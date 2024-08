Oto jak wygląda dzień z życia dyrektora generalnego

Jak wygląda dzień z życia dyrektora generalnego? Odpowiedź na to pytanie zależy od różnych czynników, takich jak wielkość organizacji i branża.

Pomimo tych różnic, wszyscy dyrektorzy generalni mają pewne cechy wspólne. Jako dyrektor generalny zajmują najwyższą pozycję w organizacji. Mają również kilka wspólnych obowiązków: napędzanie wzrostu i ekspansji, zarządzanie ogólnymi operacjami, a w przypadku firm nastawionych na zysk, poprawa rentowności.

Na co dzień oznacza to, że praca ta jest w dużej mierze strategiczna. Dyrektorzy generalni spędzają czas na spotkaniach z interesariuszami, kierownictwem i innymi członkami zarządu, aby nadzorować operacje. Tworzą oni również wizję i strategie, które organizacja będzie realizować w celu dalszego rozwoju.

Podróżowanie jest również często częścią tej pracy. Prezesi powinni spodziewać się udziału w konferencjach, spotkań z nowymi klientami i nie tylko.

To uproszczona wersja tego, co dzieje się w typowym dniu pracy CEO. Zanurzmy się głębiej, aby poznać tę rolę i sposób, w jaki współpracują z większym zespołem kierowniczym.

Zrozumienie roli CEO

Więc jakie są niektóre z rzeczy, których przeciętny CEO może oczekiwać w ciągu typowego dnia? Przeanalizujmy niektóre z najczęstszych obowiązków i wyzwań, które napotkasz, wraz z przeglądem tego, jak odnoszący sukcesy CEO zarządzają swoim czasem i całą firmą. ✨

Obowiązki i oczekiwania CEO

Chociaż mogą istnieć pewne różnice w zależności od organizacji lub branży, istnieje kilka obowiązków i oczekiwań, które większość dyrektorów generalnych musi spełniać. Przyjrzyjmy się im.

Nadzorowanie i ujednolicanie strategicznego kierunku organizacji

Podczas gdy menedżerowie niższego szczebla często zajmują się najważniejszymi działaniami operacyjnymi, odnoszący największe sukcesy dyrektorzy generalni wykorzystują swój odgórny widok organizacji jako całości, aby wszyscy byli zgodni co do strategicznego kierunku. ➡️

Tworzenie i wdrażanie planów długoterminowych

Praca CEO często obejmuje element przedsiębiorczości. Muszą oni być w stanie współpracować z innymi członkami C-suite, aby stworzyć wizję dla organizacji i szukać nowych możliwości biznesowych.

Monitorowanie wyników finansowych organizacji

Proste dodawanie wartości pieniężnych do zadań w celu śledzenia budżetów projektów

Podczas gdy poszczególne działy i projekty będą miały swój własny budżet i zespół zarządzający, CEO jest odpowiedzialny za ogólne wyniki finansowe organizacji. Oznacza to monitorowanie i śledzenie kondycji finansowej firmy, aby wszystko działało sprawnie.

Obsługa public relations i zobowiązań medialnych

Odnoszący największe powodzenia dyrektorzy generalni są często uważani za twarz firmy i jej strategii. Oznacza to, że muszą rozmawiać z członkami mediów, brać udział w wywiadach, przemawiać do opinii publicznej, przemawiać na konferencjach i uczestniczyć w innych wydarzeniach związanych z public relations.

Tworzenie i podtrzymywanie kultury organizacyjnej

Praca CEO obejmuje nie tylko zarządzanie, ale także przywództwo. Jego styl przywództwa bezpośrednio wpływa na kulturę firmy i środowisko pracy dla pracowników. Ustawienie pozytywnego przykładu jako lidera pomoże poprawić kulturę organizacyjną, dynamikę zespołu i ogólną wydajność.

Utrzymywanie odpowiedzialności wobec Tablicy

Zarówno CEO, jak i rada nadzorcza nadzorują wyniki organizacji. Jednak to CEO jest odpowiedzialny za raportowanie do rady nadzorczej i otrzymywanie informacji zwrotnych na temat kierunku rozwoju organizacji.

Wyzwania stojące przed dyrektorami generalnymi

Typowy dzień z życia CEO wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale i wyzwaniami. Odnoszący powodzenie CEO szybko uczą się - i wdrażają - strategie pozwalające sprostać niektórym z tych wyzwań.

Czego więc można się spodziewać? Oto niektóre z najważniejszych wyzwań. 👀

Równoważenie życia osobistego i dobrego samopoczucia z pracą

Rola CEO może być gorączkowa. Kluczowe jest ustawienie wyraźnych granic między życiem zawodowym a osobistym, aby praca nie zabierała czasu przeznaczonego na rodzinę, przyjaciół i dobre samopoczucie.

Limit zasobów organizacyjnych

Zobacz obciążenie pracą zespołu na pierwszy rzut oka, aby lepiej oddelegować lub ponownie przydzielić zadania i szybko zrozumieć, kto ma za mało lub za dużo pracy

Ani startupy, ani firmy z listy Fortune 500 nie mają nieograniczonych zasobów. Bez względu na to, jak duża jest Twoja wizja organizacji, musisz dowiedzieć się, jak możesz ją zrealizować przy użyciu dostępnych zasobów i siły roboczej.

Zła komunikacja

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

W niektórych organizacjach linie komunikacyjne są niejasne. Do CEO należy ustanowienie kultury przejrzystości i otwartej komunikacji między Teams i kierownictwem.

Opór przed zmianami

Zmiany są naturalną częścią biznesu, ale czynniki takie jak bezpieczeństwo pracy lub niepewność co do nowych obowiązków lub warunków pracy mogą prowadzić do tego, że pracownicy niechętnie akceptują zmiany. Jako CEO musisz zidentyfikować pierwotną przyczynę oporu, a następnie zająć się nią bezpośrednio, aby złagodzić obawy i niepewność.

Niska wydajność pracowników

Gdy członkowie Teams lub działy nie osiągają wyników zgodnych ze standardami, łatwo jest założyć, że problemem jest słaba etyka pracy. Jednak dyrektorzy generalni muszą być w stanie podejść do tego problemu z otwartym umysłem. Gdy członkowie zespołu nie są w pełni zaangażowani w swoje projekty, przyczyny mogą leżeć w zbyt dużym obciążeniu pracą lub problemach kulturowych - a CEO muszą być w stanie zidentyfikować te problemy i je naprawić.

Pokusa mikrozarządzania

Naturalnie, dyrektorzy generalni bardzo troszczą się o swoje organizacje - co może prowadzić do niepokoju o wyniki lub postępy w realizacji projektów. Dla niektórych liderów kuszące staje się mikrozarządzanie w wysiłku utrzymania wszystkiego na właściwym torze. Choć mogą stać za tym dobre intencje, mikrozarządzanie prowadzi do demotywacji pracowników , wysokiego poziomu stresu dla wszystkich zaangażowanych i niższej wydajności.

Jak CEO zarządzają swoim czasem

Dokładne rejestrowanie czasu spędzonego na zadaniach i projektach w ClickUp

Jedną z rzeczy, których nie uczą w szkole biznesu, jest to, jak skutecznie zarządzać napiętym harmonogramem. A jako CEO, nie ma możliwości, aby to zrobić. Aby nadążyć za wszystkim, musisz polegać na kilku sprawdzonych strategiach zarządzania czasem:

Korzystanie ze śledzenia czasu, wydajności, luboprogramowanie do zarządzania projektami do tworzenia kalendarzy i szczegółowych harmonogramów 📆

Bloki czasowe w harmonogramie, aby utworzyć skoncentrowane fragmenty czasu na projekty, spotkania i komunikację

Podziel zadania na te o wysokiej i niskiej wartości, a następnie oddeleguj zadania o niskiej wartości innym osobom

Naucz się mówić "nie" nowym zadaniom lub czynnościom, które pojawiają się, ale nie są jeszcze w twoim harmonogramie

typowy dzień dla dyrektora generalnego

Jak właściwie wygląda dzień CEO? Pokażemy Ci kilka porannych rutynowych działań CEO, którzy odnieśli powodzenie, a także wgląd w to, jak większość z nich układa swoją codzienną rutynę w pracy i w domu. 👀

Poranne rutyny prezesów odnoszących sukcesy : Przykłady studium przypadku

Jak odnoszący sukcesy liderzy biznesu radzą sobie z zrobieniem tego wszystkiego? Dla większości dyrektorów generalnych zaczyna się to od porannej rutyny, która koncentruje się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, aby zapewnić solidne podstawy na cały dzień. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Anna Wintour, redaktor naczelna Vogue

Jeden wspólny motyw, który można zauważyć wśród odnoszących powodzenie liderów? Większość z nich stara się dopasować poranny trening. Anna Wintour nie jest inna. Jej dzień zaczyna się o 5:45 rano. Po wstaniu gra godzinę w tenisa. Następnie jej stylistka poprawia jej włosy i wychodzi do pracy.

Alexi Nazem, CEO Nomad Health

Dla Alexi Nazem jego dzień zaczyna się o 7 rano od przeczytania wiadomości online, a następnie szybkiego sprawdzenia e-maili. Następnie prysznic, śniadanie i 20-minutowy spacer do biura, który daje mu dawkę aktywności fizycznej oraz czas na przemyślenie i zaplanowanie nadchodzącego dnia.

Bill Gates, były dyrektor generalny Microsoft

Bill Gates to kolejny CEO, który wpisuje fitness w swoją poranną rutynę . Codziennie wykonuje godzinny trening cardio. Następnie przegląda najnowsze wiadomości z głównych gazet, aby nadrobić zaległości w bieżących wydarzeniach - i zwraca szczególną uwagę na tematy dotyczące zdrowia.

Zrozumienie struktury pracy: Planowanie, spotkania, podejmowanie decyzji

Chociaż każdy jest nieco inny pod względem tego, jak pracuje mu się najlepiej, większość dyrektorów generalnych stosuje podobną rutynę na co dzień. Nie jest to nic skomplikowanego - wystarczy postępować zgodnie z poniższym prostym schematem dojazdu do pracy, poranka w pracy i popołudnia. 🙌

Dojazd

Dla przeciętnego lidera - nie tylko CEO, ale także COO, CFO i innych członków zespołu kierowniczego - dzień zaczyna się od dojazdu do pracy. Odnoszący powodzenie liderzy postrzegają ten czas jako szansę na wielozadaniowość.

Nie oznacza to jednak, że powinieneś prowadzić jedną ręką, a drugą pisać na klawiaturze! Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Oznacza to jednak, że wielu liderów wykorzystuje ten czas do zrobienia zaległości w podcastach lub słuchaniu odpowiednich audiobooków. W napiętym harmonogramie może to być ważny czas na pracę nad rozwojem osobistym. Dyrektorzy generalni często poświęcają ten czas na słuchanie wiadomości lub wykonywanie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym, aby mieć przewagę w codziennej komunikacji.

W przypadku dyrektorów generalnych, którzy mogą korzystać z transportu publicznego, możliwości są szersze. Wielu z nich wykorzystuje ten czas do czytania i odpowiadania na e-maile lub do zrobienia researchu do nadchodzących projektów i prezentacji.

Poranek

Dla większości ludzi wydajność jest najwyższa w godzinach porannych. To właśnie wtedy jesteś najbardziej rozbudzony, czujny i pełen energii - zanim dopadnie cię popołudniowy zastój i zanim siła woli zacznie spadać w ciągu dnia. Poranki są również mniej rozpraszające, ponieważ e-maile i problemy wymagające uwagi zwykle pojawiają się w miarę upływu dnia.

Szybkie ustawienie priorytetu zadania w ramach zadania, aby poinformować, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności

To właśnie dlatego wielu odnoszących powodzenie liderów przeznacza poranki na burze mózgów, planowanie, podejmowanie decyzji i pracę nad projektami, a nie na spotkania i zarządzanie e-mailami. Najważniejsze zadania - niekoniecznie te najtrudniejsze - należy wykonać w pierwszej kolejności, mając jeszcze energię i skupienie do zrobienia tych rzeczy efektywnie. 🧠

Popołudnie

Spotkania i komunikacja to ogromna część codziennej rutyny dyrektora generalnego - a dla wielu popołudnie to najlepszy czas na załatwienie tych spraw. Teoretycznie spędziłeś poranek na zakończeniu najważniejszych zadań dnia, więc teraz możesz zablokować czas na całą resztę.

Łatwo przeciągaj zadania w widoku Kalendarza, aby edytować terminy, tworzyć nowe zadania lub usuwać je w ClickUp

Aby e-maile, teksty i wiadomości głosowe nie były ignorowane przez cały dzień, jedną ze sztuczek jest podzielenie popołudnia na trzy bloki: czas na komunikację zaraz po obiedzie, czas przeznaczony na spotkania, a na koniec dnia kolejny blok czasu na komunikację i planowanie działań na następny dzień.

Równoważenie życia osobistego i dobrego samopoczucia z obowiązkami zawodowymi

Idealna równowaga między pracą a życiem prywatnym jest inna dla każdego. Niektórzy czują się najlepiej, gdy są skupieni na pracy przez cały dzień (i noc), każdego dnia. Jednak większość potrzebuje przynajmniej trochę czasu z dala od pracy, aby uniknąć wypalenia i skupić się na życiu osobistym i dobrym samopoczuciu.

Do zrobienia - jak znaleźć równowagę? Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przestać pracować o 17:00, 20:00 czy 22:00, chodzi o ustawienie ścisłych granic. Kiedy nie jesteś zaangażowany w pracę, nadszedł czas, aby wyłączyć część mózgu związaną z pracą i zamiast tego skupić się na rodzinie, przyjaciołach lub własnych odsetkach. Każdego dnia poświęć przynajmniej trochę czasu dla siebie, abyś mógł się zrelaksować i odstresować.

W przypadku dyrektorów generalnych o szczególnie napiętym harmonogramie lub tych, którzy mają przed sobą potencjalnie późną noc w pracy, jednym ze sposobów na znalezienie czasu dla siebie są małe przerwy w ciągu dnia. Zamiast planować spotkanie na lunch, wykorzystaj ten czas na prywatny posiłek, rozmowę z drugą połówką lub zapisanie kilku myśli w dzienniku. 🌻

CEO w różnych kontekstach biznesowych

Nie wszystkie role CEO są takie same! Przedsiębiorcy, którzy stają się dyrektorami generalnymi swoich startupów, będą mieli inne obciążenie pracą niż dyrektorzy generalni korporacji, którzy mają pełny zespół kierowniczy oraz asystentów wykonawczych, którzy pomagają im w zrobienia wszystkiego. Wszystko zależy od kontekstu - dlatego też podkreślamy różnice między dyrektorami generalnymi startupów, korporacji i organizacji non-profit.

Prezes startupu: Wyzwania i harmonogramy

Wyobraź sobie początkującą firmę, która walczy o konkurencyjność na rynku wypełnionym korporacyjnymi gigantami, a zrozumiesz, co oznacza bycie CEO startupu. Ci dyrektorzy generalni to najczęściej byli przedsiębiorcy, którzy podjęli ryzyko i przetrwali niepewność, aby uruchomić swoją firmę. Pracują z minimalnymi aktywami - a to oznacza, że muszą być znacznie bardziej praktyczni, jeśli chodzi o codzienne operacje swojej firmy.

Osoby pełniące tę rolę muszą być elastyczne, umieć się dostosować i wiedzieć, jak wprowadzać innowacje przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Ponieważ w świecie startupów rzeczy mogą się szybko zmieniać, dyrektorzy ci muszą być również zwinni, zdolni do zmiany kierunku w razie potrzeby, aby rozwinąć swoją raczkującą firmę w coś większego.

Prezes korporacji: Negocjowanie z interesariuszami , zapewnianie zgodności

Na poziomie korporacyjnym praca CEO może być nieco mniej gorączkowa, ale nadal stanowi wyzwanie. Główne obowiązki przenoszą się z praktycznego zarządzania na sprawy bardziej ogólne, takie jak negocjacje z interesariuszami i kierowanie ogólnym kierunkiem firmy. Ważne jest również, aby CEO nadzorował zgodność z przepisami, aby zapewnić, że organizacja jest na właściwym śledzeniu, zarówno pod względem zgodności z przepisami, jak i procesów wewnętrznych.

Może to być również rola bardzo widoczna publicznie. Pomyśl o dyrektorach generalnych dużych firm, takich jak Apple lub niektóre z największych dzisiejszych platform mediów społecznościowych. Liderzy ci spędzają dużo czasu prowadząc prezentacje, przemawiając do prasy i angażując się w inne działania publiczne.

Prezes organizacji non-profit: Przywództwo oparte na misji, zarządzanie wolontariuszami

Dyrektorzy generalni organizacji non-profit dzielą niektóre z tych samych obowiązków, co inni dyrektorzy generalni. Na przykład, są oni odpowiedzialni za utrzymanie i postęp w zakresie wizji, kierunku i rozwoju organizacji non-profit. Często tacy dyrektorzy generalni mają również do zrobienia wystąpienia publiczne i rozmawiają z mediami.

Finanse są również ważnym aspektem tej pracy. Dyrektorzy generalni organizacji non-profit muszą nadzorować kondycję finansową organizacji, aby zapewnić, że jej limitowane fundusze są mądrze wykorzystywane.

Dyrektorzy ci mają jednak do zrobienia kilka rzeczy, których nie robią liderzy for-profit business. Dla CEO odpowiedzialnego za organizację non-profit liczy się przede wszystkim misja - a to może oznaczać kilka rzeczy. Po pierwsze, dyrektorzy generalni organizacji non-profit muszą również być w stanie inspirować i motywować swoje zespoły, aby zapewnić powodzenie misji.

Po drugie, konieczne jest dotarcie do społeczności i potencjalnych darczyńców w celu uzyskania wsparcia dla wybranej sprawy. W dużej mierze to właśnie w ten sposób organizacje non-profit pozyskują fundusze i wolontariuszy potrzebnych do wsparcia misji.

Wreszcie, zarządzanie wolontariuszami jest również kluczową częścią tej roli, szczególnie wśród mniejszych organizacji non-profit, w których może nie być wystarczających funduszy na zatrudnienie personelu, który mógłby bezpośrednio nadzorować wolontariuszy.

Narzędzia i zasoby dla CEO

Chociaż może nie istnieć szybki hack, który pomoże ci z dnia na dzień stać się odnoszącym sukcesy dyrektorem generalnym, istnieje sporo narzędzi i zasobów, które możesz wykorzystać, aby rozwinąć swoje umiejętności, poprawić swój styl przywództwa i nie tylko.

Niektóre z nich obejmują:

Czytanieksiążki o zarządzaniu które pełnią funkcję praktycznych, praktycznych porad dla liderów

Słuchanie podcastów, webinarów i innych rodzajów prezentacji prowadzonych przez liderów branży

Praca z mentorami, którzy mogą wykorzystać swoje własne doświadczenie, aby pokazać ci, czego potrzeba, aby odnieść powodzenie jako CEO

Uczestnictwo w konferencjach dla liderów, na których można nawiązywać kontakty z rówieśnikami, uczyć się na podstawie ich doświadczeń i brać udział w zajęciach edukacyjnych

Wiedza biznesowa jest oczywiście niezbędna, ale jak widać, większość tego, czego będziesz potrzebować jako CEO, obraca się wokół rozwoju osobistego. Istnieje jednak jeszcze jedno narzędzie, które może pomóc w codziennych operacjach - i ujawnimy je w następnej kolejności. ✨

