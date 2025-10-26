Comment suivre vos tâches au travail : 15 conseils de productivité pour les personnes très occupées

À l'ère des distractions numériques, nous sommes tous submergés par une multitude toujours croissante de tâches et de responsabilités professionnelles et personnelles. N'est-ce pas drôle de voir qu'elles semblent se multiplier plus vite que nous ne parvenons à les rayer de nos listes de tâches à faire ? ✔️

Mais nous ne sommes pas là aujourd’hui pour nous plaindre, mais bien pour venir à bout du sentiment d’être débordé ! Au fil des ans, les experts en productivité ont mis au point plusieurs méthodes pour vous aider à ranger vos tâches personnelles et à prendre le contrôle de votre temps, et nous les avons compilées pour vous !

Que vous soyez un expert du multitâche cherchant à affiner votre approche du travail ou un novice qui commence tout juste à s'initier à la gestion des tâches, nous sommes là pour vous aider. Dans cet article, nous allons détailler :

Les principaux avantages de suivre ses tâches quotidiennes

Conseils pour gérer vos tâches plus efficacement

Outils et modèles de suivi des tâches

Alors, êtes-vous prêt à découvrir les meilleures méthodes pour réduire votre stress, booster votre productivité et atteindre vos objectifs ?

Les avantages du suivi des tâches au travail

Nous savons tous à quoi mènent les tâches mal organisées : stress, anxiété et manque de confiance en soi, surtout au travail. 🫠

Mais le suivi minutieux des tâches ne sert pas seulement à réduire le stress ! Voici quelques autres avantages :

Une productivité accrue — En maîtrisant votre liste de tâches, vous aurez l'esprit plus clair, ce qui vous permettra d'identifier et de résoudre facilement les problèmes au travail et d'atteindre les jalons de croissance

Alignement sur les objectifs : le suivi des tâches au sein des équipes aide tous les membres à travailler vers les mêmes objectifs et à renforcer l'esprit de solidarité

Une meilleure gestion du temps : le suivi des tâches vous permet de répartir votre temps de manière judicieuse. Vous pouvez hiérarchiser les priorités en fonction de critères tels que la date de livraison ou l'urgence, et répartir votre travail en conséquence

Responsabilité : lorsque les tâches sont suivies, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Chacun sait ce qu'on attend de lui, ce qui favorise une culture de la responsabilité.

Visualisation de la progression : C'est vraiment gratifiant de voir tout le chemin parcouru. Le suivi des tâches vous permet de visualiser la progression réalisée, ce qui renforce votre moral et votre motivation à continuer à vous dépasser pour : C'est vraiment gratifiant de voir tout le chemin parcouru. Le suivi des tâches vous permet de visualiser la progression réalisée, ce qui renforce votre moral et votre motivation à continuer à vous dépasser pour atteindre vos indicateurs clés de performance (KPI) ou vos objectifs de développement personnel.

Une meilleure prise de décision : avoir une vue d'ensemble de toutes les tâches et de leur statut facilite la prise de décisions éclairées

⭐ Modèle à la une Organisez vos tâches et faites-les avancer grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp. Planifiez, hiérarchisez et restez concentré sans vous sentir submergé. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui ! Obtenez un modèle gratuit Restez au top de votre travail grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

15 conseils d'experts pour le suivi des tâches au travail

Nous avons tout un arsenal de solutions pour vous aider au suivi de vos tâches sans effort. Des méthodes éprouvées aux outils et stratégies modernes, nous avons tout ce qu'il vous faut. 💫

Regardez cette vidéo si vous apprenez mieux en regardant, ou continuez à lire si vous préférez les mots !

1. Fixez-vous des objectifs clairs

Avoir une vision claire de tout ce que vous devez faire vous aide au suivi de vos tâches quotidiennes. De plus, imaginer que vous achevez vos objectifs avec succès peut booster votre motivation et votre concentration.

Fixez-vous 2 à 3 objectifs clés pour chaque jour. Ceux-ci doivent contribuer directement à vos objectifs hebdomadaires et mensuels.

La meilleure façon de définir des objectifs est de s'assurer qu'ils sont SMART. Définissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps pour chaque tâche et chaque projet.

💡 Conseil de pro : Restez sur la bonne voie grâce à des échéanciers clairs, des objectifs mesurables et un suivi automatique de votre progression avec ClickUp Objectifs

Définissez vos objectifs dans ClickUp Reliez vos tâches et vos objectifs dans ClickUp pour garder le contrôle sur tous vos livrables

2. Utilisez un logiciel de gestion des tâches fiable

Dans la lutte pour un suivi efficace des tâches, l'une des armes les plus puissantes à votre disposition est l'outil de gestion des tâches lui-même. Les outils nouvelle génération comme ClickUp mettent l'innovation et l'efficacité à portée de main, simplifiant le suivi des tâches grâce à des fonctionnalités telles que :

Des notifications personnalisables pour rester sur la bonne voie grâce à des rappels opportuns

L'automatisation des tâches pour exécuter les tâches répétitives en mode automatique et gagner du temps

Suivi de la progression pour visualiser les progrès et rester informé des échéanciers de livraison

Des outils d'analyse qui génèrent des rapports pertinents pour identifier les domaines à améliorer

Gestion intégrée des discussions, des tâches et des connaissances, le tout optimisé par l'IA

Gérer les tâches dans ClickUp Restez organisé et informé de toutes vos tâches et de tout ce que vous avez à faire grâce à ClickUp Tâches

ClickUp propose une suite intuitive de gestion des tâches conçue pour faciliter le multitâche et permettre d'organiser et de gérer des projets de toute taille.

Et ce n'est pas tout ! Avec ClickUp Brain, vous réduisez considérablement le temps et l'énergie mentale consacrés à la création et au suivi des tâches. L'assistant IA combine le traitement du langage naturel et des invites prédéfinies, ce qui vous permet de :

Créez des tâches et des échéanciers de projet en quelques secondes

Créez des éléments à mener et des sous-tâches dans le cadre des tâches

Résumez les fils de discussion et les notes de réunion pour vous tenir au courant de l'avancement des tâches

Si vous dirigez une grande équipe interfonctionnelle, utilisez la vue Charge de travail de ClickUp comme votre assistant de gestion des tâches. Cette disposition vous offre une vue d'ensemble complète des missions de votre équipe, des dates d'échéance et de l'équilibre de la charge de travail.

La vue Tableur est tout aussi efficace, vous offrant un format de type tableur pour le suivi des tâches. Ses colonnes personnalisables permettent une gestion détaillée des données, le tri, le filtrage et des actions groupées rapides.

3. Notez tout dans votre calendrier

Maîtriser votre calendrier est une stratégie efficace pour rester à jour dans vos tâches de travail. Le fait de regrouper toutes vos tâches et réunions au même endroit vous aide au suivi de tout et à ne manquer aucune tâche importante.

Suivez ces conseils de planification pour rester productif et efficace :

Blocs de temps : Réservez des plages horaires spécifiques pour les différentes tâches, réunions et pauses. Cela permet d'éviter le multitâche et garantit une concentration optimale. Planifiez les tâches ayant la plus grande priorité pendant vos périodes de productivité maximale.

Marge de temps : Prévoyez une marge de temps entre les tâches et les réunions pour pallier les retards ou les dépassements imprévus

Regroupez les tâches similaires : regroupez les tâches similaires afin de minimiser les changements de contexte et d'améliorer votre efficacité

Tâches récurrentes : planifiez à l'avance vos tâches et réunions récurrentes pour éviter de vous retrouver débordé à la dernière minute

Synchronisation des calendriers : synchronisez vos calendriers de travail et personnels pour éviter les conflits d'horaires.

💡 Conseil de pro : En intégrant votre Google Agenda au Calendrier ClickUp, vous pouvez afficher tout d'un seul coup d'œil.

Gérez vos tâches, vos évènements et vos échéances dans un seul calendrier grâce à la vue Calendrier de ClickUp

4. Tenez une liste des choses à faire

Créez une liste de tâches quotidienne en fonction de votre Calendrier et de vos objectifs généraux. Revoyez-la et adaptez-la régulièrement pour tenir compte de l'évolution des priorités et des échéances.

Noter vos tâches dans une checklist vous évite d'avoir à vous en souvenir, ce qui réduit le stress. De plus, noter vos tâches quotidiennes vous aide à déterminer comment et quand les achever.

💡 Conseil de pro : Des outils comme les listes de tâches en ligne de ClickUp vous permettent d'ajouter des tâches à votre liste où que vous soyez. Mettez en forme, mettez en couleur et associez des éléments à des personnes assignées ou à des tâches pour transformer vos listes en flux de travail concrets. Vous pouvez même enregistrer n'importe quelle liste comme modèle afin de la réutiliser pour des tâches récurrentes.

5. Configurez des rappels et des automatisations

Évitez la surcharge cognitive en programmant des rappels pour les échéances, les réunions et les tâches importantes.

Les outils d'automatisation peuvent également vous aider à planifier des tâches répétitives, à envoyer des notifications automatiques et à gérer les flux de travail.

💡 Conseil de pro : Restez toujours au courant de ce que vous devez faire grâce aux rappels ClickUp, que vous pouvez gérer depuis votre navigateur, votre ordinateur de bureau ou vos appareils mobiles

Faites confiance aux rappels ClickUp pour vous aider grâce à des fonctionnalités telles que :

Définissez des rappels quotidiens pour vous et vos collègues

Obtenir un résumé des tâches de chaque journée de travail

Gérer les notifications où que vous soyez depuis votre navigateur, votre ordinateur de bureau et vos appareils mobiles

Configurez des rappels dans ClickUp pour adopter de nouvelles habitudes positives

6. Classez vos tâches par ordre de priorité en fonction de l'effort requis ou de l'urgence

Pour rester à jour dans vos tâches, voici une petite astuce qui peut vous faciliter considérablement la vie : classez-les par ordre de priorité en fonction de critères tels que l'urgence ou l'effort requis. Les experts recommandent d'utiliser la technique « manger la grenouille » , qui consiste à s'attaquer en premier lieu aux tâches désagréables ou difficiles, ce qui renforce le sentiment d'accomplissement et de soulagement.

Besoin d'aide pour déterminer quelle est votre « grenouille » ? Utilisez la matrice d'Eisenhower!

Il s'agit d'un simple tableau à quatre cases qui vous aide à planifier, visualiser et attribuer une priorité à vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, en écartant les activités moins urgentes que vous pouvez soit déléguer, soit ne pas faire du tout.

Télécharger ce modèle Triez facilement vos longues listes de tâches grâce au modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp

Si vous souhaitez vous sentir plus en contrôle et moins submergé, utilisez le modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp. Il vous permet de démarrer sur les chapeaux de roue grâce à un outil prêt à l'emploi pour identifier efficacement les tâches ayant une priorité élevée.

Cet outil visuel est comme une boussole pour hiérarchiser vos tâches: il vous aide à prendre des décisions plus rapides et plus précises sur ce qui nécessite votre attention immédiate. L'affichage détaillé de chaque quadrant vous permet de déterminer ce qu'il faut Faire (votre grenouille), Planifier (votre têtard ?), Déléguer ou Supprimer !

J'adore les délais. J'aime le bruit qu'ils font en filant à toute allure.

J'adore les délais. J'aime le bruit qu'ils font en filant à toute allure.

Ah, les délais, le moteur de la productivité ! 💓

Même si on a tendance à les détester, elles nous aident :

Apportez structure et ordre à nos flux de travail, pour que rien ne passe entre les mailles du filet

Gérez votre temps plus efficacement pour éviter de manquer les délais

Éliminez toute confusion et invitez les membres de votre équipe à travailler ensemble pour mener à bien leur mission

Une méthode infaillible pour réduire le stress lié aux échéances imminentes consiste à fixer des dates d'échéance pour vos tâches.

💡 Conseil de pro : Grâce aux modèles de tâches ClickUp, vous pouvez facilement ajouter et modifier des dates d'échéance dans différentes vues, telles que les vues Gantt, Tableau, Calendrier et Tableau, ce qui vous offre une flexibilité inégalée pour visualiser vos échéances.

Essayez nos modèles de listes de tâches préférés pour planifier et réorganiser vos dates d'échéance plus rapidement que jamais :

8. Décomposez les tâches volumineuses en sous-tâches plus petites pour mieux les gérer

Nous sommes nombreux à commettre l'erreur d'ajouter des tâches vagues à notre liste à faire. Prenons l'exemple d'un constructeur nommé Bob qui ajouterait « Construire une nouvelle maison » à sa liste. Est-ce que cela aurait du sens ? Non ! Il doit ajouter à sa liste des éléments tels que « Finaliser les plans de construction » et « Imperméabiliser les matériaux bruts » : c'est là que réside la différence subtile entre la gestion des tâches et la gestion de projet.

Le conseil : décomposez les tâches gigantesques en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer. Ce n'est pas seulement une astuce pratique, c'est une stratégie éprouvée qui améliore la productivité et rend votre projet moins intimidant.

Commencez par identifier les éléments clés d'une tâche et attribuez une sous-tâche à chacun d'entre eux. À mesure que vous cochez chaque sous-tâche, vous devriez vous rapprocher un peu plus de l'achèvement du projet.

Imaginons que vous gériez une campagne marketing de grande envergure pour le lancement d'un nouveau produit. Dans ce cas, un raccourci serait d'utiliser le modèle de plan de tâches de gestion de projet ClickUp pour décomposer vos tâches et suivre leur avancement en un seul endroit.

Télécharger ce modèle Assurez-vous que votre projet démarre sans encombre grâce au modèle de plan de tâches de gestion de projet de ClickUp

Grâce à ce modèle, vous pouvez configurer des sous-tâches telles que la conception de supports promotionnels et la gestion des publicités sur les réseaux sociaux pour votre campagne marketing. Attribuez des tâches aux membres de votre équipe avec des contrôles d'accès spécifiques, afin que les responsabilités de chacun soient clairement définies. Vous pouvez ensuite visualiser l'avancement du projet à l'aide d'échéanciers et de diagrammes de Gantt, voir quand chaque tâche commence et se termine, et vous assurer que tout est en bonne voie pour le grand jour du lancement ! 🥳

💡 Astuce de pro : ClickUp Brain peut créer automatiquement des sous-tâches pour vos tâches. Cela vous permet d'ajouter plusieurs sous-tâches à une tâche en un clin d'œil !

9. Mettez en place une chaîne hiérarchique claire avec délégation des tâches

La réussite d'une équipe repose sur un effort collectif, et savoir déléguer est la règle d'or pour le suivi des responsabilités. 🎖️

La mise en place d'un réseau de délégation bien pensé garantit que chaque tâche peut être liée à une chaîne d'autorité, de responsabilité et de reddition de comptes. Cela est particulièrement crucial si vous disposez d'une équipe à distance qui manque souvent de coordination.

Mettez en place des règles de délégation efficaces et des normes de communication claires afin que chaque tâche ait son responsable.

💡 Conseil de pro : Grâce à la fonctionnalité « Commentaires attribués » de ClickUp, créez instantanément des éléments à mener et attribuez-les à d'autres personnes ou même à vous-même.

Utilisez le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp et son affichage « Par rôle » pour simplifier la délégation des tâches au sein de votre organisation. Vous pouvez également définir des objectifs mesurables pour chaque employé et suivre leur progression grâce à des tableaux de bord hebdomadaires.

Télécharger ce modèle Planifiez votre journée, votre semaine et bien plus encore grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Avez-vous déjà eu l'impression que votre liste de tâches ressemblait à un puzzle chaotique auquel il manquait quelques pièces essentielles ? C'est là que les libellés et les balises viennent à la rescousse. Elles sont un peu comme le Sherlock Holmes du suivi des tâches : elles garantissent que chaque tâche dispose de son identité « élémentaire », ce qui permet de la repérer et de la hiérarchiser en un clin d'œil. 🕵️

Par exemple, les équipes agiles adorent utiliser le modèle de gestion des tâches ClickUp pour leurs sprints. Il vous permet de définir les priorités des tâches à l'aide de drapeaux colorés, en les classant comme Urgent, Élevé, Normal ou Faible, ce qui sert de repère visuel pour les équipes.

Ce modèle intègre des champs personnalisés permettant d'indiquer qui est responsable, quand les tâches doivent être effectuées et combien de temps elles pourraient prendre. Suivez l'avancement des tâches grâce à des statuts tels que En cours, À vérifier, À réviser et Terminé.

Télécharger ce modèle Visualisez vos tâches quotidiennes et leur progression grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

11. Utilisez les filtres et la fonction de recherche pour trouver rapidement des tâches spécifiques

Vous savez à quel point il peut être difficile de trouver une aiguille dans une botte de foin, n'est-ce pas ? Les grandes équipes ont souvent du mal à trouver les informations relatives à une tâche lorsqu'elles en ont besoin, ce qui peut avoir un impact considérable sur le résultat final.

💡 Conseil de pro : Grâce à la recherche connectée de ClickUp, vous pouvez localiser instantanément l'élément spécifique que vous recherchez au lieu de fouiller dans une liste interminable de tâches.

De même, vous pouvez utiliser les tableaux de bord et la vue Liste dans ClickUp pour visualiser en quelques secondes l'avancement de vos tâches et leurs échéances.

Filtrez votre vue Liste par statut, priorité, personne assignée ou tout autre champ personnalisé pour mieux adapter vos listes de tâches à vos besoins

Avec chaque forfait ClickUp, vous aurez la possibilité de choisir des filtres, tels que :

Par statut : filtrez les tâches par statut, comme Achevée, En cours ou En attente, afin d'identifier rapidement celles qui requièrent votre attention

Par date : passez en revue vos tâches en fonction des échéances et voyez ce qui doit être fait et quand

Assigné : particulièrement utile dans le cadre d'un travail en équipe, car cela vous permet de suivre les tâches de chaque membre de l'équipe

12. Créez des dépendances entre les tâches pour établir des relations entre elles

Définir les dépendances entre les tâches est essentiel pour le suivi des tâches interconnectées. C'est comme dire : « Tâche A, tu dois attendre que la tâche B soit terminée avant de pouvoir commencer. »

Vous disposez d'une interface visuelle pour déterminer et suivre les tâches qui dépendent d'autres tâches, ce qui garantit que tout se déroule dans le bon ordre.

💡 Conseil de pro : ClickUp vous permet de définir ces dépendances directement dans vos tâches ou vos vues.

La plupart des modèles de tâches ClickUp vous permettent de tracer une sorte de feuille de route pour mener à bien vos projets. Vous pouvez essayer le modèle de liste d'activités ClickUp pour définir un échéancier précis pour votre équipe. Créez des liens entre les tâches et les documents afin de constituer une base de données avancée pour vos flux de travail.

Organisez et planifiez toutes vos activités en un seul endroit grâce au modèle de liste d'activités ClickUp

Lorsque vous êtes submergé de tâches, il est souvent facile de perdre de vue le contexte d'une tâche particulière. Par exemple, vous consultez votre liste de tâches et tombez sur un élément intitulé « Vérifier l'ancien inventaire et envoyer un rapport. » Et soudain, vous ne vous souvenez plus quel inventaire vérifier ni à qui envoyer le rapport ! 😅

Vous verrez qu'ajouter des commentaires et des notes à vos tâches permet de fournir des instructions précises, ce qui améliore votre processus de suivi global. ClickUp propose des fonctionnalités révolutionnaires pour éviter les situations où l'on « perd le fil ». Vous pouvez utiliser :

Notes contextuelles : Utilisez des post-it numériques pour noter des idées ou des réflexions liées à une tâche, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement Utilisez des post-it numériques pour noter des idées ou des réflexions liées à une tâche, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement Commentaires d'instructions : Ajoutez des instructions détaillées dans la tâche pour guider la personne assignée à sa réalisation, ce qui permet de réduire les erreurs et la confusion. Journaux de progression : mettre régulièrement à jour les commentaires des tâches en indiquant votre progression permet de créer un journal complet, ce qui évite la duplication des tâches Révision : le partage de commentaires et de suggestions dans le cadre d'une révision collaborative peut améliorer les résultats des tâches

Regroupez toutes vos discussions directement dans la tâche et ajoutez des commentaires pour transformer facilement vos idées en éléments concrets à réaliser

14. Réduisez les distractions

📮À savoir : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre leurs actions, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des tableurs, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Éliminer les distractions vous aidera à vous concentrer et à mieux gérer votre travail. Voici quelques-uns de nos conseils préférés à ce sujet :

Prévoyez des blocs d'horaire dédiés pour effectuer du travail concentré et sans interruption

Utilisez des méthodes telles que la technique Pomodoro pour diviser votre travail en intervalles de concentration ponctués de courtes pauses

Évitez les distractions en désactivant les notifications non essentielles sur vos appareils

Configurez des filtres d'e-mail pour trier et hiérarchiser automatiquement les messages entrants

Créez un environnement de travail propre et bien rangé qui vous aidera à mieux vous concentrer

Faites régulièrement des pauses loin des appareils numériques pour recharger vos batteries et éviter le surmenage

💡 Conseil de pro : les notifications personnalisables de ClickUp vous aident à choisir quand et comment être averti

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et le chat pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos chats sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de tout centraliser et de passer à la vitesse supérieure !

15. Passez régulièrement en revue vos listes de tâches et adaptez-les pour rester organisé

Chaque jour, réservez un peu de temps pour jeter un coup d'œil à votre liste de tâches à faire. Nous savons que cela peut sembler fastidieux, mais croyez-nous, vous ne faites que vous faciliter la vie pour demain. Prenez un moment pour voir ce que vous avez achevé avec brio et si des ajustements sont nécessaires. Faites-en votre rituel quotidien pour mener à bien vos tâches, et regardez-vous vous transformer en un ninja des tâches imbattable !

En matière de gestion des tâches (GTD), la méthode de productivité GTD de David Allen est un excellent moyen de réduire l'encombrement mental, d'adopter des mesures d'autocorrection et d'achever son travail efficacement. Elle consiste à planifier et à suivre les tâches en cinq étapes :

Capturer Clarifier Organisez-vous Réfléchissez Engagez-vous

Le modèle ClickUp « Getting Things Done » s'inspire de cette méthodologie et la combine avec des outils modernes tels que les vues prédéfinies, les champs personnalisés et les documents. C'est l'outil incontournable pour hiérarchiser, suivre, exécuter et, surtout, organiser vos tâches exactement comme David Allen l'approuverait !

Le modèle Getting Things Done (GTD), basé sur le système GTD de David Allen, vous aide à organiser vos tâches et vos projets en les consignant et en les décomposant en éléments de travail concrets.

Comment suivre vos tâches : une étape à la fois

Même avec les meilleurs outils de gestion des tâches, jongler avec une multitude de tâches au cours d'une journée peut s'apparenter à essayer de rassembler des chats sauvages si vous n'avez pas de plan.

Alors, procédons étape par étape : voici un plan qui vous mettra sur la voie de la réussite dès le départ :

L'application systématique de stratégies de planification et de suivi des tâches peut vous aider à rester à jour dans vos tâches. La première étape est souvent la plus difficile à franchir, mais un outil de gestion de projet comme ClickUp facilite considérablement la gestion des tâches pour les équipes de projet partout dans le monde.

ClickUp est une solution polyvalente et tout-en-un de gestion des tâches et de la productivité, conçue pour rationaliser les flux de travail et améliorer l'efficacité dans n'importe quel environnement de travail. En regroupant vos tâches quotidiennes, la communication au sein de votre équipe et les connaissances organisationnelles en un seul endroit, il est plus facile que jamais d'achever vos tâches au travail.

Grâce à ses outils d'analyse de la productivité intégrés, ses outils de suivi du temps et ses automatisations de tâches routinières, vous pouvez organiser votre journée de travail comme bon vous semble !

Créez dès aujourd'hui un compte ClickUp gratuit et commencez à gérer vos tâches quotidiennes comme un pro !