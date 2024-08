10 podcastów o zarządzaniu projektami, których trzeba posłuchać w 2024 roku

Chcesz zdobyć dodatkową wiedzę w podróży? Podcasty to świetny sposób, aby dowiedzieć się praktycznie wszystkiego w podróży, od hobby, przez wiadomości, po popkulturę.

Ale jeśli chcesz czegoś więcej niż tylko najnowszych plotek z tego tygodnia, rozważ podniesienie swoich umiejętności poprzez subskrypcję podcastów dotyczących zarządzania projektami. 🎙️

Zarówno liderzy biznesu, jak i członkowie zespołów będą mogli skorzystać z tej listy 10 najlepszych podcastów dotyczących zarządzania projektami podcasty o zarządzaniu projektami z 2024. Od najdrobniejszych szczegółów dotyczących Certyfikacja PM od procesów po wskazówki dotyczące zarządzania projektami - podcasty z naszej listy 10 najlepszych obejmują wszystko.

Podzielimy się nawet wskazówkami dotyczącymi wdrażania tych hacków, aby kierownicy projektów mogli uzyskać jak największą wartość z tych podcastów.

10 najlepszych podcastów o zarządzaniu projektami w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, składasz pranie, czy po prostu potrzebujesz hałasu w tle podczas pracy, te podcasty dotyczące zarządzania projektami są koniecznością. Podłącz słuchawki, załóż czapkę i posłuchaj tych podcastów, aby podnieść poziom swojej gry.

1. Podcast Projectified Instytutu Zarządzania Projektami

przez Instytut Zarządzania Projektami Project Management Institute (PMI) jest jedną z najbardziej renomowanych jednostek certyfikujących w zakresie zarządzania projektami. Oferuje certyfikaty Project Management Professional (PMP)®, Certified Associate in Project Management (CAPM)® i Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™, które potwierdzają, że naprawdę znasz się na rzeczy.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do uzyskania tych certyfikatów, czy po prostu chcesz uzyskać nieszablonowy strategie zarządzania projektami , sprawdź Projectified Podcast PMI. Ten podcast zawiera wywiady z liderami z firm z listy Fortune 500 i małych startupów, więc dostaniesz trochę wszystkiego.

PMI jest również gospodarzem PM Point of View Podcast Series autorstwa Kendall Lott, która udostępnia bardziej szczegółowe wskazówki dla osób zarządzających projektami.

Nawiasem mówiąc, słuchanie tego podcastu zapewni ci jednostki rozwoju zawodowego (PDU), więc jest to korzystne dla obu stron.

Podcast w skrócie

Dostępny na: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher Średnia długość: 25 minut

25 minut PDU: Tak

2. Zarządzanie projektami Happy Hour

via Zarządzanie projektami Happy Hour Kate Anderson i Kim Essendrup prowadzą podcast Project Management Happy Hour. W każdym odcinku wykorzystują studium przypadku, koncentrując się na jednym wspólnym wyzwaniu związanym z zarządzaniem projektami.

Ostatnie odcinki dotyczyły:

Restrukturyzacja

Wyciąganie wniosków z niepowodzeń projektów

Zarządzanie zmianą

Syndrom oszusta

Doskonalenie procesów

Słuchając tego podcastu można również zdobyć punkty PDU. Jeśli lubisz Kate i Kim, duet oferuje osobiste wydarzenia networkingowe i kursy, aby pogłębić swoją wiedzę na temat PM.

Podcast w skrócie

Dostępny na: stronie internetowej, Apple Podcasts

stronie internetowej, Apple Podcasts Średnia długość: 45 minut

45 minut PDU: Tak

3. Zarządzaj tym

przez Zarządzaj tym Andy Crowe i Bill Yates są gospodarzami podcastu Manage This, który publikuje nowe odcinki w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Mają też imponujące zaległości, więc jest to najlepszy podcast do zarządzania projektami.

Większość odcinków koncentruje się na typowych wyzwaniach związanych z zarządzaniem projektami. Ostatnie odcinki dotyczą:

Umowy

Dokumentacja

Style przywództwa

Studia przypadków z życia wzięte

Masz pytanie, na które jeszcze nie odpowiedzieli? Wyślij Andy'emu i Billowi e-mail z pytaniem; być może odpowiedzą na nie w przyszłym odcinku.

Podcast w skrócie

Dostępny na: stronie internetowej, Podurama, Apple Podcasts

stronie internetowej, Podurama, Apple Podcasts Średnia długość: 40 minut

40 minut PDU: Tak

4. Ludzie i projekty

via Ludzie i projekty Możemy mówić o KPI i technologii przez cały dzień, ale kiedy przychodzi co do czego, zarządzanie projektami polega na zarządzaniu ludźmi. Andy Kaufman prowadzi podcast People and Projects, który koncentruje się na tajnikach zarządzania zarówno sobą, jak i ludźmi w zespole. 🧑🏾‍💼👩‍💼

Znajdują się tu świetne spostrzeżenia dla liderów biznesu, a ostatnie odcinki poruszają takie tematy jak:

Zarządzanie niską energią

Inteligencja emocjonalna

Przywództwo

Zatrudnianie

Zarządzanie czasem

Słuchając People and Projects zdobędziesz również punkty PDU z zakresu Business Acumen, Power Skills i Ways of Working dla PMI Talent Triangle®. Jest to z pewnością jeden z obowiązkowych podcastów dotyczących zarządzania projektami na tej liście.

Podcast w skrócie

Dostępne na: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast Średnia długość: 30 minut

30 minut PDU: Tak

5. Podcast o zarządzaniu projektami

przez Podcast o zarządzaniu projektami Cornelius Fichtner, PMP, CSM, jest gospodarzem podcastu o prostej nazwie Project Management Podcast. W programie tym przeprowadza wywiady z odnoszącymi sukcesy kierownikami projektów i udostępnia ich wskazówki dotyczące powodzenia. Na przykład, słynny "leniwy" kierownik projektu Peter Taylor udostępnia otwierające oczy wskazówki dotyczące oddelegowywania zadań.

Podoba nam się wygodny przewodnik "Zacznij tutaj", który pomaga zainstalować podcast i szybko rozpocząć pracę. Ostatnie odcinki poruszają takie tematy jak:

Szkolenie PM

Egzamin PMP i certyfikacja w zakresie zarządzania projektami

AI w zarządzaniu projektami

Umiejętność korzystania z danych

Podobnie jak w przypadku innych podcastów dotyczących zarządzania projektami na tej liście, możesz zdobyć 60 PDU, słuchając 15 odcinków The Project Management Podcast.

Podcast w skrócie

Dostępne na: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Android, Apple, Google, PCasts, Spotify Średnia długość: 40 minut

40 minut PDU: Tak

6. 5 minut podcastu

przez 5 Minutes Podcast Nie masz godziny na wysłuchanie podcastu? Czujemy to, podobnie jak gospodarz podcastu Ricardo Vargas, który stworzył prawdopodobnie najkrótszy na świecie podcast o zarządzaniu projektami. W 5 Minutes Podcast udostępnia on szybkie, praktyczne wskazówki dotyczące:

Zarządzania projektami

Business agility

Zarządzania ryzykiem

Z ponad 645 podcastami opublikowanymi od 2007 roku, istnieje wiele pięciominutowych odcinków, w których można zatopić zęby. Ricardo udostępnia ogólne wskazówki na tematy takie jak zarządzanie zmianą i zarządzanie ryzykiem, a także krótkie studia przypadków dotyczące zarówno powodzenia, jak i niepowodzenia projektów.

Odcinki są krótkie, ale ich wysłuchanie liczy się do PDU. Zastosowanie Narzędzie do raportowania PDU Ricardo do szybkiego generowania raportów w celu ich łatwego przesłania.

Podcast w skrócie

Dostępny na: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts Średnia długość: 5 minut

5 minut PDU: Tak

7. Raj zarządzania projektami

przez Raj zarządzania projektami Zarządzanie projektami może nie brzmieć jak raj - to nie tak, że popijasz chłodnego drinka na tropikalnej plaży. Ale podcast Project Management Paradise ma na celu uczynienie pracy PM tak bliską raju, jak to tylko możliwe. 🏖️

Ten podcast o zarządzaniu projektami zawiera wywiady z ekspertami z całego świata. Publikują tylko kilka razy w miesiącu, ale ostatnie odcinki poruszają następujące tematy:

AI

Trendy branżowe w przemyśle obronnym, lotniczym i biofarmaceutycznym

Wytrzymałość psychiczna

Różnorodność

Transformacja cyfrowa

Przy okazji, jeśli jesteś doświadczonym ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami i masz coś do opowiedzenia, możesz zgłosić się do udziału w programie. Poszukiwani są eksperci w następujących dziedzinach:

Zarządzanie projektami

Zarządzanie zmianą

Oprogramowanie PM

Zarządzanie czasem

Innowacyjność

Przywództwo

Kultura firmy

Może to potrwać kilka miesięcy, ale jest to świetna okazja dla każdego, kto chce wyrobić sobie markę w świecie zarządzania projektami.

Statystyki podcastów

Dostępne na: Spotify, iTunes, Stitcher

Spotify, iTunes, Stitcher Średnia długość: 30 minut

30 minut PDUS: Tak

8. Podcast The Digital Project Manager

przez Podcast The Digital Project Manager The Digital Project Manager to strona z zasobami dotyczącymi zarządzania projektami. Jest idealna dla początkujących, którzy potrzebują wskazówek, społeczności i FAQ.

Ich podcast również nie jest niczym godnym uwagi. Digital Project Manager Podcast zagłębia się w połączenie teorii i praktyki zarządzania projektami, dając ci praktyczne wskazówki, jak usprawnić swój dzień pracy i zorganizować swoją karierę z myślą o powodzeniu.

Niektóre z najnowszych odcinków podcastu o zarządzaniu projektami dotyczą:

Mentoring rówieśniczy

Zwinne modele pracy

Budowanie kariery

Wybór oprogramowania do zarządzania projektami

Jeśli jesteś profesjonalistą w zarządzaniu projektami i chcesz pójść o krok dalej, Digital Project Manager oferuje również mini-kursy, programy certyfikacyjne, tablicę ofert pracy i opcje członkostwa.

Podcast w skrócie

Dostępny na: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher Średnia długość: 30 minut

30 minut PDU: Niejasne

9. The PMO Squad

przez PMO Squad PMO Squad to firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem projektami, która prowadzi również jeden z najlepszych podcastów na ten temat. Podcast Project Management Office Hours emituje nowe odcinki dwa razy w miesiącu, koncentrując się na:

Neuronauka

Zarządzanie zmianą

Wystąpienia publiczne

Przywództwo

Ale to nie jest podcast twojej babci. PMO Squad regularnie omawia tematy związane z PM, takie jak taniec z ogniem i komedia stand-up.

Co najlepsze, za samo słuchanie otrzymujesz punkty PDU. Sześćdziesiąt minut zawartości równa się jednemu PDU, więc słuchanie ponad 100 odcinków Office Hours pozwoli ci szybko osiągnąć wymagane minimum.

Podcast w skrócie

Dostępne na: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio Średnia długość: 1 godzina

1 godzina PDU: Tak

10. Agile Uprising

przez Powstanie Agile Zwinne zarządzanie projektami ma swój unikalny smak. Podcast o zarządzaniu projektami Agile Uprising to pozycja obowiązkowa, jeśli zarządzasz zespołem Agile.

Ten podcast zagłębia się we wszystkie kwestie związane z Agile, Lean, UX/Design, przywództwem i tworzeniem oprogramowania. Większość odcinków pełni funkcję wywiadów z liderami-ekspertami, dyrektorami generalnymi i innymi profesjonalistami zajmującymi się projektami. Podcast ma zmienną listę gospodarzy, dzięki czemu można wysłuchać wielu różnych profesjonalistów.

Ostatnie odcinki pełniły funkcję takich tematów jak:

Wydajność

Zwinne wskazówki

Trendy w branży

Zmiany organizacyjne

Jeśli chcesz porozmawiać z gospodarzami i społecznością, Agile Uprising ma również darmowy kanał Discord.

Podcast w skrócie

Dostępny na: iTunes, Stitcher

iTunes, Stitcher Średnia długość: 50 minut

50 minut PDU: Niejasne

