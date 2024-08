Optymalizacja kosztów marketingu dla lepszego zwrotu z inwestycji: The Ultimate Marketing Budget Guide [2024]

Każdy, kto zajmuje się finansami, potwierdzi, że planowanie budżetu marketingowego jest zarówno sztuką, jak i nauką. Jeśli pójdziesz bardzo hojnie z funduszami, istnieje ryzyko zablokowania innych inwestycji rozwojowych. Ale jeśli wydasz za mało, cały lejek sprzedaży pójdzie źle! 😅

Kalibracja wydatków marketingowych jest nienegocjowalną częścią dopasowywania swoich celów biznesowych z ogólnymi inicjatywami marketingowymi. Istnieje jednak kilka przeszkód, które mogą Cię spowolnić, takich jak brak wiarygodnych prognoz rynkowych lub silosy procesowe. Według statystyki MDG Advertising 91% firm uważa, że niedokładne dane są głównym winowajcą niewłaściwych wydatków na marketing.

Średni budżet marketingowy stanowi prawie 10% całkowitych przychodów firmy i żadna firma nie może sobie pozwolić na marnowanie tego rodzaju zasobów na budżet, który grozi nadmiernymi wydatkami i niskim zwrotem z inwestycji. Na szczęście mamy odpowiedni zestaw wskazówek i strategii, które mogą ci pomóc.

Nasz przewodnik po budżecie marketingowym pomoże ci zgłębić niektóre koncepcje, aby opracować dobrze zaokrąglone inwestycje marketingowe i uniknąć typowych pułapek.

Bonus: Zbadamy również, jak opanować skuteczną alokację budżetu marketingowego za pomocą ClickUp , darmowe rozwiązanie do marketingu i zarządzania projektami.

Co to jest budżet marketingowy?

Każdy plan marketingowy ma na celu poprawę zwrotu z inwestycji (ROI) firmy. Musisz sprawdzić, czy kampania przekłada się na wystarczające przychody, aby uzasadnić koszty marketingowe. Budżet marketingowy to ramy, które pozwalają dokładnie określić każdą alokację finansową związaną z marketingiem w ramach ustalonych standardów, zapewniając, że wydajesz pieniądze na ustalone cele.

Obejmuje on każdy aspekt wydatków marketingowych, określając kto, co, dlaczego i jak każdego przewidywanego wydatku, zazwyczaj obejmującego okres od kwartału do pełnego roku podatkowego

Ten strategiczny alokacja zasobów zapewnia, że strategie marketingowe harmonizują z nadrzędnymi celami Business - kierujesz fundusze na kampanie, które mogą przynieść najwyższy zwrot z inwestycji i unikasz inwestycji marketingowych, które nie są lukratywne.

Proponowany budżet marketingowy zazwyczaj podlega kontroli, zatwierdzeniu i alokacji, często na wiele miesięcy przed docelową kampanią marketingową. Jest to jednak dokument dynamiczny i zawsze można go zmienić zgodnie z aktualnymi celami biznesowymi, cel odbiorców , krajobraz konkurencji i trendy rynkowe. ⚡

Pro tip: Tworzenie budżetu na wydatki marketingowe jest o wiele łatwiejsze, jeśli masz odpowiednie ramy - tj. szablony budżetów marketingowych - na początek. Dlaczego nie zapoznać się z Szablon budżetu marketingowego ClickUp ?

Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki szablonowi budżetu marketingowego ClickUp. Prognoza przyszłych wydatków marketingowych, optymalizacja kosztów i pełna kontrola nad procesami budżetowania

Szablon pomaga przekształcić nawet najbardziej złożone budżety marketingowe w łatwe do wykonania budżety wizualne. Kompleksowy, jednostronicowy przegląd szablonu budżetu marketingowego pomaga zarówno w prognozie, jak i wprowadzaniu korekt na bieżąco.

Dlaczego budżet marketingowy jest ważny i czy warto go tworzyć?

Wielu marketerów twierdzi, że tworzenie i aktualizowanie budżetu marketingowego jest czasochłonne, ponieważ nigdy nie można uzyskać w 100% dokładnych szacunków. Jednak opracowanie solidnego planu budżetu marketingowego oferuje wiele korzyści, umożliwiając:

Planować z wyprzedzeniem: Przydzielać środki na projekty z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, zapewniając bezproblemową realizację

Przydzielać środki na projekty z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, zapewniając bezproblemową realizację Rozszerzenie zasobów: Rekrutację freelancerów i niszowych pracowników marketingu, aby wygładzić kreatywną przestrzeń

Rekrutację freelancerów i niszowych pracowników marketingu, aby wygładzić kreatywną przestrzeń Ocenić ROI: Obliczyć zwrot z inwestycji w marketing (MROI), aby podejmować świadome decyzje, które są zgodne z Twoimi oczekiwaniami celami firmy *Wykazać wartość: Wykazać kierownictwu firmy wartość działań marketingowych i budżetu przeznaczonego na wszystkie projekty

Obliczyć zwrot z inwestycji w marketing (MROI), aby podejmować świadome decyzje, które są zgodne z Twoimi oczekiwaniami celami firmy *Wykazać wartość: Wykazać kierownictwu firmy wartość działań marketingowych i budżetu przeznaczonego na wszystkie projekty Mierzenie postępów: Porównywanie postępów rok do roku,śledzenie skuteczności każdego z nichprojekt marketingowy

Do czego służy budżet marketingowy?

W przeszłości tradycyjne Teams marketingowe preferowały fizyczne ulotki, banery i reklamy telewizyjne dla powodzenia firmy. W dzisiejszych czasach sytuacja uległa całkowitemu odwróceniu, dzięki zauważalnie większemu naciskowi na marketing cyfrowy.

Według raportu badanie Deloitte z 2023 r firmy wydają ponad 50% swojego budżetu marketingowego na marketing cyfrowy, z czego 19% przeznaczają na działania mobilne, a 17% na reklamy w mediach społecznościowych.

W oparciu o najnowsze trendy, oto centra kosztów standardowej kampanii marketingowej:

Płatne reklamy, w tym PPC, banery i reklamy telewizyjne

Konferencje, targi lub wystawy sklepowe

Broszury, projekty graficzne i opakowania produktów

Marketing zawartości (blog i posty w mediach społecznościowych)

Freelancerzy, influencerzy i agencje do zadań public relations (PR)

Ankiety, grupy fokusowe i badania rynku

Oprogramowanie, utrzymanie strony internetowej i infrastruktura cyfrowa

Prezenty i materiały promocyjne

Różne wydatki operacyjne

Co składa się na pisemny budżet kampanii marketingowych?

Tak więc sporządzenie budżetu to nie tylko uwzględnienie informacji finansowych. Musisz dodać elementy kontekstowe do swoich prognoz, aby każdy, kto je przegląda, mógł uzyskać zakończony obraz inicjatywy.

Dobrze opracowany budżet marketingowy zazwyczaj składa się z:

Cele finansowe: Jasny zarys celów finansowych powiązanych ze strategiami marketingowymi

Jasny zarys celów finansowych powiązanych ze strategiami marketingowymi Strategia pozycjonowania **Określa pozycję marki na rynku

Strategia marki **Nadrzędna strategia mająca na celu wzmocnienie tożsamości marki

Przegląd produktu lub usługi: Wyczerpujące informacje na temat produktów i usług oraz ichunikalne propozycje wartości *Konkretne cele budżetowe: Szczegółowe cele dla każdego produktu, kanału dystrybucji lub obsługi klienta

Wyczerpujące informacje na temat produktów i usług oraz ichunikalne propozycje wartości *Konkretne cele budżetowe: Szczegółowe cele dla każdego produktu, kanału dystrybucji lub obsługi klienta Plan sprzedaży: Strategie opracowane w celu zwiększenia sprzedaży w zgodzie z wysiłkami marketingowymi

Strategie opracowane w celu zwiększenia sprzedaży w zgodzie z wysiłkami marketingowymi Główne kampanie: identyfikacja i zarys ważnych kampanii marketingowych

identyfikacja i zarys ważnych kampanii marketingowych Daty przeglądu postępu: Zaplanowane osie czasu w celu oceny statusu budżetu w stosunku do ustalonych punktów odniesienia

Jak obliczyć rozsądny budżet marketingowy: Typowe podejścia

The Wytyczne U.S. Small Business Administration zalecają przeznaczenie około 7-8% całkowitego przychodu brutto na marketing. Jednak budżety marketingowe oparte na przychodach mogą być dość jednowymiarowe.

Inwestowanie 8% przychodów w marketing jest możliwe tylko wtedy, gdy marże zysku są dość szerokie. O ile jest to łatwe dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku, o tyle te, które są na granicy rentowności lub, co gorsza, działają ze stratą, nie mogą zobowiązać się do takiego odsetka.

Istnieje kilka innych podejść do obliczania docelowego budżetu marketingowego, takich jak:

Budżetowanie dopasowane do konkurencji: Jesteś skłonny wydać tyle samo, co twoja konkurencja. Jest to zazwyczaj zasada stosowana do obliczania wydatków na reklamę cyfrową

Jesteś skłonny wydać tyle samo, co twoja konkurencja. Jest to zazwyczaj zasada stosowana do obliczania wydatków na reklamę cyfrową Budżetowanie od zera: Nie polegasz na wcześniejszych zapisach, ale zaczynasz budżet od zera i uzasadniasz każdy wydatek, aby uzyskać zgodę. Musisz:

Zidentyfikować bieżące cele marketingowe Ustalić priorytety, które taktyki marketingowe wymagają więcej zasobów Monitorować każdą alokację, aby uniknąć nadmiernych wydatków

Nie polegasz na wcześniejszych zapisach, ale zaczynasz budżet od zera i uzasadniasz każdy wydatek, aby uzyskać zgodę. Musisz: Budżetowanie oparte na celach: Tworzysz budżet w oparciu o cel z niewielkimi lub żadnymi ograniczeniami kosztów

6 kroków do tworzenia skutecznych budżetów marketingowych

Budżet marketingowy to wspólny wysiłek dyrektorów finansowych firmy, teamów marketingowych i liderów programów. Tworzenie skutecznego budżetu marketingowego to jednak coś więcej niż tylko ludzie i liczby - to nakreślenie ścieżki wzrostu i strategicznych działań.

Oto krótkie podsumowanie sześciu kluczowych kroków do stworzenia budżetu marketingowego. Aby uprościć proces, zademonstrowaliśmy funkcje za pomocą ClickUp Marketing Suite aby rozbić niektóre kroki. 🌟

Krok 1: Zdefiniuj swój styl marketingowy i cele

Pierwszym krokiem do stworzenia budżetu marketingowego jest nakreślenie celów, które go uzasadniają. Na przykład, można rozważyć ustawienie celów skoncentrowanych na:

Zwiększenie sprzedaży

Przyspieszenie generowania leadów

Zwiększenie świadomości marki

Zmiana pozycjonowania marki

Kluczowa jest jednak precyzja. Niejasny cele tygodniowe takie jak "zwiększ sprzedaż" brakuje jasności i kierunku. Oto ćwiczenie do zrobienia:

Zanotuj swoje nadrzędne cele biznesowe Określ krótko- i długoterminowe cele marketingowe:

Cele krótkoterminowe koncentrują się na natychmiastowych ulepszeniach, takich jak zmniejszenie współczynnika odrzuceń strony internetowej lub promowanie reklam online Cele długoterminowe obejmują szersze osiągnięcia, takie jak optymalizacja pod kątem wyszukiwarek lub skuteczna automatyzacja marketingu Ustanowieniekluczowe wskaźniki wydajności (KPI) - pomogą one później w ilościowym określeniu szczegółów w ramach budżetu

Użycie Cele ClickUp aby ustawić swoje cele marketingowe z mierzalnymi wskaźnikami KPI. Śledź cele tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie i rocznie, łącząc je bezpośrednio z konkretnymi zadaniami lub projektami, sprzyjając ciągłemu doskonaleniu wszystkich działań marketingowych.

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Wskazówka: Jeśli masz trudności z określeniem swoich celów marketingowych, zastosuj się do następujących zasad SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie) kryteria ukierunkowanego ustawienia celów. Ramy te pozwalają zachować realistyczne i wykonalne cele.

Krok 2: Sprawdź, na co wydają twoi konkurenci

Gdy znasz już swoje cele, zacznij badać wydatki marketingowe konkurencji. Aby rozpocząć, zadaj te dwa pytania:

_Kto osiąga dobre wyniki w branży? jakie strategie marketingowe i budżety stosują?

Zbadaj kanały takie jak marketing na stronie internetowej, media społecznościowe, marketing wideo i reklamy PPC. Zbadaj taktyki marketingowe konkurencji, częstotliwość komunikatów i modele powodzenia. Zidentyfikuj podobieństwa i różnice z własnymi, aby stworzyć unikalną propozycję sprzedaży.

Potrzebujesz szybkiego narzędzia do porównania? Skorzystaj z narzędzia Szablon analizy konkurencji ClickUp mapa statusu wszystkich liderów i konkurentów w branży. Oferuje interaktywny widok, umożliwiając elastyczną modyfikację marki i pozycji. Możesz ocenić ich wyniki budżetowe w oparciu o wstępnie ustawione wskaźniki lub zidentyfikować ich mocne i słabe strony oraz opracować inteligentniejsze strategie.

Po wprowadzeniu danych liczbowych można natychmiast rozpocząć dokumentowanie budżetu za pomocą funkcji Dokumenty ClickUp . Dodawaj zagnieżdżone strony, niestandardowe stylizacje, tabele i edytuj w czasie rzeczywistym z kolegami z działu marketingu, aby opracować proponowany budżet. 🧮

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby niestandardowo dostosowywać czcionki, dodawać relacje między zadaniami lub łączyć się z zadaniami bezpośrednio w dokumencie

Jeśli nie chcesz tracić czasu na pisanie raportów z badań, użyj ClickUp's AI Market Research Survey Generator aby uzyskać dobrze ustrukturyzowane dokumenty marketingowe w ciągu kilku sekund.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Krok 3: Stwórz priorytety dla swoich wydatków marketingowych

Teams marketingowe muszą odróżnić niezbędne wydatki od niepotrzebnych dodatków. Organizując budżet i korelując wydatki z wynikami, można określić, gdzie należy inwestować, a gdzie dokonać cięć.

Weź Kampanie PR na przykład - w tym przypadku należy skupić się na narzędziach, które skutecznie angażują odbiorców docelowych, co uzasadniałoby kwotę wydaną na zakup tych narzędzi.

Korzystając z analizy danych dotyczących wydajności, można zidentyfikować kanały marketingowe o najwyższym ROI i przydzielić budżet w oparciu o wpływ każdego kanału i potencjalne zyski.

The Szablon matrycy priorytetów ClickUp upraszcza proces dzięki matrycy 2×2 opartej na pilności i ważności. Możesz użyć kolorowych notatek samoprzylepnych, aby wyświetlić inicjatywy marketingowe w oparciu o generowany przez nie zwrot z inwestycji. Na przykład, jeśli kampania postów na blogu generuje najwyższy zwrot z inwestycji, możesz oznaczyć ją w szablonie jako Wysokie znaczenie.

Użyj gotowej matrycy priorytetów, aby ustalić priorytety alokacji budżetu ze współpracownikami

Krok 4: Ustawienie rezerwy gotówkowej na niespodziewane koszty

Bądź bardzo konkretny podczas przydzielania budżetu - zachowaj przejrzystość elementów, takich jak oczekiwane zwroty i harmonogram finansowania. Jednak nawet najbardziej szczegółowy plan budżetowy nie zawsze może zagwarantować rzeczywiste wydatki. Co więc zrobić, jeśli w przyszłości zabraknie środków?

Odłóż część budżetu jako fundusz awaryjny na niespodziewane koszty, takie jak udaremnienie agresywnych posunięć konkurencji lub wykorzystanie nagłych okazji. Rezerwa ta powinna zazwyczaj wynosić 10% całkowitego budżetu. Służy ona jako siatka bezpieczeństwa i zapewnia elastyczność w reagowaniu na nieprzewidziane wydarzenia .

Możesz teraz śledzić alokacje budżetu marketingowego w uniwersalnych arkuszach kalkulacyjnych za pomocą ClickUp Accounting . Ten pakiet funkcji pomaga usprawnić zadania finansowe , śledzenie wydatków marketingowych i generowanie raportów. Możesz kategoryzować swoje fundusze (takie jak Cash Reserve lub Google Ads Spend) za pomocą pól niestandardowych i etykiet, aby ułatwić śledzenie.

Przeszukuj wcześniej utworzone etykiety, twórz nowe etykiety i dodawaj wiele etykiet bezpośrednio do zadania

Można również ustawić Automatyzacja ClickUp aby monitorować, kiedy przekroczyłeś wydatki i będziesz musiał dokonać korekt. Automatyzacje w ClickUp nie wymagają kodu i można je dostosowywać.

Bonus: Śledź swój budżet marketingowy w akcji, korzystając z funkcji Szablon księgowy ClickUp i nadzorować faktury, status funduszy, rejestry sprzedaży, przychody i projekty przychodów.

Krok 5: Wyślij budżet do zatwierdzenia

Po zdefiniowaniu kosztów i ustawieniu rezerw gotówkowych, dopracuj budżet marketingowy i wyślij go do zatwierdzenia. To, do kogo go wyślesz, zależy od hierarchii zespołu i sieci zatwierdzania.

ClickUp posiada wiele funkcji komunikacyjnych, które pomagają pozostać na bieżąco lub uzyskać wyjaśnienia podczas cyklu pracy. Platforma Widok czatu jest cennym narzędziem do wymiany kluczowych informacji podczas zatwierdzania budżetu i specjalnych aktualizacji projektu. Jeśli to Ty zatwierdzasz, możesz również wykorzystać ClickUp Proofing aby zostawić opinię na temat sekcji budżetu.

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Krok 6: Wdrażaj budżet i regularnie zbieraj informacje zwrotne

Nie wystarczy wdrożyć budżet i zapomnieć o nim. Regularny przegląd planu marketingowego i budżetu jest niezbędny, aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.

Korzystaj z analiz oprogramowania marketingowego, aby ocenić zwrot z inwestycji i dostosować budżet w oparciu o zmiany rynkowe lub skuteczność kampanii. Mierz wskaźniki KPI dla każdej kampanii i kanału, aby zoptymalizować alokację budżetu.

Inteligentnym sposobem monitorowania budżetu marketingowego jest ustawienie wykresów kołowych i wykresów związanych z finansami w Pulpity ClickUp . Od priorytetyzacji i depriorytetyzacji po śledzenie postępów i ocenę wydajności zespołu, jest to miejsce, w którym możesz być, jeśli chcesz mieć widok z lotu ptaka na swoje projekty. 📈

Użyj drążenia w ClickUp Dashboards, aby zmienić lub zaktualizować zadania na wykresie w celu płynnej edycji

Miesięcznie lub kwartalnie analizuj rzeczywiste wydatki w odniesieniu do wskaźników wydajności, dostosowując alokacje w czasie rzeczywistym - zmiany są natychmiast odzwierciedlane w obszarze roboczym.

ClickUp ułatwia również udostępnianie zaktualizowanej strategii biznesowej, kalendarza sprzedaży, wydań produktów i dokumentów dotyczących klientów docelowych zespołowi marketingowemu. Jeśli chcesz, możesz poprosić ich o opinię za pomocą niestandardowych narzędzi Formularze ClickUp .

Stwórz formularz swoich marzeń i usprawnij proces rekrutacji dzięki funkcji ClickUp umożliwiającej dostosowanie formularza do własnych potrzeb

Jeśli skończysz z nowymi zadaniami optymalizacji budżetowania, zorganizuj je w platformie Widok kalendarza aby nie przegapić żadnych terminów.

Organizuj projekty, planuj oś czasu i wizualizuj pracę swojego zespołu w elastycznym kalendarzu w ClickUp

Tworzenie budżetu marketingowego: Najczęstsze błędy

Ustawienie budżetu marketingowego obejmuje wiele skomplikowanych elementów, pozostawiając wiele miejsca na błędy. Właściciele małych firm często zmagają się z alokacją budżetu marketingowego, ponieważ nie stać ich na profesjonalistów, którzy mogliby ich poprowadzić.

Zwróć uwagę na te typowe błędy w planowaniu budżetu.

Opieranie się na zeszłorocznym budżecie marketingowym

Rynek podlega ciągłym zmianom wraz z ewolucją priorytetów konsumentów. To, co działało skutecznie w jednym roku, może stracić na znaczeniu w kolejnym.

Dokładnie przeanalizuj swój budżet rynkowy, aby zrozumieć, w jaki sposób postęp technologiczny, zmiany polityczne, pojawiające się ruchy społeczne i inne czynniki wpłynęły na zachowania konsumentów. Timely niestandardowe spostrzeżenia klientów pomogą zidentyfikować możliwości marketingowe lub wycofać złe inwestycje, zanim doprowadzą do ogromnych strat

Słaba równowaga między tradycyjną reklamą a marketingiem alternatywnym

Business powinien równoważyć inwestycje pomiędzy sprawdzonymi i nowymi strategiami, aby pozostać elastycznym.

Znalezienie idealnej strategii marketingowej często wymaga prób i błędów. Rzadko udaje się znaleźć idealne podejście za pierwszym podejściem. Nie należy jednak przesadzać z eksperymentowaniem. Zamiast przyjmować losowe, nieukierunkowane podejścia, wybierz kilka inicjatyw marketingowych, które okazały się niezawodne.

wciąż zastanawiasz się nad idealną alokacją budżetu marketingowego? Zasada 70-20-10 może pomóc w osiągnięciu zrównoważonych ram. Oto jak to działa:

70% budżetu przeznacza się na sprawdzone strategie, które wykazały powodzenie 20% na odkrywanie nowych strategii Pozostałe 10% pozostaje na eksperymentalne podejścia, pozostawiając miejsce na innowacje i podejmowanie ryzyka

Nadawanie priorytetu pozyskiwaniu nowych klientów

Podczas gdy w marketingu często kładzie się duży nacisk na pozyskiwanie nowych, płacących klientów, istnieje znaczna wartość w pielęgnowaniu już istniejących.

Badania wskazują, że pozyskanie nowego klienta może kosztować około pięć razy więcej niż utrzymanie istniejącego. Dodatkowo, badania przeprowadzone przez Fredericka Reichhelda z Bain & Company pokazują, że zaledwie 5% wzrost w niestandardowego utrzymania klientów może znacznie zwiększyć zyski nawet o 95%.

Budowanie lojalności wśród istniejącej bazy klientów jest nie tylko opłacalne, ale także sprzyja silniejszym i trwalszym powiązaniom z klientami, znacząco przyczyniając się do długoterminowego powodzenia.

Opieranie się na niedokładnych danych

Dane analityczne ułatwiają świadome podejmowanie decyzji , pozwalając na podejmowanie skalkulowanego ryzyka, czasami polegając na instynktach lub intuicji. Wykorzystanie niedokładnych lub niewiarygodnych danych może znacząco wpłynąć na proces planowania budżetu.

Jednak posiadanie dużej ilości danych nie zapewnia automatycznie ich jakości. Niezbędne jest zastosowanie solidnych strategii czyszczenia danych w celu wyeliminowania duplikatów, nieścisłości i innych form "złych danych".

Ciesz się płynną komunikacją marketingową i budżetowaniem z ClickUp

Masz dość budżetów marketingowych, które zamiast rozkwitać, rozsypują się? Tworzenie kompleksowego budżetu marketingowego może przypominać żonglowanie arkuszami kalkulacyjnymi w namiocie cyrkowym. 🤹

Ale dzięki kompleksowemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp, burza mózgów, planowanie i realizacja są tak proste, jak bułka z masłem. Dodatkowo Asystent AI może z czasem pomóc Twojemu zespołowi zwiększyć wydajność. Zarejestruj się za darmo aby dowiedzieć się więcej.