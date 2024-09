La meilleure solution de travail, au meilleur prix.

Les « utilisations » sont conçues pour représenter des fonctionnalités d’un forfait payant et vous permettent de tester leur valeur pour vos workflows. Les utilisations de l’ensemble de l’environnement de travail s’additionnent et ne sont pas réinitialisées ou décomptées. Lorsque la limite d’utilisation est atteinte, aucune donnée n’est perdue, mais il n’est plus possible de modifier ou de créer de nouveaux éléments avec cette fonction. Vous trouverez ici la liste des fonctionnalités qui ont des limites d’utilisation.