10 skutecznych strategii przywództwa poprawiających wydajność zespołu

Jako dobry lider lub menedżer, jednym z najważniejszych celów jest zbudowanie wysoko wydajnego teamu, który konsekwentnie realizuje swoje zadania. Taki zespół nie potrzebuje żadnych dodatkowych działań, jest zaangażowany w pracę, a wszyscy stale się uczą i doskonalą, aby podnosić pasek.

Dobre przywództwo polega bardziej na odpowiednim nastawieniu niż na umiejętnościach technicznych. Dobrych umiejętności można się nauczyć - natomiast postawę rozwija się w pewnym okresie.

Jednakże, badanie Gallupa wykazało, że tylko 1 na 10 osób posiada wrodzony talent do dobrego zarządzania. Dla większości menedżerów bycie skutecznym liderem wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności przywódczych i strategii w celu uzyskania lepszych wyników i lepszej współpracy.

Skuteczne przywództwo stanowi różnicę między organizacją, która zmaga się z brakiem planu, a taką, która rozwija się dzięki strategicznemu planowaniu przez liderów.

W tym poście omówiono 10 skutecznych strategii przywództwa, aby wpłynąć na członków zespołu w celu poprawy wydajności i przekraczania oczekiwań za każdym razem.

**Co to jest strategia przywództwa?

Strategia przywództwa to zestaw metod, taktyk i postaw wykorzystywanych przez liderów do kierowania i motywowania swoich teamów oraz dostosowywania ich do celów organizacyjnych.

Pozwala ona na dostosowanie kultury i systemu wartości organizacji do pomysłów i wpływu, tworząc mentalny i emocjonalny wpływ o daleko idących konsekwencjach.

Skuteczna strategia przywództwa zapewnia ustrukturyzowaną wizję, która ustawia członków zespołu i kierownictwo wyższego szczebla na ścieżce prowadzącej do powodzenia i wydajności.

Ważność posiadania strategii przywództwa

Wyobraź sobie, że jedziesz nieznaną trasą bez mapy. Bez wskazówek i przewodnika możesz się zgubić.

Bez wizji, wiedzy i informacji zwrotnych niemożliwe byłoby osiągnięcie długoterminowego powodzenia w organizacji.

Dzięki solidnej strategii przywództwa łatwiej będzie ci kierować teamami, oddelegować odpowiedzialność i wspierać kulturę innowacji w miejscu pracy. Od zarządzania oczekiwaniami i angażowania pracowników po zwiększanie ich wydajności, twoje przywództwo umożliwi jakościowe zmiany w zespołach i ich członkach.

Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z umiejętności strategicznego przywództwa, które pomogą ci być lepszym menedżerem.

Wpływa na zachowanie

Strategiczni liderzy przewidują, wpływają, angażują, wspierają i umożliwiają członkom zespołu reagowanie na trendy rynkowe i branżowe oraz preferencje klientów. W każdym biznesie strategia przywództwa w dużej mierze wpływa na zachowanie.

Skuteczny lider będzie przewidywał przyszłość, podejmował ostateczne decyzje, współpracował ze współpracownikami i liderami branży oraz kierował zespołem w celu tworzenia strategii pozwalających osiągnąć cele biznesowe.

Przyciąga talenty i zarządza nimi

Jedną z głównych cech skutecznego menedżera jest przyciąganie i zatrzymywanie talentów. Właściwa strategia przywództwa pozwoli zidentyfikować najlepsze talenty i zmotywować je do dawania z siebie wszystkiego najlepsze wyniki . Dobrych menedżerów można zdefiniować poprzez ich zdolność do budowania i kierowania zespołami o wysokiej wydajności.

Napędza wyniki

Skuteczna strategia przywództwa ma kluczowe znaczenie dla realizacji wielu strategii organizacyjnych.

Dobrzy liderzy mają zdolność do tworzenia odpowiedniego środowiska dla członków swoich zespołów, aby osiągać i przekraczać cele organizacyjne. Aktywnie dążą do wyników, śledzą postępy i tworzą środowisko, w którym członkowie zespołu mogą w razie potrzeby poprawić wyniki.

Ułatwia wprowadzanie zmian w strategii Business

Tworzenie i wdrażanie strategii biznesowych jest czasochłonne. Jeszcze trudniejsza jest zmiana kierunku w razie potrzeby i uzyskanie poparcia zespołu. Na tej scenie silni liderzy potrafią zachęcać Teams , dostosować wszystkich do wizji i zmotywować ich do pracy na rzecz nowej strategii biznesowej, celu i zadania.

Podsumowując, posiadając strategię przywództwa, organizacja jest lepiej przygotowana do realizacji swoich planów na przyszłość.

Wpływ skutecznej strategii przywództwa

Oto kilka sposobów, w jakie wielcy liderzy i skuteczne strategie przywództwa kształtują organizację.

Dostrzegają więcej możliwości

Liderzy o szerokim horyzoncie patrzą w przyszłość, zamiast skupiać się wyłącznie na codziennych operacjach, co pozwala im wyprzedzać konkurencję.

Wizjonerskie przywództwo pomaga zidentyfikować możliwości ustanowienia bardziej wydajnych procesów, produktów i modeli biznesowych, zanim konkurencja nadrobi zaległości.

Szkolenie innych liderów

Ważnym skutkiem strategii przywództwa jest to, że wielcy liderzy przekazują swoje umiejętności następnemu pokoleniu. W końcu dobrzy liderzy instynktownie rozumieją krajobraz biznesowy i czerpią radość z obserwowania, jak ich koledzy rozwijają się i odnoszą sukcesy.

Budowanie silniejszej kultury organizacyjnej

Świetne przywództwo to podejście odgórne które poprawia kulturę organizacji. Zespół zawsze odzwierciedla przekonania i postawy lidera. Dzięki inspirującym liderom organizacja staje się bardziej przejrzysta i innowacyjna, kierując zachowaniem każdego członka zespołu wobec siebie nawzajem i klientów.

Osiąganie wyższych przychodów

Świetni liderzy zmotywują pracowników do ciężkiej pracy, przestaną marnować czas, zoptymalizują cykl pracy i bardziej angażują się w to, co robią, poprawiając swoją wydajność i jakość pracy. Strategiczne przywództwo rozwija kulturę pasji, w której każdy członek zespołu stara się wykonywać swoją najlepszą pracę dla dobra wszystkich.

10 strategii przywództwa poprawiających wydajność Teams

Strategiczne przywództwo może przekształcić zwykłą organizację w zespół o wysokiej wydajności, generujący większy wpływ i osiągający lepsze wyniki. Oto 10 strategii przywództwa, które możesz wdrożyć, aby optymalnie zaangażować i wesprzeć swój zespół.

1. Zdefiniuj i wyraź swoją wizję

Głównym zadaniem kierownictwa jest zrozumienie szerszej perspektywy, przeanalizowanie sytuacji pod każdym kątem i wyartykułowanie strategii firmy.

Bardziej niż tworzenie szczegółowego planu lub ustawienie celów, chodzi tu o udostępnianie przekonującej narracji na temat przyszłości i wizji, którą zaakceptują interesariusze i pracownicy.

Posiadanie jasnej wizji wyjaśniającej długoterminowe cele firmy oraz inspirowanie i motywowanie pracowników do realizacji szerszych celów.

Jeśli twój zespół wierzy w twoją wizję, zrobi wszystko co w jego mocy do jej zrobienia. Rozwijaj kulturę zespołu, w której każdy może zobaczyć swoją wizję w działaniu. Daj członkom Teams szansę na wizualizację różnicy, którą robią.

Jeśli twoje działania inspirują innych do marzeń, dowiedzenia się więcej, zrobienia więcej i stania się kimś więcej, jesteś liderem

John Quincy Adams

2. Doceniaj osiągnięcia wszystkich

Uznanie sprawia, że człowiek czuje się wartościowy i doceniany. Za każdym razem, gdy ktoś z Twojego zespołu wykracza poza oczekiwania, aby osiągnąć swoje cele, świętuj i doceniaj jego zaangażowanie w misję Twojej firmy.

Menedżerowie często pomijają prostą zasadę "to, co jest nagradzane, jest powtarzane". Nie zapominaj o wpływie pozytywnego wzmocnienia.

Na przykład, gdy rozmawiasz z przedstawicielami działu obsługi klienta, powiedz im, jaką świetną pracę wykonują i jak pomagają rozwijać firmę. Jeśli otrzymasz notatkę od klienta o tym, jak pomógł mu przedstawiciel wsparcia, podziel się tym z zespołem.

Niech twój team wie, jak ważną rolę odgrywa w twoim biznesie i dlaczego firma go potrzebuje. Pomoże im to pracować z nową energią i entuzjazmem.

Ludzie pracują dla pieniędzy, ale robią więcej dla uznania, pochwał i nagród

Dale Carnegie

3. Skuteczna komunikacja

Komunikacja jest kluczową umiejętnością nie tylko dla liderów i menedżerów, ale dla każdego, kto chce odnieść powodzenie. Musisz być w stanie przekazać swoją wizję, strategię biznesową, aby ją osiągnąć, a także sposób, w jaki każda osoba przyczyni się do osiągnięcia celów firmy.

W rzeczywistości najlepsze organizacje mają kulturę aktywnej dwukierunkowej komunikacji. Zachęca to do otwartej wymiany pomysłów i sprzyja lepszej współpracy.

Organizacja, która dobrze komunikuje się ze swoimi pracownikami, zauważy pozytywne wyniki w poziomie zaangażowania pracowników. Ten potężny motywator jest połączony z umiejętnościami komunikacyjnymi lidera.

Wielcy liderzy komunikują się, a wielcy komunikatorzy przewodzą

Simon Sinek

4. Przewidywanie tego, co może się wydarzyć

Gdy już wiesz, jak wyartykułować swoją wizję, spójrz na nią z szerszej perspektywy i zidentyfikuj potencjalne wyzwania i innowacje, z którymi Twój Business może się wkrótce zmierzyć.

Następnie zastanów się, jak przygotować się na te przeszkody, zająć się nimi lub wykorzystać potencjalne możliwości, które czekają na Twoją uwagę.

Jeśli będziesz w stanie z powodzeniem przewidywać możliwości i przeszkody, będziesz lepiej przygotowany do poruszania się po przyszłym krajobrazie niż konkurencja.

Pesymista narzeka na wiatr. Optymista oczekuje jego zmiany. Lider dostosowuje żagle

John Maxwell

5. Przywództwo przez przykład

Lider ustanawia precedens dla tego, co jest akceptowalne lub nie w organizacji - i żadne zasady ani polityki nie są od tego silniejsze. Aby być lepszym liderem, bądź świadomy tego, jak duży wpływ ma Twoje zachowanie i zachowuj się tak, jak chcesz, aby zachowywali się inni.

Na przykład, dobry lider będzie podejmował decyzje w sposób, który chce, aby naśladowali inni członkowie kadry kierowniczej w firmie.

Zaangażowanie, satysfakcja i morale pracowników są bezpośrednio połączone z doświadczeniami, jakie pracownicy mają ze swoimi przełożonymi. Dobrzy liderzy sprawiają, że ludzie czują się bezpieczni, włączeni i zadowoleni ze swojej pracy.

Lider przewodzi poprzez przykład, a nie siłę

Sun Tzu

6. Zbuduj zgrany zespół

Dobry lider buduje spójne Teams.

Powinieneś wiedzieć, jak radzić sobie z konfliktami, kiedy pozwolić zespołowi przetrwać burzę, a kiedy pomóc mu znaleźć własną ścieżkę. Budowanie zgranego zespołu wymaga znajomości mocnych i słabych stron każdej osoby, rozwijania zaufania i zachęcania do współpracy

Spójny zespół pracuje razem, a rolą przywództwa jest ułatwianie budowania takiego zespołu.

Wspaniała osoba przyciąga wspaniałych ludzi i wie, jak utrzymać ich razem

Goethe

7. Nigdy nie trać z oczu innowacji i kreatywności

Innowacyjność, nowe pomysły i nowe sposoby myślenia, dzięki którym klienci będą podekscytowani, są niezbędne dla dobrego przywództwa.

Jako lider, najlepszym sposobem na budowanie kultury innowacji i kreatywności jest zachęcanie do otwartej komunikacji i udostępniania pomysłów. Podkreślaj koncentrację na kliencie, wspieraj zespół w poszukiwaniu kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów i nagradzaj nieszablonowe podejście.

Wielu liderów wykorzystuje budżety na szkolenia i rozwój przywództwa, aby wspierać takie środowisko w swoim miejscu pracy.

Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Steve Jobs

8. Gotowość do zmian i podejmowania trudnych decyzji

Na początku 2010 roku Dominos zdał sobie sprawę, że nie spełnia oczekiwań ludzi. Sprzedaż spadła, cena akcji spadła, a sieć zajęła ostatnie miejsce w "rankingach smaku" konsumentów

Co zrobiono w celu rozwiązania tego problemu? Sieć pizzerii postanowiła zmierzyć się z tym problemem. Dominos wprowadził innowacyjne kampanie marketingowe w ciągu następnych kilku lat, dodając nowe lokalizacje, transmitując na żywo opinie klientów i zwiększając możliwości składania zamówień online.

Co więcej, zmienili nawet przepis na pizzę!

W latach 2010-2022 cena akcji wzrosła z 11 do 260 dolarów.

Dominos jest doskonałym przykładem liderów podejmujących trudne decyzje i wprowadzających zmiany, które pomagają firmie dokonać zwrotu.

Możesz zrobić to samo jako lider. Poznaj swoje cele, stwórz szczegółowe strategie i opracuj systemy i procesy, których pracownicy mogą przestrzegać. Kiedy widzisz potrzebę zmiany lub podjęcia trudnych decyzji, podejmij je.

Ulepszanie oznacza zmianę; bycie doskonałym oznacza częste zmiany

Winston Churchill

9. Ciągłe uczenie się

Wielu liderów zgodzi się, że przywództwo to podróż, podczas której czekają nowe wyzwania i nauka. Wielcy liderzy nigdy nie przestają się uczyć - poprzez praktyczne zastosowania, nawiązywanie kontaktów, rozwój zawodowy i ciągłą edukację.

W trakcie swojej podróży rozwijania się jako lider, udostępniaj swoją wiedzę i doświadczenie innym. Przyjmij rolę coacha i mentora, zaangażuj się w rozwijanie umiejętności przywódczych swojego zespołu, a znajdziesz satysfakcję w budowaniu fundamentów silnego przywództwa.

Przywództwo i uczenie się są ze sobą nierozerwalnie związane

John F. Kennedy

10. Wzmocnij swój Teams

Jako lider, jednym z podstawowych obowiązków jest prowadzenie zespołu tak, aby osiągnął swój pełny potencjał. Do zrobienia tego musisz oddelegować odpowiedzialność i dać im wsparcie, którego potrzebują do odniesienia powodzenia.

Daj im jasne cele i zakończoną własność wyników; często sprawdzaj, czy otrzymują pomoc w razie potrzeby i zachęcaj do pracy zespołowej. Do zrobienia tego dobrze, powinieneś również znać ich mocne i słabe strony i być gotowym na całkowite zaufanie.

Chodzi o rozwój pracowników, a nie ciebie. Rozwijasz się dzięki odbitej chwale swoich ludzi

Jack Welch

Typowe błędy przywództwa, których należy unikać

Prawdę mówiąc, przywództwo jest jednocześnie satysfakcjonujące i stresujące. Trzeba zarządzać różnymi osobowościami, dostosowywać je do wizji organizacji, dokonywać trudnych wyborów i stawiać czoła problemom, zanim staną się one poważnymi problemami.

Oto kilka typowych błędów, których należy unikać.

1. Brak oddelegowanych zadań

Najbardziej niebezpieczną myślą, której powinieneś unikać jest - Jeśli chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam.

Dobry lider ufa swojemu zespołowi, że jego zadanie zostanie zakończone na najwyższym poziomie, a zespół oczekuje, że go poprowadzisz. Każdy pracownik powinien rozumieć, że mu ufasz i być zmotywowany do spełniania twoich oczekiwań oraz ciągłego uczenia się i doskonalenia. Badania pokazują, że oddelegowane zadania zwiększa twoją zdolność do szukania informacji zwrotnych od pracowników, co z kolei pomaga ci rozwijać się jako lider.

Nie oznacza to jednak utraty odpowiedzialności. Teams powinien być odpowiedzialny za wszystko, co robi. Jeśli jednak pracownicy nie są w stanie nadążyć, komunikuj to indywidualnie, a nie na spotkaniu zespołu. Przed podjęciem decyzji o rozstaniu należy rozważyć zapewnienie dodatkowych szkoleń.

2. Unikanie konfliktów

Podczas gdy konflikt może być szkodliwy dla zespołu, unikanie konfrontacji pogarsza sprawę.

Zamiast unikać wszelkich konfliktów, konfrontuj się z problemami, gdy widzisz, że kiełkują. Jeśli pozwolisz im narastać, mogą cię później rozpraszać i nieodwracalnie zaszkodzić twojemu zespołowi.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie konfliktu jest jego uzewnętrznienie poprzez bezpośrednie zajęcie się nim i skłonienie stron do wypracowania kompromisu.

3. Zastanawianie się nad sobą

Oczywiście, zdrowa dawka zwątpienia w siebie sprawia, że jesteś bardziej ostrożny. Pamiętaj jednak, by ufać swojemu osądowi, bo jeśli nie Ty, to kto inny?

Podczas gdy słuchanie opinii innych jest niezbędne, jednocześnie należy wierzyć w siebie przy podejmowaniu decyzji. Jednocześnie zachowaj samoświadomość, aby nie stać się aroganckim lub ślepym na konstruktywną krytykę.

Skuteczne przywództwo z ClickUp

Jako lider prawdopodobnie żonglujesz wieloma działaniami w różnych działach. W jaki sposób śledzisz postępy swojego zespołu? Marnowanie czasu na arkusze kalkulacyjne w celu utrzymania tych szczegółów jest nieefektywne.

Zamiast tego użyj

narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp

aby pomóc w lepszym śledzeniu działań zespołu oraz powodzeń i porażek.

Polegaj na funkcjach zarządzania projektami ClickUp, aby zapewnić pełną widoczność projektów oprogramowania, jednocześnie zniechęcając do podejmowania ryzyka i budując zaufanie w zespole

Cele ClickUp

pozwalają podzielić zadania na podstawie ich pilności,

poziomy priorytetów

i wpływ. Stwórz cele, które można śledzić i podziel je na wykonalne zadania w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym.

Wizualizacja postępu w folderze celów ClickUp

ClickUp umożliwia przypisywanie zadań do członków zespołu oraz dodawanie komentarzy i terminów.

Profesjonalna wskazówka - uwzględnij czas buforowy, jeśli pojawią się wyzwania.

Priorytety zadań w ClickUp

jest prosta i łatwa w użyciu i pomaga ustawić jasne priorytety dla zespołu. Dzięki czterem różnokolorowym flagom (Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie priorytety), Ty i Twój zespół macie widok z lotu ptaka na krytyczne zadania. Jak to jest utrzymywać wszystkich na tej samej stronie?

Ustaw priorytety zadań w ClickUp oznaczone kolorami, aby Twój zespół wiedział, czym należy zająć się jak najszybciej

ClickUp oszczędza również czas Twój i Twojego zespołu dzięki automatyzacji cykli pracy i

szablony

dzięki czemu możesz pracować mądrzej. Co więcej, integruje się z ponad 1000 powszechnie używanych narzędzi, od Slack do Zoom i Salesforce do Google Drive.

Widzimy liderów nowej ery korzystających z

oprogramowanie do zarządzania projektami

i

aplikacje do budowania zespołu

aby wspierać autentyczne relacje ze swoimi lokalnymi i wirtualnymi zespołami, ułatwiać płynną komunikację i zaszczepiać poczucie wspólnego celu w każdym członku zespołu.

Strategie przywództwa ciągle się zmieniają; najlepsi liderzy pozostają elastyczni

Aby być lepszym liderem, często weryfikuj swoje strategie i mierz postępy, aby sprawdzić, czy osiągasz wyniki, które ustawiłeś.

Jednocześnie używaj

oprogramowanie do śledzenia projektów

jak ClickUp, aby śledzić, zarządzać i ustalać priorytety na poziomie organizacyjnym i zespołowym. Wykresy, przypomnienia, kalendarze i automatyzacja zadań zapewniają, że zawsze jesteś na bieżąco ze wszystkim.

Bądź liderem, którym zawsze miałeś być. Wzmocnij swój zespół i efektywnie zarządzaj własnymi projektami dzięki ClickUp.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo

i zacznij już dziś.