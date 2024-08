10 modèles gratuits pour faire avancer les choses (GTD) pour la productivité

Pour certaines équipes, ce n'est pas la phase d'exécution qui pose problème, mais la phase de planification. Réfléchir aux tâches et décider lesquelles accomplir est souvent l'étape la plus fastidieuse de toute entreprise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle.

Heureusement, il existe une solution idéale pour résoudre vos problèmes de planification : Les modèles GTD (Getting Things Done) ! Utilisez-les pour faciliter la gestion des tâches et vous concentrer sur ce qui compte à la fin de la journée : l'action.

Pour vous aider à trouver l'outil de planification des tâches le plus adapté, nous avons dressé une liste des 10 meilleurs modèles GTD gratuits. Nous allons explorer leurs capacités et vous montrer comment tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux.

Qu'est-ce qu'un modèle GTD ?

L'approche "Getting Things Done" (GTD) est une méthode de planification des tâches gestion des tâches est une méthodologie de gestion des tâches développée par David Allen, un expert renommé en matière de productivité. L'objectif de GTD est d'aider les gens à surmonter l'anxiété liée à la tâche et à se concentrer sur les tâches à accomplir à atteindre leurs objectifs en suivant cinq étapes simples :

Rassembler les tâches en un seul endroit Clarifier et décider si une tâche est exploitable ou si elle peut être mise en attente Organiser en catégories Réfléchir, réviser et mettre à jour Engagement et achèvement

Une partie intégrante du système GTD est un "outil de collecte", c'est-à-dire un modèle qui permet de relier tous les éléments entre eux. Les modèles GTD sont des cadres préconstruits qui vous permettent de rassembler, organiser et classer les tâches par ordre de priorité tout en suivant la progression de chaque étape.

Grâce aux modèles GTD, vous pouvez planifier et travailler plus efficacement. Avec une feuille de route claire, il est plus difficile de négliger des tâches ou des échéances importantes. En sachant ce que vous devez faire, vous pouvez vous concentrer sur les meilleurs résultats, qu'il s'agisse de croissance personnelle ou professionnelle. 🪴

Qu'est-ce qui fait un bon modèle GTD ?

Un bon modèle de tâches à accomplir présente les qualités suivantes :

Fonctionnalité : Il prend en charge l'ensemble du processus GTD, de la saisie des tâches au suivi des progrès

: Il prend en charge l'ensemble du processus GTD, de la saisie des tâches au suivi des progrès Simplicité : Simplicité : il présente une mise en page claire et nette et est facile à utiliser pour une revue hebdomadaire

: Simplicité : il présente une mise en page claire et nette et est facile à utiliser pour une revue hebdomadaire Flexibilité : Souplesse : permet d'augmenter la taille du modèle et de l'adapter à divers scénarios

: Souplesse : permet d'augmenter la taille du modèle et de l'adapter à divers scénarios Accessibilité : Accessibilité : Accès sur plusieurs appareils, ce qui vous permet d'éditer en déplacement

: Accessibilité : Accès sur plusieurs appareils, ce qui vous permet d'éditer en déplacement Intégration : Se connecte de manière transparente avec d'autresoutils de productivité que vous utilisez

10 meilleurs modèles GTD pour la productivité personnelle en 2024

Ne passez pas plus de temps à contempler les tâches qu'à les exécuter. Utilisez l'un de ces 10 modèles GTD géniaux et épargnez-vous des problèmes !

Que vous soyez un adepte chevronné de la méthode GTD ou un novice en la matière, ces modèles apporteront un sentiment de clarté et de contrôle à votre flux de travail quotidien . Leur utilisation est également gratuite !

1. Modèle ClickUp pour faire avancer les choses

Modèle ClickUp pour faire avancer les choses

Si les modèles étaient des bâtiments, ce Modèle ClickUp pour faire avancer les choses serait un gratte-ciel ! Il est livré avec de nombreux niveaux de fonctionnalités et d'éléments personnalisés, ce qui vous permet de gérer tous les aspects de votre travail projets et tâches life throws at you. 🥏

Ce modèle peut sembler impressionnant au premier abord, mais il fournit un document d'instructions pour une meilleure navigation. Il en va de même pour la plupart des autres modèles de cette liste !

En tant que modèle de niveau dossier, il contient de nombreuses listes et vues. Commencez par capturer et décrire toutes vos tâches dans la liste Boîte de réception. Vous pouvez ensuite estimer leur durée, leur attribuer une note de un à cinq en fonction du niveau d'effort requis et décider si elles sont exploitables, comme le préconise Allen, le créateur de la méthode GTD.

L'étape suivante consiste à organiser les tâches en catégories appropriées. Vous pouvez leur donner un contexte en utilisant des étiquettes telles que travail, maison ou une catégorie personnalisée. Vous pouvez également les classer dans d'autres listes, notamment :

Planifié : Contient unVue du calendrier pour vos tâches limitées dans le temps

: Contient unVue du calendrier pour vos tâches limitées dans le temps Liste de projets : Vous aide à décomposer et àhiérarchiser les projetsc'est-à-dire les tâches complexes

: Vous aide à décomposer et àhiérarchiser les projetsc'est-à-dire les tâches complexes Référence : Se rapporte à des documents qui pourraient être utiles pour des tâches futures

Le modèle comporte quatre options d'automatisation pour vous faire gagner du temps, comme le transfert des tâches de la boîte de réception aux listes planifiées lorsque leur date d'échéance change. Et le plus beau, c'est que vous pouvez toujours les personnaliser pour les adapter à votre flux de travail GTD préféré !

2. Modèle de tableau "Faire avancer les choses" de ClickUp

Modèle de tableau "Faire avancer les choses" de ClickUp

Le modèle Modèle de tableau "Faire avancer les choses" par ClickUp rend vos obligations quotidiennes moins intimidantes en les présentant de manière simple et attrayante.

Il s'agit d'un modèle de liste convivial pour les débutants, avec deux modes de visualisation, c'est-à-dire deux vues. Le premier est un Tableau Kanban qui affiche les tâches sous forme de cartes. Avec des images et des étiquettes colorées, il ajoute une touche rafraîchissante à un processus autrement banal. 🍋

L'autre vue contient les mêmes informations mais est présentée de manière traditionnelle liste de choses à faire format.

L'utilisation du modèle est une expérience de productivité sans stress. Qu'il s'agisse d'une liste ou d'un Vue du tableau le tableau de bord permet d'ajouter de nouvelles tâches et de fournir des informations pertinentes à leur sujet, telles que

Estimation du temps

Des balises de catégorie pour les différentes facettes de la vie, telles que les affaires, la maison et la forme physique

Balises de contexte, telles que personnel, ordinateur, appel et paperasserie

Évaluations énergétiques

Étiquettes de priorité

Par défaut, les tâches sont regroupées par statut. Pour mettre à jour le statut d'une tâche, faites-la glisser et déposez-la dans le champ du groupe désigné. Vous pouvez également personnaliser les critères de regroupement et de tri, ainsi que tout autre élément du modèle.

3. ClickUp Modèle de cadre de travail pour faire avancer les choses

Modèle de cadre de travail ClickUp pour faire avancer les choses

Que vous soyez un vétéran ou un débutant de la méthode GTD, ce modèle Modèle de cadre de travail ClickUp pour l'accomplissement des choses est votre billet de première classe pour la ville de la productivité 🎫

Il offre de nombreuses fonctionnalités tout en restant facile et intuitif à utiliser. Il s'agit d'un modèle au niveau du dossier avec quatre listes :

Idées : Un endroit où vous pouvez stocker des tâches potentielles et abandonnées et laisser des références pour plus tard A faire : Une liste de tâches avec des niveaux d'urgence et des dépendances définis Calendrier : Une liste de tâches planifiées et un calendrier interactif des activités Projets : Une liste des tâches à venir en plusieurs étapes

Au niveau du dossier, vous trouverez la vue principale de la liste des tâches, qui contient toutes les tâches de la semaine précédente et les autres, quelle que soit la liste à laquelle elles appartiennent.

Le modèle comprend également un organigramme GTD en Vue du tableau blanc . Ce diagramme pratique vous aide à comprendre l'ensemble du processus GTD tel qu'il se déroule dans ClickUp. Il comprend une série d'actions et de questions que vous pouvez vous poser pour décider de ce qu'il convient de faire avec chaque tâche qui se présente à vous. N'hésitez pas à le personnaliser pour l'adapter à votre propre flux de travail.

4. ClickUp Modèle simple de gestion des tâches

Modèle de gestion des tâches simple ClickUp

Parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. La solution la plus simple est parfois la plus efficace Modèle de gestion des tâches simple ClickUp incarne cette philosophie avec son design minimaliste et ses capacités robustes.

Vous pouvez choisir entre deux vues contenant les mêmes informations - Liste ou Tableau. Si vous avez l'habitude des feuilles de calcul, vous trouverez peut-être la vue Liste plus pratique, tandis que les personnes visuelles préfèrent généralement la vue Tableau.

Quel que soit votre choix, utilisez le modèle pour rassembler toutes vos tâches et les informations qui les accompagnent. Attribuez des tâches, fixez des délais et établissez des priorités en apposant des étiquettes d'urgence.

La simplicité de ce modèle vous donne également la liberté de le personnaliser. Introduisez de nouvelles listes ou vues et adaptez le modèle à différents contextes. Par exemple, vous pouvez organiser une séance de remue-méninges en utilisant Carte heuristique ou Whiteboard View ou encore intégrer des fichiers Google Docs et les éditer dans la plateforme.

5. ClickUp Modèle de travail à faire

Modèle de travail à faire ClickUp

Bien qu'il ne soit pas entièrement conforme à la méthodologie GTD, ce modèle de Modèle de travail à faire par ClickUp peut encore augmenter votre productivité . Il offre un système de gestion des tâches dynamique et personnalisable, adapté à toute équipe ou entreprise.

Ce modèle au niveau de la liste comprend trois vues :

Liste des tâches Calendrier hebdomadaire Calendrier mensuel

Dans la Vue liste, vous trouverez une liste complète de toutes les activités. Elles sont organisées en groupes quotidiens, hebdomadaires et mensuels, indiquant le délai d'achèvement prévu. Vous pouvez fournir plus d'informations dans les champs de droite, comme le statut, la date d'échéance et la priorité. Dans le champ "Type de tâche", indiquez le service responsable de la tâche, par exemple Marketing ou Informatique.

Dans les Vues calendrier, vous pouvez faire glisser les tâches pour les planifier ou les reprogrammer. Si vous disposez déjà d'une application de calendrier, vous pouvez la synchroniser pour rationaliser le flux de travail. 🗓️

Bien qu'orienté vers les entreprises, ce modèle peut facilement être adapté à un usage personnel. Il vous suffit de remplacer les catégories de tâches par les vôtres, et le tour est joué !

6. Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Le Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp combine harmonieusement l'organisation des tâches et la gestion du temps. C'est un outil indispensable Outil GTD pour tous ceux qui ont du mal à respecter les délais et qui aspirent à optimiser leur planification . ⏰

Comme vous pouvez le constater dans la vue Liste des horaires, le modèle a été conçu à l'intention des responsables, pour leur permettre d'organiser le travail de leurs employés. Vous pouvez néanmoins adapter le modèle à un usage personnel en remplaçant les noms par des activités et en apportant quelques autres modifications.

Outre les vues traditionnelles Liste et Calendrier, le modèle est accompagné d'une Demande de réunion Vue formulaire . Personnalisez-le et envoyez-le à d'autres personnes, qu'il s'agisse de collègues ou d'amis. ClickUp créera automatiquement une tâche à partir des informations fournies, ce qui permettra d'économiser du temps et des efforts.

Si vous prévoyez d'utiliser le modèle pour le travail, vous apprécierez le fait qu'il soit doté d'un suivi du temps intégré. Vous trouverez cette option en cliquant sur une tâche et en ouvrant la fenêtre de suivi du temps Plateau des tâches . Dans le plateau, vous pouvez également ajouter des dépendances, des sous-tâches et des commentaires.

7. ClickUp Modèle de liste quotidienne de choses à faire

Modèle de tâches quotidiennes ClickUp

Un autre outil que vous pouvez utiliser pour suivre les obligations quotidiennes est le Modèle de tâches quotidiennes ClickUp . Il est peut-être simple, mais il fait très bien son travail. Il vous aide à garder le cap sur les tâches quotidiennes, en veillant à ce que rien ne vous échappe.

Si vous n'avez jamais utilisé de outil de gestion des tâches avant, ce modèle serait un excellent point de départ.

Il s'agit d'un modèle au niveau des tâches qui révèle toutes ses fonctionnalités une fois que vous ouvrez le plateau des tâches. Il est livré avec trois catégories de listes de contrôle - Personnel, Travail et École. Comme d'habitude, vous pouvez les personnaliser ainsi que presque tous les autres éléments.

Utilisez le modèle en listant toutes les tâches dans leurs catégories respectives. Évaluez la charge de travail de la journée en sélectionnant son niveau de difficulté dans le menu déroulant, ou ajoutez des fichiers et des commentaires pour introduire des informations supplémentaires. Vous pouvez également suivre l'évolution du temps pour avoir une idée de l'effort requis par certaines tâches. Vous avez des idées sur un sujet particulier ? Notez-les dans les commentaires. 💬

Au fur et à mesure que vous accomplissez des tâches, cochez les cases correspondantes. La barre de progression se mettra automatiquement à jour en fonction du nombre de tâches quotidiennes accomplies. Vous pouvez consulter toutes les modifications dans le journal situé à droite de la liste de contrôle.

8. Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Un événement important se profile à l'horizon ? Utilisez le Modèle de plan d'action quotidien ClickUp pour organiser et gérer toutes les tâches qui l'entourent. Il s'agit d'un outil de gestion de projet polyvalent qui vous aide à voir clair dans tous vos projets.

Ce modèle au niveau de la liste est livré avec trois vues personnalisées :

Étapes de l'action : Une vue en liste contenant toutes les étapes d'un projet et les informations qui les accompagnent, telles que le département assigné, les dates d'échéance, la priorité et la complexité Objectifs : Une vue en tableau des tâches et sous-tâches, organisées par département Ligne de temps : Une vue horizontale de la ligne du temps qui affiche la séquence des actions pour chaque département, telle que définie par les dates d'échéance et les échéancesdépendances et d'autres informations de la vue en liste

Grâce à la nature flexible de ClickUp, vous pouvez adapter le modèle à toutes sortes d'événements et de projets.

9. Modèle de liste de tâches Excel par Vertex42

Utilisez le modèle de liste de tâches Excel de Vertex42 pour documenter et évaluer les tâches

Si Excel est votre arme de prédilection, vous apprécierez ce modèle de liste de tâches Excel de Vertex42. Il vous permet de collecter, évaluer et suivre la progression des tâches quotidiennes, à la manière d'une feuille de calcul !

Commencez par dresser la liste de toutes vos tâches ou projets dans la première colonne. Dans les colonnes suivantes, vous pouvez fixer les dates d'échéance, mettre à jour le statut, indiquer la priorité et ajouter des notes. Vous pouvez également évaluer les tâches en vous basant sur le modèle PICK :

Possible : Facile, faible valeur Mise en œuvre : Facile, valeur élevée Défi : Difficile, valeur élevée Tuer : Difficile, faible valeur

Dans l'onglet Liste, vous pouvez personnaliser les catégories déroulantes pour les colonnes PICK, statut et priorité.

Ce qui rend ce modèle intéressant, ce sont ses règles de formatage conditionnel prédéfinies. Par exemple, lorsque le statut d'une tâche devient complet, toutes les informations deviennent grises, ce qui la rend moins visible parmi les affectations actives.

10. Modèle de base de Google Sheets pour faire avancer les choses par Template.net

Restez au courant de tout avec le modèle complet Google Sheets Basic Getting Things Done Template by Template.net

Malgré son nom, ce modèle Google Sheets Basic Getting Things Done Template by Template.net est loin d'être basique ! Il contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre votre stratégie GTD et planifier vos projets à la perfection.

Le modèle comporte de nombreux onglets. Le principal est le Résumé, qui vous donne un aperçu des informations les plus importantes et de l'état d'avancement général. Vous pouvez utiliser les autres onglets pour différentes catégories de tâches GTD, telles que :

Boîte de réception

Liste d'attente

Liste des projets

Liste des tâches à accomplir

Chaque onglet a une présentation unique adaptée à la catégorie de tâches. Par exemple, l'onglet Boîte de réception comporte différentes colonnes consacrées à l'évaluation des tâches, ce qui est essentiel au stade initial du triage.

En tant que document Google Sheets, ce modèle enregistre automatiquement vos progrès dans le nuage et permet de une collaboration en temps réel avec des coéquipiers ou des amis. 🧑‍💻

Les 10 meilleurs modèles GTD : Un aperçu

Nous allons passer brièvement en revue les avantages de chaque modèle dans le tableau suivant :

Boostez votre productivité avec les modèles GTD et ClickUp

Il n'est pas facile d'être productif, surtout dans le monde d'aujourd'hui où les distractions sont légion. 😶‍🌫️

Avec l'aide des modèles GTD, vous pouvez mieux organiser vos tâches et vous concentrer davantage sur vos objectifs. Ils vous permettent de rester fidèle à vos objectifs, maintenir l'autodiscipline et réussir davantage dans leurs entreprises personnelles et professionnelles.