10 najlepszych książek o przywództwie, które zainspirują Twój zespół

Za każdym zespołem, który odnosi powodzenie, stoi inspirujący lider. W dzisiejszym chaotycznym świecie menedżerowie stają przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z motywowaniem, rozwijaniem i pielęgnowaniem powodzenia zespołu.

Gdzie możesz się zwrócić, aby podnieść swoje umiejętności przywódcze? Odpowiedź znajduje się w książkach.

Jak powiedział Harry Truman: "Liderzy są czytelnikami"

Książki o przywództwie zawierają bogactwo mądrości, które pomogą każdemu menedżerowi wydobyć ze swojego zespołu to, co najlepsze.

Od klasyków, takich jak Good to Great, które ujawniają nawyki najlepszych liderów, po nowe wydania, takie jak True North, które zapewniają świeże spojrzenie na samoświadomość w przywództwie, zebraliśmy listę 10 najlepszych książek o przywództwie, które mogą pomóc ci zainspirować twój zespół.

Te książki to nie tylko źródła wiedzy; to zbiór zasad przywództwa, praktycznych spostrzeżeń i innowacyjnych rozwiązań - idealny zestaw narzędzi do inspirowania i skutecznego kierowania teamami w stale zmieniającym się świecie biznesu.

10 najlepszych książek o przywództwie, które pomogą Ci zainspirować Twój Teams

Zanurzmy się w 10 najlepszych książkach o przywództwie, z których każda jest oceanem spostrzeżeń i strategii dotyczących tego, jak wielcy liderzy inspirują Teams do działania.

1. Wyzwanie przywództwa autorstwa Jamiego Kouzesa i Barry'ego Posnera

za pośrednictwem Amazon

Autorzy: Jamеs Kouzеs & Barry Posnеr

Jamеs Kouzеs & Barry Posnеr Liczba stron: 416

416 Rok wydania: 1987

1987 Szacowany czas czytania: 5 godzin i 41 minut

5 godzin i 41 minut Idealna dla: liderów na wszystkich poziomach

liderów na wszystkich poziomach Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Do zrobienia wpływu na swój zespół, firmę i cały świat?

To pytanie, z którym zmagają się nawet doświadczeni liderzy.

Odpowiedź znajdziesz w The Leadership Challenge, gdzie Kouzés i Posner przedstawiają strategie, które łączą samodyskusję z wizjonerskim myśleniem, aby kultywować powodzenie przywództwa.

Rozważne rozdziały destylują rady dotyczące badań w konkretne praktyki. Każdy rozdział jest połączeniem analizy i analizy przypadków, w których liderzy biznesu wykazują się takimi cechami, jak honor, współczucie i inspiracja.

Wykraczając poza historyczne spostrzeżenia, książka oferuje również praktyczne kroki w celu wprowadzania innowacji, podnoszenia poziomu zespołu i nawiązywania z nimi kontaktu na najwyższym poziomie.

Cytat z książki

Wzorowi liderzy wiedzą, że jeśli chcą zdobyć commit i osiągnąć najwyższe standardy, muszą być modelami zachowań, których oczekują od innych

Jamеs Kouzеs

Kluczowe wnioski

Świeć przykładem; dostosuj swoje działania do swoich wartości, aby ustanowić jasny standard dla innych Stwórz i zakomunikuj przekonującą wizję, aby zmotywować i zjednoczyć swój zespół w dążeniu do wspólnych celów Wzmocnij swój zespół poprzez budowanie zaufania i zwiększanie jego umiejętności, wspierając środowisko współpracy i zdolności

Co mówią czytelnicy

"Jest to zdecydowanie najlepszy poradnik na temat przywództwa, który powinien przeczytać każdy zainteresowany przywództwem, zwłaszcza osoby na wczesnym etapie kariery i początkujące"

2. Przywództwo oparte na mocnych stronach: Great Leaders, Teams, and Why People Follow autorstwa Toma Ratha i Barry'ego Conchie

przez Amazon

Autorzy: Tom Rath i Barry Conchie

Tom Rath i Barry Conchie Liczba stron: 266

266 Rok wydania: 1987

1987 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 35 minut

3 godziny i 35 minut Idealna dla: Liderów na wszystkich poziomach

Liderów na wszystkich poziomach Oceny: 4.2/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



W Strengths-Based Leadership, Rath i Conchie oferują odświeżające spojrzenie na przywództwo, czerpiąc z dziesięcioleci badań Gallupa, aby ujawnić trzy kluczowe wnioski:

Liderzy inwestują w mocne strony: Rath i Conchie podkreślają, że skuteczni liderzy rozumieją i wykorzystują mocne strony swoje i członków swojego zespołu. Skupienie się na mocnych, a nie słabych stronach, zwiększa ogólną pewność siebie, wydajność i zaangażowanie zespołu Wszechstronne zespoły, a nie jednostki: Autorzy podważają mit, że najlepsi liderzy muszą być wszechstronni we wszystkich obszarach. Zamiast tego opowiadają się za tworzeniem teamów o zróżnicowanych i uzupełniających się talentach, zapewniając, że każdy członek wnosi do zespołu swoje unikalne mocne strony Zaspokajanie podstawowych potrzeb zwolenników: Książka podkreśla znaczenie liderów w zaspokajaniu podstawowych potrzeb zwolenników: zaufania, współczucia, stabilności i nadziei. Zaspokojenie tych potrzeb może prowadzić do wyższego commitu i zaangażowania w zespole

Jest to obowiązkowa lektura, jeśli chcesz zmienić swoje podejście do przywództwa, aby było ono skuteczne i głęboko ludzkie.

Cytat z książki

Być może ostatecznym testem lidera nie jest to, co jesteś w stanie zrobić tu i teraz - ale to, co będzie się rozwijać długo po tym, jak odejdziesz

Tom Rath

Kluczowe wnioski

Liderzy wyróżniają się poprzez identyfikowanie i pielęgnowanie mocnych stron indywidualnych i zespołowych, wspierając kulturę wzmacniania pozycji i pewności siebie Budowanie teamów o zróżnicowanych mocnych stronach zapewnia zbiorową zdolność, w której unikalne talenty każdego członka przyczyniają się do ogólnego powodzenia Skuteczni liderzy rozumieją i zaspokajają podstawowe potrzeby swojego zespołu w zakresie zaufania, współczucia, stabilności i nadziei, zwiększając lojalność i zaangażowanie

Co mówią czytelnicy

"Przywództwo oparte na mocnych stronach: Great Leaders, Teams, and Why People Follow_ to wyjątkowa książka, którą gorąco polecam. Bada ona koncepcję przywództwa poprzez podejście oparte na mocnych stronach i jest zdecydowanie warta przeczytania dla każdego, kto jest odsetki w stawaniu się lepszym liderem. Książka zagłębia się w ideę, że skupienie się na naszych mocnych stronach, a nie na słabościach, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu skutecznego przywództwa . Podkreśla znaczenie identyfikowania i rozwijania naszych unikalnych mocnych stron, a także rozpoznawania i wykorzystywania mocnych stron osób wokół nas"

3. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't autorstwa Jima Collinsa

przez Amazon

Autor: Jim Collins

Jim Collins Liczba stron: 320

320 Rok wydania: 2002

2002 Szacowany czas czytania: 4 godziny i 59 minut

4 godziny i 59 minut Idealna dla: liderów na poziomie średniozaawansowanym

liderów na poziomie średniozaawansowanym Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Good to Great autorstwa Jima Collinsa to fascynująca historia transformacji korporacyjnej. Główną ideą książki jest koncepcja "przywództwa poziomu 5", w której odważni liderzy łączą pokorę z silną determinacją, aby poprowadzić swoje Teams do powodzenia.

Ci liderzy, ani głośni, ani potulni, kierują swoimi firmami od przeciętności do doskonałości. Collins podkreśla, jak ważne jest skompletowanie zespołu pod kątem umiejętności, charakteru i wrodzonych talentów, co pozwala na ustawienie solidnego fundamentu pod powodzenie.

Narracja zmienia się, gdy firmy konfrontują się z brutalną prawdą, ceniąc szczerość ponad ego. Ta otwartość jest kluczem do skutecznego rozwiązywania problemów.

"Koncepcja Jeża" jest kolejnym kluczowym wnioskiem z książki i zachęca liderów do skupienia się na kluczowych mocnych stronach napędzanych pasją i rentownością.

Collins podkreśla również znaczenie zdyscyplinowanej kultury, w której zmotywowane jednostki wprowadzają innowacje w ramach jasno określonych granic. Technologia jest przedstawiana jako czynnik wspomagający rozwój, zgodny z misją firmy.

Poza strategią biznesową, Good to Great oferuje historię powodzenia przywództwa i rozwoju osobistego. Jest popularny ze względu na wnikliwe badania i wpływ na praktyki zarządzania .

Cytat z książki

Wielkość nie jest funkcją okoliczności. Wielkość, jak się okazuje, jest w dużej mierze kwestią świadomego wyboru i dyscypliny

Jim Collins

Kluczowe wnioski

Powodzenie w biznesie wymaga połączenia pokory i profesjonalnej woli; prawdziwi liderzy doceniają swoje Teams za triumfy i biorą osobistą odpowiedzialność za niepowodzenia "Najpierw kto, potem co" - pozyskanie odpowiednich ludzi na pokład ma kluczowe znaczenie dla przejścia firmy z dobrej do wielkiej, stawiając na pierwszym miejscu charakter i dopasowanie, a nie tylko umiejętności Stawiaj czoła brutalnym faktom, ale nigdy nie trać wiary, ponieważ wielkie firmy rozwijają się, stawiając czoła trudnej rzeczywistości, jednocześnie zachowując niezachwianą wiarę w ich ostateczne powodzenie

Co mówią czytelnicy

"To dobra książka. Dowiadujemy się z niej, jak zatrudnić dobrego menedżera i zbudować silną firmę ze świetnym zespołem. Doskonałe ustawienie liczb użytych do wyjaśnienia pojęć i procesów."

4. Lead from the Outside: How to Build Your Future and Make Real Change autorstwa Stacey Abrams

przez Amazon

Autor: Stacey Abrams

Stacey Abrams Liczba stron: 226

226 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 47 minut

3 godziny i 47 minut Idealna dla: początkujących

początkujących Ocena: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Lead from the Outside, której autorem jest Stacey Abrams, mistrzowsko łączy wspomnienia z podręcznikiem przywództwa.

Opowiada o niezwykłej podróży Abrams jako czarnoskórej kobiety na głównie białej i męskiej arenie politycznej, oferując jednocześnie niezbędne wskazówki dla liderów z niedostatecznie reprezentowanych grup.

Książka podkreśla kluczowe cechy przywódcze, w tym wrażliwość, wytrwałość w walce z przeciwnościami losu oraz znaczenie określonego celu i autentyczności w rolach przywódczych.

Inspirującym przykładem z książki jest inicjatywa Abrams, New Georgia Project, która pokazuje jej innowacyjne podejście do wprowadzania zmian politycznych. Praca ta szczególnie przemawia do kobiet, BIPOC i osób LGBTQ+, ilustrując strategie pokonywania barier systemowych i powodzenia w przywództwie.

Lead from the Outside to inspirująca i pragmatyczna mapa drogowa dla aspirujących liderów stojących przed podobnymi wyzwaniami

Cytat z książki

Najlepsi sojusznicy traktują swój przywilej nie jako odznakę honoru, ale jako przypomnienie, by nieustannie słuchać i uczyć się, by stawać się lepszym w oferowaniu wsparcia innym

Stacey Abrams

Kluczowe wnioski

Wykorzystaj ambicję i zaradność, aby przekształcić wyzwania outsiderów w mocne strony przywództwa, wykorzystując unikalne perspektywy do wpływowych zmian Pielęgnuj zróżnicowaną sieć wsparcia i biegłość finansową, aby skutecznie radzić sobie z wyzwaniami przywódczymi i równoważyć dynamikę życia zawodowego i prywatnego Przyjęcie zasady "Work-Life Jenga", aby strategicznie zarządzać czasem i priorytetami, przyjmując rzeczywistość nakładających się wymagań osobistych i zawodowych w celu zrównoważonego podejścia do przywództwa

Co mówią czytelnicy

"Świetna książka. Mówi o korzyściach płynących z rozpoznania swoich celów i planowania w długim zakresie do ich zrobienia. Jest świetnym wsparciem dla kobiet lub mniejszości, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji, ale tak naprawdę każdy może skorzystać na jej przeczytaniu"

5. Siedem nawyków skutecznego działania autorstwa Stephena R. Coveya

przez Amazon

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Liczba stron: 384

384 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 12 minut

3 godziny i 12 minut Idealna dla: Liderów na wszystkich poziomach

Liderów na wszystkich poziomach Oceny: 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Jedna z najlepiej sprzedających się książek o przywództwie wszechczasów, Thе Sеvеn Habits of Highly Effectivе Pеoplе rеshapеs nasze rozumienie sukcesu. Covey proponuje w tej książce wewnętrzną podróż, zachęcając liderów do skupienia się na charakterze, a nie na wyobraźni.

Mówi o kilku nawykach opisanych poniżej, kładąc nacisk na proaktywne życie, jasne określanie celów i siłę synergii:

Bądź proaktywny: Ten nawyk kładzie nacisk na branie odpowiedzialności za swoje działania i skupianie się na tym, co możesz kontrolować, zamiast reagować na okoliczności zewnętrzne Zaczynaj z myślą o celu: Wyobrażanie sobie swojej przyszłości i dostosowywanie swoich działań do osiągania długoterminowych celów, zasadniczo żyjąc zgodnie ze swoimi wartościami i celami Stawianie rzeczy na pierwszym miejscu: Ten nawyk polega na nadawaniu priorytetów ważnym zadaniom, a nie tym pilnym, ale mniej ważnym oraz na efektywnym zarządzaniu swoim czasem i energią zgodnie z osobistymi i zawodowymi priorytetami Myśl na zasadzie win-win: Zasada ta skupia się na poszukiwaniu obopólnych korzyści w interakcjach i powiązaniach, dążąc do rozwiązań, które pomagają wszystkim zaangażowanym Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym: Używaj empatycznego słuchania, aby naprawdę zrozumieć innych, zanim spróbujesz być zrozumiany, poprawiając komunikację i powiązania Synergizuj: Ten nawyk zachęca do pracy zespołowej, wykorzystując mocne strony członków zespołu, aby osiągnąć wyniki, które nie byłyby możliwe indywidualnie Naostrz piłę: Ostatni nawyk odnosi się do ciągłego doskonalenia i odnowy osobistej w czterech obszarach: fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym, zapewniając długoterminową skuteczność

W podejściu Covey'a nie chodzi tylko o osobiste korzyści; chodzi o budowanie legendy aktywnego, empatycznego i opartego na zasadach życia.

Idealna dla każdego w nowoczesnym biznesie, ta książka oferuje niebieski odcisk dla prosperowania nie tylko w biznesie, ale także w życiu.

Cytat z książki

Traktuj człowieka takim, jakim jest, a pozostanie takim, jakim jest. Traktuj człowieka takim, jakim może i powinien być, a stanie się takim, jakim może i powinien być

Stephen R. Covey

Kluczowe wnioski

Skuteczne przywództwo jest zakorzenione w solidnym rozwoju charakteru, kładąc nacisk na wartości, takie jak uczciwość i empatia, a nie powierzchowny wizerunek lub umiejętności Równoważenie samodzielności z pracą zespołową poprzez opanowanie współzależności, uznając, że współpraca często daje lepsze wyniki niż indywidualne wysiłki Proaktywne ustawienie jasnych celów i angażowanie się w ciągłe samoodnawianie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, w celu wspierania rozwoju i skutecznej synergii w teamach

Co mówią czytelnicy

"Jeśli przez całe życie przeczytasz tylko jedną książkę, niech to będzie ta. Przeczytałem wiele, wiele książek z dziedziny samorozwoju. Ale ta książka jest czymś innym. Nie mogłem uwierzyć, że tak długo trwało, zanim pojawiła się na mojej drodze, a ja o niej nie wiedziałem. Jest absolutnie niesamowita. Zawiera w sobie wszystko to, co czytałem w innych książkach i przekazywane przez innych autorów w jednej książce. Co najważniejsze, sposób, w jaki zostało to napisane i wyartykułowane, jest niewiarygodny. Polecam ją teraz każdemu. Powinna być częścią programu nauczania w szkołach"

6. Built to Last: Powodzenie wizjonerskich firm autorstwa Jima Collinsa i Jerry'ego I. Porrasa

przez Amazon

Autorzy: Jim Collins i Jerry I. Porras

Jim Collins i Jerry I. Porras Liczba stron: 336

336 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 12 minut

3 godziny i 12 minut Idealna dla: Liderów na poziomie średniozaawansowanym

Liderów na poziomie średniozaawansowanym Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Jim Collins dwukrotnie pełni funkcję lidera na tej liście. I nie bez powodu. Jego książki oferują poparte badaniami, praktyczne zasady kierowania zespołami, wprowadzania zmian, osiągania doskonałości i budowania wspaniałych kultur korporacyjnych.

W Built to Last, Collins i Porras analizują strategie 18 firm, które przetrwały próbę czasu. Firmy te realizują śmiałe cele i wspierają ducha przyszłego wzrostu, a wszystko to podczas wychowywania swoich liderów od wewnątrz.

W skrócie: Sekret tkwi w tym, by nie podążać za krzykliwymi ideałami czy dynamicznymi liderami, ale budować niezachwiane fundamenty i kultywować umiejętność równoważenia właściwych wartości z dążeniem do celu.

Dla każdego, kto porusza się w zmieniających się warunkach życia, ta książka jest latarnią morską, prowadzącą do tworzenia organizacji, które nie tylko istnieją, ale także trwają i rozwijają się z czasem.

Cytat z książki

Wizjonerskie firmy są tak wyczulone na to, co reprezentują i co starają się osiągnąć, że po prostu nie mają miejsca dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą dopasować się do ich rygorystycznych standardów

Jim Collins

Kluczowe wnioski

Wizjonerskie firmy rozwijają się, równoważąc podstawową ideologię z ciągłymi innowacjami, zachowując wartości, jednocześnie przyjmując postęp i zmiany Wewnętrzna kultywacja liderów zapewnia firmie trwałość, ponieważ rodzime kierownictwo jest zgodne z podstawowymi wartościami i prowadzi do trwałego powodzenia Wizjonerskie firmy stawiają na pierwszym miejscu coś więcej niż tylko zyski; kierują się podstawową ideologią, która obejmuje zarówno cele finansowe, jak i głębszy cel

Co mówią czytelnicy

"Wiele praktycznych spostrzeżeń na temat tego, jak tworzyć firmy o długiej żywotności. Nie jest to łatwe i pokazuje, że wiele firm podjęło ogromne ryzyko, a także miało kulturę i wytrwałość, aby przetrwać trudne czasy, zachowując jednocześnie swoją wizję i cel. Naprawdę pouczające."

7. Essentialism: Zdyscyplinowane dążenie do mniej autorstwa Grega McKeowna

przez Amazon

Autor: Greg McKeown

Greg McKeown Liczba stron: 260

260 Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 12 minut

3 godziny i 12 minut Idealna dla: Liderów na wszystkich poziomach

Liderów na wszystkich poziomach Oceny: 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



W Essеntialism, Greg McKeown oferuje istotną mantrę dla liderów: do zrobienia, ale lepiej. Odciągając ludzi od ciągłego zapracowania, McKeown opowiada się za strategicznymi wyborami, omijaniem ograniczeń i siłą mówienia "nie".

Ta książka wzywa liderów do osiągnięcia ostatecznego sukcesu poza moją działalnością poprzez skupienie się na tym, co naprawdę ważne. Chodzi o odcięcie się od obowiązków, znalezienie czasu dla siebie i wywarcie większego wpływu przy niewielkim wysiłku.

Powiew świeżego powietrza dla wszystkich, Essеntialism to zaproszenie do bardziej skoncentrowanego, satysfakcjonującego życia zawodowego, w którym życie jest naprawdę lepsze.

Cytat z książki

W esencjalizmie nie chodzi o to, jak zrobić więcej rzeczy; chodzi o to, jak zrobić właściwe rzeczy. Nie oznacza to również zrobienia mniej dla samego zrobienia mniej. Polega na jak najmądrzejszym inwestowaniu swojego czasu i energii do zrobienia tego, co najważniejsze

Greg McKeown

Kluczowe wnioski

Nadaj priorytet jakości w życiu i pracy; dostosuj swoje działania do podstawowych wartości i celów, aby uzyskać skuteczność i osobistą satysfakcję Podejmuj strategiczne decyzje; powiedz "nie" wielu trywialnym sprawom, aby skupić się na tych najważniejszych, zwiększając wydajność i spełnienie Zabawa pobudza kreatywność, sprzyja podejmowaniu lepszych decyzji i ładuje energię psychiczną. Essentialists budują czas na zabawę obok swojej skoncentrowanej pracy

Co mówią czytelnicy

"Wspaniała mantra dla biznesu i naszego życia osobistego. Nie mówię tego często, ale jest to książka, którą chciałbym napisać, ale jestem bardzo wdzięczny, że mogę się nią podzielić z przyjaciółmi i rodziną. Dojrzała mądrością roli prostoty, skupienia i bycia obecnym, ma jasność myśli, która jest rzadkością w większości książek"

8. True North: Odkryj swoje autentyczne przywództwo autorstwa Billa George'a

przez Amazon

Autor: Bill George

Bill George Liczba stron: 260

260 Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 6 minut

3 godziny i 6 minut Idealna dla: doświadczonych liderów

doświadczonych liderów Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



True North autorstwa Billa George'a, byłego dyrektora generalnego Medtronic, bada autentyczne przywództwo. George obala pogląd, że liderzy muszą naśladować bohaterów lub dostosować się do standardowego modelu przywództwa, aby odnieść sukces.

W książce zebrano spostrzeżenia 125 liderów, koncentrując się na rozwoju autentycznego przywództwa zgodnego z osobistymi wartościami i motywacjami.

Dzięki tym wywiadom George odkrył, że liderzy stają się wielcy tylko wtedy, gdy realizują swoje pasje, wzmacniają innych i pozostają uziemieni przez życiowe wzloty i upadki.

Praktyczne porady na temat wielkiego przywództwa zawarte są w fascynujących osobistych narracjach, takich jak zmieniająca życie świadomość śmiertelności Mike'a Sweeneya i podróż dyrektora generalnego Adobe Bruce'a Chizena w kierunku samoświadomości.

Książka podkreśla również znaczenie samoświadomości w przywództwie, co widać w doświadczeniach liderów takich jak Judy Vredenburgh i Debra Dunn.

Wreszcie, True North omawia ustawienie granic etycznych w przywództwie, oferując kompas, który poprowadzi liderów na wszystkich poziomach do przewodzenia z celem, pokorą i autentycznością.

Cytat z książki

Rola liderów nie polega na nakłanianiu innych ludzi do podążania za nimi, ale na umożliwianiu innym przewodzenia

Bill George

Kluczowe wnioski

Zidentyfikuj i podążaj za swoją "Prawdziwą Północą", aby poruszać się po ścieżce przywództwa z autentycznością Autentyczne przywództwo poprzez zakotwiczenie swoich działań w osobistych wartościach i motywacjach Rozwijaj autentyczne cechy przywódcze poprzez praktyczne przykłady i porady oparte na twoich podstawowych zasadach

Co mówią czytelnicy

"Przeczytałem ostatnio kilka książek o przywództwie, ale ta naprawdę przebiła się przez bałagan. Każdy rozdział jest wypełniony historiami kluczowych liderów na różnych scenach ich kariery. Każda historia jest wpleciona w większą lekcję zawartą w rozdziale i bardzo skutecznie prowokuje do autorefleksji"

9. Leading Change autorstwa Johna P. Kottera

przez Amazon

Autor: John P. Kotter

John P. Kotter Liczba stron: 196

196 Rok wydania: 1996

1996 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 27 minut

3 godziny i 27 minut Idealna dla: liderów na poziomie średniozaawansowanym

liderów na poziomie średniozaawansowanym Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



John P. Kottеr, profesor z Harvardu, przedstawia wybitną pracę na polu transformacji organizacyjnej w Leading Change. Zapewnia, że skuteczna zmiana polega bardziej na współpracy niż na samodzielnym wizjonerstwie.

Argumentuje, że w stale zmieniającym się środowisku ekonomicznym, utrzymanie konkurencyjności opiera się na skutecznym zarządzaniu zmianami.

Książka dzieli tę podróż na konkretne strategiczne kroki w celu wywołania pilnej potrzeby, zbudowania zaangażowanego zespołu i określenia jasnej wizji. Spostrzeżenia te jasno pokazują, że zdolność adaptacji i praca zespołowa są podstawą trwałego sukcesu.

Spostrzeżenia Kottera jasno pokazują, że zdolność adaptacji i praca zespołowa są kamieniami węgielnymi trwałego powodzenia. _Leading Chang_e oferuje praktyczne porady, podkreślając przywództwo, komunikację i planowanie strategiczne jako niezbędne do powodzenia i trwałej transformacji organizacyjnej.

Cytat z książki

Zarządzanie sprawia, że system działa. Pomaga ci do zrobienia tego, co wiesz jak zrobić. Przywództwo buduje systemy lub przekształca stare

John P. Kotter

Kluczowe wnioski

Pomóż innym zrozumieć pilną potrzebę zmian poprzez fakty, emocje i opowiadanie historii. Brak pilności prowadzi do samozadowolenia Zbuduj koalicję przewodnią poprzez zebranie zespołu zaangażowanych osób, które mogą poprowadzić wysiłek zmian i zapewnić różnorodne perspektywy i umiejętności Wyraźnie przekazuj swoją wizję przyszłości w prosty i powtarzalny sposób. Ciągła komunikacja daje ludziom pewność działania

Co mówią czytelnicy

"Kotter wykonuje niesamowitą pracę, przedstawiając kroki skutecznego procesu zmiany. Nie tylko to, ale także przedstawia wyzwania, z którymi liderzy prawdopodobnie zmierzą się na każdym kroku i jak muszą je pokonać. Żyjemy w świecie szybkich i konsekwentnych zmian. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich liderów, którzy chcą dobrze kierować swoim zespołem"

10. Primal Leadership: Uwolnij moc inteligencji emocjonalnej autorstwa Daniela Golemana, Richarda Boyatzisa i Annie McKee

przez Amazon

Autorzy: Daniel Goleman, Richard Boyatzis i Annie McKee

Daniel Goleman, Richard Boyatzis i Annie McKee Liczba stron: 196

196 Rok wydania: 1996

1996 Szacowany czas czytania: 3 godziny i 27 minut

3 godziny i 27 minut Idealna dla: początkujących

początkujących Ocena: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Zrozumienie i zarządzanie swoimi emocjami w celu współczucia innym jest kluczową umiejętnością przywódczą. A ta książka jest twoją pomocą w zrozumieniu przywództwa poprzez poziomy inteligencji emocjonalnej (EI).

Autorzy przeanalizowali 18 powiązanych ze sobą kompetencji emocjonalnych w zakresie zarządzania sobą w czasie, zarządzania sobą w czasie, zarządzania społecznego i zarządzania relacjami.

Podkreślają również siłę relacji opartych na pozytywnych emocjach, sprzyjających pracy zespołowej, innowacyjności i wysokiej wydajności.

Ta książka definiuje zarządzanie jako sztukę opartą na emocjach i kładzie nacisk na sposoby rozwijania intymności emocjonalnej w czasie.

Cytat z książki

Wizjonerscy liderzy pomagają ludziom zobaczyć, jak ich praca wpisuje się w szerszą perspektywę, dając ludziom jasne poczucie nie tylko tego, że to, co robią, ma znaczenie, ale także dlaczego

Daniel Goleman

Kluczowe wnioski

Emocje liderów są zaraźliwe. Negatywne nastroje szybko się rozprzestrzeniają i wpływają na wydajność, podczas gdy pozytywna energia motywuje i poprawia współpracę Samoświadomość, samoregulacja, empatia i umiejętności społeczne umożliwiają liderom zarządzanie relacjami i inspirowanie innych. Doskonalenie tych kompetencji ma kluczowe znaczenie Przyjęcie najskuteczniejszego stylu przywództwa w różnych okolicznościach poprzez elastyczne podejście do wizjonerstwa, coachingu, demokracji, ustawienia tempa i komendy

Co mówią czytelnicy

"Cóż za fantastyczna teoretyczna i praktyczna książka o przywództwie. To lektura obowiązkowa dla każdego lidera, niezależnie od tego, na jakim etapie kariery się znajduje. Nie zaczynaj od biografii przywództwa, zacznij od teorii - to świetne miejsce startowe"

Rozpocznij zarządzanie Teams z ClickUp

Te 10 książek o przywództwie to świetny punkt wyjścia do doskonalenia umiejętności przywódczych i rozwoju osobistego. Należy jednak pamiętać, że sama nauka nie wystarczy.

Rzeczywista wartość przywództwa polega na zastosowaniu zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Właśnie dlatego ClickUp wchodzi do gry.

Wykorzystaj swoje umiejętności przywódcze w praktyce dzięki ClickUp

Jako wszechstronnego i intuicyjnego pakietu do zwiększania wydajności, ClickUp oferuje zakres funkcji i narzędzi, które znacznie zwiększają współpracę i wydajność zespołu. Obejmuje funkcje takie jak zarządzanie projektami, śledzenie projektów, prognoza projektu , śledzenie czasu, współpraca i raportowanie, aby umożliwić Tobie i Twojemu zespołowi osiągnięcie wszystkich celów BHAG (Big, Hairy, Audacious Goals).

Istnieje kilka sposobów, w jakie ClickUp może pomóc Ci wdrożyć strategie, których nauczysz się z tych książek o przywództwie.

1. Wizjonerskie przywództwo

Zainspirowane książką Good to Great Jima Collinsa, wizjonerskie przywództwo wymaga ustawienia jasnych celów i dostosowania wysiłków zespołu do wizji organizacji. Cele ClickUp w połączeniu z wykresami Gantta i pulpitami oferuje potężne narzędzie do jasnego definiowania i monitorowania postępów w realizacji tych celów. Integracja ta umożliwia liderom skuteczne przekształcanie swoich Teams i organizacji z dobrych w wyjątkowe.

Ustaw swoje cele i śledź postępy dzięki ClickUp Goals

2. Inteligencja emocjonalna w przywództwie

Aby pomóc Ci rozwinąć inteligencję emocjonalną i wprowadzić w życie zasady Primal Leadership, oferujemy Ci Szablon planu działania ClickUp dla inteligencji emocjonalnej . Zidentyfikuj swoje obszary do poprawy jako lider, opracuj plan, aby być bardziej dostrojonym emocjonalnie i śledź swoje postępy za pomocą tego szablonu.

Rozwijaj większą inteligencję emocjonalną dzięki szablonowi planu działania ClickUp w zakresie inteligencji emocjonalnej

3. Dostosowanie się do zmian organizacyjnych

Jeśli zastanawiasz się, jak wyciągnąć wnioski z Leading Change, aby skutecznie zarządzać zmianami, Zarządzanie projektami w ClickUp funkcje mogą być dobrym rozwiązaniem dla Ciebie.

Raportowanie w czasie rzeczywistym i konfigurowalne pulpity ClickUp zapewniają 360-stopniowy przegląd postępów projektu wszystkim zainteresowanym stronom przez cały czas. Może to pomóc liderom w przewidywaniu i monitorowaniu zmian lub odchyleń od oczekiwanych wyników i efektywnie zarządzać operacjami z wysokim stopniem zdolności adaptacyjnych.

Zwiększ wydajność swojego zespołu dzięki ClickUp Project Management

4. Ciągłe uczenie się dla rozwoju przywództwa

Pomóż swojemu zespołowi uczyć się w sposób ciągły, jak sugeruje Siedem nawyków skutecznego działania Stephena R. Coveya.

Możesz skorzystać z biblioteki ClickUp zawierającej zarządzanie projektami w tym celu. Liderzy mogą wspierać wzrost i rozwój, wykorzystując Zawartość edukacyjna i podcasty ClickUp covey kładzie nacisk na proaktywne życie i rozwój osobisty.

5. Maksymalizacja wydajności Teams

Zgodnie z Essentialism autorstwa Grega McKeowna, spraw, aby twój zespół skupił się na zadaniach o dużym znaczeniu.

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, przedsiębiorstwem, czy organizacją non-profit, użyj ClickUp Teams i dostosować go do zarządzania wszelkiego rodzaju cyklami pracy - od uruchomienia nowej funkcji po wdrożenie nowego pracownika. Obejmuje zadania osobiste, zadania zespołowe i współpracę między działami, aby uprościć pracę i utrzymać wszystkich na tej samej stronie.

Umożliwia to ustalanie priorytetów zadań w oparciu o wymagania i łatwe przekazywanie ich zespołowi lub organizacji. Możesz również pobrać dostosowane szablony ClickUp dla różnych przypadków użycia.

Użyj ClickUp Teams, aby uprościć współpracę nad dowolnym projektem

6. Kultywowanie pracy zespołowej

Chcesz kultywować pracę zespołową zgodnie z zaleceniami _Strengths-Based Leadership? Mapy myśli ClickUp'a mogą pomóc. Zapewniając wizualne, oparte na współpracy narzędzie, które pomaga zespołowi rysować połączenia między zadaniami i cyklami pracy, mapy myśli zapewniają, że świetne pomysły są rejestrowane i dobrze realizowane. Dają one również zespołowi wspólną przestrzeń do burzy mózgów i wspólnego zajmowania się każdym projektem teams w dążeniu do wspólnych celów .

Pomóż swojemu zespołowi tworzyć efektywne cykle pracy dzięki mapom myśli ClickUp

Widziałeś już, jak funkcje zarządzania projektami w ClickUp zwiększają wydajność zespołu . Jako lider, możesz wykorzystać platformę do prowadzenia członków zespołu w kierunku innowacji i doskonałości, zapewniając wysoką wydajność i powodzenie.

Empowering Leaders: Łączenie wiedzy i narzędzi

Badając integrację tych strategii przywództwa, pamiętaj, że prawdziwa innowacja często pojawia się, gdy teoria łączy się z praktyką.

Wielcy liderzy mogą być świetnymi czytelnikami, ale są także wykonawcami. ClickUp oferuje narzędzia i wsparcie, aby wypełnić lukę między teorią a działaniem. Umożliwia przełożenie tych spostrzeżeń dotyczących przywództwa na namacalne wyniki, pozwalając ci ewoluować w lidera, którego podwładni będą podziwiać i do którego będą dążyć. Zarejestruj się za Free już dziś, aby zobaczyć ClickUp w akcji.