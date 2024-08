Dzień z życia menedżera produktu: Rola, obowiązki i narzędzia

Menedżer produktu zarabia średnio $156,524 rocznie. Liczba ta może się różnić w zależności od branży, produktu, lokalizacji geograficznej, doświadczenia, certyfikatów i innych parametrów.

Tak atrakcyjne wynagrodzenie sprawia, że każdy chciałby pełnić upragnioną rolę menedżera produktu. Jednak bardzo niewielu zdaje sobie sprawę z roli i obowiązków na tej pozycji.

W końcu tytuł "Product Manager" rzuca niewiele światła na to, co można zrobić - z wyjątkiem zarządzania produktem. Koncepcja tego, co stanowi "produkt" stale ewoluuje, a produkty cyfrowe i oparte na oprogramowaniu rozszerzają definicję tego, co kiedyś tradycyjnie uważano za dobra materialne.

Czytaj dalej, jeśli chcesz dogłębnie poznać profil menedżera produktu.

Czym jest menedżer produktu?

W zależności od tego, kogo zapytasz, otrzymasz różne odpowiedzi na pytanie "Kim jest menedżer produktu?"

Według niektórych menedżerowie produktu badają, identyfikują i konceptualizują produkty warte zbudowania. Inni uważają, że organizują cykl rozwoju produktu. Niektórzy ograniczają swoją rolę do rozwoju funkcji lub analizy produktu.

Żaden z nich nie myli się w swojej definicji tego, kim jest menedżer produktu. W końcu menedżerowie produktu robią to wszystko bezpośrednio lub pośrednio - a nawet więcej.

Jesteśmy tu jednak po to, aby nadać więcej struktury i zrozumienia twojemu rozumieniu menedżera produktu.

Wszystko sprowadza się do tego: Menedżer produktu to profesjonalista odpowiedzialny za produkt. Przedsiębiorcy tacy jak Ben Horowitz chcą, abyś myślał o nich jako o CEO produktu. Pełnią oni funkcję przez cały cykl rozwoju produktu, od planu i strategii po uruchomienie i ulepszanie. Wiąże się to z zarządzaniem zadaniami, budowaniem relacji, koordynacją, gaszeniem pożarów i nie tylko.

Podczas obsługi takich działań w całym międzyfunkcyjne Teams menedżerowie produktu są kluczowym łącznikiem między interesariuszami, programistami, projektantami, sprzedażą i marketingiem oraz zespołami obsługi klienta.

Eksperci tacy jak Martin Eriksson nazywa menedżerów produktu skrzyżowaniem doświadczenia użytkownika (UX), biznesu i technologii.

Role i obowiązki menedżera produktu

Role i obowiązki menedżerów produktu są równie zróżnicowane, ponieważ noszą oni wiele kapeluszy. Chociaż mogą istnieć różnice specyficzne dla branży, menedżer produktu jest zazwyczaj zaangażowany w następujące działania:

Ideacja produktu: Przeprowadzanie badań rynkowych w celu zidentyfikowania trendów, możliwości i wymagań klientów dotyczących nowego produktu lub funkcji. Opracowanie dokumentu wizji produktu i przekazanie go wszystkim zainteresowanym stronom

Przeprowadzanie badań rynkowych w celu zidentyfikowania trendów, możliwości i wymagań klientów dotyczących nowego produktu lub funkcji. Opracowanie dokumentu wizji produktu i przekazanie go wszystkim zainteresowanym stronom Planowanie i tworzenie mapy drogowej: Przygotowanie mapy drogowej produktu, która nakreśla oś czasu do wydania produktu i kamienie milowe po drodze. Identyfikacja funkcji i wydajności produktu oraz nadawanie priorytetów tym, które są kluczowe dla powodzenia produktu

Przygotowanie mapy drogowej produktu, która nakreśla oś czasu do wydania produktu i kamienie milowe po drodze. Identyfikacja funkcji i wydajności produktu oraz nadawanie priorytetów tym, które są kluczowe dla powodzenia produktu Rozwój produktu: Stworzenie zespołu produktowego składającego się z ekspertów lub przedstawicieli z działu projektowania, inżynierii, sprzedaży, marketingu i innych. Koordynacja z tymi teamami w celu zachęcenia do współpracy i zapewnienia, że cykl rozwoju produktu jest na właściwym torze i zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami, osiami czasu i budżetami

Stworzenie zespołu produktowego składającego się z ekspertów lub przedstawicieli z działu projektowania, inżynierii, sprzedaży, marketingu i innych. Koordynacja z tymi teamami w celu zachęcenia do współpracy i zapewnienia, że cykl rozwoju produktu jest na właściwym torze i zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami, osiami czasu i budżetami Zaangażowanie interesariuszy: Współpraca między zespołami produktowymi w różnych działach i przekazywanie krytycznych aktualizacji i postępów zewnętrznym interesariuszom

Współpraca między zespołami produktowymi w różnych działach i przekazywanie krytycznych aktualizacji i postępów zewnętrznym interesariuszom Ocena informacji zwrotnych: Zbieranie informacji zwrotnych od klientów lub użytkowników końcowych poprzez badania grup fokusowych, ankiety i podstawową analizę danych. Filtrowanie istotnych i ważnych informacji zwrotnych od głównych klientów w celu poprawy użyteczności produktu

Zbieranie informacji zwrotnych od klientów lub użytkowników końcowych poprzez badania grup fokusowych, ankiety i podstawową analizę danych. Filtrowanie istotnych i ważnych informacji zwrotnych od głównych klientów w celu poprawy użyteczności produktu Zarządzanie zmianą: Monitorowanie konkurencji, trendów rynkowych i innych zmiennych w celu dostosowania i ponownej kalibracji strategii produktu

Monitorowanie konkurencji, trendów rynkowych i innych zmiennych w celu dostosowania i ponownej kalibracji strategii produktu Wprowadzenie produktu na rynek: Planowanie i realizacja działań marketingowych przed wprowadzeniem produktu na rynek i w dniu wprowadzenia produktu na rynek, aby zapewnić płynne i niezapomniane wprowadzenie produktu na rynek

Planowanie i realizacja działań marketingowych przed wprowadzeniem produktu na rynek i w dniu wprowadzenia produktu na rynek, aby zapewnić płynne i niezapomniane wprowadzenie produktu na rynek Analiza wydajności: Definiowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i wykorzystywanie ich do pomiaru wydajności produktu

Definiowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i wykorzystywanie ich do pomiaru wydajności produktu Zarządzanie ryzykiem: Identyfikacja potencjalnego ryzyka i wyzwań, które mogą utrudnić rozwój produktu i zapewnienie jego trwałości

Identyfikacja potencjalnego ryzyka i wyzwań, które mogą utrudnić rozwój produktu i zapewnienie jego trwałości Aktualizacje produktu lub funkcji: Wykorzystanie spostrzeżeń opartych na danych do oceny wymagań klientów lub luk w istniejącym produkcie, którymi zespół produktowy zajmie się podczas opracowywania nowego produktu lub funkcji

Menedżerowie produktu muszą posiadać wiele umiejętności do zarządzania i organizowania tak różnorodnych działań.

Jak wygląda dzień z życia Product Managera?

Kiedy jesteś menedżerem produktu, nie ma dwóch takich samych dni. Jednego dnia prowadzisz burzę mózgów z zespołem inżynierów, a drugiego rozumiesz wyzwania, przed którymi stoją zespoły obsługi klienta i wsparcia. Możesz tworzyć historie użytkowników w oparciu o opinie klientów lub przygotowywać strategię wejścia na rynek z zespołem sprzedaży.

Jednak dwie rzeczy są stałe w codziennym życiu menedżera produktu.

Nigdy nie będzie nudnej chwili. Każdy dzień będzie obfitował w spotkania. Musisz uczestniczyć w około 3-5 spotkaniach dotyczących zarządzania produktem z różnymi zespołami o różnych funkcjach i przez cały czas być mocno zaangażowanym.

Na tej notatce znajduje się zestawienie tego, jak wygląda typowy dzień z życia menedżera produktu:

Rano: Komunikacja i współpraca

Menedżerowie produktu poświęcają swoje poranki na nadrabianie zaległych zadań, ustalanie ich priorytetów i aktualizowanie mapy drogowej produktu na dany dzień. W związku z tym poranek obraca się wokół:

Sprawdzanie e-maili, wiadomości i innych komunikacji asynchronicznej kanałów w poszukiwaniu pilnych wiadomości, problemów lub aktualizacji

Organizowanie codziennych spotkań standup (lub spotkań głównego zespołu) z różnymi zespołami o różnych funkcjach w celu podsumowania bieżących zadań, postępów i wyzwań

Angażowanie się w dyskusje z głównymi zespołami inżynierów produktu i rozwiązywanie wszelkich przeszkód, wyjaśnianie wymagań i zapewnianie zrozumienia wizji produktu

Ustawienie priorytetów na dany dzień oraz informowanie o planie dnia i oczekiwaniachrezultaty różnym teamom

Ponieważ spotkania dotyczące zarządzania produktem są integralną częścią pierwszej połowy dnia w życiu menedżera produktu, oto krótki przegląd tego, co dzieje się podczas spotkań z zespołami o różnych funkcjach:

Zespół ds. rozwoju produktu: Sprawdzanie postępów poczynionych przez zespoły ds. rozwoju, przeglądanie prototypu lub wersji demonstracyjnych produktu oraz udostępnianie historii użytkowników

Sprawdzanie postępów poczynionych przez zespoły ds. rozwoju, przeglądanie prototypu lub wersji demonstracyjnych produktu oraz udostępnianie historii użytkowników Zespół projektowy: Pomaganie zespołowi projektowemu w przezwyciężaniu bloków twórczych, sugerowanie pomysłów i innowacji oraz przeglądanie istniejących elementów projektu

Pomaganie zespołowi projektowemu w przezwyciężaniu bloków twórczych, sugerowanie pomysłów i innowacji oraz przeglądanie istniejących elementów projektu Zespół marketingowy: Zapewnienie im dostępu do odpowiednich materiałów marketingowych, wiadomości, zasobów i innych zabezpieczeń wymaganych do rezonowania z docelowymi odbiorcami

Zapewnienie im dostępu do odpowiednich materiałów marketingowych, wiadomości, zasobów i innych zabezpieczeń wymaganych do rezonowania z docelowymi odbiorcami Zespół ds. sprzedaży: Współpraca z zespołem ds. marketingu, zrozumienie konkretnych wyzwań stojących przed spotkaniem z celami sprzedaży i przegląd wyników sprzedaży w przeszłości

Współpraca z zespołem ds. marketingu, zrozumienie konkretnych wyzwań stojących przed spotkaniem z celami sprzedaży i przegląd wyników sprzedaży w przeszłości Zespół obsługi klienta: Zapewnienie, że zespół obsługi klienta posiada wymagane przeszkolenie, aby rozwiązywać problemy klientów i zbierać opinie klientów w celu ulepszenia produktu

Popołudnie: Planowanie i myślenie strategiczne

Popołudnie to najbardziej dynamiczna część dnia w życiu menedżera produktu. W tym okresie spędzają oni czas na planowaniu i tworzeniu pomysłów. W związku z tym można ich znaleźć:

Śledzenie liczb udostępnianych przez zespoły sprzedaży i marketingu oraz przeprowadzanie dogłębnej analizy SWOT produktu

Przeglądanie powtarzających się problemów oznaczonych w biletach obsługi klienta i wykorzystywanie ich jako danych wejściowych do identyfikacji obszarów udoskonalenia produktu

Badanie warunków rynkowych poprzez śledzenie trendów branżowych, wiarygodnych wiadomości i raportów, analiz ekspertów, strategii konkurencji, wpisów na blogach i innej literatury

Ponowna kalibracja różnych strategii związanych z produktem zależnie od warunków rynkowych, niestandardowych wymagań i problemów związanych z obecnymi strategiami

Analizowanie danych dotyczących użytkowania produktu za pomocą różnych metod wskaźniki zarządzania produktem takich jak aktywni użytkownicy, wskaźnik retencji, czas trwania sesji, zaangażowanie użytkowników itp.

Przeprowadzanie analizy konkurencji w celu ustalenia punktów odniesienia, w jaki sposób produkt wypada na tle konkurencji, identyfikowanie możliwości zróżnicowania produktu i uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz powielanie skutecznych strategii przyspieszania rozwoju produktu

Zapewnienie współpracy i komunikacji między członkami zespołu, zespołami i działami oraz rozwiązywanie wszelkich problemów lub konfliktów, które pojawią się w jej trakcie

Testowanie produktu lub jego prototypów w celu zapewnienia, że spełnia on wymagane standardy projektowania i użyteczności

Śledzenie projektu monitorowanie postępów w stosunku do założeńoś czasu projektu i notatka obszary, które wymagają dostosowania. Dostosowywanie takich aspektów jak alokacja zasobów, ograniczanie ryzyka, zarządzanie zmianami itp. w celu utrzymania wszystkiego na właściwym torze

Komunikowanie się z właścicielami produktu i informowanie ich o statusie produktu, przewidywanych wyzwaniach, kompromisach między funkcjami, budżetem i osią czasu itp.

Wieczór: Rozważanie kolejnych kroków

Gdy dzień pracy zbliża się do końca, menedżerowie produktu poświęcą ten czas na przegląd, refleksję i dokumentację. W tej fazie będą oni:

Przeprowadzić kompleksowy przegląd wszystkich zadań i historyjek użytkownika zakończonych w ciągu dnia, w tym trwających. Upewnią się, że każdy element jest zgodny ze standardami jakości i ogólnymi celami zarządzania projektami

Zaktualizować mapę drogową na stronie narzędzia do zarządzania produktem tak, aby wszyscy członkowie teamu, kierownictwo wyższego szczebla i zewnętrzni interesariusze byli na bieżąco z osiągnięciami, kamieniami milowymi i niepowodzeniami dnia

Refleksja nad kluczowymi wnioskami zarejestrowanymi podczas spotkań po sprincie i porównanie celów osiągniętych do tej pory z planowanymi, przy jednoczesnej ocenie powodzenia i obszarów wymagających poprawy

Dokumentowanie stwierdzeń dotyczących problemów oraz proponowanie hipotez i potencjalnych rozwiązań. Przekazanie ich odpowiednim interesariuszom do refleksji w celu ustawienia wspólnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Ocenić zaległości produktowe i uzyskane dzięki nim spostrzeżenia

Angażowanie się w codzienną komunikację i współpracę z głównymi członkami zespołu w celu rozwiązywania wszelkich nierozstrzygniętych problemów lub wątpliwości

Uchwycenie kluczowych wniosków i najważniejszych wydarzeń z całego dnia. Ten dziennik oferuje perspektywę i rzuca światło na proces rozwoju produktu

Przygotuj się na następny dzień, określając priorytety, notując wyzwania i kolejne kroki, aby utrzymać przepływ pracy do następnego dnia roboczego

Korzyści i wyzwania związane z byciem menedżerem produktu

Ze wszystkiego omówionego do tej pory wynika, że zarządzanie produktem jest wyzwaniem. Jednocześnie jest to satysfakcjonujący zawód z atrakcyjnymi dodatkami. W tym kontekście przyjrzyjmy się niektórym korzyściom i wyzwaniom związanym z byciem menedżerem produktu.

Po pierwsze, zaczniemy od zalet, które wiążą się z tą rolą:

Ponieważ jesteś odpowiedzialny za produkt i jego rozwój, widzisz bezpośredni wpływ wartości, jaką wnosi on do organizacji lub jej cyklu pracy

Wizualizacja wpływu produktu lub jego ulepszeń na użytkownika końcowego za pomocą wskaźników UX i opinii klientów

Zdolność do pracy z różnorodnymi, wielofunkcyjnymi teamami daje możliwość zapoznania się z różnymi funkcjami biznesowymi przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych

Wysoki stopień autonomii i własności produktu zachęca do podejmowania strategicznego ryzyka w celu osiągnięcia większego powodzenia

Twoje umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów są nieustannie testowane, a Ty szukasz innowacji i ulepszeń w swoim produkcie

Jest to pozycja, która wymaga ciągłego uczenia się, ponieważ musisz być na bieżąco z funkcjami i specyfikacjami produktu, będąc jednocześnie na bieżąco z dynamiką rynku, trendami branżowymi i nowymi technologiami

Zyskujesz dogłębne zrozumienie swojego produktu i jego przewagi konkurencyjnej na tle panujących warunków rynkowych

Opanowanie sztuki zarządzania produktem odblokowuje różne możliwości rozwoju kariery, które mogą doprowadzić cię do stanowiska dyrektora zarządzającego

Następnie mamy niezbyt dobre części:

Równoważenie krótkoterminowych celów z długoterminową wizją produktu może być wyczerpujące, szczególnie w przypadkukonkurujących priorytetów i zmieniającymi się oczekiwaniami interesariuszy

Brak jasno określonego celu lub bycie zaskoczonym przez nagłe zakłócenia i zmiany na rynku prowadzi do znacznej niepewności w zarządzaniu produktem

Zaspokajanie różnych oczekiwań interesariuszy o różnych priorytetach i odsetkach może być wyzwaniem

Utrzymanie kanałów komunikacji i przekazywanie informacji przez interesariuszy technicznych i nietechnicznych może być trudne

Zdefiniowanie właściwego ustawienia wskaźników wydajności do pomiaru powodzenia produktu jest złożone i wymaga pracy z danymi jakościowymi i ilościowymi

Zarządzanie ograniczeniami czasowymi i budżetowymi w stosunku do wymagań jakościowych może być delikatnym balansowaniem

Obsługa informacji zwrotnych od klientów lub użytkowników przy jednoczesnym spotkaniu z celami produktu nadaje zarządzaniu produktem pewien stopień niejednoznaczności

Poleganie na całym zespole produktowym może być nieco zniechęcające

Usprawnienie pracy menedżerów produktu dzięki ClickUp

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania pracą, które zwiększa wydajność, współpracę i efektywność. Jeśli chcesz nabyć jakąś umiejętność, ClickUp pomoże Ci osiągnąć ten cel. Jeśli już jesteś w czymś genialny, ClickUp pomoże Ci stać się w tym lepszym - i to samo dotyczy zarządzania produktem.

Oto krótki opis tego, jak z niego korzystać ClickUp dla zarządzania produktami :

Centralne zarządzanie zadaniami

Twórz, zarządzaj i przydzielaj zadania jednym kliknięciem dzięki ClickUp

ClickUp to scentralizowana platforma do zarządzania wieloma projektami . Użyj go do organizowania trwających projektów i leżących u ich podstaw zadań. Bez wysiłku twórz, przypisuj i śledź zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć, niezależnie od sceny w cyklu życia produktu.

Proaktywnie nadzoruj wszystkie zadania i rozwijaj produkt, ustawiając priorytety, uwzględniając zależności między zadaniami i konfigurując zautomatyzowane cykle pracy. To ostatnie może mieć kluczowe znaczenie dla zarządzania zaległościami.

Gotowe do użycia szablony

Szablon strategii produktu od ClickUp Korzystając z ClickUp, menedżerowie produktu nie muszą zaczynać swojej pracy od zera. ClickUp posiada bibliotekę gotowych do użycia szablonów, które zwiększają prawdopodobieństwo powodzenia. Wystarczy wybrać odpowiedni szablony zarządzania produktem i zacznij tworzyć swój produkt.

Interaktywne mapy drogowe

interaktywne i angażujące mapy drogowe produktów na ClickUp_

Planowanie produktu i mapy drogowe stają się coraz łatwiejsze do zarządzania dzięki ClickUp. Menedżerowie produktu mogą tworzyć interaktywne i wizualne mapy drogowe przedstawiające proces rozwoju produktu jednocześnie zaznaczając różne osie czasu i kamienie milowe, które pojawiają się po drodze. Intuicyjna funkcja "przeciągnij i upuść" sprawia, że aktualizacja map drogowych produktów jest bezbolesna.

Widok ogólny projektu

widok listy zaległości produktowych do szybkiego wprowadzania danych_

ClickUp oferuje widok cyklu życia produktu na najwyższym poziomie. Wystarczy rzut oka, aby zapoznać się z aktualnym statusem rozwoju, trwającymi działaniami, zaangażowanymi interesariuszami, terminami, kamieniami milowymi i nie tylko.

Przełączaj się między różnymi szablony rozwoju produktu w celu dopasowania do konkretnych wymagań. Prostota takiego pulpitu zapewnia, że przechowywane w nim informacje są dostępne i zrozumiałe dla wszystkich - od teamów deweloperskich po właścicieli produktów.

Współpraca w czasie rzeczywistym

przestrzeń do wspólnego projektowania produktów na ClickUp_

ClickUp działa jako platforma do nawiązywania wielokanałowej komunikacji - zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Menedżerowie produktu mogą udostępniać sugestie, dane wejściowe, porady lub instrukcje bezpośrednio w ramach zadania za pomocą komentarzy i etykiet.

Funkcja wiadomości błyskawicznych pozwala im rozmawiać z innymi członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Nie wspominając już o tym, że mogą używać ClickUp do planowania sprintów i codzienne spotkania zespołu lub standupy.

Śledzenie postępów i raportowanie

ClickUp umożliwia śledzenie postępów w realizacji celów

ClickUp odgrywa kluczową rolę w śledzeniu postępów. Jest to kompleksowe repozytorium wielu informacji dotyczących statusu i postępu projektu. Elastyczność przełączania się między różnymi narzędziami wizualizacji zapewnia większą przejrzystość.

Jednocześnie platforma generuje korzystne, oparte na danych i wnikliwe raporty, które rzucają światło na wszelkie nieefektywności, wąskie gardła i możliwości, które wymagają natychmiastowej uwagi.

Dowiedz się więcej Narzędzia sztucznej inteligencji dla menedżerów produktu !

Narzędzia do zarządzania produktem, które sprawią, że Twoje przeciętne dni będą lepsze

Ten wpis na blogu to okno na typowy dzień z życia kierownika projektu. Dzięki tak bogatym spostrzeżeniom docenisz, w jaki sposób narzędzia do zarządzania produktem, takie jak ClickUp, zapewniają wydajność, dokładność i jakość w złożonej sieci codziennych działań związanych z zarządzaniem produktem. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie harmonogramu na dany dzień (lub tydzień czy miesiąc), czy też o zajęcie się backlogiem w celu nadrobienia zaległości w realizacji niektórych oczekujących zadań... ClickUp oferuje optymalne rozwiązanie, które sprawi, że Twój dzień będzie jaśniejszy!