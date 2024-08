10 darmowych szablonów przypadków biznesowych w PowerPoint & ClickUp

Każdy świetny projekt zaczyna się od solidnego planu. Zanim jednak zagłębisz się w ten plan, potrzebujesz jasnego i zwięzłego uzasadnienia biznesowego, aby go poprzeć.

Oto dobra wiadomość - mamy dla Ciebie najlepsze szablony uzasadnień biznesowych, których możesz użyć w ClickUp i Word.

Czym jest szablon uzasadnienia biznesowego?

Pomyśl o szablonie uzasadnienia biznesowego jak o paszporcie swojego projektu. Szablon uzasadnienia biznesowego szczegółowo opisuje "dlaczego" i "jak" projektu lub proponowanej zmiany biznesowej - jego korzyści, koszty, ryzyko, cele i nie tylko.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przedstawienie pomysłu, czy o uzyskanie zgody, szablon uzasadnienia biznesowego zapewnia potrzebną strukturę.

Co składa się na dobry szablon uzasadnienia biznesowego?

Atrakcyjny szablon uzasadnienia biznesowego to nie tylko liczby; maluje on jasny obraz. Przedstawia korzyści, zwraca uwagę na potencjalne ryzyko i definiuje jasne cele.

Co więcej, solidny szablon uzasadnienia biznesowego jest wszechstronny, przyjazny dla użytkownika i można go dostosować do różnych potrzeb biznesowych. W rzeczywistości kilka szablonów uzasadnień biznesowych wykorzystuje podobną strukturę, aby odpowiedzieć lub odnieść się do tych obszarów:

Podsumowanie : Przedstawia krótki przegląd projektu, ogólne cele i oczekiwane wyniki

: Przedstawia krótki przegląd projektu, ogólne cele i oczekiwane wyniki Oświadczenie o problemie : Jasno definiuje problem, przed którym stoisz i co należy rozwiązać

: Jasno definiuje problem, przed którym stoisz i co należy rozwiązać Proponowane rozwiązanie : Szczegółowo opisuje proponowane rozwiązanie i sposób, w jaki rozwiąże ono problem

: Szczegółowo opisuje proponowane rozwiązanie i sposób, w jaki rozwiąże ono problem Analiza kosztów i korzyści : Zawiera szczegółowy podział kosztów związanych z rozwiązaniem i potencjalne korzyści finansowe

: Zawiera szczegółowy podział kosztów związanych z rozwiązaniem i potencjalne korzyści finansowe Harmonogram projektu : Zarys harmonogramu wdrożenia rozwiązania, w tym kluczowe kamienie milowe - w zasadzie wszystko, co pomoże kierownikowi projektu utrzymać wszystko na właściwym torze

: Zarys harmonogramu wdrożenia rozwiązania, w tym kluczowe kamienie milowe - w zasadzie wszystko, co pomoże kierownikowi projektu utrzymać wszystko na właściwym torze Analiza ryzyka : Identyfikacja potencjalnego ryzyka i sposobu jego ograniczenia

: Identyfikacja potencjalnego ryzyka i sposobu jego ograniczenia Podsumowanie: Podsumuj, dlaczego proponowane rozwiązanie jest najlepszym wyborem dla firmy

10 szablonów uzasadnień biznesowych do wykorzystania w 2024 roku:

Poniżej znajdują się nasze ulubione szablony przypadków biznesowych dostępne obecnie na rynku.

1. Szablon analizy przypadku biznesowego ClickUp

Szablon analizy przypadku biznesowego ClickUp

Rozpoczęcie nowego projektu wymaga solidnych podstaw. A czy jest lepszy sposób na ich stworzenie niż dobrze skonstruowane uzasadnienie biznesowe? Stworzenie takiego dokumentu może jednak stanowić wyzwanie. Wprowadź szablon analizy przypadku biznesowego ClickUp : Twoje najlepsze rozwiązanie!

Ten szablon analizy przypadku biznesowego jest Twoim pomocnikiem w wizualizacji i porównywaniu różnych podejść do problemu biznesowego, określaniu opłacalności projektu za pomocą analizy kosztów i korzyści oraz wskazywaniu kluczowych czynników sukcesu Twojego przypadku biznesowego.

Skorzystaj z niestandardowych statusów naszego szablonu biznesowego, aby monitorować postępy w analizie przypadku biznesowego i utwórz niestandardowe pola, aby móc systematycznie podchodzić do analizy przypadku biznesowego. Możesz przeglądać różne aspekty analizy przypadku biznesowego jako widok dokumentu, wykres Gantta, widok kalendarza lub po prostu listę zadań.

Wykorzystaj pełny pakiet ClickUp

narzędzi do zarządzania projektami

clickUp pozwala na mapowanie zależności między zadaniami a realnymi terminami ich wykonania, a następnie automatyczne śledzenie postępów prac biznesowych przy użyciu automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji. Funkcje te są częścią tego, co czyni ClickUp jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami

oprogramowanie do zarządzania operacjami

dostępne.

Ten szablon uzasadnienia biznesowego pozwala zidentyfikować problem biznesowy i nakreślić cel biznesowy w ClickUp Tasks. Następnie wspólnie przeprowadźcie burzę mózgów w ClickUp Docs, aby zidentyfikować potencjalne rozwiązania dla Twojego przypadku biznesowego.

Na koniec zaprojektuj mapę drogową i przypisz zadania zespołowi. Możesz automatycznie monitorować postępy w swojej sprawie biznesowej za pomocą niestandardowych statusów i ustawiać regularne odprawy w kalendarzu projektu.

Rozpoczynasz nowy projekt biznesowy? Poruszaj się płynnie dzięki szablonowi analizy przypadku biznesowego ClickUp. Pobierz ten szablon

2. Szablon biznesplanu ClickUp

Szablon biznesplanu ClickUp

Każde dobrze prosperujące przedsięwzięcie zaczyna się od solidnego biznesplanu. Nie chodzi tylko o posiadanie pomysłu, ale o wytyczenie jasnego kursu, aby go zrealizować. Szablon biznesplanu ClickUp upraszcza tę podróż, zapewniając skuteczną drogę do nakreślenia:

Krystalicznie jasne cele i misja

Kompleksową strategię wraz z harmonogramem realizacji

Punkty kontrolne wydajności, alerty ryzyka i wskaźniki sukcesu

Wyobraź to sobie, a szablon ClickUp poprowadzi Cię do realizacji!

Dlaczego szablon

Szablon biznesplanu

niezbędne? Dzięki szablonowi biznesplanu ClickUp możesz:

Dokładnie określić swoje cele i aspiracje

Określić profil docelowych odbiorców i ich sektorów

Podkreślić swoją przewagę nad konkurencją

Opracować strategię mającą na celu wykładniczy wzrost

Napisać streszczenie, aby dać inwestorom ogólny przegląd wszystkich badań

Ten skrupulatnie zaprojektowany dokument biznesowy wykorzystuje niestandardowe statusy, dzięki czemu można nawigować od etapu w toku przez etap poprawek i ostatecznie oznaczyć każde zadanie jako "ukończone"!

Organizuj swoje zadania za pomocą niestandardowych pól i przełączaj się między widokami, aby podkreślić różne informacje w oparciu o swoje priorytety.

Solidny pakiet do zarządzania projektami ClickUp pozwala oznaczać wielu członków zespołu, zagnieżdżać podzadania w większych zadaniach i ustawiać wskaźniki priorytetów.

To szablon biznesplanu jest skonfigurowany tak, abyś mógł przeprowadzić burzę mózgów ze swoim zespołem w ClickUp Docs, a następnie wyszczególnić unikalny punkt sprzedaży swojego produktu w ClickUp Tasks. Realizuj swoje cele zgodnie z harmonogramem i budżetem za pomocą wykresów Gantta w ClickUp. Pod koniec proponowanego projektu, przejrzyj swoje osiągnięcia za pomocą ClickUp Goals, aby zobaczyć, gdzie osiągnąłeś cel, a gdzie może być konieczna zmiana podejścia.

Jeśli sukces biznesowy jest Twoim celem, szablon biznesplanu ClickUp jest Twoją mapą. Pobierz ten szablon

3. Szablon dokumentu biznesplanu ClickUp

Szablon dokumentu biznesplanu ClickUp

Stworzenie nienagannego biznesplanu może być skomplikowaną podróżą, biorąc pod uwagę jego znaczenie w pozyskiwaniu inwestorów i interesariuszy. Ale co by było, gdyby istniało narzędzie upraszczające i wzbogacające tę podróż?

Poznaj Szablon dokumentu biznesplanu ClickUp i sprzymierzeńcem w:

Zjednoczeniu zespołu w kierunku wspólnej wizji

Gromadzeniu wszystkich krytycznych danych w celu stworzenia dogłębnego planu

Centralizacji materiałów w celu zapewnienia łatwej dostępności

Rozpocznij nowe przedsięwzięcia lub odmłódź obecne; ten darmowy szablon uzasadnienia biznesowego przekształci Twoje aspiracje w wykonalne kroki. Rozpocznij swoją drogę ku osiągnięciom już dziś!

Ten szablon ClickUp zawiera:

Zakres projektu i wytyczoną ścieżkę pełną wymiernych celów

Narzędzia do zarządzania zasobami w celu realizacji zadań

Proaktywne przewidywanie ryzyka i strategie jego ograniczania

Natychmiastowe, precyzyjne wyszukiwanie i modyfikowanie danych

Oczywiście szablon ten zawiera widok dokumentu, ale jako kierownik projektu masz do dyspozycji takie opcje, jak wykresy Gantta, widoki obciążenia pracą i widoki kalendarza, które pomogą Ci zobaczyć na pierwszy rzut oka informacje, które są dla Ciebie najważniejsze.

Zachowaj kontrolę nad projektem dzięki zaawansowanemu śledzeniu komentarzy i automatyzacjom AI, które sprawiają, że przepływ pracy działa płynnie w tle, podczas gdy Ty wykonujesz więcej pracy.

Aby jak najlepiej wykorzystać ten szablon, zacznij od zebrania celów biznesowych, badań odbiorców, oferty produktów i obrazu finansowego. Możesz użyć

oprogramowanie do zarządzania badaniami

aby pomóc na tym etapie. Następnie możesz użyć widoku tabeli ClickUp, aby stworzyć przejrzyste, łatwe do odczytania streszczenie oraz ocenę rynku i ocenę finansową dla inwestorów. Pobierz ten szablon

4. Szablon biznesplanu ClickUp Lean

Szablon biznesplanu ClickUp Lean

Dążysz do urzeczywistnienia swojego pomysłu na biznes, ale przeszkadzają Ci rozległe wymagania tradycyjnego planowania? Szablon szczupłego biznesplanu ClickUp jest Twoim wybawcą.

Opracuj skuteczną, zwięzłą strategię biznesową, oferując:

Spojrzenie na przedsiębiorstwo z lotu ptaka

Intuicyjne plany do opracowania spójnego biznesplanu

Przyrostową pomoc w dopracowaniu każdego segmentu planu

Usprawnij swoje sprawy biznesowe szybko i niedrogo dzięki usprawnionemu podejściu ClickUp.

Szablon umożliwia zdefiniowanie firmy, opisanie rynku docelowego, ustalenie budżetu i stworzenie celów.

Gdy to zrobisz, użyj niestandardowych statusów, aby monitorować postępy w osiąganiu celów. Możesz ustawić przypomnienia, aby sprawdzać różne obszary swojej działalności i korzystać z różnych widoków, aby sprawdzać swoje priorytety, przeprowadzać burze mózgów w celu uzupełnienia biznesplanu lub zobaczyć oś czasu zadań do wykonania.

Dzięki ClickUp przekształcenie swojej wizji w realne przedsięwzięcie nigdy nie było bardziej dostępne. Uprość, opracuj strategię i odnieś sukces. Pobierz ten szablon

5. Szablon studium przypadku ClickUp

Szablon studium przypadku ClickUp

Stworzenie wpływowego studium przypadku to sztuka strategicznej organizacji i szczegółowej realizacji. Wejdź Szablon studium przypadku ClickUp to Twój najlepszy towarzysz, który pomoże Ci zorganizować, oprawić i płynnie zaprezentować swoje badania.

Skorzystaj z tego prostego szablonu przypadku biznesowego, aby zebrać i skonsolidować dane w celu wsparcia studium przypadku oraz wyciągnąć znaczące wnioski i wnioski z tych informacji.

Takie podejście do studiów przypadku daje przestrzeń do utkania rzeczywistej, wpływowej narracji, która rezonuje z odbiorcami. Historie te są ważnym sposobem na potwierdzenie propozycji sprzedaży konkretnymi wynikami. Opowiadanie innym o sukcesach swoich klientów buduje również zaufanie potencjalnych klientów.

Możesz przeprowadzić burzę mózgów za pomocą ClickUp Whiteboards, a następnie przelać swój plan na papier za pomocą ClickUp Docs. Następnie zorganizuj proces pisania za pomocą listy zadań do wykonania.

ClickUp AI

asystent pisania

może pomóc Ci przekształcić Twoje pomysły w spójną historię. Następnie skorzystaj ze zintegrowanej poczty e-mail i narzędzi do wspólnej edycji ClickUp, aby uzyskać ostateczne zatwierdzenie od klienta.

Świetne studium przypadku to podstawa skutecznego marketingu narzędzia marketingowe dla przedsiębiorstw . Niech ClickUp będzie wiatrem pod jej skrzydłami. Pobierz ten szablon

6. Szablon projektu studium przypadku ClickUp

Szablon projektu studium przypadku ClickUp

Wykorzystaj moc atrakcyjnych narracji dzięki Szablon projektu studium przypadku ClickUp dobrze przygotowane studium przypadku nie tylko dzieli się sukcesami, ale także wzmacnia wiarygodność marki.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zademonstrować problemy napotkane przez klienta i sposób, w jaki Twoja oferta stała się proponowanym rozwiązaniem

Zaprezentować namacalne wyniki, potwierdzając sprawność swojego produktu/usługi potencjalnym klientom

Zapewnić zorganizowany, ustandaryzowany proces biznesowy zapewniając spójny projekt i prezentację marki we wszystkich studiach przypadku

Oszczędność cennego czasu dzięki usprawnionym procesom badań, projektowania i publikacji

Skorzystaj z tego szablonu, aby śledzić postęp studium przypadku, płynnie zarządzać i wizualizować dane, które będą stanowić podstawę studium przypadku, a także korzystać z funkcji zarządzania projektami ClickUp, takich jak zagnieżdżone podzadania, wielu przypisanych i etykietowanie priorytetów, aby tworzenie studium przypadku było dziecinnie proste.

Ten szablon zawiera miejsce na zdefiniowanie celu studium przypadku, wybranie i opisanie tematu, zebranie wszystkich danych w widoku tabeli, przygotowanie narracji w ClickUp Docs, a następnie utworzenie listy zadań do marketingu i promocji studium przypadku. A szablon planu komunikacji może być również pomocnym narzędziem na tym etapie.

Dzięki innowacyjnemu szablonowi ClickUp tworzenie skutecznych studiów przypadku staje się zorganizowanym, wydajnym przedsięwzięciem, zwiększającym sprawność narracyjną Twojej marki. Pobierz ten szablon

7. Szablon planu projektu analizy biznesowej ClickUp

Szablon planu projektu analizy biznesowej ClickUp

Rozpoczęcie projektu analizy biznesowej wymaga skrupulatnego planowania,

wykorzystanie zasobów

i jasne cele. ClickUp Szablon planu projektu analizy biznesowej to dostosowane do potrzeb rozwiązanie umożliwiające płynne poruszanie się po tych zawiłościach.

Ten szablon jest dla Ciebie, jeśli potrzebujesz:

Opracować plan analizy biznesowej dostosowany do celów organizacyjnych

Przeprowadzić ocenę ryzyka i stworzyć strategie ograniczania ryzyka

Bez trudu dostosowywać się do zmieniających się scenariuszy i zapewnić terminową realizację projektu

Wyposaż swój zespół projektowy, aby mógł zagłębić się w niuanse biznesowe, zapewniając całościowe zrozumienie produktów, klientów i aspektów operacyjnych

Szablon planu projektu analizy biznesowej ClickUp pozwala określić zakres i cele planu, zidentyfikować kluczowy personel i jego role, zbudować plan działania, a następnie przypisać niezbędne zasoby, aby osiągnąć cele na czas i w ramach budżetu.

Skorzystaj z ClickUp, aby zebrać zespół i przypisać mu role. Możesz udokumentować rezultaty w ClickUp Docs i oznaczaj ważne kamienie milowe za pomocą ClickUp Tasks.

Dzięki szablonowi ClickUp planowanie projektu analizy biznesowej jest uproszczone i doładowane w celu uzyskania optymalnych wyników. Pobierz ten szablon

8. Szablon planu rozwoju biznesowego ClickUp

Szablon planu rozwoju biznesowego ClickUp

Opracowanie solidnego biznesplanu jest kamieniem węgielnym osiągnięć przedsiębiorczych. Przy niezliczonych zadaniach do wykonania i celach do osiągnięcia, niezbędne staje się usprawnione narzędzie. Tym narzędziem jest Szablon planu rozwoju biznesu ClickUp -Twój najlepszy towarzysz w tworzeniu udanej ścieżki biznesowej.

Dzięki temu szablonowi możesz wyznaczyć precyzyjne, osiągalne cele i śledzić postępy w ich realizacji. Dokumentuj jasne plany, aby spełnić swoje aspiracje biznesowe, ale korzystaj z ClickUp's

narzędzia do współpracy

do edycji i iteracji tych planów po drodze.

Piękno tego szablonu polega na tym, że zapewnia on synchronizację i dostosowanie wszystkich interesariuszy, ponieważ zdefiniowano możliwe do wykonania kroki w celu efektywnego wykorzystania zasobów.

Dzięki szablonowi planu rozwoju firmy ClickUp możesz obrać kurs na niezrównany sukces w biznesie! Pobierz ten szablon

9. Szablon przypadku biznesowego Powerpoint autorstwa SlideModel

Darmowy szablon PowerPoint Business Case to nowoczesny szablon do prezentacji różnych aspektów spraw biznesowych

Podnieś jakość swoich prezentacji biznesowych dzięki

Darmowy szablon PowerPoint Business Case od SlideModel

. Dostosowany do potrzeb współczesnych profesjonalistów, ten dynamiczny szablon ułatwia kompleksową dyskusję na temat nowych inicjatyw biznesowych, wyjaśniając ich znaczenie, cele i potencjalne zyski.

Szablon ten jest idealny dla konsultantów, początkujących przedsiębiorców i MŚP, którzy chcą przedstawić swój opis projektu lub strategię korporacyjną interesariuszom lub inwestorom.

Zawiera angażujący slajd tytułowy, slajdy wprowadzające, opis problemu, propozycję rozwiązania, korzyści, wdrożenie i kluczowe wnioski. Przyciągająca wzrok grafika wektorowa z postaciami ludzkimi, wszechstronne ikony infograficzne i falisty wykres osi czasu ilustrujący kamienie milowe.

Szablon ma pełną możliwość edycji palet kolorów, tła i czcionek. Możliwość dostosowania szablonu zapewnia jego bezproblemową integrację z różnymi prezentacjami.

Szablon jest zoptymalizowany pod kątem programu PowerPoint, ale można też pobrać wersje przeznaczone dla aplikacji Google Slides i Keynote.

Szukasz imponującego medium do zaprezentowania swojej sprawy biznesowej? Szablon SlideModel jest dostępny za jednym kliknięciem. Aby zapoznać się z alternatywnymi projektami, zapoznaj się z kolekcją szablonów PowerPoint Business Case. Zabezpiecz swoją kopię już dziś! Pobierz ten szablon

10. Szablon prezentacji przypadku biznesowego by 24slides

Ten slajd przedstawia proponowany harmonogram wdrażania zmian opisanych w uzasadnieniu biznesowym

Wprowadzenie Szablon prezentacji przypadku biznesowego od 24Slides -Kompleksowy zestaw narzędzi dla innowatorów i wizjonerów gotowych zrewolucjonizować swoją organizację. Każdy przełomowy pomysł wymaga solidnej prezentacji, która zawiera jego istotę, zarówno pod względem finansowym, jak i technicznym.

Stworzony z precyzją, ten szablon oferuje szereg instrumentalnych slajdów dostosowanych do płynnego wyrażenia Twojego pomysłu:

Jasno zdefiniuj swoją wizję i strategiczne cele, które chcesz osiągnąć

Zagłębić się w potencjalne wyzwania, upewniając się, że interesariusze są dobrze poinformowani i przygotowani

Zaproponuj przejrzystą oś czasu, wskazując kamienie milowe i mapując trajektorię projektu

Każdy slajd został skrupulatnie zaprojektowany, aby zapewnić jasność, przekonanie i zrozumiałość. Dzięki szablonowi 24Slides możesz zaprezentować całościowy przegląd swojego pomysłu, zwiększając jego wykonalność i potencjał wdrożeniowy.

Dla tych, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości i promowanie transformacyjnych pomysłów, ten szablon prezentacji uzasadnienia biznesowego służy jako najlepszy towarzysz. Wyraź, wyjaśnij i zrealizuj swoją wizję z niezrównaną finezją. Pobierz ten szablon

Dlaczego ClickUp wyróżnia się w świecie narzędzi biznesowych

Szablony są świetne, ale w połączeniu z intuicyjną platformą oferującą solidne funkcje zarządzania projektami? To zmienia reguły gry.

ClickUp to nie tylko biblioteka wszechstronnych szablonów biznesowych. To kompleksowe narzędzie zaprojektowane w celu usprawnienia projektów, optymalizacji komunikacji i zwiększenia produktywności.

Od konfigurowania przepływów pracy po współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym, ClickUp płynnie integruje każdy aspekt zarządzania projektami.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz uzasadnienie biznesowe, planujesz projekt, czy zarządzasz codziennymi zadaniami, ClickUp jest Twoim kompleksowym centrum, łączącym użyteczność z niezrównaną wydajnością. Zanurz się w ClickUp już dziś i poznaj przyszłość zarządzania biznesem.