzyści swojego projektu, aby zidentyfikować działania i funkcje generujące zwrot z inwestycji dla Twojego biznesu

Podobnie, szablon Szablon analizy SWOT ClickUp może uchronić Cię przed zapisywaniem rzędów danych w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń Twojej inicjatywy. Jest to bogaty wizualnie szablon, który pozwala łatwo zidentyfikować działania i funkcje o dużym wpływie.

Przeprowadź praktyczną analizę SWOT za pomocą szablonu analizy SWOT ClickUp, aby podejmować świadome decyzje

Krok 5: Ocena alternatywnych rozwiązań

W tej sekcji należy ocenić alternatywy do proponowanego rozwiązania w uzasadnieniu biznesowym. Podkreśl zalety i wady każdej opcji, aby interesariusze mieli zakończony przegląd wszystkich możliwych rozwiązań. Pamiętaj, aby uwzględnić proponowane rozwiązanie w porównaniu, aby wyjaśnić, dlaczego jest ono lepsze niż wszystkie alternatywy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeanalizowaniu i porównaniu alternatyw, skorzystaj z poniższych wskazówek Szablon matrycy porównawczej ClickUp . Użyj go, aby zapisać wszystkie informacje o każdej możliwej alternatywie w różnych polach, a następnie porównać je na tablicy Kanban. Jego wizualny format ułatwia podejmowanie decyzji, a w pełni konfigurowalne pola pozwalają na zapisanie dowolnej liczby parametrów porównawczych.

Skorzystaj z szablonu matrycy porównawczej oraz widoków Tablica i Lista w ClickUp, aby przeanalizować i porównać najważniejsze alternatywy dla Twojej inicjatywy

Krok 6: Opisanie zakresu projektu i podejścia do wdrożenia

Po wyszczególnieniu wszystkich aspektów finansowych projektu i porównaniu go z alternatywnymi rozwiązaniami, należy zdefiniować zakres projektu w uzasadnieniu biznesowym. W tej sekcji ustawiono granice dla oczekujących prac i ograniczenia zasobów potrzebnych do ich zakończenia. Kluczowe informacje w niej zawarte obejmują:

Budżet i alokacja zasobów: Zasoby finansowe i inne, takie jak członkowie zespołu, obszar roboczy, sprzęt itp. które powinny zostać przydzielone do projektu

Zasoby finansowe i inne, takie jak członkowie zespołu, obszar roboczy, sprzęt itp. które powinny zostać przydzielone do projektu Terminy: Czas wymagany do zakończenia każdej części projektu

Czas wymagany do zakończenia każdej części projektu Zależności i powiązania **Szczegóły dotyczące bieżących funkcji Business, na które projekt może mieć wpływ

Deliverables: Co planujesz dostarczyć do końca projektu

Co planujesz dostarczyć do końca projektu Wykluczenia: Co nie jest częścią projektu

Po zdefiniowaniu zakresu projektu, nakreśl dokładne kroki jego realizacji. Najłatwiejszym sposobem do zrobienia tego jest użycie narzędzia Szablon zakresu prac ClickUp . Umożliwia zapisanie każdego aspektu zakresu projektu w dobrze zorganizowany sposób, aby udostępniać go interesariuszom i uzyskać ich opinie.

Szablon zakresu prac ClickUp może pomóc w nakreśleniu wszystkich szczegółów projektu

Krok 7: Opracowanie streszczenia

Gdy wszystkie główne sekcje uzasadnienia biznesowego zostaną zakończone, należy sporządzić podsumowanie streszczenie aby przetrawić kluczowe szczegóły z każdej sekcji. To podsumowanie powinno być zwięzłe, najlepiej nie dłuższe niż dwie strony. Pojawi się jako pierwszy element uzasadnienia biznesowego, zapewniając interesariuszom szybki przegląd proponowanego projektu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu streszczenia, skontaktuj się z Teams ClickUp Brain , sieć neuronowa i asystent pisania AI wbudowany w ClickUp Docs. W ciągu zaledwie kilku sekund może wygenerować doskonałe podsumowanie każdego przygotowanego do tej pory dokumentu biznesowego.

Wykorzystaj ClickUp AI do podsumowywania spotkań i tworzenia elementów akcji

Gdy masz już szkic podsumowania, użyj aplikacji Szablon streszczenia ClickUp aby sformatować i zorganizować je w uporządkowany i prezentowalny sposób.

Stwórz przekonujące podsumowanie swojej sprawy biznesowej za pomocą szablonu ClickUp Executive Summary Template

Krok 8: Łączenie wszystkiego w całość

Teraz nadszedł czas, aby połączyć i ustrukturyzować wszystkie sekcje opracowane do tego momentu, aby sfinalizować swoje uzasadnienie biznesowe. To jest miejsce, w którym Szablon analizy przypadku biznesowego ClickUp może uratować życie.

Szablon zawiera dedykowane sekcje do rejestrowania każdej części uzasadnienia biznesowego. Wszystkie sekcje są ułożone w uporządkowany sposób, aby zapewnić, że po przedstawieniu sprawy wywrze ona trwały wpływ na interesariuszy.

Szablon analizy przypadku biznesowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci przeanalizować potencjalny wpływ decyzji na Twój biznes.

Przykłady Business Cases z życia wzięte

Teraz, gdy już wiesz, jak napisać uzasadnienie biznesowe, sprawdźmy kilka rzeczywistych przykładów tego, jak uzasadnienia biznesowe pozwalają firmom zatwierdzać duże projekty i podejmować strategiczne decyzje:

Przykład Lean startup

Lean startup działający w przestrzeni opieki zdrowotnej boryka się z problemami kadrowymi, które uniemożliwiają mu wprowadzenie produktu na rynek na czas. Szef zespołu ds. rozwoju produktu chce zatrudnić trzech dodatkowych inżynierów, aby przyspieszyć pracę proces rozwoju produktu .

Jednakże, ponieważ jest to lean startup z ograniczenia budżetowe szef zespołu potrzebuje zgody założycieli startupu przed podjęciem decyzji. Teams produktowy przygotowuje więc business case dla zatrudnienia dodatkowych pracowników, a oto główne elementy ich propozycji:

Krótki przegląd tego, jak niewystarczająca liczba pracowników opóźnia rozwój produktu i przesuwa jego premierę poza planowany termin

Opracowanie sposobu, w jaki trzech nowych inżynierów może przynieśćrozwój produktu z powrotem na właściwe tory

Analiza kosztów i korzyści przeprowadzki

Badanie związanych z tym zagrożeń

Przedstawienie alternatywnych rozwiązań i związanego z nimi ryzyka

Zakres zmiany, jak charakter pracy, którą będą wykonywać nowi inżynierowie

Przykład finansowania venture capital

Finansowany przez venture capital startup z branży fintech decyduje się na uruchomienie nowej linii produktów w postaci kart kredytowych. Pozwoli to startupowi na pozyskanie wielu nowych niestandardowych klientów, ale będzie również wymagało znacznych nakładów finansowych inwestycji w marketing i celów kredytowych. Firma przygotowuje więc uzasadnienie biznesowe dla tej nowej linii produktów, starając się uzyskać na nią finansowanie. Oto, co szczegółowo opisują w swoim uzasadnieniu biznesowym:

Zapotrzebowanie na tę nową linię produktów i sposób, w jaki uzupełnia ona inne oferty firmy

Możliwości rynkowe wraz z prognozami przychodów i analizą kosztów i korzyści

Ryzyko związane z projektem, takie jak konkurencja, masowa niewypłacalność i kontrola regulacyjna

Dostępne alternatywy, takie jak uruchomienie przedpłaconych kart debetowych, które prawdopodobnie nie byłyby tak przydatne dla klientówniestandardowego pozyskiwania klientów* Zakres projektu, np. członkowie zespołu pracujący nad nim, przydzielony budżet, harmonogram uruchomienia i oś czasu

Przykład outsourcingu

A Oprogramowanie SaaS z siedzibą w Dolinie Krzemowej chce zmniejszyć wydatki na obsługę klienta bez narażania jakość obsługi . The menedżer produktu jednego ze swoich wiodących produktów wpada na pomysł outsourcingu obsługi klienta. Postanawia więc przygotować uzasadnienie biznesowe przed zaproponowaniem rozwiązania kierownictwu. Uzasadnienie biznesowe przedstawia:

Problem, jakim jest znaczna część przychodów przeznaczanych na obsługę klienta i jak outsourcing może pomóc go zmniejszyć

Zagrożenia związane z outsourcingiem obsługi klienta i strategie ich ograniczania, takie jak posiadanie mechanizmu eskalacji dla nierozwiązanych zgłoszeń wsparcia

Alternatywy i związane z nimi zagrożenia, takie jak korzystanie zChatbotów AI do automatyzacji obsługi klientaco może być frustrujące dla klientów, którzy potrzebują ludzkich wskazówek

Analiza kosztów i korzyści wprowadzenia zmiany

Zakres zmian, np. ilu pracowników obsługi klienta zostanie zwolnionych

Przykład łańcucha dostaw

Firma budowlana z Wirginii boryka się z problemami z dostawami surowców. Dostawca cementu, z którym współpracują, wielokrotnie nie jest w stanie zaspokoić popytu, więc kierownik projektu decyduje się na dodanie redundancji poprzez wdrożenie nowego dostawcy.

Zmiana ta może znacząco wpłynąć na projekt, więc kierownik przygotowuje uzasadnienie biznesowe, aby zaproponować inicjatywę kierownictwu. Sprawa dotyczy następujących kwestii:

W jaki sposób nowy dostawca cementu może zapobiec opóźnieniom w realizacji projektu?

Wiarygodność dostawcy, wykazana przez lata obecności w branży, główne firmy, dla których dostarczał cement itp.

Alternatywni dostawcy, ich obciążenie i informacje o niezawodności

Analiza kosztów i korzyści związanych z dokonaniem zmiany, ponieważ stawki tego dostawcy są nieco wyższe niż stawki dotychczasowego dostawcy

Zakres zmiany, w tym ile dostaw będzie dostarczanych przez nowego dostawcę, na jak długo i po jakiej cenie

Potencjalne wyzwania związane z uzasadnieniem biznesowym i sposoby ich przezwyciężenia

Istnieje wiele błędów popełnianych przez kierowników projektów podczas sporządzania uzasadnienia biznesowego, które mogą zagrozić zatwierdzeniu całego projektu lub inicjatywy. Teraz, gdy omówiliśmy zakończony proces pisania przekonującego uzasadnienia biznesowego, przyjrzyjmy się najczęstszym pułapkom i zbadajmy sposoby ich uniknięcia.

1. Samodzielne sporządzanie

Szczegóły uzasadnienia biznesowego wymagają rozszerzenia badań i wiedzy na temat różnych funkcji biznesowych. Nie kierownik projektu może zrobić to wszystko sam, bez popełnienia błędów lub błędów w ocenie, więc szukaj pomocy w różnych działach firmy, niezależnie od tego, czy są to finanse, marketing czy operacje. 💁

2. Nieprzyjmowanie informacji zwrotnych od interesariuszy

Kolejnym kluczowym błędem podczas tworzenia uzasadnienia biznesowego jest przedstawianie dokumentu interesariuszom z zaskoczenia. Kiedy nie angażujesz odpowiednich interesariuszy na żadnej scenie procesu tworzenia uzasadnienia biznesowego, zwiększasz ryzyko jego odrzucenia. Dzieje się tak, ponieważ:

Nienie znasz ich oczekiwań* Nie odegrali żadnej roli w twoim przypadku biznesowym, przez co są oderwani od twojej pracy

Aby uniknąć takiego scenariusza, należy zaangażować interesariuszy na różnych scenach procesu tworzenia uzasadnienia biznesowego i uzyskać od nich w trakcie przeglądu postępów regularnie.

3. Brak przeglądu lub korekty

Ostatnią rzeczą, jakiej można sobie życzyć podczas przedstawiania sprawy biznesowej, jest literówka lub błędne przedstawienie faktów. Może to pozostawić złe wrażenie na interesariuszach słuchających prezentacji. Mogą nie potraktować Cię poważnie i ostatecznie odrzucić Twoją ofertę propozycję projektu .

Aby zapewnić kuloodporny dokument, należy zawsze przejrzeć i zweryfikować całe uzasadnienie biznesowe przed jego przesłaniem. Zwróć szczególną uwagę na liczby i fakty i sprawdź, czy są one poprawne. Następnie przejdź do prezentacji.

Stwórz przekonujące uzasadnienie biznesowe z ClickUp

Solidne uzasadnienie biznesowe to pierwszy krok do uzyskania zgody interesariuszy na projekt. Jego stworzenie wymaga jednak starannego planu i odpowiednich narzędzi, aby usprawnić cały proces. Na szczęście ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz na każdym kroku tworzenia uzasadnienia biznesowego - od gotowych szablonów i narzędzi do dokumentacji po pomoc w pisaniu opartą na AI. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i napisz uzasadnienie biznesowe, które zyska wsparcie i zaufanie dla Twojego projektu lub inicjatywy.