10 najlepszych książek o zarządzaniu, które pomogą ci rozwinąć umiejętności przywódcze

Nikt nie rodzi się z wyjątkowymi umiejętnościami zarządzania - to umiejętność nabyta. Wymaga lat ciężkiej pracy, ciągłych inicjatyw samodoskonalenia i niezaspokojone pragnienie zdobywania wiedzy, aby stać się w miarę dobrym liderem.

Doskonalenie umiejętności zarządzania nie musi być jednak nudnym procesem pełnym prób i błędów. Zawsze możesz przygotować się do stawienia czoła wyzwaniom świata biznesu, przyjmując skuteczne nawyki znanych liderów, wszystkie dobrze udokumentowane w książkach o zarządzaniu.

Tytuły te obejmują sprawdzone strategie, aby stać się lepszymi liderami, budować inteligencję emocjonalną i stosować nowe techniki w celu osiągnięcia powodzenia zawodowego lub biznesowego. Ponadto, pozwalają one czerpać z doświadczeń jednych z najlepszych menedżerów na świecie i podążać ich ścieżką do zwycięstwa - lub przynajmniej uniknąć powtarzania błędów, które oni udostępniali.

Sprawdźmy więc 10 najlepszych książek o zarządzaniu, które oferują najlepsze praktyczne porady! Wybraliśmy te opcje w oparciu o ich ogólną popularność i jakość omawianych podstawowych wartości.

Do dzieła! 🌻

Pokonaj typowe wyzwania w zarządzaniu i zrozum, jak zmaksymalizować potencjał swojej organizacji

Jeśli uważasz, że radzenie sobie z biurokracją organizacyjną jest jednym z największych wyzwań lidera, to jest to książka o zarządzaniu dla Ciebie! Autor tej książki, Aaron Dignan, jest inwestorem-aniołem i konsultantem biznesowym współpracującym z tak znanymi klientami jak Microsoft i Citibank.

W Brave New Work, Dignan uznał, że wiele firm na całym świecie, niezależnie od ich wielkości i branży, stoi przed tymi samymi wyzwaniami przywódczymi, takimi jak:

Wąskie gardła decyzyjne

Nieefektywna komunikacja

Słabe rozwiązywanie konfliktów

Myślenie krótkoterminowe

Silosowe funkcje

Dignan rozdziela te wyzwania i wprowadza unikalne podejście do ich rozwiązywania. Książka opiera się na założeniu, że organizacje nie są maszynami, które menedżerowie mogą kontrolować, ale złożonymi systemami. Skuteczny lider musi nauczyć się poruszać po nich z taktem i osobistą wizją.

W książce Dignan przedstawia różne przykłady organizacji, które wyruszyły w niekonwencjonalną podróż, aby zmienić swoje podejście do pracy oraz zbudować przejrzystość i zaufanie.

Dowiesz się z niej na przykład o banku, który odrzucił tradycyjne budżetowanie, firmie produkcyjnej, która podzieliła swoich pracowników na 2000 autonomicznych teamów, a także o zespole, który zaoszczędził miliony $$a odwołując spotkania.

Te unikalne perspektywy są powiewem świeżości i pozwolą ci nie bać się podążać niekonwencjonalnymi drogami, aby pokonać wyzwania i pewnie prowadzić całą firmę. 💪

jesteśmy uzależnieni od idei, że świat można przewidzieć i kontrolować - że nasze światła stopu są jedynym sposobem na utrzymanie rzeczy w ryzach. Ale kiedy patrzysz na świat w ten sposób, dzisiejsza niepewność i zmienność stają się wyzwalaczami do wycofania się do tego, co działało w przeszłości. Musimy tylko zatrudnić bardziej zdolnych liderów. Musimy tylko wycisnąć trochę więcej wydajności i wzrostu. Musimy tylko przeprowadzić reorganizację... Ale my wiemy lepiej. Prawdziwą barierą dla postępu w XXI wieku jesteśmy my sami. -Aaron Dignan

2. Jednominutowy Menedżer autorstwa Kennetha Blancharda i Spencera Johnsona

Dowiedz się więcej o powodzeniu w zarządzaniu dzięki tej łatwej do odczytania alegorii

Wykazanie się wzorowym przywództwem nie wymaga magii ani supermocy - wystarczy jedna minuta. Zdezorientowany? Cóż, ta łatwa do przeczytania pozycja nie jest typową książką motywacyjną, ale pomaga wprowadzić osobiste zmiany i kultywować samokontrolę.

Ta bajka o przywództwie opowiada historię mężczyzny, który pragnie znaleźć skutecznego lidera i dowiedzieć się więcej o tajnikach tego fachu. Niestety, jego poszukiwania okazują się bezskuteczne - spotyka różnych menedżerów, ale zawsze czegoś im brakuje.

Pewnego dnia słyszy o menedżerze, który osiąga doskonałe wyniki i jest uwielbiany przez swój zespół. Mężczyzna odwiedza tego menadżera w nadziei, że uda mu się go poznać i zrozumieć, co go napędza. Menedżer nazywa siebie Jednominutowym Menedżerem i ujawnia trzy sekrety prawdziwego przywództwa:

Jednominutowe ustawienie celów Jednominutowe chwalenie Jednominutowe nagany

Wszystko sprowadza się do oszczędności czasu i zwiększenia wydajności w środowisku, którego wartością jest prostota i skuteczna komunikacja. ⌛

Skuteczni menedżerowie zarządzają sobą i ludźmi, z którymi pracują, tak aby zarówno organizacja, jak i ludzie czerpali korzyści z ich obecności. - Kenneth Blanchard

3. Built to Last: Powodzenie nawyków wizjonerskich firm autorstwa Jima Collinsa i Jerry'ego I Porrasa

Ta książka ujawnia sekrety wizjonerskich, trwałych firm

Osiągnięcie powodzenia to jedno, ale utrzymanie go polega na stosowaniu technik ciągłego doskonalenia. Jaki jest czynnik X, który utrzymuje firmy przy życiu przez lata i dziesięciolecia?

Autorzy Collins i Porras próbują odpowiedzieć na to pytanie w tej książce. Przedstawiają swoje badania obejmujące 18 firm i nakreślają, co odróżnia każdą z nich od konkurencji.

Czy udało im się odkryć zaskakującą prawdę stojącą za długoterminowym powodzeniem dobrych firm? Tak! Książka koncentruje się na dwóch koncepcjach - wizji przyszłości i podstawowej ideologii - które pomagają firmom przetrwać na rynku nieustannie kształtowanym przez widoczne i niewidoczne siły.

Jest to jedna z książek o biznesie, która nie ogranicza się tylko do teorii - oferuje ona świeży wgląd w to, w jaki sposób niektóre wielkie firmy mieszczące się w proponowanych ramach podtrzymują powodzenie i długowieczność biznesu. Autorzy bezpośrednio porównują te wizjonerskie firmy z najlepszymi konkurentami i określają, dlaczego pierwsza grupa prosperowała w ciągu ostatnich kilku dekad.

wizjonerskie firmy wykonują niektóre ze swoich najlepszych ruchów poprzez eksperymenty, wersje próbne i błędy, oportunizm i - całkiem dosłownie - przypadek. To, co z perspektywy czasu wygląda jak genialne przewidywanie i planowanie, często było wynikiem "Po prostu spróbujmy wielu rzeczy i zachowajmy to, co działa."_ - Jim Collins

Książka daje cenny wgląd w podatność na zranienie u liderów

Czym jest lider? Czy to ktoś, kto jest nietykalny przez cały czas, czy czarodziej, który wie wszystko i ma tytuł i status? 🧙

Nie! Według mówcy publicznego i autora Brené Brown, dobrzy liderzy to ci, którzy nie boją się pokazać swojej wrażliwej strony i zadawać ważnych pytań. Wykazują się podwyższoną inteligencją emocjonalną, realizują wydajne projekty i są gotowi opuścić swoją strefę komfortu, aby inni czuli się wartościowi.

Książka ta koncentruje się na koncepcji skutecznego przywództwa i obala tradycyjne mity związane z sprawowaniem władzy. Brown mówi o odważnym, transformacyjnym przywództwie i bada różne jego aspekty, w tym empatię i chęć prowadzenia trudnych rozmów.

Książka szczególnie skupia się na wrażliwości dobrego lidera. Tradycyjni liderzy postrzegaliby wrażliwość jako słabość, ale Brown podkreśla, że może ona być atutem, który pobudza innowacyjność i kreatywność, wpływa na ludzi i tworzy znaczące połączenia.

Znajdziesz tu skarbnicę cennych wskazówek dotyczących prowadzenia trudnych rozmów, rozpoznawania swoich niedoskonałości, podejmowania konkretnych kroków w celu osiągnięcia osobistej wizji i budowania zaufania.

odwaga bycia wrażliwym nie polega na wygrywaniu lub przegrywaniu; chodzi o odwagę pokazania się, gdy nie można przewidzieć ani kontrolować wyniku _ - Brené Brown

Książka zajmuje się dysfunkcyjnymi Teams i rolą liderów w czynieniu ich funkcjonalnymi

Zadaniem menedżera jest stworzenie świetnego zespołu, który ucieleśnia funkcjonalną współpracę i komunikację. Ale co się stanie, gdy zostaniesz wrzucony do środowiska, które nie jest funkcjonalne?

Ta książka omawia wyzwania związane z pracą w dysfunkcyjnych teamach i przedstawia sposoby ich przezwyciężenia.

To nie jest kolejny suchy podręcznik na temat radzenia sobie z dysfunkcyjnymi zespołami - to fikcyjna, ale możliwa do odniesienia historia Kathryn Petersen, kobiety, która właśnie wylądowała na pozycji CEO w DecisionTech. Okazuje się, że kieruje wysoce dysfunkcyjnym zespołem i próbuje stworzyć zdrowe środowisko pracy, aby wydostać się z niechlujnych uwikłań.

Pięć dysfunkcji, na które wskazuje Kathryn, to:

Brak zaufania Strach przed konfliktem Brak commitu Unikanie odpowiedzialności Nieuwaga w stosunku do wyników

Książka zawiera również część teoretyczną, która dogłębnie analizuje te dysfunkcje i zawiera sugestie dotyczące ich przezwyciężenia, podkreślając rolę wielkich dostawców w rozpraszaniu napiętych sytuacji.

pamiętaj, że praca zespołowa zaczyna się od budowania zaufania. A jedynym sposobem do zrobienia tego jest przezwyciężenie naszej potrzeby nietykalności." - Patrick Lencioni

6. Trakcja: Get a Grip on Your Business autor: Gino Wickman

Dowiedz się, jak wzmocnić sześć kluczowych elementów swojego Businessu i poprawić swoje umiejętności zarządzania

Jako menedżer stajesz w obliczu wielu wyzwań, takich jak konflikty personalne, słabe kanały komunikacji i powolne podejmowanie decyzji . Traction zapewnia wgląd w te wyzwania i oferuje konkretne wskazówki, jak je przezwyciężyć i jednocześnie zwiększyć swoje umiejętności zarządzania biznesem.

Ta fascynująca książka odkrywa sekret powodzenia w biznesie i stania się lepszym menedżerem: Entrepreneurial Operating System (EOS).

EOS opiera się na wzmocnieniu sześciu kluczowych elementów Twojego Businessu:

Ludzie Wizja Dane Proces Trakcja Problemy

Autor - przedsiębiorca Gino Wickman - omawia, jak jasna wizja, umiejętności rozwiązywania problemów, systematyzacja procesów odpowiedzialność i dyscyplina mogą przyspieszyć powodzenie jako samoświadomego lidera i pomóc w rozwoju firmy.

Książka ma realistyczne, nieteoretyczne podejście, co czyni ją równie przydatna dla startupów , właścicieli małych firm i przedsiębiorstw. Jeśli chcesz, aby Twój Business przekroczył barierę przeciętności, jest to lektura obowiązkowa.

większość ludzi siedzi na swoich własnych kopalniach diamentów. Najpewniejsze sposoby na utratę kopalni diamentów to znudzenie się, nadmierna ambicja lub myślenie, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie. Znajdź swój główny cel, trzymaj się go i poświęć swój czas i zasoby na doskonalenie się w nim. -Gino Wickman

Zmień swoje rozumienie porażki i przekonaj się, że może być ona korzystna dla poprawy umiejętności zarządzania

Prawdopodobnie słyszałeś o czarnych skrzynkach wykorzystywanych w przemyśle lotniczym - są one instalowane w samolotach w celu rejestrowania danych lotu. Za każdym razem, gdy pojawia się problem z bezpieczeństwem, czarna skrzynka jest otwierana, a dane są analizowane, aby zobaczyć, co się stało i jak temu zapobiec w przyszłości. ✈️

Książka ta opiera się na założeniu, że powinieneś przyjąć podobne podejście do niepowodzeń w biznesie i osobistych, aby zwalczać wzorce samooszukiwania się. Autor, brytyjski dziennikarz Matthew Syed, proponuje, aby zamiast zawstydzać porażki i pozwalać im ograniczać postęp, należy je uznać i wykorzystać, aby ustawić się na powodzenie w biznesie na dowolnym polu.

Jeśli zarządzasz całą organizacją, dodaj tę książkę do swojej listy lektur. Potężne lekcje zawarte w tej książce pomogą ci zrozumieć procesy zespołowe, zidentyfikować wąskie gardła w poszczególnych działach i wprowadzić zmiany, które napędzają poprawę.

często tak bardzo obawiamy się porażki, że tworzymy niejasne cele, aby nikt nie mógł wskazać palcem, gdy ich nie osiągniemy. Wymyślamy wymówki, by ratować twarz, nawet zanim podejmiemy jakąkolwiek próbę

tuszujemy błędy, nie tylko po to, by chronić się przed innymi, ale także przed samymi sobą. Eksperymenty wykazały, że wszyscy mamy wyrafinowaną zdolność do usuwania niepowodzeń z pamięci, podobnie jak redaktorzy wycinający gafy z taśmy filmowej - jak zobaczymy. Dalecy od uczenia się na błędach, edytujemy je z oficjalnych autobiografii, które wszyscy przechowujemy w naszych głowach. -Matthew Syed

8. Menedżer po raz pierwszy autor: Loren B. Belker, Jim McCormick i Gary S. Topchik

Wejdź w świat zarządzania z pewnością siebie dzięki cennym wskazówkom zawartym w tej książce

Otrzymałeś promocję na pozycję menedżera. Ale początkowa radość z tej roli może zostać przyćmiona przez niepewność, czy rzeczywiście poradzisz sobie z wymagającymi obowiązkami, które się z nią wiążą. Jeśli to brzmi jak ty, to jest to książka dla ciebie!

Potraktuj ją jako przewodnik po zarządzaniu - pomoże ci przygotować się i podjąć nowe obowiązki z najwyższą pewnością siebie i minimalnym stresem. Dowiesz się o prowadzenia spotkań , zarządzanie teamami aktywne słuchanie, przezwyciężanie presji i dziesiątki innych umiejętności, których będziesz potrzebować, aby doskonalić się w nowej pracy i unikać typowych błędów.

Ponieważ książka nie obejmuje żadnej konkretnej branży, jest to idealna lektura dla nowych menedżerów w każdej niszy. 😍

kiedy stworzysz ustawienie, w którym twoi ludzie widzą, że ich wysiłki przyczyniają się do pozytywnego wyniku znacznie wykraczającego poza to, co mogliby osiągnąć indywidualnie, będą bardziej zmotywowani i znajdą większe znaczenie w tym, co robią _ - Jim McCormick

9. The Ordinary Leader: 10 kluczowych spostrzeżeń dotyczących budowania i przewodzenia dobrze prosperującej organizacji autor: Randy Grieser

Dowiedz się więcej o zwykłych liderach i ich roli w dobrze prosperujących Businessach

Czy jesteś zmęczony czytaniem książki o przywództwie skupiających się na dużych firmach z listy Fortune 500? Jeśli tak, to musisz dodać tę książkę do swojej listy. Oferuje ona praktyczne porady dla liderów mniejszych firm i teamów, które stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami w swojej codziennej działalności.

Zwykli liderzy nie są wystarczająco wzmiankowani w kręgach motywacyjnych, ponieważ ich życie nie jest dość glamourowane przez media. Randy Grieser zmienia to w swojej książce - omawia, w jaki sposób liderzy mniejszych organizacji mogą zbudować dobrze prosperujący biznes, przedstawiając 10 podstawowych zasad, aby to osiągnąć:

Motywacja i zaangażowanie pracowników Pasja Wizja Samoświadomość Dobór talentów i zespołów Zdrowie organizacji Wydajność Kreatywność i innowacyjność Oddelegowane zadania Samodoskonalenie

Ta książka pokazuje, w jaki sposób przyjęcie tych zasad może poprawić umiejętności zarządzania i wewnętrzne samopoczucie oraz pomóc uniknąć pułapek w miejscu pracy, takich jak egomania i faworyzowanie. Zawiera również:

Perspektywy 10 przemyślanych menedżerów z różnych branż

Opinie ankietowe od ponad 1700 pracowników i liderów

Sekcję zasobów z cennymi wskazówkami dotyczącymi przejścia od świetnych pomysłów do zwycięskich działań

niektórzy ludzie bardzo szybko wymieniają niezwykłych liderów na podstawie ich osiągnięć i rozgłosu. W ich oczach rozpoznawalni politycy, sportowcy i przedsiębiorcy są świetnymi przykładami przywództwa

jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, za większością ludzi, których świat identyfikuje jako niezwykłych ze względu na ich sławę lub fortunę, można znaleźć zwykłą osobę, której okoliczności są niezwykłe._ - Randy Grieser

Bonus: Naucz się zarządzać pracownikami z_ spotkania na poziomie pomijania !

10. Najpierw złam wszystkie zasady: Co najwięksi menedżerowie świata robią inaczej autorstwa Marcusa Buckinghama i Curta Coffmana

Dowiedz się więcej o ogromnym badaniu, które pokazuje, jak łamanie zasad może czasami pomóc wielkim liderom

Co sprawia, że dobrzy menedżerowie są świetni? Czy jest to unikalny styl zarządzania, wytrwałość i talent? Według tej książki, jedyną mantrą, która pozwala wielkim menedżerom wygrywać jest: łam wszystkie zasady!

Książka jest wynikiem dogłębnego badania obejmującego ponad 80 000 menedżerów z różnych środowisk. Badanie wykazało, że najlepsi menedżerowie zatrudniają pracowników nie ze względu na ich doświadczenie czy umiejętności, ale ze względu na ich talent. Zamiast narzekać na słabości, świetni menedżerowie identyfikują mocne strony każdej osoby i znajdują sposoby, aby je wykorzystać i stworzyć wysoko wydajnych pracowników.

Książka podkreśla również rolę menedżera pierwszej linii w przyciąganiu i pielęgnowaniu wykwalifikowanej i niezawodnej siły roboczej.

utalentowany pracownik może dołączyć do firmy ze względu na jej charyzmatycznych liderów, hojne świadczenia i światowej klasy programy szkoleniowe, ale o tym, jak długo ten pracownik pozostanie i jak wydajny będzie, gdy tam będzie, decyduje jego powiązanie z bezpośrednim przełożonym." - Marcus Buckingham

Uwolnij wspaniałe umiejętności zarządzania z ClickUp

Książki o zarządzaniu są fantastyczne do przyswajania nowych informacji, poszerzania swoich widoków i uczenia się nowych technik, które mogą zwiększyć twoje powodzenie. Ale samo czytanie książek nie pomoże ci, jeśli nie wykorzystasz tej wiedzy w praktyce.

Doskonałym sposobem na przejście od teorii do praktyki jest rozpoczęcie korzystania z przyjaznej dla menedżerów platformy, takiej jak ClickUp. To wszystko w jednym narzędzie do zwiększania wydajności jest wyposażone w funkcje, które pomagają zobaczyć duży obraz i małe szczegóły z taką samą przejrzystością, niezależnie od skali operacji.

ClickUp pozwala żonglować wieloma projektami, komunikować się z przekonaniem , utrzymywać dynamika zespołu i z łatwością monitorować postępy i terminy. Zapoznajmy się z niektórymi z jego najlepszych funkcji zaprojektowanych w celu ułatwienia doskonałego zarządzania w Teams!

Widoki ClickUp do wizualizacji cyklu pracy

ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Zmiana perspektywy często pomaga zidentyfikować wąskie gardła i usprawnić operacje, procesy lub projekty. ClickUp oferuje 15+ widoków przyjrzeć się wszystkim cyklom pracy, za które odpowiadasz i być liderem, którego potrzebuje Twój zespół. 🤠

Masz klasyki, takie jak Widok listy i Widok tablicy które pomagają definiować, ustalać priorytety i zarządzać zadaniami, ale masz też widoki, które służą konkretnym celom.

Na przykład Widok formularza jest idealny do zbierania opinii pracowników i wykorzystywania informacji do ulepszania decyzji menedżerskich. Inną fantastyczną opcją jest Widok obciążenia pracą -daje ci krystalicznie czysty obraz obciążenia twojego zespołu, pozwalając ci zmaksymalizować jego wydajność i zapobiegać sytuacjom wypalenia zawodowego.

Jeśli szukasz skutecznego sposobu na połączenie z Teams, wybierz opcję Widok czatu -usprawnia współpraca w czasie rzeczywistym i może być używany do aktualizacji w całej firmie lub komunikacji z określonymi Teams lub członkami.

Teams leaderzy uwielbiają wskakiwać na Widok wszystko w ClickUp, aby śledzić wszystkie projekty i zadania, zapewniając terminową realizację.

Zadania ClickUp do prowadzenia z miejsca troski

Zwiększ przejrzystość swoich projektów dzięki konfigurowalnym typom zadań i popraw organizację swoich wysiłków związanych z zarządzaniem projektami

W zależności od branży i roli, lista zadań do zrobienia może zawierać różnego rodzaju zadania, od zarządzania zasobami po wypełnianie harmonogramów zespołu, przetwarzanie listy płac i zamawianie materiałów eksploatacyjnych.

Jeśli chcesz efektywnie zarządzać swoimi obowiązkami, autentycznie podchodzić do wyzwań i budować relacje oparte na współpracy w zespole, pokochasz Pakiet narzędzi do zarządzania zadaniami ClickUp .

Wzmocnij dobrą wolę między Tobą a Twoim zespołem, tworząc kompleksowe listy zadań, które pomogą wszystkim dążyć do wspólnych celów. Użyj Pola niestandardowe do ustalania terminów i priorytetów, dodawania osób przypisanych, szacowania budżetów i monitorowania postępów, delikatnie ustawiając odpowiedzialność za obciążenie pracą całego zespołu.

ClickUp pozwala również tworzyć powiązania zadań i zależności aby zdefiniować jasną kolejność operacji i zapobiec pominięciu zadań. W ClickUp 3.0 można ustawić typy zadań , powtarzające się zadania i listy kontrolne specyficzne dla obszaru roboczego. Użyj natywnej platformy time tracker do zbierania danych z kart czasu pracy i podejmowania wyważonych decyzji dotyczących planowanie obciążenia pracą i rekompensaty.

Jeśli jesteś kierownikiem projektu, użyj Automatyzacja ClickUp aby ograniczyć ręczne śledzenie i pracę administratora oraz zwolnić czas na zadania o wysokiej wartości.

ClickUp Docs, aby zapewnić zespołom przejrzystość

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby niestandardowo dostosowywać czcionki, dodawać relacje między zadaniami lub łączyć się z zadaniami bezpośrednio w dokumencie

Menedżerowie zawsze tworzą, przeglądają i zarządzają wszelkiego rodzaju raportowaniem, kontraktami i umowami, materiały szkoleniowe , propozycje budżetowe i plany projektów. Dokumenty te są bardzo ważne dla poprawy komunikacji i przejrzystości operacyjnej. Czy nie byłoby wspaniale trzymać je uporządkowane w jednej lokalizacji?

Możesz to zrobić właśnie dzięki Dokumenty ClickUp zintegrowane rozwiązanie do zarządzania dokumentami. Potraktuj je jako centralne repozytorium dokumentów - twórz, edytuj, udostępniaj, przechowuj i zarządzaj nimi bez wysiłku.

Myślisz o wdrożeniu nowej polityki? Możesz udostępniać odpowiednie dokumenty osobom niezaangażowanym w proces decyzyjny. Niestandardowe uprawnienia pozwolą im na komentowanie lub wnoszenie wkładu w czasie rzeczywistym. Pomoże ci to zyskać nowe perspektywy i stać się bardziej empatycznym i integracyjnym liderem.

Praca na stanowisku kierowniczym często wiąże się z ciężkimi zadaniami związanymi z pisaniem, które mogą zabierać sporą część dnia. Zalecamy korzystanie z ClickUp AI , asystent pisania i burzy mózgów, do szybkiego śledzenia czasochłonnych zadań, takich jak pisanie e-maili i standardowych procedur operacyjnych (SOP).

ClickUp AI może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektów, plany lekcji i inne dokumenty, aby przyspieszyć cykl pracy

ClickUp AI jest niezbędny dla zapracowanych menedżerów, ponieważ posiada funkcje podsumowywania tekstu i generowania elementów działań - nie musisz spędzać godzin na czytaniu dokumentów, aby wiedzieć, co się dzieje! 😏

Szablony ClickUp dla wielu przypadków użycia

Korzystanie z szablonów to kolejny fantastyczny sposób na zaoszczędzić czas na codziennej pracy związanej z zarządzaniem. ClickUp oferuje imponującą bibliotekę szablonów z ponad 1000 opcji.

Możesz chcieć zbadać szablony operacji do tworzenia szybkich raportów, harmonogramów, mierzalne cele i kalendarze. Znajdziesz również szablony do zarządzania projektami do tworzenia dostosowanych planów rocznych, zarządzania Teams i rozszerzenia planów budżetowych. 💸

Książki o zarządzaniu i ClickUp: The Winning Combo

w nadchodzącym stuleciu liderami będą ci, którzy wzmacniają innych - ten cytat Billa Gatesa stanowi sedno tego, co głosi wiele książek o zarządzaniu - mądry menedżer nie tylko kieruje się wynikami; ceni swoją siłę roboczą i poświęca dużo energii na utrzymanie synergii zespołu.

ClickUp to doskonałe rozwiązanie dla menedżerów, którzy dostrzegają wartość w budowaniu dobrze połączonych i zwycięskich teamów, nawet w ustawieniu zdalnym lub hybrydowym. Jego funkcje pomagają w rozwijaniu pozytywnego nawyki w pracy które stanowią przykład dla całej organizacji, utrzymując wszystkich zorientowanych na cel i wsparcie. Zarejestruj się w ClickUp i dowiedz się, w jaki sposób może on zapewnić bezstresową wydajność w cyklach pracy menedżerów. ✌️